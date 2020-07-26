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  3. Швейцария
Серветт
3:1
Второй тайм: 72'

Стадион:
Нёвшатель Ксамакс
0'
2' Желтая карточка
Samir Ramizi
13' Желтая карточка
Janick Kamber
15' Желтая карточка
Ошс Марцис
1:0
21' Гол
Koro Kone
1:1
35' Гол
Нуццоло Рафаэль
2:1
46' Гол
Стеванович Мирослав
3:1
53' Гол
Стеванович Мирослав
62' Желтая карточка
Джемайли Арбенит
72'
32
Фрик
Джереми
2
Anthony
Sauthier
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
21
Dennis
Iapichino
29
Ондуа
Гаэль
9
Стеванович
Мирослав
8
Timothe
Cognat
17
Kastriot
Imeri
18
Koro
Kone
11
Схалк
Алекс
30
Laurent
Walthert
55
Джурич
Игорь
25
Ошс
Марцис
27
Джемайли
Арбенит
88
Мвенг
Фредди
3
Janick
Kamber
36
Куасси
Ксавье
7
Thibault
Corbaz
20
Араз
Муса
14
Нуццоло
Рафаэль
8
Samir
Ramizi
Серветт
4-1-2-1-2
Нёвшатель Ксамакс
3-1-4-2

Ход матча

2'
 
Samir Ramizi
13'
 
Janick Kamber
15'
 
Ошс Марцис
19'
Ricardo Azevedo
Схалк Алекс
 
21'
Koro Kone
(Ricardo Azevedo)
1:0
35'
1:1
Нуццоло Рафаэль
(Samir Ramizi)
46'
 
Andre Luis II
Ошс Марцис
46'
 
Сахо Диафра
Thibault Corbaz
46'
Стеванович Мирослав
(Koro Kone)
2:1
53'
Стеванович Мирослав
(Kastriot Imeri)
3:1
57'
 
Таулан Сефери
Джурич Игорь
62'
 
Джемайли Арбенит
63'
 
Сейду Лео
Мвенг Фредди
69'
Michael Goncalves
Ricardo Azevedo
 
69'
Boris Cespedes
Dennis Iapichino
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Koro Kone 9 (1) 0.26
2. Стеванович Мирослав 7 0.21
3. Схалк Алекс 7 (1) 0.21
4. Varol Tasar 6 0.18
5. Вютрих Себастьен 4 0.12
6. Киэ Грежон 4 0.12
7. Юнг-Бин Парк 4 0.12
8. Timothe Cognat 2 0.06
9. Ондуа Гаэль 2 0.06
10. Boris Cespedes 2 0.06
11. Руй Стив 2 0.06
12. Kastriot Imeri 1 (1) 0.03
13. Стеванович Далибор 1 0.03
14. Сассо Венсан 1 0.03
15. Dennis Iapichino 0 0
16. Ricardo Azevedo 0 0
Нёвшатель Ксамакс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нуццоло Рафаэль 13 (3) 0.38
2. Карлен Гаэтан 7 0.21
3. Ошс Марцис 4 0.12
4. Джемайли Арбенит 2 0.06
5. Samir Ramizi 1 0.03
6. Хайле-Селассие Марен 1 0.03
7. Janick Kamber 1 0.03
8. Араз Муса 1 0.03
9. Таулан Сефери 1 0.03
10. Andre Luis II 1 0.03
11. Ди Сере 1 (1) 0.03
12. Сейду Лео 0 0
13. Тафер Яннис 0 0
14. Pietro Di Nardo 0 0
15. Thibault Corbaz 0 0

Карточки

Серветт
# Игрок      
1. Ондуа Гаэль 8 0
2. Boris Cespedes 6 0
3. Руй Стив 6 0
4. Anthony Sauthier 5 0
5. Kastriot Imeri 5 0
6. Схалк Алекс 3 1
7. Стеванович Мирослав 3 1
8. Varol Tasar 4 0
9. Timothe Cognat 4 0
10. Фрик Джереми 2 1
11. Вютрих Себастьен 3 0
12. Koro Kone 3 0
13. Ricardo Azevedo 3 0
14. Dennis Iapichino 2 0
15. Маккоппи Андреа 2 0
16. Сассо Венсан 2 0
17. Рутис Кристофер 2 0
18. Michael Goncalves 2 0
19. Суиси Райан 2 0
20. Юнг-Бин Парк 1 0
21. Киэ Грежон 1 0
22. Мишель Руан да Сильва 1 0
23. Matteo Mazzolini 1 0
Нёвшатель Ксамакс
# Игрок      
1. Samir Ramizi 13 0
2. Джурич Игорь 10 0
3. Джемайли Арбенит 7 0
4. Charles-Andre Doudin 6 0
5. Нуццоло Рафаэль 6 0
6. Andre Luis II 6 0
7. Мвенг Фредди 5 0
8. Араз Муса 5 0
9. Thibault Corbaz 5 0
10. Janick Kamber 3 1
11. Pietro Di Nardo 1 2
12. Карлен Гаэтан 4 0
13. Ошс Марцис 4 0
14. Абанда Леруа 2 1
15. Mike Gomes 3 0
16. Сейду Лео 3 0
17. Таулан Сефери 1 1
18. Laurent Walthert 2 0
19. Ди Сере 2 0
20. Джуру Йохан 1 0
21. Сахо Диафра 1 0
22. Matthias Minder 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Серветт 17.39% (8) 15.22% (7) 15.22% (7) 15.22% (7) 26.09% (12) 10.87% (5)
 Нёвшатель Ксамакс 16.67% (5) 16.67% (5) 20% (6) 20% (6) 6.67% (2) 20% (6)

Предыдущие игры

Серветт Последние 20 матчей: + = -
Тун 5:1 Серветт Серветт 2:2 Базель Янг Бойз 4:2 Серветт Серветт 1:1 Санкт-Галлен
Серветт 2:0 Люцерн Цюрих 2:0 Серветт Серветт 1:1 Янг Бойз Люцерн 2:2 Серветт Сьон 1:1 Серветт Серветт 1:1 Лугано Стад Лозанна-Уши 6:0 Серветт Лозанна Уши 6:0 Серветт Серветт 0:3 Нёвшатель Ксамакс Базель 2:2 Серветт Серветт 4:1 Цюрих Санкт-Галлен 1:0 Серветт Серветт 2:0 Тун Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Серветт 1:1 Стад Лозанна-Уши Серветт 2:1 Сеул
Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: + = -
Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Люцерн 1:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:0 Сьон Тун 3:0 Нёвшатель Ксамакс
Нёвшатель Ксамакс 1:1 Цюрих Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 6:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель Нёвшатель Ксамакс 2:1 Тун Нёвшатель Ксамакс 4:2 Стад Лозанна-Уши Нёвшатель Ксамакс 4:2 Лозанна Уши Серветт 0:3 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 4:2 Грасcхоппер Цюрих 1:1 Нёвшатель Ксамакс Сьон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:1 Люцерн Лугано 1:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Нёвшатель Ксамакс 10:0 Ля Шо-де-Фон

Последние игры между собой

Серветт: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 5
Нёвшатель Ксамакс: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 2
Серветт 0:3 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:2 Серветт Суперлига Серветт 2:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
Серветт 0:0 Нёвшатель Ксамакс Челлендж Лига Нёвшатель Ксамакс 1:1 Серветт Челлендж Лига Серветт 1:2 Нёвшатель Ксамакс Челлендж Лига Нёвшатель Ксамакс 3:2 Серветт Челлендж Лига Нёвшатель Ксамакс 1:0 Серветт Челлендж Лига Серветт 1:1 Нёвшатель Ксамакс Челлендж Лига Серветт 0:0 Нёвшатель Ксамакс Челлендж Лига Нёвшатель Ксамакс 2:1 Серветт Челлендж Лига Серветт 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Серветт 2:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:0 Серветт Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 0:0 34 20 8 6 75 - 40 68
2. Санкт-Галлен 34 20 5 9 72 - 53 65
3. Базель 2:3 34 18 5 11 72 - 37 59
4. Серветт 3:1 34 12 13 9 54 - 43 49
5. Лугано 3:2 34 10 14 10 42 - 43 44
6. Люцерн 0:0 34 12 7 15 40 - 48 43
7. Цюрих 33 12 6 15 41 - 65 42
8. Тун 34 10 6 18 42 - 64 36
9. Сьон 33 7 10 16 36 - 54 31
10. Нёвшатель Ксамакс 1:3 34 5 12 17 33 - 60 27
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Нуццоло Рафаэль бьет в цель!
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Коне Коро бьет в цель!
  • 19'
    Схалк Алекс уходит с поля. Ricardo Azevedo выходит вместо него
  • Желтая карточка
    15'
    Ошс Марцис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    Яник Камбер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    2'
    Samir Ramizi получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Geneve. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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