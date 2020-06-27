Длинный заброс исполнил Кадержабек в направлении Бебу, но тот проиграл верховую борьбу за мяч свежему Шульцу.

Зацепился за мяч в чужой штрафной Холлан и сбросил под удар Витселю, но выстрел последнего заблокировали защитники.

Обыграл финтом соперника Бебу, ворвался в штрафную, но далеко отпустил от себя мяч, который оказался в руках Бюрки.

Диагональ исполнял Кадержабек в штрафную на Бебу, но тот не смог зацепиться за мяч в борьбе с двумя защитниками.

С левого фланга простреливал Шульц в штрафную на Витселя, но перехватил этот пас Хюбнер и вынес мяч в аут.

Двойная замена произошла в перерыве у хозяев. Вместо Геррейро и Азара на второй тайм вышли Санчо и Хакими.

Забросил Хакими по флангу на ход Морею, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-3! Андрей Крамарич! разрезным пасом Руди запустил в штрафную соперника Крамарича, который финтом ушел от Хуммельса и пробил мимо Бюрки низом точно по центру ворот.

В верховой борьбе против Бебу подтолкнул в спину соперника Хуммельс. Судья тут же указал на "точку". Это пенальти!

Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-4! Андрей Крамарич! Пробил несильно Крамарич с одиннадцатиметровой отметки в нижний левый от себя угол. Бюрки практически спас свою команду, но от его руки мяч все же залетел в сетку.

С углового навесил Сков на одиннадцатиметровую отметку. но здесь выиграл верх Пищек и головой вынес мяч подальше.

Получил по ногам Витсель перед чужой штрафной от Кадержабека. Опасный стандарт будет в распоряжении хозяев.

Со штрафного Витсель навесил на дальнюю штангу, куда забегал Балерди, но не много не дотянулся он до мяча головой.

Морей догнал мяч на фланге и тут же подал в центр штрафной, но здесь пробить головой Холлану не позволил Пош.

Замена произошла в составе "Хоффенхайма". Вместо Мунаса Даббура продолжать игру будет Кристоф Баумгартнер.

Выиграл подбор на линии чужой штрафной Сков, красивым финтом ушел от защитника и пробил с лету в нижний угол. Бюрки с большим трудом перевел сферу на угловой.

С правого фланга простреливал Пищек в штрафную, но этот пас без особых проблем перехватил Хюбнер.

Решился на дальний удар метров с двадцати двух Брандт. Мяч полетел слабо и стал легкой добычей для Бауманна.

Ворвался в чужую штрафную на скорости Кадержабек и подал на дальнюю штангу, где головой пробил Баумгартнер. В красивейшем прыжке Бюрки кончиками пальцев перевел мяч на угловой.

Мягко забрасывал Витсель в штрафную на ход Холлану, но тому добраться до мяча не позволил в верховой борьбе Пош.

После подачи с фланга от Рейны пробивал головой Санчо, но мяч полетел несильно и точно в руки голкиперу.

Оторвался от опеки на скорости по флангу Кадержабек и пробил с острого угла, но Бюрки намертво зафиксировал мяч в своих руках.

Подключился к атаке своей команды по флангу Хакими и пробил метров с десяти по воротам, но Бауманн отбил мяч кулаками в сторону.

Двойная замена произошла в составе "Боруссии". Вместо Балерди и Рейны свое игровое время получили Загаду и Рашль.

Пауза в матче. Судья вновь позволил футболистам немного перевести дух. Сложно выдержать все девяносто минут по такой жаре.

Прорывался по левой бровке Хакими и после паса от Брандта прострелил в штрафную, но мяч без проблем перехватил Пош.

Двойная замена теперь уже у "Хоффенхайма". Вместо Скова и Крамарича игру продолжать будут Ларсен и Цубер.

Ответная замена в составе "шмелей". Вместо Лукаша Пищека доигрывать поединок будет Нико Шульц.

Первый тайм

— Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Неожиданно побеждают гости после первого тайма!

45' Протащил мяч к штрафной Крамарич и покатил на ход Даббуру, который расшатал защитник аи попытался закрутить в дальний угол, но не попал в створ.

45' Убежал по левой бровке на скорости Геррейро и подал в центр штрафной, но Бауманн вышел из ворот и перехватил этот пас.

45' Судья компенсировал к времени первого тайма две минуты.

44' Зацепился за мяч перед чужой штрафной Холлан и головой сбросил на Азара, но тому пробить по воротам не позволил Грилич.

43' Взял инициативу на себя Крамарич, ворвался в штрафную и пробил с острого угла. Рикошетом от ноги защитника мяч полетел на угловой.

42' Откровенно сбивал Скова в центре поля Балерди в подкате. За срыв контратаки получил желтую карточку защитник.

41' Зацепился за мяч перед чужой штрафной Азар и тут же отдал на ход Холлану, но тому до сферы не позволил добраться Хюбнер.

40' Отобрал Кадержабек мяч на чужой половине поля и сразу же подал в штрафную, где в падении пробил Бебу, но угодил точно в спину Пищеку.

38' Низом покатил Руди в штрафную на ход Даббуру, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Хуммельс и не позволил пробить.

37' Со штрафного навесил Брандт на дальнюю штангу, где пытался пробить Холлан, но не смог дотянуться до мяча в борьбе против Поша.

36' Получил по ногам на фланге Брандт от Кадержабека. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Боруссии".

35' Забрасывал Витсель в штрафную, куда врывался Азар, но пробить по воротам ему не позволил в подкате Грилич.

34' Догнал мяч у лицевой линии Брандт и прострелил тут же в штрафную, но немного не успел подставить ногу Холлан.

33' С левой бровки покатил Геррейро в центр на Азара, который вторым касанием пробил метров с двадцати. Точно в руки голкиперу прилетела сфера.

32' Протащил мяч по флангу Морей и навесил на дальнюю штангу, где пытался пробить Рейна, но проиграл он борьбу на втором этаже Кадержабеку.

30' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-2! Андрей Крамарич! С правого фланга Бебу прострелил вдоль ворот на Скова, который с разворота пробил по воротам. На линии вратарской на пути мяча оказался Крамарич и с лету переправил его точно в дальний угол. Дезориентированный Бюрки не смог спасти свою команду.

29' Кадержабек мяч забрасывал в штрафную на Руди, но того опередил Хуммельс и вынес сферу в аут.

28' Убежал на скорости по флангу Морей и низом прострелил вдоль ворот, но прочитал эпизод Бауманн и перехватил мяч.

27' Диагональный длинный пас исполнил Хуммельс в штрафную на ход Холлану, но перехватил сферу в последний момент Пош.

26' С левого фланга Сков прострелил в штрафную на Крамарича, но тот не смог как следует обработать мяч и подарил его защитнику.

25' Игра возобновилась атакой от "Боруссии", но после заброса от Витселя мяч перехватил на выходе Бауманн.

24' Пауза в матче. Судья остановил игру, дав возможность футболистам немного отдохнуть и попить воды.

23' Витсель сместился с левого фланга в центр и покатил поперек под удар Брандту, но выстрел последнего накрыли защитники.

22' Активно прессингуют футболисты "Хоффенхайма" соперника на чужой половине поля. Даже центр с мячом не дают они перейти "шмелям".

21' Протащил мяч к штрафной соперника Крамарич и в разрез отдавал на ход Даббуру, но перехватил сферу Хуммельс.

20' Догнал мяч у лицевой линии Азар и подал тут же в штрафную, но здесь никого из партнеров не оказалось.



19' Взял инициативу на себя Пищек, прошел по флангу и подал в центр штрафной, но здесь Грилич вынес спокойно в аут.

18' Долго контролируют мяч на чужой половине поля хозяева, но пройти оборону соперника им пока не удается.

17' Длинный пас исполнил Руди в штрафную на Крамарича, который пробил с разворота, но крайне неточно.

16' Тонким пасом Рейна запустил в штрафную Холлана, который пробил с острого угла, но Кадержабек накрыл мяч в подкате.

15' Получил мяч на фланге Морей и тут де подал в штрафную, но здесь спокойно головой вынес сферу в аут Пош.

14' С угла поля навесил Сков на ближнюю штангу, но здесь Хюбнер нарушил правила в борьбе против Пищека.

13' Длинный пас исполнил Пищек в штрафную на Рейну, но тот не смог обработать мяч как следует и подарил его защитнику.

12' Финтом ушел от соперника на чужой половине поля и вырезал пас на ход Холлану, но мяч перехватил в подкате Грилич.

11' Прорвался по правому флангу Кадержабек и навесил в центр штрафной, где головой пробил Крамарич, но мяч полетел мимо ворот.

9' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Андрей Крамарич! Бебу пасом запустил в штрафную соперника Кадержабека, который в касание прострелил назад под удар Крамаричу. Андрей с лету пробил точно в ближнюю девятку. Без шансов для Бюрки.

8' Ушел от опеки по флангу Кадержабек и подал в центр штрафной. Здесь пробить Даббуру не позволил Пищек.

7' Получил по ногам в центре поля Самассеку от ноги Азара. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу гостей.

6' Пробивал головой Холлан после заброса от Геррейро, но мяч полетел за пределы поля от ноги защитника.

5' Убежал по флангу Геррейро и подал на дальнюю штангу, но никого из партнеров здесь не оказалось.

4' По флангу забросил Брандт на ход Морею, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

3' Руди мягко забросил в штрафную, куда врывался Даббур, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Хуммельс.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя черно-желтых цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.