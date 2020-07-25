Цюрих
1:3
Конец матча
Стадион: Летцигрунд Зрители: 1000
Санкт-Галлен
0:1
2' ПенальтиJordi Quintilla
13' Желтая карточкаYannis Letard
1:1
16' ГолКололли Беньямин
21' Желтая карточкаКололли Беньямин
29' Желтая карточкаГёртлер Лукас
31' Желтая карточкаAndre Ribeiro
1:2
48' ГолИттен Седрик
58' Желтая карточкаКрьезиу Хекуран
1:3
75' ГолГийемено Джереми
90' Желтая карточкаBlaz Kramer
90' Красная карточкаШёнбахлер Марко
25
Бреше
Янник
22
Рюэгг
Кевин
3
Nathan
V
43
Henri
Koide
18
Blaz
Kramer
21
Мухайм
Миро
26
Штаубли
Тим
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
-
22 Рюэгг КевинЗащитник
-
3 Nathan VЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Henri KoideПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Blaz KramerНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Ludovic Magnin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Мухайм МироЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Штаубли ТимПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
99 Рюфли ВенсанПолузащитник
-
13 Иттен СедрикНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Peter Zeidler
Ход матча
2'
0:1
13'
16'
1:1
21'
29'
31'
48'
58'
75'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 12
-
7 Угловые 9
-
1 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Blaz Kramer
|8
|0.24
|2.
|Шёнбахлер Марко
|7
|0.21
|3.
|Aiyegun Tosin
|7
|0.21
|4.
|Маркезано Антонио
|5 (2)
|0.15
|5.
|Кололли Беньямин
|5 (1)
|0.15
|6.
|Махи Мимаун
|2
|0.06
|7.
|Nathan V
|2
|0.06
|8.
|Рюэгг Кевин
|1
|0.03
|9.
|Зом Симон
|1
|0.03
|10.
|Крюезиу Мирлинд
|1
|0.03
|11.
|Сисей Ассан
|1
|0.03
|12.
|Жанье Па-Моду
|0
|0
|13.
|Домджони Тони
|0
|0
|14.
|Кемптер Михаэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Иттен Седрик
|15 (2)
|0.44
|2.
|Демирович Эрмедин
|13
|0.38
|3.
|Jordi Quintilla
|13 (6)
|0.38
|4.
|Бабич Борис
|7
|0.21
|5.
|Víctor Ruiz III
|5
|0.15
|6.
|Гёртлер Лукас
|3
|0.09
|7.
|Хефти Сильван
|3
|0.09
|8.
|Гийемено Джереми
|3
|0.09
|9.
|Andre Ribeiro
|2
|0.06
|10.
|Betim Fazliji
|2
|0.06
|11.
|Рюфли Венсан
|1
|0.03
|12.
|Fabiano VII
|1
|0.03
|13.
|Yannis Letard
|1
|0.03
|14.
|Leonidas Stergiou
|1
|0.03
|15.
|Мухайм Миро
|0
|0
|16.
|Бакайоко Аксель
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Blaz Kramer
|10
|0
|2.
|Nathan V
|10
|0
|3.
|Зом Симон
|7
|1
|4.
|Шёнбахлер Марко
|6
|1
|5.
|Aiyegun Tosin
|7
|0
|6.
|Домджони Тони
|7
|0
|7.
|Крюезиу Мирлинд
|5
|1
|8.
|Кололли Беньямин
|6
|0
|9.
|Жанье Па-Моду
|4
|0
|10.
|Маркезано Антонио
|4
|0
|11.
|Попович Денис
|3
|0
|12.
|Зайлер Штефан
|3
|0
|13.
|Бангура Умару
|2
|0
|14.
|Кемптер Михаэль
|2
|0
|15.
|Рюэгг Кевин
|2
|0
|16.
|Заутер Илан
|2
|0
|17.
|Крьезиу Хекуран
|1
|0
|18.
|Бреше Янник
|1
|0
|19.
|Махи Мимаун
|1
|0
|20.
|Mads Pedersen III
|1
|0
|21.
|Сисей Ассан
|1
|0
|22.
|Алиу Изер
|1
|0
|23.
|Харабадзе Леван
|1
|0
|24.
|Омерагич Бечир
|1
|0
|25.
|Willie Britto
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гёртлер Лукас
|10
|0
|2.
|Yannis Letard
|10
|0
|3.
|Мухайм Миро
|8
|1
|4.
|Гийемено Джереми
|9
|0
|5.
|Демирович Эрмедин
|7
|1
|6.
|Jordi Quintilla
|8
|0
|7.
|Víctor Ruiz III
|5
|1
|8.
|Betim Fazliji
|6
|0
|9.
|Хефти Сильван
|5
|0
|10.
|Иттен Седрик
|3
|0
|11.
|Ати-Зиги Лоуренс
|3
|0
|12.
|Fabiano VII
|3
|0
|13.
|Рюфли Венсан
|2
|0
|14.
|Уисс Алан
|2
|0
|15.
|Стоянович Деян
|2
|0
|16.
|Andre Ribeiro
|2
|0
|17.
|Бакайоко Аксель
|2
|0
|18.
|Костанцо Морено
|1
|0
|19.
|Leonidas Stergiou
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Цюрих
|12.82% (5)
|17.95% (7)
|28.21% (11)
|10.26% (4)
|20.51% (8)
|10.26% (4)
|Санкт-Галлен
|15.38% (10)
|16.92% (11)
|23.08% (15)
|20% (13)
|16.92% (11)
|7.69% (5)
Предыдущие игры
Цюрих Последние 20 матчей: + = -Лугано 1:0 Цюрих Цюрих 0:5 Янг Бойз Базель 4:0 Цюрих Нёвшатель Ксамакс 1:1 Цюрих
Санкт-Галлен Последние 20 матчей: + = -Санкт-Галлен 0:5 Базель Тун 2:1 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Люцерн Серветт 1:1 Санкт-Галлен
Лугано 3:3 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 2:1 Сьон Нёвшатель Ксамакс 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:2 Тун Санкт-Галлен 0:4 Цюрих Сьон 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 4:1 Арау Санкт-Галлен 4:2 Шаффхаузен Санкт-Галлен 4:1 Виль Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз Люцерн 1:0 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 1:0 Серветт Базель 1:2 Санкт-Галлен Санкт-Галлен 3:1 Лугано Унион Берлин 1:2 Санкт-Галлен Остенде 2:3 Санкт-Галлен
Последние игры между собой
Цюрих: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Санкт-Галлен: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Санкт-Галлен 3:1 Цюрих Суперлига Санкт-Галлен 3:2 Цюрих Суперлига Цюрих 0:0 Санкт-Галлен Суперлига Цюрих 4:1 Санкт-Галлен Товарищеские матчи Цюрих 4:0 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:2 Цюрих Суперлига Санкт-Галлен 1:3 Цюрих Суперлига Цюрих 1:1 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 2:3 Цюрих Товарищеские матчи Цюрих 2:1 Санкт-Галлен Кубок Санкт-Галлен 3:0 Цюрих Суперлига Цюрих 4:0 Санкт-Галлен Суперлига Цюрих 2:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 0:2 Цюрих Суперлига Цюрих 1:2 Санкт-Галлен Суперлига Санкт-Галлен 1:4 Цюрих Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|33
|20
|7
|6
|75 - 40
|67
|2.
|Санкт-Галлен
|34
|20
|5
|9
|72 - 53
|65
|3.
|Базель
|33
|18
|5
|10
|70 - 34
|59
|4.
|Серветт
|33
|11
|13
|9
|51 - 42
|46
|5.
|Люцерн
|33
|12
|6
|15
|40 - 48
|42
|6.
|Цюрих
|33
|12
|6
|15
|41 - 65
|42
|7.
|Лугано
|33
|9
|14
|10
|39 - 41
|41
|8.
|Тун
|34
|10
|6
|18
|42 - 64
|36
|9.
|Сьон
|33
|7
|10
|16
|36 - 54
|31
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|33
|5
|12
|16
|32 - 57
|27