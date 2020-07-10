Атлетико М
Позже
Стадион: Ванда Метрополитано
Бетис
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
12
Лоди
Ренан
16
Морон
Лорен
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
- Защитник
-
15 Савич СтефанЗащитник
- Защитник
-
12 Лоди РенанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Морон ЛоренНападающий
-
Главный тренер: Alexis Trujillo
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мората Альваро
|12 (2)
|0.32
|2.
|Фелиш Жоау
|6
|0.16
|3.
|Ньигес Сауль
|6 (2)
|0.16
|4.
|Корреа Анхель
|5
|0.13
|5.
|Коста Диего
|4 (2)
|0.11
|6.
|Коке Хорхе
|3
|0.08
|7.
|Витоло Виктор
|3
|0.08
|8.
|Льоренте Маркос
|2
|0.05
|9.
|Томас Тейе
|2
|0.05
|10.
|Лоди Ренан
|1
|0.03
|11.
|Карраско Янник
|1
|0.03
|12.
|Фелипе Аугусто IV
|1
|0.03
|13.
|Триппьер Киран
|0
|0
|14.
|Эррера Эктор
|0
|0
|15.
|Врсалько Шиме
|0
|0
|16.
|Ариас Сантьяго
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морон Лорен
|9
|0.24
|2.
|Хоакин Санчес
|8 (2)
|0.21
|3.
|Фекир Набиль
|7 (1)
|0.18
|4.
|Каналес Серхио
|6 (3)
|0.16
|5.
|Эмерсон Жуниор
|3
|0.08
|6.
|Иглесиас Борха
|3
|0.08
|7.
|Бартра Марк
|3
|0.08
|8.
|Тельо Кристиан
|2
|0.05
|9.
|Феддал Зу
|1
|0.03
|10.
|Сидней
|1
|0.03
|11.
|Педраса Альфонсо
|1
|0.03
|12.
|Хуанми Мигель
|1
|0.03
|13.
|Гидо Родригес
|1
|0.03
|14.
|Аленья Карлес
|1
|0.03
|15.
|Морено Алекс
|0
|0
|16.
|Гуардадо Андрес
|0
|0
|17.
|Барраган Антонио
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Томас Тейе
|12
|0
|2.
|Ньигес Сауль
|10
|0
|3.
|Фелипе Аугусто IV
|7
|0
|4.
|Мората Альваро
|5
|1
|5.
|Лоди Ренан
|5
|1
|6.
|Фелиш Жоау
|6
|0
|7.
|Коста Диего
|5
|0
|8.
|Коке Хорхе
|5
|0
|9.
|Савич Стефан
|5
|0
|10.
|Корреа Анхель
|5
|0
|11.
|Льоренте Маркос
|4
|0
|12.
|Врсалько Шиме
|3
|0
|13.
|Витоло Виктор
|3
|0
|14.
|Триппьер Киран
|2
|0
|15.
|Лемар Тома
|2
|0
|16.
|Карраско Янник
|2
|0
|17.
|Эрмосо Марио
|2
|0
|18.
|Эррера Эктор
|1
|0
|19.
|Ариас Сантьяго
|1
|0
|20.
|Хименес Хосе
|1
|0
|21.
|Санчес Мануэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Феддал Зу
|7
|2
|2.
|Фекир Набиль
|7
|2
|3.
|Эмерсон Жуниор
|10
|0
|4.
|Гуардадо Андрес
|9
|0
|5.
|Манди Аисса
|9
|0
|6.
|Карвалью Вилльям
|6
|1
|7.
|Бартра Марк
|7
|0
|8.
|Каналес Серхио
|5
|0
|9.
|Роблес Жоэль
|3
|1
|10.
|Иглесиас Борха
|3
|1
|11.
|Хоакин Санчес
|4
|0
|12.
|Морено Алекс
|4
|0
|13.
|Морон Лорен
|2
|1
|14.
|Барраган Антонио
|3
|0
|15.
|Педраса Альфонсо
|3
|0
|16.
|Гонсалес Эдгар
|3
|0
|17.
|Гидо Родригес
|3
|0
|18.
|Гарсия Хави
|2
|0
|19.
|Тельо Кристиан
|1
|0
|20.
|Каптум Вилфрид
|1
|0
|21.
|Аленья Карлес
|1
|0
|22.
|Гутьеррес Исмаэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико М
|9.09% (4)
|18.18% (8)
|18.18% (8)
|18.18% (8)
|22.73% (10)
|13.64% (6)
|Бетис
|24.39% (10)
|12.2% (5)
|17.07% (7)
|14.63% (6)
|17.07% (7)
|14.63% (6)
Предыдущие игры
Атлетико М Последние 20 матчей: + = -Сельта 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:0 Мальорка Барселона 2:2 Атлетико М Атлетико М 2:1 Алавес
Леванте 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Вальядолид Осасуна 0:5 Атлетико М Атлетик Б 1:1 Атлетико М Ливерпуль 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:2 Севилья Эспаньол 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:1 Вильярреал Атлетико М 1:0 Ливерпуль Валенсия 2:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Гранада Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Атлетико М 0:0 Леганес Леонеса 2:1 Атлетико М Эйбар 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 0:0 Атлетико М
Бетис Последние 20 матчей: + = -Бетис 3:0 Осасуна Сельта 1:1 Бетис Бетис 0:2 Вильярреал Леванте 4:2 Бетис
Бетис 1:0 Эспаньол Атлетик Б 1:0 Бетис Бетис 2:2 Гранада Севилья 2:0 Бетис Бетис 2:1 Реал Мадрид Валенсия 2:1 Бетис Бетис 3:3 Мальорка Леганес 0:0 Бетис Бетис 2:3 Барселона Эйбар 1:1 Бетис Хетафе 1:0 Бетис Райо Вальекано 2:2 Бетис Бетис 3:0 Реал Сосьедад Португалете 0:3 Бетис Алавес 1:1 Бетис Бетис 1:2 Атлетико М
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Бетис: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Бетис 0:1 Атлетико М Примера Бетис 1:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Бетис Примера Атлетико М 5:1 Бетис Примера Бетис 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Бетис Товарищеские матчи Бетис 0:2 Атлетико М Примера Атлетико М 5:0 Бетис Примера Атлетико М 1:0 Бетис Примера Бетис 1:1 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 2:0 Бетис Кубок Короля Бетис 2:4 Атлетико М Примера Бетис 2:2 Атлетико М Примера Атлетико М 0:2 Бетис Примера Бетис 0:2 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Бетис Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|34
|23
|8
|3
|62 - 21
|77
|2.
|Барселона
|Заявка
|35
|23
|7
|5
|79 - 36
|76
|3.
|Севилья
|Заявка
|35
|17
|12
|6
|51 - 34
|63
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|35
|16
|15
|4
|47 - 26
|63
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|35
|17
|6
|12
|57 - 45
|57
|6.
|Хетафе
|Заявка
|35
|14
|11
|10
|43 - 34
|53
|7.
|Реал Сосьедад
|0:1 Заявка
|35
|15
|6
|14
|51 - 44
|51
|8.
|Гранада
|1:0 Заявка
|35
|14
|8
|13
|43 - 40
|50
|9.
|Валенсия
|Заявка
|35
|13
|11
|11
|45 - 51
|50
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|35
|12
|12
|11
|39 - 31
|48
|11.
|Осасуна
|Заявка
|35
|11
|12
|12
|40 - 50
|45
|12.
|Леванте
|Заявка
|35
|12
|7
|16
|42 - 49
|43
|13.
|Бетис
|Заявка
|35
|10
|11
|14
|47 - 55
|41
|14.
|Вальядолид
|Заявка
|35
|8
|15
|12
|29 - 39
|39
|15.
|Эйбар
|Заявка
|35
|9
|9
|17
|34 - 51
|36
|16.
|Сельта
|Заявка
|35
|7
|15
|13
|34 - 44
|36
|17.
|Алавес
|Заявка
|34
|9
|8
|17
|32 - 51
|35
|18.
|Мальорка
|Заявка
|35
|9
|5
|21
|37 - 59
|32
|19.
|Леганес
|Заявка
|35
|6
|11
|18
|25 - 49
|29
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|35
|5
|9
|21
|27 - 55
|24
Прогнозы на матч Атлетико М - Бетис
Исход игры
Атлетико М
97.8% (89)
Ничья
1.1% (1)
Бетис
1.1% (1)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (29)
Меньше
66.67% (58)
Обе команды забьют
Да
31.03% (27)
Нет
68.97% (60)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
46.2% (42)
2:1 Атлетико М
22% (20)
1:0 Атлетико М
16.5% (15)
3:1 Атлетико М
6.6% (6)
3:0 Атлетико М
2.2% (2)
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