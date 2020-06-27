Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 3:1 Падерборн

Айнтрахт Фр
3:1
Второй тайм: 76'
Стадион: Коммерцбанк-Арена
Падерборн
1:0
9' ГолРоде Себастьян
9' Желтая карточкаМихель Свен
2:0
33' ГолАндре Силва
3:0
52' ГолДост Бас
3:1
55' ГолДрагер Мохамед
28
Кор
Доминик
15
Камада
Даити
10
Костич
Филип
33
Андре
Силва
9
Дост
Бас
15
Килиан
Лука
20
Жанс
Лоран
11
Михель
Свен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Кор ДоминикПолузащитник
-
15 Камада ДаитиПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Костич ФилипПолузащитник
-
33 Андре СилваНападающий
-
9 Дост БасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Русс МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Килиан ЛукаЗащитник
-
20 Жанс ЛоранЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Михель СвенНападающий
- Запасные игроки
-
21 Хут ЯнникВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Цолински БенПолузащитник
-
26 Эванс ЭнтониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Мамба СтрелиНападающий
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
9'
1:0
9'
33'
2:0
52'
3:0
55'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
4 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 6
-
6 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 3
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андре Силва
|12 (1)
|0.35
|2.
|Дост Бас
|8
|0.24
|3.
|Хинтереггер Мартин
|8
|0.24
|4.
|Пасьенса Гонсало
|7 (1)
|0.21
|5.
|Чендлер Тимоти
|5
|0.15
|6.
|Костич Филип
|3
|0.09
|7.
|Роде Себастьян
|3
|0.09
|8.
|Камада Даити
|2
|0.06
|9.
|Ильзанкер Штефан
|2
|0.06
|10.
|Абрахам Давид
|2
|0.06
|11.
|Да Коста Данни
|1
|0.03
|12.
|Соу Джибриль
|1
|0.03
|13.
|Туре Альмами
|1
|0.03
|14.
|Н'Дика Эван
|1
|0.03
|15.
|Кор Доминик
|0
|0
|16.
|Де Гузман Джонатан
|0
|0
|17.
|Гачинович Мийат
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мамба Стрели
|5
|0.15
|2.
|Србени Деннис
|5
|0.15
|3.
|Михель Свен
|4
|0.12
|4.
|Сабири Абдельхамид
|4 (1)
|0.12
|5.
|Цолински Бен
|3
|0.09
|6.
|Прёгер Кай
|2
|0.06
|7.
|Гьясула Клаус
|2
|0.06
|8.
|Шонлау Себастьян
|2
|0.06
|9.
|Каули
|2
|0.06
|10.
|Драгер Мохамед
|1
|0.03
|11.
|Штродьек Кристиан
|1
|0.03
|12.
|Коллинс Джамилу
|1
|0.03
|13.
|Антви-Аджей Кристофер
|1
|0.03
|14.
|Василиадис Себастиан
|1
|0.03
|15.
|Хольтманн Геррит
|1
|0.03
|16.
|Хюнемайер Уве
|1 (1)
|0.03
|17.
|Жанс Лоран
|0
|0
|18.
|Риттер Марлон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хинтереггер Мартин
|8
|0
|2.
|Кор Доминик
|5
|1
|3.
|Роде Себастьян
|6
|0
|4.
|Фернандеш Желсон
|4
|1
|5.
|Торро Лукас
|4
|1
|6.
|Камада Даити
|5
|0
|7.
|Чендлер Тимоти
|4
|0
|8.
|Костич Филип
|4
|0
|9.
|Пасьенса Гонсало
|4
|0
|10.
|Абрахам Давид
|2
|1
|11.
|Хасебе Макото
|3
|0
|12.
|Н'Дика Эван
|3
|0
|13.
|Дост Бас
|2
|0
|14.
|Гачинович Мийат
|2
|0
|15.
|Туре Альмами
|2
|0
|16.
|Соу Джибриль
|2
|0
|17.
|Де Гузман Джонатан
|1
|0
|18.
|Трапп Кевин
|1
|0
|19.
|Ребич Анте
|1
|0
|20.
|Андре Силва
|1
|0
|21.
|Йовелич Деян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гьясула Клаус
|17
|0
|2.
|Василиадис Себастиан
|10
|0
|3.
|Коллинс Джамилу
|8
|1
|4.
|Хюнемайер Уве
|6
|1
|5.
|Михель Свен
|7
|0
|6.
|Сабири Абдельхамид
|6
|0
|7.
|Мамба Стрели
|5
|0
|8.
|Цолински Бен
|4
|0
|9.
|Штродьек Кристиан
|3
|0
|10.
|Риттер Марлон
|3
|0
|11.
|Хольтманн Геррит
|1
|1
|12.
|Жанс Лоран
|2
|0
|13.
|Шонлау Себастьян
|2
|0
|14.
|Драгер Мохамед
|2
|0
|15.
|Србени Деннис
|2
|0
|16.
|Антви-Аджей Кристофер
|2
|0
|17.
|Цингерле Леопольд
|1
|0
|18.
|Фридйонссон Самуэль
|1
|0
|19.
|Килиан Лука
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Айнтрахт Фр
|6.12% (3)
|12.24% (6)
|10.2% (5)
|24.49% (12)
|20.41% (10)
|26.53% (13)
|Падерборн
|24.24% (8)
|6.06% (2)
|18.18% (6)
|15.15% (5)
|27.27% (9)
|9.09% (3)
Предыдущие игры
Айнтрахт Фр Последние 20 матчей: + = -Кёльн 1:1 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04 Герта 1:4 Айнтрахт Фр Бавария 2:1 Айнтрахт Фр
Айнтрахт Фр 0:2 Майнц Вердер 0:3 Айнтрахт Фр Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 3:3 Фрайбург Бавария 5:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:3 Боруссия М Айнтрахт Фр 0:3 Базель Байер Л 4:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 2:0 Вердер Ред Булл Зальцбург 2:2 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 1:2 Унион Берлин Айнтрахт Фр 4:1 Ред Булл Зальцбург Боруссия Д 4:0 Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр 5:0 Аугсбург Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг Фортуна 1:1 Айнтрахт Фр
Падерборн Последние 20 матчей: + = -Падерборн 1:3 Боруссия М Унион Берлин 1:0 Падерборн Падерборн 1:5 Вердер РБ Лейпциг 1:1 Падерборн
Падерборн 1:6 Боруссия Д Аугсбург 0:0 Падерборн Падерборн 1:1 Хоффенхайм Фортуна 0:0 Падерборн Падерборн 1:2 Кёльн Майнц 2:0 Падерборн Бавария 3:2 Падерборн Падерборн 1:2 Герта Шальке 04 1:1 Падерборн Падерборн 2:4 Вольфсбург Фрайбург 0:2 Падерборн Падерборн 1:4 Байер Л Ганновер 96 0:1 Падерборн Падерборн 4:1 Шпортфройнде Лотте Падерборн 2:1 Айнтрахт Фр Боруссия М 2:0 Падерборн
Последние игры между собой
Айнтрахт Фр: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Падерборн: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|3:0 Заявка
|34
|26
|4
|4
|99 - 32
|82
|2.
|Боруссия Д
|0:4 Заявка
|34
|21
|6
|7
|84 - 41
|69
|3.
|Боруссия М
|1:0 Заявка
|34
|20
|5
|9
|65 - 39
|65
|4.
|РБ Лейпциг
|1:1 Заявка
|34
|17
|13
|4
|80 - 37
|64
|5.
|Байер Л
|1:0 Заявка
|34
|19
|6
|9
|61 - 44
|63
|6.
|Хоффенхайм
|4:0 Заявка
|34
|15
|7
|12
|53 - 53
|52
|7.
|Вольфсбург
|0:3 Заявка
|34
|13
|10
|11
|48 - 45
|49
|8.
|Фрайбург
|4:0 Заявка
|34
|13
|9
|12
|48 - 47
|48
|9.
|Айнтрахт Фр
|3:1 Заявка
|34
|13
|6
|15
|59 - 59
|45
|10.
|Унион Берлин
|2:0 Заявка
|34
|12
|5
|17
|40 - 58
|41
|11.
|Герта
|0:1 Заявка
|34
|11
|8
|15
|47 - 58
|41
|12.
|Шальке 04
|0:4 Заявка
|34
|9
|12
|13
|38 - 58
|39
|13.
|Майнц
|0:1 Заявка
|34
|11
|4
|19
|44 - 65
|37
|14.
|Аугсбург
|1:1 Заявка
|34
|9
|10
|15
|45 - 62
|37
|15.
|Кёльн
|1:6 Заявка
|34
|10
|6
|18
|51 - 69
|36
|16.
|Вердер
|6:1 Заявка
|34
|8
|7
|19
|42 - 69
|31
|17.
|Фортуна
|0:2 Заявка
|34
|6
|12
|16
|36 - 66
|30
|18.
|Падерборн
|1:3 Заявка
|34
|4
|8
|22
|36 - 74
|20
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 3:1 Падерборн
Исход игры
Айнтрахт Фр
95.8% (138)
Ничья
2.8% (4)
Падерборн
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
56.72% (76)
Меньше
43.28% (58)
Обе команды забьют
Да
47.76% (64)
Нет
52.24% (70)
Популярный счёт
2:0 Айнтрахт Фр
31.3% (45)
2:1 Айнтрахт Фр
24.3% (35)
3:1 Айнтрахт Фр
16% (23)
1:0 Айнтрахт Фр
8.3% (12)
3:0 Айнтрахт Фр
6.9% (10)
4:1 Айнтрахт Фр
2.8% (4)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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