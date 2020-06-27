Прогнозы на матч Фрайбург 4:0 Шальке 04

Фрайбург
4:0
Второй тайм: 75'
Стадион: Шварцвальд
Шальке 04
1:0
20' ГолВальдшмидт Лука
2:0
38' ГолШмид Жонатан
3:0
46' ГолХёлер Лукас
4:0
57' ГолВальдшмидт Лука
60' Желтая карточкаЛинхарт Филипп
26
Флеккен
Марк
31
Беккер
Тимо
- Основной состав
-
26 Флеккен МаркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Кох РобинПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Штрайх Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Беккер ТимоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Тиау МаликПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вагнер Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
20'
38'
2:0
46'
46'
3:0
57'
4:0
60'
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
7 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 10
-
1 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Петерсен Нильс
|11 (1)
|0.32
|2.
|Хёлер Лукас
|8
|0.24
|3.
|Вальдшмидт Лука
|7 (3)
|0.21
|4.
|Шмид Жонатан
|5
|0.15
|5.
|Грифо Винченцо
|4 (1)
|0.12
|6.
|Гюнтер Кристиан
|2
|0.06
|7.
|Хаберер Яник
|2
|0.06
|8.
|Квон Чхан Хун
|2
|0.06
|9.
|Шаллаи Роланд
|2
|0.06
|10.
|Гульде Мануэль
|1
|0.03
|11.
|Хёфлер Николас
|1
|0.03
|12.
|Кох Робин
|1
|0.03
|13.
|Франц Майк
|0
|0
|14.
|Хайнц Доминик
|0
|0
|15.
|Линхарт Филипп
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сердар Суат
|7
|0.21
|2.
|Арит Амин
|6 (1)
|0.18
|3.
|Раман Бенито
|4
|0.12
|4.
|Кутуджу Ахмед
|3
|0.09
|5.
|Кабак Озан
|3
|0.09
|6.
|Маккенни Уэстон
|3
|0.09
|7.
|Кенни Джонджо
|2
|0.06
|8.
|Калиджиури Даниэль
|2 (1)
|0.06
|9.
|Сане Салиф
|2
|0.06
|10.
|Матондо Рабби
|2
|0.06
|11.
|Грегорич Михаэль
|1
|0.03
|12.
|Ощипка Бастиан
|0
|0
|13.
|Бургшталлер Гвидо
|0
|0
|14.
|Маскарель Омар
|0
|0
|15.
|Шёпф Алессандро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хёфлер Николас
|9
|0
|2.
|Хаберер Яник
|4
|1
|3.
|Хёлер Лукас
|4
|0
|4.
|Абраши Амир
|3
|0
|5.
|Вальдшмидт Лука
|3
|0
|6.
|Кох Робин
|3
|0
|7.
|Линхарт Филипп
|3
|0
|8.
|Грифо Винченцо
|1
|1
|9.
|Франц Майк
|2
|0
|10.
|Хайнц Доминик
|2
|0
|11.
|Гюнтер Кристиан
|2
|0
|12.
|Шаллаи Роланд
|2
|0
|13.
|Петерсен Нильс
|1
|0
|14.
|Шмид Жонатан
|1
|0
|15.
|Кюблер Лукас
|1
|0
|16.
|Гондорф Жером
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Маккенни Уэстон
|8
|0
|2.
|Калиджиури Даниэль
|5
|0
|3.
|Кенни Джонджо
|5
|0
|4.
|Ощипка Бастиан
|4
|0
|5.
|Сане Салиф
|4
|0
|6.
|Маскарель Омар
|4
|0
|7.
|Кабак Озан
|4
|0
|8.
|Бургшталлер Гвидо
|3
|0
|9.
|Шёпф Алессандро
|3
|0
|10.
|Арит Амин
|3
|0
|11.
|Нюбель Александр
|1
|1
|12.
|Боздоган Джан
|1
|1
|13.
|Грегорич Михаэль
|2
|0
|14.
|Стамбули Бенжамин
|2
|0
|15.
|Настасич Матия
|2
|0
|16.
|Раман Бенито
|2
|0
|17.
|Сердар Суат
|2
|0
|18.
|Миранда Хуан
|2
|0
|19.
|Кутуджу Ахмед
|2
|0
|20.
|Тодибо Жан-Клер
|2
|0
|21.
|Бурджеллаб Нассим
|2
|0
|22.
|Матондо Рабби
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фрайбург
|7.69% (3)
|12.82% (5)
|25.64% (10)
|23.08% (9)
|12.82% (5)
|17.95% (7)
|Шальке 04
|0
|14.29% (5)
|14.29% (5)
|28.57% (10)
|17.14% (6)
|25.71% (9)
Предыдущие игры
Фрайбург Последние 20 матчей: + = -Бавария 3:1 Фрайбург Фрайбург 2:1 Герта Вольфсбург 2:2 Фрайбург Фрайбург 1:0 Боруссия М
Фрайбург 0:1 Байер Л Айнтрахт Фр 3:3 Фрайбург Фрайбург 0:1 Вердер РБ Лейпциг 1:1 Фрайбург Фрайбург 3:1 Унион Берлин Боруссия Д 1:0 Фрайбург Фрайбург 0:2 Фортуна Аугсбург 1:1 Фрайбург Фрайбург 1:0 Хоффенхайм Кёльн 4:0 Фрайбург Фрайбург 0:2 Падерборн Майнц 1:2 Фрайбург Боруссия М 2:1 Фрайбург Боруссия М 2:1 Фрайбург Шальке 04 2:2 Фрайбург Фрайбург 1:3 Бавария
Шальке 04 Последние 20 матчей: + = -Шальке 04 1:4 Вольфсбург Айнтрахт Фр 2:1 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Байер Л Унион Берлин 1:1 Шальке 04
Шальке 04 0:1 Вердер Фортуна 2:1 Шальке 04 Шальке 04 0:3 Аугсбург Боруссия Д 4:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Хоффенхайм Шальке 04 0:1 Бавария Кёльн 3:0 Шальке 04 Шальке 04 0:5 РБ Лейпциг Майнц 0:0 Шальке 04 Шальке 04 1:1 Падерборн Шальке 04 3:2 Герта Герта 0:0 Шальке 04 Бавария 5:0 Шальке 04 Шальке 04 2:0 Боруссия М Гамбург 0:4 Шальке 04 Шальке 04 0:1 Сент-Трюйден
Последние игры между собой
Фрайбург: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Шальке 04: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
Фрайбург 0:1 Шальке 04 Бундеслига Фрайбург 2:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:1 Фрайбург Бундеслига Шальке 04 0:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 2:0 Шальке 04 Бундеслига Фрайбург 0:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 2:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:2 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 1:3 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 2:1 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 4:2 Фрайбург Бундеслига Шальке 04 1:0 Фрайбург Бундеслига Фрайбург 1:2 Шальке 04 Бундеслига Фрайбург 0:0 Шальке 04 Бундеслига Шальке 04 0:1 Фрайбург Бундеслига Шальке 04 3:1 Фрайбург Товарищеские матчи
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|3:0 Заявка
|34
|26
|4
|4
|99 - 32
|82
|2.
|Боруссия Д
|0:4 Заявка
|34
|21
|6
|7
|84 - 41
|69
|3.
|Боруссия М
|1:0 Заявка
|34
|20
|5
|9
|65 - 39
|65
|4.
|РБ Лейпциг
|1:1 Заявка
|34
|17
|13
|4
|80 - 37
|64
|5.
|Байер Л
|1:0 Заявка
|34
|19
|6
|9
|61 - 44
|63
|6.
|Хоффенхайм
|4:0 Заявка
|34
|15
|7
|12
|53 - 53
|52
|7.
|Вольфсбург
|0:3 Заявка
|34
|13
|10
|11
|48 - 45
|49
|8.
|Фрайбург
|4:0 Заявка
|34
|13
|9
|12
|48 - 47
|48
|9.
|Айнтрахт Фр
|3:1 Заявка
|34
|13
|6
|15
|59 - 59
|45
|10.
|Унион Берлин
|2:0 Заявка
|34
|12
|5
|17
|40 - 58
|41
|11.
|Герта
|0:1 Заявка
|34
|11
|8
|15
|47 - 58
|41
|12.
|Шальке 04
|0:4 Заявка
|34
|9
|12
|13
|38 - 58
|39
|13.
|Майнц
|0:1 Заявка
|34
|11
|4
|19
|44 - 65
|37
|14.
|Аугсбург
|1:1 Заявка
|34
|9
|10
|15
|45 - 62
|37
|15.
|Кёльн
|1:6 Заявка
|34
|10
|6
|18
|51 - 69
|36
|16.
|Вердер
|6:1 Заявка
|34
|8
|7
|19
|42 - 69
|31
|17.
|Фортуна
|0:2 Заявка
|34
|6
|12
|16
|36 - 66
|30
|18.
|Падерборн
|1:3 Заявка
|34
|4
|8
|22
|36 - 74
|20
Прогнозы на матч Фрайбург 4:0 Шальке 04
Исход игры
Фрайбург
63.4% (90)
Ничья
29.6% (42)
Шальке 04
7% (10)
Тотал 2.5
Больше
48.15% (65)
Меньше
51.85% (70)
Обе команды забьют
Да
69.63% (94)
Нет
30.37% (41)
Популярный счёт
2:1 Фрайбург
33.1% (47)
1:1 Ничья
21.1% (30)
1:0 Фрайбург
19.7% (28)
2:0 Фрайбург
6.3% (9)
2:2 Ничья
5.6% (8)
1:2 Шальке 04
4.2% (6)
0:1 Шальке 04
1.4% (2)
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