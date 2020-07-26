Янг Бойз
0:0
Второй тайм: 71'
Стадион: Стад де Суиз
Люцерн
44' Желтая карточкаБюрки Марко
50' Желтая карточкаСьерро Венсан
23
Янко
Саиди
25
Лефор
Жордан
15
Мешак
Элиа
42
Вока
Идриз
17
Гретер
Симон
15
Шульц
Марвин
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Лефор ЖорданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Мешак ЭлиаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Нгамале МумиНападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Гретер СимонПолузащитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
-
-
71 Lino Lang
-
39 Mark Marleku
-
-
30 Ardon Jasari
-
Главный тренер: Челестини Фабио
Ход матча
44'
50'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
8 Удары в створ 2
-
10 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
67 Владение мячом, % 33
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нсаме Жан-Пьер
|29 (3)
|0.85
|2.
|Фасснахт Кристиан
|7
|0.21
|3.
|Нгамале Муми
|6 (2)
|0.18
|4.
|Сулеймани Миралем
|4 (1)
|0.12
|5.
|Гаудино Джанлука
|4
|0.12
|6.
|Ассале Рожер
|4
|0.12
|7.
|Эбишер Мишель
|3
|0.09
|8.
|Мешак Элиа
|2
|0.06
|9.
|Оаро Гийом
|2 (1)
|0.06
|10.
|Зесигер Седрик
|2
|0.06
|11.
|Гарсия Улиссес
|1
|0.03
|12.
|Сьерро Венсан
|1
|0.03
|13.
|Шпильман Марвин
|1
|0.03
|14.
|Мартинс Кристофер
|1
|0.03
|15.
|Мамбимби Феликс
|1
|0.03
|16.
|Бюрги Николас
|1
|0.03
|17.
|Али Мохамед
|1
|0.03
|18.
|Samuel Ballet
|1
|0.03
|19.
|Янко Саиди
|0
|0
|20.
|Лотомба Жордан
|0
|0
|21.
|Соренсен Фредерик
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Марджиотта Франческо
|11 (2)
|0.32
|2.
|Шюрпф Паскаль
|8 (2)
|0.24
|3.
|Ibrahima N'Diaye II
|6
|0.18
|4.
|Элеке Блессинг
|4 (1)
|0.12
|5.
|Lucao II
|2
|0.06
|6.
|Вока Идриз
|2
|0.06
|7.
|Darian Males
|1
|0.03
|8.
|Lorik Emini
|1
|0.03
|9.
|Матос Ридер
|1
|0.03
|10.
|Шнойвли Кристиан
|1
|0.03
|11.
|Salah Azi Binous
|1
|0.03
|12.
|Mark Marleku
|1
|0.03
|13.
|Шульц Марвин
|0
|0
|14.
|Какабадзе Отар
|0
|0
|15.
|David Mistrafovic
|0
|0
|16.
|Marco Burch
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эбишер Мишель
|7
|1
|2.
|Нсаме Жан-Пьер
|5
|1
|3.
|Гарсия Улиссес
|6
|0
|4.
|Нгамале Муми
|6
|0
|5.
|Зесигер Седрик
|4
|1
|6.
|Фасснахт Кристиан
|5
|0
|7.
|Сьерро Венсан
|5
|0
|8.
|Янко Саиди
|4
|0
|9.
|Мартинс Кристофер
|4
|0
|10.
|Лустенбергер Фабиан
|3
|0
|11.
|Оаро Гийом
|3
|0
|12.
|Лотомба Жордан
|3
|0
|13.
|Соренсен Фредерик
|2
|0
|14.
|Гаудино Джанлука
|2
|0
|15.
|Али Мохамед
|2
|0
|16.
|Ассале Рожер
|1
|0
|17.
|Бюрги Николас
|1
|0
|18.
|Петинья Эстебан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Silvan Sidler
|7
|0
|2.
|Гретер Симон
|6
|0
|3.
|Ibrahima N'Diaye II
|6
|0
|4.
|Stefan Knezevic1
|4
|1
|5.
|Вока Идриз
|5
|0
|6.
|Lorik Emini
|5
|0
|7.
|Швеглер Кристиан
|3
|1
|8.
|Элеке Блессинг
|3
|1
|9.
|Матос Ридер
|4
|0
|10.
|Бюрки Марко
|4
|0
|11.
|Марджиотта Франческо
|4
|0
|12.
|Шюрпф Паскаль
|3
|0
|13.
|Мюллер Мариус
|3
|0
|14.
|Какабадзе Отар
|3
|0
|15.
|Демхасай Шкельчим
|3
|0
|16.
|Шульц Марвин
|3
|0
|17.
|Кнежевич Стефан
|3
|0
|18.
|David Mistrafovic
|3
|0
|19.
|Darian Males
|3
|0
|20.
|Lucao II
|2
|0
|21.
|Marco Burch
|2
|0
|22.
|Шнойвли Кристиан
|1
|0
|23.
|Цибунг Давид
|1
|0
|24.
|Арнольд Ремо
|1
|0
|25.
|Salah Azi Binous
|1
|0
|26.
|Eric Tia Chef
|1
|0
|27.
|Ashvin Balaruban
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Янг Бойз
|12.31% (8)
|9.23% (6)
|26.15% (17)
|21.54% (14)
|13.85% (9)
|16.92% (11)
|Люцерн
|16.67% (6)
|16.67% (6)
|5.56% (2)
|22.22% (8)
|22.22% (8)
|16.67% (6)
Предыдущие игры
Янг Бойз Последние 20 матчей: + = -Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Цюрих 0:5 Янг Бойз Янг Бойз 4:2 Серветт Базель 3:2 Янг Бойз
Янг Бойз 4:0 Тун Янг Бойз 3:0 Лугано Серветт 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 6:0 Нёвшатель Ксамакс Тун 1:0 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Цюрих Янг Бойз 4:2 Винтертур Янг Бойз 2:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Винтертур Янг Бойз 5:1 Кринс Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз Лугано 2:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Сьон Люцерн 2:0 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Базель Янг Бойз 2:1 Кьяссо
Люцерн Последние 20 матчей: + = -Люцерн 1:2 Сьон Люцерн 1:2 Нёвшатель Ксамакс Санкт-Галлен 4:1 Люцерн Люцерн 3:3 Лугано
Серветт 2:0 Люцерн Люцерн 3:0 Тун Сьон 0:2 Люцерн Люцерн 2:2 Серветт Лугано 2:0 Люцерн Люцерн 2:1 Базель Вадуц 3:0 Люцерн Люцерн 0:5 Лозанна-Спорт Люцерн 2:2 Шаффхаузен Люцерн 0:5 Цюрих Тун 1:1 Люцерн Люцерн 1:0 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 0:1 Люцерн Люцерн 2:0 Янг Бойз Цюрих 2:3 Люцерн Люцерн 3:0 Газ-Метан Медиаш
Последние игры между собой
Янг Бойз: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Люцерн: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Люцерн 1:3 Янг Бойз Суперлига Люцерн 4:0 Янг Бойз Кубок Янг Бойз 2:3 Люцерн Суперлига Люцерн 2:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:4 Янг Бойз Суперлига Люцерн 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:1 Люцерн Суперлига Янг Бойз 4:1 Люцерн Суперлига Люцерн 4:1 Янг Бойз Суперлига Люцерн 2:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 5:2 Люцерн Суперлига Люцерн 3:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:1 Люцерн Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|0:0
|34
|20
|8
|6
|75 - 40
|68
|2.
|Санкт-Галлен
|34
|20
|5
|9
|72 - 53
|65
|3.
|Базель
|2:3
|34
|18
|5
|11
|72 - 37
|59
|4.
|Серветт
|3:1
|34
|12
|13
|9
|54 - 43
|49
|5.
|Лугано
|3:2
|34
|10
|14
|10
|42 - 43
|44
|6.
|Люцерн
|0:0
|34
|12
|7
|15
|40 - 48
|43
|7.
|Цюрих
|33
|12
|6
|15
|41 - 65
|42
|8.
|Тун
|34
|10
|6
|18
|42 - 64
|36
|9.
|Сьон
|33
|7
|10
|16
|36 - 54
|31
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|1:3
|34
|5
|12
|17
|33 - 60
|27