Эспаньол
0:2
Конец матча
Стадион: Корнелья-Эль Прат
Эйбар
0:1
25' ПенальтиЭспозито Эду
0:1
36' Не забитый пенальтиЭспозито Эду
0:2
36' ГолЭспозито Эду
52' Желтая карточкаДидак Вилья
58' Желтая карточкаРока Марк
65' Желтая карточкаТехеро Альваро
76' Желтая карточкаЭнрич Серхи
13
Лопес
Диего
34
Гомес
Виктор
17
Дидак
Вилья
15
Давид
Лопес
21
Рока
Марк
11
Луиш
Рафаэл
10
Эспозито
Эду
17
Кике
Гарсия
22
Инуи
Такаси
- Основной состав
-
13 Лопес ДиегоВратарь
-
34 Гомес ВикторЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Дидак ВильяЗащитник
- Полузащитник
-
15 Давид ЛопесПолузащитник
-
21 Рока МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Рибаудо НикоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Нападающий
-
7 Лэй УНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Francisco Rufete
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Луиш РафаэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Эспозито ЭдуПолузащитник
- Нападающий
-
17 Кике ГарсияНападающий
-
22 Инуи ТакасиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Корреа РоберЗащитник
- Защитник
-
15 Анхель ХосеЗащитник
- Полузащитник
-
21 Педро ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Шарлес ДиасНападающий
- Нападающий
-
27 Alberto Mari
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
25'
0:1
36'
0:1
36'
0:2
52'
58'
65'
73'
76'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
9 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 6
-
7 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
71 Владение мячом, % 29
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Давид Лопес
|4
|0.11
|2.
|Лэй У
|4
|0.11
|3.
|Рауль де Томас
|4 (1)
|0.11
|4.
|Бернардо Эспиноса
|3
|0.08
|5.
|Эмбарба Адриан
|2 (1)
|0.05
|6.
|Дардер Серхи
|2
|0.05
|7.
|Рока Марк
|2 (2)
|0.05
|8.
|Кальери Хонатан
|1
|0.03
|9.
|Гранеро Эстебан
|1
|0.03
|10.
|Феррейра Факундо
|1
|0.03
|11.
|Педроса Адриа
|1
|0.03
|12.
|Варгас Матиас
|0
|0
|13.
|Кабрера Леандро
|0
|0
|14.
|Санчес Виктор
|0
|0
|15.
|Налдо Гомес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Орельяна Фабиан
|8 (4)
|0.21
|2.
|Шарлес Диас
|6 (1)
|0.16
|3.
|Кике Гарсия
|5
|0.13
|4.
|Эспозито Эду
|4 (1)
|0.11
|5.
|Бигас Педро
|2
|0.05
|6.
|Энрич Серхи
|1
|0.03
|7.
|Инуи Такаси
|1
|0.03
|8.
|Де Бласис Пабло
|1
|0.03
|9.
|Анхель Хосе
|1
|0.03
|10.
|Педро Леон
|1
|0.03
|11.
|Рамис Иван
|1
|0.03
|12.
|Папа Диоп
|1
|0.03
|13.
|Паулу Оливейра
|1
|0.03
|14.
|Бургос Эстебан
|1
|0.03
|15.
|Арбилья Анайц
|1
|0.03
|16.
|Кике Гонсалес
|0
|0
|17.
|Эскаланте Гонсало
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Санчес Виктор
|9
|1
|2.
|Налдо Гомес
|7
|1
|3.
|Рока Марк
|8
|0
|4.
|Дидак Вилья
|7
|0
|5.
|Кальери Хонатан
|5
|1
|6.
|Лопес Диего
|4
|1
|7.
|Хави Лопеc
|4
|1
|8.
|Бернардо Эспиноса
|4
|1
|9.
|Давид Лопес
|4
|1
|10.
|Калеро Фернандо
|4
|1
|11.
|Гранеро Эстебан
|5
|0
|12.
|Рауль де Томас
|4
|0
|13.
|Дардер Серхи
|4
|0
|14.
|Лэй У
|3
|0
|15.
|Эмбарба Адриан
|3
|0
|16.
|Педроса Адриа
|3
|0
|17.
|Феррейра Факундо
|2
|0
|18.
|Гомес Виктор
|2
|0
|19.
|Кабрера Леандро
|2
|0
|20.
|Кампусано Виктор
|2
|0
|21.
|Пипа
|2
|0
|22.
|Лосано Поль
|0
|1
|23.
|Итурраспе Андер
|1
|0
|24.
|Коршья Себастьен
|1
|0
|25.
|Андрес Прието
|1
|0
|26.
|Варгас Матиас
|1
|0
|27.
|Льюис Лопес
|1
|0
|28.
|Рибаудо Нико
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Орельяна Фабиан
|9
|1
|2.
|Эскаланте Гонсало
|8
|1
|3.
|Шарлес Диас
|8
|0
|4.
|Паулу Оливейра
|6
|1
|5.
|Папа Диоп
|7
|0
|6.
|Энрич Серхи
|6
|0
|7.
|Альварес Серхио
|5
|0
|8.
|Арбилья Анайц
|5
|0
|9.
|Анхель Хосе
|4
|0
|10.
|Педро Леон
|4
|0
|11.
|Техеро Альваро
|4
|0
|12.
|Корреа Робер
|3
|0
|13.
|Дмитрович Марко
|3
|0
|14.
|Эспозито Эду
|3
|0
|15.
|Инуи Такаси
|2
|0
|16.
|Бигас Педро
|2
|0
|17.
|Бургос Эстебан
|2
|0
|18.
|Кике Гарсия
|2
|0
|19.
|Рамис Иван
|1
|0
|20.
|Кристофоро Себастьян
|1
|0
|21.
|Йоэл Родригес
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эспаньол
|8.7% (2)
|21.74% (5)
|30.43% (7)
|21.74% (5)
|4.35% (1)
|13.04% (3)
|Эйбар
|9.68% (3)
|25.81% (8)
|12.9% (4)
|19.35% (6)
|9.68% (3)
|22.58% (7)
Предыдущие игры
Эспаньол Последние 20 матчей: + = -Барселона 1:0 Эспаньол Эспаньол 0:1 Леганес Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол Эспаньол 0:1 Реал Мадрид
Бетис 1:0 Эспаньол Эспаньол 1:3 Леванте Хетафе 0:0 Эспаньол Эспаньол 2:0 Алавес Осасуна 1:0 Эспаньол Эспаньол 1:1 Атлетико М Эспаньол 3:2 Вулверхэмптон Вальядолид 2:1 Эспаньол Вулверхэмптон 4:0 Эспаньол Севилья 2:2 Эспаньол Эспаньол 1:0 Мальорка Гранада 2:1 Эспаньол Эспаньол 1:1 Атлетик Б Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол Вильярреал 1:2 Эспаньол Сан-Себастьян 0:2 Эспаньол
Эйбар Последние 20 матчей: + = -Эйбар 0:0 Леганес Севилья 1:0 Эйбар Эйбар 0:2 Осасуна Гранада 1:2 Эйбар
Эйбар 1:0 Валенсия Хетафе 1:1 Эйбар Эйбар 2:2 Атлетик Б Реал Мадрид 3:1 Эйбар Эйбар 1:2 Реал Сосьедад Эйбар 1:2 Мальорка Эйбар 3:0 Леванте Барселона 5:0 Эйбар Алавес 2:1 Эйбар Эйбар 1:1 Бетис Сельта 0:0 Эйбар Бадахос 3:1 Эйбар Эйбар 2:0 Атлетико М Какерено 1:2 Эйбар Валенсия 1:0 Эйбар Эйбар 3:0 Гранада
Последние игры между собой
Эспаньол: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
Эйбар: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|35
|24
|8
|3
|64 - 21
|80
|2.
|Барселона
|Заявка
|36
|24
|7
|5
|80 - 36
|79
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|36
|17
|15
|4
|48 - 26
|66
|4.
|Севилья
|Заявка
|35
|17
|12
|6
|51 - 34
|63
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|35
|17
|6
|12
|57 - 45
|57
|6.
|Хетафе
|Заявка
|35
|14
|11
|10
|43 - 34
|53
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|35
|15
|6
|14
|53 - 46
|51
|8.
|Гранада
|Заявка
|35
|14
|8
|13
|45 - 42
|50
|9.
|Валенсия
|Заявка
|35
|13
|11
|11
|45 - 51
|50
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|35
|12
|12
|11
|39 - 31
|48
|11.
|Осасуна
|Заявка
|36
|12
|12
|12
|42 - 51
|48
|12.
|Леванте
|Заявка
|35
|12
|7
|16
|42 - 49
|43
|13.
|Бетис
|Заявка
|36
|10
|11
|15
|47 - 56
|41
|14.
|Эйбар
|Заявка
|36
|10
|9
|17
|36 - 51
|39
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|36
|8
|15
|13
|29 - 40
|39
|16.
|Сельта
|Заявка
|36
|7
|15
|14
|35 - 46
|36
|17.
|Алавес
|Заявка
|35
|9
|8
|18
|32 - 53
|35
|18.
|Мальорка
|Заявка
|35
|9
|5
|21
|37 - 59
|32
|19.
|Леганес
|Заявка
|35
|6
|11
|18
|25 - 49
|29
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|36
|5
|9
|22
|27 - 57
|24
Прогнозы на матч Эспаньол 0:2 Эйбар
Исход игры
Эспаньол
36.9% (58)
Ничья
38.2% (60)
Эйбар
24.8% (39)
Тотал 2.5
Больше
24.83% (36)
Меньше
75.17% (109)
Обе команды забьют
Да
57.24% (83)
Нет
42.76% (62)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.6% (48)
1:0 Эспаньол
18.5% (29)
0:1 Эйбар
11.5% (18)
1:2 Эйбар
10.2% (16)
2:1 Эспаньол
9.6% (15)
2:0 Эспаньол
3.8% (6)
0:0 Ничья
3.8% (6)
2:2 Ничья
1.9% (3)
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