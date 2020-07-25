22' Желтая карточкаХавенаар Никки
33' Желтая карточкаBaltazar
41' Желтая карточкаЛеняни Эрмир
67' Желтая карточкаФаткич Кенан
1:0
80' ГолНдойе Бирама
1:1
84' ГолХавенаар Никки
90' Желтая карточкаГларнер Штефан
34
Ндойе
Бирама
33
Леняни
Эрмир
24
Тома
Бастьен
14
Гргич
Анто
21
Baltazar
40
Итаитинга
29
Хефти
Ниас
20
Каблан
Крис
27
Банде
Бурема
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Ндойе БирамаЗащитник
-
33 Леняни ЭрмирЗащитник
- Полузащитник
-
24 Тома БастьенПолузащитник
-
14 Гргич АнтоПолузащитник
-
21 BaltazarПолузащитник
- Нападающий
-
40 ИтаитингаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
13 Кабаши АрианПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
29 Jared Khasa
-
-
Главный тренер: Трамедзани Паоло
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Хефти НиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Каблан КрисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Банде БуремаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Рапп СимонеНападающий
-
-
-
Главный тренер: Шнайдер Марк
Ход матча
22'
33'
41'
67'
80'
1:0
84'
1:1
87'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 5
-
6 Угловые 2
-
4 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Касами Пайтим
|10 (1)
|0.29
|2.
|Леняни Эрмир
|6
|0.18
|3.
|Думбия Сейду
|5 (1)
|0.15
|4.
|Итаитинга
|3
|0.09
|5.
|Гргич Анто
|2 (1)
|0.06
|6.
|Тома Бастьен
|2
|0.06
|7.
|Ндойе Бирама
|2
|0.06
|8.
|Робертс Улдрикис
|2
|0.06
|9.
|Baltazar
|1
|0.03
|10.
|Patrick3
|1
|0.03
|11.
|Патрик II
|1
|0.03
|12.
|Sandro Theler
|1
|0.03
|13.
|Фаччинетти Микаэль
|0
|0
|14.
|Руиз Жан
|0
|0
|15.
|Jared Khasa
|0
|0
|16.
|Бамер Жан
|0
|0
|17.
|Масейрас Кентен
|0
|0
|18.
|Зок Кристиан
|0
|0
|19.
|Filip Stojilkovic
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мунси Ридж
|10
|0.29
|2.
|Каблан Крис
|5 (1)
|0.15
|3.
|Рапп Симоне
|5
|0.15
|4.
|Кастроман Мигель
|4
|0.12
|5.
|Хавенаар Никки
|4
|0.12
|6.
|Тосетти Маттео
|3
|0.09
|7.
|Карлен Грегори
|3
|0.09
|8.
|Стильхарт Базиль
|2
|0.06
|9.
|Сале Чиаде
|2
|0.06
|10.
|Хефти Ниас
|1
|0.03
|11.
|Саланович Деннис
|1
|0.03
|12.
|Бертоне Леонардо
|1
|0.03
|13.
|Соргич Деян
|1 (1)
|0.03
|14.
|Хаслер Николас
|0
|0
|15.
|Фаткич Кенан
|0
|0
|16.
|Гларнер Штефан
|0
|0
|17.
|Банде Бурема
|0
|0
|18.
|Васич Урош
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Абделлауи Аюб
|9
|1
|2.
|Куасси Ксавье
|7
|2
|3.
|Тома Бастьен
|7
|0
|4.
|Ндойе Бирама
|5
|1
|5.
|Зок Кристиан
|5
|1
|6.
|Фаччинетти Микаэль
|5
|0
|7.
|Руиз Жан
|5
|0
|8.
|Масейрас Кентен
|5
|0
|9.
|Baltazar
|5
|0
|10.
|Фортюн Яссин
|5
|0
|11.
|Леняни Эрмир
|4
|0
|12.
|Гргич Анто
|4
|0
|13.
|Касами Пайтим
|3
|0
|14.
|Patrick3
|3
|0
|15.
|Сонг Александр
|2
|0
|16.
|Робертс Улдрикис
|2
|0
|17.
|Sandro Theler
|2
|0
|18.
|Бехрами Валон
|1
|0
|19.
|Фикентшер Кевин
|1
|0
|20.
|Бамер Жан
|1
|0
|21.
|Jared Khasa
|1
|0
|22.
|Filip Stojilkovic
|1
|0
|23.
|Yannick Cotter
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Стильхарт Базиль
|9
|1
|2.
|Кастроман Мигель
|8
|1
|3.
|Рапп Симоне
|8
|0
|4.
|Гларнер Штефан
|7
|0
|5.
|Хавенаар Никки
|7
|0
|6.
|Бертоне Леонардо
|5
|1
|7.
|Каблан Крис
|6
|0
|8.
|Фаткич Кенан
|6
|0
|9.
|Банде Бурема
|3
|1
|10.
|Рот Джастин
|4
|0
|11.
|Йосс Свен
|2
|1
|12.
|Хефти Ниас
|3
|0
|13.
|Биглер Кевин
|2
|0
|14.
|Карлен Грегори
|2
|0
|15.
|Сале Чиаде
|2
|0
|16.
|Суттер Никола
|2
|0
|17.
|Гельми Рой
|2
|0
|18.
|Февр Гийом
|1
|0
|19.
|Мунси Ридж
|1
|0
|20.
|Хаслер Николас
|1
|0
|21.
|Родригес Мигель
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сьон
|14.29% (5)
|22.86% (8)
|17.14% (6)
|8.57% (3)
|14.29% (5)
|22.86% (8)
|Тун
|23.08% (9)
|10.26% (4)
|7.69% (3)
|23.08% (9)
|17.95% (7)
|17.95% (7)
Предыдущие игры
Сьон Последние 20 матчей: + = -Люцерн 1:2 Сьон Сьон 1:1 Лугано Нёвшатель Ксамакс 0:0 Сьон Сьон 1:0 Базель
Тун Последние 20 матчей: + = -Тун 5:1 Серветт Тун 2:1 Санкт-Галлен Лугано 1:1 Тун Тун 3:0 Нёвшатель Ксамакс
Последние игры между собой
Сьон: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Тун: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Тун 1:2 Сьон Суперлига Сьон 2:1 Тун Суперлига Тун 4:1 Сьон Суперлига Тун 1:4 Сьон Суперлига Сьон 7:2 Тун Суперлига Тун 0:0 Сьон Товарищеские матчи Сьон 2:3 Тун Суперлига Тун 0:1 Сьон Суперлига Тун 2:1 Сьон Суперлига Сьон 2:1 Тун Суперлига Тун 2:3 Сьон Суперлига Сьон 1:0 Тун Суперлига Тун 1:1 Сьон Суперлига Сьон 2:1 Тун Суперлига Сьон 1:2 Тун Суперлига Тун 0:2 Сьон Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Янг Бойз
|33
|20
|7
|6
|75 - 40
|67
|2.
|Санкт-Галлен
|2:1
|34
|20
|5
|9
|71 - 53
|65
|3.
|Базель
|33
|18
|5
|10
|70 - 34
|59
|4.
|Серветт
|33
|11
|13
|9
|51 - 42
|46
|5.
|Люцерн
|33
|12
|6
|15
|40 - 48
|42
|6.
|Цюрих
|1:2
|33
|12
|6
|15
|41 - 64
|42
|7.
|Лугано
|33
|9
|14
|10
|39 - 41
|41
|8.
|Тун
|34
|10
|6
|18
|42 - 64
|36
|9.
|Сьон
|33
|7
|10
|16
|36 - 54
|31
|10.
|Нёвшатель Ксамакс
|33
|5
|12
|16
|32 - 57
|27