Прогнозы на матч Боруссия М 1:0 Герта

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  3. Германия
Боруссия М
1:0
Второй тайм: 77'

Стадион:
Герта
0'
1:0
7' Гол
Хофманн Йонас
43' Желтая карточка
Крамер Кристоф
50' Желтая карточка
Шелбред Пер-Сильян
52' Желтая карточка
Штарк Никлас
77'
1
Зоммер
Янн
18
Лайнер
Штефан
28
Гинтер
Маттиас
30
Эльведи
Нико
25
Бенсебаини
Рами
6
Крамер
Кристоф
32
Нойхаус
Флориан
7
Херрман
Патрик
13
Штиндль
Ларс
23
Хофманн
Йонас
36
Эмболо
Брель
12
Смарш
Деннис
9
Эшвайн
Александер
20
Боята
Дедрик
25
Торунарига
Джордан
21
Платтенхардт
Марвин
5
Штарк
Никлас
15
Груйич
Марко
28
Лукебакио
Доди
6
Дарида
Владимир
26
Кунья
Матеус
7
Пёнтек
Кшиштоф
Боруссия М
4-2-3-1
Герта
4-2-3-1

Ход матча

7'
Хофманн Йонас
(Эмболо Брель)
1:0
43'
Крамер Кристоф
 
46'
 
Леки Мэттью
Эшвайн Александер
46'
 
Шелбред Пер-Сильян
Груйич Марко
46'
 
Майер Арне
Платтенхардт Марвин
50'
 
Шелбред Пер-Сильян
52'
 
Штарк Никлас
60'
Траоре Ибраима
Херрман Патрик
 
67'
 
Ибишевич Ведад
Дарида Владимир
76'
 
Нганкам Жессик
Шелбред Пер-Сильян

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 1
  • 9 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Плеа Алассан 10 0.29
2. Тюрам Маркус 10 0.29
3. Штиндль Ларс 9 (2) 0.26
4. Эмболо Брель 7 0.21
5. Херрман Патрик 6 0.18
6. Бенсебаини Рами 5 (2) 0.15
7. Хофманн Йонас 5 0.15
8. Нойхаус Флориан 4 0.12
9. Вендт Оскар 2 0.06
10. Закария Денис 2 0.06
11. Лайнер Штефан 1 0.03
12. Гинтер Маттиас 1 0.03
13. Эльведи Нико 1 0.03
14. Бенеш Ласло 0 0
15. Траоре Ибраима 0 0
Герта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукебакио Доди 7 0.21
2. Ибишевич Ведад 6 (1) 0.18
3. Кунья Матеус 5 0.15
4. Дилросун Джавайро 4 0.12
5. Боята Дедрик 4 0.12
6. Груйич Марко 4 0.12
7. Пёнтек Кшиштоф 4 (2) 0.12
8. Дарида Владимир 3 0.09
9. Вольф Мариус 1 0.03
10. Миттельштедт Максимилиан 1 0.03
11. Зельке Дейви 1 0.03
12. Торунарига Джордан 1 0.03
13. Калу Саломон 1 0.03
14. Рекик Карим 1 0.03
15. Штарк Никлас 1 0.03
16. Платтенхардт Марвин 0 0
17. Клюнтер Лукас 0 0
18. Дуда Ондрей 0 0
19. Аскасибар Сантьяго 0 0

Карточки

Боруссия М
# Игрок      
1. Лайнер Штефан 9 0
2. Бенсебаини Рами 7 1
3. Закария Денис 7 0
4. Янчке Тони 6 0
5. Нойхаус Флориан 6 0
6. Плеа Алассан 2 2
7. Эльведи Нико 5 0
8. Штиндль Ларс 4 0
9. Херрман Патрик 4 0
10. Крамер Кристоф 4 0
11. Эмболо Брель 4 0
12. Вендт Оскар 3 0
13. Хофманн Йонас 3 0
14. Тюрам Маркус 3 0
15. Бенеш Ласло 3 0
16. Гинтер Маттиас 2 0
17. Стробл Тобиас 1 0
18. Бейер Луис 1 0
Герта
# Игрок      
1. Боята Дедрик 8 1
2. Груйич Марко 9 0
3. Дарида Владимир 7 1
4. Штарк Никлас 8 0
5. Клюнтер Лукас 5 0
6. Ибишевич Ведад 4 0
7. Шелбред Пер-Сильян 4 0
8. Миттельштедт Максимилиан 4 0
9. Вольф Мариус 2 1
10. Зельке Дейви 3 0
11. Торунарига Джордан 3 0
12. Кунья Матеус 3 0
13. Ярстейн Руне 1 1
14. Пекарик Петер 2 0
15. Дуда Ондрей 2 0
16. Дилросун Джавайро 2 0
17. Лукебакио Доди 2 0
18. Пёнтек Кшиштоф 2 0
19. Аскасибар Сантьяго 2 0
20. Крафт Томас 1 0
21. Платтенхардт Марвин 1 0
22. Эшвайн Александер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боруссия М 18.33% (11) 15% (9) 13.33% (8) 20% (12) 13.33% (8) 20% (12)
 Герта 7.32% (3) 12.2% (5) 17.07% (7) 21.95% (9) 29.27% (12) 12.2% (5)

Предыдущие игры

Боруссия М Последние 20 матчей: + = -
Падерборн 1:3 Боруссия М Боруссия М 3:0 Вольфсбург Бавария 2:1 Боруссия М Фрайбург 1:0 Боруссия М
Боруссия М 4:1 Унион Берлин Вердер 0:0 Боруссия М Боруссия М 1:3 Байер Л Айнтрахт Фр 1:3 Боруссия М Боруссия М 2:1 Кёльн Боруссия М 1:2 Боруссия Д Аугсбург 2:3 Боруссия М Боруссия М 1:1 Хоффенхайм Фортуна 1:4 Боруссия М РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М Боруссия М 3:1 Майнц Шальке 04 2:0 Боруссия М Боруссия М 2:1 Фрайбург Боруссия М 2:1 Фрайбург Боруссия М 1:3 Хераклес Герта 0:0 Боруссия М
Герта Последние 20 матчей: + = -
Герта 2:0 Байер Л Фрайбург 2:1 Герта Герта 1:4 Айнтрахт Фр Боруссия Д 1:0 Герта
Герта 2:0 Аугсбург РБ Лейпциг 2:2 Герта Герта 4:0 Унион Берлин Хоффенхайм 0:3 Герта Герта 2:2 Вердер Фортуна 3:3 Герта Герта 0:5 Кёльн Падерборн 1:2 Герта Герта 1:3 Майнц Шальке 04 3:2 Герта Герта 0:0 Шальке 04 Вольфсбург 1:2 Герта Герта 0:4 Бавария Герта 1:0 Погонь Щецин Герта 2:1 Айнтрахт Фр Герта 0:0 Боруссия М

Последние игры между собой

Боруссия М: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Герта: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Герта 0:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:3 Герта Бундеслига Герта 0:1 Боруссия М Телеком Кап Герта 4:2 Боруссия М Бундеслига
Боруссия М 2:1 Герта Бундеслига Герта 2:4 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 1:0 Герта Бундеслига Герта 3:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 5:0 Герта Бундеслига Герта 2:2 Боруссия М Товарищеские матчи Герта 1:4 Боруссия М Бундеслига Герта 1:2 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 3:2 Герта Бундеслига Боруссия М 3:0 Герта Бундеслига Боруссия М 3:0 Герта Товарищеские матчи Герта 1:0 Боруссия М Бундеслига Боруссия М 0:0 Герта Бундеслига Герта 0:2 Боруссия М Кубок Герта 1:2 Боруссия М Бундеслига Герта 0:0 Боруссия М Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария 3:0 Заявка 34 26 4 4 99 - 32 82
2. Боруссия Д 0:4 Заявка 34 21 6 7 84 - 41 69
3. Боруссия М 1:0 Заявка 34 20 5 9 65 - 39 65
4. РБ Лейпциг 1:1 Заявка 34 17 13 4 80 - 37 64
5. Байер Л 1:0 Заявка 34 19 6 9 61 - 44 63
6. Хоффенхайм 4:0 Заявка 34 15 7 12 53 - 53 52
7. Вольфсбург 0:3 Заявка 34 13 10 11 48 - 45 49
8. Фрайбург 4:0 Заявка 34 13 9 12 48 - 47 48
9. Айнтрахт Фр 3:1 Заявка 34 13 6 15 59 - 59 45
10. Унион Берлин 2:0 Заявка 34 12 5 17 40 - 58 41
11. Герта 0:1 Заявка 34 11 8 15 47 - 58 41
12. Шальке 04 0:4 Заявка 34 9 12 13 38 - 58 39
13. Майнц 0:1 Заявка 34 11 4 19 44 - 65 37
14. Аугсбург 1:1 Заявка 34 9 10 15 45 - 62 37
15. Кёльн 1:6 Заявка 34 10 6 18 51 - 69 36
16. Вердер 6:1 Заявка 34 8 7 19 42 - 69 31
17. Фортуна 0:2 Заявка 34 6 12 16 36 - 66 30
18. Падерборн 1:3 Заявка 34 4 8 22 36 - 74 20
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
Прогнозы 143
Боруссия М 88.8% (127)
X 7% (10)
Герта 4.2% (6)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Боруссия М 1:0 Герта

Исход игры
Боруссия М
88.8% (127)
Ничья
7% (10)
Герта
4.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (90)
Меньше
33.33% (45)
Обе команды забьют
Да
69.63% (94)
Нет
30.37% (41)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
41.3% (59)
2:0 Боруссия М
18.9% (27)
3:1 Боруссия М
14.7% (21)
1:0 Боруссия М
7% (10)
1:1 Ничья
5.6% (8)
3:0 Боруссия М
2.8% (4)
1:2 Герта
1.4% (2)
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