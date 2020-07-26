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  2. Матчи
  3. Швейцария
Базель
4:4
Конец матча

Стадион:
Лугано
0'
0:1
6' Гол
Ловрич Санди
1:1
7' Гол
Адеми Кемаль
2:1
10' Гол
Фрай Фабиан
18' Желтая карточка
Гвидотти Стефано
38' Желтая карточка
Джюмарт Эрай
2:2
41' Гол
Жефферсон Насименто
2:3
45' Гол
Кечкеш Акош
52' Желтая карточка
Альдерете Омар
56' Желтая карточка
Christopher Lungoyi
3:3
67' Гол
Адеми Кемаль
70' Желтая карточка
Фрай Фабиан
76' Желтая карточка
Кампо Самуэле
3:4
79' Гол
Christopher Lungoyi
80' Желтая карточка
Саббатини Хонатан
89' Желтая карточка
Бауман Ноам
90' Желтая карточка
Джака Таулант
4:4
90' Гол
Кабрал Артур
90'+5
13
Николич
Джордже
47
Исуфи
Элис
4
Джюмарт
Эрай
6
Альдерете
Омар
21
Ван
дер
Верфф
Яспер
34
Джака
Таулант
20
Фрай
Фабиан
14
Штокер
Валентин
10
Кампо
Самуэле
19
Пюлюлю
Афимико
99
Адеми
Кемаль
46
Бауман
Ноам
4
Кечкеш
Акош
6
Човило
Мирослав
30
Дапрела
Фабио
14
Саббатини
Хонатан
16
Лаванши
Нума
24
Ловрич
Санди
22
Гвидотти
Стефано
3
Жефферсон
Насименто
8
Christopher
Lungoyi
11
Холендер
Филип
Базель
4-4-2
Лугано
3-1-4-2

Ход матча

6'
0:1
Ловрич Санди
(Гвидотти Стефано)
7'
Адеми Кемаль
(Штокер Валентин)
1:1
10'
Фрай Фабиан
(Адеми Кемаль)
2:1
18'
 
Гвидотти Стефано
38'
Джюмарт Эрай
 
41'
2:2
Жефферсон Насименто
(Ловрич Санди)
45'
2:3
Кечкеш Акош
(Ловрич Санди)
46'
Ван Волфсвинкель Рикки
Пюлюлю Афимико
 
46'
Yannick Marchand2
Исуфи Элис
 
46'
Петретта Рауль
Джюмарт Эрай
 
52'
Альдерете Омар
 
56'
 
Christopher Lungoyi
62'
 
Янга Рангело
Холендер Филип
67'
Адеми Кемаль
(Кампо Самуэле)
3:3
70'
Фрай Фабиан
 
74'
Кабрал Артур
Адеми Кемаль
 
76'
Кампо Самуэле
 
77'
 
Мацек Роман
Гвидотти Стефано
77'
 
Яо Элож
Жефферсон Насименто
79'
3:4
Christopher Lungoyi
(Янга Рангело)
80'
 
Саббатини Хонатан
82'
Tician Tushi
Штокер Валентин
 
89'
 
Бауман Ноам
90'
 
Селаси Рансфорд
Christopher Lungoyi
90'
Джака Таулант
 
90'
Кабрал Артур
(Кампо Самуэле)
4:4

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 10
  • 4 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 15
  • 5 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 64 Владение мячом, % 36

Бомбардиры внутри турнира

Базель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кабрал Артур 14 0.41
2. Адеми Кемаль 13 0.38
3. Фрай Фабиан 10 0.29
4. Штокер Валентин 8 0.24
5. Кампо Самуэле 6 (2) 0.18
6. Буа Кевин 4 0.12
7. Дзуффи Лука 3 (1) 0.09
8. Видмер Сильван 2 0.06
9. Жегрова Эдон 2 0.06
10. Ван Волфсвинкель Рикки 2 0.06
11. Альдерете Омар 2 0.06
12. Джюмарт Эрай 2 0.06
13. Айети Альбиан 1 0.03
14. Пюлюлю Афимико 1 0.03
15. Петретта Рауль 1 0.03
16. Джака Таулант 0 0
17. Риверос Блас 0 0
18. Кузманович Здравко 0 0
19. Оберлин Димитри 0 0
20. Бергстрём Эмиль 0 0
21. Окафор Ноа 0 0
22. Tician Tushi 0 0
23. Буняку Оргес 0 0
24. Lirik Vishi 0 0
Лугано
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Холендер Филип 5 0.15
2. Герндт Александр 5 0.15
3. Марич Мият 5 (2) 0.15
4. Ловрич Санди 3 0.09
5. Араторе Марко 3 0.09
6. Вечеи Балинт 3 0.09
7. Лаванши Нума 2 0.06
8. Кустодио Оливье 2 0.06
9. Боттани Маттиа 2 0.06
10. Карлиньос Жуниор 2 0.06
11. Кечкеш Акош 2 0.06
12. Саббатини Хонатан 1 0.03
13. Родригес Франсиско III 1 0.03
14. Дапрела Фабио 1 0.03
15. Гвидотти Стефано 1 0.03
16. Christopher Lungoyi 1 0.03
17. Жефферсон Насименто 1 0.03
18. Дальмонте Никола 1 0.03
19. Янга Рангело 0 0
20. Човило Мирослав 0 0
21. Яо Элож 0 0

Карточки

Базель
# Игрок      
1. Альдерете Омар 8 2
2. Джюмарт Эрай 8 1
3. Фрай Фабиан 8 0
4. Кабрал Артур 6 1
5. Джака Таулант 7 0
6. Штокер Валентин 5 1
7. Адеми Кемаль 6 0
8. Петретта Рауль 5 0
9. Видмер Сильван 4 0
10. Пюлюлю Афимико 4 0
11. Буа Кевин 3 0
12. Жегрова Эдон 3 0
13. Рамирес Эрик II 2 0
14. Баланта Эдер 2 0
15. Бергстрём Эмиль 2 0
16. Кузманович Здравко 1 0
17. Дзуффи Лука 1 0
18. Омлин Йонас 1 0
19. Кампо Самуэле 1 0
20. Окафор Ноа 1 0
Лугано
# Игрок      
1. Кустодио Оливье 10 1
2. Саббатини Хонатан 7 1
3. Боттани Маттиа 6 1
4. Марич Мият 6 0
5. Араторе Марко 6 0
6. Лаванши Нума 5 0
7. Дапрела Фабио 4 0
8. Холендер Филип 4 0
9. Карлиньос Жуниор 4 0
10. Човило Мирослав 3 0
11. Вечеи Балинт 3 0
12. Ловрич Санди 3 0
13. Кечкеш Акош 3 0
14. Бауман Ноам 3 0
15. Яо Элож 3 0
16. Герндт Александр 1 1
17. Гвидотти Стефано 2 0
18. Павлович Данэль 1 0
19. Сульмони Фульвио 1 0
20. Янга Рангело 1 0
21. Жефферсон Насименто 1 0
22. Родригес Франсиско III 1 0
23. Обексер Линус 1 0
24. Christopher Lungoyi 1 0
25. Сасере Франклин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Базель 21.88% (14) 14.06% (9) 9.38% (6) 20.31% (13) 12.5% (8) 21.88% (14)
 Лугано 15.38% (6) 15.38% (6) 20.51% (8) 12.82% (5) 7.69% (3) 28.21% (11)

Предыдущие игры

Базель Последние 20 матчей: + = -
Санкт-Галлен 0:5 Базель Серветт 2:2 Базель Базель 4:0 Цюрих Базель 3:2 Янг Бойз
Сьон 1:0 Базель Базель 2:0 Нёвшатель Ксамакс Лугано 2:1 Базель Базель 2:0 Сьон Нёвшатель Ксамакс 1:2 Базель Люцерн 2:1 Базель Лозанна-Спорт 2:3 Базель Айнтрахт Фр 0:3 Базель Базель 1:0 АПОЭЛ Базель 2:2 Серветт АПОЭЛ 0:3 Базель Базель 0:1 Тун Цюрих 0:4 Базель Базель 1:2 Санкт-Галлен Янг Бойз 2:0 Базель Базель 1:2 Грасcхоппер
Лугано Последние 20 матчей: + = -
Лугано 1:0 Цюрих Сьон 1:1 Лугано Лугано 1:1 Тун Люцерн 3:3 Лугано
Лугано 3:3 Санкт-Галлен Янг Бойз 3:0 Лугано Лугано 2:1 Базель Цюрих 1:0 Лугано Лугано 2:0 Люцерн Серветт 1:1 Лугано Грасcхоппер 1:3 Лугано Лугано 2:1 Кьяссо Лугано 0:0 Сьон Лугано 2:1 Янг Бойз Тун 3:2 Лугано Беллинцона 0:1 Лугано Лугано 1:1 Нёвшатель Ксамакс Санкт-Галлен 3:1 Лугано Лугано 1:0 Кринс Лугано 2:4 Хайденхайм

Последние игры между собой

Базель: победы: 11, ничьи: 7, поражения: 2
Лугано: победы: 2, ничьи: 7, поражения: 11
Лугано 2:1 Базель Суперлига Лугано 0:3 Базель Суперлига Базель 2:1 Лугано Суперлига Базель 1:1 Лугано Суперлига
Лугано 1:1 Базель Суперлига Базель 3:2 Лугано Суперлига Лугано 2:2 Базель Суперлига Лугано 0:1 Базель Суперлига Базель 0:1 Лугано Суперлига Лугано 0:4 Базель Суперлига Базель 1:1 Лугано Суперлига Лугано 2:2 Базель Суперлига Базель 4:0 Лугано Суперлига Лугано 2:2 Базель Суперлига Базель 4:1 Лугано Суперлига Базель 3:0 Лугано Суперлига Лугано 1:4 Базель Суперлига Базель 3:1 Лугано Суперлига Лугано 1:3 Базель Суперлига Базель 2:2 Лугано Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 34 21 7 6 76 - 40 70
2. Санкт-Галлен 34 20 5 9 72 - 53 65
3. Базель 34 18 6 10 74 - 38 60
4. Серветт 34 12 13 9 55 - 43 49
5. Цюрих 33 12 6 15 41 - 65 42
6. Люцерн 34 12 6 16 40 - 49 42
7. Лугано 34 9 15 10 43 - 45 42
8. Тун 34 10 6 18 42 - 64 36
9. Сьон 33 7 10 16 36 - 54 31
10. Нёвшатель Ксамакс 34 5 12 17 33 - 61 27
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