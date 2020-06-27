Вердер
6:1
Конец матча
Стадион: Везерштадион
Кёльн
1:0
23' ГолЮя Осако
2:0
27' ГолРашица Милот
29' Желтая карточкаЮт Марк
3:0
29' ГолФуллкруг Никлас
49' Желтая карточкаФогт Кевин
4:0
55' ГолКлассен Дэви
57' Желтая карточкаЭхизибуэ Кингсли
5:0
58' ГолЮя Осако
5:1
62' ГолДрекслер Доминик
6:1
68' ГолСарджент Джош
32
Фридль
Марко
30
Классен
Дэви
8
Юя
Осако
28
Скири
Эйе
38
Якобс
Исмаил
23
Ют
Марк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Фридль МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Классен ДэвиПолузащитник
-
8 Юя ОсакоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Топрак ОмерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Бартельс ФинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Скири ЭйеПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Якобс ИсмаилПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Ют МаркПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Мере ХорхеЗащитник
- Защитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Лемперте ТимНападающий
-
Главный тренер: Гисдоль Маркус
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
23'
27'
2:0
29'
29'
3:0
46'
49'
55'
4:0
57'
58'
5:0
62'
5:1
68'
6:1
Статистика матча
-
6 Голы 1
-
9 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 3
-
7 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рашица Милот
|8 (2)
|0.24
|2.
|Юя Осако
|8
|0.24
|3.
|Классен Дэви
|7 (1)
|0.21
|4.
|Биттенкорт Леонардо
|4
|0.12
|5.
|Сарджент Джош
|4
|0.12
|6.
|Фуллкруг Никлас
|4
|0.12
|7.
|Гебреселассие Теодор
|2
|0.06
|8.
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0.03
|9.
|Фридль Марко
|1
|0.03
|10.
|Эггештайн Йоханнес
|1
|0.03
|11.
|Шахин Нури
|0
|0
|12.
|Аугустинссон Людвиг
|0
|0
|13.
|Велькович Милош
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кордоба Джон
|13
|0.38
|2.
|Борнаув Себастьян
|6
|0.18
|3.
|Кайнц Флориан
|5 (1)
|0.15
|4.
|Ют Марк
|5 (1)
|0.15
|5.
|Хектор Йонас
|4
|0.12
|6.
|Модест Антони
|4
|0.12
|7.
|Дрекслер Доминик
|3
|0.09
|8.
|Теродде Симон
|3
|0.09
|9.
|Якобс Исмаил
|2
|0.06
|10.
|Скири Эйе
|1
|0.03
|11.
|Шауб Луис
|1
|0.03
|12.
|Кцихос Рафаэль
|1
|0.03
|13.
|Эхизибуэ Кингсли
|1
|0.03
|14.
|Мере Хорхе
|1
|0.03
|15.
|Реджбекай Элвис
|0
|0
|16.
|Риссе Марсель
|0
|0
|17.
|Шиндлер Кингсли
|0
|0
|18.
|Верстрате Биргер
|0
|0
|19.
|Тилманн Ян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фридль Марко
|9
|0
|2.
|Классен Дэви
|7
|0
|3.
|Велькович Милош
|7
|0
|4.
|Эггештайн Максимилиан
|6
|0
|5.
|Шахин Нури
|4
|1
|6.
|Мойсандер Никлас
|4
|1
|7.
|Баргфреде Филипп
|2
|1
|8.
|Эггештайн Йоханнес
|2
|1
|9.
|Лангкамп Себастьян
|3
|0
|10.
|Фогт Кевин
|3
|0
|11.
|Зельке Дейви
|3
|0
|12.
|Бартельс Фин
|2
|0
|13.
|Топрак Омер
|2
|0
|14.
|Гебреселассие Теодор
|2
|0
|15.
|Юя Осако
|2
|0
|16.
|Гросс Кристиан
|2
|0
|17.
|Аугустинссон Людвиг
|2
|0
|18.
|Фуллкруг Никлас
|2
|0
|19.
|Рашица Милот
|2
|0
|20.
|Сарджент Джош
|2
|0
|21.
|Харник Мартин
|1
|0
|22.
|Павленка Иржи
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хектор Йонас
|9
|0
|2.
|Эхизибуэ Кингсли
|6
|1
|3.
|Борнаув Себастьян
|5
|1
|4.
|Мере Хорхе
|4
|1
|5.
|Дрекслер Доминик
|5
|0
|6.
|Кайнц Флориан
|5
|0
|7.
|Ют Марк
|5
|0
|8.
|Кордоба Джон
|5
|0
|9.
|Кцихос Рафаэль
|3
|1
|10.
|Теродде Симон
|4
|0
|11.
|Скири Эйе
|4
|0
|12.
|Якобс Исмаил
|4
|0
|13.
|Ляйстнер Тони
|3
|0
|14.
|Верстрате Биргер
|3
|0
|15.
|Реджбекай Элвис
|3
|0
|16.
|Хёгер Марко
|2
|0
|17.
|Каттербах Ноа
|2
|0
|18.
|Тилманн Ян
|2
|0
|19.
|Модест Антони
|1
|0
|20.
|Риссе Марсель
|1
|0
|21.
|Зобих Лассе
|1
|0
|22.
|Шмиц Бенно
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вердер
|21.62% (8)
|24.32% (9)
|16.22% (6)
|24.32% (9)
|5.41% (2)
|8.11% (3)
|Кёльн
|14.29% (6)
|11.9% (5)
|21.43% (9)
|16.67% (7)
|19.05% (8)
|16.67% (7)
Предыдущие игры
Вердер Последние 20 матчей: + = -Майнц 3:1 Вердер Вердер 0:1 Бавария Падерборн 1:5 Вердер Вердер 0:1 Вольфсбург
Вердер 0:3 Айнтрахт Фр Шальке 04 0:1 Вердер Вердер 0:0 Боруссия М Фрайбург 0:1 Вердер Вердер 1:4 Байер Л Герта 2:2 Вердер Айнтрахт Фр 2:0 Вердер Вердер 0:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 3:0 Вердер Вердер 0:2 Унион Берлин Вердер 3:2 Боруссия Д Аугсбург 2:1 Вердер Вердер 0:3 Хоффенхайм Фортуна 0:1 Вердер Вердер 3:1 Ганновер 96 Вердер 2:2 Монца
Кёльн Последние 20 матчей: + = -Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Байер Л 3:1 Кёльн Кёльн 1:2 Унион Берлин Аугсбург 1:1 Кёльн
Кёльн 2:4 РБ Лейпциг Хоффенхайм 3:1 Кёльн Кёльн 2:2 Фортуна Кёльн 2:2 Майнц Боруссия М 2:1 Кёльн Падерборн 1:2 Кёльн Кёльн 3:0 Шальке 04 Герта 0:5 Кёльн Кёльн 1:4 Бавария Кёльн 4:0 Фрайбург Боруссия Д 5:1 Кёльн Кёльн 3:1 Вольфсбург Кёльн 1:1 Генк Кёльн 2:2 Мехелен Кёльн 1:2 Шарлеруа Кёльн 1:0 Вердер
Последние игры между собой
Вердер: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Кёльн: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Кёльн 0:0 Вердер Бундеслига Кёльн 4:3 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:0 Вердер Бундеслига Вердер 1:1 Кёльн Бундеслига Вердер 1:0 Кёльн Кубок Кёльн 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 0:1 Кёльн Бундеслига Кёльн 1:1 Вердер Бундеслига Вердер 3:2 Кёльн Бундеслига Кёльн 3:0 Вердер Бундеслига Вердер 4:2 Кёльн Бундеслига Вердер 1:0 Кёльн Бундеслига Кёльн 0:0 Вердер Бундеслига Кёльн 1:0 Вердер Бундеслига Вердер 3:1 Кёльн Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|34
|26
|4
|4
|100 - 32
|82
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|34
|21
|6
|7
|84 - 41
|69
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|34
|18
|12
|4
|81 - 37
|66
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|34
|20
|5
|9
|66 - 40
|65
|5.
|Байер Л
|Заявка
|34
|19
|6
|9
|61 - 44
|63
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|34
|15
|7
|12
|53 - 53
|52
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|34
|13
|10
|11
|48 - 46
|49
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|48 - 47
|48
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|34
|13
|6
|15
|59 - 60
|45
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|34
|12
|5
|17
|41 - 58
|41
|11.
|Герта
|Заявка
|34
|11
|8
|15
|48 - 59
|41
|12.
|Шальке 04
|Заявка
|34
|9
|12
|13
|38 - 58
|39
|13.
|Майнц
|Заявка
|34
|11
|4
|19
|44 - 65
|37
|14.
|Кёльн
|Заявка
|34
|10
|6
|18
|51 - 69
|36
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|45 - 63
|36
|16.
|Вердер
|Заявка
|34
|8
|7
|19
|42 - 69
|31
|17.
|Фортуна
|Заявка
|34
|6
|12
|16
|36 - 67
|30
|18.
|Падерборн
|Заявка
|34
|4
|8
|22
|37 - 74
|20
Прогнозы на матч Вердер 6:1 Кёльн
Исход игры
Вердер
74.5% (108)
Ничья
16.6% (24)
Кёльн
9% (13)
Тотал 2.5
Больше
60.14% (83)
Меньше
39.86% (55)
Обе команды забьют
Да
71.01% (98)
Нет
28.99% (40)
Популярный счёт
2:1 Вердер
40.7% (59)
1:0 Вердер
19.3% (28)
1:1 Ничья
11% (16)
3:1 Вердер
6.2% (9)
1:2 Кёльн
3.4% (5)
2:0 Вердер
3.4% (5)
2:2 Ничья
2.8% (4)
0:1 Кёльн
1.4% (2)
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