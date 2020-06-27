Прогнозы на матч Фрайбург 4:0 Шальке 04

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
Фрайбург
4:0
Второй тайм: 75'

Стадион:
Шальке 04
0'
1:0
20' Гол
Вальдшмидт Лука
2:0
38' Гол
Шмид Жонатан
3:0
46' Гол
Хёлер Лукас
4:0
57' Гол
Вальдшмидт Лука
60' Желтая карточка
Линхарт Филипп
75'
26
Флеккен
Марк
7
Шмид
Жонатан
3
Линхарт
Филипп
23
Хайнц
Доминик
30
Гюнтер
Кристиан
22
Шаллаи
Роланд
36
Кайтель
Янник
27
Хёфлер
Николас
32
Грифо
Винченцо
9
Хёлер
Лукас
11
Вальдшмидт
Лука
35
Нюбель
Александр
31
Беккер
Тимо
4
Кабак
Озан
24
Ощипка
Бастиан
3
Миранда
Хуан
18
Калиджиури
Даниэль
2
Маккенни
Уэстон
28
Шёпф
Алессандро
40
Боздоган
Джан
15
Кутуджу
Ахмед
14
Матондо
Рабби
Фрайбург
4-4-2
Шальке 04
4-4-2

Ход матча

20'
Вальдшмидт Лука
(Гюнтер Кристиан)
1:0
38'
Шмид Жонатан
(Гюнтер Кристиан)
2:0
46'
 
Раман Бенито
Кутуджу Ахмед
46'
 
Тиау Малик
Кабак Озан
46'
 
Бурджеллаб Нассим
Беккер Тимо
46'
Хёлер Лукас
(Грифо Винченцо)
3:0
57'
Вальдшмидт Лука
4:0
60'
Линхарт Филипп
 
66'
Абраши Амир
Кайтель Янник
 
66'
Квон Чхан Хун
Вальдшмидт Лука
 
67'
Петерсен Нильс
Хёлер Лукас
 
74'
Кох Робин
Хёфлер Николас
 
74'
Франц Майк
Линхарт Филипп
 

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 10
  • 1 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Петерсен Нильс 11 (1) 0.32
2. Хёлер Лукас 8 0.24
3. Вальдшмидт Лука 7 (3) 0.21
4. Шмид Жонатан 5 0.15
5. Грифо Винченцо 4 (1) 0.12
6. Гюнтер Кристиан 2 0.06
7. Хаберер Яник 2 0.06
8. Квон Чхан Хун 2 0.06
9. Шаллаи Роланд 2 0.06
10. Гульде Мануэль 1 0.03
11. Хёфлер Николас 1 0.03
12. Кох Робин 1 0.03
13. Франц Майк 0 0
14. Хайнц Доминик 0 0
15. Линхарт Филипп 0 0
Шальке 04
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сердар Суат 7 0.21
2. Арит Амин 6 (1) 0.18
3. Раман Бенито 4 0.12
4. Кутуджу Ахмед 3 0.09
5. Кабак Озан 3 0.09
6. Маккенни Уэстон 3 0.09
7. Кенни Джонджо 2 0.06
8. Калиджиури Даниэль 2 (1) 0.06
9. Сане Салиф 2 0.06
10. Матондо Рабби 2 0.06
11. Грегорич Михаэль 1 0.03
12. Ощипка Бастиан 0 0
13. Бургшталлер Гвидо 0 0
14. Маскарель Омар 0 0
15. Шёпф Алессандро 0 0

Карточки

Фрайбург
# Игрок      
1. Хёфлер Николас 9 0
2. Хаберер Яник 4 1
3. Хёлер Лукас 4 0
4. Абраши Амир 3 0
5. Вальдшмидт Лука 3 0
6. Кох Робин 3 0
7. Линхарт Филипп 3 0
8. Грифо Винченцо 1 1
9. Франц Майк 2 0
10. Хайнц Доминик 2 0
11. Гюнтер Кристиан 2 0
12. Шаллаи Роланд 2 0
13. Петерсен Нильс 1 0
14. Шмид Жонатан 1 0
15. Кюблер Лукас 1 0
16. Гондорф Жером 1 0
Шальке 04
# Игрок      
1. Маккенни Уэстон 8 0
2. Калиджиури Даниэль 5 0
3. Кенни Джонджо 5 0
4. Ощипка Бастиан 4 0
5. Сане Салиф 4 0
6. Маскарель Омар 4 0
7. Кабак Озан 4 0
8. Бургшталлер Гвидо 3 0
9. Шёпф Алессандро 3 0
10. Арит Амин 3 0
11. Нюбель Александр 1 1
12. Боздоган Джан 1 1
13. Грегорич Михаэль 2 0
14. Стамбули Бенжамин 2 0
15. Настасич Матия 2 0
16. Раман Бенито 2 0
17. Сердар Суат 2 0
18. Миранда Хуан 2 0
19. Кутуджу Ахмед 2 0
20. Тодибо Жан-Клер 2 0
21. Бурджеллаб Нассим 2 0
22. Матондо Рабби 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фрайбург 7.69% (3) 12.82% (5) 25.64% (10) 23.08% (9) 12.82% (5) 17.95% (7)
 Шальке 04 0 14.29% (5) 14.29% (5) 28.57% (10) 17.14% (6) 25.71% (9)

Предыдущие игры

Фрайбург Последние 20 матчей: + = -
Бавария 3:1 Фрайбург Фрайбург 2:1 Герта Вольфсбург 2:2 Фрайбург Фрайбург 1:0 Боруссия М
Фрайбург 0:1 Байер Л Айнтрахт Фр 3:3 Фрайбург Фрайбург 0:1 Вердер РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург Фрайбург 3:1 Унион Берлин Боруссия Д 1:0 Фрайбург Фрайбург 0:2 Фортуна Аугсбург 1:1 Фрайбург Фрайбург 1:0 Хоффенхайм Кёльн 4:0 Фрайбург Фрайбург 0:2 Падерборн Майнц 1:2 Фрайбург Боруссия М 2:1 Фрайбург Боруссия М 2:1 Фрайбург Шальке 04 2:2 Фрайбург Фрайбург 1:3 Бавария
Шальке 04 Последние 20 матчей: + = -
Шальке 04 1:4 Вольфсбург Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Байер Л Унион Берлин 1:1 Шальке 04
Шальке 04 0:1 Вердер Фортуна 2:1 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Аугсбург Боруссия Д 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Хоффенхайм Шальке 04 0:1 Бавария Кёльн 3:0 Шальке 04 Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг Майнц 0:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Падерборн Шальке 04 3:2 Герта Герта 0:0 Шальке 04 Бавария 5:0 Шальке 04 Шальке 04 2:0 Боруссия М Гамбург 0:4 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Сент-Трюйден

Последние игры между собой

Фрайбург: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Шальке 04: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Шальке 04 2:2 Фрайбург Бундеслига Шальке 04 0:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Фрайбург Бундеслига
Фрайбург 0:1 Шальке 04 Бундеслига Фрайбург 2:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Фрайбург Бундеслига Шальке 04 0:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 2:0 Шальке 04 Бундеслига Фрайбург 0:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:3 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 2:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 4:2 Фрайбург Бундеслига Шальке 04 1:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:2 Шальке 04 Бундеслига Фрайбург 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:1 Фрайбург Бундеслига Шальке 04 3:1 Фрайбург Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 3:0 Заявка 34 26 4 4 99 - 32 82
2. Боруссия Д 0:4 Заявка 34 21 6 7 84 - 41 69
3. Боруссия М 1:0 Заявка 34 20 5 9 65 - 39 65
4. РБ Лейпциг 1:1 Заявка 34 17 13 4 80 - 37 64
5. Байер Л 1:0 Заявка 34 19 6 9 61 - 44 63
6. Хоффенхайм 4:0 Заявка 34 15 7 12 53 - 53 52
7. Вольфсбург 0:3 Заявка 34 13 10 11 48 - 45 49
8. Фрайбург 4:0 Заявка 34 13 9 12 48 - 47 48
9. Айнтрахт Фр 3:1 Заявка 34 13 6 15 59 - 59 45
10. Унион Берлин 2:0 Заявка 34 12 5 17 40 - 58 41
11. Герта 0:1 Заявка 34 11 8 15 47 - 58 41
12. Шальке 04 0:4 Заявка 34 9 12 13 38 - 58 39
13. Майнц 0:1 Заявка 34 11 4 19 44 - 65 37
14. Аугсбург 1:1 Заявка 34 9 10 15 45 - 62 37
15. Кёльн 1:6 Заявка 34 10 6 18 51 - 69 36
16. Вердер 6:1 Заявка 34 8 7 19 42 - 69 31
17. Фортуна 0:2 Заявка 34 6 12 16 36 - 66 30
18. Падерборн 1:3 Заявка 34 4 8 22 36 - 74 20
Прогнозы на спорт - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
Прогнозы 142
Фрайбург 63.4% (90)
X 29.6% (42)
Шальке 04 7% (10)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Фрайбург 4:0 Шальке 04

Исход игры
Фрайбург
63.4% (90)
Ничья
29.6% (42)
Шальке 04
7% (10)
Тотал 2.5
Больше
48.15% (65)
Меньше
51.85% (70)
Обе команды забьют
Да
69.63% (94)
Нет
30.37% (41)
Популярный счёт
2:1 Фрайбург
33.1% (47)
1:1 Ничья
21.1% (30)
1:0 Фрайбург
19.7% (28)
2:0 Фрайбург
6.3% (9)
2:2 Ничья
5.6% (8)
1:2 Шальке 04
4.2% (6)
0:1 Шальке 04
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Где смотреть матч Фрайбург 4:0 Шальке 04 онлайн

Бесплатный просмотр этого матча доступен после быстрой регистрации в следующих букмекерских конторах:

Фонбет

Париматч

БетСити

ВулканБет

1ХСтавка
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 