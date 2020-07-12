Леванте
Позже
Стадион: Камило Кано
Атлетик Б
14
Везу
Рубен
19
Клерк
Карлос
10
Барди
Энис
16
Рочина
Рубен
11
Моралес
Луис
16
Весга
Микель
34
Сансет
Ойян
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
-
19 Клерк КарлосЗащитник
- Полузащитник
-
10 Барди ЭнисПолузащитник
-
16 Рочина РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Моралес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Лопес Пако
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Весга МикельПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Сансет ОйянПолузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
-
22 Гарсия РаульНападающий
- Запасные игроки
-
13 Эррерин ЯгоВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Ибай ГомесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кодро КенанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаритано Гаиска
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рохер Марти
|11 (4)
|0.29
|2.
|Майораль Борха
|6
|0.16
|3.
|Рочина Рубен
|5
|0.13
|4.
|Моралес Луис
|4
|0.11
|5.
|Барди Энис
|4
|0.11
|6.
|Кампанья Хосе
|2
|0.05
|7.
|Мелеро Гонсало
|2 (1)
|0.05
|8.
|Эрнани Жорже
|2
|0.05
|9.
|Постиго Серхио
|1
|0.03
|10.
|Радоя Неманья
|1
|0.03
|11.
|Леон Серхио
|1
|0.03
|12.
|Мирамон Хорхе
|0
|0
|13.
|Вукчевич Никола
|0
|0
|14.
|Клерк Карлос
|0
|0
|15.
|Антонио Гарсия
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарсия Рауль
|13 (7)
|0.34
|2.
|Уильямс Иньяки
|6 (1)
|0.16
|3.
|Муньяин Икер
|5
|0.13
|4.
|Капа Андер
|3
|0.08
|5.
|Вильялибре Асьер
|3
|0.08
|6.
|Юри Берчиче
|2
|0.05
|7.
|Лопес Унаи
|1
|0.03
|8.
|Кордоба Иньиго
|1
|0.03
|9.
|Иньиго Мартинес
|1
|0.03
|10.
|Сансет Ойян
|1
|0.03
|11.
|Адурис Ариц
|1
|0.03
|12.
|Кодро Кенан
|1
|0.03
|13.
|Гарсия Дани
|0
|0
|14.
|Весга Микель
|0
|0
|15.
|Лекуе Иньиго
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вукчевич Никола
|11
|0
|2.
|Рохер Марти
|5
|1
|3.
|Постиго Серхио
|6
|0
|4.
|Рочина Рубен
|5
|0
|5.
|Барди Энис
|5
|0
|6.
|Кампанья Хосе
|3
|1
|7.
|Клерк Карлос
|4
|0
|8.
|Везу Рубен
|4
|0
|9.
|Мирамон Хорхе
|4
|0
|10.
|Мелеро Гонсало
|4
|0
|11.
|Кабако Эрик
|4
|0
|12.
|Эрнани Жорже
|2
|1
|13.
|Коке Хорхе II
|3
|0
|14.
|Моралес Луис
|3
|0
|15.
|Элисео Фалькон
|1
|1
|16.
|Айтор Фернандес
|2
|0
|17.
|Радоя Неманья
|2
|0
|18.
|Леон Серхио
|2
|0
|19.
|Майораль Борха
|2
|0
|20.
|Антонио Гарсия
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гарсия Рауль
|10
|0
|2.
|Капа Андер
|10
|0
|3.
|Гарсия Дани
|10
|0
|4.
|Иньиго Мартинес
|9
|0
|5.
|Нуньес Унай
|7
|0
|6.
|Юри Берчиче
|6
|0
|7.
|Лопес Унаи
|6
|0
|8.
|Муньяин Икер
|3
|1
|9.
|Кордоба Иньиго
|4
|0
|10.
|Адурис Ариц
|3
|0
|11.
|Сан-Хосе Микель
|3
|0
|12.
|Уильямс Иньяки
|3
|0
|13.
|Весга Микель
|3
|0
|14.
|Унай Симон
|2
|0
|15.
|Йерай Альварес
|2
|0
|16.
|Баленсиага Микель
|1
|0
|17.
|Де Маркос Оскар
|1
|0
|18.
|Сансет Ойян
|1
|0
|19.
|Венседор Унай
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Леванте
|14.29% (5)
|20% (7)
|11.43% (4)
|20% (7)
|25.71% (9)
|8.57% (3)
|Атлетик Б
|25% (9)
|22.22% (8)
|13.89% (5)
|11.11% (4)
|8.33% (3)
|19.44% (7)
Предыдущие игры
Леванте Последние 20 матчей: + = -Мальорка 2:0 Леванте Леванте 1:1 Реал Сосьедад Вальядолид 0:0 Леванте Леванте 4:2 Бетис
Леванте 0:1 Атлетико М Эспаньол 1:3 Леванте Леванте 1:1 Севилья Валенсия 1:1 Леванте Леванте 1:1 Гранада Эйбар 3:0 Леванте Леванте 1:0 Реал Мадрид Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 2:0 Леганес Барселона 2:1 Леванте Осасуна 2:0 Леванте Севилья 3:1 Леванте Леванте 0:1 Алавес Реал Хаен 1:1 Леванте Атлетико М 2:1 Леванте Леванте 3:1 Сельта
Атлетик Б Последние 20 матчей: + = -Атлетик Б 1:2 Севилья Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Валенсия 0:2 Атлетик Б Атлетик Б 3:1 Мальорка
Барселона 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Бетис Эйбар 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Атлетико М Вальядолид 1:4 Атлетик Б Гранада 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Вильярреал Алавес 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Осасуна Атлетик Б 1:0 Гранада Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Барселона Атлетик Б 0:2 Хетафе Тенерифе 3:3 Атлетик Б Эспаньол 1:1 Атлетик Б Эльче 1:1 Атлетик Б
Последние игры между собой
Леванте: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 12
Атлетик Б: победы: 12, ничьи: 1, поражения: 5
Леванте 1:2 Атлетик Б Примера Леванте 2:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Леванте Примера Леванте 0:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:0 Леванте Примера Леванте 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Леванте Примера Атлетик Б 0:1 Леванте Примера Леванте 3:1 Атлетик Б Примера Леванте 3:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:0 Леванте Примера Атлетик Б 3:2 Леванте Примера Леванте 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Леванте Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|35
|24
|8
|3
|64 - 21
|80
|2.
|Барселона
|Заявка
|36
|24
|7
|5
|80 - 36
|79
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|36
|17
|15
|4
|48 - 26
|66
|4.
|Севилья
|Заявка
|35
|17
|12
|6
|51 - 34
|63
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|35
|17
|6
|12
|57 - 45
|57
|6.
|Хетафе
|Заявка
|35
|14
|11
|10
|43 - 34
|53
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|35
|15
|6
|14
|53 - 46
|51
|8.
|Гранада
|Заявка
|35
|14
|8
|13
|45 - 42
|50
|9.
|Валенсия
|Заявка
|35
|13
|11
|11
|45 - 51
|50
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|35
|12
|12
|11
|39 - 31
|48
|11.
|Осасуна
|Заявка
|36
|12
|12
|12
|42 - 51
|48
|12.
|Леванте
|Заявка
|35
|12
|7
|16
|42 - 49
|43
|13.
|Бетис
|Заявка
|36
|10
|11
|15
|47 - 56
|41
|14.
|Эйбар
|Заявка
|36
|10
|9
|17
|36 - 51
|39
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|36
|8
|15
|13
|29 - 40
|39
|16.
|Сельта
|Заявка
|36
|7
|15
|14
|35 - 46
|36
|17.
|Алавес
|Заявка
|35
|9
|8
|18
|32 - 53
|35
|18.
|Мальорка
|Заявка
|35
|9
|5
|21
|37 - 59
|32
|19.
|Леганес
|Заявка
|35
|6
|11
|18
|25 - 49
|29
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|36
|5
|9
|22
|27 - 57
|24
Прогнозы на матч Леванте - Атлетик Б
Исход игры
Леванте
10.3% (16)
Ничья
47.1% (73)
Атлетик Б
42.6% (66)
Тотал 2.5
Больше
35.17% (51)
Меньше
64.83% (94)
Обе команды забьют
Да
78.62% (114)
Нет
21.38% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.3% (64)
1:2 Атлетик Б
24.5% (38)
0:1 Атлетик Б
9.7% (15)
2:1 Леванте
5.2% (8)
1:0 Леванте
4.5% (7)
0:0 Ничья
3.2% (5)
0:2 Атлетик Б
1.9% (3)
1:3 Атлетик Б
1.3% (2)
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