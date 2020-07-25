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  3. Швейцария
Сьон
1:1
Конец матча

Стадион:
Тун
0'
22' Желтая карточка
Хавенаар Никки
33' Желтая карточка
Baltazar
41' Желтая карточка
Леняни Эрмир
67' Желтая карточка
Фаткич Кенан
1:0
80' Гол
Ндойе Бирама
1:1
84' Гол
Хавенаар Никки
90' Желтая карточка
Гларнер Штефан
90'+4
18
Фикентшер
Кевин
62
Масейрас
Кентен
5
Бамер
Жан
34
Ндойе
Бирама
33
Леняни
Эрмир
6
Зок
Кристиан
24
Тома
Бастьен
14
Гргич
Анто
21
Baltazar
7
Касами
Пайтим
40
Итаитинга
1
Февр
Гийом
29
Хефти
Ниас
5
Хавенаар
Никки
10
Стильхарт
Базиль
20
Каблан
Крис
6
Фаткич
Кенан
28
Хаслер
Николас
16
Бертоне
Леонардо
8
Карлен
Грегори
27
Банде
Бурема
9
Мунси
Ридж
Сьон
4-4-2
Тун
4-4-2

Ход матча

18'
 
Гларнер Штефан
Каблан Крис
22'
 
Хавенаар Никки
33'
Baltazar
 
41'
Леняни Эрмир
 
46'
 
Саланович Деннис
Банде Бурема
63'
Робертс Улдрикис
Тома Бастьен
 
67'
 
Фаткич Кенан
69'
 
Кастроман Мигель
Карлен Грегори
80'
Ндойе Бирама
(Леняни Эрмир)
1:0
83'
 
Рапп Симоне
Фаткич Кенан
83'
 
Тосетти Маттео
Хаслер Николас
84'
1:1
Хавенаар Никки
(Тосетти Маттео)
87'
Jared Khasa
Итаитинга
 
90'
 
Гларнер Штефан

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 2
  • 4 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

Сьон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Касами Пайтим 10 (1) 0.29
2. Леняни Эрмир 6 0.18
3. Думбия Сейду 5 (1) 0.15
4. Итаитинга 3 0.09
5. Гргич Анто 2 (1) 0.06
6. Тома Бастьен 2 0.06
7. Ндойе Бирама 2 0.06
8. Робертс Улдрикис 2 0.06
9. Baltazar 1 0.03
10. Patrick3 1 0.03
11. Патрик II 1 0.03
12. Sandro Theler 1 0.03
13. Фаччинетти Микаэль 0 0
14. Руиз Жан 0 0
15. Jared Khasa 0 0
16. Бамер Жан 0 0
17. Масейрас Кентен 0 0
18. Зок Кристиан 0 0
19. Filip Stojilkovic 0 0
Тун
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мунси Ридж 10 0.29
2. Каблан Крис 5 (1) 0.15
3. Рапп Симоне 5 0.15
4. Кастроман Мигель 4 0.12
5. Хавенаар Никки 4 0.12
6. Тосетти Маттео 3 0.09
7. Карлен Грегори 3 0.09
8. Стильхарт Базиль 2 0.06
9. Сале Чиаде 2 0.06
10. Хефти Ниас 1 0.03
11. Саланович Деннис 1 0.03
12. Бертоне Леонардо 1 0.03
13. Соргич Деян 1 (1) 0.03
14. Хаслер Николас 0 0
15. Фаткич Кенан 0 0
16. Гларнер Штефан 0 0
17. Банде Бурема 0 0
18. Васич Урош 0 0

Карточки

Сьон
# Игрок      
1. Абделлауи Аюб 9 1
2. Куасси Ксавье 7 2
3. Тома Бастьен 7 0
4. Ндойе Бирама 5 1
5. Зок Кристиан 5 1
6. Фаччинетти Микаэль 5 0
7. Руиз Жан 5 0
8. Масейрас Кентен 5 0
9. Baltazar 5 0
10. Фортюн Яссин 5 0
11. Леняни Эрмир 4 0
12. Гргич Анто 4 0
13. Касами Пайтим 3 0
14. Patrick3 3 0
15. Сонг Александр 2 0
16. Робертс Улдрикис 2 0
17. Sandro Theler 2 0
18. Бехрами Валон 1 0
19. Фикентшер Кевин 1 0
20. Бамер Жан 1 0
21. Jared Khasa 1 0
22. Filip Stojilkovic 1 0
23. Yannick Cotter 1 0
Тун
# Игрок      
1. Стильхарт Базиль 9 1
2. Кастроман Мигель 8 1
3. Рапп Симоне 8 0
4. Гларнер Штефан 7 0
5. Хавенаар Никки 7 0
6. Бертоне Леонардо 5 1
7. Каблан Крис 6 0
8. Фаткич Кенан 6 0
9. Банде Бурема 3 1
10. Рот Джастин 4 0
11. Йосс Свен 2 1
12. Хефти Ниас 3 0
13. Биглер Кевин 2 0
14. Карлен Грегори 2 0
15. Сале Чиаде 2 0
16. Суттер Никола 2 0
17. Гельми Рой 2 0
18. Февр Гийом 1 0
19. Мунси Ридж 1 0
20. Хаслер Николас 1 0
21. Родригес Мигель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сьон 14.29% (5) 22.86% (8) 17.14% (6) 8.57% (3) 14.29% (5) 22.86% (8)
 Тун 23.08% (9) 10.26% (4) 7.69% (3) 23.08% (9) 17.95% (7) 17.95% (7)

Предыдущие игры

Сьон Последние 20 матчей: + = -
Люцерн 1:2 Сьон Сьон 1:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:0 Сьон Сьон 1:0 Базель
Санкт-Галлен 2:1 Сьон Сьон 0:2 Люцерн Базель 2:0 Сьон Сьон 1:1 Серветт Сьон 1:2 Санкт-Галлен Сьон 2:2 Кьяссо Лугано 0:0 Сьон Сьон 1:2 Нёвшатель Ксамакс Янг Бойз 1:0 Сьон Сьон 1:1 Цюрих Тун 2:1 Сьон Сьон 1:1 Ивердон Сьон 1:1 Фехервар Хераклес 1:1 Сьон Сьон 1:1 Нёвшатель Ксамакс Базель 4:0 Сьон
Тун Последние 20 матчей: + = -
Тун 5:1 Серветт Тун 2:1 Санкт-Галлен Лугано 1:1 Тун Тун 3:0 Нёвшатель Ксамакс
Янг Бойз 4:0 Тун Люцерн 3:0 Тун Тун 3:2 Цюрих Санкт-Галлен 3:2 Тун Тун 1:0 Янг Бойз Нёвшатель Ксамакс 2:1 Тун Тун 3:0 Кринс Арау 1:1 Тун Тун 1:1 Люцерн Базель 0:1 Тун Тун 3:2 Лугано Серветт 2:0 Тун Тун 2:1 Сьон Тун 4:3 Нёвшатель Ксамакс Виль 3:5 Тун Тун 2:0 Грасcхоппер

Последние игры между собой

Сьон: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Тун: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Тун 2:1 Сьон Суперлига Сьон 2:1 Тун Суперлига Тун 0:1 Сьон Суперлига Сьон 0:1 Тун Суперлига
Тун 1:2 Сьон Суперлига Сьон 2:1 Тун Суперлига Тун 4:1 Сьон Суперлига Тун 1:4 Сьон Суперлига Сьон 7:2 Тун Суперлига Тун 0:0 Сьон Товарищеские матчи Сьон 2:3 Тун Суперлига Тун 0:1 Сьон Суперлига Тун 2:1 Сьон Суперлига Сьон 2:1 Тун Суперлига Тун 2:3 Сьон Суперлига Сьон 1:0 Тун Суперлига Тун 1:1 Сьон Суперлига Сьон 2:1 Тун Суперлига Сьон 1:2 Тун Суперлига Тун 0:2 Сьон Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Янг Бойз 33 20 7 6 75 - 40 67
2. Санкт-Галлен 2:1 34 20 5 9 71 - 53 65
3. Базель 33 18 5 10 70 - 34 59
4. Серветт 33 11 13 9 51 - 42 46
5. Люцерн 33 12 6 15 40 - 48 42
6. Цюрих 1:2 33 12 6 15 41 - 64 42
7. Лугано 33 9 14 10 39 - 41 41
8. Тун 34 10 6 18 42 - 64 36
9. Сьон 33 7 10 16 36 - 54 31
10. Нёвшатель Ксамакс 33 5 12 16 32 - 57 27
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Леняни Эрмир получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Baltazar получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Хавенаар Никки получил желтую карточку от судьи
  • 18'
    Каблан Крис уходит с поля. Гларнер Штефан выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Tourbillon. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Сьон 1:1 Тун онлайн

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