Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Бургос Эстебан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Матч возобновлен

48' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

47' Удар от ворот произведет Эйбар

47' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе

46' Бигас Педро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

44' Удар от ворот произведет Эспаньол

43' Эспозито Эду оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Удар от ворот произведет Эспаньол

42' Удар от ворот произведет Эйбар

41' ШТАНГА! Так было близко к голу - Кальери Хонатан нанес удар в каркас ворот!

41' Папа Диоп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Игрок из команды Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

40' Папа Диоп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Игрок из команды Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

40' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

39' Папа Диоп из команды Эйбар сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

39' Эйбар имеет хороший шанс забить.

36' Г О О О О Л - Эспозито Эду первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

35' После проверки VAR судья изменил решение - Эйбар пробьет пенальти!

35' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

34' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Матч возобновлен

30' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

30' Удар от ворот произведет Эйбар

29' Рока Марк решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

29' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Г О О О О Л - Эспозито Эду из команды Эйбар забивает с точки!

23' Эйбар имеет хороший шанс забить.

22' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Эмбарба Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

19' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

16' Игрок из команды Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

15' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Папа Диоп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Бургос Эстебан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Игрок из команды Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

12' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Кике Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Удар от ворот произведет Эспаньол

9' Кристофоро Себастьян решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

8' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Удар от ворот произведет Эспаньол

3' Эспозито Эду из команды Эйбар навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

2' Удар от ворот произведет Эйбар

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Очень жаркий день, солнце будет мешать игрокам.

1' Эспаньол начинает с центра поля