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  3. Испания
Эспаньол
0:2
Второй тайм: 67'

Стадион:
Эйбар
0'
0:1
25' Пенальти
Эспозито Эду
0:1
36' Не забитый пенальти
Эспозито Эду
0:2
36' Гол
Эспозито Эду
52' Желтая карточка
Дидак Вилья
58' Желтая карточка
Рока Марк
66' Желтая карточка
Техеро Альваро
67'
13
Лопес
Диего
34
Гомес
Виктор
20
Бернардо
Эспиноса
18
Кабрера
Леандро
17
Дидак
Вилья
14
Мелендо
Оскар
15
Давид
Лопес
21
Рока
Марк
23
Эмбарба
Адриан
31
Кампусано
Виктор
12
Кальери
Хонатан
1
Дмитрович
Марко
24
Техеро
Альваро
2
Бургос
Эстебан
3
Бигас
Педро
11
Луиш
Рафаэл
8
Папа
Диоп
6
Альварес
Серхио
10
Эспозито
Эду
18
Кристофоро
Себастьян
17
Кике
Гарсия
22
Инуи
Такаси
Эспаньол
4-4-2
Эйбар
4-3-3

Ход матча

25'
0:1
Эспозито Эду
36'
0:1
Эспозито Эду
36'
0:2
Эспозито Эду
52'
Дидак Вилья
 
58'
Рока Марк
 
59'
Рауль де Томас
Кампусано Виктор
 
65'
 
Энрич Серхи
Кике Гарсия
66'
 
Техеро Альваро

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эспаньол
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Давид Лопес 4 0.11
2. Лэй У 4 0.11
3. Рауль де Томас 4 (1) 0.11
4. Бернардо Эспиноса 3 0.08
5. Эмбарба Адриан 2 (1) 0.05
6. Дардер Серхи 2 0.05
7. Рока Марк 2 (2) 0.05
8. Кальери Хонатан 1 0.03
9. Гранеро Эстебан 1 0.03
10. Феррейра Факундо 1 0.03
11. Педроса Адриа 1 0.03
12. Варгас Матиас 0 0
13. Кабрера Леандро 0 0
14. Санчес Виктор 0 0
15. Налдо Гомес 0 0
Эйбар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Орельяна Фабиан 8 (4) 0.21
2. Шарлес Диас 6 (1) 0.16
3. Кике Гарсия 5 0.13
4. Эспозито Эду 4 (1) 0.11
5. Бигас Педро 2 0.05
6. Энрич Серхи 1 0.03
7. Инуи Такаси 1 0.03
8. Де Бласис Пабло 1 0.03
9. Анхель Хосе 1 0.03
10. Педро Леон 1 0.03
11. Рамис Иван 1 0.03
12. Папа Диоп 1 0.03
13. Паулу Оливейра 1 0.03
14. Бургос Эстебан 1 0.03
15. Арбилья Анайц 1 0.03
16. Кике Гонсалес 0 0
17. Эскаланте Гонсало 0 0

Карточки

Эспаньол
# Игрок      
1. Санчес Виктор 9 1
2. Налдо Гомес 7 1
3. Дидак Вилья 7 0
4. Рока Марк 7 0
5. Кальери Хонатан 5 1
6. Лопес Диего 4 1
7. Хави Лопеc 4 1
8. Бернардо Эспиноса 4 1
9. Давид Лопес 4 1
10. Калеро Фернандо 4 1
11. Гранеро Эстебан 5 0
12. Рауль де Томас 4 0
13. Дардер Серхи 4 0
14. Лэй У 3 0
15. Эмбарба Адриан 3 0
16. Педроса Адриа 3 0
17. Феррейра Факундо 2 0
18. Гомес Виктор 2 0
19. Кабрера Леандро 2 0
20. Кампусано Виктор 2 0
21. Пипа 2 0
22. Лосано Поль 0 1
23. Итурраспе Андер 1 0
24. Коршья Себастьен 1 0
25. Андрес Прието 1 0
26. Варгас Матиас 1 0
27. Льюис Лопес 1 0
28. Рибаудо Нико 1 0
Эйбар
# Игрок      
1. Орельяна Фабиан 9 1
2. Эскаланте Гонсало 8 1
3. Шарлес Диас 8 0
4. Паулу Оливейра 6 1
5. Папа Диоп 7 0
6. Энрич Серхи 5 0
7. Альварес Серхио 5 0
8. Арбилья Анайц 5 0
9. Анхель Хосе 4 0
10. Педро Леон 4 0
11. Корреа Робер 3 0
12. Дмитрович Марко 3 0
13. Техеро Альваро 3 0
14. Эспозито Эду 3 0
15. Инуи Такаси 2 0
16. Бигас Педро 2 0
17. Бургос Эстебан 2 0
18. Кике Гарсия 2 0
19. Рамис Иван 1 0
20. Кристофоро Себастьян 1 0
21. Йоэл Родригес 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эспаньол 8.7% (2) 21.74% (5) 30.43% (7) 21.74% (5) 4.35% (1) 13.04% (3)
 Эйбар 10.34% (3) 24.14% (7) 10.34% (3) 20.69% (6) 10.34% (3) 24.14% (7)

Предыдущие игры

Эспаньол Последние 20 матчей: + = -
Барселона 1:0 Эспаньол Эспаньол 0:1 Леганес Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол Эспаньол 0:1 Реал Мадрид
Бетис 1:0 Эспаньол Эспаньол 1:3 Леванте Хетафе 0:0 Эспаньол Эспаньол 2:0 Алавес Осасуна 1:0 Эспаньол Эспаньол 1:1 Атлетико М Эспаньол 3:2 Вулверхэмптон Вальядолид 2:1 Эспаньол Вулверхэмптон 4:0 Эспаньол Севилья 2:2 Эспаньол Эспаньол 1:0 Мальорка Гранада 2:1 Эспаньол Эспаньол 1:1 Атлетик Б Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол Вильярреал 1:2 Эспаньол Сан-Себастьян 0:2 Эспаньол
Эйбар Последние 20 матчей: + = -
Эйбар 0:0 Леганес Севилья 1:0 Эйбар Эйбар 0:2 Осасуна Гранада 1:2 Эйбар
Эйбар 1:0 Валенсия Хетафе 1:1 Эйбар Эйбар 2:2 Атлетик Б Реал Мадрид 3:1 Эйбар Эйбар 1:2 Реал Сосьедад Эйбар 1:2 Мальорка Эйбар 3:0 Леванте Барселона 5:0 Эйбар Алавес 2:1 Эйбар Эйбар 1:1 Бетис Сельта 0:0 Эйбар Бадахос 3:1 Эйбар Эйбар 2:0 Атлетико М Какерено 1:2 Эйбар Валенсия 1:0 Эйбар Эйбар 3:0 Гранада

Последние игры между собой

Эспаньол: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
Эйбар: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Эйбар 1:2 Эспаньол Ла Лига Эйбар 3:0 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Эйбар Примера Эспаньол 0:1 Эйбар Примера
Эйбар 3:1 Эспаньол Примера Эйбар 1:1 Эспаньол Примера Эспаньол 3:3 Эйбар Примера Эспаньол 4:2 Эйбар Примера Эйбар 2:1 Эспаньол Примера Эйбар 0:2 Эспаньол Примера Эспаньол 1:2 Эйбар Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 35 24 8 3 64 - 21 80
2. Барселона Заявка 36 24 7 5 80 - 36 79
3. Атлетико М Заявка 36 17 15 4 48 - 26 66
4. Севилья Заявка 35 17 12 6 51 - 34 63
5. Вильярреал Заявка 35 17 6 12 57 - 45 57
6. Хетафе Заявка 35 14 11 10 43 - 34 53
7. Реал Сосьедад Заявка 35 15 6 14 53 - 46 51
8. Гранада Заявка 35 14 8 13 45 - 42 50
9. Валенсия Заявка 35 13 11 11 45 - 51 50
10. Атлетик Б Заявка 35 12 12 11 39 - 31 48
11. Осасуна Заявка 36 12 12 12 42 - 51 48
12. Леванте Заявка 35 12 7 16 42 - 49 43
13. Бетис Заявка 36 10 11 15 47 - 56 41
14. Эйбар 2:0 Заявка 36 10 9 17 36 - 51 39
15. Вальядолид Заявка 36 8 15 13 29 - 40 39
16. Сельта Заявка 36 7 15 14 35 - 46 36
17. Алавес Заявка 35 9 8 18 32 - 53 35
18. Мальорка Заявка 35 9 5 21 37 - 59 32
19. Леганес Заявка 35 6 11 18 25 - 49 29
20. Эспаньол 0:2 Заявка 36 5 9 22 27 - 57 24
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 157
Эспаньол 36.9% (58)
X 38.2% (60)
Эйбар 24.8% (39)
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2.23 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Эспаньол 0:2 Эйбар

Исход игры
Эспаньол
36.9% (58)
Ничья
38.2% (60)
Эйбар
24.8% (39)
Тотал 2.5
Больше
24.83% (36)
Меньше
75.17% (109)
Обе команды забьют
Да
57.24% (83)
Нет
42.76% (62)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.6% (48)
1:0 Эспаньол
18.5% (29)
0:1 Эйбар
11.5% (18)
1:2 Эйбар
10.2% (16)
2:1 Эспаньол
9.6% (15)
0:0 Ничья
3.8% (6)
2:0 Эспаньол
3.8% (6)
2:2 Ничья
1.9% (3)
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