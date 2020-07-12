Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Бургос Эстебан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Матч возобновлен

48' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

47' Удар от ворот произведет Эйбар

47' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе

46' Бигас Педро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

44' Удар от ворот произведет Эспаньол

43' Эспозито Эду оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Удар от ворот произведет Эспаньол

42' Удар от ворот произведет Эйбар

41' ШТАНГА! Так было близко к голу - Кальери Хонатан нанес удар в каркас ворот!

41' Папа Диоп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Игрок из команды Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

40' Папа Диоп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Игрок из команды Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

40' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Папа Диоп из команды Эйбар сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

39' Эйбар имеет хороший шанс забить.

36' Г О О О О Л - Эспозито Эду первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

35' После проверки VAR судья изменил решение - Эйбар пробьет пенальти!

35' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

34' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Матч возобновлен

30' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

30' Удар от ворот произведет Эйбар

29' Рока Марк решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

29' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Г О О О О Л - Эспозито Эду из команды Эйбар забивает с точки!

23' Эйбар имеет хороший шанс забить.

22' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Эмбарба Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

19' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Игрок из команды Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

15' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Папа Диоп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Бургос Эстебан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Игрок из команды Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

12' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Кике Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Эспаньол

9' Кристофоро Себастьян решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

8' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Удар от ворот произведет Эспаньол

3' Эспозито Эду из команды Эйбар навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

2' Удар от ворот произведет Эйбар

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.

1' Эспаньол начинает с центра поля