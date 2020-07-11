3' Желтая карточкаУмпьерез Эридейн
0:1
10' ГолСанти Мина
19' Желтая карточкаСаэнс Хорхе
1:1
23' ГолГальего Энрике
48' Желтая карточкаГарсия Давид III
59' Желтая карточкаРафинья Алькантара
21
Перес
Иньиго
22
Адриан
Лопес
25
Вильяр
Иван
18
Айду
Джозеф
15
Олаза
Лукас
16
Саэнс
Хорхе
22
Санти
Мина
10
Аспас
Яго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Перес ИньигоПолузащитник
- Нападающий
-
22 Адриан ЛопесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Лато ТониЗащитник
- Защитник
-
34 Орос АймарПолузащитник
-
35 Уальде ХосеПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Барха ЭнрикеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Арнаис ХосеНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
25 Вильяр ИванВратарь
- Защитник
-
18 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
-
15 Олаза ЛукасЗащитник
-
16 Саэнс ХорхеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Санти МинаНападающий
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Запасные игроки
-
40 Росич ДраганВратарь
-
20 Васкес КевинЗащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
-
24 Шейх ПапПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Фонтан ХосеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
10'
0:1
19'
23'
48'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Авила Эсекьель
|9
|0.24
|2.
|Гарсия Рубен
|8 (1)
|0.21
|3.
|Торрес Роберто
|6 (5)
|0.16
|4.
|Умпьерез Эридейн
|3
|0.08
|5.
|Гальего Энрике
|3
|0.08
|6.
|Ойер Санхурхо
|2
|0.05
|7.
|Эступиньян Первис
|1
|0.03
|8.
|Кардона Марк
|1
|0.03
|9.
|Перес Иньиго
|1
|0.03
|10.
|Лато Тони
|1
|0.03
|11.
|Ронкалья Факундо
|1
|0.03
|12.
|Унаи Гарсия
|1
|0.03
|13.
|Роберт Ибаньес
|1
|0.03
|14.
|Монкайола Хон
|1
|0.03
|15.
|Вильяр Хуан
|1 (1)
|0.03
|16.
|Адриан Лопес
|1 (1)
|0.03
|17.
|Мерида Фран
|0
|0
|18.
|Брашанац Дарко
|0
|0
|19.
|Брэндон Льямас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аспас Яго
|13 (5)
|0.34
|2.
|Санти Мина
|5
|0.13
|3.
|Рафинья Алькантара
|4
|0.11
|4.
|Нолито Агудо
|2 (1)
|0.05
|5.
|Смолов Фёдор
|2
|0.05
|6.
|Систо Пионе
|2
|0.05
|7.
|Денис Суарес
|1
|0.03
|8.
|Олаза Лукас
|1
|0.03
|9.
|Араухо Нестор
|1
|0.03
|10.
|Фернандес Габриэль
|1
|0.03
|11.
|Мурильо Джейсон
|1
|0.03
|12.
|Пейнадо Франсиско
|1
|0.03
|13.
|Лосада Икер
|1
|0.03
|14.
|Йокушлу Окай
|0
|0
|15.
|Браис Мендес
|0
|0
|16.
|Мальо Уго
|0
|0
|17.
|Шейх Пап
|0
|0
|18.
|Айду Джозеф
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ойер Санхурхо
|12
|1
|2.
|Мерида Фран
|8
|1
|3.
|Брашанац Дарко
|8
|0
|4.
|Умпьерез Эридейн
|8
|0
|5.
|Эступиньян Первис
|8
|0
|6.
|Гарсия Давид III
|7
|0
|7.
|Ронкалья Факундо
|3
|2
|8.
|Гарсия Рубен
|6
|0
|9.
|Авила Эсекьель
|6
|0
|10.
|Видаль Начо
|5
|0
|11.
|Гальего Энрике
|5
|0
|12.
|Перес Иньиго
|4
|0
|13.
|Брэндон Льямас
|4
|0
|14.
|Монкайола Хон
|4
|0
|15.
|Эррера Серхио II
|2
|1
|16.
|Роберт Ибаньес
|3
|0
|17.
|Лато Тони
|2
|0
|18.
|Лильо Кастельяно
|2
|0
|19.
|Навас Рауль
|2
|0
|20.
|Арнаис Хосе
|2
|0
|21.
|Вильяр Хуан
|1
|0
|22.
|Торрес Роберто
|1
|0
|23.
|Кардона Марк
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Аспас Яго
|10
|0
|2.
|Араухо Нестор
|10
|0
|3.
|Мальо Уго
|7
|0
|4.
|Йокушлу Окай
|6
|0
|5.
|Васкес Кевин
|6
|0
|6.
|Шейх Пап
|4
|1
|7.
|Фернандес Габриэль
|4
|1
|8.
|Мурильо Джейсон
|5
|0
|9.
|Саэнс Хорхе
|3
|1
|10.
|Смолов Фёдор
|4
|0
|11.
|Рафинья Алькантара
|4
|0
|12.
|Санти Мина
|4
|0
|13.
|Рубен Бланко
|4
|0
|14.
|Олаза Лукас
|4
|0
|15.
|Айду Джозеф
|4
|0
|16.
|Браис Мендес
|4
|0
|17.
|Пейнадо Франсиско
|2
|1
|18.
|Брадарич Филип
|1
|1
|19.
|Денис Суарес
|2
|0
|20.
|Систо Пионе
|2
|0
|21.
|Серхио Альварес II
|2
|0
|22.
|Нолито Агудо
|1
|0
|23.
|Жунка Давид
|1
|0
|24.
|Костас Давид
|1
|0
|25.
|Лоботка Станислав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Осасуна
|10.53% (4)
|10.53% (4)
|10.53% (4)
|23.68% (9)
|15.79% (6)
|28.95% (11)
|Сельта
|13.33% (4)
|10% (3)
|13.33% (4)
|20% (6)
|16.67% (5)
|26.67% (8)
Предыдущие игры
Осасуна Последние 20 матчей: + = -Бетис 3:0 Осасуна Осасуна 0:0 Хетафе Эйбар 0:2 Осасуна Осасуна 2:1 Леганес
Алавес 0:1 Осасуна Валенсия 2:0 Осасуна Осасуна 0:5 Атлетико М Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Осасуна 1:0 Эспаньол Севилья 3:2 Осасуна Осасуна 0:3 Гранада Атлетик Б 0:1 Осасуна Осасуна 1:4 Реал Мадрид Вильярреал 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 3:1 Осасуна Осасуна 2:0 Леванте Рекреативо 2:3 Осасуна Осасуна 0:0 Вальядолид Аро Депортиво 1:2 Осасуна Сельта 1:1 Осасуна
Сельта Последние 20 матчей: + = -Сельта 1:1 Атлетико М Сельта 1:1 Бетис Мальорка 5:1 Сельта Сельта 2:2 Барселона
Реал Сосьедад 0:1 Сельта Сельта 6:0 Алавес Вальядолид 0:0 Сельта Сельта 0:1 Вильярреал Хетафе 0:0 Сельта Гранада 0:0 Сельта Сельта 1:0 Леганес Реал Мадрид 2:2 Сельта Сельта 2:1 Севилья Валенсия 1:0 Сельта Сельта 0:0 Эйбар Мирандес 2:1 Сельта Атлетик Б 1:1 Сельта Мерида 1:4 Сельта Сельта 1:1 Осасуна Леванте 3:1 Сельта
Последние игры между собой
Осасуна: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Сельта: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|35
|24
|8
|3
|64 - 21
|80
|2.
|Барселона
|Заявка
|35
|23
|7
|5
|79 - 36
|76
|3.
|Севилья
|Заявка
|35
|17
|12
|6
|51 - 34
|63
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|35
|16
|15
|4
|47 - 26
|63
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|35
|17
|6
|12
|57 - 45
|57
|6.
|Хетафе
|Заявка
|35
|14
|11
|10
|43 - 34
|53
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|35
|15
|6
|14
|53 - 46
|51
|8.
|Гранада
|Заявка
|35
|14
|8
|13
|45 - 42
|50
|9.
|Валенсия
|Заявка
|35
|13
|11
|11
|45 - 51
|50
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|35
|12
|12
|11
|39 - 31
|48
|11.
|Осасуна
|1:1 Заявка
|36
|11
|13
|12
|41 - 51
|46
|12.
|Леванте
|Заявка
|35
|12
|7
|16
|42 - 49
|43
|13.
|Бетис
|Заявка
|35
|10
|11
|14
|47 - 55
|41
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|35
|8
|15
|12
|29 - 39
|39
|15.
|Сельта
|1:1 Заявка
|36
|7
|16
|13
|35 - 45
|37
|16.
|Эйбар
|Заявка
|35
|9
|9
|17
|34 - 51
|36
|17.
|Алавес
|Заявка
|35
|9
|8
|18
|32 - 53
|35
|18.
|Мальорка
|Заявка
|35
|9
|5
|21
|37 - 59
|32
|19.
|Леганес
|Заявка
|35
|6
|11
|18
|25 - 49
|29
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|35
|5
|9
|21
|27 - 55
|24
Прогнозы на матч Осасуна 1:1 Сельта
Исход игры
Осасуна
19.3% (29)
Ничья
50% (75)
Сельта
30.7% (46)
Тотал 2.5
Больше
30.28% (43)
Меньше
69.72% (99)
Обе команды забьют
Да
74.65% (106)
Нет
25.35% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42% (63)
1:2 Сельта
16% (24)
1:0 Осасуна
8.7% (13)
2:1 Осасуна
8.7% (13)
0:1 Сельта
8.7% (13)
0:0 Ничья
5.3% (8)
2:2 Ничья
2% (3)
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