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Осасуна
 
Позже

Стадион:
Сельта
1
Эррера
Серхио
II
2
Видаль
Начо
3
Навас
Рауль
5
Гарсия
Давид
III
30
Эступиньян
Первис
10
Торрес
Роберто
6
Ойер
Санхурхо
20
Брашанац
Дарко
21
Перес
Иньиго
22
Адриан
Лопес
11
Гальего
Энрике
25
Вильяр
Иван
2
Мальо
Уго
18
Айду
Джозеф
4
Араухо
Нестор
15
Олаза
Лукас
8
Пейнадо
Франсиско
5
Йокушлу
Окай
12
Рафинья
Алькантара
10
Аспас
Яго
9
Смолов
Фёдор
3
Нолито
Агудо
Осасуна
4-4-2
Сельта
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Авила Эсекьель 9 0.24
2. Гарсия Рубен 8 (1) 0.21
3. Торрес Роберто 6 (5) 0.16
4. Умпьерез Эридейн 3 0.08
5. Ойер Санхурхо 2 0.05
6. Гальего Энрике 2 0.05
7. Эступиньян Первис 1 0.03
8. Кардона Марк 1 0.03
9. Перес Иньиго 1 0.03
10. Лато Тони 1 0.03
11. Ронкалья Факундо 1 0.03
12. Унаи Гарсия 1 0.03
13. Роберт Ибаньес 1 0.03
14. Монкайола Хон 1 0.03
15. Вильяр Хуан 1 (1) 0.03
16. Адриан Лопес 1 (1) 0.03
17. Мерида Фран 0 0
18. Брашанац Дарко 0 0
19. Брэндон Льямас 0 0
Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспас Яго 13 (5) 0.34
2. Санти Мина 4 0.11
3. Рафинья Алькантара 4 0.11
4. Нолито Агудо 2 (1) 0.05
5. Смолов Фёдор 2 0.05
6. Систо Пионе 2 0.05
7. Денис Суарес 1 0.03
8. Олаза Лукас 1 0.03
9. Араухо Нестор 1 0.03
10. Фернандес Габриэль 1 0.03
11. Мурильо Джейсон 1 0.03
12. Пейнадо Франсиско 1 0.03
13. Лосада Икер 1 0.03
14. Йокушлу Окай 0 0
15. Браис Мендес 0 0
16. Мальо Уго 0 0
17. Шейх Пап 0 0
18. Айду Джозеф 0 0

Карточки

Осасуна
# Игрок      
1. Ойер Санхурхо 12 1
2. Мерида Фран 8 1
3. Брашанац Дарко 8 0
4. Эступиньян Первис 8 0
5. Умпьерез Эридейн 7 0
6. Ронкалья Факундо 3 2
7. Гарсия Рубен 6 0
8. Гарсия Давид III 6 0
9. Авила Эсекьель 6 0
10. Видаль Начо 5 0
11. Гальего Энрике 5 0
12. Перес Иньиго 4 0
13. Брэндон Льямас 4 0
14. Монкайола Хон 4 0
15. Эррера Серхио II 2 1
16. Роберт Ибаньес 3 0
17. Лато Тони 2 0
18. Лильо Кастельяно 2 0
19. Навас Рауль 2 0
20. Арнаис Хосе 2 0
21. Вильяр Хуан 1 0
22. Торрес Роберто 1 0
23. Кардона Марк 1 0
Сельта
# Игрок      
1. Аспас Яго 10 0
2. Араухо Нестор 10 0
3. Мальо Уго 7 0
4. Йокушлу Окай 6 0
5. Васкес Кевин 6 0
6. Шейх Пап 4 1
7. Фернандес Габриэль 4 1
8. Мурильо Джейсон 5 0
9. Смолов Фёдор 4 0
10. Санти Мина 4 0
11. Рубен Бланко 4 0
12. Олаза Лукас 4 0
13. Айду Джозеф 4 0
14. Браис Мендес 4 0
15. Саэнс Хорхе 2 1
16. Пейнадо Франсиско 2 1
17. Рафинья Алькантара 3 0
18. Брадарич Филип 1 1
19. Денис Суарес 2 0
20. Систо Пионе 2 0
21. Серхио Альварес II 2 0
22. Нолито Агудо 1 0
23. Жунка Давид 1 0
24. Костас Давид 1 0
25. Лоботка Станислав 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Осасуна 10.53% (4) 10.53% (4) 10.53% (4) 23.68% (9) 15.79% (6) 28.95% (11)
 Сельта 13.33% (4) 10% (3) 13.33% (4) 20% (6) 16.67% (5) 26.67% (8)

Предыдущие игры

Осасуна Последние 20 матчей: + = -
Бетис 3:0 Осасуна Осасуна 0:0 Хетафе Эйбар 0:2 Осасуна Осасуна 2:1 Леганес
Алавес 0:1 Осасуна Валенсия 2:0 Осасуна Осасуна 0:5 Атлетико М Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Осасуна 1:0 Эспаньол Севилья 3:2 Осасуна Осасуна 0:3 Гранада Атлетик Б 0:1 Осасуна Осасуна 1:4 Реал Мадрид Вильярреал 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 3:1 Осасуна Осасуна 2:0 Леванте Рекреативо 2:3 Осасуна Осасуна 0:0 Вальядолид Аро Депортиво 1:2 Осасуна Сельта 1:1 Осасуна
Сельта Последние 20 матчей: + = -
Сельта 1:1 Атлетико М Сельта 1:1 Бетис Мальорка 5:1 Сельта Сельта 2:2 Барселона
Реал Сосьедад 0:1 Сельта Сельта 6:0 Алавес Вальядолид 0:0 Сельта Сельта 0:1 Вильярреал Хетафе 0:0 Сельта Гранада 0:0 Сельта Сельта 1:0 Леганес Реал Мадрид 2:2 Сельта Сельта 2:1 Севилья Валенсия 1:0 Сельта Сельта 0:0 Эйбар Мирандес 2:1 Сельта Атлетик Б 1:1 Сельта Мерида 1:4 Сельта Сельта 1:1 Осасуна Леванте 3:1 Сельта

Последние игры между собой

Осасуна: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Сельта: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Сельта 1:1 Осасуна Ла Лига Сельта 3:0 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Сельта Примера Осасуна 0:2 Сельта Примера
Сельта 1:1 Осасуна Примера Осасуна 1:0 Сельта Примера Сельта 2:0 Осасуна Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 34 23 8 3 62 - 21 77
2. Барселона Заявка 35 23 7 5 79 - 36 76
3. Севилья Заявка 35 17 12 6 51 - 34 63
4. Атлетико М Заявка 35 16 15 4 47 - 26 63
5. Вильярреал Заявка 35 17 6 12 57 - 45 57
6. Хетафе Заявка 35 14 11 10 43 - 34 53
7. Реал Сосьедад 0:1 Заявка 35 15 6 14 51 - 44 51
8. Гранада 1:0 Заявка 35 14 8 13 43 - 40 50
9. Валенсия Заявка 35 13 11 11 45 - 51 50
10. Атлетик Б Заявка 35 12 12 11 39 - 31 48
11. Осасуна Заявка 35 11 12 12 40 - 50 45
12. Леванте Заявка 35 12 7 16 42 - 49 43
13. Бетис Заявка 35 10 11 14 47 - 55 41
14. Вальядолид Заявка 35 8 15 12 29 - 39 39
15. Эйбар Заявка 35 9 9 17 34 - 51 36
16. Сельта Заявка 35 7 15 13 34 - 44 36
17. Алавес Заявка 34 9 8 17 32 - 51 35
18. Мальорка Заявка 35 9 5 21 37 - 59 32
19. Леганес Заявка 35 6 11 18 25 - 49 29
20. Эспаньол Заявка 35 5 9 21 27 - 55 24
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Осасуна - Сельта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 июля 2020, осталось 21 час 1 минуту.


    • Прогнозы 95
    Осасуна 22.1% (21)
    X 49.5% (47)
    Сельта 28.4% (27)
    Все прогнозы
    1.62 Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Осасуна - Сельта

    Исход игры
    Осасуна
    22.1% (21)
    Ничья
    49.5% (47)
    Сельта
    28.4% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.58% (29)
    Меньше
    67.42% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    78.65% (70)
    Нет
    21.35% (19)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    43.2% (41)
    1:2 Сельта
    15.8% (15)
    2:1 Осасуна
    10.5% (10)
    1:0 Осасуна
    8.4% (8)
    0:1 Сельта
    5.3% (5)
    0:0 Ничья
    4.2% (4)
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