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  2. Матчи
  3. Германия
Боруссия Д
0:4
Второй тайм: 75'

Стадион:
Хоффенхайм
0'
0:1
8' Гол
Крамарич Андрей
0:2
30' Гол
Крамарич Андрей
41' Желтая карточка
Балерди Леонардо
0:3
48' Гол
Крамарич Андрей
0:4
50' Пенальти
Крамарич Андрей
75'
1
Бюрки
Роман
26
Пищек
Лукаш
15
Хуммельс
Матс
18
Балерди
Леонардо
22
Морей
Матеу
19
Брандт
Юлиан
28
Витсель
Аксель
13
Геррейро
Рафаэль
23
Азар
Торган
32
Джованни
Рейна
17
Холанн
Эрлинг
1
Бауманн
Оливер
38
Пош
Штефан
11
Гриллич
Флориан
21
Хюбнер
Бенжамин
3
Кадержабек
Павел
18
Самассеку
Диади
16
Руди
Себастьян
29
Сков
Роберт
9
Бебу
Ила
10
Даббур
Мунас
27
Крамарич
Андрей
Боруссия Д
3-4-2-1
Хоффенхайм
3-4-3

Ход матча

8'
0:1
Крамарич Андрей
(Кадержабек Павел)
30'
0:2
Крамарич Андрей
(Сков Роберт)
41'
Балерди Леонардо
 
46'
Санчо Джедон
Геррейро Рафаэль
 
46'
Хакими Ашраф
Азар Торган
 
48'
0:3
Крамарич Андрей
(Бебу Ила)
50'
0:4
Крамарич Андрей
56'
 
Баумгартнер Кристоф
Даббур Мунас
65'
Тобиас Рашль
Балерди Леонардо
 
65'
Загаду Дан-Аксель
Джованни Рейна
 
70'
 
Цубер Стивен
Сков Роберт
70'
 
Ларсен Якоб-Бруун
Крамарич Андрей
70'
Шульц Нико
Пищек Лукаш
 

Статистика матча

  • 0 Голы 4
  • 4 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия Д
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Санчо Джедон 17 0.5
2. Холанн Эрлинг 13 0.38
3. Ройс Марко 11 (1) 0.32
4. Азар Торган 7 0.21
5. Геррейро Рафаэль 7 0.21
6. Хакими Ашраф 5 0.15
7. Алькасер Пако 5 0.15
8. Витсель Аксель 4 0.12
9. Брандт Юлиан 3 0.09
10. Гётце Марио 3 (1) 0.09
11. Джан Эмре 2 0.06
12. Хуммельс Матс 1 0.03
13. Пищек Лукаш 1 0.03
14. Шмельцер Марсель 1 0.03
15. Загаду Дан-Аксель 1 0.03
16. Шульц Нико 1 0.03
17. Вайгль Юлиан 1 0.03
18. Ларсен Якоб-Бруун 0 0
19. Дауд Махмуд 0 0
20. Аканджи Мануэль 0 0
21. Морей Матеу 0 0
22. Джованни Рейна 0 0
Хоффенхайм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крамарич Андрей 12 (2) 0.35
2. Баумгартнер Кристоф 7 0.21
3. Бебу Ила 6 0.18
4. Адамян Саркис 5 0.15
5. Сков Роберт 4 0.12
6. Даббур Мунас 4 0.12
7. Локадия Юрген 4 (1) 0.12
8. Кадержабек Павел 2 0.06
9. Цубер Стивен 2 0.06
10. Бисакшич Эрмин 2 0.06
11. Руди Себастьян 1 0.03
12. Хюбнер Бенжамин 1 0.03
13. Стафилидис Костас 1 0.03
14. Рибейро Лукас 1 0.03
15. Гайгер Деннис 0 0
16. Гриллич Флориан 0 0
17. Нордтвейт Ховард 0 0
18. Самассеку Диади 0 0

Карточки

Боруссия Д
# Игрок      
1. Хуммельс Матс 7 1
2. Джан Эмре 5 0
3. Хакими Ашраф 5 0
4. Витсель Аксель 4 0
5. Делани Томас 4 0
6. Вайгль Юлиан 4 0
7. Пищек Лукаш 3 0
8. Азар Торган 3 0
9. Геррейро Рафаэль 3 0
10. Аканджи Мануэль 2 0
11. Санчо Джедон 2 0
12. Джованни Рейна 2 0
13. Ройс Марко 1 0
14. Дауд Махмуд 1 0
15. Загаду Дан-Аксель 1 0
16. Балерди Леонардо 1 0
Хоффенхайм
# Игрок      
1. Руди Себастьян 9 0
2. Пош Штефан 9 0
3. Хюбнер Бенжамин 5 2
4. Даббур Мунас 4 0
5. Сков Роберт 4 0
6. Самассеку Диади 4 0
7. Крамарич Андрей 3 0
8. Гайгер Деннис 3 0
9. Гриллич Флориан 3 0
10. Баумгартнер Кристоф 3 0
11. Фогт Кевин 2 0
12. Нордтвейт Ховард 2 0
13. Кадержабек Павел 2 0
14. Акпогума Кевин 2 0
15. Пентке Филипп 1 0
16. Цубер Стивен 1 0
17. Бауманн Оливер 1 0
18. Биттенкорт Леонардо 1 0
19. Локадия Юрген 1 0
20. Бебу Ила 1 0
21. Адамян Саркис 1 0
22. Рибейро Лукас 1 0
23. Богард Мелайро 1 0
24. Бейер Максимилиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боруссия Д 10.39% (8) 14.29% (11) 10.39% (8) 25.97% (20) 23.38% (18) 15.58% (12)
 Хоффенхайм 17.78% (8) 6.67% (3) 13.33% (6) 22.22% (10) 13.33% (6) 26.67% (12)

Предыдущие игры

Боруссия Д Последние 20 матчей: + = -
РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 0:2 Майнц Фортуна 0:1 Боруссия Д Боруссия Д 1:0 Герта
Падерборн 1:6 Боруссия Д Боруссия Д 0:1 Бавария Вольфсбург 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 4:0 Шальке 04 ПСЖ 2:0 Боруссия Д Боруссия М 1:2 Боруссия Д Боруссия Д 1:0 Фрайбург Вердер 0:2 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 ПСЖ Боруссия Д 4:0 Айнтрахт Фр Байер Л 4:3 Боруссия Д Вердер 3:2 Боруссия Д Боруссия Д 5:0 Унион Берлин Боруссия Д 5:1 Кёльн Аугсбург 3:5 Боруссия Д Боруссия Д 0:2 Майнц
Хоффенхайм Последние 20 матчей: + = -
Хоффенхайм 4:0 Унион Берлин Аугсбург 1:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:2 РБ Лейпциг Фортуна 2:2 Хоффенхайм
Майнц 0:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 3:1 Кёльн Падерборн 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:3 Герта Шальке 04 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 0:6 Бавария Боруссия М 1:1 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:3 Вольфсбург Фрайбург 1:0 Хоффенхайм Бавария 4:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 2:1 Байер Л Вердер 0:3 Хоффенхайм Хоффенхайм 1:2 Айнтрахт Фр Хоффенхайм 1:2 АДО Ден Хааг Хоффенхайм 2:3 Фейеноорд Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д

Последние игры между собой

Боруссия Д: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Хоффенхайм: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:3 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:1 Боруссия Д Бундеслига Хоффенхайм 3:1 Боруссия Д Бундеслига
Боруссия Д 2:1 Хоффенхайм Бундеслига Боруссия Д 2:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:1 Боруссия Д Бундеслига Хоффенхайм 1:1 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:2 Хоффенхайм Кубок Боруссия Д 1:0 Хоффенхайм Бундеслига Боруссия Д 3:2 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 2:2 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:2 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:3 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 3:1 Хоффенхайм Бундеслига Хоффенхайм 1:0 Боруссия Д Бундеслига Хоффенхайм 1:0 Боруссия Д Бундеслига Боруссия Д 1:1 Хоффенхайм Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 3:0 Заявка 34 26 4 4 99 - 32 82
2. Боруссия Д 0:4 Заявка 34 21 6 7 84 - 41 69
3. Боруссия М 1:0 Заявка 34 20 5 9 65 - 39 65
4. РБ Лейпциг 1:1 Заявка 34 17 13 4 80 - 37 64
5. Байер Л 1:0 Заявка 34 19 6 9 61 - 44 63
6. Хоффенхайм 4:0 Заявка 34 15 7 12 53 - 53 52
7. Вольфсбург 0:3 Заявка 34 13 10 11 48 - 45 49
8. Фрайбург 4:0 Заявка 34 13 9 12 48 - 47 48
9. Айнтрахт Фр 3:1 Заявка 34 13 6 15 59 - 59 45
10. Унион Берлин 2:0 Заявка 34 12 5 17 40 - 58 41
11. Герта 0:1 Заявка 34 11 8 15 47 - 58 41
12. Шальке 04 0:4 Заявка 34 9 12 13 38 - 58 39
13. Майнц 0:1 Заявка 34 11 4 19 44 - 65 37
14. Аугсбург 1:1 Заявка 34 9 10 15 45 - 62 37
15. Кёльн 1:6 Заявка 34 10 6 18 51 - 69 36
16. Вердер 6:1 Заявка 34 8 7 19 42 - 69 31
17. Фортуна 0:2 Заявка 34 6 12 16 36 - 66 30
18. Падерборн 1:3 Заявка 34 4 8 22 36 - 74 20
  • Второй тайм
  • 77'
    С левого фланга простреливал Шульц в штрафную на Витселя, но перехватил этот пас Хюбнер и вынес мяч в аут.
  • 76'
    Диагональ исполнял Кадержабек в штрафную на Бебу, но тот не смог зацепиться за мяч в борьбе с двумя защитниками.
  • 74'
    Обыграл финтом соперника Бебу, ворвался в штрафную, но далеко отпустил от себя мяч, который оказался в руках Бюрки.
  • 73'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Холлан и сбросил под удар Витселю, но выстрел последнего заблокировали защитники.
  • 72'
    Длинный заброс исполнил Кадержабек в направлении Бебу, но тот проиграл верховую борьбу за мяч свежему Шульцу.
Футбольный тест из 100 вопросов
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  • Замена
    71'
    Ответная замена в составе "шмелей". Вместо Лукаша Пищека доигрывать поединок будет Нико Шульц.
  • Замена
    70'
    Двойная замена теперь уже у "Хоффенхайма". Вместо Скова и Крамарича игру продолжать будут Ларсен и Цубер.
  • 69'
    Прорывался по левой бровке Хакими и после паса от Брандта прострелил в штрафную, но мяч без проблем перехватил Пош.
  • 68'
    Пауза в матче. Судья вновь позволил футболистам немного перевести дух. Сложно выдержать все девяносто минут по такой жаре.
  • Замена
    66'
    Двойная замена произошла в составе "Боруссии". Вместо Балерди и Рейны свое игровое время получили Загаду и Рашль. 
  • 65'
    Подключился к атаке своей команды по флангу Хакими и пробил метров с десяти по воротам, но Бауманн отбил мяч кулаками в сторону.
  • 64'
    Оторвался от опеки на скорости по флангу Кадержабек и пробил с острого угла, но Бюрки намертво зафиксировал мяч в своих руках.
  • 63'
    После подачи с фланга от Рейны пробивал головой Санчо, но мяч полетел несильно и точно в руки голкиперу.
  • 62'
    Мягко забрасывал Витсель в штрафную на ход Холлану, но тому добраться до мяча не позволил в верховой борьбе Пош.
  • Опасный момент
    61'
    Ворвался в чужую штрафную на скорости Кадержабек и подал на дальнюю штангу, где головой пробил Баумгартнер. В красивейшем прыжке Бюрки кончиками пальцев перевел мяч на угловой.
  • 60'
    Решился на дальний удар метров с двадцати двух Брандт. Мяч полетел слабо и стал легкой добычей для Бауманна.
  • 59'
    С правого фланга простреливал Пищек в штрафную, но этот пас без особых проблем перехватил Хюбнер.
  • 58'
    Выиграл подбор на линии чужой штрафной Сков, красивым финтом ушел от защитника и пробил с лету в нижний угол. Бюрки с большим трудом перевел сферу на угловой.
  • Замена
    57'
    Замена произошла в составе "Хоффенхайма". Вместо Мунаса Даббура продолжать игру будет Кристоф Баумгартнер.
  • 56'
    Морей догнал мяч на фланге и тут же подал в центр штрафной, но здесь пробить головой Холлану не позволил Пош.
  • 55'
    Со штрафного Витсель навесил на дальнюю штангу, куда забегал Балерди, но не много не дотянулся он до мяча головой.
  • 54'
    Получил по ногам Витсель перед чужой штрафной от Кадержабека. Опасный стандарт будет в распоряжении хозяев.
  • 53'
    С углового навесил Сков на одиннадцатиметровую отметку. но здесь выиграл верх Пищек и головой вынес мяч подальше.
  • Пенальти
    51'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-4! Андрей Крамарич! Пробил несильно Крамарич с одиннадцатиметровой отметки в нижний левый от себя угол. Бюрки практически спас свою команду, но от его руки мяч все же залетел в сетку.
  • Пенальти!
    50'
    В верховой борьбе против Бебу подтолкнул в спину соперника Хуммельс. Судья тут же указал на "точку". Это пенальти!
  • 3 гола - хет-трик!
    49'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-3! Андрей Крамарич! разрезным пасом Руди запустил в штрафную соперника Крамарича, который финтом ушел от Хуммельса и пробил мимо Бюрки низом точно по центру ворот.
  • 48'
    Забросил Хакими по флангу на ход Морею, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
  • Замена
    47'
    Двойная замена произошла в перерыве у хозяев. Вместо Геррейро и Азара на второй тайм вышли Санчо и Хакими.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина поединка!
     
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Неожиданно побеждают гости после первого тайма!
  • 45'
    Протащил мяч к штрафной Крамарич и покатил на ход Даббуру, который расшатал защитник аи попытался закрутить в дальний угол, но не попал в створ.
  • 45'
    Убежал по левой бровке на скорости Геррейро и подал в центр штрафной, но Бауманн вышел из ворот и перехватил этот пас.
  • Дополнительное время
    45'
    Судья компенсировал к времени первого тайма две минуты.
  • 44'
    Зацепился за мяч перед чужой штрафной Холлан и головой сбросил на Азара, но тому пробить по воротам не позволил Грилич.
  • Угловой
    43'
    Взял инициативу на себя Крамарич, ворвался в штрафную и пробил с острого угла. Рикошетом от ноги защитника мяч полетел на угловой.
  • Желтая карточка
    42'
    Откровенно сбивал Скова в центре поля Балерди в подкате. За срыв контратаки получил желтую карточку защитник.
  • 41'
    Зацепился за мяч перед чужой штрафной Азар и тут же отдал на ход Холлану, но тому до сферы не позволил добраться Хюбнер.
  • 40'
    Отобрал Кадержабек мяч на чужой половине поля и сразу же подал в штрафную, где в падении пробил Бебу, но угодил точно в спину Пищеку.
  • 38'
    Низом покатил Руди в штрафную на ход Даббуру, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Хуммельс и не позволил пробить.
  • 37'
    Со штрафного навесил Брандт на дальнюю штангу, где пытался пробить Холлан, но не смог дотянуться до мяча в борьбе против Поша.
  • 36'
    Получил по ногам на фланге Брандт от Кадержабека. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Боруссии".
  • 35'
    Забрасывал Витсель в штрафную, куда врывался Азар, но пробить по воротам ему не позволил в подкате Грилич.
  • 34'
    Догнал мяч у лицевой линии Брандт и прострелил тут же в штрафную, но немного не успел подставить ногу Холлан.
  • 33'
    С левой бровки покатил Геррейро в центр на Азара, который вторым касанием пробил метров с двадцати. Точно в руки голкиперу прилетела сфера.
  • 32'
    Протащил мяч по флангу Морей и навесил на дальнюю штангу, где пытался пробить Рейна, но проиграл он борьбу на втором этаже Кадержабеку.
  • 2 гола - дубль!
    30'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-2! Андрей Крамарич! С правого фланга Бебу прострелил вдоль ворот на Скова, который с разворота пробил по воротам. На линии вратарской на пути мяча оказался Крамарич и с лету переправил его точно в дальний угол. Дезориентированный Бюрки не смог спасти свою команду.
  • 29'
    Кадержабек мяч забрасывал в штрафную на Руди, но того опередил Хуммельс и вынес сферу в аут.
  • 28'
    Убежал на скорости по флангу Морей и низом прострелил вдоль ворот, но прочитал эпизод Бауманн и перехватил мяч.
  • 27'
    Диагональный длинный пас исполнил Хуммельс в штрафную на ход Холлану, но перехватил сферу в последний момент Пош.
  • 26'
    С левого фланга Сков прострелил в штрафную на Крамарича, но тот не смог как следует обработать мяч и подарил его защитнику.
  • 25'
    Игра возобновилась атакой от "Боруссии", но после заброса от Витселя мяч перехватил на выходе Бауманн.
  • 24'
    Пауза в матче. Судья остановил игру, дав возможность футболистам немного отдохнуть и попить воды.
  • 23'
    Витсель сместился с левого фланга в центр и покатил поперек под удар Брандту, но выстрел последнего накрыли защитники.
  • 22'
    Активно прессингуют футболисты "Хоффенхайма" соперника на чужой половине поля. Даже центр с мячом не дают они перейти "шмелям".
  • 21'
    Протащил мяч к штрафной соперника Крамарич и в разрез отдавал на ход Даббуру, но перехватил сферу Хуммельс.
  • 20'
    Догнал мяч у лицевой линии Азар и подал тут же в штрафную, но здесь никого из партнеров не оказалось.
     
  • 19'
    Взял инициативу на себя Пищек, прошел по флангу и подал в центр штрафной, но здесь Грилич вынес спокойно в аут.
  • 18'
    Долго контролируют мяч на чужой половине поля хозяева, но пройти оборону соперника им пока не удается.
  • 17'
    Длинный пас исполнил Руди в штрафную на Крамарича, который пробил с разворота, но крайне неточно.
  • 16'
    Тонким пасом Рейна запустил в штрафную Холлана, который пробил с острого угла, но Кадержабек накрыл мяч в подкате.
  • 15'
    Получил мяч на фланге Морей и тут де подал в штрафную, но здесь спокойно головой вынес сферу в аут Пош.
  • 14'
    С угла поля навесил Сков на ближнюю штангу, но здесь Хюбнер нарушил правила в борьбе против Пищека.
  • 13'
    Длинный пас исполнил Пищек в штрафную на Рейну, но тот не смог обработать мяч как следует и подарил его защитнику.
  • 12'
    Финтом ушел от соперника на чужой половине поля и вырезал пас на ход Холлану, но мяч перехватил в подкате Грилич.
  • 11'
    Прорвался по правому флангу Кадержабек и навесил в центр штрафной, где головой пробил Крамарич, но мяч полетел мимо ворот.
  • Описание гола
    9'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Андрей Крамарич! Бебу пасом запустил в штрафную соперника Кадержабека, который в касание прострелил назад под удар Крамаричу. Андрей с лету пробил точно в ближнюю девятку. Без шансов для Бюрки.
  • 8'
    Ушел от опеки по флангу Кадержабек и подал в центр штрафной. Здесь пробить Даббуру не позволил Пищек.
  • 7'
    Получил по ногам в центре поля Самассеку от ноги Азара. Судья все видел и назначил штрафной удар в пользу гостей.
  • 6'
    Пробивал головой Холлан после заброса от Геррейро, но мяч полетел за пределы поля от ноги защитника.
  • 5'
    Убежал по флангу Геррейро и подал на дальнюю штангу, но никого из партнеров здесь не оказалось.
  • 4'
    По флангу забросил Брандт на ход Морею, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
  • 3'
    Руди мягко забросил в штрафную, куда врывался Даббур, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Хуммельс.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя черно-желтых цветах, гости выбрали себе синий комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Signal Iduna Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Боруссия Д 0:4 Хоффенхайм

Исход игры
Боруссия Д
90.1% (128)
Ничья
8.5% (12)
Хоффенхайм
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
67.41% (91)
Меньше
32.59% (44)
Обе команды забьют
Да
65.93% (89)
Нет
34.07% (46)
Популярный счёт
3:1 Боруссия Д
25.4% (36)
2:1 Боруссия Д
23.9% (34)
2:0 Боруссия Д
21.1% (30)
1:0 Боруссия Д
5.6% (8)
1:1 Ничья
3.5% (5)
3:0 Боруссия Д
3.5% (5)
3:2 Боруссия Д
3.5% (5)
2:2 Ничья
2.1% (3)
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