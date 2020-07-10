21
Перес
Иньиго
22
Адриан
Лопес
25
Вильяр
Иван
18
Айду
Джозеф
15
Олаза
Лукас
10
Аспас
Яго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Перес ИньигоПолузащитник
-
22 Адриан ЛопесНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
25 Вильяр ИванВратарь
- Защитник
-
18 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
-
15 Олаза ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Авила Эсекьель
|9
|0.24
|2.
|Гарсия Рубен
|8 (1)
|0.21
|3.
|Торрес Роберто
|6 (5)
|0.16
|4.
|Умпьерез Эридейн
|3
|0.08
|5.
|Ойер Санхурхо
|2
|0.05
|6.
|Гальего Энрике
|2
|0.05
|7.
|Эступиньян Первис
|1
|0.03
|8.
|Кардона Марк
|1
|0.03
|9.
|Перес Иньиго
|1
|0.03
|10.
|Лато Тони
|1
|0.03
|11.
|Ронкалья Факундо
|1
|0.03
|12.
|Унаи Гарсия
|1
|0.03
|13.
|Роберт Ибаньес
|1
|0.03
|14.
|Монкайола Хон
|1
|0.03
|15.
|Вильяр Хуан
|1 (1)
|0.03
|16.
|Адриан Лопес
|1 (1)
|0.03
|17.
|Мерида Фран
|0
|0
|18.
|Брашанац Дарко
|0
|0
|19.
|Брэндон Льямас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аспас Яго
|13 (5)
|0.34
|2.
|Санти Мина
|4
|0.11
|3.
|Рафинья Алькантара
|4
|0.11
|4.
|Нолито Агудо
|2 (1)
|0.05
|5.
|Смолов Фёдор
|2
|0.05
|6.
|Систо Пионе
|2
|0.05
|7.
|Денис Суарес
|1
|0.03
|8.
|Олаза Лукас
|1
|0.03
|9.
|Араухо Нестор
|1
|0.03
|10.
|Фернандес Габриэль
|1
|0.03
|11.
|Мурильо Джейсон
|1
|0.03
|12.
|Пейнадо Франсиско
|1
|0.03
|13.
|Лосада Икер
|1
|0.03
|14.
|Йокушлу Окай
|0
|0
|15.
|Браис Мендес
|0
|0
|16.
|Мальо Уго
|0
|0
|17.
|Шейх Пап
|0
|0
|18.
|Айду Джозеф
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ойер Санхурхо
|12
|1
|2.
|Мерида Фран
|8
|1
|3.
|Брашанац Дарко
|8
|0
|4.
|Эступиньян Первис
|8
|0
|5.
|Умпьерез Эридейн
|7
|0
|6.
|Ронкалья Факундо
|3
|2
|7.
|Гарсия Рубен
|6
|0
|8.
|Гарсия Давид III
|6
|0
|9.
|Авила Эсекьель
|6
|0
|10.
|Видаль Начо
|5
|0
|11.
|Гальего Энрике
|5
|0
|12.
|Перес Иньиго
|4
|0
|13.
|Брэндон Льямас
|4
|0
|14.
|Монкайола Хон
|4
|0
|15.
|Эррера Серхио II
|2
|1
|16.
|Роберт Ибаньес
|3
|0
|17.
|Лато Тони
|2
|0
|18.
|Лильо Кастельяно
|2
|0
|19.
|Навас Рауль
|2
|0
|20.
|Арнаис Хосе
|2
|0
|21.
|Вильяр Хуан
|1
|0
|22.
|Торрес Роберто
|1
|0
|23.
|Кардона Марк
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Аспас Яго
|10
|0
|2.
|Араухо Нестор
|10
|0
|3.
|Мальо Уго
|7
|0
|4.
|Йокушлу Окай
|6
|0
|5.
|Васкес Кевин
|6
|0
|6.
|Шейх Пап
|4
|1
|7.
|Фернандес Габриэль
|4
|1
|8.
|Мурильо Джейсон
|5
|0
|9.
|Смолов Фёдор
|4
|0
|10.
|Санти Мина
|4
|0
|11.
|Рубен Бланко
|4
|0
|12.
|Олаза Лукас
|4
|0
|13.
|Айду Джозеф
|4
|0
|14.
|Браис Мендес
|4
|0
|15.
|Саэнс Хорхе
|2
|1
|16.
|Пейнадо Франсиско
|2
|1
|17.
|Рафинья Алькантара
|3
|0
|18.
|Брадарич Филип
|1
|1
|19.
|Денис Суарес
|2
|0
|20.
|Систо Пионе
|2
|0
|21.
|Серхио Альварес II
|2
|0
|22.
|Нолито Агудо
|1
|0
|23.
|Жунка Давид
|1
|0
|24.
|Костас Давид
|1
|0
|25.
|Лоботка Станислав
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Осасуна
|10.53% (4)
|10.53% (4)
|10.53% (4)
|23.68% (9)
|15.79% (6)
|28.95% (11)
|Сельта
|13.33% (4)
|10% (3)
|13.33% (4)
|20% (6)
|16.67% (5)
|26.67% (8)
Предыдущие игры
Осасуна Последние 20 матчей: + = -Бетис 3:0 Осасуна Осасуна 0:0 Хетафе Эйбар 0:2 Осасуна Осасуна 2:1 Леганес
Алавес 0:1 Осасуна Валенсия 2:0 Осасуна Осасуна 0:5 Атлетико М Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Осасуна 1:0 Эспаньол Севилья 3:2 Осасуна Осасуна 0:3 Гранада Атлетик Б 0:1 Осасуна Осасуна 1:4 Реал Мадрид Вильярреал 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 3:1 Осасуна Осасуна 2:0 Леванте Рекреативо 2:3 Осасуна Осасуна 0:0 Вальядолид Аро Депортиво 1:2 Осасуна Сельта 1:1 Осасуна
Сельта Последние 20 матчей: + = -Сельта 1:1 Атлетико М Сельта 1:1 Бетис Мальорка 5:1 Сельта Сельта 2:2 Барселона
Реал Сосьедад 0:1 Сельта Сельта 6:0 Алавес Вальядолид 0:0 Сельта Сельта 0:1 Вильярреал Хетафе 0:0 Сельта Гранада 0:0 Сельта Сельта 1:0 Леганес Реал Мадрид 2:2 Сельта Сельта 2:1 Севилья Валенсия 1:0 Сельта Сельта 0:0 Эйбар Мирандес 2:1 Сельта Атлетик Б 1:1 Сельта Мерида 1:4 Сельта Сельта 1:1 Осасуна Леванте 3:1 Сельта
Последние игры между собой
Осасуна: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Сельта: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|34
|23
|8
|3
|62 - 21
|77
|2.
|Барселона
|Заявка
|35
|23
|7
|5
|79 - 36
|76
|3.
|Севилья
|Заявка
|35
|17
|12
|6
|51 - 34
|63
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|35
|16
|15
|4
|47 - 26
|63
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|35
|17
|6
|12
|57 - 45
|57
|6.
|Хетафе
|Заявка
|35
|14
|11
|10
|43 - 34
|53
|7.
|Реал Сосьедад
|0:1 Заявка
|35
|15
|6
|14
|51 - 44
|51
|8.
|Гранада
|1:0 Заявка
|35
|14
|8
|13
|43 - 40
|50
|9.
|Валенсия
|Заявка
|35
|13
|11
|11
|45 - 51
|50
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|35
|12
|12
|11
|39 - 31
|48
|11.
|Осасуна
|Заявка
|35
|11
|12
|12
|40 - 50
|45
|12.
|Леванте
|Заявка
|35
|12
|7
|16
|42 - 49
|43
|13.
|Бетис
|Заявка
|35
|10
|11
|14
|47 - 55
|41
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|35
|8
|15
|12
|29 - 39
|39
|15.
|Эйбар
|Заявка
|35
|9
|9
|17
|34 - 51
|36
|16.
|Сельта
|Заявка
|35
|7
|15
|13
|34 - 44
|36
|17.
|Алавес
|Заявка
|34
|9
|8
|17
|32 - 51
|35
|18.
|Мальорка
|Заявка
|35
|9
|5
|21
|37 - 59
|32
|19.
|Леганес
|Заявка
|35
|6
|11
|18
|25 - 49
|29
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|35
|5
|9
|21
|27 - 55
|24
Прогнозы на матч Осасуна - Сельта
Исход игры
Осасуна
22.1% (21)
Ничья
49.5% (47)
Сельта
28.4% (27)
Тотал 2.5
Больше
32.58% (29)
Меньше
67.42% (60)
Обе команды забьют
Да
78.65% (70)
Нет
21.35% (19)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.2% (41)
1:2 Сельта
15.8% (15)
2:1 Осасуна
10.5% (10)
1:0 Осасуна
8.4% (8)
0:1 Сельта
5.3% (5)
0:0 Ничья
4.2% (4)
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