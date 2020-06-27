Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 3:1 Падерборн

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Айнтрахт Фр
3:1
Второй тайм: 76'

Стадион:
Падерборн
0'
1:0
9' Гол
Роде Себастьян
9' Желтая карточка
Михель Свен
2:0
33' Гол
Андре Силва
3:0
52' Гол
Дост Бас
3:1
55' Гол
Драгер Мохамед
76'
1
Трапп
Кевин
19
Абрахам
Давид
2
Н'Дика
Эван
13
Хинтереггер
Мартин
24
Да
Коста
Данни
28
Кор
Доминик
15
Камада
Даити
17
Роде
Себастьян
10
Костич
Филип
33
Андре
Силва
9
Дост
Бас
17
Цингерле
Леопольд
15
Килиан
Лука
20
Жанс
Лоран
29
Коллинс
Джамилу
25
Драгер
Мохамед
7
Риттер
Марлон
19
Сабири
Абдельхамид
22
Антви-Аджей
Кристофер
39
Василиадис
Себастиан
18
Србени
Деннис
11
Михель
Свен
Айнтрахт Фр
3-5-2
Падерборн
3-4-1-2

Ход матча

9'
Роде Себастьян
1:0
9'
 
Михель Свен
33'
Андре Силва
(Да Коста Данни)
2:0
52'
Дост Бас
(Кор Доминик)
3:0
55'
3:1
Драгер Мохамед
(Риттер Марлон)
66'
 
Цолински Бен
Србени Деннис
66'
Соу Джибриль
Андре Силва
 
75'
 
Прёгер Кай
Риттер Марлон
76'
 
Фридйонссон Самуэль
Килиан Лука

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Фр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андре Силва 12 (1) 0.35
2. Дост Бас 8 0.24
3. Хинтереггер Мартин 8 0.24
4. Пасьенса Гонсало 7 (1) 0.21
5. Чендлер Тимоти 5 0.15
6. Костич Филип 3 0.09
7. Роде Себастьян 3 0.09
8. Камада Даити 2 0.06
9. Ильзанкер Штефан 2 0.06
10. Абрахам Давид 2 0.06
11. Да Коста Данни 1 0.03
12. Соу Джибриль 1 0.03
13. Туре Альмами 1 0.03
14. Н'Дика Эван 1 0.03
15. Кор Доминик 0 0
16. Де Гузман Джонатан 0 0
17. Гачинович Мийат 0 0
Падерборн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мамба Стрели 5 0.15
2. Србени Деннис 5 0.15
3. Михель Свен 4 0.12
4. Сабири Абдельхамид 4 (1) 0.12
5. Цолински Бен 3 0.09
6. Прёгер Кай 2 0.06
7. Гьясула Клаус 2 0.06
8. Шонлау Себастьян 2 0.06
9. Каули 2 0.06
10. Драгер Мохамед 1 0.03
11. Штродьек Кристиан 1 0.03
12. Коллинс Джамилу 1 0.03
13. Антви-Аджей Кристофер 1 0.03
14. Василиадис Себастиан 1 0.03
15. Хольтманн Геррит 1 0.03
16. Хюнемайер Уве 1 (1) 0.03
17. Жанс Лоран 0 0
18. Риттер Марлон 0 0

Карточки

Айнтрахт Фр
# Игрок      
1. Хинтереггер Мартин 8 0
2. Кор Доминик 5 1
3. Роде Себастьян 6 0
4. Фернандеш Желсон 4 1
5. Торро Лукас 4 1
6. Камада Даити 5 0
7. Чендлер Тимоти 4 0
8. Костич Филип 4 0
9. Пасьенса Гонсало 4 0
10. Абрахам Давид 2 1
11. Хасебе Макото 3 0
12. Н'Дика Эван 3 0
13. Дост Бас 2 0
14. Гачинович Мийат 2 0
15. Туре Альмами 2 0
16. Соу Джибриль 2 0
17. Де Гузман Джонатан 1 0
18. Трапп Кевин 1 0
19. Ребич Анте 1 0
20. Андре Силва 1 0
21. Йовелич Деян 1 0
Падерборн
# Игрок      
1. Гьясула Клаус 17 0
2. Василиадис Себастиан 10 0
3. Коллинс Джамилу 8 1
4. Хюнемайер Уве 6 1
5. Михель Свен 7 0
6. Сабири Абдельхамид 6 0
7. Мамба Стрели 5 0
8. Цолински Бен 4 0
9. Штродьек Кристиан 3 0
10. Риттер Марлон 3 0
11. Хольтманн Геррит 1 1
12. Жанс Лоран 2 0
13. Шонлау Себастьян 2 0
14. Драгер Мохамед 2 0
15. Србени Деннис 2 0
16. Антви-Аджей Кристофер 2 0
17. Цингерле Леопольд 1 0
18. Фридйонссон Самуэль 1 0
19. Килиан Лука 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Айнтрахт Фр 6.12% (3) 12.24% (6) 10.2% (5) 24.49% (12) 20.41% (10) 26.53% (13)
 Падерборн 24.24% (8) 6.06% (2) 18.18% (6) 15.15% (5) 27.27% (9) 9.09% (3)

Предыдущие игры

Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: + = -
Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04 Герта 1:4 Айнтрахт Фр Бавария 2:1 Айнтрахт Фр
Айнтрахт Фр 0:2 Майнц Вердер 0:3 Айнтрахт Фр Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:3 Фрайбург Бавария 5:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:3 Боруссия М Айнтрахт Фр 0:3 Базель Байер Л 4:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 Вердер Ред Булл Зальцбург 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:2 Унион Берлин Айнтрахт Фр 4:1 Ред Булл Зальцбург Боруссия Д 4:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5:0 Аугсбург Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг Фортуна 1:1 Айнтрахт Фр
Падерборн Последние 20 матчей: + = -
Падерборн 1:3 Боруссия М Унион Берлин 1:0 Падерборн Падерборн 1:5 Вердер РБ Лейпциг 1:1 Падерборн
Падерборн 1:6 Боруссия Д Аугсбург 0:0 Падерборн Падерборн 1:1 Хоффенхайм Фортуна 0:0 Падерборн Падерборн 1:2 Кёльн Майнц 2:0 Падерборн Бавария 3:2 Падерборн Падерборн 1:2 Герта Шальке 04 1:1 Падерборн Падерборн 2:4 Вольфсбург Фрайбург 0:2 Падерборн Падерборн 1:4 Байер Л Ганновер 96 0:1 Падерборн Падерборн 4:1 Шпортфройнде Лотте Падерборн 2:1 Айнтрахт Фр Боруссия М 2:0 Падерборн

Последние игры между собой

Айнтрахт Фр: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Падерборн: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Падерборн 2:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Айнтрахт Фр 4:0 Падерборн Бундеслига Падерборн 3:1 Айнтрахт Фр Бундеслига Падерборн 4:2 Айнтрахт Фр Бундеслига 2
Айнтрахт Фр 0:0 Падерборн Бундеслига 2 Падерборн 1:1 Айнтрахт Фр Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 3:0 Заявка 34 26 4 4 99 - 32 82
2. Боруссия Д 0:4 Заявка 34 21 6 7 84 - 41 69
3. Боруссия М 1:0 Заявка 34 20 5 9 65 - 39 65
4. РБ Лейпциг 1:1 Заявка 34 17 13 4 80 - 37 64
5. Байер Л 1:0 Заявка 34 19 6 9 61 - 44 63
6. Хоффенхайм 4:0 Заявка 34 15 7 12 53 - 53 52
7. Вольфсбург 0:3 Заявка 34 13 10 11 48 - 45 49
8. Фрайбург 4:0 Заявка 34 13 9 12 48 - 47 48
9. Айнтрахт Фр 3:1 Заявка 34 13 6 15 59 - 59 45
10. Унион Берлин 2:0 Заявка 34 12 5 17 40 - 58 41
11. Герта 0:1 Заявка 34 11 8 15 47 - 58 41
12. Шальке 04 0:4 Заявка 34 9 12 13 38 - 58 39
13. Майнц 0:1 Заявка 34 11 4 19 44 - 65 37
14. Аугсбург 1:1 Заявка 34 9 10 15 45 - 62 37
15. Кёльн 1:6 Заявка 34 10 6 18 51 - 69 36
16. Вердер 6:1 Заявка 34 8 7 19 42 - 69 31
17. Фортуна 0:2 Заявка 34 6 12 16 36 - 66 30
18. Падерборн 1:3 Заявка 34 4 8 22 36 - 74 20
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Прогнозы 144
Айнтрахт Фр 95.8% (138)
X 2.8% (4)
Падерборн 1.4% (2)
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Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 3:1 Падерборн

Исход игры
Айнтрахт Фр
95.8% (138)
Ничья
2.8% (4)
Падерборн
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
56.72% (76)
Меньше
43.28% (58)
Обе команды забьют
Да
47.76% (64)
Нет
52.24% (70)
Популярный счёт
2:0 Айнтрахт Фр
31.3% (45)
2:1 Айнтрахт Фр
24.3% (35)
3:1 Айнтрахт Фр
16% (23)
1:0 Айнтрахт Фр
8.3% (12)
3:0 Айнтрахт Фр
6.9% (10)
4:1 Айнтрахт Фр
2.8% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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