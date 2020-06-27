Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

49' Команда РБ Лейпциг играла лучше в этом тайме.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Анхелиньо Хосе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

48' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Варгас Рубен из команды Аугсбург пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

48' Анхелиньо Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Хорошо играет на выходе Коубек Томаш - мяч в ее руках

47' Груэсо Карлос получил желтую карточку от судьи

46' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Удар от ворот произведет Аугсбург

45' Пространство открывается для Вернер Тимо , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

44' Вернер Тимо наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

42' Юпамекано Део выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Мвого Ивон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Конате Ибраима предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

41' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Мукиэле Норди из команды РБ Лейпциг направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

38' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Матч возобновлен

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Хорошо играет на выходе Коубек Томаш - мяч в ее руках

35' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Матч возобновлен

29' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

28' Г О О О О Л - Вернер Тимо изменил счет на табло!

28' Хайдара Амаду разрезает оборону соперника отличным пасом

25' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Удар от ворот произведет Аугсбург

24' Пространство открывается для Форсберг Эмиль , но ее удар идет далеко от цели. Могла бы пробить лучше.

24' Плохо играет Удуохаи Феликс - неудачный вынос, и мяч у соперниц

23' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Аугсбург

21' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Мукиэле Норди выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Хедира Рани наносит удар, но после ее удара мяч от рикошета улетел мимо ворот.

16' Аугсбург вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

14' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Удуохаи Феликс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Как она упустила момент!?! Мукиэле Норди имела прекрасный шанс забить, но каким-то образом промазала!

8' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Хан Андре из команды Аугсбург пытается найти партнера по команде, но ее пас заблокирован противником.

6' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Аугсбург вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' РБ Лейпциг вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Аугсбург начинает с центра поля