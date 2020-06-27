Прогнозы на матч Боруссия М 1:0 Герта

Боруссия М
1:0
Второй тайм: 77'
Стадион: Боруссия Парк
Герта
1:0
7' ГолХофманн Йонас
43' Желтая карточкаКрамер Кристоф
50' Желтая карточкаШелбред Пер-Сильян
52' Желтая карточкаШтарк Никлас
30
Эльведи
Нико
13
Штиндль
Ларс
36
Эмболо
Брель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Штиндль ЛарсПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Эмболо БрельНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Янчке ТониЗащитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Бенеш ЛаслоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Плеа АлассанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
12 Смарш ДеннисВратарь
- Защитник
-
20 Боята ДедрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Груйич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Кунья МатеусПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Рекик ОмарЗащитник
- Полузащитник
-
23 Майер АрнеПолузащитник
- Нападающий
-
24 Дардаи ПалкоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Леки МэттьюНападающий
-
37 Luis Klatte
-
Главный тренер: Лаббадия Бруно
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
7'
1:0
43'
52'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
7 Удары по воротам 1
-
9 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Плеа Алассан
|10
|0.29
|2.
|Тюрам Маркус
|10
|0.29
|3.
|Штиндль Ларс
|9 (2)
|0.26
|4.
|Эмболо Брель
|7
|0.21
|5.
|Херрман Патрик
|6
|0.18
|6.
|Бенсебаини Рами
|5 (2)
|0.15
|7.
|Хофманн Йонас
|5
|0.15
|8.
|Нойхаус Флориан
|4
|0.12
|9.
|Вендт Оскар
|2
|0.06
|10.
|Закария Денис
|2
|0.06
|11.
|Лайнер Штефан
|1
|0.03
|12.
|Гинтер Маттиас
|1
|0.03
|13.
|Эльведи Нико
|1
|0.03
|14.
|Бенеш Ласло
|0
|0
|15.
|Траоре Ибраима
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукебакио Доди
|7
|0.21
|2.
|Ибишевич Ведад
|6 (1)
|0.18
|3.
|Кунья Матеус
|5
|0.15
|4.
|Дилросун Джавайро
|4
|0.12
|5.
|Боята Дедрик
|4
|0.12
|6.
|Груйич Марко
|4
|0.12
|7.
|Пёнтек Кшиштоф
|4 (2)
|0.12
|8.
|Дарида Владимир
|3
|0.09
|9.
|Вольф Мариус
|1
|0.03
|10.
|Миттельштедт Максимилиан
|1
|0.03
|11.
|Зельке Дейви
|1
|0.03
|12.
|Торунарига Джордан
|1
|0.03
|13.
|Калу Саломон
|1
|0.03
|14.
|Рекик Карим
|1
|0.03
|15.
|Штарк Никлас
|1
|0.03
|16.
|Платтенхардт Марвин
|0
|0
|17.
|Клюнтер Лукас
|0
|0
|18.
|Дуда Ондрей
|0
|0
|19.
|Аскасибар Сантьяго
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лайнер Штефан
|9
|0
|2.
|Бенсебаини Рами
|7
|1
|3.
|Закария Денис
|7
|0
|4.
|Янчке Тони
|6
|0
|5.
|Нойхаус Флориан
|6
|0
|6.
|Плеа Алассан
|2
|2
|7.
|Эльведи Нико
|5
|0
|8.
|Штиндль Ларс
|4
|0
|9.
|Херрман Патрик
|4
|0
|10.
|Крамер Кристоф
|4
|0
|11.
|Эмболо Брель
|4
|0
|12.
|Вендт Оскар
|3
|0
|13.
|Хофманн Йонас
|3
|0
|14.
|Тюрам Маркус
|3
|0
|15.
|Бенеш Ласло
|3
|0
|16.
|Гинтер Маттиас
|2
|0
|17.
|Стробл Тобиас
|1
|0
|18.
|Бейер Луис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Боята Дедрик
|8
|1
|2.
|Груйич Марко
|9
|0
|3.
|Дарида Владимир
|7
|1
|4.
|Штарк Никлас
|8
|0
|5.
|Клюнтер Лукас
|5
|0
|6.
|Ибишевич Ведад
|4
|0
|7.
|Шелбред Пер-Сильян
|4
|0
|8.
|Миттельштедт Максимилиан
|4
|0
|9.
|Вольф Мариус
|2
|1
|10.
|Зельке Дейви
|3
|0
|11.
|Торунарига Джордан
|3
|0
|12.
|Кунья Матеус
|3
|0
|13.
|Ярстейн Руне
|1
|1
|14.
|Пекарик Петер
|2
|0
|15.
|Дуда Ондрей
|2
|0
|16.
|Дилросун Джавайро
|2
|0
|17.
|Лукебакио Доди
|2
|0
|18.
|Пёнтек Кшиштоф
|2
|0
|19.
|Аскасибар Сантьяго
|2
|0
|20.
|Крафт Томас
|1
|0
|21.
|Платтенхардт Марвин
|1
|0
|22.
|Эшвайн Александер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боруссия М
|18.33% (11)
|15% (9)
|13.33% (8)
|20% (12)
|13.33% (8)
|20% (12)
|Герта
|7.32% (3)
|12.2% (5)
|17.07% (7)
|21.95% (9)
|29.27% (12)
|12.2% (5)
Предыдущие игры
Боруссия М Последние 20 матчей: + = -Падерборн 1:3 Боруссия М Боруссия М 3:0 Вольфсбург Бавария 2:1 Боруссия М Фрайбург 1:0 Боруссия М
Боруссия М 4:1 Унион Берлин Вердер 0:0 Боруссия М Боруссия М 1:3 Байер Л Айнтрахт Фр 1:3 Боруссия М Боруссия М 2:1 Кёльн Боруссия М 1:2 Боруссия Д Аугсбург 2:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Хоффенхайм Фортуна 1:4 Боруссия М РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М Боруссия М 3:1 Майнц Шальке 04 2:0 Боруссия М Боруссия М 2:1 Фрайбург Боруссия М 2:1 Фрайбург Боруссия М 1:3 Хераклес Герта 0:0 Боруссия М
Герта Последние 20 матчей: + = -Герта 2:0 Байер Л Фрайбург 2:1 Герта Герта 1:4 Айнтрахт Фр Боруссия Д 1:0 Герта
Герта 2:0 Аугсбург РБ Лейпциг 2:2 Герта Герта 4:0 Унион Берлин Хоффенхайм 0:3 Герта Герта 2:2 Вердер Фортуна 3:3 Герта Герта 0:5 Кёльн Падерборн 1:2 Герта Герта 1:3 Майнц Шальке 04 3:2 Герта Герта 0:0 Шальке 04 Вольфсбург 1:2 Герта Герта 0:4 Бавария Герта 1:0 Погонь Щецин Герта 2:1 Айнтрахт Фр Герта 0:0 Боруссия М
Последние игры между собой
Боруссия М: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Герта: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Боруссия М 2:1 Герта Бундеслига Герта 2:4 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:0 Герта Бундеслига Герта 3:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 5:0 Герта Бундеслига Герта 2:2 Боруссия М Товарищеские матчи Герта 1:4 Боруссия М Бундеслига Герта 1:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:2 Герта Бундеслига Боруссия М 3:0 Герта Бундеслига Боруссия М 3:0 Герта Товарищеские матчи Герта 1:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:0 Герта Бундеслига Герта 0:2 Боруссия М Кубок Герта 1:2 Боруссия М Бундеслига Герта 0:0 Боруссия М Бундеслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|3:0 Заявка
|34
|26
|4
|4
|99 - 32
|82
|2.
|Боруссия Д
|0:4 Заявка
|34
|21
|6
|7
|84 - 41
|69
|3.
|Боруссия М
|1:0 Заявка
|34
|20
|5
|9
|65 - 39
|65
|4.
|РБ Лейпциг
|1:1 Заявка
|34
|17
|13
|4
|80 - 37
|64
|5.
|Байер Л
|1:0 Заявка
|34
|19
|6
|9
|61 - 44
|63
|6.
|Хоффенхайм
|4:0 Заявка
|34
|15
|7
|12
|53 - 53
|52
|7.
|Вольфсбург
|0:3 Заявка
|34
|13
|10
|11
|48 - 45
|49
|8.
|Фрайбург
|4:0 Заявка
|34
|13
|9
|12
|48 - 47
|48
|9.
|Айнтрахт Фр
|3:1 Заявка
|34
|13
|6
|15
|59 - 59
|45
|10.
|Унион Берлин
|2:0 Заявка
|34
|12
|5
|17
|40 - 58
|41
|11.
|Герта
|0:1 Заявка
|34
|11
|8
|15
|47 - 58
|41
|12.
|Шальке 04
|0:4 Заявка
|34
|9
|12
|13
|38 - 58
|39
|13.
|Майнц
|0:1 Заявка
|34
|11
|4
|19
|44 - 65
|37
|14.
|Аугсбург
|1:1 Заявка
|34
|9
|10
|15
|45 - 62
|37
|15.
|Кёльн
|1:6 Заявка
|34
|10
|6
|18
|51 - 69
|36
|16.
|Вердер
|6:1 Заявка
|34
|8
|7
|19
|42 - 69
|31
|17.
|Фортуна
|0:2 Заявка
|34
|6
|12
|16
|36 - 66
|30
|18.
|Падерборн
|1:3 Заявка
|34
|4
|8
|22
|36 - 74
|20
Прогнозы на матч Боруссия М 1:0 Герта
Исход игры
Боруссия М
88.8% (127)
Ничья
7% (10)
Герта
4.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (90)
Меньше
33.33% (45)
Обе команды забьют
Да
69.63% (94)
Нет
30.37% (41)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
41.3% (59)
2:0 Боруссия М
18.9% (27)
3:1 Боруссия М
14.7% (21)
1:0 Боруссия М
7% (10)
1:1 Ничья
5.6% (8)
3:0 Боруссия М
2.8% (4)
1:2 Герта
1.4% (2)
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