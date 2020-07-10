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Атлетико М
 
Позже

Стадион:
Бетис
13
Облак
Ян
23
Триппьер
Киран
15
Савич
Стефан
18
Фелипе
Аугусто
IV
12
Лоди
Ренан
6
Коке
Хорхе
8
Ньигес
Сауль
5
Томас
Тейе
21
Карраско
Янник
14
Льоренте
Маркос
9
Мората
Альваро
1
Роблес
Жоэль
22
Эмерсон
Жуниор
5
Бартра
Марк
4
Феддал
Зу
6
Педраса
Альфонсо
14
Карвалью
Вилльям
21
Гидо
Родригес
17
Хоакин
Санчес
10
Каналес
Серхио
8
Фекир
Набиль
16
Морон
Лорен
Атлетико М
4-4-2
Бетис
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мората Альваро 12 (2) 0.32
2. Фелиш Жоау 6 0.16
3. Ньигес Сауль 6 (2) 0.16
4. Корреа Анхель 5 0.13
5. Коста Диего 4 (2) 0.11
6. Коке Хорхе 3 0.08
7. Витоло Виктор 3 0.08
8. Льоренте Маркос 2 0.05
9. Томас Тейе 2 0.05
10. Лоди Ренан 1 0.03
11. Карраско Янник 1 0.03
12. Фелипе Аугусто IV 1 0.03
13. Триппьер Киран 0 0
14. Эррера Эктор 0 0
15. Врсалько Шиме 0 0
16. Ариас Сантьяго 0 0
Бетис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морон Лорен 9 0.24
2. Хоакин Санчес 8 (2) 0.21
3. Фекир Набиль 7 (1) 0.18
4. Каналес Серхио 6 (3) 0.16
5. Эмерсон Жуниор 3 0.08
6. Иглесиас Борха 3 0.08
7. Бартра Марк 3 0.08
8. Тельо Кристиан 2 0.05
9. Феддал Зу 1 0.03
10. Сидней 1 0.03
11. Педраса Альфонсо 1 0.03
12. Хуанми Мигель 1 0.03
13. Гидо Родригес 1 0.03
14. Аленья Карлес 1 0.03
15. Морено Алекс 0 0
16. Гуардадо Андрес 0 0
17. Барраган Антонио 0 0

Карточки

Атлетико М
# Игрок      
1. Томас Тейе 12 0
2. Ньигес Сауль 10 0
3. Фелипе Аугусто IV 7 0
4. Мората Альваро 5 1
5. Лоди Ренан 5 1
6. Фелиш Жоау 6 0
7. Коста Диего 5 0
8. Коке Хорхе 5 0
9. Савич Стефан 5 0
10. Корреа Анхель 5 0
11. Льоренте Маркос 4 0
12. Врсалько Шиме 3 0
13. Витоло Виктор 3 0
14. Триппьер Киран 2 0
15. Лемар Тома 2 0
16. Карраско Янник 2 0
17. Эрмосо Марио 2 0
18. Эррера Эктор 1 0
19. Ариас Сантьяго 1 0
20. Хименес Хосе 1 0
21. Санчес Мануэль 1 0
Бетис
# Игрок      
1. Феддал Зу 7 2
2. Фекир Набиль 7 2
3. Эмерсон Жуниор 10 0
4. Гуардадо Андрес 9 0
5. Манди Аисса 9 0
6. Карвалью Вилльям 6 1
7. Бартра Марк 7 0
8. Каналес Серхио 5 0
9. Роблес Жоэль 3 1
10. Иглесиас Борха 3 1
11. Хоакин Санчес 4 0
12. Морено Алекс 4 0
13. Морон Лорен 2 1
14. Барраган Антонио 3 0
15. Педраса Альфонсо 3 0
16. Гонсалес Эдгар 3 0
17. Гидо Родригес 3 0
18. Гарсия Хави 2 0
19. Тельо Кристиан 1 0
20. Каптум Вилфрид 1 0
21. Аленья Карлес 1 0
22. Гутьеррес Исмаэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико М 9.09% (4) 18.18% (8) 18.18% (8) 18.18% (8) 22.73% (10) 13.64% (6)
 Бетис 24.39% (10) 12.2% (5) 17.07% (7) 14.63% (6) 17.07% (7) 14.63% (6)

Предыдущие игры

Атлетико М Последние 20 матчей: + = -
Сельта 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:0 Мальорка Барселона 2:2 Атлетико М Атлетико М 2:1 Алавес
Леванте 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Вальядолид Осасуна 0:5 Атлетико М Атлетик Б 1:1 Атлетико М Ливерпуль 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:2 Севилья Эспаньол 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:1 Вильярреал Атлетико М 1:0 Ливерпуль Валенсия 2:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Гранада Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Атлетико М 0:0 Леганес Леонеса 2:1 Атлетико М Эйбар 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 0:0 Атлетико М
Бетис Последние 20 матчей: + = -
Бетис 3:0 Осасуна Сельта 1:1 Бетис Бетис 0:2 Вильярреал Леванте 4:2 Бетис
Бетис 1:0 Эспаньол Атлетик Б 1:0 Бетис Бетис 2:2 Гранада Севилья 2:0 Бетис Бетис 2:1 Реал Мадрид Валенсия 2:1 Бетис Бетис 3:3 Мальорка Леганес 0:0 Бетис Бетис 2:3 Барселона Эйбар 1:1 Бетис Хетафе 1:0 Бетис Райо Вальекано 2:2 Бетис Бетис 3:0 Реал Сосьедад Португалете 0:3 Бетис Алавес 1:1 Бетис Бетис 1:2 Атлетико М

Последние игры между собой

Атлетико М: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Бетис: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Бетис 1:2 Атлетико М Ла Лига Бетис 1:0 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Бетис Примера Атлетико М 0:0 Бетис Примера
Бетис 0:1 Атлетико М Примера Бетис 1:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:0 Бетис Примера Атлетико М 5:1 Бетис Примера Бетис 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Бетис Товарищеские матчи Бетис 0:2 Атлетико М Примера Атлетико М 5:0 Бетис Примера Атлетико М 1:0 Бетис Примера Бетис 1:1 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 2:0 Бетис Кубок Короля Бетис 2:4 Атлетико М Примера Бетис 2:2 Атлетико М Примера Атлетико М 0:2 Бетис Примера Бетис 0:2 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Бетис Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 34 23 8 3 62 - 21 77
2. Барселона Заявка 35 23 7 5 79 - 36 76
3. Севилья Заявка 35 17 12 6 51 - 34 63
4. Атлетико М Заявка 35 16 15 4 47 - 26 63
5. Вильярреал Заявка 35 17 6 12 57 - 45 57
6. Хетафе Заявка 35 14 11 10 43 - 34 53
7. Реал Сосьедад 0:1 Заявка 35 15 6 14 51 - 44 51
8. Гранада 1:0 Заявка 35 14 8 13 43 - 40 50
9. Валенсия Заявка 35 13 11 11 45 - 51 50
10. Атлетик Б Заявка 35 12 12 11 39 - 31 48
11. Осасуна Заявка 35 11 12 12 40 - 50 45
12. Леванте Заявка 35 12 7 16 42 - 49 43
13. Бетис Заявка 35 10 11 14 47 - 55 41
14. Вальядолид Заявка 35 8 15 12 29 - 39 39
15. Эйбар Заявка 35 9 9 17 34 - 51 36
16. Сельта Заявка 35 7 15 13 34 - 44 36
17. Алавес Заявка 34 9 8 17 32 - 51 35
18. Мальорка Заявка 35 9 5 21 37 - 59 32
19. Леганес Заявка 35 6 11 18 25 - 49 29
20. Эспаньол Заявка 35 5 9 21 27 - 55 24
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Бетис от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 июля 2020, осталось 1 день 2 часа 1 минуту.


    • Прогнозы 91
    Атлетико М 97.8% (89)
    X 1.1% (1)
    Бетис 1.1% (1)
    Все прогнозы
    2.21 Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Атлетико М - Бетис

    Исход игры
    Атлетико М
    97.8% (89)
    Ничья
    1.1% (1)
    Бетис
    1.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (29)
    Меньше
    66.67% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    31.03% (27)
    Нет
    68.97% (60)
    Популярный счёт
    2:0 Атлетико М
    46.2% (42)
    2:1 Атлетико М
    22% (20)
    1:0 Атлетико М
    16.5% (15)
    3:1 Атлетико М
    6.6% (6)
    3:0 Атлетико М
    2.2% (2)
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