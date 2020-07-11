  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Осасуна
1:1
Второй тайм: 85'

Стадион:
Сельта
0'
3' Желтая карточка
Умпьерез Эридейн
0:1
10' Гол
Санти Мина
19' Желтая карточка
Саэнс Хорхе
1:1
23' Гол
Гальего Энрике
48' Желтая карточка
Гарсия Давид III
59' Желтая карточка
Рафинья Алькантара
85'
1
Эррера
Серхио
II
12
Ронкалья
Факундо
23
Умпьерез
Эридейн
5
Гарсия
Давид
III
30
Эступиньян
Первис
10
Торрес
Роберто
6
Ойер
Санхурхо
20
Брашанац
Дарко
21
Перес
Иньиго
11
Гальего
Энрике
22
Адриан
Лопес
25
Вильяр
Иван
2
Мальо
Уго
18
Айду
Джозеф
4
Араухо
Нестор
15
Олаза
Лукас
16
Саэнс
Хорхе
8
Пейнадо
Франсиско
5
Йокушлу
Окай
12
Рафинья
Алькантара
22
Санти
Мина
10
Аспас
Яго
Осасуна
4-4-2
Сельта
4-1-3-2

Ход матча

3'
Умпьерез Эридейн
 
10'
0:1
Санти Мина
(Аспас Яго)
19'
 
Саэнс Хорхе
23'
Гальего Энрике
(Эступиньян Первис)
1:1
46'
 
Нолито Агудо
Саэнс Хорхе
48'
Гарсия Давид III
 
59'
 
Рафинья Алькантара
66'
 
Брадарич Филип
Пейнадо Франсиско
66'
 
Васкес Кевин
Рафинья Алькантара
67'
Видаль Начо
Ронкалья Факундо
 
67'
Арнаис Хосе
Адриан Лопес
 
72'
 
Гарсия Хуан II
Санти Мина
84'
Монкайола Хон
Брашанац Дарко
 
84'
Барха Энрике
Торрес Роберто
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Авила Эсекьель 9 0.24
2. Гарсия Рубен 8 (1) 0.21
3. Торрес Роберто 6 (5) 0.16
4. Умпьерез Эридейн 3 0.08
5. Гальего Энрике 3 0.08
6. Ойер Санхурхо 2 0.05
7. Эступиньян Первис 1 0.03
8. Кардона Марк 1 0.03
9. Перес Иньиго 1 0.03
10. Лато Тони 1 0.03
11. Ронкалья Факундо 1 0.03
12. Унаи Гарсия 1 0.03
13. Роберт Ибаньес 1 0.03
14. Монкайола Хон 1 0.03
15. Вильяр Хуан 1 (1) 0.03
16. Адриан Лопес 1 (1) 0.03
17. Мерида Фран 0 0
18. Брашанац Дарко 0 0
19. Брэндон Льямас 0 0
Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспас Яго 13 (5) 0.34
2. Санти Мина 5 0.13
3. Рафинья Алькантара 4 0.11
4. Нолито Агудо 2 (1) 0.05
5. Смолов Фёдор 2 0.05
6. Систо Пионе 2 0.05
7. Денис Суарес 1 0.03
8. Олаза Лукас 1 0.03
9. Араухо Нестор 1 0.03
10. Фернандес Габриэль 1 0.03
11. Мурильо Джейсон 1 0.03
12. Пейнадо Франсиско 1 0.03
13. Лосада Икер 1 0.03
14. Йокушлу Окай 0 0
15. Браис Мендес 0 0
16. Мальо Уго 0 0
17. Шейх Пап 0 0
18. Айду Джозеф 0 0

Карточки

Осасуна
# Игрок      
1. Ойер Санхурхо 12 1
2. Мерида Фран 8 1
3. Брашанац Дарко 8 0
4. Умпьерез Эридейн 8 0
5. Эступиньян Первис 8 0
6. Гарсия Давид III 7 0
7. Ронкалья Факундо 3 2
8. Гарсия Рубен 6 0
9. Авила Эсекьель 6 0
10. Видаль Начо 5 0
11. Гальего Энрике 5 0
12. Перес Иньиго 4 0
13. Брэндон Льямас 4 0
14. Монкайола Хон 4 0
15. Эррера Серхио II 2 1
16. Роберт Ибаньес 3 0
17. Лато Тони 2 0
18. Лильо Кастельяно 2 0
19. Навас Рауль 2 0
20. Арнаис Хосе 2 0
21. Вильяр Хуан 1 0
22. Торрес Роберто 1 0
23. Кардона Марк 1 0
Сельта
# Игрок      
1. Аспас Яго 10 0
2. Араухо Нестор 10 0
3. Мальо Уго 7 0
4. Йокушлу Окай 6 0
5. Васкес Кевин 6 0
6. Шейх Пап 4 1
7. Фернандес Габриэль 4 1
8. Мурильо Джейсон 5 0
9. Саэнс Хорхе 3 1
10. Смолов Фёдор 4 0
11. Рафинья Алькантара 4 0
12. Санти Мина 4 0
13. Рубен Бланко 4 0
14. Олаза Лукас 4 0
15. Айду Джозеф 4 0
16. Браис Мендес 4 0
17. Пейнадо Франсиско 2 1
18. Брадарич Филип 1 1
19. Денис Суарес 2 0
20. Систо Пионе 2 0
21. Серхио Альварес II 2 0
22. Нолито Агудо 1 0
23. Жунка Давид 1 0
24. Костас Давид 1 0
25. Лоботка Станислав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Осасуна 10.53% (4) 10.53% (4) 10.53% (4) 23.68% (9) 15.79% (6) 28.95% (11)
 Сельта 13.33% (4) 10% (3) 13.33% (4) 20% (6) 16.67% (5) 26.67% (8)

Предыдущие игры

Осасуна Последние 20 матчей: + = -
Бетис 3:0 Осасуна Осасуна 0:0 Хетафе Эйбар 0:2 Осасуна Осасуна 2:1 Леганес
Алавес 0:1 Осасуна Валенсия 2:0 Осасуна Осасуна 0:5 Атлетико М Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Осасуна 1:0 Эспаньол Севилья 3:2 Осасуна Осасуна 0:3 Гранада Атлетик Б 0:1 Осасуна Осасуна 1:4 Реал Мадрид Вильярреал 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 3:1 Осасуна Осасуна 2:0 Леванте Рекреативо 2:3 Осасуна Осасуна 0:0 Вальядолид Аро Депортиво 1:2 Осасуна Сельта 1:1 Осасуна
Сельта Последние 20 матчей: + = -
Сельта 1:1 Атлетико М Сельта 1:1 Бетис Мальорка 5:1 Сельта Сельта 2:2 Барселона
Реал Сосьедад 0:1 Сельта Сельта 6:0 Алавес Вальядолид 0:0 Сельта Сельта 0:1 Вильярреал Хетафе 0:0 Сельта Гранада 0:0 Сельта Сельта 1:0 Леганес Реал Мадрид 2:2 Сельта Сельта 2:1 Севилья Валенсия 1:0 Сельта Сельта 0:0 Эйбар Мирандес 2:1 Сельта Атлетик Б 1:1 Сельта Мерида 1:4 Сельта Сельта 1:1 Осасуна Леванте 3:1 Сельта

Последние игры между собой

Осасуна: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Сельта: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Сельта 1:1 Осасуна Ла Лига Сельта 3:0 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Сельта Примера Осасуна 0:2 Сельта Примера
Сельта 1:1 Осасуна Примера Осасуна 1:0 Сельта Примера Сельта 2:0 Осасуна Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 35 24 8 3 64 - 21 80
2. Барселона Заявка 35 23 7 5 79 - 36 76
3. Севилья Заявка 35 17 12 6 51 - 34 63
4. Атлетико М Заявка 35 16 15 4 47 - 26 63
5. Вильярреал Заявка 35 17 6 12 57 - 45 57
6. Хетафе Заявка 35 14 11 10 43 - 34 53
7. Реал Сосьедад Заявка 35 15 6 14 53 - 46 51
8. Гранада Заявка 35 14 8 13 45 - 42 50
9. Валенсия Заявка 35 13 11 11 45 - 51 50
10. Атлетик Б Заявка 35 12 12 11 39 - 31 48
11. Осасуна 1:1 Заявка 36 11 13 12 41 - 51 46
12. Леванте Заявка 35 12 7 16 42 - 49 43
13. Бетис Заявка 35 10 11 14 47 - 55 41
14. Вальядолид Заявка 35 8 15 12 29 - 39 39
15. Сельта 1:1 Заявка 36 7 16 13 35 - 45 37
16. Эйбар Заявка 35 9 9 17 34 - 51 36
17. Алавес Заявка 35 9 8 18 32 - 53 35
18. Мальорка Заявка 35 9 5 21 37 - 59 32
19. Леганес Заявка 35 6 11 18 25 - 49 29
20. Эспаньол Заявка 35 5 9 21 27 - 55 24
  • Второй тайм
  • Замена
    85'
    Замена в составе "Осасуны": вместо Дарко Брашанаца нав поле вышел Хон Монкайола.
  • 84'
    Во второй половине тайма преимущество уже у "Осасуны". У Ворот Вильяра раз за разом  стали возникать моменты.
  • 83'
    Торрес справа навесил к дальней штанге. Васкес не попал головой по мячу, что явилось неожиданностью для Эступиньяна, который не сделал движения вперёд.
  • Угловой
    82'
    Угловой удар исполнили хозяева. Мяч выбит из штрафной площади.
  • 81'
    Эступиньян слева навесил к воротам. Мяч отскочил к Гальего. Следует скидка на Арнаиса, чей удар заблокирован.
  • 80'
    Эступиньян с тридцати метров пробил значительно левее ворот.
  • 78'
    Пауза в матче. Игроки у скамеек запасных собрались попить воды.
  • Опасный момент
    77'
    Перес с двадцати семи метров нанёс плотный удар в правый угол. Вильяр в прыжке отбил мяч в сторону.
  • Опасный момент
    76'
    Эступиньян слева прострелил на Арнаиса. Хосе бьёт в соперника, а мощнейший удар Торреса с десяти метров парирует Вильяр.
  • 75'
    Йокушлу с двадцати четырёх метров пробил выше ворот.
  • Замена
    74'
    Замена в составе "Сельты": вместо Санти Мины на поле вышел Хуан Гарсия.
  • Опасный момент
    73'
    Арниас справа с семнадцати метров пробил рядом с дальней штангой.
  • 72'
    Торрес справа навесил к воротам. Вильяр на выходе опережает Гальего и кулаками выбивает мяч из штрафной площади.
  • 71'
    Агудо слева сместился в центр и низом покатил мяч в штрафную площадь. Эта передача стала неожиданной для Аспаса и Санти Мины.
  • Замена
    70'
    Замена в составе "Осасуны": вместо Адриана Лопеса на поле вышел Хосе Арнаис.
  • Замена
    69'
    Замена в составе "Осасуны": вместо Факундо Ронкальи на поле вышел Начо Видаль.
  • Замена
    68'
    Замена в составе "Сельты": вместо Алькантары Рафиньи на поле вышел Кевин Васкес.
  • Замена
    67'
    Замена в составе "Сельты": вместо Франсиско Пейнадо на поле вышел Филип Брадарич.
  • Офсайд
    66'
    Санти Мина на левом фланге забрался в офсайд.
  • 65'
    Нолито слева вновь навешивает в штрафную площадь, но Санти Мина оказывается за спиной защитника и сыграть не может.
  • 64'
    Нолито слева навесил к воротам, где вездесущий Умпьерез опережает всех и играет на вынос.
  • 63'
    Торрес попытался с линии штрафной площади пробить в касание. Мяч полетел сильно выше и правее цели.
  • 62'
    Аспас слева ворвался в штрафную площадь, но Умпьерез не позволил Яго нанести удар по воротам.
  • Желтая карточка
    61'
    Рафинья в центральном круге сзади ударил по ногам Переса и получил жёлтую карточку.
  • Опасный момент
    60'
    Эступиньян слева сделал отличный перевод на дальнюю штангу, откуда удар Адриана с лёта ногой Вильяр сумел парировать.
  • 59'
    Прострел Олазы слева к воротам сумел заблокировать Умпьерез.
  • Угловой
    58'
    Разыграли гости угловой удар. Мяч откатили на Пейнадо, который с восемнадцати метров пробил выше ворот.
  • Опасный момент
    57'
    Мальо справа вывел к воротам Аспаса, который с острого угла не смог пробить Эрреру.
  • 56'
     Серией взаимных ошибок обменялись команды в центре поля. Хозяева решили откатиться с мячом на свою половину поля.
  • Угловой
    55'
    Торрес от углового флага навесил к воротам. Вильяр кулаком выбил мяч из штрафной площади.
  • 54'
    Аспас справа вошёл в штрафную площадь и неточно пробил в дальний угол.
  • Угловой
    53'
    Странно гости  разыграли угловой удар. Дальний удар Рафиньи соперниками был "накрыт".
  • 52'
    После перерыва уже "Сельта" заиграла активнее. В начале второго тайма мяч значительно больше находится на половине поля хозяев.
  • Фол, нарушение
    51'
    Олаза справа со штрафного навесил к воротам. где Йокушлу пытался переправить мяч в сетку рукой.
  • Желтая карточка
    50'
    Давид Гарсия на фланге рукой ударил в лицо Аспаса и получил жёлтую карточку.
  • Фол, нарушение
    48'
    Ронкалья на фланге отобрал мяч у Нолито, а обратный отбор Агудо совершил с фолом.
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе "Сельты" произошла замена: вместо Хорхе Саэнса на поле вышел Агудо Нолито.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Памплоне!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Осасуна" - "Сельта" - 1:1.
  • Опасный момент
    45'
    Адриан сыграл на подборе у чужой штрафной площади, но с двадцати метров пробил немного правее ворот.
  • 45'
    Перес слева навесил на ближнюю штангу, где всех опередил Торрес, но головой в дальний угол не смог переправить.
  • Фол, нарушение
    45'
    Рафинья у центрального круга сбил Брашанаца.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавил Песарро Гомес в первом тайме.
  • 45'
    Адриан справа очень сильно прострелил на Переса. Иньиго останови ть мяч не смог.
  • 44'
    Мальо справа навесил точно в руки Эррере.
  • 42'
    Адриан справа прошёл вперёд и опасно прострелил к воротам. Перес немного не дотянулся до мяча, чтобы переправить его в сетку.
  • 41'
    Ойер сделал длинный заброс вперёд на Гальего, но Айду не позволил принять мяч нападающему "Осасуны".
  • Угловой
    40'
    Перес от углового флага навесил на голову Давиду Гарсии, который пробил рядом с дальней штангой.
  • Фол, нарушение
    39'
    Брашанац в центре поля сбил Рафинью.
  • 38'
    Перес слева исполнил серию навесов к воротам соперников, но Айду с Вильяром соперникам сыграть не дали в своей штрафной площади.
  • 37'
    Ойер на чужой половине поля здорово сыграл в отборе, а вот пас налево на Адриана сделал слишком сильно.
  • 36'
    Рафинья слева прострелил вдоль ворот, но Санти Мина не успел к передаче партнёра.
  • Фол, нарушение
    34'
    Брашанац в центре поля завалил на газон Пейнадо.
  • 32'
    Пауза в матче. Игроки обеих команд отправились к скамейкам запасных попить воды.
  • Опасный момент
    31'
    Санти Мина слева вошёл в штрафную площадь и аккуратно низом пробил в дальний угол. Мяч прокатился в считанных сантиметрах от штанги.
  • 30'
    У Переса по центру не прошёл заброс в штрафную площадь на Гальего.
  • 28'
    Сеорию аутов на левом фланге исполнил Олаза. Хозяева прессинг применяют активно и развернуться соперникам не позволяют.
  • 27'
    "Сельта" забрала мяч. На чужую половину поля гостям при этом перебраться не удаётся.
  • Опасный момент
    26'
    Рафинья с линии штрафной площади пробил низом в левый угол. Эррера прыгнул вовремя и смог отбить мяч в сторону.
  • Описание гола
    24'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:1!!!
    ГАЛЬЕГО!!! Слева у хозяев прошла подача Эступиньяна на дальнюю штангу, где Гальего отправил мяч в сетку.
  • Травма, повреждение
    24'
    У Санти Мины рассечение. Арбитр отправил нападающего "Сельты" за пределы поля для остановки медиками кровотечения.
  • Фол, нарушение
    23'
    Перес в чужой штрафной площади не рассчитал отскок мяча от газона и сыграл рукой.
  • 21'
    Рафинья с Аспасом организовали атаку по левому флангу, но выбраться с мячом в центр не смогли.
  • 20'
    Перес слева со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке. Мяч попрыгал по головам игроков и от Гальего полетел выше перекладины.
  • Желтая карточка
    19'
    Саенс на фланге в верховой борьбе ударил локтем по голове Торреса и получил жёлтую карточку.
  • 18'
    "Осасуна" всё больше начинает контролировать мяч, но обострения у хозяев не получаются. Нет ударов в сторону ворот гостей.
  • 17'
    Мальо справа не отважился идти вперёд, а передачу в центр на партнёра исполнил в борьбу.
  • 15'
    "Сельта" старается отодвинуть игру от своей штрафной площади. Санти Мина справа отправился вперёд.
  • Офсайд
    14'
    Эступиньян слева навесил к воротам, где Гальего оказался в офсайде.
  • Описание гола
    12'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    САНТИ МИНА!!! После просмотра повторов признано, что гол забит правильно.
  • Видеоповтор
    12'
    Будем ждать решение ВАР. В матче пауза. Писарро Гомес внимательно слушает помощников.
  • Офсайд
    11'
    Санти Мина после прострела Аспаса слева отправил мяч в сетку, но арбитры показывают, что был офсайд.
  • Фол, нарушение
    10'
    Адриан Лопес у чужой штрафной площади сыграл рукой
  • 8'
    Прострел Переса слева низом получился в руки Вильяпу. "Осасуна" атакует много, но с ударами пока у хозяев не складывается.
  • Угловой
    7'
    Пейнадо исполнил первый угловой удар в матче. Мяч низом был доставлен к ближней штанге, а затем проскочил в центр, но игрокам "Сельты" нанести удар не удалось.
  • 6'
    Аспас слева отправил в прорыв Санти Мину. Умпьерез настиг нападающего "Сельты" и выбил мяч за пределы поля.
  • 5'
    "Осасуна" активнее проводит стартовые минуты встречи. Мяч пока редко оказывается на половине поля хозяев.
  • Желтая карточка
    4'
    Умпьерез в центральном круге схватил руками Аспаса и получил жёлтую карточку.
  • 3'
    Иньиго Перес с двадцати двух метров пробил по воротам, но попал в соперника на линии штрафной площади.
  • 2'
    "Осасуна" играет в белых футболках и синих трусах, "Сельта" - в бордовой форме и голубой полосой на груди.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Эль-Садаре"!
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Sadar. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Осасуна 1:1 Сельта

Исход игры
Осасуна
19.3% (29)
Ничья
50% (75)
Сельта
30.7% (46)
Тотал 2.5
Больше
30.28% (43)
Меньше
69.72% (99)
Обе команды забьют
Да
74.65% (106)
Нет
25.35% (36)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42% (63)
1:2 Сельта
16% (24)
1:0 Осасуна
8.7% (13)
2:1 Осасуна
8.7% (13)
0:1 Сельта
8.7% (13)
0:0 Ничья
5.3% (8)
2:2 Ничья
2% (3)
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