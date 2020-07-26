Базель
3:3
Второй тайм: 73'
Стадион: Санкт-Якоб Парк
Лугано
0:1
6' ГолЛоврич Санди
1:1
7' ГолАдеми Кемаль
2:1
10' ГолФрай Фабиан
18' Желтая карточкаГвидотти Стефано
38' Желтая карточкаДжюмарт Эрай
2:2
41' ГолЖефферсон Насименто
2:3
45' ГолКечкеш Акош
53' Желтая карточкаАльдерете Омар
56' Желтая карточкаChristopher Lungoyi
3:3
67' ГолАдеми Кемаль
70' Желтая карточкаФрай Фабиан
47
Исуфи
Элис
20
Фрай
Фабиан
99
Адеми
Кемаль
- Основной состав
- Вратарь
-
47 Исуфи ЭлисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Адеми КемальНападающий
- Запасные игроки
-
44 Пукай ЙозефВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
98 Кабрал АртурНападающий
-
-
41 Tician Tushi
-
Главный тренер: Коллер Марсель
- Основной состав
-
46 Бауман НоамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Лаванши НумаПолузащитник
-
24 Ловрич СандиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Яо ЭложПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Мацек РоманНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Maurizio Jacobacci
Ход матча
6'
0:1
7'
1:1
10'
2:1
18'
38'
41'
45'
2:3
53'
67'
3:3
70'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 7
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 1
-
64 Владение мячом, % 36
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кабрал Артур
|13
|0.38
|2.
|Адеми Кемаль
|12
|0.35
|3.
|Фрай Фабиан
|10
|0.29
|4.
|Штокер Валентин
|8
|0.24
|5.
|Кампо Самуэле
|6 (2)
|0.18
|6.
|Буа Кевин
|4
|0.12
|7.
|Дзуффи Лука
|3 (1)
|0.09
|8.
|Видмер Сильван
|2
|0.06
|9.
|Жегрова Эдон
|2
|0.06
|10.
|Ван Волфсвинкель Рикки
|2
|0.06
|11.
|Альдерете Омар
|2
|0.06
|12.
|Джюмарт Эрай
|2
|0.06
|13.
|Айети Альбиан
|1
|0.03
|14.
|Пюлюлю Афимико
|1
|0.03
|15.
|Петретта Рауль
|1
|0.03
|16.
|Джака Таулант
|0
|0
|17.
|Риверос Блас
|0
|0
|18.
|Кузманович Здравко
|0
|0
|19.
|Оберлин Димитри
|0
|0
|20.
|Бергстрём Эмиль
|0
|0
|21.
|Окафор Ноа
|0
|0
|22.
|Tician Tushi
|0
|0
|23.
|Буняку Оргес
|0
|0
|24.
|Lirik Vishi
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Холендер Филип
|5
|0.15
|2.
|Герндт Александр
|5
|0.15
|3.
|Марич Мият
|5 (2)
|0.15
|4.
|Ловрич Санди
|3
|0.09
|5.
|Араторе Марко
|3
|0.09
|6.
|Вечеи Балинт
|3
|0.09
|7.
|Лаванши Нума
|2
|0.06
|8.
|Кустодио Оливье
|2
|0.06
|9.
|Боттани Маттиа
|2
|0.06
|10.
|Карлиньос Жуниор
|2
|0.06
|11.
|Кечкеш Акош
|2
|0.06
|12.
|Саббатини Хонатан
|1
|0.03
|13.
|Родригес Франсиско III
|1
|0.03
|14.
|Дапрела Фабио
|1
|0.03
|15.
|Гвидотти Стефано
|1
|0.03
|16.
|Жефферсон Насименто
|1
|0.03
|17.
|Дальмонте Никола
|1
|0.03
|18.
|Янга Рангело
|0
|0
|19.
|Човило Мирослав
|0
|0
|20.
|Яо Элож
|0
|0
|21.
|Christopher Lungoyi
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Альдерете Омар
|8
|2
|2.
|Джюмарт Эрай
|8
|1
|3.
|Кабрал Артур
|6
|1
|4.
|Фрай Фабиан
|7
|0
|5.
|Штокер Валентин
|5
|1
|6.
|Джака Таулант
|6
|0
|7.
|Адеми Кемаль
|6
|0
|8.
|Петретта Рауль
|5
|0
|9.
|Видмер Сильван
|4
|0
|10.
|Пюлюлю Афимико
|4
|0
|11.
|Буа Кевин
|3
|0
|12.
|Жегрова Эдон
|3
|0
|13.
|Рамирес Эрик II
|2
|0
|14.
|Баланта Эдер
|2
|0
|15.
|Бергстрём Эмиль
|2
|0
|16.
|Кузманович Здравко
|1
|0
|17.
|Дзуффи Лука
|1
|0
|18.
|Омлин Йонас
|1
|0
|19.
|Окафор Ноа
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кустодио Оливье
|10
|1
|2.
|Боттани Маттиа
|6
|1
|3.
|Саббатини Хонатан
|6
|1
|4.
|Марич Мият
|6
|0
|5.
|Араторе Марко
|6
|0
|6.
|Лаванши Нума
|5
|0
|7.
|Дапрела Фабио
|4
|0
|8.
|Холендер Филип
|4
|0
|9.
|Карлиньос Жуниор
|4
|0
|10.
|Човило Мирослав
|3
|0
|11.
|Вечеи Балинт
|3
|0
|12.
|Ловрич Санди
|3
|0
|13.
|Кечкеш Акош
|3
|0
|14.
|Яо Элож
|3
|0
|15.
|Герндт Александр
|1
|1
|16.
|Бауман Ноам
|2
|0
|17.
|Гвидотти Стефано
|2
|0
|18.
|Павлович Данэль
|1
|0
|19.
|Сульмони Фульвио
|1
|0
|20.
|Янга Рангело
|1
|0
|21.
|Жефферсон Насименто
|1
|0
|22.
|Родригес Франсиско III
|1
|0
|23.
|Обексер Линус
|1
|0
|24.
|Сасере Франклин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Базель
|19.67% (12)
|14.75% (9)
|9.84% (6)
|21.31% (13)
|11.48% (7)
|22.95% (14)
|Лугано
|14.29% (5)
|17.14% (6)
|17.14% (6)
|14.29% (5)
|8.57% (3)
|28.57% (10)
Предыдущие игры
Базель Последние 20 матчей: + = -Санкт-Галлен 0:5 Базель Серветт 2:2 Базель Базель 4:0 Цюрих Базель 3:2 Янг Бойз
Сьон 1:0 Базель Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс Лугано 2:1 Базель Базель 2:0 Сьон Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель Люцерн 2:1 Базель Лозанна-Спорт 2:3 Базель Айнтрахт Фр 0:3 Базель Базель 1:0 АПОЭЛ Базель 2:2 Серветт АПОЭЛ 0:3 Базель Базель 0:1 Тун Цюрих 0:4 Базель Базель 1:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 2:0 Базель Базель 1:2 Грасcхоппер
Лугано Последние 20 матчей: + = -Лугано 1:0 Цюрих Сьон 1:1 Лугано Лугано 1:1 Тун Люцерн 3:3 Лугано
Лугано 3:3 Санкт-Галлен Янг Бойз 3:0 Лугано Лугано 2:1 Базель Цюрих 1:0 Лугано Лугано 2:0 Люцерн Серветт 1:1 Лугано Грасcхоппер 1:3 Лугано Лугано 2:1 Кьяссо Лугано 0:0 Сьон Лугано 2:1 Янг Бойз Тун 3:2 Лугано Беллинцона 0:1 Лугано Лугано 1:1 Нёвшатель Ксамакс Санкт-Галлен 3:1 Лугано Лугано 1:0 Кринс Лугано 2:4 Хайденхайм
Последние игры между собой
Базель: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 2
Лугано: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 11
Лугано 1:1 Базель Суперлига Базель 3:2 Лугано Суперлига Лугано 2:2 Базель Суперлига Лугано 0:1 Базель Суперлига Базель 0:1 Лугано Суперлига Лугано 0:4 Базель Суперлига Базель 1:1 Лугано Суперлига Лугано 2:2 Базель Суперлига Базель 4:0 Лугано Суперлига Лугано 2:2 Базель Суперлига Базель 4:1 Лугано Суперлига Базель 3:0 Лугано Суперлига Лугано 1:4 Базель Суперлига Базель 3:1 Лугано Суперлига Лугано 1:3 Базель Суперлига Базель 2:2 Лугано Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|0:0
|34
|20
|8
|6
|75 - 40
|68
|2.
|Санкт-Галлен
|34
|20
|5
|9
|72 - 53
|65
|3.
|Базель
|2:3
|34
|18
|5
|11
|72 - 37
|59
|4.
|Серветт
|3:1
|34
|12
|13
|9
|54 - 43
|49
|5.
|Лугано
|3:2
|34
|10
|14
|10
|42 - 43
|44
|6.
|Люцерн
|0:0
|34
|12
|7
|15
|40 - 48
|43
|7.
|Цюрих
|33
|12
|6
|15
|41 - 65
|42
|8.
|Тун
|34
|10
|6
|18
|42 - 64
|36
|9.
|Сьон
|33
|7
|10
|16
|36 - 54
|31
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|1:3
|34
|5
|12
|17
|33 - 60
|27