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Вальядолид
 
Позже

Стадион:
Барселона
1
Масип
Хорди
17
Мойано
Хави
4
Кико
Франсиско
5
Санчес
Хавьер
6
Карнеро
Рауль
10
Оскар
Плано
14
Алькарас
Рубен
24
Хоакин
Фернандес
19
Вилья
Тони
20
Сандро
Рамирес
7
Гвардиола
Серхи
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
20
Роберто
Серхи
3
Пике
Херард
15
Ленгле
Клеман
18
Альба
Жорди
22
Видаль
Артуро
5
Бускетс
Серхио
4
Ракитич
Иван
10
Месси
Лионель
9
Суарес
Луис
17
Гризманн
Антуан
Вальядолид
4-4-2
Барселона
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Вальядолид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гвардиола Серхи 6 0.16
2. Унал Энес 6 (2) 0.16
3. Оскар Плано 3 0.08
4. Сандро Рамирес 3 0.08
5. Алькарас Рубен 2 0.05
6. Кико Франсиско 2 0.05
7. Хоакин Фернандес 2 0.05
8. Мичел Мигель 1 (1) 0.03
9. Салису Мохаммед 1 0.03
10. Эрвиас Пабло 1 0.03
11. Гарсия Виктор 1 0.03
12. Начо Мартинес 0 0
13. Барба Федерико 0 0
14. Вилья Тони 0 0
15. Санчес Хавьер 0 0
16. Рубио Вальдо 0 0
17. Карнеро Рауль 0 0
Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Месси Лионель 22 (5) 0.58
2. Суарес Луис 15 (1) 0.39
3. Гризманн Антуан 9 0.24
4. Видаль Артуро 7 0.18
5. Ансу Фати 6 0.16
6. Мело Артур 3 0.08
7. Альба Жорди 2 0.05
8. Бускетс Серхио 2 0.05
9. Де Йонг Френки 2 0.05
10. Ленгле Клеман 2 0.05
11. Ракитич Иван 1 0.03
12. Роберто Серхи 1 0.03
13. Перес Карлес 1 0.03
14. Фирпо Жуниор 1 0.03
15. Пике Херард 1 0.03
16. Дембеле Усман 1 0.03
17. Тер Штеген Марк-Андре 0 0
18. Семеду Нелсон 0 0

Карточки

Вальядолид
# Игрок      
1. Алькарас Рубен 9 0
2. Хоакин Фернандес 9 0
3. Мичел Мигель 6 0
4. Гвардиола Серхи 6 0
5. Рубио Вальдо 6 0
6. Оскар Плано 5 0
7. Унал Энес 4 0
8. Вилья Тони 4 0
9. Сан Эметерио Феде 4 0
10. Салису Мохаммед 4 0
11. Барба Федерико 3 0
12. Мойано Хави 3 0
13. Масип Хорди 2 0
14. Начо Мартинес 2 0
15. Сандро Рамирес 2 0
16. Кико Франсиско 2 0
17. Карнеро Рауль 2 0
18. Бен Арфа Хатем 1 0
19. Эрвиас Пабло 1 0
20. Антонио Ангуло Хесус 1 0
21. Тухами Ануар 1 0
22. Санчес Хавьер 1 0
23. Де ла Фуэнте Мигель 1 0
24. Порро Педро 1 0
Барселона
# Игрок      
1. Пике Херард 14 0
2. Ленгле Клеман 8 2
3. Бускетс Серхио 10 0
4. Роберто Серхи 7 0
5. Альба Жорди 6 0
6. Юмтити Самуэль 6 0
7. Ракитич Иван 4 0
8. Месси Лионель 4 0
9. Видаль Артуро 4 0
10. Суарес Луис 4 0
11. Фирпо Жуниор 4 0
12. Де Йонг Френки 2 1
13. Ансу Фати 2 1
14. Дембеле Усман 1 1
15. Гризманн Антуан 2 0
16. Араухо Рональд 0 1
17. Брайтвайт Мартин 1 0
18. Тер Штеген Марк-Андре 1 0
19. Мело Артур 1 0
20. Семеду Нелсон 1 0
21. Пуч Рикард 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вальядолид 23.08% (6) 7.69% (2) 11.54% (3) 19.23% (5) 7.69% (2) 30.77% (8)
 Барселона 14.47% (11) 9.21% (7) 26.32% (20) 18.42% (14) 13.16% (10) 18.42% (14)

Предыдущие игры

Вальядолид Последние 20 матчей: + = -
Валенсия 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:0 Алавес Вальядолид 0:0 Леванте Севилья 1:1 Вальядолид
Вальядолид 1:1 Хетафе Атлетико М 1:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Сельта Леганес 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:4 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:1 Эспаньол Гранада 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:1 Вильярреал Мальорка 0:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Тенерифе 2:1 Вальядолид Осасуна 0:0 Вальядолид Марбелья 1:1 Вальядолид Вальядолид 2:2 Леганес Вальядолид 1:1 Валенсия
Барселона Последние 20 матчей: + = -
Барселона 1:0 Эспаньол Вильярреал 1:4 Барселона Барселона 2:2 Атлетико М Сельта 2:2 Барселона
Барселона 1:0 Атлетик Б Севилья 0:0 Барселона Барселона 2:0 Леганес Мальорка 0:4 Барселона Барселона 1:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 2:0 Барселона Наполи 1:1 Барселона Барселона 5:0 Эйбар Барселона 2:1 Хетафе Бетис 2:3 Барселона Атлетик Б 1:0 Барселона Барселона 2:1 Леванте Барселона 5:0 Леганес Валенсия 2:0 Барселона УД Ибица 1:2 Барселона Барселона 1:0 Гранада

Последние игры между собой

Вальядолид: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 11
Барселона: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 1
Барселона 5:1 Вальядолид Ла Лига Барселона 1:0 Вальядолид Примера Вальядолид 0:1 Барселона Примера Вальядолид 1:0 Барселона Примера
Барселона 4:1 Вальядолид Примера Барселона 2:1 Вальядолид Примера Вальядолид 1:3 Барселона Примера Барселона 4:0 Вальядолид Примера Вальядолид 0:3 Барселона Примера Вальядолид 0:1 Барселона Примера Барселона 6:0 Вальядолид Примера Барселона 4:1 Вальядолид Первый дивизион Вальядолид 1:1 Барселона Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 34 23 8 3 62 - 21 77
2. Барселона Заявка 35 23 7 5 79 - 36 76
3. Севилья Заявка 35 17 12 6 51 - 34 63
4. Атлетико М Заявка 35 16 15 4 47 - 26 63
5. Вильярреал Заявка 35 17 6 12 57 - 45 57
6. Хетафе Заявка 35 14 11 10 43 - 34 53
7. Реал Сосьедад 0:1 Заявка 35 15 6 14 51 - 44 51
8. Гранада 1:0 Заявка 35 14 8 13 43 - 40 50
9. Валенсия Заявка 35 13 11 11 45 - 51 50
10. Атлетик Б Заявка 35 12 12 11 39 - 31 48
11. Осасуна Заявка 35 11 12 12 40 - 50 45
12. Леванте Заявка 35 12 7 16 42 - 49 43
13. Бетис Заявка 35 10 11 14 47 - 55 41
14. Вальядолид Заявка 35 8 15 12 29 - 39 39
15. Эйбар Заявка 35 9 9 17 34 - 51 36
16. Сельта Заявка 35 7 15 13 34 - 44 36
17. Алавес Заявка 34 9 8 17 32 - 51 35
18. Мальорка Заявка 35 9 5 21 37 - 59 32
19. Леганес Заявка 35 6 11 18 25 - 49 29
20. Эспаньол Заявка 35 5 9 21 27 - 55 24
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вальядолид - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 июля 2020, осталось 23 часа 31 минуту.


    • Прогнозы 94
    Вальядолид 0% (0)
    X 2.1% (2)
    Барселона 97.9% (92)
    Все прогнозы
    1.71 Прогноз на матч от Liveresult
    Новости

    Прогнозы на матч Вальядолид - Барселона

    Исход игры
    Вальядолид
    0% (0)
    Ничья
    2.1% (2)
    Барселона
    97.9% (92)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.67% (42)
    Меньше
    53.33% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    40% (36)
    Нет
    60% (54)
    Популярный счёт
    0:2 Барселона
    39.4% (37)
    1:2 Барселона
    16% (15)
    1:3 Барселона
    16% (15)
    0:1 Барселона
    9.6% (9)
    0:3 Барселона
    5.3% (5)
    1:1 Ничья
    2.1% (2)
    0:4 Барселона
    2.1% (2)
    2:3 Барселона
    2.1% (2)
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