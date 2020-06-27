Аугсбург
1:1
Второй тайм: 79'
Стадион: ВВК Арена
РБ Лейпциг
0:1
28' ГолВернер Тимо
45' Желтая карточкаГруэсо Карлос
52' Желтая карточкаХан Андре
58' Undefined phrase: football_event_Макс Филипп
67' Желтая карточкаЕдвай Тин
68' Желтая карточкаМакс Филипп
71' Желтая карточкаМукиэле Норди
1:1
72' ГолВаргас Рубен
21
Коубек
Томаш
18
Едвай
Тин
31
Макс
Филипп
28
Хан
Андре
23
Рихтер
Марко
16
Варгас
Рубен
28
Мвого
Ивон
14
Адамс
Тайлер
25
Ольмо
Дани
11
Вернер
Тимо
- Основной состав
-
21 Коубек ТомашВратарь
-
18 Едвай ТинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Хан АндреПолузащитник
-
23 Рихтер МаркоПолузащитник
-
16 Варгас РубенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Гифер ФабианВратарь
-
15 Станич ЙозоЗащитник
-
36 Оксфорд РисЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Лёвен ЭдуардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хайко Херрлих
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
28 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Адамс ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ольмо ДаниНападающий
-
11 Вернер ТимоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
53 Краусс ТомПолузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
28'
0:1
45'
52'
58'
67'
68'
71'
72'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 7
-
2 Угловые 7
-
1 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 8
-
4 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 1
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нидерлехнер Флориан
|13 (1)
|0.38
|2.
|Макс Филипп
|8 (1)
|0.24
|3.
|Варгас Рубен
|5
|0.15
|4.
|Рихтер Марко
|4
|0.12
|5.
|Финнбогасон Альфред
|3 (1)
|0.09
|6.
|Кордова Серхио
|2
|0.06
|7.
|Лёвен Эдуард
|2
|0.06
|8.
|Едвай Тин
|2
|0.06
|9.
|Йенсен Фредрик
|1
|0.03
|10.
|Иаго Лопес
|1
|0.03
|11.
|Байер Даниэль
|1
|0.03
|12.
|Хан Андре
|1
|0.03
|13.
|Саренсен-Базее Ноа-Йоэль
|1
|0.03
|14.
|Хедира Рани
|0
|0
|15.
|Фрамбергер Рафаэль
|0
|0
|16.
|Моравек Ян
|0
|0
|17.
|Лихтштайнер Штефан
|0
|0
|18.
|Гоувелеув Джеффри
|0
|0
|19.
|Валентин Мадс
|0
|0
|20.
|Груэсо Карлос
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вернер Тимо
|27 (3)
|0.79
|2.
|Шик Патрик
|10
|0.29
|3.
|Забитцер Марсель
|9
|0.26
|4.
|Нкунку Кристофер
|5
|0.15
|5.
|Поульсен Юссуф
|5
|0.15
|6.
|Форсберг Эмиль
|5 (2)
|0.15
|7.
|Хальстенберг Марсель
|3
|0.09
|8.
|Клостерманн Лукас
|3
|0.09
|9.
|Мукиэле Норди
|3
|0.09
|10.
|Ольмо Дани
|3
|0.09
|11.
|Лаймер Конрад
|2
|0.06
|12.
|Кампль Кевин
|2
|0.06
|13.
|Анхелиньо Хосе
|1
|0.03
|14.
|Орбан Вилли
|1
|0.03
|15.
|Сараччи Марсело
|1
|0.03
|16.
|Гулач Петер
|0
|0
|17.
|Хайдара Амаду
|0
|0
|18.
|Юпамекано Део
|0
|0
|19.
|Кунья Матеус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хедира Рани
|8
|0
|2.
|Варгас Рубен
|8
|0
|3.
|Хан Андре
|5
|1
|4.
|Байер Даниэль
|6
|0
|5.
|Лихтштайнер Штефан
|4
|1
|6.
|Гоувелеув Джеффри
|5
|0
|7.
|Едвай Тин
|5
|0
|8.
|Макс Филипп
|4
|0
|9.
|Фрамбергер Рафаэль
|3
|0
|10.
|Груэсо Карлос
|3
|0
|11.
|Удуохаи Феликс
|3
|0
|12.
|Коубек Томаш
|2
|0
|13.
|Рихтер Марко
|2
|0
|14.
|Моравек Ян
|1
|0
|15.
|Финнбогасон Альфред
|1
|0
|16.
|Шибер Юлиан
|1
|0
|17.
|Сухи Марек
|1
|0
|18.
|Нидерлехнер Флориан
|1
|0
|19.
|Саренсен-Базее Ноа-Йоэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лаймер Конрад
|7
|1
|2.
|Юпамекано Део
|7
|1
|3.
|Хальстенберг Марсель
|5
|1
|4.
|Забитцер Марсель
|4
|0
|5.
|Вернер Тимо
|4
|0
|6.
|Демме Диего
|3
|0
|7.
|Шик Патрик
|3
|0
|8.
|Ильзанкер Штефан
|2
|0
|9.
|Поульсен Юссуф
|2
|0
|10.
|Анхелиньо Хосе
|2
|0
|11.
|Нкунку Кристофер
|2
|0
|12.
|Конате Ибраима
|2
|0
|13.
|Кампль Кевин
|1
|0
|14.
|Форсберг Эмиль
|1
|0
|15.
|Клостерманн Лукас
|1
|0
|16.
|Сараччи Марсело
|1
|0
|17.
|Ольмо Дани
|1
|0
|18.
|Хайдара Амаду
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аугсбург
|19.05% (8)
|4.76% (2)
|23.81% (10)
|23.81% (10)
|11.9% (5)
|16.67% (7)
|РБ Лейпциг
|14.47% (11)
|11.84% (9)
|21.05% (16)
|21.05% (16)
|9.21% (7)
|22.37% (17)
Предыдущие игры
Аугсбург Последние 20 матчей: + = -Фортуна 1:1 Аугсбург Аугсбург 1:3 Хоффенхайм Майнц 0:1 Аугсбург Аугсбург 1:1 Кёльн
Герта 2:0 Аугсбург Аугсбург 0:0 Падерборн Шальке 04 0:3 Аугсбург Аугсбург 1:2 Вольфсбург Бавария 2:0 Аугсбург Аугсбург 2:3 Боруссия М Байер Л 2:0 Аугсбург Аугсбург 1:1 Фрайбург Айнтрахт Фр 5:0 Аугсбург Аугсбург 2:1 Вердер Унион Берлин 2:0 Аугсбург Аугсбург 3:5 Боруссия Д Аугсбург 3:3 Серкль Брюгге Аугсбург 4:0 Хибернианс РБ Лейпциг 3:1 Аугсбург Аугсбург 3:0 Фортуна
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: + = -РБ Лейпциг 0:2 Боруссия Д РБ Лейпциг 2:2 Фортуна Хоффенхайм 0:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Падерборн
Кёльн 2:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Герта Майнц 0:5 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм Вольфсбург 0:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:1 Байер Л Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Вердер Бавария 0:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 3:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М Айнтрахт Фр 2:0 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:1 Унион Берлин РБ Лейпциг 3:1 Аугсбург
Последние игры между собой
Аугсбург: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 4
РБ Лейпциг: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|3:0 Заявка
|34
|26
|4
|4
|99 - 32
|82
|2.
|Боруссия Д
|0:4 Заявка
|34
|21
|6
|7
|84 - 41
|69
|3.
|Боруссия М
|1:0 Заявка
|34
|20
|5
|9
|65 - 39
|65
|4.
|РБ Лейпциг
|1:1 Заявка
|34
|17
|13
|4
|80 - 37
|64
|5.
|Байер Л
|1:0 Заявка
|34
|19
|6
|9
|61 - 44
|63
|6.
|Хоффенхайм
|4:0 Заявка
|34
|15
|7
|12
|53 - 53
|52
|7.
|Вольфсбург
|0:3 Заявка
|34
|13
|10
|11
|48 - 45
|49
|8.
|Фрайбург
|4:0 Заявка
|34
|13
|9
|12
|48 - 47
|48
|9.
|Айнтрахт Фр
|3:1 Заявка
|34
|13
|6
|15
|59 - 59
|45
|10.
|Унион Берлин
|2:0 Заявка
|34
|12
|5
|17
|40 - 58
|41
|11.
|Герта
|0:1 Заявка
|34
|11
|8
|15
|47 - 58
|41
|12.
|Шальке 04
|0:4 Заявка
|34
|9
|12
|13
|38 - 58
|39
|13.
|Майнц
|0:1 Заявка
|34
|11
|4
|19
|44 - 65
|37
|14.
|Аугсбург
|1:1 Заявка
|34
|9
|10
|15
|45 - 62
|37
|15.
|Кёльн
|1:6 Заявка
|34
|10
|6
|18
|51 - 69
|36
|16.
|Вердер
|6:1 Заявка
|34
|8
|7
|19
|42 - 69
|31
|17.
|Фортуна
|0:2 Заявка
|34
|6
|12
|16
|36 - 66
|30
|18.
|Падерборн
|1:3 Заявка
|34
|4
|8
|22
|36 - 74
|20
Прогнозы на матч Аугсбург 1:1 РБ Лейпциг
Исход игры
Аугсбург
2.1% (3)
Ничья
7.7% (11)
РБ Лейпциг
90.2% (129)
Тотал 2.5
Больше
72.06% (98)
Меньше
27.94% (38)
Обе команды забьют
Да
76.47% (104)
Нет
23.53% (32)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
46.2% (66)
1:3 РБ Лейпциг
14.7% (21)
0:2 РБ Лейпциг
13.3% (19)
1:1 Ничья
7% (10)
0:1 РБ Лейпциг
6.3% (9)
0:3 РБ Лейпциг
2.8% (4)
2:1 Аугсбург
2.1% (3)
2:3 РБ Лейпциг
1.4% (2)
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