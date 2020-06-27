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  2. Матчи
  3. Германия
Вольфсбург
0:3
Второй тайм: 77'

Стадион:
Бавария
0'
0:1
4' Гол
Коман Кингсли
15' Желтая карточка
Вегхорст Ваут
0:2
37' Гол
Кюизанс Микаэль
66' Желтая карточка
Гилавоги Жошуа
71' Вторая желтая карточка
Гилавоги Жошуа
0:3
72' Пенальти
Левандовски Роберт
77'
1
Кастельс
Коэн
19
Мбабу
Кевин
22
Понграчич
Марин
25
Брукс
Джон
15
Руссийон
Жером
8
Штеффен
Ренато
23
Гилавоги
Жошуа
27
Арнольд
Максимилиан
7
Брекало
Йосип
33
Гинчек
Даниэль
9
Вегхорст
Ваут
1
Нойер
Мануэль
2
Одриосола
Альваро
17
Боатенг
Жером
27
Алаба
Давид
19
Альфонсо
Дэвис
18
Горетцка
Леон
11
Кюизанс
Микаэль
29
Коман
Кингсли
25
Мюллер
Томас
22
Гнабри
Серж
9
Левандовски
Роберт
Вольфсбург
4-4-2
Бавария
4-2-3-1

Ход матча

4'
0:1
Коман Кингсли
(Мюллер Томас)
15'
Вегхорст Ваут
 
37'
0:2
Кюизанс Микаэль
(Коман Кингсли)
61'
Мармуш Омар
Штеффен Ренато
 
61'
Виктор Жоао II
Брекало Йосип
 
62'
 
Перишич Иван
Коман Кингсли
62'
 
Павар Бенджамин
Одриосола Альваро
62'
 
Коутиньо Филиппе
Гнабри Серж
66'
Гилавоги Жошуа
 
71'
Гилавоги Жошуа
 
72'
0:3
Левандовски Роберт
74'
Кнохе Робин
Брукс Джон
 
74'
Герардт Янник
Гинчек Даниэль
 

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 8
  • 7 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вегхорст Ваут 16 (4) 0.47
2. Штеффен Ренато 6 0.18
3. Арнольд Максимилиан 4 0.12
4. Брекало Йосип 3 0.09
5. Гинчек Даниэль 3 0.09
6. Мбабу Кевин 3 0.09
7. Мехмеди Адмир 2 0.06
8. Виктор Жоао II 2 0.06
9. Герардт Янник 2 0.06
10. Понграчич Марин 2 0.06
11. Шлагер Ксавер 1 0.03
12. Руссийон Жером 1 0.03
13. Тиссеран Марсель 1 0.03
14. Виллиам Фуртадо 1 0.03
15. Кнохе Робин 1 0.03
16. Гилавоги Жошуа 0 0
17. Клаус Феликс 0 0
18. Брукс Джон 0 0
19. Силва Паулу 0 0
Бавария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 33 (4) 0.97
2. Гнабри Серж 12 0.35
3. Коутиньо Филиппе 8 (1) 0.24
4. Мюллер Томас 7 0.21
5. Горетцка Леон 6 0.18
6. Павар Бенджамин 5 0.15
7. Коман Кингсли 4 0.12
8. Зиркзее Джошуа 4 0.12
9. Киммих Йозуа 3 0.09
10. Альфонсо Дэвис 3 0.09
11. Перишич Иван 3 0.09
12. Тьяго Алькантара 3 0.09
13. Толиссо Корентен 1 0.03
14. Алаба Давид 1 0.03
15. Кюизанс Микаэль 1 0.03
16. Боатенг Жером 0 0
17. Зюле Никлас 0 0
18. Эрнандес Люка 0 0

Карточки

Вольфсбург
# Игрок      
1. Тиссеран Марсель 7 1
2. Арнольд Максимилиан 8 0
3. Вегхорст Ваут 7 0
4. Штеффен Ренато 6 0
5. Понграчич Марин 4 1
6. Гилавоги Жошуа 5 0
7. Руссийон Жером 4 0
8. Брукс Джон 4 0
9. Мбабу Кевин 4 0
10. Виктор Жоао II 4 0
11. Шлагер Ксавер 4 0
12. Силва Паулу 3 0
13. Гинчек Даниэль 2 0
14. Кнохе Робин 2 0
15. Клаус Феликс 0 1
16. Брума Джеффри 1 0
17. Кастельс Коэн 1 0
18. Герардт Янник 1 0
19. Нмеча Лукас 1 0
Бавария
# Игрок      
1. Тьяго Алькантара 7 0
2. Киммих Йозуа 7 0
3. Боатенг Жером 5 1
4. Мартинес Хави 4 1
5. Мюллер Томас 5 0
6. Левандовски Роберт 5 0
7. Павар Бенджамин 5 0
8. Альфонсо Дэвис 3 1
9. Эрнандес Люка 3 0
10. Горетцка Леон 2 0
11. Коман Кингсли 2 0
12. Перишич Иван 1 0
13. Ульрайх Свен 1 0
14. Зюле Никлас 1 0
15. Кюизанс Микаэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вольфсбург 8.89% (4) 17.78% (8) 13.33% (6) 22.22% (10) 24.44% (11) 13.33% (6)
 Бавария 17.98% (16) 13.48% (12) 19.1% (17) 17.98% (16) 16.85% (15) 14.61% (13)

Предыдущие игры

Вольфсбург Последние 20 матчей: + = -
Шальке 04 1:4 Вольфсбург Боруссия М 3:0 Вольфсбург Вольфсбург 2:2 Фрайбург Вердер 0:1 Вольфсбург
Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Фр Байер Л 1:4 Вольфсбург Вольфсбург 0:2 Боруссия Д Аугсбург 1:2 Вольфсбург Вольфсбург 1:2 Шахтёр Донецк Вольфсбург 0:0 РБ Лейпциг Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Мальмё 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 4:0 Майнц Вольфсбург 2:1 Мальмё Хоффенхайм 2:3 Вольфсбург Вольфсбург 1:1 Фортуна Падерборн 2:4 Вольфсбург Вольфсбург 1:2 Герта Кёльн 3:1 Вольфсбург Вольфсбург 1:2 Серветт
Бавария Последние 20 матчей: + = -
Бавария 3:1 Фрайбург Вердер 0:1 Бавария Бавария 2:1 Боруссия М Бавария 2:1 Айнтрахт Фр
Байер Л 2:4 Бавария Бавария 5:0 Фортуна Боруссия Д 0:1 Бавария Бавария 5:2 Айнтрахт Фр Унион Берлин 0:2 Бавария Бавария 2:0 Аугсбург Шальке 04 0:1 Бавария Хоффенхайм 0:6 Бавария Челси 0:3 Бавария Бавария 3:2 Падерборн Кёльн 1:4 Бавария Бавария 0:0 РБ Лейпциг Бавария 4:3 Хоффенхайм Майнц 1:3 Бавария Бавария 5:0 Шальке 04 Герта 0:4 Бавария

Последние игры между собой

Вольфсбург: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 17
Бавария: победы: 17, ничьи: 1, поражения: 2
Бавария 2:0 Вольфсбург Бундеслига Бавария 6:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:3 Бавария Бундеслига Вольфсбург 1:2 Бавария Бундеслига
Бавария 2:2 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:6 Бавария Бундеслига Бавария 1:0 Вольфсбург Кубок Бавария 5:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:2 Бавария Бундеслига Вольфсбург 1:3 Бавария Кубок Бавария 5:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:1 Бавария Суперкубок Вольфсбург 4:1 Бавария Бундеслига Бавария 2:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:3 Бавария Телеком Кап Вольфсбург 1:6 Бавария Бундеслига Бавария 1:0 Вольфсбург Бундеслига Бавария 6:1 Вольфсбург Кубок Вольфсбург 0:2 Бавария Бундеслига Бавария 3:0 Вольфсбург Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 3:0 Заявка 34 26 4 4 99 - 32 82
2. Боруссия Д 0:4 Заявка 34 21 6 7 84 - 41 69
3. Боруссия М 1:0 Заявка 34 20 5 9 65 - 39 65
4. РБ Лейпциг 1:1 Заявка 34 17 13 4 80 - 37 64
5. Байер Л 1:0 Заявка 34 19 6 9 61 - 44 63
6. Хоффенхайм 4:0 Заявка 34 15 7 12 53 - 53 52
7. Вольфсбург 0:3 Заявка 34 13 10 11 48 - 45 49
8. Фрайбург 4:0 Заявка 34 13 9 12 48 - 47 48
9. Айнтрахт Фр 3:1 Заявка 34 13 6 15 59 - 59 45
10. Унион Берлин 2:0 Заявка 34 12 5 17 40 - 58 41
11. Герта 0:1 Заявка 34 11 8 15 47 - 58 41
12. Шальке 04 0:4 Заявка 34 9 12 13 38 - 58 39
13. Майнц 0:1 Заявка 34 11 4 19 44 - 65 37
14. Аугсбург 1:1 Заявка 34 9 10 15 45 - 62 37
15. Кёльн 1:6 Заявка 34 10 6 18 51 - 69 36
16. Вердер 6:1 Заявка 34 8 7 19 42 - 69 31
17. Фортуна 0:2 Заявка 34 6 12 16 36 - 66 30
18. Падерборн 1:3 Заявка 34 4 8 22 36 - 74 20
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    79'
    Жофо Виктор на фланге сыграл рукой.
  • 78'
    "Баварии" осталось забить один гол, чтобы достигнуть рубежа в сто забитых мячей за сезон. Такого ещё в истории Бундеслиги не было.
  • Замена
    77'
    Замена в составе "Вольфсбурга": вместо Джона Брукса на поле вышел Робин Кнохе.
  • Замена
    76'
    Замена в составе "Вольфсбурга": вместо Даниэля Гинчека на поле вышел Янник Герардт.
  • Пенальти
    74'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:3!!!
    ЛЕВАНДОВСКИ!!! Левандовски с одиннадцатиметровой отметки аккуратно пробил низом в левый угол. Кастельс остался стоять на месте.
Футбольный тест из 100 вопросов
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  • Жёлтая и сразу красная
    74'
    Гилавоги за фол получает жёлтую карточку, которая становится для него второй.
  • Пенальти!
    73'
    Гилавоги в штрафной площади ударил по ноге Кюизанса. Пенальти!
  • 73'
    Коутиньо слева вывел к воротам Перишича. Последовал сильный прострел к дальней штанге, куда партнёры не успели.
  • 72'
    Подачу Мбабу справа на Гинчека прервал Боатенг.
  • Травма, повреждение
    72'
    Горетцке медики оказывают помощь. Пауза в матче.
  • Желтая карточка
    71'
    Гилавоги в центральном круге грубо сыграл против Горетцки и получил жёлтую карточку.
  • Офсайд
    70'
    Левандовски с метра отправил мяч в ворота, но автор голевой передачи Мюллер находился в офсайде. Гол не засчитан.
  • Офсайд
    69'
    Мармуш оказался в офсайде.
  • Замена
    68'
    Замена в составе "Баварии": вместо Сержа Гнабри  на поле вышел Филипе Коутиньо.
  • Замена
    67'
    Замена в составе "Баварии": вместо Кингсли Комана на поле вышел Иван Перишич.
  • Замена
    66'
    Замена в составе "Баварии": вместо Альваро Одриосолы на поле вышел Бенджамин Павар.
  • Угловой
    65'
    Кюизанс исполнил угловой удар. Хозяева выбили мяч из штрафной площади.
  • Замена
    64'
    Замена в составе "Вольфсбурга": вместо Йосипа Брекало на поле вышел Жоао Виктор.
  • Замена
    63'
    Замена в составе "Вольфсбурга": вместо Ренато Штеффена на поле вышел Омар Мармуш.
  • Опасный момент
    62'
    Гнабри слева прострелил к ближней штанге, где удар Левандовски парировал Кастельс.
  • 61'
    Гинчек слева дошёл до штрафной площади и с линии пробил низом по центру ворот. Нойер мяч остановил.
  • Угловой
    60'
    Кюизанс от углового флага навесил к ближней штанге, где всех опередил Вегхорст и выбил мяч из штрафной площади.
  • 59'
    Удар Комана слева из пределов штрафной площади заблокировал Погранчич.
  • Угловой
    58'
    Кюизанс исполнил угловой удар. Коман на дальней штанге сделал скидку на Мюллера. Томас сделал наброс на Левандовски, у которого Кастель "снял" мяч с головы.
  • Опасный момент
    57'
    Гнабри справа вышел один на один с голкипером, но не смог переиграть Кастельса.
  • Угловой
    56'
    К Штеффену отскочил мяч после подачи Арнольда от углового флага. Ренато с двенадцати метров пробил выше ворот.
  • 55'
    Крамарич в Дортмунде уже оформил покер. Победа "Хоффенхайма" уже почти решённое дело. "Вольфсбургу" нужно выигрывать у мюнхенцев, чтобы получить путёвку в групповой этап Лиги Европы.
  • 54'
    Арнольд со штрафного пробил в стенку.
  • Фол, нарушение
    53'
    Горетцка зацепил ногу Арнольда перед штрафной площадью. Двадцать пять метров до ворот.
  • 52'
    "Вольфсбург" после перерыва смотрится лучше. Хозяевам удаётся подлогу держать мяч на чужой половине поля.
  • Опасный момент
    51'
    Коман слева прострелил к воротам Касьтельс отбил мяч на Гнабри, который с восьми метров пробил выше ворот.
  • 50'
    Арнольд со штрафного над стенкой послал мяч в дальний угол. Нойер был готов к такой ситуации и спокойно поймал мяч.
  • Фол, нарушение
    49'
    Кюизанс перед штрафной площадью толкнул в спину Вегхорста. Двадцать четыре метра до ворот.
  • Фол, нарушение
    48'
    Кюизанс на чужой половине поля сбил Брукса.
  • Фол, нарушение
    47'
    Гилавоги у центрального круга наступил на ногу Кюизансу.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Вольфсбурге!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Вольфсбург" - "Бавария" - 0:2.
  • Фол, нарушение
    45'
    Гинчек после навеса Мбабу справа направил головой мяч в ворота, но при этом Даниэль толкнул в спину Одриосолу. Гол не засчитан.
  • 45'
    Боатенг со своей половины поля заброс вперёд на Горетцку исполнил слишком сильно. Мяч прилетел в руки Кастельсу.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавил Иттрих в первом тайме.
  • 45'
    "Бавария" спокойно держит мяч на чужой половине поля.
  • 43'
    Кастельс выскочил за пределы штрафной площади и сыграл руками после удара Гнабри в сторону ворот. Арбитр встречу не остановил, а после обращения к помощникам не стал применять санкций к голкиперу "Вольфсбурга".
  • 42'
    "Хоффенхайм" в параллельном матче уже ведёт в два мяча, отодвигая эти "Вольфсбург" от прямой путёвки в групповой этап Лиги Европы.
  • Угловой
    41'
    Арнольд от углового флага навесил в центр штрафной площади. Защитники "Баварии" выбили мяч от ворот.
  • Фол, нарушение
    40'
    Горетцка сыграл грубо против Брекало. Больше тридцати метров до ворот.
  • 39'
    У Кюизанса не прошла передача направо на ход Одриосоле.
  • Описание гола
    37'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:2!!!
    КЮИЗАНС!!! Коман справа выкатил мяч на Кюизанса. Микаэль сделал пару шагов к центру и с двадцати четырёх метров точно пробил в дальний верхний угол. КРАСОТА!!!
  • Опасный момент
    36'
    КАСТЕЛЬС!!! Одриолоса справа навесил точно на голову Левандовски. Удар Роберта с семи метров Кастельс сумел парировать.
  • 35'
    Коман с Одриосолой покружили на правом фланге, но мяч к воротам так и не смогли доставить.
  • Опасный момент
    34'
    Горетцка верхом набросил мяч к воротам на Мюллера. Томас нанёс удар головой, после которого мяч спланировал на сетку ворот сверху сразу за перекладиной.
  • Опасный момент
    32'
    Мбабу справа навесил на Гинчека, который с лёта см девяти метров ногой пробил рядом с правой штангой.
  • Опасный момент
    31'
    КОМАН!!! Гнабри слева вышел к воротам и увидел набегавших справа Комана и Левандовски. Передача пошла на Кингсли, который с угла вратарской площади пробил в сетку ворот с внешней стороны.
  • Травма, повреждение
    30'
    В центре поля в верховой борьбе неудачно столкнулись Гинчек с Одриосолой. Обоим нужна помощь медиков.
  • Фол, нарушение
    29'
    Штеффен в центре поля сбил Гнабри.
  • 27'
    Привычная пауза в середине тайма для лета. Все игроки отправились к скамейкам запасных попить воды.
  • Угловой
    26'
    Гости  разыграли угловой удар. Навес к воротам опасным не получился.
  • 25'
    Гнабри слева с дальней дистанции с острого угла решил пробить по воротам. Кастельсу пришлось прыгать к штанге, чтобы нейтрализовать угрозу.
  • Угловой
    24'
    Кюизанс от углового флага навесил к ближней штанге, где Левандовски не смог выиграть борьбу вверху у соперников.
  • Опасный момент
    23'
    Гнабри справа из пределов штрафной площади пробил в дальний угол. Кастельс в прыжке сумел отвести угрозу от ворот.
  • Офсайд
    22'
    Брекало исполнил штрафной удар с левого фланга. Вегхорст головой пробил выше ворот, и сделал это из офсайда.
  • Фол, нарушение
    21'
    Кюизанс на фланге зацепил ногу Арнольда.
  • Опасный момент
    19'
    Русийон слева прошёл вперёд и сделал точный пас в штрафную площадь на Брекало. "Пушечный" удар Йосипа с пятнадцати метров Нойер отразил. Гилавоги первый оказался на добивании, но пробил в левый угол неточно.
  • 18'
    Брекало с двадцати двух метров пробил правее ворот.
  • 17'
    Мюллер на правом фланге красиво разобрался с двумя солерниками, но передачу сделал назад на Кюизанса.
  • Желтая карточка
    15'
    Вегхорст в центре поля отмахнулся от Комана и попал локтем в лицо Кингсли. Первая жёлтая карточка в матче.
  • 14'
    Альфонсо на левом фланге встретили два соперника и выбили мяч за боковую линию поля.
  • 12'
    "Вольфсбург" старается наладить игру в атаке, но хозяев часто подводит точность в передачах.
  • 11'
    Одриолоса по правому флангу убежал в отрыв, но его прострел к воротам соперники перехватили.
  • 10'
    На эту минуту "Вольфсбург" опустился на седьмое место и пока теряет путёвку в групповой этап Лиги Европы.
  • Фол, нарушение
    9'
    Русийон на фланге подтолкнул в спину Комана.
  • 8'
    Гинчек по центру прорвался к воротам и с пятнадцати метров пробил точно в Нойера.
  • 7'
    Левандовски с пятнадцати метров в касание пробил правее ворот.
  • Угловой
    6'
    Арнольд исполнил первый угловой удар в матче. Мячв прилетел к ближней штанге, где Левандовски опередил всех и сыграл на вынос.
  • Описание гола
    4'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    0:1!!!
    КОМАН!!! Мюллер отличной передачей вывел справа к воротам Комана. Кингсли мимо Кастельса точно пробил в дальний угол.
  • 4'
    У центрального круга мяч попал в арбитра. Сначала Иттрих показал, что можно продолжать, но после вспомнил, что нужно остановить встречу.
  • 3'
    Русийон с семнадцати метров пробил правее ворот.
  • Фол, нарушение
    3'
    Арнольд у центрального круга вцепился руками в Левандовски и отпустил Роберта только после свистка арбитра.
  • 2'
    "Вольфсбург" играет в салатовой форме, "Бавария" - в красной.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Фольксваген-Арене"!
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Volkswagen Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Вольфсбург 0:3 Бавария

Исход игры
Вольфсбург
11% (16)
Ничья
8.2% (12)
Бавария
80.8% (118)
Тотал 2.5
Больше
82.61% (114)
Меньше
17.39% (24)
Обе команды забьют
Да
83.33% (115)
Нет
16.67% (23)
Популярный счёт
1:2 Бавария
41.1% (60)
1:3 Бавария
16.4% (24)
2:1 Вольфсбург
9.6% (14)
0:2 Бавария
8.9% (13)
1:1 Ничья
4.1% (6)
2:2 Ничья
3.4% (5)
0:1 Бавария
2.7% (4)
2:4 Бавария
2.7% (4)
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Где смотреть матч Вольфсбург 0:3 Бавария онлайн

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