Боруссия Д
0:4
Второй тайм: 75'
Стадион: Сигнал Идуна Парк
Хоффенхайм
0:1
8' ГолКрамарич Андрей
0:2
30' ГолКрамарич Андрей
41' Желтая карточкаБалерди Леонардо
0:3
48' ГолКрамарич Андрей
0:4
50' ПенальтиКрамарич Андрей
26
Пищек
Лукаш
22
Морей
Матеу
19
Брандт
Юлиан
23
Азар
Торган
38
Пош
Штефан
29
Сков
Роберт
9
Бебу
Ила
10
Даббур
Мунас
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Пищек ЛукашЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Морей МатеуПолузащитник
-
19 Брандт ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Азар ТорганПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Хитц MapвинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Тобиас РашльПолузащитник
-
14 Шульц НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Фюрих КрисНападающий
-
Главный тренер: Фавр Люсьен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Пош ШтефанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Сков РобертПолузащитник
-
9 Бебу ИлаНападающий
-
10 Даббур МунасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Цубер СтивенПолузащитник
-
41 Эльмкис ИлайПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Matthias Kaltenbach
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
8'
30'
0:2
41'
48'
0:3
50'
0:4
Статистика матча
-
0 Голы 4
-
4 Удары по воротам 7
-
3 Удары в створ 4
-
2 Угловые 5
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Санчо Джедон
|17
|0.5
|2.
|Холанн Эрлинг
|13
|0.38
|3.
|Ройс Марко
|11 (1)
|0.32
|4.
|Азар Торган
|7
|0.21
|5.
|Геррейро Рафаэль
|7
|0.21
|6.
|Хакими Ашраф
|5
|0.15
|7.
|Алькасер Пако
|5
|0.15
|8.
|Витсель Аксель
|4
|0.12
|9.
|Брандт Юлиан
|3
|0.09
|10.
|Гётце Марио
|3 (1)
|0.09
|11.
|Джан Эмре
|2
|0.06
|12.
|Хуммельс Матс
|1
|0.03
|13.
|Пищек Лукаш
|1
|0.03
|14.
|Шмельцер Марсель
|1
|0.03
|15.
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0.03
|16.
|Шульц Нико
|1
|0.03
|17.
|Вайгль Юлиан
|1
|0.03
|18.
|Ларсен Якоб-Бруун
|0
|0
|19.
|Дауд Махмуд
|0
|0
|20.
|Аканджи Мануэль
|0
|0
|21.
|Морей Матеу
|0
|0
|22.
|Джованни Рейна
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Крамарич Андрей
|12 (2)
|0.35
|2.
|Баумгартнер Кристоф
|7
|0.21
|3.
|Бебу Ила
|6
|0.18
|4.
|Адамян Саркис
|5
|0.15
|5.
|Сков Роберт
|4
|0.12
|6.
|Даббур Мунас
|4
|0.12
|7.
|Локадия Юрген
|4 (1)
|0.12
|8.
|Кадержабек Павел
|2
|0.06
|9.
|Цубер Стивен
|2
|0.06
|10.
|Бисакшич Эрмин
|2
|0.06
|11.
|Руди Себастьян
|1
|0.03
|12.
|Хюбнер Бенжамин
|1
|0.03
|13.
|Стафилидис Костас
|1
|0.03
|14.
|Рибейро Лукас
|1
|0.03
|15.
|Гайгер Деннис
|0
|0
|16.
|Гриллич Флориан
|0
|0
|17.
|Нордтвейт Ховард
|0
|0
|18.
|Самассеку Диади
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хуммельс Матс
|7
|1
|2.
|Джан Эмре
|5
|0
|3.
|Хакими Ашраф
|5
|0
|4.
|Витсель Аксель
|4
|0
|5.
|Делани Томас
|4
|0
|6.
|Вайгль Юлиан
|4
|0
|7.
|Пищек Лукаш
|3
|0
|8.
|Азар Торган
|3
|0
|9.
|Геррейро Рафаэль
|3
|0
|10.
|Аканджи Мануэль
|2
|0
|11.
|Санчо Джедон
|2
|0
|12.
|Джованни Рейна
|2
|0
|13.
|Ройс Марко
|1
|0
|14.
|Дауд Махмуд
|1
|0
|15.
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0
|16.
|Балерди Леонардо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Руди Себастьян
|9
|0
|2.
|Пош Штефан
|9
|0
|3.
|Хюбнер Бенжамин
|5
|2
|4.
|Даббур Мунас
|4
|0
|5.
|Сков Роберт
|4
|0
|6.
|Самассеку Диади
|4
|0
|7.
|Крамарич Андрей
|3
|0
|8.
|Гайгер Деннис
|3
|0
|9.
|Гриллич Флориан
|3
|0
|10.
|Баумгартнер Кристоф
|3
|0
|11.
|Фогт Кевин
|2
|0
|12.
|Нордтвейт Ховард
|2
|0
|13.
|Кадержабек Павел
|2
|0
|14.
|Акпогума Кевин
|2
|0
|15.
|Пентке Филипп
|1
|0
|16.
|Цубер Стивен
|1
|0
|17.
|Бауманн Оливер
|1
|0
|18.
|Биттенкорт Леонардо
|1
|0
|19.
|Локадия Юрген
|1
|0
|20.
|Бебу Ила
|1
|0
|21.
|Адамян Саркис
|1
|0
|22.
|Рибейро Лукас
|1
|0
|23.
|Богард Мелайро
|1
|0
|24.
|Бейер Максимилиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боруссия Д
|10.39% (8)
|14.29% (11)
|10.39% (8)
|25.97% (20)
|23.38% (18)
|15.58% (12)
|Хоффенхайм
|17.78% (8)
|6.67% (3)
|13.33% (6)
|22.22% (10)
|13.33% (6)
|26.67% (12)
Предыдущие игры
Боруссия Д Последние 20 матчей: + = -РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 0:2 Майнц Фортуна 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:0 Герта
Падерборн 1:6 Боруссия Д Боруссия Д 0:1 Бавария Вольфсбург 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 4:0 Шальке 04 ПСЖ 2:0 Боруссия Д Боруссия М 1:2 Боруссия Д Боруссия Д 1:0 Фрайбург Вердер 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 ПСЖ Боруссия Д 4:0 Айнтрахт Фр Байер Л 4:3 Боруссия Д Вердер 3:2 Боруссия Д Боруссия Д 5:0 Унион Берлин Боруссия Д 5:1 Кёльн Аугсбург 3:5 Боруссия Д Боруссия Д 0:2 Майнц
Хоффенхайм Последние 20 матчей: + = -Хоффенхайм 4:0 Унион Берлин Аугсбург 1:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:2 РБ Лейпциг Фортуна 2:2 Хоффенхайм
Майнц 0:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:1 Кёльн Падерборн 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:3 Герта Шальке 04 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:6 Бавария Боруссия М 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:3 Вольфсбург Фрайбург 1:0 Хоффенхайм Бавария 4:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:1 Байер Л Вердер 0:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт Фр Хоффенхайм 1:2 АДО Ден Хааг Хоффенхайм 2:3 Фейеноорд Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д
Последние игры между собой
Боруссия Д: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Хоффенхайм: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Боруссия Д 2:1 Хоффенхайм Бундеслига Боруссия Д 2:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:1 Боруссия Д Бундеслига Хоффенхайм 1:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:2 Хоффенхайм Кубок Боруссия Д 1:0 Хоффенхайм Бундеслига Боруссия Д 3:2 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:2 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:0 Боруссия Д Бундеслига Хоффенхайм 1:0 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:1 Хоффенхайм Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|3:0 Заявка
|34
|26
|4
|4
|99 - 32
|82
|2.
|Боруссия Д
|0:4 Заявка
|34
|21
|6
|7
|84 - 41
|69
|3.
|Боруссия М
|1:0 Заявка
|34
|20
|5
|9
|65 - 39
|65
|4.
|РБ Лейпциг
|1:1 Заявка
|34
|17
|13
|4
|80 - 37
|64
|5.
|Байер Л
|1:0 Заявка
|34
|19
|6
|9
|61 - 44
|63
|6.
|Хоффенхайм
|4:0 Заявка
|34
|15
|7
|12
|53 - 53
|52
|7.
|Вольфсбург
|0:3 Заявка
|34
|13
|10
|11
|48 - 45
|49
|8.
|Фрайбург
|4:0 Заявка
|34
|13
|9
|12
|48 - 47
|48
|9.
|Айнтрахт Фр
|3:1 Заявка
|34
|13
|6
|15
|59 - 59
|45
|10.
|Унион Берлин
|2:0 Заявка
|34
|12
|5
|17
|40 - 58
|41
|11.
|Герта
|0:1 Заявка
|34
|11
|8
|15
|47 - 58
|41
|12.
|Шальке 04
|0:4 Заявка
|34
|9
|12
|13
|38 - 58
|39
|13.
|Майнц
|0:1 Заявка
|34
|11
|4
|19
|44 - 65
|37
|14.
|Аугсбург
|1:1 Заявка
|34
|9
|10
|15
|45 - 62
|37
|15.
|Кёльн
|1:6 Заявка
|34
|10
|6
|18
|51 - 69
|36
|16.
|Вердер
|6:1 Заявка
|34
|8
|7
|19
|42 - 69
|31
|17.
|Фортуна
|0:2 Заявка
|34
|6
|12
|16
|36 - 66
|30
|18.
|Падерборн
|1:3 Заявка
|34
|4
|8
|22
|36 - 74
|20
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Прогнозы на матч Боруссия Д 0:4 Хоффенхайм
Исход игры
Боруссия Д
90.1% (128)
Ничья
8.5% (12)
Хоффенхайм
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
67.41% (91)
Меньше
32.59% (44)
Обе команды забьют
Да
65.93% (89)
Нет
34.07% (46)
Популярный счёт
3:1 Боруссия Д
25.4% (36)
2:1 Боруссия Д
23.9% (34)
2:0 Боруссия Д
21.1% (30)
1:0 Боруссия Д
5.6% (8)
1:1 Ничья
3.5% (5)
3:0 Боруссия Д
3.5% (5)
3:2 Боруссия Д
3.5% (5)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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