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  3. Швейцария
Серветт
4:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 1000
Нёвшатель Ксамакс
0'
2' Желтая карточка
Samir Ramizi
13' Желтая карточка
Janick Kamber
15' Желтая карточка
Ошс Марцис
1:0
21' Гол
Koro Kone
1:1
35' Гол
Нуццоло Рафаэль
2:1
46' Гол
Стеванович Мирослав
3:1
53' Гол
Стеванович Мирослав
62' Желтая карточка
Джемайли Арбенит
80' Желтая карточка
Абанда Леруа
4:1
82' Гол
Boris Cespedes
85' Желтая карточка
Boris Cespedes
86' Желтая карточка
Араз Муса
90'+4
32
Фрик
Джереми
2
Anthony
Sauthier
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
21
Dennis
Iapichino
29
Ондуа
Гаэль
9
Стеванович
Мирослав
8
Timothe
Cognat
17
Kastriot
Imeri
18
Koro
Kone
11
Схалк
Алекс
30
Laurent
Walthert
55
Джурич
Игорь
25
Ошс
Марцис
27
Джемайли
Арбенит
88
Мвенг
Фредди
3
Janick
Kamber
36
Куасси
Ксавье
7
Thibault
Corbaz
20
Араз
Муса
14
Нуццоло
Рафаэль
8
Samir
Ramizi
Серветт
4-1-2-1-2
Нёвшатель Ксамакс
3-1-4-2

Ход матча

2'
 
Samir Ramizi
13'
 
Janick Kamber
15'
 
Ошс Марцис
19'
Ricardo Azevedo
Схалк Алекс
 
21'
Koro Kone
(Ricardo Azevedo)
1:0
35'
1:1
Нуццоло Рафаэль
(Samir Ramizi)
46'
 
Andre Luis II
Ошс Марцис
46'
 
Сахо Диафра
Thibault Corbaz
46'
Стеванович Мирослав
(Koro Kone)
2:1
53'
Стеванович Мирослав
(Kastriot Imeri)
3:1
57'
 
Таулан Сефери
Джурич Игорь
62'
 
Джемайли Арбенит
63'
 
Сейду Лео
Мвенг Фредди
68'
Boris Cespedes
Ricardo Azevedo
 
68'
Michael Goncalves
Dennis Iapichino
 
78'
Киэ Грежон
Koro Kone
 
78'
Маккоппи Андреа
Kastriot Imeri
 
80'
 
Абанда Леруа
Janick Kamber
80'
 
Абанда Леруа
82'
Boris Cespedes
(Киэ Грежон)
4:1
85'
Boris Cespedes
 
86'
 
Араз Муса

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 5
  • 4 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 53 Владение мячом, % 47

Бомбардиры внутри турнира

Серветт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Koro Kone 9 (1) 0.26
2. Стеванович Мирослав 7 0.21
3. Схалк Алекс 7 (1) 0.21
4. Varol Tasar 6 0.18
5. Вютрих Себастьен 4 0.12
6. Киэ Грежон 4 0.12
7. Юнг-Бин Парк 4 0.12
8. Boris Cespedes 3 0.09
9. Timothe Cognat 2 0.06
10. Ондуа Гаэль 2 0.06
11. Руй Стив 2 0.06
12. Kastriot Imeri 1 (1) 0.03
13. Стеванович Далибор 1 0.03
14. Сассо Венсан 1 0.03
15. Dennis Iapichino 0 0
16. Ricardo Azevedo 0 0
Нёвшатель Ксамакс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нуццоло Рафаэль 13 (3) 0.38
2. Карлен Гаэтан 7 0.21
3. Ошс Марцис 4 0.12
4. Джемайли Арбенит 2 0.06
5. Samir Ramizi 1 0.03
6. Хайле-Селассие Марен 1 0.03
7. Janick Kamber 1 0.03
8. Араз Муса 1 0.03
9. Таулан Сефери 1 0.03
10. Andre Luis II 1 0.03
11. Ди Сере 1 (1) 0.03
12. Сейду Лео 0 0
13. Тафер Яннис 0 0
14. Pietro Di Nardo 0 0
15. Thibault Corbaz 0 0

Карточки

Серветт
# Игрок      
1. Ондуа Гаэль 8 0
2. Boris Cespedes 7 0
3. Руй Стив 6 0
4. Anthony Sauthier 5 0
5. Kastriot Imeri 5 0
6. Схалк Алекс 3 1
7. Стеванович Мирослав 3 1
8. Varol Tasar 4 0
9. Timothe Cognat 4 0
10. Фрик Джереми 2 1
11. Вютрих Себастьен 3 0
12. Koro Kone 3 0
13. Ricardo Azevedo 3 0
14. Dennis Iapichino 2 0
15. Маккоппи Андреа 2 0
16. Сассо Венсан 2 0
17. Рутис Кристофер 2 0
18. Michael Goncalves 2 0
19. Суиси Райан 2 0
20. Юнг-Бин Парк 1 0
21. Киэ Грежон 1 0
22. Мишель Руан да Сильва 1 0
23. Matteo Mazzolini 1 0
Нёвшатель Ксамакс
# Игрок      
1. Samir Ramizi 13 0
2. Джурич Игорь 10 0
3. Джемайли Арбенит 8 0
4. Charles-Andre Doudin 6 0
5. Нуццоло Рафаэль 6 0
6. Араз Муса 6 0
7. Andre Luis II 6 0
8. Мвенг Фредди 5 0
9. Thibault Corbaz 5 0
10. Janick Kamber 3 1
11. Абанда Леруа 3 1
12. Pietro Di Nardo 1 2
13. Карлен Гаэтан 4 0
14. Ошс Марцис 4 0
15. Mike Gomes 3 0
16. Сейду Лео 3 0
17. Таулан Сефери 1 1
18. Laurent Walthert 2 0
19. Ди Сере 2 0
20. Джуру Йохан 1 0
21. Сахо Диафра 1 0
22. Matthias Minder 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Серветт 16% (8) 16% (8) 14% (7) 18% (9) 24% (12) 12% (6)
 Нёвшатель Ксамакс 16.13% (5) 16.13% (5) 22.58% (7) 19.35% (6) 6.45% (2) 19.35% (6)

Предыдущие игры

Серветт Последние 20 матчей: + = -
Тун 5:1 Серветт Серветт 2:2 Базель Янг Бойз 4:2 Серветт Серветт 1:1 Санкт-Галлен
Серветт 2:0 Люцерн Цюрих 2:0 Серветт Серветт 1:1 Янг Бойз Люцерн 2:2 Серветт Сьон 1:1 Серветт Серветт 1:1 Лугано Стад Лозанна-Уши 6:0 Серветт Лозанна Уши 6:0 Серветт Серветт 0:3 Нёвшатель Ксамакс Базель 2:2 Серветт Серветт 4:1 Цюрих Санкт-Галлен 1:0 Серветт Серветт 2:0 Тун Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Серветт 1:1 Стад Лозанна-Уши Серветт 2:1 Сеул
Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: + = -
Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Люцерн 1:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:0 Сьон Тун 3:0 Нёвшатель Ксамакс
Нёвшатель Ксамакс 1:1 Цюрих Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 6:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель Нёвшатель Ксамакс 2:1 Тун Нёвшатель Ксамакс 4:2 Стад Лозанна-Уши Нёвшатель Ксамакс 4:2 Лозанна Уши Серветт 0:3 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 4:2 Грасcхоппер Цюрих 1:1 Нёвшатель Ксамакс Сьон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:1 Люцерн Лугано 1:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Нёвшатель Ксамакс 10:0 Ля Шо-де-Фон

Последние игры между собой

Серветт: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 5
Нёвшатель Ксамакс: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 2
Серветт 0:3 Нёвшатель Ксамакс Товарищеские матчи Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Суперлига Нёвшатель Ксамакс 2:2 Серветт Суперлига Серветт 2:2 Нёвшатель Ксамакс Суперлига
Серветт 0:0 Нёвшатель Ксамакс Челлендж Лига Нёвшатель Ксамакс 1:1 Серветт Челлендж Лига Серветт 1:2 Нёвшатель Ксамакс Челлендж Лига Нёвшатель Ксамакс 3:2 Серветт Челлендж Лига Нёвшатель Ксамакс 1:0 Серветт Челлендж Лига Серветт 1:1 Нёвшатель Ксамакс Челлендж Лига Серветт 0:0 Нёвшатель Ксамакс Челлендж Лига Нёвшатель Ксамакс 2:1 Серветт Челлендж Лига Серветт 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Серветт 2:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:0 Серветт Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 34 21 7 6 76 - 40 70
2. Санкт-Галлен 34 20 5 9 72 - 53 65
3. Базель 34 18 6 10 74 - 38 60
4. Серветт 34 12 13 9 55 - 43 49
5. Цюрих 33 12 6 15 41 - 65 42
6. Люцерн 34 12 6 16 40 - 49 42
7. Лугано 34 9 15 10 43 - 45 42
8. Тун 34 10 6 18 42 - 64 36
9. Сьон 33 7 10 16 36 - 54 31
10. Нёвшатель Ксамакс 34 5 12 17 33 - 61 27
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Нуццоло Рафаэль бьет в цель!
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Коне Коро бьет в цель!
  • 19'
    Схалк Алекс уходит с поля. Ricardo Azevedo выходит вместо него
  • Желтая карточка
    15'
    Ошс Марцис получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    13'
    Яник Камбер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    2'
    Samir Ramizi получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Geneve. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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