Вольфсбург
0:3
Второй тайм: 77'
Стадион: Фольксваген-Арена
Бавария
0:1
4' ГолКоман Кингсли
15' Желтая карточкаВегхорст Ваут
0:2
37' ГолКюизанс Микаэль
66' Желтая карточкаГилавоги Жошуа
71' Вторая желтая карточкаГилавоги Жошуа
0:3
72' ПенальтиЛевандовски Роберт
19
Мбабу
Кевин
25
Брукс
Джон
27
Алаба
Давид
25
Мюллер
Томас
22
Гнабри
Серж
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Мбабу КевинЗащитник
- Защитник
-
25 Брукс ДжонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Перван ПаваоВратарь
-
31 Кнохе РобинЗащитник
-
20 Хорн ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Мармуш ОмарНападающий
-
43 Юстван ЮлианНападающий
-
Главный тренер: Гласнер Оливер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Алаба ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Мюллер ТомасПолузащитник
-
22 Гнабри СержПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Ульрайх СвенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Киммих ЙозуаПолузащитник
-
14 Перишич ИванПолузащитник
-
28 Сингх СарпитПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Флик Ханс-Дитер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
4'
0:1
15'
37'
0:2
66'
71'
72'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
4 Удары по воротам 8
-
7 Удары в створ 5
-
3 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
41 Владение мячом, % 59
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вегхорст Ваут
|16 (4)
|0.47
|2.
|Штеффен Ренато
|6
|0.18
|3.
|Арнольд Максимилиан
|4
|0.12
|4.
|Брекало Йосип
|3
|0.09
|5.
|Гинчек Даниэль
|3
|0.09
|6.
|Мбабу Кевин
|3
|0.09
|7.
|Мехмеди Адмир
|2
|0.06
|8.
|Виктор Жоао II
|2
|0.06
|9.
|Герардт Янник
|2
|0.06
|10.
|Понграчич Марин
|2
|0.06
|11.
|Шлагер Ксавер
|1
|0.03
|12.
|Руссийон Жером
|1
|0.03
|13.
|Тиссеран Марсель
|1
|0.03
|14.
|Виллиам Фуртадо
|1
|0.03
|15.
|Кнохе Робин
|1
|0.03
|16.
|Гилавоги Жошуа
|0
|0
|17.
|Клаус Феликс
|0
|0
|18.
|Брукс Джон
|0
|0
|19.
|Силва Паулу
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Левандовски Роберт
|33 (4)
|0.97
|2.
|Гнабри Серж
|12
|0.35
|3.
|Коутиньо Филиппе
|8 (1)
|0.24
|4.
|Мюллер Томас
|7
|0.21
|5.
|Горетцка Леон
|6
|0.18
|6.
|Павар Бенджамин
|5
|0.15
|7.
|Коман Кингсли
|4
|0.12
|8.
|Зиркзее Джошуа
|4
|0.12
|9.
|Киммих Йозуа
|3
|0.09
|10.
|Альфонсо Дэвис
|3
|0.09
|11.
|Перишич Иван
|3
|0.09
|12.
|Тьяго Алькантара
|3
|0.09
|13.
|Толиссо Корентен
|1
|0.03
|14.
|Алаба Давид
|1
|0.03
|15.
|Кюизанс Микаэль
|1
|0.03
|16.
|Боатенг Жером
|0
|0
|17.
|Зюле Никлас
|0
|0
|18.
|Эрнандес Люка
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тиссеран Марсель
|7
|1
|2.
|Арнольд Максимилиан
|8
|0
|3.
|Вегхорст Ваут
|7
|0
|4.
|Штеффен Ренато
|6
|0
|5.
|Понграчич Марин
|4
|1
|6.
|Гилавоги Жошуа
|5
|0
|7.
|Руссийон Жером
|4
|0
|8.
|Брукс Джон
|4
|0
|9.
|Мбабу Кевин
|4
|0
|10.
|Виктор Жоао II
|4
|0
|11.
|Шлагер Ксавер
|4
|0
|12.
|Силва Паулу
|3
|0
|13.
|Гинчек Даниэль
|2
|0
|14.
|Кнохе Робин
|2
|0
|15.
|Клаус Феликс
|0
|1
|16.
|Брума Джеффри
|1
|0
|17.
|Кастельс Коэн
|1
|0
|18.
|Герардт Янник
|1
|0
|19.
|Нмеча Лукас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тьяго Алькантара
|7
|0
|2.
|Киммих Йозуа
|7
|0
|3.
|Боатенг Жером
|5
|1
|4.
|Мартинес Хави
|4
|1
|5.
|Мюллер Томас
|5
|0
|6.
|Левандовски Роберт
|5
|0
|7.
|Павар Бенджамин
|5
|0
|8.
|Альфонсо Дэвис
|3
|1
|9.
|Эрнандес Люка
|3
|0
|10.
|Горетцка Леон
|2
|0
|11.
|Коман Кингсли
|2
|0
|12.
|Перишич Иван
|1
|0
|13.
|Ульрайх Свен
|1
|0
|14.
|Зюле Никлас
|1
|0
|15.
|Кюизанс Микаэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вольфсбург
|8.89% (4)
|17.78% (8)
|13.33% (6)
|22.22% (10)
|24.44% (11)
|13.33% (6)
|Бавария
|17.98% (16)
|13.48% (12)
|19.1% (17)
|17.98% (16)
|16.85% (15)
|14.61% (13)
Предыдущие игры
Вольфсбург Последние 20 матчей: + = -Шальке 04 1:4 Вольфсбург Боруссия М 3:0 Вольфсбург Вольфсбург 2:2 Фрайбург Вердер 0:1 Вольфсбург
Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Фр Байер Л 1:4 Вольфсбург Вольфсбург 0:2 Боруссия Д Аугсбург 1:2 Вольфсбург Вольфсбург 1:2 Шахтёр Донецк Вольфсбург 0:0 РБ Лейпциг Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Мальмё 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 4:0 Майнц Вольфсбург 2:1 Мальмё Хоффенхайм 2:3 Вольфсбург Вольфсбург 1:1 Фортуна Падерборн 2:4 Вольфсбург Вольфсбург 1:2 Герта Кёльн 3:1 Вольфсбург Вольфсбург 1:2 Серветт
Бавария Последние 20 матчей: + = -Бавария 3:1 Фрайбург Вердер 0:1 Бавария Бавария 2:1 Боруссия М Бавария 2:1 Айнтрахт Фр
Байер Л 2:4 Бавария Бавария 5:0 Фортуна Боруссия Д 0:1 Бавария Бавария 5:2 Айнтрахт Фр Унион Берлин 0:2 Бавария Бавария 2:0 Аугсбург Шальке 04 0:1 Бавария Хоффенхайм 0:6 Бавария Челси 0:3 Бавария Бавария 3:2 Падерборн Кёльн 1:4 Бавария Бавария 0:0 РБ Лейпциг Бавария 4:3 Хоффенхайм Майнц 1:3 Бавария Бавария 5:0 Шальке 04 Герта 0:4 Бавария
Последние игры между собой
Вольфсбург: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 17
Бавария: победы: 17, ничьи: 1, поражения: 2
Бавария 2:2 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:6 Бавария Бундеслига Бавария 1:0 Вольфсбург Кубок Бавария 5:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:2 Бавария Бундеслига Вольфсбург 1:3 Бавария Кубок Бавария 5:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:1 Бавария Суперкубок Вольфсбург 4:1 Бавария Бундеслига Бавария 2:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:3 Бавария Телеком Кап Вольфсбург 1:6 Бавария Бундеслига Бавария 1:0 Вольфсбург Бундеслига Бавария 6:1 Вольфсбург Кубок Вольфсбург 0:2 Бавария Бундеслига Бавария 3:0 Вольфсбург Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|3:0 Заявка
|34
|26
|4
|4
|99 - 32
|82
|2.
|Боруссия Д
|0:4 Заявка
|34
|21
|6
|7
|84 - 41
|69
|3.
|Боруссия М
|1:0 Заявка
|34
|20
|5
|9
|65 - 39
|65
|4.
|РБ Лейпциг
|1:1 Заявка
|34
|17
|13
|4
|80 - 37
|64
|5.
|Байер Л
|1:0 Заявка
|34
|19
|6
|9
|61 - 44
|63
|6.
|Хоффенхайм
|4:0 Заявка
|34
|15
|7
|12
|53 - 53
|52
|7.
|Вольфсбург
|0:3 Заявка
|34
|13
|10
|11
|48 - 45
|49
|8.
|Фрайбург
|4:0 Заявка
|34
|13
|9
|12
|48 - 47
|48
|9.
|Айнтрахт Фр
|3:1 Заявка
|34
|13
|6
|15
|59 - 59
|45
|10.
|Унион Берлин
|2:0 Заявка
|34
|12
|5
|17
|40 - 58
|41
|11.
|Герта
|0:1 Заявка
|34
|11
|8
|15
|47 - 58
|41
|12.
|Шальке 04
|0:4 Заявка
|34
|9
|12
|13
|38 - 58
|39
|13.
|Майнц
|0:1 Заявка
|34
|11
|4
|19
|44 - 65
|37
|14.
|Аугсбург
|1:1 Заявка
|34
|9
|10
|15
|45 - 62
|37
|15.
|Кёльн
|1:6 Заявка
|34
|10
|6
|18
|51 - 69
|36
|16.
|Вердер
|6:1 Заявка
|34
|8
|7
|19
|42 - 69
|31
|17.
|Фортуна
|0:2 Заявка
|34
|6
|12
|16
|36 - 66
|30
|18.
|Падерборн
|1:3 Заявка
|34
|4
|8
|22
|36 - 74
|20
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Прогнозы на матч Вольфсбург 0:3 Бавария
Исход игры
Вольфсбург
11% (16)
Ничья
8.2% (12)
Бавария
80.8% (118)
Тотал 2.5
Больше
82.61% (114)
Меньше
17.39% (24)
Обе команды забьют
Да
83.33% (115)
Нет
16.67% (23)
Популярный счёт
1:2 Бавария
41.1% (60)
1:3 Бавария
16.4% (24)
2:1 Вольфсбург
9.6% (14)
0:2 Бавария
8.9% (13)
1:1 Ничья
4.1% (6)
2:2 Ничья
3.4% (5)
0:1 Бавария
2.7% (4)
2:4 Бавария
2.7% (4)
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