Второй тайм

93' Вердер заслуженно побеждает в отличном матче

93' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

92' Игрок команды Вердер совершает фол

91' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

88' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Борнаув Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Вердер произведет угловой с левой стороны.

86' Кцихос Рафаэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

84' Удар от ворот произведет Кёльн

84' Вердер произведет угловой с левой стороны.

84' Бартельс Фин наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

83' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

82' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' ШТАНГА! Гол почти забит, Рашица Милот нанесла удар, но мяч попал в штангу!

80' Скири Эйе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Сарджент Джош наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

80' Игрок команды Вердер отправляет мяч за спину защитников.

79' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

79' Удар от ворот произведет Вердер

77' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Удар от ворот произведет Вердер

77' Как она упустила момент!?! Тим Лемперле имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

76' Мойсандер Никлас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

75' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Тактическая замена. Исмаил Якобс уходит с поля и его заменяет Тим Лемперле

72' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Игра в одни ворота сейчас. Вердер доминирует и владеет мячом

68' Г О О О О Л - Сарджент Джош изменил счет на табло!

68' Вердер имеет хороший шанс забить.

66' Гебреселассие Теодор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Дрекслер Доминик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

65' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

62' Г О О О О Л - Дрекслер Доминик забивает!

62' ШАНС! Дрекслер Доминик вышел один на один с голкипером...

62' Рашица Милот ошиблась в игре в обороне, и это чуть было не стоило гола ее команде.

62' Борнаув Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Эхизибуэ Кингсли предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

61' Удар от ворот произведет Вердер

60' Исмаил Якобс из команды Кёльн отправил кросс в штрафную...

58' Г О О О О Л - Юя Осако изменил счет на табло!

58' Вердер имеет хороший шанс забить.

57' Эхизибуэ Кингсли получил желтую карточку от судьи

56' Вердер вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Г О О О О Л - Классен Дэви первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!

55' ШТАНГА! Гол почти забит, Рашица Милот нанесла удар, но мяч попал в штангу!

55' Вердер имеет хороший шанс забить.

54' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

54' Хорошо играет на выходе Павленка Иржи - мяч в ее руках

53' Мойсандер Никлас наказан за толчок Ян Тильманн

53' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

52' Удар от ворот произведет Кёльн

52' Борнаув Себастьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

50' Кёльн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Фогт Кевин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

48' Кёльн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

47' Удар от ворот произведет Вердер

47' Дрекслер Доминик навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

47' Вердер вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Тактическая замена. Реджбекай Элвис уходит с поля и его заменяет Ян Тильманн