Эступиньян слева навесил к воротам. Мяч отскочил к Гальего. Следует скидка на Арнаиса, чей удар заблокирован.

Торрес справа навесил к дальней штанге. Васкес не попал головой по мячу, что явилось неожиданностью для Эступиньяна, который не сделал движения вперёд.

Во второй половине тайма преимущество уже у "Осасуны". У Ворот Вильяра раз за разом стали возникать моменты.

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80' Эступиньян с тридцати метров пробил значительно левее ворот.

78' Пауза в матче. Игроки у скамеек запасных собрались попить воды.

77' Перес с двадцати семи метров нанёс плотный удар в правый угол. Вильяр в прыжке отбил мяч в сторону.

76' Эступиньян слева прострелил на Арнаиса. Хосе бьёт в соперника, а мощнейший удар Торреса с десяти метров парирует Вильяр.

75' Йокушлу с двадцати четырёх метров пробил выше ворот.

74' Замена в составе "Сельты": вместо Санти Мины на поле вышел Хуан Гарсия.

73' Арниас справа с семнадцати метров пробил рядом с дальней штангой.

72' Торрес справа навесил к воротам. Вильяр на выходе опережает Гальего и кулаками выбивает мяч из штрафной площади.

71' Агудо слева сместился в центр и низом покатил мяч в штрафную площадь. Эта передача стала неожиданной для Аспаса и Санти Мины.

70' Замена в составе "Осасуны": вместо Адриана Лопеса на поле вышел Хосе Арнаис.

69' Замена в составе "Осасуны": вместо Факундо Ронкальи на поле вышел Начо Видаль.

68' Замена в составе "Сельты": вместо Алькантары Рафиньи на поле вышел Кевин Васкес.

67' Замена в составе "Сельты": вместо Франсиско Пейнадо на поле вышел Филип Брадарич.

66' Санти Мина на левом фланге забрался в офсайд.

65' Нолито слева вновь навешивает в штрафную площадь, но Санти Мина оказывается за спиной защитника и сыграть не может.

64' Нолито слева навесил к воротам, где вездесущий Умпьерез опережает всех и играет на вынос.

63' Торрес попытался с линии штрафной площади пробить в касание. Мяч полетел сильно выше и правее цели.

62' Аспас слева ворвался в штрафную площадь, но Умпьерез не позволил Яго нанести удар по воротам.

61' Рафинья в центральном круге сзади ударил по ногам Переса и получил жёлтую карточку.

60' Эступиньян слева сделал отличный перевод на дальнюю штангу, откуда удар Адриана с лёта ногой Вильяр сумел парировать.

59' Прострел Олазы слева к воротам сумел заблокировать Умпьерез.

58' Разыграли гости угловой удар. Мяч откатили на Пейнадо, который с восемнадцати метров пробил выше ворот.

57' Мальо справа вывел к воротам Аспаса, который с острого угла не смог пробить Эрреру.

56' Серией взаимных ошибок обменялись команды в центре поля. Хозяева решили откатиться с мячом на свою половину поля.

55' Торрес от углового флага навесил к воротам. Вильяр кулаком выбил мяч из штрафной площади.

54' Аспас справа вошёл в штрафную площадь и неточно пробил в дальний угол.

53' Странно гости разыграли угловой удар. Дальний удар Рафиньи соперниками был "накрыт".

52' После перерыва уже "Сельта" заиграла активнее. В начале второго тайма мяч значительно больше находится на половине поля хозяев.

51' Олаза справа со штрафного навесил к воротам. где Йокушлу пытался переправить мяч в сетку рукой.

50' Давид Гарсия на фланге рукой ударил в лицо Аспаса и получил жёлтую карточку.

48' Ронкалья на фланге отобрал мяч у Нолито, а обратный отбор Агудо совершил с фолом.

47' В перерыве в составе "Сельты" произошла замена: вместо Хорхе Саэнса на поле вышел Агудо Нолито.