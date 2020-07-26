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  3. Швейцария
Янг Бойз
1:0
Конец матча

Стадион:
Люцерн
0'
44' Желтая карточка
Бюрки Марко
50' Желтая карточка
Сьерро Венсан
1:0
72' Гол
Нсаме Жан-Пьер
74' Желтая карточка
Сулеймани Миралем
87' Желтая карточка
Гретер Симон
90'+6
1
Вёльфли
Марко
23
Янко
Саиди
4
Али
Мохамед
28
Лустенбергер
Фабиан
25
Лефор
Жордан
16
Фасснахт
Кристиан
20
Эбишер
Мишель
8
Сьерро
Венсан
11
Гаудино
Джанлука
18
Нсаме
Жан-Пьер
15
Мешак
Элиа
32
Мюллер
Мариус
34
Silvan
Sidler
4
Stefan
Knezevic1
6
Бюрки
Марко
25
David
Mistrafovic
42
Вока
Идриз
2
Какабадзе
Отар
17
Гретер
Симон
15
Шульц
Марвин
11
Шюрпф
Паскаль
9
Марджиотта
Франческо
Янг Бойз
4-4-2
Люцерн
4-1-4-1

Ход матча

44'
 
Бюрки Марко
50'
Сьерро Венсан
 
62'
Сулеймани Миралем
Гаудино Джанлука
 
70'
 
Mark Marleku
Шюрпф Паскаль
70'
Шпильман Марвин
Фасснахт Кристиан
 
70'
Нгамале Муми
Мешак Элиа
 
72'
Нсаме Жан-Пьер
(Эбишер Мишель)
1:0
74'
Сулеймани Миралем
 
80'
 
Lino Lang
David Mistrafovic
80'
Мартинс Кристофер
Сулеймани Миралем
 
80'
Лотомба Жордан
Лефор Жордан
 
87'
 
Гретер Симон

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 1
  • 9 Удары в створ 2
  • 13 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 67 Владение мячом, % 33

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нсаме Жан-Пьер 30 (3) 0.88
2. Фасснахт Кристиан 7 0.21
3. Нгамале Муми 6 (2) 0.18
4. Сулеймани Миралем 4 (1) 0.12
5. Гаудино Джанлука 4 0.12
6. Ассале Рожер 4 0.12
7. Эбишер Мишель 3 0.09
8. Мешак Элиа 2 0.06
9. Оаро Гийом 2 (1) 0.06
10. Зесигер Седрик 2 0.06
11. Гарсия Улиссес 1 0.03
12. Сьерро Венсан 1 0.03
13. Шпильман Марвин 1 0.03
14. Мартинс Кристофер 1 0.03
15. Мамбимби Феликс 1 0.03
16. Бюрги Николас 1 0.03
17. Али Мохамед 1 0.03
18. Samuel Ballet 1 0.03
19. Янко Саиди 0 0
20. Лотомба Жордан 0 0
21. Соренсен Фредерик 0 0
Люцерн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Марджиотта Франческо 11 (2) 0.32
2. Шюрпф Паскаль 8 (2) 0.24
3. Ibrahima N'Diaye II 6 0.18
4. Элеке Блессинг 4 (1) 0.12
5. Lucao II 2 0.06
6. Вока Идриз 2 0.06
7. Darian Males 1 0.03
8. Lorik Emini 1 0.03
9. Матос Ридер 1 0.03
10. Шнойвли Кристиан 1 0.03
11. Salah Azi Binous 1 0.03
12. Mark Marleku 1 0.03
13. Шульц Марвин 0 0
14. Какабадзе Отар 0 0
15. David Mistrafovic 0 0
16. Marco Burch 0 0

Карточки

Янг Бойз
# Игрок      
1. Эбишер Мишель 7 1
2. Нсаме Жан-Пьер 5 1
3. Гарсия Улиссес 6 0
4. Нгамале Муми 6 0
5. Зесигер Седрик 4 1
6. Фасснахт Кристиан 5 0
7. Сьерро Венсан 5 0
8. Янко Саиди 4 0
9. Мартинс Кристофер 4 0
10. Лустенбергер Фабиан 3 0
11. Оаро Гийом 3 0
12. Лотомба Жордан 3 0
13. Соренсен Фредерик 2 0
14. Гаудино Джанлука 2 0
15. Али Мохамед 2 0
16. Сулеймани Миралем 1 0
17. Ассале Рожер 1 0
18. Бюрги Николас 1 0
19. Петинья Эстебан 1 0
Люцерн
# Игрок      
1. Гретер Симон 7 0
2. Silvan Sidler 7 0
3. Ibrahima N'Diaye II 6 0
4. Stefan Knezevic1 4 1
5. Вока Идриз 5 0
6. Lorik Emini 5 0
7. Швеглер Кристиан 3 1
8. Элеке Блессинг 3 1
9. Матос Ридер 4 0
10. Бюрки Марко 4 0
11. Марджиотта Франческо 4 0
12. Шюрпф Паскаль 3 0
13. Мюллер Мариус 3 0
14. Какабадзе Отар 3 0
15. Демхасай Шкельчим 3 0
16. Шульц Марвин 3 0
17. Кнежевич Стефан 3 0
18. David Mistrafovic 3 0
19. Darian Males 3 0
20. Lucao II 2 0
21. Marco Burch 2 0
22. Шнойвли Кристиан 1 0
23. Цибунг Давид 1 0
24. Арнольд Ремо 1 0
25. Salah Azi Binous 1 0
26. Eric Tia Chef 1 0
27. Ashvin Balaruban 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Янг Бойз 12.12% (8) 9.09% (6) 25.76% (17) 21.21% (14) 15.15% (10) 16.67% (11)
 Люцерн 16.67% (6) 16.67% (6) 5.56% (2) 22.22% (8) 22.22% (8) 16.67% (6)

Предыдущие игры

Янг Бойз Последние 20 матчей: + = -
Нёвшатель Ксамакс 0:1 Янг Бойз Цюрих 0:5 Янг Бойз Янг Бойз 4:2 Серветт Базель 3:2 Янг Бойз
Янг Бойз 4:0 Тун Янг Бойз 3:0 Лугано Серветт 1:1 Янг Бойз Янг Бойз 6:0 Нёвшатель Ксамакс Тун 1:0 Янг Бойз Янг Бойз 3:2 Цюрих Янг Бойз 4:2 Винтертур Янг Бойз 2:0 Лозанна-Спорт Янг Бойз 0:0 Винтертур Янг Бойз 5:1 Кринс Санкт-Галлен 3:3 Янг Бойз Лугано 2:1 Янг Бойз Янг Бойз 1:0 Сьон Люцерн 2:0 Янг Бойз Янг Бойз 2:0 Базель Янг Бойз 2:1 Кьяссо
Люцерн Последние 20 матчей: + = -
Люцерн 1:2 Сьон Люцерн 1:2 Нёвшатель Ксамакс Санкт-Галлен 4:1 Люцерн Люцерн 3:3 Лугано
Серветт 2:0 Люцерн Люцерн 3:0 Тун Сьон 0:2 Люцерн Люцерн 2:2 Серветт Лугано 2:0 Люцерн Люцерн 2:1 Базель Вадуц 3:0 Люцерн Люцерн 0:5 Лозанна-Спорт Люцерн 2:2 Шаффхаузен Люцерн 0:5 Цюрих Тун 1:1 Люцерн Люцерн 1:0 Санкт-Галлен Нёвшатель Ксамакс 0:1 Люцерн Люцерн 2:0 Янг Бойз Цюрих 2:3 Люцерн Люцерн 3:0 Газ-Метан Медиаш

Последние игры между собой

Янг Бойз: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Люцерн: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Люцерн 2:0 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:0 Люцерн Суперлига Люцерн 2:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:0 Люцерн Суперлига
Люцерн 1:3 Янг Бойз Суперлига Люцерн 4:0 Янг Бойз Кубок Янг Бойз 2:3 Люцерн Суперлига Люцерн 2:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:4 Янг Бойз Суперлига Люцерн 0:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 4:1 Люцерн Суперлига Янг Бойз 4:1 Люцерн Суперлига Люцерн 4:1 Янг Бойз Суперлига Люцерн 2:2 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 2:1 Люцерн Суперлига Люцерн 2:3 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 5:2 Люцерн Суперлига Люцерн 3:1 Янг Бойз Суперлига Янг Бойз 1:1 Люцерн Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 34 21 7 6 76 - 40 70
2. Санкт-Галлен 34 20 5 9 72 - 53 65
3. Базель 34 18 6 10 74 - 38 60
4. Серветт 34 12 13 9 55 - 43 49
5. Цюрих 33 12 6 15 41 - 65 42
6. Люцерн 34 12 6 16 40 - 49 42
7. Лугано 34 9 15 10 43 - 45 42
8. Тун 34 10 6 18 42 - 64 36
9. Сьон 33 7 10 16 36 - 54 31
10. Нёвшатель Ксамакс 34 5 12 17 33 - 61 27
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Бюрки Марко получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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