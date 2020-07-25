22' Желтая карточкаХавенаар Никки
33' Желтая карточкаBaltazar
41' Желтая карточкаЛеняни Эрмир
67' Желтая карточкаФаткич Кенан
1:0
80' ГолНдойе Бирама
1:1
84' ГолХавенаар Никки
34
Ндойе
Бирама
33
Леняни
Эрмир
24
Тома
Бастьен
14
Гргич
Анто
21
Baltazar
40
Итаитинга
29
Хефти
Ниас
20
Каблан
Крис
27
Банде
Бурема
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Ндойе БирамаЗащитник
-
33 Леняни ЭрмирЗащитник
- Полузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
21 BaltazarПолузащитник
- Нападающий
-
40 ИтаитингаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
13 Кабаши АрианПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
29 Jared Khasa
-
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Хефти НиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Каблан КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Банде БуремаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Рапп СимонеНападающий
-
-
-
Главный тренер: Шнайдер Марк
Ход матча
22'
33'
41'
67'
80'
1:0
84'
1:1
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 4
-
6 Угловые 2
-
4 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Касами Пайтим
|10 (1)
|0.29
|2.
|Леняни Эрмир
|6
|0.18
|3.
|Думбия Сейду
|5 (1)
|0.15
|4.
|Итаитинга
|3
|0.09
|5.
|Гргич Анто
|2 (1)
|0.06
|6.
|Тома Бастьен
|2
|0.06
|7.
|Ндойе Бирама
|2
|0.06
|8.
|Робертс Улдрикис
|2
|0.06
|9.
|Baltazar
|1
|0.03
|10.
|Patrick3
|1
|0.03
|11.
|Патрик II
|1
|0.03
|12.
|Sandro Theler
|1
|0.03
|13.
|Фаччинетти Микаэль
|0
|0
|14.
|Руиз Жан
|0
|0
|15.
|Jared Khasa
|0
|0
|16.
|Бамер Жан
|0
|0
|17.
|Масейрас Кентен
|0
|0
|18.
|Зок Кристиан
|0
|0
|19.
|Filip Stojilkovic
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мунси Ридж
|10
|0.29
|2.
|Каблан Крис
|5 (1)
|0.15
|3.
|Рапп Симоне
|5
|0.15
|4.
|Кастроман Мигель
|4
|0.12
|5.
|Хавенаар Никки
|4
|0.12
|6.
|Тосетти Маттео
|3
|0.09
|7.
|Карлен Грегори
|3
|0.09
|8.
|Стильхарт Базиль
|2
|0.06
|9.
|Сале Чиаде
|2
|0.06
|10.
|Хефти Ниас
|1
|0.03
|11.
|Саланович Деннис
|1
|0.03
|12.
|Бертоне Леонардо
|1
|0.03
|13.
|Соргич Деян
|1 (1)
|0.03
|14.
|Хаслер Николас
|0
|0
|15.
|Фаткич Кенан
|0
|0
|16.
|Гларнер Штефан
|0
|0
|17.
|Банде Бурема
|0
|0
|18.
|Васич Урош
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Абделлауи Аюб
|9
|1
|2.
|Куасси Ксавье
|7
|2
|3.
|Тома Бастьен
|7
|0
|4.
|Ндойе Бирама
|5
|1
|5.
|Зок Кристиан
|5
|1
|6.
|Фаччинетти Микаэль
|5
|0
|7.
|Руиз Жан
|5
|0
|8.
|Масейрас Кентен
|5
|0
|9.
|Baltazar
|5
|0
|10.
|Фортюн Яссин
|5
|0
|11.
|Леняни Эрмир
|4
|0
|12.
|Гргич Анто
|4
|0
|13.
|Касами Пайтим
|3
|0
|14.
|Patrick3
|3
|0
|15.
|Сонг Александр
|2
|0
|16.
|Робертс Улдрикис
|2
|0
|17.
|Sandro Theler
|2
|0
|18.
|Бехрами Валон
|1
|0
|19.
|Фикентшер Кевин
|1
|0
|20.
|Бамер Жан
|1
|0
|21.
|Jared Khasa
|1
|0
|22.
|Filip Stojilkovic
|1
|0
|23.
|Yannick Cotter
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Стильхарт Базиль
|9
|1
|2.
|Кастроман Мигель
|8
|1
|3.
|Рапп Симоне
|8
|0
|4.
|Хавенаар Никки
|7
|0
|5.
|Бертоне Леонардо
|5
|1
|6.
|Гларнер Штефан
|6
|0
|7.
|Каблан Крис
|6
|0
|8.
|Фаткич Кенан
|6
|0
|9.
|Банде Бурема
|3
|1
|10.
|Рот Джастин
|4
|0
|11.
|Йосс Свен
|2
|1
|12.
|Хефти Ниас
|3
|0
|13.
|Биглер Кевин
|2
|0
|14.
|Карлен Грегори
|2
|0
|15.
|Сале Чиаде
|2
|0
|16.
|Суттер Никола
|2
|0
|17.
|Гельми Рой
|2
|0
|18.
|Февр Гийом
|1
|0
|19.
|Мунси Ридж
|1
|0
|20.
|Хаслер Николас
|1
|0
|21.
|Родригес Мигель
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сьон
|14.71% (5)
|23.53% (8)
|17.65% (6)
|8.82% (3)
|14.71% (5)
|20.59% (7)
|Тун
|23.68% (9)
|10.53% (4)
|7.89% (3)
|23.68% (9)
|18.42% (7)
|15.79% (6)
Предыдущие игры
Сьон Последние 20 матчей: + = -Люцерн 1:2 Сьон Сьон 1:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:0 Сьон Сьон 1:0 Базель
Тун Последние 20 матчей: + = -Тун 5:1 Серветт Тун 2:1 Санкт-Галлен Лугано 1:1 Тун Тун 3:0 Нёвшатель Ксамакс
Последние игры между собой
Сьон: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Тун: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Тун 1:2 Сьон Суперлига Сьон 2:1 Тун Суперлига Тун 4:1 Сьон Суперлига Тун 1:4 Сьон Суперлига Сьон 7:2 Тун Суперлига Тун 0:0 Сьон Товарищеские матчи Сьон 2:3 Тун Суперлига Тун 0:1 Сьон Суперлига Тун 2:1 Сьон Суперлига Сьон 2:1 Тун Суперлига Тун 2:3 Сьон Суперлига Сьон 1:0 Тун Суперлига Тун 1:1 Сьон Суперлига Сьон 2:1 Тун Суперлига Сьон 1:2 Тун Суперлига Тун 0:2 Сьон Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|33
|20
|7
|6
|75 - 40
|67
|2.
|Санкт-Галлен
|33
|19
|5
|9
|69 - 52
|62
|3.
|Базель
|33
|18
|5
|10
|70 - 34
|59
|4.
|Серветт
|33
|11
|13
|9
|51 - 42
|46
|5.
|Цюрих
|32
|12
|6
|14
|40 - 62
|42
|6.
|Люцерн
|33
|12
|6
|15
|40 - 48
|42
|7.
|Лугано
|33
|9
|14
|10
|39 - 41
|41
|8.
|Тун
|1:1
|34
|10
|6
|18
|42 - 64
|36
|9.
|Сьон
|1:1
|33
|7
|10
|16
|36 - 54
|31
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|33
|5
|12
|16
|32 - 57
|27