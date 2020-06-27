Прогнозы на матч Унион Берлин 3:0 Фортуна

Унион Берлин
3:0
Конец матча
Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай
Фортуна
1:0
26' ГолУджа Энтони
2:0
55' ГолГентнер Кристиан
73' Желтая карточкаКовнацки Давид
3:0
90' ГолАбдуллахи Сулейман
14
Райхель
Кен
23
Кроос
Феликс
11
Уджа
Энтони
13
Бодзек
Адам
22
Штёгер
Кевин
15
Томми
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Райхель КенЗащитник
-
23 Кроос ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уджа ЭнтониНападающий
- Запасные игроки
-
12 Буск ЯкобВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Каде ЮлиусПолузащитник
-
18 Малли ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Фишер Урс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Бодзек АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Штёгер КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Томми ЭрикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
32 Бормут РобинЗащитник
- Полузащитник
-
10 Бериша ВалонПолузащитник
-
39 Циммер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Уве Рослер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
26'
1:0
55'
2:0
73'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
6 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 10
-
6 Угловые 10
-
2 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андерссон Себастьян
|12 (1)
|0.35
|2.
|Бюльтер Мариус
|7
|0.21
|3.
|Ингвартсен Маркус
|5 (1)
|0.15
|4.
|Гентнер Кристиан
|3
|0.09
|5.
|Уджа Энтони
|3
|0.09
|6.
|Полтер Себастьян
|2 (2)
|0.06
|7.
|Фридрих Марвин
|2
|0.06
|8.
|Андрих Роберт
|1
|0.03
|9.
|Суботич Невен
|1
|0.03
|10.
|Паренсен Михаэль
|1
|0.03
|11.
|Абдуллахи Сулейман
|1
|0.03
|12.
|Триммель Кристофер
|0
|0
|13.
|Ленц Кристофер
|0
|0
|14.
|Бекер Шеральдо
|0
|0
|15.
|Малли Юнус
|0
|0
|16.
|Меес Джошуа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хеннингс Роувен
|14 (4)
|0.41
|2.
|Караман Кенан
|7
|0.21
|3.
|Томми Эрик
|5
|0.15
|4.
|Айхан Кан
|2
|0.06
|5.
|Хоффманн Андре
|2
|0.06
|6.
|Скрибски Стивен
|1
|0.03
|7.
|Циммерман Маттиас
|1
|0.03
|8.
|Моралес Альфредо
|1
|0.03
|9.
|Гисельман Нико
|1
|0.03
|10.
|Адамс Касим
|1
|0.03
|11.
|Штёгер Кевин
|0
|0
|12.
|Финк Оливер
|0
|0
|13.
|Йоргенсен Матиас
|0
|0
|14.
|Зуттнер Маркус
|0
|0
|15.
|Бериша Валон
|0
|0
|16.
|Зоботка Марсель
|0
|0
|17.
|Текпетей Бернард
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Андрих Роберт
|12
|1
|2.
|Фридрих Марвин
|10
|1
|3.
|Шлоттербек Кевен
|6
|1
|4.
|Триммель Кристофер
|6
|0
|5.
|Андерссон Себастьян
|5
|0
|6.
|Гентнер Кристиан
|4
|0
|7.
|Паренсен Михаэль
|4
|0
|8.
|Ингвартсен Маркус
|4
|0
|9.
|Суботич Невен
|2
|1
|10.
|Полтер Себастьян
|1
|1
|11.
|Хюбнер Флориан
|2
|0
|12.
|Ленц Кристофер
|2
|0
|13.
|Прёмель Гриша
|2
|0
|14.
|Рюэрсон Юлиан
|2
|0
|15.
|Кроос Феликс
|1
|0
|16.
|Малли Юнус
|1
|0
|17.
|Абдуллахи Сулейман
|1
|0
|18.
|Бекер Шеральдо
|1
|0
|19.
|Бюльтер Мариус
|1
|0
|20.
|Меес Джошуа
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бодзек Адам
|10
|0
|2.
|Айхан Кан
|10
|0
|3.
|Хоффманн Андре
|7
|0
|4.
|Моралес Альфредо
|6
|0
|5.
|Гисельман Нико
|6
|0
|6.
|Хеннингс Роувен
|4
|0
|7.
|Циммерман Маттиас
|4
|0
|8.
|Караман Кенан
|4
|0
|9.
|Ковнацки Давид
|4
|0
|10.
|Текпетей Бернард
|4
|0
|11.
|Зуттнер Маркус
|3
|0
|12.
|Штёгер Кевин
|3
|0
|13.
|Томми Эрик
|3
|0
|14.
|Финк Оливер
|2
|0
|15.
|Циммер Жан
|2
|0
|16.
|Зоботка Марсель
|2
|0
|17.
|Йоргенсен Матиас
|1
|0
|18.
|Бериша Валон
|1
|0
|19.
|Бэйкер Льюис
|1
|0
|20.
|Нана Ампома
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Унион Берлин
|19.44% (7)
|5.56% (2)
|16.67% (6)
|27.78% (10)
|13.89% (5)
|16.67% (6)
|Фортуна
|15.15% (5)
|9.09% (3)
|24.24% (8)
|3.03% (1)
|24.24% (8)
|24.24% (8)
Предыдущие игры
Унион Берлин Последние 20 матчей: + = -Хоффенхайм 4:0 Унион Берлин Унион Берлин 1:0 Падерборн Кёльн 1:2 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Шальке 04
Боруссия М 4:1 Унион Берлин Унион Берлин 1:1 Майнц Герта 4:0 Унион Берлин Унион Берлин 0:2 Бавария Фрайбург 3:1 Унион Берлин Байер Л 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Айнтрахт Фр 1:2 Унион Берлин Унион Берлин 2:3 Байер Л Вердер 0:2 Унион Берлин Ферль 0:1 Унион Берлин Боруссия Д 5:0 Унион Берлин Унион Берлин 2:0 Аугсбург Унион Берлин 1:2 Санкт-Галлен РБ Лейпциг 3:1 Унион Берлин Унион Берлин 3:2 Ференцварош
Фортуна Последние 20 матчей: + = -Фортуна 1:1 Аугсбург РБ Лейпциг 2:2 Фортуна Фортуна 0:1 Боруссия Д Фортуна 2:2 Хоффенхайм
Бавария 5:0 Фортуна Фортуна 2:1 Шальке 04 Кёльн 2:2 Фортуна Фортуна 0:0 Падерборн Майнц 1:1 Фортуна Саарбрюккен 1:1 Фортуна Фортуна 3:3 Герта Фрайбург 0:2 Фортуна Фортуна 1:4 Боруссия М Вольфсбург 1:1 Фортуна Кайзерслаутерн 2:5 Фортуна Фортуна 1:1 Айнтрахт Фр Байер Л 3:0 Фортуна Фортуна 0:1 Вердер Фортуна 2:3 Базель Фортуна 1:1 Твенте
Последние игры между собой
Унион Берлин: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Фортуна: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Унион Берлин 0:1 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 0:3 Унион Берлин Бундеслига 2 Унион Берлин 1:1 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 1:0 Унион Берлин Бундеслига 2 Унион Берлин 1:1 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 1:1 Унион Берлин Бундеслига 2 Унион Берлин 2:1 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 2:1 Унион Берлин Бундеслига 2 Унион Берлин 0:0 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 3:0 Унион Берлин Бундеслига 2 Унион Берлин 1:0 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 1:0 Унион Берлин Бундеслига 2 Унион Берлин 1:0 Фортуна Бундеслига 2 Фортуна 0:1 Унион Берлин Бундеслига 3 Унион Берлин 1:0 Фортуна Бундеслига 3 Фортуна 0:1 Унион Берлин Региональная лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|34
|26
|4
|4
|100 - 32
|82
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|34
|21
|6
|7
|84 - 41
|69
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|34
|18
|12
|4
|81 - 37
|66
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|34
|20
|5
|9
|66 - 40
|65
|5.
|Байер Л
|Заявка
|34
|19
|6
|9
|61 - 44
|63
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|34
|15
|7
|12
|53 - 53
|52
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|34
|13
|10
|11
|48 - 46
|49
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|48 - 47
|48
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|34
|13
|6
|15
|59 - 60
|45
|10.
|Унион Берлин
|Заявка
|34
|12
|5
|17
|41 - 58
|41
|11.
|Герта
|Заявка
|34
|11
|8
|15
|48 - 59
|41
|12.
|Шальке 04
|Заявка
|34
|9
|12
|13
|38 - 58
|39
|13.
|Майнц
|Заявка
|34
|11
|4
|19
|44 - 65
|37
|14.
|Кёльн
|Заявка
|34
|10
|6
|18
|51 - 69
|36
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|34
|9
|9
|16
|45 - 63
|36
|16.
|Вердер
|Заявка
|34
|8
|7
|19
|42 - 69
|31
|17.
|Фортуна
|Заявка
|34
|6
|12
|16
|36 - 67
|30
|18.
|Падерборн
|Заявка
|34
|4
|8
|22
|37 - 74
|20
Прогнозы на матч Унион Берлин 3:0 Фортуна
Исход игры
Унион Берлин
38.9% (56)
Ничья
36.8% (53)
Фортуна
24.3% (35)
Тотал 2.5
Больше
40.88% (56)
Меньше
59.12% (81)
Обе команды забьют
Да
74.45% (102)
Нет
25.55% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.9% (46)
2:1 Унион Берлин
18.8% (27)
1:0 Унион Берлин
16.7% (24)
1:2 Фортуна
15.3% (22)
0:1 Фортуна
4.2% (6)
2:2 Ничья
2.1% (3)
2:0 Унион Берлин
2.1% (3)
0:2 Фортуна
1.4% (2)
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