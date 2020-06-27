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  3. Германия
Вердер
6:1
Конец матча

Стадион:
Кёльн
0'
1:0
23' Гол
Юя Осако
2:0
27' Гол
Рашица Милот
29' Желтая карточка
Ют Марк
3:0
29' Гол
Фуллкруг Никлас
49' Желтая карточка
Фогт Кевин
4:0
55' Гол
Классен Дэви
57' Желтая карточка
Эхизибуэ Кингсли
5:0
58' Гол
Юя Осако
5:1
62' Гол
Дрекслер Доминик
6:1
68' Гол
Сарджент Джош
90'+3
1
Павленка
Иржи
23
Гебреселассие
Теодор
13
Велькович
Милош
18
Мойсандер
Никлас
32
Фридль
Марко
3
Фогт
Кевин
35
Эггештайн
Максимилиан
30
Классен
Дэви
8
Юя
Осако
7
Рашица
Милот
11
Фуллкруг
Никлас
1
Хорн
Тимо
37
Ляйстнер
Тони
33
Борнаув
Себастьян
5
Кцихос
Рафаэль
19
Эхизибуэ
Кингсли
28
Скири
Эйе
20
Реджбекай
Элвис
38
Якобс
Исмаил
24
Дрекслер
Доминик
23
Ют
Марк
27
Модест
Антони
Вердер
4-1-2-1-2
Кёльн
3-4-2-1

Ход матча

23'
Юя Осако
(Эггештайн Максимилиан)
1:0
27'
Рашица Милот
2:0
29'
 
Ют Марк
29'
Фуллкруг Никлас
(Фридль Марко)
3:0
34'
 
Хёгер Марко
Ляйстнер Тони
46'
 
Тилманн Ян
Реджбекай Элвис
46'
 
Каттербах Ноа
Ют Марк
47'
Сарджент Джош
Фуллкруг Никлас
 
49'
Фогт Кевин
 
55'
Классен Дэви
4:0
57'
 
Эхизибуэ Кингсли
58'
Юя Осако
(Гебреселассие Теодор)
5:0
62'
5:1
Дрекслер Доминик
68'
Сарджент Джош
(Рашица Милот)
6:1
75'
Бартельс Фин
Классен Дэви
 
75'
 
Клеменс Кристиан
Модест Антони
75'
 
Лемперте Тим
Якобс Исмаил
81'
Баргфреде Филипп
Фогт Кевин
 
87'
Писарро Клаудио
Юя Осако
 
87'
Биттенкорт Леонардо
Рашица Милот
 

Статистика матча

  • 6 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вердер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рашица Милот 8 (2) 0.24
2. Юя Осако 8 0.24
3. Классен Дэви 7 (1) 0.21
4. Биттенкорт Леонардо 4 0.12
5. Сарджент Джош 4 0.12
6. Фуллкруг Никлас 4 0.12
7. Гебреселассие Теодор 2 0.06
8. Эггештайн Максимилиан 1 0.03
9. Фридль Марко 1 0.03
10. Эггештайн Йоханнес 1 0.03
11. Шахин Нури 0 0
12. Аугустинссон Людвиг 0 0
13. Велькович Милош 0 0
Кёльн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кордоба Джон 13 0.38
2. Борнаув Себастьян 6 0.18
3. Кайнц Флориан 5 (1) 0.15
4. Ют Марк 5 (1) 0.15
5. Хектор Йонас 4 0.12
6. Модест Антони 4 0.12
7. Дрекслер Доминик 3 0.09
8. Теродде Симон 3 0.09
9. Якобс Исмаил 2 0.06
10. Скири Эйе 1 0.03
11. Шауб Луис 1 0.03
12. Кцихос Рафаэль 1 0.03
13. Эхизибуэ Кингсли 1 0.03
14. Мере Хорхе 1 0.03
15. Реджбекай Элвис 0 0
16. Риссе Марсель 0 0
17. Шиндлер Кингсли 0 0
18. Верстрате Биргер 0 0
19. Тилманн Ян 0 0

Карточки

Вердер
# Игрок      
1. Фридль Марко 9 0
2. Классен Дэви 7 0
3. Велькович Милош 7 0
4. Эггештайн Максимилиан 6 0
5. Шахин Нури 4 1
6. Мойсандер Никлас 4 1
7. Баргфреде Филипп 2 1
8. Эггештайн Йоханнес 2 1
9. Лангкамп Себастьян 3 0
10. Фогт Кевин 3 0
11. Зельке Дейви 3 0
12. Бартельс Фин 2 0
13. Топрак Омер 2 0
14. Гебреселассие Теодор 2 0
15. Юя Осако 2 0
16. Гросс Кристиан 2 0
17. Аугустинссон Людвиг 2 0
18. Фуллкруг Никлас 2 0
19. Рашица Милот 2 0
20. Сарджент Джош 2 0
21. Харник Мартин 1 0
22. Павленка Иржи 1 0
Кёльн
# Игрок      
1. Хектор Йонас 9 0
2. Эхизибуэ Кингсли 6 1
3. Борнаув Себастьян 5 1
4. Мере Хорхе 4 1
5. Дрекслер Доминик 5 0
6. Кайнц Флориан 5 0
7. Ют Марк 5 0
8. Кордоба Джон 5 0
9. Кцихос Рафаэль 3 1
10. Теродде Симон 4 0
11. Скири Эйе 4 0
12. Якобс Исмаил 4 0
13. Ляйстнер Тони 3 0
14. Верстрате Биргер 3 0
15. Реджбекай Элвис 3 0
16. Хёгер Марко 2 0
17. Каттербах Ноа 2 0
18. Тилманн Ян 2 0
19. Модест Антони 1 0
20. Риссе Марсель 1 0
21. Зобих Лассе 1 0
22. Шмиц Бенно 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вердер 21.62% (8) 24.32% (9) 16.22% (6) 24.32% (9) 5.41% (2) 8.11% (3)
 Кёльн 14.29% (6) 11.9% (5) 21.43% (9) 16.67% (7) 19.05% (8) 16.67% (7)

Предыдущие игры

Вердер Последние 20 матчей: + = -
Майнц 3:1 Вердер Вердер 0:1 Бавария Падерборн 1:5 Вердер Вердер 0:1 Вольфсбург
Вердер 0:3 Айнтрахт Фр Шальке 04 0:1 Вердер Вердер 0:0 Боруссия М Фрайбург 0:1 Вердер Вердер 1:4 Байер Л Герта 2:2 Вердер Айнтрахт Фр 2:0 Вердер Вердер 0:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 3:0 Вердер Вердер 0:2 Унион Берлин Вердер 3:2 Боруссия Д Аугсбург 2:1 Вердер Вердер 0:3 Хоффенхайм Фортуна 0:1 Вердер Вердер 3:1 Ганновер 96 Вердер 2:2 Монца
Кёльн Последние 20 матчей: + = -
Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Байер Л 3:1 Кёльн Кёльн 1:2 Унион Берлин Аугсбург 1:1 Кёльн
Кёльн 2:4 РБ Лейпциг Хоффенхайм 3:1 Кёльн Кёльн 2:2 Фортуна Кёльн 2:2 Майнц Боруссия М 2:1 Кёльн Падерборн 1:2 Кёльн Кёльн 3:0 Шальке 04 Герта 0:5 Кёльн Кёльн 1:4 Бавария Кёльн 4:0 Фрайбург Боруссия Д 5:1 Кёльн Кёльн 3:1 Вольфсбург Кёльн 1:1 Генк Кёльн 2:2 Мехелен Кёльн 1:2 Шарлеруа Кёльн 1:0 Вердер

Последние игры между собой

Вердер: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Кёльн: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Кёльн 1:0 Вердер Бундеслига Кёльн 0:1 Вердер Товарищеские матчи Вердер 0:1 Кёльн Товарищеские матчи Вердер 3:1 Кёльн Бундеслига
Кёльн 0:0 Вердер Бундеслига Кёльн 4:3 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:0 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 Кёльн Бундеслига Вердер 1:0 Кёльн Кубок Кёльн 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 0:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 3:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 3:0 Вердер Бундеслига Вердер 4:2 Кёльн Бундеслига Вердер 1:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:0 Вердер Бундеслига Кёльн 1:0 Вердер Бундеслига Вердер 3:1 Кёльн Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 34 26 4 4 100 - 32 82
2. Боруссия Д Заявка 34 21 6 7 84 - 41 69
3. РБ Лейпциг Заявка 34 18 12 4 81 - 37 66
4. Боруссия М Заявка 34 20 5 9 66 - 40 65
5. Байер Л Заявка 34 19 6 9 61 - 44 63
6. Хоффенхайм Заявка 34 15 7 12 53 - 53 52
7. Вольфсбург Заявка 34 13 10 11 48 - 46 49
8. Фрайбург Заявка 34 13 9 12 48 - 47 48
9. Айнтрахт Фр Заявка 34 13 6 15 59 - 60 45
10. Унион Берлин Заявка 34 12 5 17 41 - 58 41
11. Герта Заявка 34 11 8 15 48 - 59 41
12. Шальке 04 Заявка 34 9 12 13 38 - 58 39
13. Майнц Заявка 34 11 4 19 44 - 65 37
14. Кёльн Заявка 34 10 6 18 51 - 69 36
15. Аугсбург Заявка 34 9 9 16 45 - 63 36
16. Вердер Заявка 34 8 7 19 42 - 69 31
17. Фортуна Заявка 34 6 12 16 36 - 67 30
18. Падерборн Заявка 34 4 8 22 37 - 74 20
Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
Прогнозы 145
Вердер 74.5% (108)
X 16.6% (24)
Кёльн 9% (13)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Вердер 6:1 Кёльн

Исход игры
Вердер
74.5% (108)
Ничья
16.6% (24)
Кёльн
9% (13)
Тотал 2.5
Больше
60.14% (83)
Меньше
39.86% (55)
Обе команды забьют
Да
71.01% (98)
Нет
28.99% (40)
Популярный счёт
2:1 Вердер
40.7% (59)
1:0 Вердер
19.3% (28)
1:1 Ничья
11% (16)
3:1 Вердер
6.2% (9)
1:2 Кёльн
3.4% (5)
2:0 Вердер
3.4% (5)
2:2 Ничья
2.8% (4)
0:1 Кёльн
1.4% (2)
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