Вальядолид
0:1
Второй тайм: 74'
Стадион: Хосе Сорилья
Барселона
0:1
15' ГолВидаль Артуро
40' Желтая карточкаЛенгле Клеман
45' Желтая карточкаАлькарас Рубен
65' Желтая карточкаПерес Кике
17
Мойано
Хави
28
Перес
Кике
10
Оскар
Плано
18
Альба
Жорди
28
Пуч
Рикард
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Мойано ХавиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Перес КикеПолузащитник
-
10 Оскар ПланоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Чуррипи ХосеВратарь
- Защитник
-
30 Аленде ДиегоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Рубио ВальдоПолузащитник
-
19 Вилья ТониПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Эрвиас ПаблоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Пуч РикардПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Нето МурараВратарь
-
24 Фирпо ЖуниорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Arnau Comas
-
Главный тренер: Сетьен Кике
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
15'
0:1
40'
45'
65'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 5
-
3 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
29 Владение мячом, % 71
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гвардиола Серхи
|6
|0.16
|2.
|Унал Энес
|6 (2)
|0.16
|3.
|Оскар Плано
|3
|0.08
|4.
|Сандро Рамирес
|3
|0.08
|5.
|Алькарас Рубен
|2
|0.05
|6.
|Кико Франсиско
|2
|0.05
|7.
|Хоакин Фернандес
|2
|0.05
|8.
|Мичел Мигель
|1 (1)
|0.03
|9.
|Салису Мохаммед
|1
|0.03
|10.
|Эрвиас Пабло
|1
|0.03
|11.
|Гарсия Виктор
|1
|0.03
|12.
|Начо Мартинес
|0
|0
|13.
|Барба Федерико
|0
|0
|14.
|Вилья Тони
|0
|0
|15.
|Санчес Хавьер
|0
|0
|16.
|Рубио Вальдо
|0
|0
|17.
|Карнеро Рауль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Месси Лионель
|22 (5)
|0.58
|2.
|Суарес Луис
|15 (1)
|0.39
|3.
|Гризманн Антуан
|9
|0.24
|4.
|Видаль Артуро
|8
|0.21
|5.
|Ансу Фати
|6
|0.16
|6.
|Мело Артур
|3
|0.08
|7.
|Альба Жорди
|2
|0.05
|8.
|Бускетс Серхио
|2
|0.05
|9.
|Де Йонг Френки
|2
|0.05
|10.
|Ленгле Клеман
|2
|0.05
|11.
|Ракитич Иван
|1
|0.03
|12.
|Роберто Серхи
|1
|0.03
|13.
|Перес Карлес
|1
|0.03
|14.
|Фирпо Жуниор
|1
|0.03
|15.
|Пике Херард
|1
|0.03
|16.
|Дембеле Усман
|1
|0.03
|17.
|Тер Штеген Марк-Андре
|0
|0
|18.
|Семеду Нелсон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Алькарас Рубен
|10
|0
|2.
|Хоакин Фернандес
|9
|0
|3.
|Мичел Мигель
|6
|0
|4.
|Гвардиола Серхи
|6
|0
|5.
|Рубио Вальдо
|6
|0
|6.
|Оскар Плано
|5
|0
|7.
|Унал Энес
|4
|0
|8.
|Вилья Тони
|4
|0
|9.
|Сан Эметерио Феде
|4
|0
|10.
|Салису Мохаммед
|4
|0
|11.
|Барба Федерико
|3
|0
|12.
|Мойано Хави
|3
|0
|13.
|Масип Хорди
|2
|0
|14.
|Начо Мартинес
|2
|0
|15.
|Сандро Рамирес
|2
|0
|16.
|Кико Франсиско
|2
|0
|17.
|Карнеро Рауль
|2
|0
|18.
|Бен Арфа Хатем
|1
|0
|19.
|Эрвиас Пабло
|1
|0
|20.
|Антонио Ангуло Хесус
|1
|0
|21.
|Тухами Ануар
|1
|0
|22.
|Санчес Хавьер
|1
|0
|23.
|Де ла Фуэнте Мигель
|1
|0
|24.
|Порро Педро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пике Херард
|14
|0
|2.
|Ленгле Клеман
|9
|2
|3.
|Бускетс Серхио
|10
|0
|4.
|Роберто Серхи
|7
|0
|5.
|Альба Жорди
|6
|0
|6.
|Юмтити Самуэль
|6
|0
|7.
|Ракитич Иван
|4
|0
|8.
|Месси Лионель
|4
|0
|9.
|Видаль Артуро
|4
|0
|10.
|Суарес Луис
|4
|0
|11.
|Фирпо Жуниор
|4
|0
|12.
|Де Йонг Френки
|2
|1
|13.
|Ансу Фати
|2
|1
|14.
|Дембеле Усман
|1
|1
|15.
|Гризманн Антуан
|2
|0
|16.
|Араухо Рональд
|0
|1
|17.
|Брайтвайт Мартин
|1
|0
|18.
|Тер Штеген Марк-Андре
|1
|0
|19.
|Мело Артур
|1
|0
|20.
|Семеду Нелсон
|1
|0
|21.
|Пуч Рикард
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вальядолид
|23.08% (6)
|7.69% (2)
|11.54% (3)
|19.23% (5)
|7.69% (2)
|30.77% (8)
|Барселона
|14.47% (11)
|9.21% (7)
|26.32% (20)
|18.42% (14)
|13.16% (10)
|18.42% (14)
Предыдущие игры
Вальядолид Последние 20 матчей: + = -Валенсия 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:0 Алавес Вальядолид 0:0 Леванте Севилья 1:1 Вальядолид
Вальядолид 1:1 Хетафе Атлетико М 1:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Сельта Леганес 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:4 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:1 Эспаньол Гранада 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:1 Вильярреал Мальорка 0:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Тенерифе 2:1 Вальядолид Осасуна 0:0 Вальядолид Марбелья 1:1 Вальядолид Вальядолид 2:2 Леганес Вальядолид 1:1 Валенсия
Барселона Последние 20 матчей: + = -Барселона 1:0 Эспаньол Вильярреал 1:4 Барселона Барселона 2:2 Атлетико М Сельта 2:2 Барселона
Барселона 1:0 Атлетик Б Севилья 0:0 Барселона Барселона 2:0 Леганес Мальорка 0:4 Барселона Барселона 1:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 2:0 Барселона Наполи 1:1 Барселона Барселона 5:0 Эйбар Барселона 2:1 Хетафе Бетис 2:3 Барселона Атлетик Б 1:0 Барселона Барселона 2:1 Леванте Барселона 5:0 Леганес Валенсия 2:0 Барселона УД Ибица 1:2 Барселона Барселона 1:0 Гранада
Последние игры между собой
Вальядолид: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 11
Барселона: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 1
Барселона 4:1 Вальядолид Примера Барселона 2:1 Вальядолид Примера Вальядолид 1:3 Барселона Примера Барселона 4:0 Вальядолид Примера Вальядолид 0:3 Барселона Примера Вальядолид 0:1 Барселона Примера Барселона 6:0 Вальядолид Примера Барселона 4:1 Вальядолид Первый дивизион Вальядолид 1:1 Барселона Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|35
|24
|8
|3
|64 - 21
|80
|2.
|Барселона
|1:0 Заявка
|36
|24
|7
|5
|80 - 36
|79
|3.
|Севилья
|Заявка
|35
|17
|12
|6
|51 - 34
|63
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|35
|16
|15
|4
|47 - 26
|63
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|35
|17
|6
|12
|57 - 45
|57
|6.
|Хетафе
|Заявка
|35
|14
|11
|10
|43 - 34
|53
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|35
|15
|6
|14
|53 - 46
|51
|8.
|Гранада
|Заявка
|35
|14
|8
|13
|45 - 42
|50
|9.
|Валенсия
|Заявка
|35
|13
|11
|11
|45 - 51
|50
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|35
|12
|12
|11
|39 - 31
|48
|11.
|Осасуна
|Заявка
|36
|12
|12
|12
|42 - 51
|48
|12.
|Леванте
|Заявка
|35
|12
|7
|16
|42 - 49
|43
|13.
|Бетис
|Заявка
|35
|10
|11
|14
|47 - 55
|41
|14.
|Вальядолид
|0:1 Заявка
|36
|8
|15
|13
|29 - 40
|39
|15.
|Эйбар
|Заявка
|35
|9
|9
|17
|34 - 51
|36
|16.
|Сельта
|Заявка
|36
|7
|15
|14
|35 - 46
|36
|17.
|Алавес
|Заявка
|35
|9
|8
|18
|32 - 53
|35
|18.
|Мальорка
|Заявка
|35
|9
|5
|21
|37 - 59
|32
|19.
|Леганес
|Заявка
|35
|6
|11
|18
|25 - 49
|29
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|35
|5
|9
|21
|27 - 55
|24
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Прогнозы на матч Вальядолид 0:1 Барселона
Исход игры
Вальядолид
0% (0)
Ничья
3.2% (5)
Барселона
96.8% (150)
Тотал 2.5
Больше
51.37% (75)
Меньше
48.63% (71)
Обе команды забьют
Да
43.84% (64)
Нет
56.16% (82)
Популярный счёт
0:2 Барселона
35.5% (55)
1:3 Барселона
19.4% (30)
1:2 Барселона
16.1% (25)
0:1 Барселона
8.4% (13)
0:3 Барселона
7.1% (11)
1:1 Ничья
1.9% (3)
2:3 Барселона
1.9% (3)
1:4 Барселона
1.3% (2)
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