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Янг Бойз
0:0
Второй тайм: 71'

Стадион:
Люцерн
0'
44' Желтая карточка
Бюрки Марко
50' Желтая карточка
Сьерро Венсан
71'
1
Вёльфли
Марко
23
Янко
Саиди
4
Али
Мохамед
28
Лустенбергер
Фабиан
25
Лефор
Жордан
16
Фасснахт
Кристиан
20
Эбишер
Мишель
8
Сьерро
Венсан
11
Гаудино
Джанлука
18
Нсаме
Жан-Пьер
15
Мешак
Элиа
32
Мюллер
Мариус
34
Silvan
Sidler
4
Stefan
Knezevic1
6
Бюрки
Марко
25
David
Mistrafovic
42
Вока
Идриз
2
Какабадзе
Отар
17
Гретер
Симон
15
Шульц
Марвин
11
Шюрпф
Паскаль
9
Марджиотта
Франческо
Янг Бойз
4-4-2
Люцерн
4-1-4-1

Ход матча

44'
 
Бюрки Марко
50'
Сьерро Венсан
 
62'
Сулеймани Миралем
Гаудино Джанлука
 
70'
 
Mark Marleku
Шюрпф Паскаль

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 1
  • 8 Удары в створ 2
  • 10 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нсаме Жан-Пьер 29 (3) 0.85
2. Фасснахт Кристиан 7 0.21
3. Нгамале Муми 6 (2) 0.18
4. Сулеймани Миралем 4 (1) 0.12
5. Гаудино Джанлука 4 0.12
6. Ассале Рожер 4 0.12
7. Эбишер Мишель 3 0.09
8. Мешак Элиа 2 0.06
9. Оаро Гийом 2 (1) 0.06
10. Зесигер Седрик 2 0.06
11. Гарсия Улиссес 1 0.03
12. Сьерро Венсан 1 0.03
13. Шпильман Марвин 1 0.03
14. Мартинс Кристофер 1 0.03
15. Мамбимби Феликс 1 0.03
16. Бюрги Николас 1 0.03
17. Али Мохамед 1 0.03
18. Samuel Ballet 1 0.03
19. Янко Саиди 0 0
20. Лотомба Жордан 0 0
21. Соренсен Фредерик 0 0
Люцерн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Марджиотта Франческо 11 (2) 0.32
2. Шюрпф Паскаль 8 (2) 0.24
3. Ibrahima N'Diaye II 6 0.18
4. Элеке Блессинг 4 (1) 0.12
5. Lucao II 2 0.06
6. Вока Идриз 2 0.06
7. Darian Males 1 0.03
8. Lorik Emini 1 0.03
9. Матос Ридер 1 0.03
10. Шнойвли Кристиан 1 0.03
11. Salah Azi Binous 1 0.03
12. Mark Marleku 1 0.03
13. Шульц Марвин 0 0
14. Какабадзе Отар 0 0
15. David Mistrafovic 0 0
16. Marco Burch 0 0

Карточки

Янг Бойз
# Игрок      
1. Эбишер Мишель 7 1
2. Нсаме Жан-Пьер 5 1
3. Гарсия Улиссес 6 0
4. Нгамале Муми 6 0
5. Зесигер Седрик 4 1
6. Фасснахт Кристиан 5 0
7. Сьерро Венсан 5 0
8. Янко Саиди 4 0
9. Мартинс Кристофер 4 0
10. Лустенбергер Фабиан 3 0
11. Оаро Гийом 3 0
12. Лотомба Жордан 3 0
13. Соренсен Фредерик 2 0
14. Гаудино Джанлука 2 0
15. Али Мохамед 2 0
16. Ассале Рожер 1 0
17. Бюрги Николас 1 0
18. Петинья Эстебан 1 0
Люцерн
# Игрок      
1. Silvan Sidler 7 0
2. Гретер Симон 6 0
3. Ibrahima N'Diaye II 6 0
4. Stefan Knezevic1 4 1
5. Вока Идриз 5 0
6. Lorik Emini 5 0
7. Швеглер Кристиан 3 1
8. Элеке Блессинг 3 1
9. Матос Ридер 4 0
10. Бюрки Марко 4 0
11. Марджиотта Франческо 4 0
12. Шюрпф Паскаль 3 0
13. Мюллер Мариус 3 0
14. Какабадзе Отар 3 0
15. Демхасай Шкельчим 3 0
16. Шульц Марвин 3 0
17. Кнежевич Стефан 3 0
18. David Mistrafovic 3 0
19. Darian Males 3 0
20. Lucao II 2 0
21. Marco Burch 2 0
22. Шнойвли Кристиан 1 0
23. Цибунг Давид 1 0
24. Арнольд Ремо 1 0
25. Salah Azi Binous 1 0
26. Eric Tia Chef 1 0
27. Ashvin Balaruban 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Янг Бойз 12.31% (8) 9.23% (6) 26.15% (17) 21.54% (14) 13.85% (9) 16.92% (11)
 Люцерн 16.67% (6) 16.67% (6) 5.56% (2) 22.22% (8) 22.22% (8) 16.67% (6)

Предыдущие игры

Янг Бойз Последние 20 матчей: + = -
Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Цюрих 0:5 Янг Бойз Янг Бойз 4:2 Серветт Базель 3:2 Янг Бойз
Янг Бойз 4:0 Тун Янг Бойз 3:0 Лугано Серветт 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 6:0 Нёвшатель Ксамакс Тун 1:0 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Цюрих Янг Бойз 4:2 Винтертур Янг Бойз 2:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Винтертур Янг Бойз 5:1 Кринс Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз Лугано 2:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Сьон Люцерн 2:0 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Базель Янг Бойз 2:1 Кьяссо
Люцерн Последние 20 матчей: + = -
Люцерн 1:2 Сьон Люцерн 1:2 Нёвшатель Ксамакс Санкт-Галлен 4:1 Люцерн Люцерн 3:3 Лугано
Серветт 2:0 Люцерн Люцерн 3:0 Тун Сьон 0:2 Люцерн Люцерн 2:2 Серветт Лугано 2:0 Люцерн Люцерн 2:1 Базель Вадуц 3:0 Люцерн Люцерн 0:5 Лозанна-Спорт Люцерн 2:2 Шаффхаузен Люцерн 0:5 Цюрих Тун 1:1 Люцерн Люцерн 1:0 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 0:1 Люцерн Люцерн 2:0 Янг Бойз Цюрих 2:3 Люцерн Люцерн 3:0 Газ-Метан Медиаш

Последние игры между собой

Янг Бойз: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Люцерн: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Люцерн 2:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 2:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:0 Люцерн Суперлига
Люцерн 1:3 Янг Бойз Суперлига Люцерн 4:0 Янг Бойз Кубок Янг Бойз 2:3 Люцерн Суперлига Люцерн 2:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:4 Янг Бойз Суперлига Люцерн 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:1 Люцерн Суперлига Янг Бойз 4:1 Люцерн Суперлига Люцерн 4:1 Янг Бойз Суперлига Люцерн 2:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 5:2 Люцерн Суперлига Люцерн 3:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:1 Люцерн Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 0:0 34 20 8 6 75 - 40 68
2. Санкт-Галлен 34 20 5 9 72 - 53 65
3. Базель 2:3 34 18 5 11 72 - 37 59
4. Серветт 3:1 34 12 13 9 54 - 43 49
5. Лугано 3:2 34 10 14 10 42 - 43 44
6. Люцерн 0:0 34 12 7 15 40 - 48 43
7. Цюрих 33 12 6 15 41 - 65 42
8. Тун 34 10 6 18 42 - 64 36
9. Сьон 33 7 10 16 36 - 54 31
10. Нёвшатель Ксамакс 1:3 34 5 12 17 33 - 60 27
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Бюрки Марко получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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