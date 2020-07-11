хозяева силнее
Vasilij #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мората Альваро
|12 (2)
|0.32
|2.
|Фелиш Жоау
|6
|0.16
|3.
|Ньигес Сауль
|6 (2)
|0.16
|4.
|Корреа Анхель
|5
|0.13
|5.
|Коста Диего
|4 (2)
|0.11
|6.
|Коке Хорхе
|3
|0.08
|7.
|Витоло Виктор
|3
|0.08
|8.
|Льоренте Маркос
|2
|0.05
|9.
|Томас Тейе
|2
|0.05
|10.
|Лоди Ренан
|1
|0.03
|11.
|Карраско Янник
|1
|0.03
|12.
|Фелипе Аугусто IV
|1
|0.03
|13.
|Триппьер Киран
|0
|0
|14.
|Эррера Эктор
|0
|0
|15.
|Врсалько Шиме
|0
|0
|16.
|Ариас Сантьяго
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морон Лорен
|9
|0.24
|2.
|Хоакин Санчес
|8 (2)
|0.21
|3.
|Фекир Набиль
|7 (1)
|0.18
|4.
|Каналес Серхио
|6 (3)
|0.16
|5.
|Эмерсон Жуниор
|3
|0.08
|6.
|Иглесиас Борха
|3
|0.08
|7.
|Бартра Марк
|3
|0.08
|8.
|Тельо Кристиан
|2
|0.05
|9.
|Феддал Зу
|1
|0.03
|10.
|Сидней
|1
|0.03
|11.
|Педраса Альфонсо
|1
|0.03
|12.
|Хуанми Мигель
|1
|0.03
|13.
|Гидо Родригес
|1
|0.03
|14.
|Аленья Карлес
|1
|0.03
|15.
|Морено Алекс
|0
|0
|16.
|Гуардадо Андрес
|0
|0
|17.
|Барраган Антонио
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Томас Тейе
|12
|0
|2.
|Ньигес Сауль
|10
|0
|3.
|Фелипе Аугусто IV
|7
|0
|4.
|Мората Альваро
|5
|1
|5.
|Лоди Ренан
|5
|1
|6.
|Савич Стефан
|6
|0
|7.
|Фелиш Жоау
|6
|0
|8.
|Коста Диего
|5
|0
|9.
|Коке Хорхе
|5
|0
|10.
|Корреа Анхель
|5
|0
|11.
|Льоренте Маркос
|4
|0
|12.
|Врсалько Шиме
|3
|0
|13.
|Витоло Виктор
|3
|0
|14.
|Триппьер Киран
|2
|0
|15.
|Лемар Тома
|2
|0
|16.
|Карраско Янник
|2
|0
|17.
|Эрмосо Марио
|2
|0
|18.
|Эррера Эктор
|1
|0
|19.
|Ариас Сантьяго
|1
|0
|20.
|Хименес Хосе
|1
|0
|21.
|Санчес Мануэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Феддал Зу
|7
|2
|2.
|Фекир Набиль
|7
|2
|3.
|Эмерсон Жуниор
|10
|0
|4.
|Гуардадо Андрес
|9
|0
|5.
|Манди Аисса
|9
|0
|6.
|Карвалью Вилльям
|6
|1
|7.
|Бартра Марк
|7
|0
|8.
|Каналес Серхио
|5
|0
|9.
|Роблес Жоэль
|3
|1
|10.
|Иглесиас Борха
|3
|1
|11.
|Барраган Антонио
|4
|0
|12.
|Хоакин Санчес
|4
|0
|13.
|Морено Алекс
|4
|0
|14.
|Морон Лорен
|2
|1
|15.
|Педраса Альфонсо
|3
|0
|16.
|Гонсалес Эдгар
|3
|0
|17.
|Гидо Родригес
|3
|0
|18.
|Гарсия Хави
|2
|0
|19.
|Тельо Кристиан
|1
|0
|20.
|Каптум Вилфрид
|1
|0
|21.
|Аленья Карлес
|1
|0
|22.
|Гутьеррес Исмаэль
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико М
|9.09% (4)
|18.18% (8)
|18.18% (8)
|18.18% (8)
|22.73% (10)
|13.64% (6)
|Бетис
|24.39% (10)
|12.2% (5)
|17.07% (7)
|14.63% (6)
|17.07% (7)
|14.63% (6)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|35
|24
|8
|3
|64 - 21
|80
|2.
|Барселона
|Заявка
|36
|24
|7
|5
|80 - 36
|79
|3.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|36
|16
|16
|4
|47 - 26
|64
|4.
|Севилья
|Заявка
|35
|17
|12
|6
|51 - 34
|63
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|35
|17
|6
|12
|57 - 45
|57
|6.
|Хетафе
|Заявка
|35
|14
|11
|10
|43 - 34
|53
|7.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|35
|15
|6
|14
|53 - 46
|51
|8.
|Гранада
|Заявка
|35
|14
|8
|13
|45 - 42
|50
|9.
|Валенсия
|Заявка
|35
|13
|11
|11
|45 - 51
|50
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|35
|12
|12
|11
|39 - 31
|48
|11.
|Осасуна
|Заявка
|36
|12
|12
|12
|42 - 51
|48
|12.
|Леванте
|Заявка
|35
|12
|7
|16
|42 - 49
|43
|13.
|Бетис
|0:0 Заявка
|36
|10
|12
|14
|47 - 55
|42
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|36
|8
|15
|13
|29 - 40
|39
|15.
|Эйбар
|Заявка
|35
|9
|9
|17
|34 - 51
|36
|16.
|Сельта
|Заявка
|36
|7
|15
|14
|35 - 46
|36
|17.
|Алавес
|Заявка
|35
|9
|8
|18
|32 - 53
|35
|18.
|Мальорка
|Заявка
|35
|9
|5
|21
|37 - 59
|32
|19.
|Леганес
|Заявка
|35
|6
|11
|18
|25 - 49
|29
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|35
|5
|9
|21
|27 - 55
|24