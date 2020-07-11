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  3. Испания
Атлетико М
0:0
Второй тайм: 62'

Стадион:
Бетис
0'
11' Желтая карточка
Савич Стефан
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Корреа Анхель
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Мората Альваро
45' Желтая карточка
Барраган Антонио
57' Красная карточка
Эрмосо Марио
62'
13
Облак
Ян
23
Триппьер
Киран
15
Савич
Стефан
22
Эрмосо
Марио
12
Лоди
Ренан
10
Корреа
Анхель
5
Томас
Тейе
8
Ньигес
Сауль
6
Коке
Хорхе
14
Льоренте
Маркос
9
Мората
Альваро
13
Мартин
Даниэль
19
Барраган
Антонио
5
Бартра
Марк
12
Сидней
15
Морено
Алекс
21
Гидо
Родригес
14
Карвалью
Вилльям
18
Гуардадо
Андрес
10
Каналес
Серхио
16
Морон
Лорен
8
Фекир
Набиль
Атлетико М
4-4-2
Бетис
4-3-3

Ход матча

11'
Савич Стефан
 
22'
Корреа Анхель
 
35'
Мората Альваро
 
42'
Ариас Сантьяго
Триппьер Киран
 
43'
 
Педраса Альфонсо
Гуардадо Андрес
45'
 
Барраган Антонио
55'
Витоло Виктор
Ньигес Сауль
 
55'
Карраско Янник
Льоренте Маркос
 
55'
Коста Диего
Мората Альваро
 
57'
Эрмосо Марио
 
62'
Фелипе Аугусто IV
Корреа Анхель
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 1
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мората Альваро 12 (2) 0.32
2. Фелиш Жоау 6 0.16
3. Ньигес Сауль 6 (2) 0.16
4. Корреа Анхель 5 0.13
5. Коста Диего 4 (2) 0.11
6. Коке Хорхе 3 0.08
7. Витоло Виктор 3 0.08
8. Льоренте Маркос 2 0.05
9. Томас Тейе 2 0.05
10. Лоди Ренан 1 0.03
11. Карраско Янник 1 0.03
12. Фелипе Аугусто IV 1 0.03
13. Триппьер Киран 0 0
14. Эррера Эктор 0 0
15. Врсалько Шиме 0 0
16. Ариас Сантьяго 0 0
Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морон Лорен 9 0.24
2. Хоакин Санчес 8 (2) 0.21
3. Фекир Набиль 7 (1) 0.18
4. Каналес Серхио 6 (3) 0.16
5. Эмерсон Жуниор 3 0.08
6. Иглесиас Борха 3 0.08
7. Бартра Марк 3 0.08
8. Тельо Кристиан 2 0.05
9. Феддал Зу 1 0.03
10. Сидней 1 0.03
11. Педраса Альфонсо 1 0.03
12. Хуанми Мигель 1 0.03
13. Гидо Родригес 1 0.03
14. Аленья Карлес 1 0.03
15. Морено Алекс 0 0
16. Гуардадо Андрес 0 0
17. Барраган Антонио 0 0

Карточки

Атлетико М
# Игрок      
1. Томас Тейе 12 0
2. Ньигес Сауль 10 0
3. Фелипе Аугусто IV 7 0
4. Мората Альваро 5 1
5. Лоди Ренан 5 1
6. Савич Стефан 6 0
7. Фелиш Жоау 6 0
8. Коста Диего 5 0
9. Коке Хорхе 5 0
10. Корреа Анхель 5 0
11. Льоренте Маркос 4 0
12. Врсалько Шиме 3 0
13. Витоло Виктор 3 0
14. Триппьер Киран 2 0
15. Лемар Тома 2 0
16. Карраско Янник 2 0
17. Эрмосо Марио 2 0
18. Эррера Эктор 1 0
19. Ариас Сантьяго 1 0
20. Хименес Хосе 1 0
21. Санчес Мануэль 1 0
Бетис
# Игрок      
1. Феддал Зу 7 2
2. Фекир Набиль 7 2
3. Эмерсон Жуниор 10 0
4. Гуардадо Андрес 9 0
5. Манди Аисса 9 0
6. Карвалью Вилльям 6 1
7. Бартра Марк 7 0
8. Каналес Серхио 5 0
9. Роблес Жоэль 3 1
10. Иглесиас Борха 3 1
11. Барраган Антонио 4 0
12. Хоакин Санчес 4 0
13. Морено Алекс 4 0
14. Морон Лорен 2 1
15. Педраса Альфонсо 3 0
16. Гонсалес Эдгар 3 0
17. Гидо Родригес 3 0
18. Гарсия Хави 2 0
19. Тельо Кристиан 1 0
20. Каптум Вилфрид 1 0
21. Аленья Карлес 1 0
22. Гутьеррес Исмаэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико М 9.09% (4) 18.18% (8) 18.18% (8) 18.18% (8) 22.73% (10) 13.64% (6)
 Бетис 24.39% (10) 12.2% (5) 17.07% (7) 14.63% (6) 17.07% (7) 14.63% (6)

Предыдущие игры

Атлетико М Последние 20 матчей: + = -
Сельта 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:0 Мальорка Барселона 2:2 Атлетико М Атлетико М 2:1 Алавес
Леванте 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Вальядолид Осасуна 0:5 Атлетико М Атлетик Б 1:1 Атлетико М Ливерпуль 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:2 Севилья Эспаньол 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:1 Вильярреал Атлетико М 1:0 Ливерпуль Валенсия 2:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Гранада Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Атлетико М 0:0 Леганес Леонеса 2:1 Атлетико М Эйбар 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 0:0 Атлетико М
Бетис Последние 20 матчей: + = -
Бетис 3:0 Осасуна Сельта 1:1 Бетис Бетис 0:2 Вильярреал Леванте 4:2 Бетис
Бетис 1:0 Эспаньол Атлетик Б 1:0 Бетис Бетис 2:2 Гранада Севилья 2:0 Бетис Бетис 2:1 Реал Мадрид Валенсия 2:1 Бетис Бетис 3:3 Мальорка Леганес 0:0 Бетис Бетис 2:3 Барселона Эйбар 1:1 Бетис Хетафе 1:0 Бетис Райо Вальекано 2:2 Бетис Бетис 3:0 Реал Сосьедад Португалете 0:3 Бетис Алавес 1:1 Бетис Бетис 1:2 Атлетико М

Последние игры между собой

Атлетико М: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Бетис: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Бетис 1:2 Атлетико М Ла Лига Бетис 1:0 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Бетис Примера Атлетико М 0:0 Бетис Примера
Бетис 0:1 Атлетико М Примера Бетис 1:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Бетис Примера Атлетико М 5:1 Бетис Примера Бетис 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Бетис Товарищеские матчи Бетис 0:2 Атлетико М Примера Атлетико М 5:0 Бетис Примера Атлетико М 1:0 Бетис Примера Бетис 1:1 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 2:0 Бетис Кубок Короля Бетис 2:4 Атлетико М Примера Бетис 2:2 Атлетико М Примера Атлетико М 0:2 Бетис Примера Бетис 0:2 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Бетис Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 35 24 8 3 64 - 21 80
2. Барселона Заявка 36 24 7 5 80 - 36 79
3. Атлетико М 0:0 Заявка 36 16 16 4 47 - 26 64
4. Севилья Заявка 35 17 12 6 51 - 34 63
5. Вильярреал Заявка 35 17 6 12 57 - 45 57
6. Хетафе Заявка 35 14 11 10 43 - 34 53
7. Реал Сосьедад Заявка 35 15 6 14 53 - 46 51
8. Гранада Заявка 35 14 8 13 45 - 42 50
9. Валенсия Заявка 35 13 11 11 45 - 51 50
10. Атлетик Б Заявка 35 12 12 11 39 - 31 48
11. Осасуна Заявка 36 12 12 12 42 - 51 48
12. Леванте Заявка 35 12 7 16 42 - 49 43
13. Бетис 0:0 Заявка 36 10 12 14 47 - 55 42
14. Вальядолид Заявка 36 8 15 13 29 - 40 39
15. Эйбар Заявка 35 9 9 17 34 - 51 36
16. Сельта Заявка 36 7 15 14 35 - 46 36
17. Алавес Заявка 35 9 8 18 32 - 53 35
18. Мальорка Заявка 35 9 5 21 37 - 59 32
19. Леганес Заявка 35 6 11 18 25 - 49 29
20. Эспаньол Заявка 35 5 9 21 27 - 55 24
  • Второй тайм
  • Замена
    63'
    Замена в составе "Атлетико": вместо Анхеля Корреа на поле вышел Аугусто Фелипе.
  • Опасный момент
    62'
    Морено слева от угла штрафной площади пробил рядом с ближней штангой.
  • Видеоповтор
    61'
    Гонсалес Гонсалес отправился смотреть повтор момента с Эрмосо. Менять решение арбитр после просмотра повтора не стал.
  • Травма, повреждение
    60'
    Морону оказывают помощь медики. Пауза в матче.
  • Красная карточка
    59'
    Удаление! Эрмосо у центрального круга сзади опасно подкатился под Морона. "Атлетико" будет доигрывать матч в меньшинстве.
  • Замена
    58'
    Замена в составе "Атлетико": вместо Альваро Мораты на поле вышел Диего Коста.
  • Замена
    57'
    Замена в составе "Атлетико": вместо Маркоса Льоренте на поле вышел Янник Карраско.
  • Замена
    56'
    Замена в составе "Атлетико": вместо Сауля Ньигеса на поле вышел Виктор Витоло.
  • 55'
    "Бетис" спокойно катает мяч в центре без продвижения вперёд.
  • 54'
    Фекир справа с пятнадцати метров из окружения соперников несильно пробил по воротам. Облак спокойно забрал мяч в руки.
  • Опасный момент
    53'
    От Савича мяч отскочил на ход Морону. Лорен перебросил футбольный снаряд через выскочившего навстречу Облака, но не попал в правый угол.
  • Фол, нарушение
    52'
    Педраса в центральном круге прихватил руками Томаса.
  • 51'
    "Атлетико" после перерыва старается прессинговать соперника на чужой половине поля.
  • 50'
    Каналес с двадцати семи метров пробил в соперника на линии штрафной площади.
  • 49'
    Льоренте справа с разворота прострелил в центр штрафной площади. Мяч пролетел между всеми партнёрами Маркоса.
  • 48'
     Томас сделал заброс вперёд на Морату, у которого не получился удар.
  • 47'
    Льоренте получил пас справа от Ариаса, пошёл в центр перед чужой штрафной площадью и неточно сделал пас налево на Лоди.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Мадриде!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Атлетико" (Мадрид) - "Бетис" - 0:0.
  • Угловой
    45'
    Каналес от углового флага навесил на Сиднея, который головой пробил выше ворот.
  • 45'
    Морено слева рванул вперёд, но не смог удачно исполнить перевод на Баррагана на противоположный фланг.
  • 45'
    Барраган справа сделал перевод налево. Морон с лёта с острейшего угла пробил в сетку ворот с внешней стороны.
  • 45'
    Коке слева со штрафного навесил на дальнюю штангу высоко. Мяч, никого не коснувшись, улетел за пределы поля.
  • Желтая карточка
    45'
    Барраган на фланге ударил по ногам Льоренте и получил жёлтую карточку.
  • 45'
    Фекир слева с дальней дистанции решил пробить по воротам. В дальний угол Набиль не попал.
  • Дополнительное время
    45'
    6 минут добавил Гонсалес Гонсалес в первом тайме.
  • Замена
    45'
    Замена в составе "Бетиса": вместо Андреса Гуардадо на поле вышел Альфонсо Педраса.
  • Замена
    44'
    Замена в составе "Атлетико": вместо Кирана Триппьера на поле вышел Сантьяго Ариас.
  • Травма, повреждение
    43'
    Травма у Триппьера. Кирану требуется помощь медиков.
  • Опасный момент
    42'
    Гидо с восемнадцати метров пробил правее ворот.
  • Опасный момент
    40'
    Корреа справа с пятнадцати метров с разворота пробил низом в дальний угол. Мартин растянулся на газоне и забрал мяч руками.
  • 39'
    Не засчитан и этот гол "Атлетико". Колено Мораты на миллиметры забралось в офсайд, судя по картинке.
  • 38'
    Пауза затягивается. На повторах никак не разберутся помощники арбитра по положению Мораты относительно соперников.
  • Видеоповтор
    36'
    ВАР просматривает повтор на предмет офсайда у Мораты. Ждём решение.
  • Офсайд
    35'
    МОРАТА!!! Мората у центрального круга получил мяч и справа убежал к воротам. Альваро сблизился с Мартином и перебросил мяч через голкипера. Сфера ударилась о дальнюю штангу и оказалась в сетке.
  • 33'
    Пауза в матче. Игроки отправились скамейкам запасных охладиться.
  • Опасный момент
    32'
    Карвалью слева подключил к атаке Гуардадо, который с пятнадцати метров пробил рядом с дальней штангой.
  • Фол, нарушение
    31'
    Каналес с двадцати четырёх метров пробил по воротам. Получился рикошет. Фекир бросился на добивание и сбил Лоди.
  • 30'
    Томас с двадцати семи метров низом пробил по центру ворот. Мартин сложился и зафиксировал мяч в перчатках.
  • 29'
    Морон слева получил мяч, сместился к центру и с семнадцати метров пробил в Облака.
  • 28'
    Прострел Баррагана справа к воротам прервал Савич.
  • 27'
    Фекира на правом фланге встретили три соперника, и Набиль сделал аккуратный пас назад.
  • 25'
    Команды перешли к позиционной борьбе в центре поля. "Бетис" старается "выжать" соперников со своей половины поля.
  • Фол, нарушение
    24'
    Корреа отправил мяч в ворота, но перед этим мяч попал в руку Коке. Гол отменён.
  • Угловой
    23'
    Гости исполнили угловой удар. Попытка удара по воротам защитниками "Атлетико" заблокирована.
  • 22'
    Морон слева ворвался в штрафную площадь и прострелил к воротам. У Савича получается срезка, но мяч летит чуть выше перекладины.
  • Офсайд
    20'
    Лоди слева забежал в офсайд.
  • 19'
    "Бетис" решил подержать мяч в центре поля.
  • Фол, нарушение
    18'
    Льоренте справа ворвался в штрафную площадь и заехал по ногам Карвалью.
  • 17'
    Гуардадо слева прострелил к воротам и попал мячом в защитника "Атлетико".
  • 16'
    Барраган справа прорвался вперёд и прострел исполнял не глядя. Мяч угодил в соперника.
  • 15'
    Лоди слева слишком сильно исполнил подачу к воротам. Мората мяч головой достать не смог.
  • Желтая карточка
    14'
    Савич в центральном круге руками остановил рывок Фекира и получил жёлтую карточку за срыв перспективной атаки.
  • 13'
    Ньигес справа навесил в центр штрафной площади. Защитники "Бетиса" выбили мяч.
  • 12'
    Льоренте справа ворвался в штрафную площадь, Бартра бросился наперерез и сумел выбить мяч.
  • 11'
    Льоренте откатил мяч на Коке, который с пятнадцати метров пробил точно в Мартина.
  • 10'
    Морон слева обыграл Савича, но его навес в штрафную площадь получился безадресным.
  • Опасный момент
    9'
    Льоренте справа с острого угла проб ил по воротам. Мяч немного разминулся с дальней штангой.
  • 8'
    Коке после розыгрыша штрафного удара исполнил сильный навес к воротам. Мяч прилетел в руки Мартину.
  • Фол, нарушение
    7'
    Морено на фланге руками прихватил убегавшего к воротам Коке.
  • 6'
    Мартин сбегал далеко за пределы штрафной площади и выбил мяч за боковую линию поля.
  • Фол, нарушение
    5'
    Ньигес на чужой половине поля завалил руками на газон Фекира.
  • 4'
    "Бетис" старается использовать длинные передачи при переходе в атаку. Точности гостям не достаёт.
  • 3'
    В хорошем темпе команды начали встречу. Фланговые проходы соперники стремятся завершать навесами к воротам. Пока немного не хватает точности.
  • 2'
    "Атлетико" играет в полосатых красно-белых футболках и синих трусах, "Бетис" - в полосатых зелёно-белых футболках и белых трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Ванда Метрополитано"!
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Wanda Metropolitano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Атлетико М 0:0 Бетис

Исход игры
Атлетико М
98.1% (152)
Ничья
1.3% (2)
Бетис
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
36.11% (52)
Меньше
63.89% (92)
Обе команды забьют
Да
33.33% (48)
Нет
66.67% (96)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
40.6% (63)
2:1 Атлетико М
21.9% (34)
1:0 Атлетико М
17.4% (27)
3:1 Атлетико М
7.1% (11)
3:0 Атлетико М
2.6% (4)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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