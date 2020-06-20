Прогнозы на матч Вольфсбург - Бавария

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Вольфсбург
 
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Стадион:
Бавария

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вегхорст Ваут 16 (4) 0.47
2. Штеффен Ренато 6 0.18
3. Арнольд Максимилиан 4 0.12
4. Брекало Йосип 3 0.09
5. Гинчек Даниэль 3 0.09
6. Мбабу Кевин 3 0.09
7. Мехмеди Адмир 2 0.06
8. Виктор Жоао II 2 0.06
9. Герардт Янник 2 0.06
10. Понграчич Марин 2 0.06
11. Шлагер Ксавер 1 0.03
12. Руссийон Жером 1 0.03
13. Тиссеран Марсель 1 0.03
14. Виллиам Фуртадо 1 0.03
15. Кнохе Робин 1 0.03
16. Гилавоги Жошуа 0 0
17. Клаус Феликс 0 0
18. Брукс Джон 0 0
19. Силва Паулу 0 0
Бавария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 33 (4) 0.97
2. Гнабри Серж 12 0.35
3. Коутиньо Филиппе 8 (1) 0.24
4. Мюллер Томас 7 0.21
5. Горетцка Леон 6 0.18
6. Павар Бенджамин 5 0.15
7. Зиркзее Джошуа 4 0.12
8. Киммих Йозуа 3 0.09
9. Альфонсо Дэвис 3 0.09
10. Перишич Иван 3 0.09
11. Коман Кингсли 3 0.09
12. Тьяго Алькантара 3 0.09
13. Толиссо Корентен 1 0.03
14. Алаба Давид 1 0.03
15. Боатенг Жером 0 0
16. Зюле Никлас 0 0
17. Эрнандес Люка 0 0

Карточки

Вольфсбург
# Игрок      
1. Тиссеран Марсель 7 1
2. Арнольд Максимилиан 8 0
3. Штеффен Ренато 6 0
4. Вегхорст Ваут 6 0
5. Понграчич Марин 4 1
6. Гилавоги Жошуа 5 0
7. Руссийон Жером 4 0
8. Брукс Джон 4 0
9. Мбабу Кевин 4 0
10. Виктор Жоао II 4 0
11. Шлагер Ксавер 4 0
12. Силва Паулу 3 0
13. Гинчек Даниэль 2 0
14. Кнохе Робин 2 0
15. Клаус Феликс 0 1
16. Брума Джеффри 1 0
17. Кастельс Коэн 1 0
18. Герардт Янник 1 0
19. Нмеча Лукас 1 0
Бавария
# Игрок      
1. Тьяго Алькантара 7 0
2. Киммих Йозуа 7 0
3. Боатенг Жером 5 1
4. Мартинес Хави 4 1
5. Мюллер Томас 5 0
6. Левандовски Роберт 5 0
7. Павар Бенджамин 5 0
8. Альфонсо Дэвис 3 1
9. Эрнандес Люка 3 0
10. Горетцка Леон 2 0
11. Коман Кингсли 2 0
12. Перишич Иван 1 0
13. Ульрайх Свен 1 0
14. Зюле Никлас 1 0
15. Кюизанс Микаэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вольфсбург 8.89% (4) 17.78% (8) 13.33% (6) 22.22% (10) 24.44% (11) 13.33% (6)
 Бавария 17.98% (16) 13.48% (12) 19.1% (17) 17.98% (16) 16.85% (15) 14.61% (13)

Предыдущие игры

Вольфсбург Последние 20 матчей: + = -
Шальке 04 1:4 Вольфсбург Боруссия М 3:0 Вольфсбург Вольфсбург 2:2 Фрайбург Вердер 0:1 Вольфсбург
Вольфсбург 1:2 Айнтрахт Фр Байер Л 1:4 Вольфсбург Вольфсбург 0:2 Боруссия Д Аугсбург 1:2 Вольфсбург Вольфсбург 1:2 Шахтёр Донецк Вольфсбург 0:0 РБ Лейпциг Унион Берлин 2:2 Вольфсбург Мальмё 0:3 Вольфсбург Вольфсбург 4:0 Майнц Вольфсбург 2:1 Мальмё Хоффенхайм 2:3 Вольфсбург Вольфсбург 1:1 Фортуна Падерборн 2:4 Вольфсбург Вольфсбург 1:2 Герта Кёльн 3:1 Вольфсбург Вольфсбург 1:2 Серветт
Бавария Последние 20 матчей: + = -
Бавария 3:1 Фрайбург Вердер 0:1 Бавария Бавария 2:1 Боруссия М Бавария 2:1 Айнтрахт Фр
Байер Л 2:4 Бавария Бавария 5:0 Фортуна Боруссия Д 0:1 Бавария Бавария 5:2 Айнтрахт Фр Унион Берлин 0:2 Бавария Бавария 2:0 Аугсбург Шальке 04 0:1 Бавария Хоффенхайм 0:6 Бавария Челси 0:3 Бавария Бавария 3:2 Падерборн Кёльн 1:4 Бавария Бавария 0:0 РБ Лейпциг Бавария 4:3 Хоффенхайм Майнц 1:3 Бавария Бавария 5:0 Шальке 04 Герта 0:4 Бавария

Последние игры между собой

Вольфсбург: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 17
Бавария: победы: 17, ничьи: 1, поражения: 2
Бавария 2:0 Вольфсбург Бундеслига Бавария 6:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:3 Бавария Бундеслига Вольфсбург 1:2 Бавария Бундеслига
Бавария 2:2 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:6 Бавария Бундеслига Бавария 1:0 Вольфсбург Кубок Бавария 5:0 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:2 Бавария Бундеслига Вольфсбург 1:3 Бавария Кубок Бавария 5:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 1:1 Бавария Суперкубок Вольфсбург 4:1 Бавария Бундеслига Бавария 2:1 Вольфсбург Бундеслига Вольфсбург 0:3 Бавария Телеком Кап Вольфсбург 1:6 Бавария Бундеслига Бавария 1:0 Вольфсбург Бундеслига Бавария 6:1 Вольфсбург Кубок Вольфсбург 0:2 Бавария Бундеслига Бавария 3:0 Вольфсбург Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 33 25 4 4 96 - 32 79
2. Боруссия Д Заявка 33 21 6 6 84 - 37 69
3. РБ Лейпциг Заявка 33 17 12 4 79 - 36 63
4. Боруссия М Заявка 33 19 5 9 64 - 39 62
5. Байер Л Заявка 33 18 6 9 60 - 44 60
6. Хоффенхайм Заявка 33 14 7 12 49 - 53 49
7. Вольфсбург Заявка 33 13 10 10 48 - 42 49
8. Фрайбург Заявка 33 12 9 12 44 - 47 45
9. Айнтрахт Фр Заявка 33 12 6 15 56 - 58 42
10. Герта Заявка 33 11 8 14 47 - 57 41
11. Шальке 04 Заявка 33 9 12 12 38 - 54 39
12. Унион Берлин Заявка 33 11 5 17 38 - 58 38
13. Майнц Заявка 33 11 4 18 44 - 64 37
14. Кёльн Заявка 33 10 6 17 50 - 63 36
15. Аугсбург Заявка 33 9 9 15 44 - 61 36
16. Фортуна Заявка 33 6 12 15 36 - 64 30
17. Вердер Заявка 33 7 7 19 36 - 68 28
18. Падерборн Заявка 33 4 8 21 35 - 71 20
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вольфсбург - Бавария от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 июня 2020, осталось 1 день 22 часа 43 минуты.


    • Прогнозы 68
    Вольфсбург 16.2% (11)
    X 8.8% (6)
    Бавария 75% (51)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Вольфсбург - Бавария

    Исход игры
    Вольфсбург
    16.2% (11)
    Ничья
    8.8% (6)
    Бавария
    75% (51)
    Тотал 2.5
    Больше
    80% (52)
    Меньше
    20% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    83.08% (54)
    Нет
    16.92% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Бавария
    36.8% (25)
    1:3 Бавария
    16.2% (11)
    2:1 Вольфсбург
    13.2% (9)
    0:2 Бавария
    10.3% (7)
    1:1 Ничья
    4.4% (3)
    2:2 Ничья
    4.4% (3)
    0:1 Бавария
    2.9% (2)
    2:4 Бавария
    2.9% (2)
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