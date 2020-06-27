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Аугсбург
1:1
Второй тайм: 79'

Стадион:
РБ Лейпциг
0'
0:1
28' Гол
Вернер Тимо
45' Желтая карточка
Груэсо Карлос
52' Желтая карточка
Хан Андре
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Макс Филипп
67' Желтая карточка
Едвай Тин
68' Желтая карточка
Макс Филипп
71' Желтая карточка
Мукиэле Норди
1:1
72' Гол
Варгас Рубен
79'
21
Коубек
Томаш
18
Едвай
Тин
6
Гоувелеув
Джеффри
19
Удуохаи
Феликс
31
Макс
Филипп
8
Хедира
Рани
25
Груэсо
Карлос
28
Хан
Андре
23
Рихтер
Марко
16
Варгас
Рубен
27
Финнбогасон
Альфред
28
Мвого
Ивон
6
Конате
Ибраима
5
Юпамекано
Део
23
Хальстенберг
Марсель
22
Мукиэле
Норди
8
Хайдара
Амаду
14
Адамс
Тайлер
10
Форсберг
Эмиль
3
Анхелиньо
Хосе
25
Ольмо
Дани
11
Вернер
Тимо
Аугсбург
4-2-3-1
РБ Лейпциг
3-5-2

Ход матча

28'
0:1
Вернер Тимо
(Хайдара Амаду)
45'
Груэсо Карлос
 
52'
Хан Андре
 
58'
Макс Филипп
 
64'
Кордова Серхио
Хан Андре
 
64'
Оксфорд Рис
Финнбогасон Альфред
 
67'
Едвай Тин
 
68'
Макс Филипп
 
71'
 
Мукиэле Норди
72'
Варгас Рубен
1:1
74'
 
Нкунку Кристофер
Ольмо Дани
75'
Сухи Марек
Хедира Рани
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 7
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 8
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 1
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Аугсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нидерлехнер Флориан 13 (1) 0.38
2. Макс Филипп 8 (1) 0.24
3. Варгас Рубен 5 0.15
4. Рихтер Марко 4 0.12
5. Финнбогасон Альфред 3 (1) 0.09
6. Кордова Серхио 2 0.06
7. Лёвен Эдуард 2 0.06
8. Едвай Тин 2 0.06
9. Йенсен Фредрик 1 0.03
10. Иаго Лопес 1 0.03
11. Байер Даниэль 1 0.03
12. Хан Андре 1 0.03
13. Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль 1 0.03
14. Хедира Рани 0 0
15. Фрамбергер Рафаэль 0 0
16. Моравек Ян 0 0
17. Лихтштайнер Штефан 0 0
18. Гоувелеув Джеффри 0 0
19. Валентин Мадс 0 0
20. Груэсо Карлос 0 0
РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вернер Тимо 27 (3) 0.79
2. Шик Патрик 10 0.29
3. Забитцер Марсель 9 0.26
4. Нкунку Кристофер 5 0.15
5. Поульсен Юссуф 5 0.15
6. Форсберг Эмиль 5 (2) 0.15
7. Хальстенберг Марсель 3 0.09
8. Клостерманн Лукас 3 0.09
9. Мукиэле Норди 3 0.09
10. Ольмо Дани 3 0.09
11. Лаймер Конрад 2 0.06
12. Кампль Кевин 2 0.06
13. Анхелиньо Хосе 1 0.03
14. Орбан Вилли 1 0.03
15. Сараччи Марсело 1 0.03
16. Гулач Петер 0 0
17. Хайдара Амаду 0 0
18. Юпамекано Део 0 0
19. Кунья Матеус 0 0

Карточки

Аугсбург
# Игрок      
1. Хедира Рани 8 0
2. Варгас Рубен 8 0
3. Хан Андре 5 1
4. Байер Даниэль 6 0
5. Лихтштайнер Штефан 4 1
6. Гоувелеув Джеффри 5 0
7. Едвай Тин 5 0
8. Макс Филипп 4 0
9. Фрамбергер Рафаэль 3 0
10. Груэсо Карлос 3 0
11. Удуохаи Феликс 3 0
12. Коубек Томаш 2 0
13. Рихтер Марко 2 0
14. Моравек Ян 1 0
15. Финнбогасон Альфред 1 0
16. Шибер Юлиан 1 0
17. Сухи Марек 1 0
18. Нидерлехнер Флориан 1 0
19. Саренсен-Ба­зее Ноа-Йоэль 1 0
РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Лаймер Конрад 7 1
2. Юпамекано Део 7 1
3. Хальстенберг Марсель 5 1
4. Забитцер Марсель 4 0
5. Вернер Тимо 4 0
6. Демме Диего 3 0
7. Шик Патрик 3 0
8. Ильзанкер Штефан 2 0
9. Поульсен Юссуф 2 0
10. Анхелиньо Хосе 2 0
11. Нкунку Кристофер 2 0
12. Конате Ибраима 2 0
13. Кампль Кевин 1 0
14. Форсберг Эмиль 1 0
15. Клостерманн Лукас 1 0
16. Сараччи Марсело 1 0
17. Ольмо Дани 1 0
18. Хайдара Амаду 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аугсбург 19.05% (8) 4.76% (2) 23.81% (10) 23.81% (10) 11.9% (5) 16.67% (7)
 РБ Лейпциг 14.47% (11) 11.84% (9) 21.05% (16) 21.05% (16) 9.21% (7) 22.37% (17)

Предыдущие игры

Аугсбург Последние 20 матчей: + = -
Фортуна 1:1 Аугсбург Аугсбург 1:3 Хоффенхайм Майнц 0:1 Аугсбург Аугсбург 1:1 Кёльн
Герта 2:0 Аугсбург Аугсбург 0:0 Падерборн Шальке 04 0:3 Аугсбург Аугсбург 1:2 Вольфсбург Бавария 2:0 Аугсбург Аугсбург 2:3 Боруссия М Байер Л 2:0 Аугсбург Аугсбург 1:1 Фрайбург Айнтрахт Фр 5:0 Аугсбург Аугсбург 2:1 Вердер Унион Берлин 2:0 Аугсбург Аугсбург 3:5 Боруссия Д Аугсбург 3:3 Серкль Брюгге Аугсбург 4:0 Хибернианс РБ Лейпциг 3:1 Аугсбург Аугсбург 3:0 Фортуна
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: + = -
РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:2 Фортуна Хоффенхайм 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Падерборн
Кёльн 2:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Герта Майнц 0:5 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм Вольфсбург 0:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Байер Л Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Вердер Бавария 0:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 3:1 Аугсбург

Последние игры между собой

Аугсбург: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
РБ Лейпциг: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
РБ Лейпциг 3:1 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 1:2 РБ Лейпциг Кубок РБ Лейпциг 0:0 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 0:0 РБ Лейпциг Бундеслига
РБ Лейпциг 2:0 Аугсбург Бундеслига Аугсбург 1:0 РБ Лейпциг Бундеслига Аугсбург 2:2 РБ Лейпциг Бундеслига РБ Лейпциг 2:1 Аугсбург Бундеслига РБ Лейпциг 0:2 Аугсбург Кубок РБ Лейпциг 0:1 Аугсбург Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 3:0 Заявка 34 26 4 4 99 - 32 82
2. Боруссия Д 0:4 Заявка 34 21 6 7 84 - 41 69
3. Боруссия М 1:0 Заявка 34 20 5 9 65 - 39 65
4. РБ Лейпциг 1:1 Заявка 34 17 13 4 80 - 37 64
5. Байер Л 1:0 Заявка 34 19 6 9 61 - 44 63
6. Хоффенхайм 4:0 Заявка 34 15 7 12 53 - 53 52
7. Вольфсбург 0:3 Заявка 34 13 10 11 48 - 45 49
8. Фрайбург 4:0 Заявка 34 13 9 12 48 - 47 48
9. Айнтрахт Фр 3:1 Заявка 34 13 6 15 59 - 59 45
10. Унион Берлин 2:0 Заявка 34 12 5 17 40 - 58 41
11. Герта 0:1 Заявка 34 11 8 15 47 - 58 41
12. Шальке 04 0:4 Заявка 34 9 12 13 38 - 58 39
13. Майнц 0:1 Заявка 34 11 4 19 44 - 65 37
14. Аугсбург 1:1 Заявка 34 9 10 15 45 - 62 37
15. Кёльн 1:6 Заявка 34 10 6 18 51 - 69 36
16. Вердер 6:1 Заявка 34 8 7 19 42 - 69 31
17. Фортуна 0:2 Заявка 34 6 12 16 36 - 66 30
18. Падерборн 1:3 Заявка 34 4 8 22 36 - 74 20
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  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на WWK Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 143
Аугсбург 2.1% (3)
X 7.7% (11)
РБ Лейпциг 90.2% (129)
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Прогнозы на матч Аугсбург 1:1 РБ Лейпциг

Исход игры
Аугсбург
2.1% (3)
Ничья
7.7% (11)
РБ Лейпциг
90.2% (129)
Тотал 2.5
Больше
72.06% (98)
Меньше
27.94% (38)
Обе команды забьют
Да
76.47% (104)
Нет
23.53% (32)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
46.2% (66)
1:3 РБ Лейпциг
14.7% (21)
0:2 РБ Лейпциг
13.3% (19)
1:1 Ничья
7% (10)
0:1 РБ Лейпциг
6.3% (9)
0:3 РБ Лейпциг
2.8% (4)
2:1 Аугсбург
2.1% (3)
2:3 РБ Лейпциг
1.4% (2)
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