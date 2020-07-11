Луис Суарес пошёл в подкат в борьбе за мяч против Оскара Плано и арбитр зафиксировал фол.

Видаль сыграл на левый край штрафной на Суареса, который прокинул мяч в лицевую, но защитник пошёл в подкат и мяч выкатился за пределы поля.

Серхи Роберто катит мяч на край штрафной на подключившегося в атаку Альбу, но защитник "Вальядолида" опередил соперника и выбил сферу за боковую линию.

Ещё одна замена в составе "Барселоны": Жуниор Фирпо меняет Серхио Бускетса.

Серхи Роберто пошёл вперёд от центрального круга, сыграл налево на Альбу, который простреливал в штрафную и мяч от соперника вылетел за пределы поля.

В перерыве состоялась первая замена в составе "Барселоны": Луис Суарес заменил Антуана Гризманна.

В составе "Вальядолида" состоялась двойная замена: Хоакин Фернандес и Рубен Алькарас остались на скамейке запасных, а вышли вместо них Энес Унал и Пабло Эрвиас.

Семеду сыграл на Серхи Роберто, который перевёл игровой снаряд налево на Альбу, который сыграл в стенку с Месси, но ответный пас не получился у аргентинца.

Пуч сыграл налево на Месси, который ворвался в штрафную, выполнил подачу на дальний край штрафной, откуда Серхи Роберто сбросил мяч на линию штрафной Альбе, тот пробил по воротам, и мяч после серии рикошетов прилетел в руки Масипу.

Луис Суарес пытался сделать передачу в штрафную площадь "Вальядолида", но хозяева смогли перехватить сферу.

Эрвиас выполнил подачу на угол вратарской, куда вышел Тер Штеген и в прыжке зафиксировал игровой снаряд.

Месси в одиночку пошёл вперёд, ворвался в штрафную правым краем, ушёл в лицевую и сыграл чуть назад на Семеду, который сделал передачу в центр на Серхи Роберто.

И после перерыва каталонцы не торопятся продвигаться вперёд, пока все обострения проходят за счёт класса Лионеля Месси.

Суарес сыграл на Видаля на правую бровку, который сыграл в центр на Пуча, но тот сыграл тоже поперёк поля и атака чуть захлебнулась.

Видаль сыграл на Семеду, который пошёл на двоих соперников в штрафную "Вальядолида", но в итоге потерял игровой снаряд.

Двойная замена в составе "Барселоны": Иван Ракитич и Рональд Араухо выходят на поле вместо Рикарда Пуча и Клемана Ленгле.

Бускетс на левом краю жёстко сыграл в отборе и получил за фол жёлтую карточку.

После подачи в центр штрафной площади Энес Унал головой пробил в угол ворот, и Тер Штеген, вытянувшись в струнку, перевёл сферу в сторону от ворот.

Ещё одна замена в составе "Вальядолида": Сандро Рамирес меняет Серхи Гвардиолу.

Месси из-за пределов штрафной нанёс удар по воротам, мяч летел в верхний угол ворот и Масип в прыжке перевёл сферу над перекладиной!

Месси выполнил подачу в центр вратарской, где Масип вышел из ворот и кулаком выбил игровой снаряд за пределы штрафной.

Кике Перес завалил Серхи Роберто в центре поля и получил за это жёлтую карточку.

Тер Штеген выполнил длинную передачу на правую бровку, но никого из партнёров не было впереди и мяч вылетел в аут. Одна из неточных передач у голкипера "Барселоны" сегодня.

Унал нанёс удар по воротам с правого края, мяч летел в ближний угол и Тер Штеген в прыжке зафиксировал игровой снаряд.

Сандро Рамирес выполнил перевод на левую бровку Уналу, который пробежал вперёд, покатил мяч в центр штрафной, где снаряд достался Пике.

Сан Эметерио выполнил подачу в штрафную "Барселоны", откуда гости выбили сферу за пределы штрафной.

Семеду сыграл на Месси, который пытался забросить мяч в штрафную, но на него налетел Оскар Плано и круглый от него полетел к Видалю.

Оскар Плано прошёл по левому флангу, выполнил подачу в штрафную из лицевой и мяч от Пике вылетел за пределы поля на угловой.

Начо Мартинес выполнил подачу на дальнюю штангу, откуда Тер Штеген кулаками выбивает сферу за пределы штрафной.

Первый тайм

— Звучит свисток главного арбитра на перерыв.

45' Видаль теперь сыграл налево на Альбу, который подключился в атаку, тот попробовал выполнить прострел в центр, но мяч от защитника "Вальядолида" вылетел за боковую линию.

45' Видаль сыграл к углу штрафной на Гризманна, который здорово остановил круглого, но затем сыграть во фланг Семеду.

45' Ленгле получил мяч около центрального круга, но не стал играть вперёд и покатил сферу на Тер Штегена.

45' Четыре минуты компенсирует арбитр к первому тайму.

45' Алькарас получает за это жёлтую карточку, за то, что решил поспорить после фиксации фола с арбитром. И он пропустит следующую встречу из-за перебора предупреждений.

44' Алькарас вступил в отбор против Серхи Роберто и попал ему по ногам в центре поля.

43' Совсем не торопятся игроки "Барселоны" после одного забитого гола, это не похоже на каталонских игроков.

42' Альба сыграл на край штрафной на Пуча, которого окружили два игрока "Вальядолида" и смогли отобрать игровой снаряд.

41' Месси врывается в штрафную с левого фланга, бьёт по воротам и Масип в падении переводит сферу за пределы поля на угловой.

40' Альба пошёл назад и сыграл на Ленгле, которые поддавили два игрока "Вальядолида", но защитник каталонцев успел сыграть обратно на Ленгле.

39' Ленгле придержал Оскара Плано в центре поля и получил за это жёлтую карточку.

38' Снова защитники "Барселоны" спокойно перекатывают игровой снаряд на своей половине поля, а тем временем к своему концу уже приближается первый тайм.

37' Начо Мартинес подключился в атаку, прострелил в штрафную с левого фланга и мяч от Пике вылетел за пределы поля.

36' Кике Пирес бежит вперёд, врывается в штрафную и падает, споткнувшись об кочку перед Тер Штегеном, который вышел из ворот и зафиксировал игровой снаряд.

35' Пике на центральной линии в борьбе за мяч подтолкнул сзади Алькараса и арбитр зафиксировал фол.

34' Не торопятся защитники каталонского клуба идти вперёд и всё ещё находятся около штрафной Тер Штегена.

33' Альба пошёл назад, сделал передачу на Ленгле и мяч от Оскара Плано выкатился за боковую линию.

32' После перерыва игроки "Барселоны" продолжают перекатывать игровой снаряд на своей половине поля.

31' Даёт главный арбитр встречи игрокам время передохнуть, попить водички.

30' Кике Перес перевёл мяч с левого фланга в центр штрафной, откуда каталонцы выбили игровой снаряд в сторону центрального круга.

29' Альба сыграл в стенку с Месси на правом краю штрафной, получил ответный пас, но Масип выбежал из ворот и сумел зафиксировать игровой снаряд.

28' Видаль перевёл мяч на Альбу, который головой сбросил игровой снаряд назад на Ленгле.

27' Ленгле пошёл вперёд, сыграл на Серхи Роберто, который сделал короткий пас на Гризманна, тот выкатил сферу на левую бровку, но никого из партнёров там не оказалось.

26' После этого игроки "Вальядолида" мало рискуют и отправляют игровой снаряд вперёд только через своего голкипера.

25' Хавьер Санчес сделал длинную передачу на правую бровку, но вышло неточно и круглый вылетел за боковую линию.

24' Больше стали владеть мячом защитники "Вальядолида" после пропущенного гола, но всё это происходит около центрального круга.

23' Семеду ворвался в штрафную после передачи Бускетса, пробил в ближний угол и Масип в падении останавливает игровой снаряд.

22' Первая замена в составе "Вальядолида": Начо Мартинес вышел на поле вместо Рауля Карнеро.

21' Рауль Корнеро присел на газон и показывает, что не сможет продолжить игру. С трудом он поднимается с газона и готовится замена у "Вальядолида".

20' Гвардиола с линии штрафной решил пробить по воротам, но вышло слишком сильно и мяч пролетел над перекладиной.

19' УХ!!! Семеду снова пробежал по правому флангу, от углового флажка прострелил в центр и Гризманн с линии вратарской ковырнул мяч, который полетел после качания Антуана в сторону от каркаса!

18' Легле с Пике несколько раз сделали друг другу передачи, после этого послали мяч назад Тер Штегену, чтобы он побыл в игре.

17' Рубен Алькарас метров с двадцати четырёх пробил по воротам, но игровой снаряд попал в стенку и полетел в сторону от каркаса, но Тер Штеген побежал за мячом и смог остановить его в поле.

16' После пропущенного мяча игроки "Вальядолида" попробовали подержать мяч, но каталонцы сразу же пошли в высокий прессинг.

15' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! АРТУРО ВИДАЛЬ!!! Месси сыграл на правый край штрафной Видалю, который подработал мяч и вторым касанием отправил его в дальний угол ворот. Мяч с отскоком от штанги влетает в сетку!

14' Семеду снова пошёл вперёд по правой бровке, сыграл в стенку с Видалем, дальше тот сыграл на линию штрафной Месси.

13' По-прежнему продолжают защитники каталонского клуба перекатывать игровой снаряд на своей половине поля.

12' Разыграли угловой футболисты "Барселоны", но после этого отошли за пределы штрафной и дело до удара по воротом не дошло.

11' Гризманн побежал в быструю атаку по левому краю, ворвался в штрафную, покатил мяч на противоположный край, откуда Семеду выполнил подачу в центр, но хозяева выбили круглого за пределы штрафной.

10' Ленгле сыграл вперёд на Пуча перед штрафной "Вальядолида", который пошёл в обводку против троих соперников и в итоге потерял игровой снаряд.

9' Месси отошёл к центральному кругу, выполнил заброс на левую бровку на Альбу, но вышло слишком сильно и Мойано взглядом проводил сферу за пределы поля.

8' Мойано под прессингом Пуча сыграл на Кико, который покатил мяч назад своему голкиперу Масипу.

7' Альба перевёл мяч на Видаля, который сыграл в касание на Пуча, тот пытался пробросить мяч в штрафную площадь, но защитники "Вальядолида" выбили сферу в сторону центрального круга.

6' Продолжают долгое время защитники "Барселоны" перекатывать игровой снаряд на половине поля соперника.

5' Видаль поборолся на фланге, сыграл на Семеду, который прошёл по лицевой линии, прострелил в центр, откуда Пуч пробил по воротам и получилось точно в Масипа.

4' Серхи Роберто протащил мяч вперёд по правой бровке, сыграл на Семеду, но Хавьер Санчес, сыграв на перехвате, побежал вперёд.

3' Семеду выполнил перевод на левую бровку в направлении Альбы, который в прыжке сохранил мяч в поле, но затем защитник "Вальядолида" перехватил сферу.

2' Серхи Роберто потерял игровой снаряд в центральном круге, но Альба быстро вернулся назад, отработал в обороне и сыграл назад на Пике.

1' Месси дошёл до штрафной площади "Вальядолида", пробил по воротам, но попал в Фернандеса.