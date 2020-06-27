ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:3!!! ЛЕВАНДОВСКИ!!! Левандовски с одиннадцатиметровой отметки аккуратно пробил низом в левый угол. Кастельс остался стоять на месте.

Замена в составе "Вольфсбурга": вместо Даниэля Гинчека на поле вышел Янник Герардт.

Замена в составе "Вольфсбурга": вместо Джона Брукса на поле вышел Робин Кнохе.

"Баварии" осталось забить один гол, чтобы достигнуть рубежа в сто забитых мячей за сезон. Такого ещё в истории Бундеслиги не было.

Второй тайм в Вольфсбурге!

Гилавоги у центрального круга наступил на ногу Кюизансу.

Кюизанс перед штрафной площадью толкнул в спину Вегхорста. Двадцать четыре метра до ворот.

Арнольд со штрафного над стенкой послал мяч в дальний угол. Нойер был готов к такой ситуации и спокойно поймал мяч.

Коман слева прострелил к воротам Касьтельс отбил мяч на Гнабри, который с восьми метров пробил выше ворот.

"Вольфсбург" после перерыва смотрится лучше. Хозяевам удаётся подлогу держать мяч на чужой половине поля.

Горетцка зацепил ногу Арнольда перед штрафной площадью. Двадцать пять метров до ворот.

Арнольд со штрафного пробил в стенку.

Крамарич в Дортмунде уже оформил покер. Победа "Хоффенхайма" уже почти решённое дело. "Вольфсбургу" нужно выигрывать у мюнхенцев, чтобы получить путёвку в групповой этап Лиги Европы.

К Штеффену отскочил мяч после подачи Арнольда от углового флага. Ренато с двенадцати метров пробил выше ворот.

Гнабри справа вышел один на один с голкипером, но не смог переиграть Кастельса.

Кюизанс исполнил угловой удар. Коман на дальней штанге сделал скидку на Мюллера. Томас сделал наброс на Левандовски, у которого Кастель "снял" мяч с головы.

Кюизанс от углового флага навесил к ближней штанге, где всех опередил Вегхорст и выбил мяч из штрафной площади.

Гинчек слева дошёл до штрафной площади и с линии пробил низом по центру ворот. Нойер мяч остановил.

Гнабри слева прострелил к ближней штанге, где удар Левандовски парировал Кастельс.

Замена в составе "Вольфсбурга": вместо Ренато Штеффена на поле вышел Омар Мармуш.

Замена в составе "Вольфсбурга": вместо Йосипа Брекало на поле вышел Жоао Виктор.

Замена в составе "Баварии": вместо Альваро Одриосолы на поле вышел Бенджамин Павар.

Замена в составе "Баварии": вместо Кингсли Комана на поле вышел Иван Перишич.

Замена в составе "Баварии": вместо Сержа Гнабри на поле вышел Филипе Коутиньо.

Левандовски с метра отправил мяч в ворота, но автор голевой передачи Мюллер находился в офсайде. Гол не засчитан.

Гилавоги в центральном круге грубо сыграл против Горетцки и получил жёлтую карточку.

Коутиньо слева вывел к воротам Перишича. Последовал сильный прострел к дальней штанге, куда партнёры не успели.

Гилавоги в штрафной площади ударил по ноге Кюизанса. Пенальти!

Гилавоги за фол получает жёлтую карточку, которая становится для него второй.

Первый тайм

— Перерыв! "Вольфсбург" - "Бавария" - 0:2.

45' Гинчек после навеса Мбабу справа направил головой мяч в ворота, но при этом Даниэль толкнул в спину Одриосолу. Гол не засчитан.

45' Боатенг со своей половины поля заброс вперёд на Горетцку исполнил слишком сильно. Мяч прилетел в руки Кастельсу.

45' 2 минуты добавил Иттрих в первом тайме.

45' "Бавария" спокойно держит мяч на чужой половине поля.

43' Кастельс выскочил за пределы штрафной площади и сыграл руками после удара Гнабри в сторону ворот. Арбитр встречу не остановил, а после обращения к помощникам не стал применять санкций к голкиперу "Вольфсбурга".

42' "Хоффенхайм" в параллельном матче уже ведёт в два мяча, отодвигая эти "Вольфсбург" от прямой путёвки в групповой этап Лиги Европы.

41' Арнольд от углового флага навесил в центр штрафной площади. Защитники "Баварии" выбили мяч от ворот.

40' Горетцка сыграл грубо против Брекало. Больше тридцати метров до ворот.

39' У Кюизанса не прошла передача направо на ход Одриосоле.

37' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:2!!!

КЮИЗАНС!!! Коман справа выкатил мяч на Кюизанса. Микаэль сделал пару шагов к центру и с двадцати четырёх метров точно пробил в дальний верхний угол. КРАСОТА!!!

36' КАСТЕЛЬС!!! Одриолоса справа навесил точно на голову Левандовски. Удар Роберта с семи метров Кастельс сумел парировать.

35' Коман с Одриосолой покружили на правом фланге, но мяч к воротам так и не смогли доставить.

34' Горетцка верхом набросил мяч к воротам на Мюллера. Томас нанёс удар головой, после которого мяч спланировал на сетку ворот сверху сразу за перекладиной.

32' Мбабу справа навесил на Гинчека, который с лёта см девяти метров ногой пробил рядом с правой штангой.

31' КОМАН!!! Гнабри слева вышел к воротам и увидел набегавших справа Комана и Левандовски. Передача пошла на Кингсли, который с угла вратарской площади пробил в сетку ворот с внешней стороны.

30' В центре поля в верховой борьбе неудачно столкнулись Гинчек с Одриосолой. Обоим нужна помощь медиков.

29' Штеффен в центре поля сбил Гнабри.

27' Привычная пауза в середине тайма для лета. Все игроки отправились к скамейкам запасных попить воды.

26' Гости разыграли угловой удар. Навес к воротам опасным не получился.

25' Гнабри слева с дальней дистанции с острого угла решил пробить по воротам. Кастельсу пришлось прыгать к штанге, чтобы нейтрализовать угрозу.

24' Кюизанс от углового флага навесил к ближней штанге, где Левандовски не смог выиграть борьбу вверху у соперников.

23' Гнабри справа из пределов штрафной площади пробил в дальний угол. Кастельс в прыжке сумел отвести угрозу от ворот.

22' Брекало исполнил штрафной удар с левого фланга. Вегхорст головой пробил выше ворот, и сделал это из офсайда.

21' Кюизанс на фланге зацепил ногу Арнольда.

19' Русийон слева прошёл вперёд и сделал точный пас в штрафную площадь на Брекало. "Пушечный" удар Йосипа с пятнадцати метров Нойер отразил. Гилавоги первый оказался на добивании, но пробил в левый угол неточно.

18' Брекало с двадцати двух метров пробил правее ворот.

17' Мюллер на правом фланге красиво разобрался с двумя солерниками, но передачу сделал назад на Кюизанса.

15' Вегхорст в центре поля отмахнулся от Комана и попал локтем в лицо Кингсли. Первая жёлтая карточка в матче.

14' Альфонсо на левом фланге встретили два соперника и выбили мяч за боковую линию поля.

12' "Вольфсбург" старается наладить игру в атаке, но хозяев часто подводит точность в передачах.

11' Одриолоса по правому флангу убежал в отрыв, но его прострел к воротам соперники перехватили.

10' На эту минуту "Вольфсбург" опустился на седьмое место и пока теряет путёвку в групповой этап Лиги Европы.

9' Русийон на фланге подтолкнул в спину Комана.

8' Гинчек по центру прорвался к воротам и с пятнадцати метров пробил точно в Нойера.

7' Левандовски с пятнадцати метров в касание пробил правее ворот.

6' Арнольд исполнил первый угловой удар в матче. Мячв прилетел к ближней штанге, где Левандовски опередил всех и сыграл на вынос.

4' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

КОМАН!!! Мюллер отличной передачей вывел справа к воротам Комана. Кингсли мимо Кастельса точно пробил в дальний угол.

4' У центрального круга мяч попал в арбитра. Сначала Иттрих показал, что можно продолжать, но после вспомнил, что нужно остановить встречу.

3' Русийон с семнадцати метров пробил правее ворот.

3' Арнольд у центрального круга вцепился руками в Левандовски и отпустил Роберта только после свистка арбитра.

2' "Вольфсбург" играет в салатовой форме, "Бавария" - в красной.