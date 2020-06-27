Прогнозы на матч Вердер 6:1 Кёльн

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  3. Германия
Вердер
6:1
Второй тайм: 77'

Стадион:
Кёльн
0'
1:0
23' Гол
Юя Осако
2:0
27' Гол
Рашица Милот
29' Желтая карточка
Ют Марк
3:0
29' Гол
Фуллкруг Никлас
50' Желтая карточка
Фогт Кевин
4:0
55' Гол
Классен Дэви
57' Желтая карточка
Эхизибуэ Кингсли
5:0
58' Гол
Юя Осако
5:1
62' Гол
Дрекслер Доминик
6:1
68' Гол
Сарджент Джош
77'
1
Павленка
Иржи
23
Гебреселассие
Теодор
13
Велькович
Милош
18
Мойсандер
Никлас
32
Фридль
Марко
3
Фогт
Кевин
35
Эггештайн
Максимилиан
30
Классен
Дэви
8
Юя
Осако
7
Рашица
Милот
11
Фуллкруг
Никлас
1
Хорн
Тимо
37
Ляйстнер
Тони
33
Борнаув
Себастьян
5
Кцихос
Рафаэль
19
Эхизибуэ
Кингсли
28
Скири
Эйе
20
Реджбекай
Элвис
38
Якобс
Исмаил
24
Дрекслер
Доминик
23
Ют
Марк
27
Модест
Антони
Вердер
4-1-2-1-2
Кёльн
3-4-2-1

Ход матча

23'
Юя Осако
1:0
27'
Рашица Милот
2:0
29'
 
Ют Марк
29'
Фуллкруг Никлас
(Фридль Марко)
3:0
34'
 
Хёгер Марко
Ляйстнер Тони
46'
 
Тилманн Ян
Реджбекай Элвис
46'
 
Каттербах Ноа
Ют Марк
47'
Сарджент Джош
Фуллкруг Никлас
 
50'
Фогт Кевин
 
55'
Классен Дэви
4:0
57'
 
Эхизибуэ Кингсли
58'
Юя Осако
(Гебреселассие Теодор)
5:0
62'
5:1
Дрекслер Доминик
68'
Сарджент Джош
(Рашица Милот)
6:1
75'
Бартельс Фин
Классен Дэви
 
75'
 
Клеменс Кристиан
Модест Антони
75'
 
Лемперте Тим
Якобс Исмаил

Статистика матча

  • 6 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рашица Милот 8 (2) 0.24
2. Юя Осако 8 0.24
3. Классен Дэви 7 (1) 0.21
4. Биттенкорт Леонардо 4 0.12
5. Фуллкруг Никлас 4 0.12
6. Сарджент Джош 3 0.09
7. Гебреселассие Теодор 2 0.06
8. Фридль Марко 1 0.03
9. Эггештайн Максимилиан 1 0.03
10. Эггештайн Йоханнес 1 0.03
11. Шахин Нури 0 0
12. Аугустинссон Людвиг 0 0
13. Велькович Милош 0 0
Кёльн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кордоба Джон 13 0.38
2. Борнаув Себастьян 6 0.18
3. Кайнц Флориан 5 (1) 0.15
4. Ют Марк 5 (1) 0.15
5. Хектор Йонас 4 0.12
6. Модест Антони 4 0.12
7. Дрекслер Доминик 3 0.09
8. Теродде Симон 3 0.09
9. Якобс Исмаил 2 0.06
10. Скири Эйе 1 0.03
11. Шауб Луис 1 0.03
12. Кцихос Рафаэль 1 0.03
13. Эхизибуэ Кингсли 1 0.03
14. Мере Хорхе 1 0.03
15. Реджбекай Элвис 0 0
16. Риссе Марсель 0 0
17. Шиндлер Кингсли 0 0
18. Верстрате Биргер 0 0
19. Тилманн Ян 0 0

Карточки

Вердер
# Игрок      
1. Фридль Марко 9 0
2. Классен Дэви 7 0
3. Велькович Милош 7 0
4. Эггештайн Максимилиан 6 0
5. Шахин Нури 4 1
6. Мойсандер Никлас 4 1
7. Баргфреде Филипп 2 1
8. Эггештайн Йоханнес 2 1
9. Лангкамп Себастьян 3 0
10. Фогт Кевин 3 0
11. Зельке Дейви 3 0
12. Бартельс Фин 2 0
13. Топрак Омер 2 0
14. Гебреселассие Теодор 2 0
15. Юя Осако 2 0
16. Гросс Кристиан 2 0
17. Аугустинссон Людвиг 2 0
18. Фуллкруг Никлас 2 0
19. Рашица Милот 2 0
20. Сарджент Джош 2 0
21. Харник Мартин 1 0
22. Павленка Иржи 1 0
Кёльн
# Игрок      
1. Хектор Йонас 9 0
2. Эхизибуэ Кингсли 6 1
3. Борнаув Себастьян 5 1
4. Мере Хорхе 4 1
5. Дрекслер Доминик 5 0
6. Кайнц Флориан 5 0
7. Ют Марк 5 0
8. Кордоба Джон 5 0
9. Кцихос Рафаэль 3 1
10. Теродде Симон 4 0
11. Скири Эйе 4 0
12. Якобс Исмаил 4 0
13. Ляйстнер Тони 3 0
14. Верстрате Биргер 3 0
15. Реджбекай Элвис 3 0
16. Хёгер Марко 2 0
17. Каттербах Ноа 2 0
18. Тилманн Ян 2 0
19. Модест Антони 1 0
20. Риссе Марсель 1 0
21. Зобих Лассе 1 0
22. Шмиц Бенно 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вердер 25.81% (8) 19.35% (6) 19.35% (6) 22.58% (7) 3.23% (1) 9.68% (3)
 Кёльн 14.63% (6) 12.2% (5) 21.95% (9) 17.07% (7) 17.07% (7) 17.07% (7)

Предыдущие игры

Вердер Последние 20 матчей: + = -
Майнц 3:1 Вердер Вердер 0:1 Бавария Падерборн 1:5 Вердер Вердер 0:1 Вольфсбург
Вердер 0:3 Айнтрахт Фр Шальке 04 0:1 Вердер Вердер 0:0 Боруссия М Фрайбург 0:1 Вердер Вердер 1:4 Байер Л Герта 2:2 Вердер Айнтрахт Фр 2:0 Вердер Вердер 0:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 3:0 Вердер Вердер 0:2 Унион Берлин Вердер 3:2 Боруссия Д Аугсбург 2:1 Вердер Вердер 0:3 Хоффенхайм Фортуна 0:1 Вердер Вердер 3:1 Ганновер 96 Вердер 2:2 Монца
Кёльн Последние 20 матчей: + = -
Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Байер Л 3:1 Кёльн Кёльн 1:2 Унион Берлин Аугсбург 1:1 Кёльн
Кёльн 2:4 РБ Лейпциг Хоффенхайм 3:1 Кёльн Кёльн 2:2 Фортуна Кёльн 2:2 Майнц Боруссия М 2:1 Кёльн Падерборн 1:2 Кёльн Кёльн 3:0 Шальке 04 Герта 0:5 Кёльн Кёльн 1:4 Бавария Кёльн 4:0 Фрайбург Боруссия Д 5:1 Кёльн Кёльн 3:1 Вольфсбург Кёльн 1:1 Генк Кёльн 2:2 Мехелен Кёльн 1:2 Шарлеруа Кёльн 1:0 Вердер

Последние игры между собой

Вердер: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Кёльн: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Кёльн 1:0 Вердер Бундеслига Кёльн 0:1 Вердер Товарищеские матчи Вердер 0:1 Кёльн Товарищеские матчи Вердер 3:1 Кёльн Бундеслига
Кёльн 0:0 Вердер Бундеслига Кёльн 4:3 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:0 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 Кёльн Бундеслига Вердер 1:0 Кёльн Кубок Кёльн 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 0:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 3:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 3:0 Вердер Бундеслига Вердер 4:2 Кёльн Бундеслига Вердер 1:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:0 Вердер Бундеслига Кёльн 1:0 Вердер Бундеслига Вердер 3:1 Кёльн Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 3:0 Заявка 34 26 4 4 99 - 32 82
2. Боруссия Д 0:4 Заявка 34 21 6 7 84 - 41 69
3. Боруссия М 1:0 Заявка 34 20 5 9 65 - 39 65
4. РБ Лейпциг 1:1 Заявка 34 17 13 4 80 - 37 64
5. Байер Л 1:0 Заявка 34 19 6 9 61 - 44 63
6. Хоффенхайм 4:0 Заявка 34 15 7 12 53 - 53 52
7. Вольфсбург 0:3 Заявка 34 13 10 11 48 - 45 49
8. Фрайбург 4:0 Заявка 34 13 9 12 48 - 47 48
9. Айнтрахт Фр 3:1 Заявка 34 13 6 15 59 - 59 45
10. Унион Берлин 2:0 Заявка 34 12 5 17 40 - 58 41
11. Герта 0:1 Заявка 34 11 8 15 47 - 58 41
12. Шальке 04 0:4 Заявка 34 9 12 13 38 - 58 39
13. Майнц 0:1 Заявка 34 11 4 19 44 - 65 37
14. Аугсбург 1:1 Заявка 34 9 10 15 45 - 62 37
15. Кёльн 1:6 Заявка 34 10 6 18 51 - 69 36
16. Вердер 6:1 Заявка 34 8 7 19 42 - 69 31
17. Фортуна 0:2 Заявка 34 6 12 16 36 - 66 30
18. Падерборн 1:3 Заявка 34 4 8 22 36 - 74 20
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
Прогнозы 145
Вердер 74.5% (108)
X 16.6% (24)
Кёльн 9% (13)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Вердер 6:1 Кёльн

Исход игры
Вердер
74.5% (108)
Ничья
16.6% (24)
Кёльн
9% (13)
Тотал 2.5
Больше
60.14% (83)
Меньше
39.86% (55)
Обе команды забьют
Да
71.01% (98)
Нет
28.99% (40)
Популярный счёт
2:1 Вердер
40.7% (59)
1:0 Вердер
19.3% (28)
1:1 Ничья
11% (16)
3:1 Вердер
6.2% (9)
1:2 Кёльн
3.4% (5)
2:0 Вердер
3.4% (5)
2:2 Ничья
2.8% (4)
0:0 Ничья
1.4% (2)
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