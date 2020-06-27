Прогнозы на матч Унион Берлин 2:0 Фортуна

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  3. Германия
Унион Берлин
2:0
Второй тайм: 78'

Стадион:
Фортуна
0'
1:0
27' Гол
Уджа Энтони
2:0
55' Гол
Гентнер Кристиан
73' Желтая карточка
Ковнацки Давид
78'
1
Гикевич
Рафал
28
Триммель
Кристофер
5
Фридрих
Марвин
31
Шлоттербек
Кевен
14
Райхель
Кен
23
Кроос
Феликс
21
Прёмель
Гриша
8
Меес
Джошуа
34
Гентнер
Кристиан
15
Бюльтер
Мариус
11
Уджа
Энтони
33
Кастенмайер
Флориан
5
Айхан
Кан
19
Йоргенсен
Матиас
23
Гисельман
Нико
13
Бодзек
Адам
25
Циммерман
Маттиас
22
Штёгер
Кевин
20
Скрибски
Стивен
15
Томми
Эрик
11
Караман
Кенан
28
Хеннингс
Роувен
Унион Берлин
4-2-3-1
Фортуна
3-4-3

Ход матча

27'
Уджа Энтони
(Меес Джошуа)
1:0
30'
 
Хоффманн Андре
Йоргенсен Матиас
55'
Гентнер Кристиан
(Уджа Энтони)
2:0
61'
Абдуллахи Сулейман
Уджа Энтони
 
61'
Малли Юнус
Кроос Феликс
 
61'
 
Ковнацки Давид
Скрибски Стивен
61'
 
Моралес Альфредо
Бодзек Адам
61'
Шмидебах Мануэль
Меес Джошуа
 
62'
 
Зуттнер Маркус
Гисельман Нико
66'
Бекер Шеральдо
Прёмель Гриша
 
73'
 
Ковнацки Давид
74'
 
Циммер Жан
Караман Кенан

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 8
  • 6 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Унион Берлин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андерссон Себастьян 12 (1) 0.35
2. Бюльтер Мариус 7 0.21
3. Ингвартсен Маркус 5 (1) 0.15
4. Уджа Энтони 3 0.09
5. Гентнер Кристиан 3 0.09
6. Полтер Себастьян 2 (2) 0.06
7. Фридрих Марвин 2 0.06
8. Андрих Роберт 1 0.03
9. Суботич Невен 1 0.03
10. Паренсен Михаэль 1 0.03
11. Триммель Кристофер 0 0
12. Ленц Кристофер 0 0
13. Бекер Шеральдо 0 0
14. Малли Юнус 0 0
15. Меес Джошуа 0 0
Фортуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хеннингс Роувен 14 (4) 0.41
2. Караман Кенан 7 0.21
3. Томми Эрик 5 0.15
4. Айхан Кан 2 0.06
5. Хоффманн Андре 2 0.06
6. Скрибски Стивен 1 0.03
7. Циммерман Маттиас 1 0.03
8. Моралес Альфредо 1 0.03
9. Гисельман Нико 1 0.03
10. Адамс Касим 1 0.03
11. Штёгер Кевин 0 0
12. Финк Оливер 0 0
13. Йоргенсен Матиас 0 0
14. Зуттнер Маркус 0 0
15. Бериша Валон 0 0
16. Зоботка Марсель 0 0
17. Текпетей Бернард 0 0

Карточки

Унион Берлин
# Игрок      
1. Андрих Роберт 12 1
2. Фридрих Марвин 10 1
3. Шлоттербек Кевен 6 1
4. Триммель Кристофер 6 0
5. Андерссон Себастьян 5 0
6. Гентнер Кристиан 4 0
7. Паренсен Михаэль 4 0
8. Ингвартсен Маркус 4 0
9. Суботич Невен 2 1
10. Полтер Себастьян 1 1
11. Хюбнер Флориан 2 0
12. Ленц Кристофер 2 0
13. Прёмель Гриша 2 0
14. Рюэрсон Юлиан 2 0
15. Кроос Феликс 1 0
16. Малли Юнус 1 0
17. Абдуллахи Сулейман 1 0
18. Бекер Шеральдо 1 0
19. Бюльтер Мариус 1 0
20. Меес Джошуа 1 0
Фортуна
# Игрок      
1. Бодзек Адам 10 0
2. Айхан Кан 10 0
3. Хоффманн Андре 7 0
4. Моралес Альфредо 6 0
5. Гисельман Нико 6 0
6. Хеннингс Роувен 4 0
7. Циммерман Маттиас 4 0
8. Караман Кенан 4 0
9. Текпетей Бернард 4 0
10. Зуттнер Маркус 3 0
11. Штёгер Кевин 3 0
12. Томми Эрик 3 0
13. Ковнацки Давид 3 0
14. Финк Оливер 2 0
15. Циммер Жан 2 0
16. Зоботка Марсель 2 0
17. Йоргенсен Матиас 1 0
18. Бериша Валон 1 0
19. Бэйкер Льюис 1 0
20. Нана Ампома 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Унион Берлин 20.59% (7) 2.94% (1) 17.65% (6) 26.47% (9) 14.71% (5) 17.65% (6)
 Фортуна 15.15% (5) 9.09% (3) 24.24% (8) 3.03% (1) 24.24% (8) 24.24% (8)

Предыдущие игры

Унион Берлин Последние 20 матчей: + = -
Хоффенхайм 4:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:0 Падерборн Кёльн 1:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Шальке 04
Боруссия М 4:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Майнц Герта 4:0 Унион Берлин Унион Берлин 0:2 Бавария Фрайбург 3:1 Унион Берлин Байер Л 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Айнтрахт Фр 1:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:3 Байер Л Вердер 0:2 Унион Берлин Ферль 0:1 Унион Берлин Боруссия Д 5:0 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Аугсбург Унион Берлин 1:2 Санкт-Галлен РБ Лейпциг 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 3:2 Ференцварош
Фортуна Последние 20 матчей: + = -
Фортуна 1:1 Аугсбург РБ Лейпциг 2:2 Фортуна Фортуна 0:1 Боруссия Д Фортуна 2:2 Хоффенхайм
Бавария 5:0 Фортуна Фортуна 2:1 Шальке 04 Кёльн 2:2 Фортуна Фортуна 0:0 Падерборн Майнц 1:1 Фортуна Саарбрюккен 1:1 Фортуна Фортуна 3:3 Герта Фрайбург 0:2 Фортуна Фортуна 1:4 Боруссия М Вольфсбург 1:1 Фортуна Кайзерслаутерн 2:5 Фортуна Фортуна 1:1 Айнтрахт Фр Байер Л 3:0 Фортуна Фортуна 0:1 Вердер Фортуна 2:3 Базель Фортуна 1:1 Твенте

Последние игры между собой

Унион Берлин: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Фортуна: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Фортуна 2:1 Унион Берлин Бундеслига Унион Берлин 3:1 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 3:2 Унион Берлин Бундеслига 2 Фортуна 2:2 Унион Берлин Бундеслига 2
Унион Берлин 0:1 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 0:3 Унион Берлин Бундеслига 2 Унион Берлин 1:1 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 1:0 Унион Берлин Бундеслига 2 Унион Берлин 1:1 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 1:1 Унион Берлин Бундеслига 2 Унион Берлин 2:1 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 2:1 Унион Берлин Бундеслига 2 Унион Берлин 0:0 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 3:0 Унион Берлин Бундеслига 2 Унион Берлин 1:0 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 1:0 Унион Берлин Бундеслига 2 Унион Берлин 1:0 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 0:1 Унион Берлин Бундеслига 3 Унион Берлин 1:0 Фортуна Бундеслига 3 Фортуна 0:1 Унион Берлин Региональная лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 3:0 Заявка 34 26 4 4 99 - 32 82
2. Боруссия Д 0:4 Заявка 34 21 6 7 84 - 41 69
3. Боруссия М 1:0 Заявка 34 20 5 9 65 - 39 65
4. РБ Лейпциг 1:1 Заявка 34 17 13 4 80 - 37 64
5. Байер Л 1:0 Заявка 34 19 6 9 61 - 44 63
6. Хоффенхайм 4:0 Заявка 34 15 7 12 53 - 53 52
7. Вольфсбург 0:3 Заявка 34 13 10 11 48 - 45 49
8. Фрайбург 4:0 Заявка 34 13 9 12 48 - 47 48
9. Айнтрахт Фр 3:1 Заявка 34 13 6 15 59 - 59 45
10. Унион Берлин 2:0 Заявка 34 12 5 17 40 - 58 41
11. Герта 0:1 Заявка 34 11 8 15 47 - 58 41
12. Шальке 04 0:4 Заявка 34 9 12 13 38 - 58 39
13. Майнц 0:1 Заявка 34 11 4 19 44 - 65 37
14. Аугсбург 1:1 Заявка 34 9 10 15 45 - 62 37
15. Кёльн 1:6 Заявка 34 10 6 18 51 - 69 36
16. Вердер 6:1 Заявка 34 8 7 19 42 - 69 31
17. Фортуна 0:2 Заявка 34 6 12 16 36 - 66 30
18. Падерборн 1:3 Заявка 34 4 8 22 36 - 74 20
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alte Foersterei. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Унион Берлин 38.9% (56)
X 36.8% (53)
Фортуна 24.3% (35)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Унион Берлин 2:0 Фортуна

Исход игры
Унион Берлин
38.9% (56)
Ничья
36.8% (53)
Фортуна
24.3% (35)
Тотал 2.5
Больше
40.88% (56)
Меньше
59.12% (81)
Обе команды забьют
Да
74.45% (102)
Нет
25.55% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.9% (46)
2:1 Унион Берлин
18.8% (27)
1:0 Унион Берлин
16.7% (24)
1:2 Фортуна
15.3% (22)
0:1 Фортуна
4.2% (6)
2:2 Ничья
2.1% (3)
2:0 Унион Берлин
2.1% (3)
0:2 Фортуна
1.4% (2)
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