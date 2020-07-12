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Леванте
 
Позже

Стадион:
Атлетик Б
13
Айтор
Фернандес
6
Дуарте
Оскар
15
Постиго
Серхио
14
Везу
Рубен
19
Клерк
Карлос
17
Вукчевич
Никола
10
Барди
Энис
16
Рочина
Рубен
24
Кампанья
Хосе
21
Майораль
Борха
11
Моралес
Луис
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
3
Нуньес
Унай
4
Иньиго
Мартинес
9
Уильямс
Иньяки
8
Лопес
Унаи
16
Весга
Микель
24
Баленсиага
Микель
34
Сансет
Ойян
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
Леванте
4-4-2
Атлетик Б
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Леванте
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рохер Марти 11 (4) 0.29
2. Майораль Борха 6 0.16
3. Рочина Рубен 5 0.13
4. Моралес Луис 4 0.11
5. Барди Энис 4 0.11
6. Кампанья Хосе 2 0.05
7. Мелеро Гонсало 2 (1) 0.05
8. Эрнани Жорже 2 0.05
9. Постиго Серхио 1 0.03
10. Радоя Неманья 1 0.03
11. Леон Серхио 1 0.03
12. Мирамон Хорхе 0 0
13. Вукчевич Никола 0 0
14. Клерк Карлос 0 0
15. Антонио Гарсия 0 0
Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарсия Рауль 13 (7) 0.34
2. Уильямс Иньяки 6 (1) 0.16
3. Муньяин Икер 5 0.13
4. Капа Андер 3 0.08
5. Вильялибре Асьер 3 0.08
6. Юри Берчиче 2 0.05
7. Лопес Унаи 1 0.03
8. Кордоба Иньиго 1 0.03
9. Иньиго Мартинес 1 0.03
10. Сансет Ойян 1 0.03
11. Адурис Ариц 1 0.03
12. Кодро Кенан 1 0.03
13. Гарсия Дани 0 0
14. Весга Микель 0 0
15. Лекуе Иньиго 0 0

Карточки

Леванте
# Игрок      
1. Вукчевич Никола 11 0
2. Рохер Марти 5 1
3. Постиго Серхио 6 0
4. Рочина Рубен 5 0
5. Барди Энис 5 0
6. Кампанья Хосе 3 1
7. Клерк Карлос 4 0
8. Везу Рубен 4 0
9. Мирамон Хорхе 4 0
10. Мелеро Гонсало 4 0
11. Кабако Эрик 4 0
12. Эрнани Жорже 2 1
13. Коке Хорхе II 3 0
14. Моралес Луис 3 0
15. Элисео Фалькон 1 1
16. Айтор Фернандес 2 0
17. Радоя Неманья 2 0
18. Леон Серхио 2 0
19. Майораль Борха 2 0
20. Антонио Гарсия 1 0
Атлетик Б
# Игрок      
1. Гарсия Рауль 10 0
2. Капа Андер 10 0
3. Гарсия Дани 10 0
4. Иньиго Мартинес 9 0
5. Нуньес Унай 7 0
6. Юри Берчиче 6 0
7. Лопес Унаи 6 0
8. Муньяин Икер 3 1
9. Кордоба Иньиго 4 0
10. Адурис Ариц 3 0
11. Сан-Хосе Микель 3 0
12. Уильямс Иньяки 3 0
13. Весга Микель 3 0
14. Унай Симон 2 0
15. Йерай Альварес 2 0
16. Баленсиага Микель 1 0
17. Де Маркос Оскар 1 0
18. Сансет Ойян 1 0
19. Венседор Унай 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Леванте 14.29% (5) 20% (7) 11.43% (4) 20% (7) 25.71% (9) 8.57% (3)
 Атлетик Б 25% (9) 22.22% (8) 13.89% (5) 11.11% (4) 8.33% (3) 19.44% (7)

Предыдущие игры

Леванте Последние 20 матчей: + = -
Мальорка 2:0 Леванте Леванте 1:1 Реал Сосьедад Вальядолид 0:0 Леванте Леванте 4:2 Бетис
Леванте 0:1 Атлетико М Эспаньол 1:3 Леванте Леванте 1:1 Севилья Валенсия 1:1 Леванте Леванте 1:1 Гранада Эйбар 3:0 Леванте Леванте 1:0 Реал Мадрид Вильярреал 2:1 Леванте Леванте 2:0 Леганес Барселона 2:1 Леванте Осасуна 2:0 Леванте Севилья 3:1 Леванте Леванте 0:1 Алавес Реал Хаен 1:1 Леванте Атлетико М 2:1 Леванте Леванте 3:1 Сельта
Атлетик Б Последние 20 матчей: + = -
Атлетик Б 1:2 Севилья Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Валенсия 0:2 Атлетик Б Атлетик Б 3:1 Мальорка
Барселона 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Бетис Эйбар 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Атлетико М Вальядолид 1:4 Атлетик Б Гранада 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Вильярреал Алавес 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Осасуна Атлетик Б 1:0 Гранада Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Барселона Атлетик Б 0:2 Хетафе Тенерифе 3:3 Атлетик Б Эспаньол 1:1 Атлетик Б Эльче 1:1 Атлетик Б

Последние игры между собой

Леванте: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 12
Атлетик Б: победы: 12, ничьи: 1, поражения: 5
Атлетик Б 2:1 Леванте Ла Лига Атлетик Б 3:2 Леванте Примера Леванте 3:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:3 Леванте Примера
Леванте 1:2 Атлетик Б Примера Леванте 2:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:0 Леванте Примера Леванте 0:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:0 Леванте Примера Леванте 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Леванте Примера Атлетик Б 0:1 Леванте Примера Леванте 3:1 Атлетик Б Примера Леванте 3:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:0 Леванте Примера Атлетик Б 3:2 Леванте Примера Леванте 1:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Леванте Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 35 24 8 3 64 - 21 80
2. Барселона Заявка 36 24 7 5 80 - 36 79
3. Атлетико М Заявка 36 17 15 4 48 - 26 66
4. Севилья Заявка 35 17 12 6 51 - 34 63
5. Вильярреал Заявка 35 17 6 12 57 - 45 57
6. Хетафе Заявка 35 14 11 10 43 - 34 53
7. Реал Сосьедад Заявка 35 15 6 14 53 - 46 51
8. Гранада Заявка 35 14 8 13 45 - 42 50
9. Валенсия Заявка 35 13 11 11 45 - 51 50
10. Атлетик Б Заявка 35 12 12 11 39 - 31 48
11. Осасуна Заявка 36 12 12 12 42 - 51 48
12. Леванте Заявка 35 12 7 16 42 - 49 43
13. Бетис Заявка 36 10 11 15 47 - 56 41
14. Эйбар Заявка 36 10 9 17 36 - 51 39
15. Вальядолид Заявка 36 8 15 13 29 - 40 39
16. Сельта Заявка 36 7 15 14 35 - 46 36
17. Алавес Заявка 35 9 8 18 32 - 53 35
18. Мальорка Заявка 35 9 5 21 37 - 59 32
19. Леганес Заявка 35 6 11 18 25 - 49 29
20. Эспаньол Заявка 36 5 9 22 27 - 57 24
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Camilo Cano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 155
Леванте 10.3% (16)
X 47.1% (73)
Атлетик Б 42.6% (66)
Все прогнозы
3.4 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Леванте - Атлетик Б

Исход игры
Леванте
10.3% (16)
Ничья
47.1% (73)
Атлетик Б
42.6% (66)
Тотал 2.5
Больше
35.17% (51)
Меньше
64.83% (94)
Обе команды забьют
Да
78.62% (114)
Нет
21.38% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41.3% (64)
1:2 Атлетик Б
24.5% (38)
0:1 Атлетик Б
9.7% (15)
2:1 Леванте
5.2% (8)
1:0 Леванте
4.5% (7)
0:0 Ничья
3.2% (5)
0:2 Атлетик Б
1.9% (3)
1:3 Атлетик Б
1.3% (2)
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