Серветт
4:1
Конец матча
Стадион: Стад де Женев Зрители: 1000
Нёвшатель Ксамакс
2' Желтая карточкаSamir Ramizi
13' Желтая карточкаJanick Kamber
15' Желтая карточкаОшс Марцис
1:0
21' ГолKoro Kone
1:1
35' ГолНуццоло Рафаэль
2:1
46' ГолСтеванович Мирослав
3:1
53' ГолСтеванович Мирослав
62' Желтая карточкаДжемайли Арбенит
80' Желтая карточкаАбанда Леруа
4:1
82' ГолBoris Cespedes
85' Желтая карточкаBoris Cespedes
86' Желтая карточкаАраз Муса
32
Фрик
Джереми
4
Руй
Стив
23
Сассо
Венсан
29
Ондуа
Гаэль
18
Koro
Kone
11
Схалк
Алекс
55
Джурич
Игорь
25
Ошс
Марцис
88
Мвенг
Фредди
20
Араз
Муса
- Основной состав
-
32 Фрик ДжеремиВратарь
- Защитник
-
4 Руй СтивЗащитник
-
23 Сассо ВенсанЗащитник
- Защитник
-
29 Ондуа ГаэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Koro KoneНападающий
-
11 Схалк АлексНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Киэ ГрежонНападающий
-
-
-
Главный тренер: Alain Geiger
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Джурич ИгорьЗащитник
-
25 Ошс МарцисЗащитник
- Защитник
-
88 Мвенг ФреддиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Араз МусаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
37 Абанда ЛеруаПолузащитник
-
16 Сейду ЛеоПолузащитник
-
91 Тафер ЯннисПолузащитник
-
67 Сахо ДиафраНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Эншоз Стефан
Ход матча
2'
13'
15'
21'
1:0
35'
1:1
46'
2:1
53'
62'
78'
80'
82'
4:1
85'
86'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 3
-
10 Угловые 5
-
4 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 6
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
53 Владение мячом, % 47
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Koro Kone
|9 (1)
|0.26
|2.
|Стеванович Мирослав
|7
|0.21
|3.
|Схалк Алекс
|7 (1)
|0.21
|4.
|Varol Tasar
|6
|0.18
|5.
|Вютрих Себастьен
|4
|0.12
|6.
|Киэ Грежон
|4
|0.12
|7.
|Юнг-Бин Парк
|4
|0.12
|8.
|Boris Cespedes
|3
|0.09
|9.
|Timothe Cognat
|2
|0.06
|10.
|Ондуа Гаэль
|2
|0.06
|11.
|Руй Стив
|2
|0.06
|12.
|Kastriot Imeri
|1 (1)
|0.03
|13.
|Стеванович Далибор
|1
|0.03
|14.
|Сассо Венсан
|1
|0.03
|15.
|Dennis Iapichino
|0
|0
|16.
|Ricardo Azevedo
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нуццоло Рафаэль
|13 (3)
|0.38
|2.
|Карлен Гаэтан
|7
|0.21
|3.
|Ошс Марцис
|4
|0.12
|4.
|Джемайли Арбенит
|2
|0.06
|5.
|Samir Ramizi
|1
|0.03
|6.
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0.03
|7.
|Janick Kamber
|1
|0.03
|8.
|Араз Муса
|1
|0.03
|9.
|Таулан Сефери
|1
|0.03
|10.
|Andre Luis II
|1
|0.03
|11.
|Ди Сере
|1 (1)
|0.03
|12.
|Сейду Лео
|0
|0
|13.
|Тафер Яннис
|0
|0
|14.
|Pietro Di Nardo
|0
|0
|15.
|Thibault Corbaz
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ондуа Гаэль
|8
|0
|2.
|Boris Cespedes
|7
|0
|3.
|Руй Стив
|6
|0
|4.
|Anthony Sauthier
|5
|0
|5.
|Kastriot Imeri
|5
|0
|6.
|Схалк Алекс
|3
|1
|7.
|Стеванович Мирослав
|3
|1
|8.
|Varol Tasar
|4
|0
|9.
|Timothe Cognat
|4
|0
|10.
|Фрик Джереми
|2
|1
|11.
|Вютрих Себастьен
|3
|0
|12.
|Koro Kone
|3
|0
|13.
|Ricardo Azevedo
|3
|0
|14.
|Dennis Iapichino
|2
|0
|15.
|Маккоппи Андреа
|2
|0
|16.
|Сассо Венсан
|2
|0
|17.
|Рутис Кристофер
|2
|0
|18.
|Michael Goncalves
|2
|0
|19.
|Суиси Райан
|2
|0
|20.
|Юнг-Бин Парк
|1
|0
|21.
|Киэ Грежон
|1
|0
|22.
|Мишель Руан да Сильва
|1
|0
|23.
|Matteo Mazzolini
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Samir Ramizi
|13
|0
|2.
|Джурич Игорь
|10
|0
|3.
|Джемайли Арбенит
|8
|0
|4.
|Charles-Andre Doudin
|6
|0
|5.
|Нуццоло Рафаэль
|6
|0
|6.
|Араз Муса
|6
|0
|7.
|Andre Luis II
|6
|0
|8.
|Мвенг Фредди
|5
|0
|9.
|Thibault Corbaz
|5
|0
|10.
|Janick Kamber
|3
|1
|11.
|Абанда Леруа
|3
|1
|12.
|Pietro Di Nardo
|1
|2
|13.
|Карлен Гаэтан
|4
|0
|14.
|Ошс Марцис
|4
|0
|15.
|Mike Gomes
|3
|0
|16.
|Сейду Лео
|3
|0
|17.
|Таулан Сефери
|1
|1
|18.
|Laurent Walthert
|2
|0
|19.
|Ди Сере
|2
|0
|20.
|Джуру Йохан
|1
|0
|21.
|Сахо Диафра
|1
|0
|22.
|Matthias Minder
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Серветт
|16% (8)
|16% (8)
|14% (7)
|18% (9)
|24% (12)
|12% (6)
|Нёвшатель Ксамакс
|16.13% (5)
|16.13% (5)
|22.58% (7)
|19.35% (6)
|6.45% (2)
|19.35% (6)
Предыдущие игры
Серветт Последние 20 матчей: + = -Тун 5:1 Серветт Серветт 2:2 Базель Янг Бойз 4:2 Серветт Серветт 1:1 Санкт-Галлен
Серветт 2:0 Люцерн Цюрих 2:0 Серветт Серветт 1:1 Янг Бойз Люцерн 2:2 Серветт Сьон 1:1 Серветт Серветт 1:1 Лугано Стад Лозанна-Уши 6:0 Серветт Лозанна Уши 6:0 Серветт Серветт 0:3 Нёвшатель Ксамакс Базель 2:2 Серветт Серветт 4:1 Цюрих Санкт-Галлен 1:0 Серветт Серветт 2:0 Тун Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Серветт 1:1 Стад Лозанна-Уши Серветт 2:1 Сеул
Нёвшатель Ксамакс Последние 20 матчей: + = -Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Люцерн 1:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:0 Сьон Тун 3:0 Нёвшатель Ксамакс
Нёвшатель Ксамакс 1:1 Цюрих Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 6:0 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель Нёвшатель Ксамакс 2:1 Тун Нёвшатель Ксамакс 4:2 Стад Лозанна-Уши Нёвшатель Ксамакс 4:2 Лозанна Уши Серветт 0:3 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 4:2 Грасcхоппер Цюрих 1:1 Нёвшатель Ксамакс Сьон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 0:1 Люцерн Лугано 1:1 Нёвшатель Ксамакс Нёвшатель Ксамакс 1:2 Серветт Нёвшатель Ксамакс 10:0 Ля Шо-де-Фон
Последние игры между собой
Серветт: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 5
Нёвшатель Ксамакс: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 2
Серветт 0:0 Нёвшатель Ксамакс Челлендж Лига Нёвшатель Ксамакс 1:1 Серветт Челлендж Лига Серветт 1:2 Нёвшатель Ксамакс Челлендж Лига Нёвшатель Ксамакс 3:2 Серветт Челлендж Лига Нёвшатель Ксамакс 1:0 Серветт Челлендж Лига Серветт 1:1 Нёвшатель Ксамакс Челлендж Лига Серветт 0:0 Нёвшатель Ксамакс Челлендж Лига Нёвшатель Ксамакс 2:1 Серветт Челлендж Лига Серветт 0:0 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Серветт 2:1 Нёвшатель Ксамакс Суперлига Нёвшатель Ксамакс 0:0 Серветт Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|34
|21
|7
|6
|76 - 40
|70
|2.
|Санкт-Галлен
|34
|20
|5
|9
|72 - 53
|65
|3.
|Базель
|34
|18
|6
|10
|74 - 38
|60
|4.
|Серветт
|34
|12
|13
|9
|55 - 43
|49
|5.
|Цюрих
|33
|12
|6
|15
|41 - 65
|42
|6.
|Люцерн
|34
|12
|6
|16
|40 - 49
|42
|7.
|Лугано
|34
|9
|15
|10
|43 - 45
|42
|8.
|Тун
|34
|10
|6
|18
|42 - 64
|36
|9.
|Сьон
|33
|7
|10
|16
|36 - 54
|31
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|34
|5
|12
|17
|33 - 61
|27