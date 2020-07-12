Рауль Гарсия оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

50' Команда Атлетик Б играла лучше в этом тайме.

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Рауль Гарсия из команды команды Атлетик Б

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Рауль Гарсия возвращается на поле.

45' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

44' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Матч возобновлен

44' Ох, нехорошо это выглядит. Рауль Гарсия получил травму и медбригада забирает его с поля.

43' Рауль Гарсия на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Иньиго Мартинес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

38' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

33' Матч возобновлен

30' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

29' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

29' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

28' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

28' Нуньес Унай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Унай Симон взял и забрал мяч на выходе

25' Рочина Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

24' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Леванте

20' Клерк Карлос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Лопес Унаи навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

18' Барди Энис решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

17' Иньиго Мартинес получил желтую карточку от судьи

15' Хорошую попытку сделал Рауль Гарсия. Удар в створ, но вратарь начеку

14' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Отличный пас сделал Рауль Гарсия из команды Атлетик Б . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

11' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Нуньес Унай предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

10' Рауль Гарсия возвращается на поле.

10' Ох, нехорошо это выглядит. Рауль Гарсия получил травму и медбригада забирает его с поля.

10' Матч возобновлен

10' Рауль Гарсия на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Удар от ворот произведет Леванте

8' Рауль Гарсия нанес удар, но промахнулся очень сильно.

7' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Г О О О О Л - Рауль Гарсия первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

4' Плохо сыграл Везу Рубен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

3' Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Рауль Гарсия наказан за толчок Везу Рубен

2' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола