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  3. Швейцария
Цюрих
1:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 1000
Санкт-Галлен
0'
0:1
2' Пенальти
Jordi Quintilla
13' Желтая карточка
Yannis Letard
1:1
16' Гол
Кололли Беньямин
21' Желтая карточка
Кололли Беньямин
29' Желтая карточка
Гёртлер Лукас
31' Желтая карточка
Andre Ribeiro
1:2
48' Гол
Иттен Седрик
58' Желтая карточка
Крьезиу Хекуран
1:3
75' Гол
Гийемено Джереми
90' Желтая карточка
Blaz Kramer
90' Красная карточка
Шёнбахлер Марко
90'+6
25
Бреше
Янник
22
Рюэгг
Кевин
3
Nathan
V
4
Омерагич
Бечир
24
Кемптер
Михаэль
14
Домджони
Тони
71
Крьезиу
Хекуран
43
Henri
Koide
10
Маркезано
Антонио
70
Кололли
Беньямин
18
Blaz
Kramer
30
Ати-Зиги
Лоуренс
36
Хефти
Сильван
4
Leonidas
Stergiou
98
Yannis
Letard
21
Мухайм
Миро
8
Jordi
Quintilla
16
Гёртлер
Лукас
26
Штаубли
Тим
11
Бакайоко
Аксель
9
Гийемено
Джереми
19
Andre
Ribeiro
Цюрих
4-2-3-1
Санкт-Галлен
4-3-3

Ход матча

2'
0:1
Jordi Quintilla
13'
 
Yannis Letard
16'
Кололли Беньямин
1:1
21'
Кололли Беньямин
 
29'
 
Гёртлер Лукас
31'
 
Andre Ribeiro
46'
 
Víctor Ruiz III
Штаубли Тим
46'
 
Betim Fazliji
Yannis Letard
46'
 
Иттен Седрик
Andre Ribeiro
46'
 
Демирович Эрмедин
Бакайоко Аксель
48'
1:2
Иттен Седрик
(Демирович Эрмедин)
58'
Крьезиу Хекуран
 
67'
Шёнбахлер Марко
Маркезано Антонио
 
75'
1:3
Гийемено Джереми
(Гёртлер Лукас)
77'
Зом Симон
Кемптер Михаэль
 
80'
 
Рюфли Венсан
Гёртлер Лукас
90'
Blaz Kramer
 
90'
Шёнбахлер Марко
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 12
  • 7 Угловые 9
  • 1 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 18
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Цюрих
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Blaz Kramer 8 0.24
2. Шёнбахлер Марко 7 0.21
3. Aiyegun Tosin 7 0.21
4. Маркезано Антонио 5 (2) 0.15
5. Кололли Беньямин 5 (1) 0.15
6. Махи Мимаун 2 0.06
7. Nathan V 2 0.06
8. Рюэгг Кевин 1 0.03
9. Зом Симон 1 0.03
10. Крюезиу Мирлинд 1 0.03
11. Сисей Ассан 1 0.03
12. Жанье Па-Моду 0 0
13. Домджони Тони 0 0
14. Кемптер Михаэль 0 0
Санкт-Галлен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Иттен Седрик 15 (2) 0.44
2. Демирович Эрмедин 13 0.38
3. Jordi Quintilla 13 (6) 0.38
4. Бабич Борис 7 0.21
5. Víctor Ruiz III 5 0.15
6. Гёртлер Лукас 3 0.09
7. Хефти Сильван 3 0.09
8. Гийемено Джереми 3 0.09
9. Andre Ribeiro 2 0.06
10. Betim Fazliji 2 0.06
11. Рюфли Венсан 1 0.03
12. Fabiano VII 1 0.03
13. Yannis Letard 1 0.03
14. Leonidas Stergiou 1 0.03
15. Мухайм Миро 0 0
16. Бакайоко Аксель 0 0

Карточки

Цюрих
# Игрок      
1. Blaz Kramer 10 0
2. Nathan V 10 0
3. Зом Симон 7 1
4. Шёнбахлер Марко 6 1
5. Aiyegun Tosin 7 0
6. Домджони Тони 7 0
7. Крюезиу Мирлинд 5 1
8. Кололли Беньямин 6 0
9. Жанье Па-Моду 4 0
10. Маркезано Антонио 4 0
11. Попович Денис 3 0
12. Зайлер Штефан 3 0
13. Бангура Умару 2 0
14. Кемптер Михаэль 2 0
15. Рюэгг Кевин 2 0
16. Заутер Илан 2 0
17. Крьезиу Хекуран 1 0
18. Бреше Янник 1 0
19. Махи Мимаун 1 0
20. Mads Pedersen III 1 0
21. Сисей Ассан 1 0
22. Алиу Изер 1 0
23. Харабадзе Леван 1 0
24. Омерагич Бечир 1 0
25. Willie Britto 1 0
Санкт-Галлен
# Игрок      
1. Гёртлер Лукас 10 0
2. Yannis Letard 10 0
3. Мухайм Миро 8 1
4. Гийемено Джереми 9 0
5. Демирович Эрмедин 7 1
6. Jordi Quintilla 8 0
7. Víctor Ruiz III 5 1
8. Betim Fazliji 6 0
9. Хефти Сильван 5 0
10. Иттен Седрик 3 0
11. Ати-Зиги Лоуренс 3 0
12. Fabiano VII 3 0
13. Рюфли Венсан 2 0
14. Уисс Алан 2 0
15. Стоянович Деян 2 0
16. Andre Ribeiro 2 0
17. Бакайоко Аксель 2 0
18. Костанцо Морено 1 0
19. Leonidas Stergiou 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Цюрих 12.82% (5) 17.95% (7) 28.21% (11) 10.26% (4) 20.51% (8) 10.26% (4)
 Санкт-Галлен 15.38% (10) 16.92% (11) 23.08% (15) 20% (13) 16.92% (11) 7.69% (5)

Предыдущие игры

Цюрих Последние 20 матчей: + = -
Лугано 1:0 Цюрих Цюрих 0:5 Янг Бойз Базель 4:0 Цюрих Нёвшатель Ксамакс 1:1 Цюрих
Цюрих 2:0 Серветт Тун 3:2 Цюрих Цюрих 1:0 Лугано Санкт-Галлен 0:4 Цюрих Янг Бойз 3:2 Цюрих Шаффхаузен 0:6 Цюрих Цюрих 5:1 Арау Вадуц 1:5 Цюрих Кринс 2:4 Цюрих Виль 1:4 Цюрих Люцерн 0:5 Цюрих Цюрих 1:1 Нёвшатель Ксамакс Серветт 4:1 Цюрих Цюрих 0:4 Базель Сьон 1:1 Цюрих Цюрих 2:3 Люцерн
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: + = -
Санкт-Галлен 0:5 Базель Тун 2:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Люцерн Серветт 1:1 Санкт-Галлен
Лугано 3:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:1 Сьон Нёвшатель Ксамакс 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:2 Тун Санкт-Галлен 0:4 Цюрих Сьон 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Арау Санкт-Галлен 4:2 Шаффхаузен Санкт-Галлен 4:1 Виль Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз Люцерн 1:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Серветт Базель 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:1 Лугано Унион Берлин 1:2 Санкт-Галлен Остенде 2:3 Санкт-Галлен

Последние игры между собой

Цюрих: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Санкт-Галлен: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Санкт-Галлен 0:4 Цюрих Суперлига Санкт-Галлен 1:3 Цюрих Суперлига Цюрих 2:1 Санкт-Галлен Суперлига Цюрих 1:1 Санкт-Галлен Суперлига
Санкт-Галлен 3:1 Цюрих Суперлига Санкт-Галлен 3:2 Цюрих Суперлига Цюрих 0:0 Санкт-Галлен Суперлига Цюрих 4:1 Санкт-Галлен Товарищеские матчи Цюрих 4:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:2 Цюрих Суперлига Санкт-Галлен 1:3 Цюрих Суперлига Цюрих 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:3 Цюрих Товарищеские матчи Цюрих 2:1 Санкт-Галлен Кубок Санкт-Галлен 3:0 Цюрих Суперлига Цюрих 4:0 Санкт-Галлен Суперлига Цюрих 2:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:2 Цюрих Суперлига Цюрих 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:4 Цюрих Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 33 20 7 6 75 - 40 67
2. Санкт-Галлен 34 20 5 9 72 - 53 65
3. Базель 33 18 5 10 70 - 34 59
4. Серветт 33 11 13 9 51 - 42 46
5. Люцерн 33 12 6 15 40 - 48 42
6. Цюрих 33 12 6 15 41 - 65 42
7. Лугано 33 9 14 10 39 - 41 41
8. Тун 34 10 6 18 42 - 64 36
9. Сьон 33 7 10 16 36 - 54 31
10. Нёвшатель Ксамакс 33 5 12 16 32 - 57 27
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    31'
    Andre Ribeiro получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Гёртлер Лукас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Кололли Беньямин получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Кололли Беньямин бьет в цель!
  • Желтая карточка
    13'
    Yannis Letard получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Jordi Quintilla из команды Санкт-Галлен забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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