Удаление! Эрмосо у центрального круга сзади опасно подкатился под Морона. "Атлетико" будет доигрывать матч в меньшинстве.

Гонсалес Гонсалес отправился смотреть повтор момента с Эрмосо. Менять решение арбитр после просмотра повтора не стал.

Морено слева от угла штрафной площади пробил рядом с ближней штангой.

Замена в составе "Атлетико": вместо Анхеля Корреа на поле вышел Аугусто Фелипе.

Второй тайм в Мадриде!

Льоренте получил пас справа от Ариаса, пошёл в центр перед чужой штрафной площадью и неточно сделал пас налево на Лоди.

Томас сделал заброс вперёд на Морату, у которого не получился удар.

Льоренте справа с разворота прострелил в центр штрафной площади. Мяч пролетел между всеми партнёрами Маркоса.

Каналес с двадцати семи метров пробил в соперника на линии штрафной площади.

"Атлетико" после перерыва старается прессинговать соперника на чужой половине поля.

От Савича мяч отскочил на ход Морону. Лорен перебросил футбольный снаряд через выскочившего навстречу Облака, но не попал в правый угол.

Фекир справа с пятнадцати метров из окружения соперников несильно пробил по воротам. Облак спокойно забрал мяч в руки.

"Бетис" спокойно катает мяч в центре без продвижения вперёд.

Замена в составе "Атлетико": вместо Сауля Ньигеса на поле вышел Виктор Витоло.

Замена в составе "Атлетико": вместо Маркоса Льоренте на поле вышел Янник Карраско.

Замена в составе "Атлетико": вместо Альваро Мораты на поле вышел Диего Коста.

Первый тайм

— Перерыв! "Атлетико" (Мадрид) - "Бетис" - 0:0.

45' Каналес от углового флага навесил на Сиднея, который головой пробил выше ворот.

45' Морено слева рванул вперёд, но не смог удачно исполнить перевод на Баррагана на противоположный фланг.

45' Барраган справа сделал перевод налево. Морон с лёта с острейшего угла пробил в сетку ворот с внешней стороны.

45' Коке слева со штрафного навесил на дальнюю штангу высоко. Мяч, никого не коснувшись, улетел за пределы поля.

45' Барраган на фланге ударил по ногам Льоренте и получил жёлтую карточку.

45' Фекир слева с дальней дистанции решил пробить по воротам. В дальний угол Набиль не попал.

45' 6 минут добавил Гонсалес Гонсалес в первом тайме.

45' Замена в составе "Бетиса": вместо Андреса Гуардадо на поле вышел Альфонсо Педраса.

44' Замена в составе "Атлетико": вместо Кирана Триппьера на поле вышел Сантьяго Ариас.

43' Травма у Триппьера. Кирану требуется помощь медиков.

42' Гидо с восемнадцати метров пробил правее ворот.

40' Корреа справа с пятнадцати метров с разворота пробил низом в дальний угол. Мартин растянулся на газоне и забрал мяч руками.

39' Не засчитан и этот гол "Атлетико". Колено Мораты на миллиметры забралось в офсайд, судя по картинке.

38' Пауза затягивается. На повторах никак не разберутся помощники арбитра по положению Мораты относительно соперников.

36' ВАР просматривает повтор на предмет офсайда у Мораты. Ждём решение.

35' МОРАТА!!! Мората у центрального круга получил мяч и справа убежал к воротам. Альваро сблизился с Мартином и перебросил мяч через голкипера. Сфера ударилась о дальнюю штангу и оказалась в сетке.

33' Пауза в матче. Игроки отправились скамейкам запасных охладиться.

32' Карвалью слева подключил к атаке Гуардадо, который с пятнадцати метров пробил рядом с дальней штангой.

31' Каналес с двадцати четырёх метров пробил по воротам. Получился рикошет. Фекир бросился на добивание и сбил Лоди.

30' Томас с двадцати семи метров низом пробил по центру ворот. Мартин сложился и зафиксировал мяч в перчатках.

29' Морон слева получил мяч, сместился к центру и с семнадцати метров пробил в Облака.

28' Прострел Баррагана справа к воротам прервал Савич.

27' Фекира на правом фланге встретили три соперника, и Набиль сделал аккуратный пас назад.

25' Команды перешли к позиционной борьбе в центре поля. "Бетис" старается "выжать" соперников со своей половины поля.

24' Корреа отправил мяч в ворота, но перед этим мяч попал в руку Коке. Гол отменён.

23' Гости исполнили угловой удар. Попытка удара по воротам защитниками "Атлетико" заблокирована.

22' Морон слева ворвался в штрафную площадь и прострелил к воротам. У Савича получается срезка, но мяч летит чуть выше перекладины.

20' Лоди слева забежал в офсайд.

19' "Бетис" решил подержать мяч в центре поля.

18' Льоренте справа ворвался в штрафную площадь и заехал по ногам Карвалью.

17' Гуардадо слева прострелил к воротам и попал мячом в защитника "Атлетико".

16' Барраган справа прорвался вперёд и прострел исполнял не глядя. Мяч угодил в соперника.

15' Лоди слева слишком сильно исполнил подачу к воротам. Мората мяч головой достать не смог.

14' Савич в центральном круге руками остановил рывок Фекира и получил жёлтую карточку за срыв перспективной атаки.

13' Ньигес справа навесил в центр штрафной площади. Защитники "Бетиса" выбили мяч.

12' Льоренте справа ворвался в штрафную площадь, Бартра бросился наперерез и сумел выбить мяч.

11' Льоренте откатил мяч на Коке, который с пятнадцати метров пробил точно в Мартина.

10' Морон слева обыграл Савича, но его навес в штрафную площадь получился безадресным.

9' Льоренте справа с острого угла проб ил по воротам. Мяч немного разминулся с дальней штангой.

8' Коке после розыгрыша штрафного удара исполнил сильный навес к воротам. Мяч прилетел в руки Мартину.

7' Морено на фланге руками прихватил убегавшего к воротам Коке.

6' Мартин сбегал далеко за пределы штрафной площади и выбил мяч за боковую линию поля.

5' Ньигес на чужой половине поля завалил руками на газон Фекира.

4' "Бетис" старается использовать длинные передачи при переходе в атаку. Точности гостям не достаёт.

3' В хорошем темпе команды начали встречу. Фланговые проходы соперники стремятся завершать навесами к воротам. Пока немного не хватает точности.

2' "Атлетико" играет в полосатых красно-белых футболках и синих трусах, "Бетис" - в полосатых зелёно-белых футболках и белых трусах.