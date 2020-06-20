Прогнозы на матч Вольфсбург - Бавария

Вольфсбург
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Стадион: Фольксваген-Арена
Бавария
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вегхорст Ваут
|16 (4)
|0.47
|2.
|Штеффен Ренато
|6
|0.18
|3.
|Арнольд Максимилиан
|4
|0.12
|4.
|Брекало Йосип
|3
|0.09
|5.
|Гинчек Даниэль
|3
|0.09
|6.
|Мбабу Кевин
|3
|0.09
|7.
|Мехмеди Адмир
|2
|0.06
|8.
|Виктор Жоао II
|2
|0.06
|9.
|Герардт Янник
|2
|0.06
|10.
|Понграчич Марин
|2
|0.06
|11.
|Шлагер Ксавер
|1
|0.03
|12.
|Руссийон Жером
|1
|0.03
|13.
|Тиссеран Марсель
|1
|0.03
|14.
|Виллиам Фуртадо
|1
|0.03
|15.
|Кнохе Робин
|1
|0.03
|16.
|Гилавоги Жошуа
|0
|0
|17.
|Клаус Феликс
|0
|0
|18.
|Брукс Джон
|0
|0
|19.
|Силва Паулу
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Левандовски Роберт
|33 (4)
|0.97
|2.
|Гнабри Серж
|12
|0.35
|3.
|Коутиньо Филиппе
|8 (1)
|0.24
|4.
|Мюллер Томас
|7
|0.21
|5.
|Горетцка Леон
|6
|0.18
|6.
|Павар Бенджамин
|5
|0.15
|7.
|Зиркзее Джошуа
|4
|0.12
|8.
|Киммих Йозуа
|3
|0.09
|9.
|Альфонсо Дэвис
|3
|0.09
|10.
|Перишич Иван
|3
|0.09
|11.
|Коман Кингсли
|3
|0.09
|12.
|Тьяго Алькантара
|3
|0.09
|13.
|Толиссо Корентен
|1
|0.03
|14.
|Алаба Давид
|1
|0.03
|15.
|Боатенг Жером
|0
|0
|16.
|Зюле Никлас
|0
|0
|17.
|Эрнандес Люка
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тиссеран Марсель
|7
|1
|2.
|Арнольд Максимилиан
|8
|0
|3.
|Штеффен Ренато
|6
|0
|4.
|Вегхорст Ваут
|6
|0
|5.
|Понграчич Марин
|4
|1
|6.
|Гилавоги Жошуа
|5
|0
|7.
|Руссийон Жером
|4
|0
|8.
|Брукс Джон
|4
|0
|9.
|Мбабу Кевин
|4
|0
|10.
|Виктор Жоао II
|4
|0
|11.
|Шлагер Ксавер
|4
|0
|12.
|Силва Паулу
|3
|0
|13.
|Гинчек Даниэль
|2
|0
|14.
|Кнохе Робин
|2
|0
|15.
|Клаус Феликс
|0
|1
|16.
|Брума Джеффри
|1
|0
|17.
|Кастельс Коэн
|1
|0
|18.
|Герардт Янник
|1
|0
|19.
|Нмеча Лукас
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тьяго Алькантара
|7
|0
|2.
|Киммих Йозуа
|7
|0
|3.
|Боатенг Жером
|5
|1
|4.
|Мартинес Хави
|4
|1
|5.
|Мюллер Томас
|5
|0
|6.
|Левандовски Роберт
|5
|0
|7.
|Павар Бенджамин
|5
|0
|8.
|Альфонсо Дэвис
|3
|1
|9.
|Эрнандес Люка
|3
|0
|10.
|Горетцка Леон
|2
|0
|11.
|Коман Кингсли
|2
|0
|12.
|Перишич Иван
|1
|0
|13.
|Ульрайх Свен
|1
|0
|14.
|Зюле Никлас
|1
|0
|15.
|Кюизанс Микаэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вольфсбург
|8.89% (4)
|17.78% (8)
|13.33% (6)
|22.22% (10)
|24.44% (11)
|13.33% (6)
|Бавария
|17.98% (16)
|13.48% (12)
|19.1% (17)
|17.98% (16)
|16.85% (15)
|14.61% (13)
Предыдущие игры
Вольфсбург Последние 20 матчей: + = -Шальке 04 1:4 Вольфсбург Боруссия М 3:0 Вольфсбург Вольфсбург 2:2 Фрайбург Вердер 0:1 Вольфсбург
Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Фр Байер Л 1:4 Вольфсбург Вольфсбург 0:2 Боруссия Д Аугсбург 1:2 Вольфсбург Вольфсбург 1:2 Шахтёр Донецк Вольфсбург 0:0 РБ Лейпциг Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Мальмё 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 4:0 Майнц Вольфсбург 2:1 Мальмё Хоффенхайм 2:3 Вольфсбург Вольфсбург 1:1 Фортуна Падерборн 2:4 Вольфсбург Вольфсбург 1:2 Герта Кёльн 3:1 Вольфсбург Вольфсбург 1:2 Серветт
Бавария Последние 20 матчей: + = -Бавария 3:1 Фрайбург Вердер 0:1 Бавария Бавария 2:1 Боруссия М Бавария 2:1 Айнтрахт Фр
Байер Л 2:4 Бавария Бавария 5:0 Фортуна Боруссия Д 0:1 Бавария Бавария 5:2 Айнтрахт Фр Унион Берлин 0:2 Бавария Бавария 2:0 Аугсбург Шальке 04 0:1 Бавария Хоффенхайм 0:6 Бавария Челси 0:3 Бавария Бавария 3:2 Падерборн Кёльн 1:4 Бавария Бавария 0:0 РБ Лейпциг Бавария 4:3 Хоффенхайм Майнц 1:3 Бавария Бавария 5:0 Шальке 04 Герта 0:4 Бавария
Последние игры между собой
Вольфсбург: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 17
Бавария: победы: 17, ничьи: 1, поражения: 2
Бавария 2:2 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:6 Бавария Бундеслига Бавария 1:0 Вольфсбург Кубок Бавария 5:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:2 Бавария Бундеслига Вольфсбург 1:3 Бавария Кубок Бавария 5:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:1 Бавария Суперкубок Вольфсбург 4:1 Бавария Бундеслига Бавария 2:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:3 Бавария Телеком Кап Вольфсбург 1:6 Бавария Бундеслига Бавария 1:0 Вольфсбург Бундеслига Бавария 6:1 Вольфсбург Кубок Вольфсбург 0:2 Бавария Бундеслига Бавария 3:0 Вольфсбург Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|33
|25
|4
|4
|96 - 32
|79
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|33
|21
|6
|6
|84 - 37
|69
|3.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|33
|17
|12
|4
|79 - 36
|63
|4.
|Боруссия М
|Заявка
|33
|19
|5
|9
|64 - 39
|62
|5.
|Байер Л
|Заявка
|33
|18
|6
|9
|60 - 44
|60
|6.
|Хоффенхайм
|Заявка
|33
|14
|7
|12
|49 - 53
|49
|7.
|Вольфсбург
|Заявка
|33
|13
|10
|10
|48 - 42
|49
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|44 - 47
|45
|9.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|33
|12
|6
|15
|56 - 58
|42
|10.
|Герта
|Заявка
|33
|11
|8
|14
|47 - 57
|41
|11.
|Шальке 04
|Заявка
|33
|9
|12
|12
|38 - 54
|39
|12.
|Унион Берлин
|Заявка
|33
|11
|5
|17
|38 - 58
|38
|13.
|Майнц
|Заявка
|33
|11
|4
|18
|44 - 64
|37
|14.
|Кёльн
|Заявка
|33
|10
|6
|17
|50 - 63
|36
|15.
|Аугсбург
|Заявка
|33
|9
|9
|15
|44 - 61
|36
|16.
|Фортуна
|Заявка
|33
|6
|12
|15
|36 - 64
|30
|17.
|Вердер
|Заявка
|33
|7
|7
|19
|36 - 68
|28
|18.
|Падерборн
|Заявка
|33
|4
|8
|21
|35 - 71
|20
Прогнозы на матч Вольфсбург - Бавария
Исход игры
Вольфсбург
16.2% (11)
Ничья
8.8% (6)
Бавария
75% (51)
Тотал 2.5
Больше
80% (52)
Меньше
20% (13)
Обе команды забьют
Да
83.08% (54)
Нет
16.92% (11)
Популярный счёт
1:2 Бавария
36.8% (25)
1:3 Бавария
16.2% (11)
2:1 Вольфсбург
13.2% (9)
0:2 Бавария
10.3% (7)
1:1 Ничья
4.4% (3)
2:2 Ничья
4.4% (3)
0:1 Бавария
2.9% (2)
2:4 Бавария
2.9% (2)
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