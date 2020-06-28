Ганновер 96
2:0
Конец матча
Стадион: Эйч-Ди-Ай Арена
Бохум
25' Желтая карточкаХорн Яннес
1:0
45' ГолДукш Марвин
48' Желтая карточкаКайзер Доминик
2:0
84' ГолДукш Марвин
15
Хюберс
Тимо
21
Хорн
Яннес
17
Дукш
Марвин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Хюберс ТимоЗащитник
- Защитник
-
21 Хорн ЯннесЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Дукш МарвинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Окс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Майна ЛинтонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kenan Kocak
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Лайч МаксимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Теше РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Вайландт ТомПолузащитник
-
-
Главный тренер: Thomas Reis
Ход матча
25'
45'
1:0
48'
84'
2:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
9 Удары в створ 15
-
2 Угловые 6
-
2 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
40 Владение мячом, % 60
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дукш Марвин
|15 (3)
|0.44
|2.
|Вайдандт Хендрик
|9
|0.26
|3.
|Харагути Генки
|6
|0.18
|4.
|Тойхерт Седрик
|6
|0.18
|5.
|Приб Эдгар
|5
|0.15
|6.
|Гвидетти Йон
|3
|0.09
|7.
|Майна Линтон
|2
|0.06
|8.
|Корб Юлиан
|1
|0.03
|9.
|Хюберс Тимо
|1
|0.03
|10.
|Бакалорц Марвин
|1
|0.03
|11.
|Окс Филипп
|1
|0.03
|12.
|Муслия Флоран
|1
|0.03
|13.
|Штеле Симон
|1
|0.03
|14.
|Штендера Марк
|0
|0
|15.
|Фелипе Мартинс
|0
|0
|16.
|Юнг Себастьян
|0
|0
|17.
|Альборнос Миико
|0
|0
|18.
|Кайзер Доминик
|0
|0
|19.
|Ханссон Эмиль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ганвула Сильвер
|13 (3)
|0.38
|2.
|Блум Данни
|9 (4)
|0.26
|3.
|Цоллер Симон
|6
|0.18
|4.
|Осей-Туту Джорди
|5
|0.15
|5.
|Лосилья Антони
|5
|0.15
|6.
|Винтцаймер Мануэль
|3
|0.09
|7.
|Цуль Роберт
|1 (1)
|0.03
|8.
|Гамбоа Кристиан
|1
|0.03
|9.
|Янельт Витали
|1
|0.03
|10.
|Данило Соарес
|1
|0.03
|11.
|Теше Роберт
|1
|0.03
|12.
|Айсфельд Томас
|1
|0.03
|13.
|Декарли Сауло
|1
|0.03
|14.
|Лоренц Симон
|1
|0.03
|15.
|Лайч Максим
|1
|0.03
|16.
|Бапо Ульрих
|1
|0.03
|17.
|Пантович Милош
|0
|0
|18.
|Майер Себастьян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Антон Вальдемар
|12
|1
|2.
|Приб Эдгар
|8
|0
|3.
|Харагути Генки
|6
|0
|4.
|Хорн Яннес
|6
|0
|5.
|Альборнос Миико
|4
|1
|6.
|Штендера Марк
|4
|1
|7.
|Корб Юлиан
|4
|0
|8.
|Франке Марсель
|2
|1
|9.
|Элез Йосип
|2
|1
|10.
|Фелипе Мартинс
|3
|0
|11.
|Кайзер Доминик
|3
|0
|12.
|Дукш Марвин
|3
|0
|13.
|Хюберс Тимо
|3
|0
|14.
|Цилер Рон-Роберт
|1
|1
|15.
|Остшолек Маттиас
|1
|1
|16.
|Гвидетти Йон
|2
|0
|17.
|Бакалорц Марвин
|2
|0
|18.
|Окс Филипп
|2
|0
|19.
|Аого Деннис
|1
|0
|20.
|Тойхерт Седрик
|1
|0
|21.
|Муслия Флоран
|1
|0
|22.
|Майна Линтон
|1
|0
|23.
|Фелипе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лосилья Антони
|9
|0
|2.
|Данило Соарес
|8
|0
|3.
|Ганвула Сильвер
|7
|0
|4.
|Гамбоа Кристиан
|5
|0
|5.
|Пантович Милош
|3
|1
|6.
|Теше Роберт
|4
|0
|7.
|Янельт Витали
|4
|0
|8.
|Осей-Туту Джорди
|4
|0
|9.
|Лайч Максим
|4
|0
|10.
|Лабропулос Василис
|4
|0
|11.
|Риман Мануэль
|2
|1
|12.
|Декарли Сауло
|3
|0
|13.
|Майер Себастьян
|3
|0
|14.
|Блум Данни
|3
|0
|15.
|Цоллер Симон
|3
|0
|16.
|Бапо Ульрих
|1
|1
|17.
|Цуль Роберт
|2
|0
|18.
|Вайландт Том
|2
|0
|19.
|Винтцаймер Мануэль
|2
|0
|20.
|Лоренц Симон
|2
|0
|21.
|Фабиан Патрик
|1
|0
|22.
|Ли Чхон-Ен
|1
|0
|23.
|Челоцци Стефано
|1
|0
|24.
|Айсфельд Томас
|1
|0
|25.
|Белла-Котчап Армель
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ганновер 96
|17.02% (8)
|12.77% (6)
|14.89% (7)
|17.02% (8)
|17.02% (8)
|21.28% (10)
|Бохум
|24.49% (12)
|8.16% (4)
|20.41% (10)
|12.24% (6)
|22.45% (11)
|12.24% (6)
Предыдущие игры
Ганновер 96 Последние 20 матчей: + = -Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 4:0 Санкт-Паули Дармштадт 3:2 Ганновер 96 Ганновер 96 2:1 Хайденхайм
Зандхаузен 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Карлсруэ Оснабрюк 2:4 Ганновер 96 Ганновер 96 3:0 Динамо Дрезден Нюрнберг 0:3 Ганновер 96 Ганновер 96 3:1 Хольштайн Киль Арминия 1:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Гамбург Гройтер Фюрт 1:3 Ганновер 96 Ганновер 96 2:2 Веен Висбаден Ян 1:0 Ганновер 96 Вердер 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Падерборн Ганновер 96 2:2 Штуттгарт Бохум 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 3:2 Эрцгебирге Ауэ
Бохум Последние 20 матчей: + = -Бохум 2:2 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Ауэ 1:2 Бохум Оснабрюк 0:2 Бохум Бохум 2:0 Санкт-Паули
Нюрнберг 0:0 Бохум Бохум 2:1 Хольштайн Киль Карлсруэ 0:0 Бохум Бохум 3:0 Хайденхайм Дармштадт 0:0 Бохум Бохум 4:4 Зандхаузен Динамо Дрезден 1:2 Бохум Бохум 0:1 Штуттгарт Веен Висбаден 0:1 Бохум Бохум 1:3 Гамбург Арминия 2:0 Бохум Бохум 2:3 Ян Бохум 2:1 Ганновер 96 Гройтер Фюрт 3:1 Бохум Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Бохум 1:1 Оснабрюк
Последние игры между собой
Ганновер 96: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Бохум: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арминия
|Заявка
|34
|18
|14
|2
|65 - 30
|68
|2.
|Штуттгарт
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|62 - 41
|58
|3.
|Хайденхайм
|Заявка
|34
|15
|10
|9
|45 - 36
|55
|4.
|Гамбург
|Заявка
|34
|14
|12
|8
|62 - 46
|54
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|34
|13
|13
|8
|48 - 43
|52
|6.
|Ганновер 96
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|54 - 49
|48
|7.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|46 - 48
|47
|8.
|Бохум
|Заявка
|34
|11
|13
|10
|53 - 51
|46
|9.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|46 - 45
|44
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|53 - 56
|43
|11.
|Ян
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|50 - 56
|43
|12.
|Зандхаузен
|Заявка
|34
|10
|13
|11
|43 - 45
|43
|13.
|Оснабрюк
|Заявка
|34
|9
|13
|12
|46 - 48
|40
|14.
|Санкт-Паули
|Заявка
|34
|9
|12
|13
|41 - 50
|39
|15.
|Карлсруэ
|Заявка
|34
|8
|13
|13
|45 - 56
|37
|16.
|Нюрнберг
|Заявка
|34
|8
|13
|13
|45 - 58
|37
|17.
|Веен Висбаден
|Заявка
|34
|9
|7
|18
|45 - 65
|34
|18.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|34
|8
|8
|18
|32 - 58
|32