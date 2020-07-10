Гранада
Позже
Стадион: Нуэво Лос Карменес
Реал Мадрид
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фернандес Карлос
|8 (1)
|0.21
|2.
|Мачис Дарвин
|7 (1)
|0.18
|3.
|Сольдадо Роберто
|6 (1)
|0.16
|4.
|Пуэртас Антонио
|6
|0.16
|5.
|Дуарте Домингуш
|3
|0.08
|6.
|Вадильо Альваро
|3 (1)
|0.08
|7.
|Эррера Янгель
|2
|0.05
|8.
|Вико Федерико
|2 (1)
|0.05
|9.
|Азиз Рамон
|2
|0.05
|10.
|Санчес Герман
|2
|0.05
|11.
|Монторо Анхель
|1
|0.03
|12.
|Фулкье Димитри
|1
|0.03
|13.
|Эредия Антоньин
|1
|0.03
|14.
|Виктор Диаз
|0
|0
|15.
|Мартинес Хосе VI
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бензема Карим
|18 (4)
|0.47
|2.
|Рамос Серхио
|10 (6)
|0.26
|3.
|Кроос Тони
|4
|0.11
|4.
|Каземиро Карлос
|4
|0.11
|5.
|Модрич Лука
|3
|0.08
|6.
|Винисиус Жуниор
|3
|0.08
|7.
|Вальверде Федерико
|2
|0.05
|8.
|Бэйл Гарет
|2
|0.05
|9.
|Варан Рафаэль
|2
|0.05
|10.
|Асенсио Марко
|2
|0.05
|11.
|Йович Лука
|2
|0.05
|12.
|Васкес Лукас
|2
|0.05
|13.
|Родриго
|2
|0.05
|14.
|Карвахаль Даниэль
|1
|0.03
|15.
|Азар Эден
|1
|0.03
|16.
|Марсело Виера
|1
|0.03
|17.
|Родригес Хамес
|1
|0.03
|18.
|Иско Аларкон
|1
|0.03
|19.
|Начо Игнасио
|1
|0.03
|20.
|Диас Мариано
|1
|0.03
|21.
|Менди Ферлан
|0
|0
|22.
|Одриосола Альваро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сольдадо Роберто
|14
|0
|2.
|Санчес Герман
|11
|1
|3.
|Эррера Янгель
|12
|0
|4.
|Фернандес Карлос
|8
|0
|5.
|Гоналон Максим
|7
|0
|6.
|Пуэртас Антонио
|6
|0
|7.
|Дуарте Домингуш
|6
|0
|8.
|Монторо Анхель
|5
|0
|9.
|Фулкье Димитри
|4
|0
|10.
|Мачис Дарвин
|4
|0
|11.
|Виктор Диаз
|4
|0
|12.
|Этеки Ян
|4
|0
|13.
|Азиз Рамон
|3
|0
|14.
|Кини Марин
|2
|0
|15.
|Силва Руи
|2
|0
|16.
|Нева Карлос
|2
|0
|17.
|Эредия Антоньин
|2
|0
|18.
|Кейбаши Исмаил
|1
|0
|19.
|Вико Федерико
|1
|0
|20.
|Вальехо Хесус
|1
|0
|21.
|Мартинес Алекс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Каземиро Карлос
|12
|0
|2.
|Рамос Серхио
|10
|0
|3.
|Карвахаль Даниэль
|10
|0
|4.
|Модрич Лука
|6
|1
|5.
|Менди Ферлан
|6
|1
|6.
|Бэйл Гарет
|3
|1
|7.
|Винисиус Жуниор
|4
|0
|8.
|Одриосола Альваро
|2
|1
|9.
|Начо Игнасио
|3
|0
|10.
|Милитао Эдер
|3
|0
|11.
|Кроос Тони
|2
|0
|12.
|Марсело Виера
|2
|0
|13.
|Варан Рафаэль
|2
|0
|14.
|Йович Лука
|2
|0
|15.
|Ареола Альфонс
|1
|0
|16.
|Иско Аларкон
|1
|0
|17.
|Родригес Хамес
|1
|0
|18.
|Васкес Лукас
|1
|0
|19.
|Диас Мариано
|1
|0
|20.
|Вальверде Федерико
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гранада
|7.14% (3)
|14.29% (6)
|19.05% (8)
|19.05% (8)
|23.81% (10)
|16.67% (7)
|Реал Мадрид
|10.53% (6)
|12.28% (7)
|21.05% (12)
|15.79% (9)
|26.32% (15)
|14.04% (8)
Предыдущие игры
Гранада Последние 20 матчей: + = -Реал Сосьедад 2:3 Гранада Гранада 2:2 Валенсия Алавес 0:2 Гранада Гранада 1:2 Эйбар
Леганес 0:0 Гранада Гранада 0:1 Вильярреал Бетис 2:2 Гранада Гранада 2:1 Хетафе Леванте 1:1 Гранада Гранада 2:1 Атлетик Б Гранада 0:0 Сельта Осасуна 0:3 Гранада Гранада 2:1 Вальядолид Атлетик Б 1:0 Гранада Атлетико М 1:0 Гранада Гранада 2:1 Валенсия Гранада 2:1 Эспаньол Бадахос 2:3 Гранада Севилья 2:0 Гранада Бадалона 1:3 Гранада
Реал Мадрид Последние 20 матчей: + = -Реал Мадрид 2:0 Алавес Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Хетафе Эспаньол 0:1 Реал Мадрид
Реал Мадрид 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Валенсия Реал Мадрид 3:1 Эйбар Бетис 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Барселона Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Леванте 1:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 Сельта Осасуна 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Сарагоса 0:4 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Унионистас 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:1 Севилья
Последние игры между собой
Гранада: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 12
Реал Мадрид: победы: 12, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|35
|24
|8
|3
|64 - 21
|80
|2.
|Барселона
|Заявка
|35
|23
|7
|5
|79 - 36
|76
|3.
|Севилья
|Заявка
|35
|17
|12
|6
|51 - 34
|63
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|35
|16
|15
|4
|47 - 26
|63
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|35
|17
|6
|12
|57 - 45
|57
|6.
|Хетафе
|Заявка
|35
|14
|11
|10
|43 - 34
|53
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|35
|15
|6
|14
|53 - 46
|51
|8.
|Гранада
|Заявка
|35
|14
|8
|13
|45 - 42
|50
|9.
|Валенсия
|Заявка
|35
|13
|11
|11
|45 - 51
|50
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|35
|12
|12
|11
|39 - 31
|48
|11.
|Осасуна
|Заявка
|35
|11
|12
|12
|40 - 50
|45
|12.
|Леванте
|Заявка
|35
|12
|7
|16
|42 - 49
|43
|13.
|Бетис
|Заявка
|35
|10
|11
|14
|47 - 55
|41
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|35
|8
|15
|12
|29 - 39
|39
|15.
|Эйбар
|Заявка
|35
|9
|9
|17
|34 - 51
|36
|16.
|Сельта
|Заявка
|35
|7
|15
|13
|34 - 44
|36
|17.
|Алавес
|Заявка
|35
|9
|8
|18
|32 - 53
|35
|18.
|Мальорка
|Заявка
|35
|9
|5
|21
|37 - 59
|32
|19.
|Леганес
|Заявка
|35
|6
|11
|18
|25 - 49
|29
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|35
|5
|9
|21
|27 - 55
|24
Прогнозы на матч Гранада - Реал Мадрид
Исход игры
Гранада
0% (0)
Ничья
4.7% (3)
Реал Мадрид
95.3% (61)
Тотал 2.5
Больше
53.23% (33)
Меньше
46.77% (29)
Обе команды забьют
Да
51.61% (32)
Нет
48.39% (30)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
31.3% (20)
0:2 Реал Мадрид
29.7% (19)
1:3 Реал Мадрид
12.5% (8)
0:1 Реал Мадрид
12.5% (8)
0:3 Реал Мадрид
4.7% (3)
1:1 Ничья
3.1% (2)
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