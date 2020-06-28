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Ганновер 96
2:0
Конец матча

Стадион:
Бохум
0'
25' Желтая карточка
Хорн Яннес
1:0
45' Гол
Дукш Марвин
48' Желтая карточка
Кайзер Доминик
2:0
84' Гол
Дукш Марвин
90'+2
25
Hansen
Martin2
4
Корб
Юлиан
15
Хюберс
Тимо
2
Элез
Йосип
21
Хорн
Яннес
31
Антон
Вальдемар
13
Кайзер
Доминик
7
Приб
Эдгар
10
Харагути
Генки
9
Гвидетти
Йон
17
Дукш
Марвин
25
Древес
Патрик
2
Гамбоа
Кристиан
24
Лабропулос
Василис
29
Лайч
Максим
3
Данило
Соарес
8
Лосилья
Антони
23
Теше
Роберт
6
Осей-Туту
Джорди
10
Айсфельд
Томас
7
Майер
Себастьян
18
Винтцаймер
Мануэль
Ганновер 96
4-1-2-1-2
Бохум
4-2-3-1

Ход матча

25'
Хорн Яннес
 
45'
Дукш Марвин
1:0
48'
Кайзер Доминик
 
56'
Штендера Марк
Приб Эдгар
 
64'
 
Вайландт Том
Майер Себастьян
69'
Майна Линтон
Гвидетти Йон
 
82'
Вайдандт Хендрик
Кайзер Доминик
 
82'
Альборнос Миико
Хорн Яннес
 
83'
 
Янельт Витали
Лабропулос Василис
84'
Дукш Марвин
(Хюберс Тимо)
2:0
87'
 
Фабиан Патрик
Теше Роберт
87'
 
Челоцци Стефано
Гамбоа Кристиан

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 5
  • 9 Удары в створ 15
  • 2 Угловые 6
  • 2 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 40 Владение мячом, % 60

Бомбардиры внутри турнира

Ганновер 96
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дукш Марвин 15 (3) 0.44
2. Вайдандт Хендрик 9 0.26
3. Харагути Генки 6 0.18
4. Тойхерт Седрик 6 0.18
5. Приб Эдгар 5 0.15
6. Гвидетти Йон 3 0.09
7. Майна Линтон 2 0.06
8. Корб Юлиан 1 0.03
9. Хюберс Тимо 1 0.03
10. Бакалорц Марвин 1 0.03
11. Окс Филипп 1 0.03
12. Муслия Флоран 1 0.03
13. Штеле Симон 1 0.03
14. Штендера Марк 0 0
15. Фелипе Мартинс 0 0
16. Юнг Себастьян 0 0
17. Альборнос Миико 0 0
18. Кайзер Доминик 0 0
19. Ханссон Эмиль 0 0
Бохум
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ганвула Сильвер 13 (3) 0.38
2. Блум Данни 9 (4) 0.26
3. Цоллер Симон 6 0.18
4. Осей-Туту Джорди 5 0.15
5. Лосилья Антони 5 0.15
6. Винтцаймер Мануэль 3 0.09
7. Цуль Роберт 1 (1) 0.03
8. Гамбоа Кристиан 1 0.03
9. Янельт Витали 1 0.03
10. Данило Соарес 1 0.03
11. Теше Роберт 1 0.03
12. Айсфельд Томас 1 0.03
13. Декарли Сауло 1 0.03
14. Лоренц Симон 1 0.03
15. Лайч Максим 1 0.03
16. Бапо Ульрих 1 0.03
17. Пантович Милош 0 0
18. Майер Себастьян 0 0

Карточки

Ганновер 96
# Игрок      
1. Антон Вальдемар 12 1
2. Приб Эдгар 8 0
3. Харагути Генки 6 0
4. Хорн Яннес 6 0
5. Альборнос Миико 4 1
6. Штендера Марк 4 1
7. Корб Юлиан 4 0
8. Франке Марсель 2 1
9. Элез Йосип 2 1
10. Фелипе Мартинс 3 0
11. Кайзер Доминик 3 0
12. Дукш Марвин 3 0
13. Хюберс Тимо 3 0
14. Цилер Рон-Роберт 1 1
15. Остшолек Маттиас 1 1
16. Гвидетти Йон 2 0
17. Бакалорц Марвин 2 0
18. Окс Филипп 2 0
19. Аого Деннис 1 0
20. Тойхерт Седрик 1 0
21. Муслия Флоран 1 0
22. Майна Линтон 1 0
23. Фелипе 1 0
Бохум
# Игрок      
1. Лосилья Антони 9 0
2. Данило Соарес 8 0
3. Ганвула Сильвер 7 0
4. Гамбоа Кристиан 5 0
5. Пантович Милош 3 1
6. Теше Роберт 4 0
7. Янельт Витали 4 0
8. Осей-Туту Джорди 4 0
9. Лайч Максим 4 0
10. Лабропулос Василис 4 0
11. Риман Мануэль 2 1
12. Декарли Сауло 3 0
13. Майер Себастьян 3 0
14. Блум Данни 3 0
15. Цоллер Симон 3 0
16. Бапо Ульрих 1 1
17. Цуль Роберт 2 0
18. Вайландт Том 2 0
19. Винтцаймер Мануэль 2 0
20. Лоренц Симон 2 0
21. Фабиан Патрик 1 0
22. Ли Чхон-Ен 1 0
23. Челоцци Стефано 1 0
24. Айсфельд Томас 1 0
25. Белла-Котчап Армель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ганновер 96 17.02% (8) 12.77% (6) 14.89% (7) 17.02% (8) 17.02% (8) 21.28% (10)
 Бохум 24.49% (12) 8.16% (4) 20.41% (10) 12.24% (6) 22.45% (11) 12.24% (6)

Предыдущие игры

Ганновер 96 Последние 20 матчей: + = -
Эрцгебирге Ауэ 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 4:0 Санкт-Паули Дармштадт 3:2 Ганновер 96 Ганновер 96 2:1 Хайденхайм
Зандхаузен 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Карлсруэ Оснабрюк 2:4 Ганновер 96 Ганновер 96 3:0 Динамо Дрезден Нюрнберг 0:3 Ганновер 96 Ганновер 96 3:1 Хольштайн Киль Арминия 1:0 Ганновер 96 Ганновер 96 1:1 Гамбург Гройтер Фюрт 1:3 Ганновер 96 Ганновер 96 2:2 Веен Висбаден Ян 1:0 Ганновер 96 Вердер 3:1 Ганновер 96 Ганновер 96 0:1 Падерборн Ганновер 96 2:2 Штуттгарт Бохум 2:1 Ганновер 96 Ганновер 96 3:2 Эрцгебирге Ауэ
Бохум Последние 20 матчей: + = -
Бохум 2:2 Гройтер Фюрт Эрцгебирге Ауэ 1:2 Бохум Оснабрюк 0:2 Бохум Бохум 2:0 Санкт-Паули
Нюрнберг 0:0 Бохум Бохум 2:1 Хольштайн Киль Карлсруэ 0:0 Бохум Бохум 3:0 Хайденхайм Дармштадт 0:0 Бохум Бохум 4:4 Зандхаузен Динамо Дрезден 1:2 Бохум Бохум 0:1 Штуттгарт Веен Висбаден 0:1 Бохум Бохум 1:3 Гамбург Арминия 2:0 Бохум Бохум 2:3 Ян Бохум 2:1 Ганновер 96 Гройтер Фюрт 3:1 Бохум Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Бохум 1:1 Оснабрюк

Последние игры между собой

Ганновер 96: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Бохум: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Бохум 2:1 Ганновер 96 Бундеслига 2 Ганновер 96 2:1 Бохум Бундеслига 2 Бохум 1:1 Ганновер 96 Бундеслига 2 Бохум 0:3 Ганновер 96 Бундеслига
Ганновер 96 2:3 Бохум Бундеслига Бохум 0:2 Ганновер 96 Бундеслига Ганновер 96 1:1 Бохум Бундеслига Бохум 2:1 Ганновер 96 Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арминия Заявка 34 18 14 2 65 - 30 68
2. Штуттгарт Заявка 34 17 7 10 62 - 41 58
3. Хайденхайм Заявка 34 15 10 9 45 - 36 55
4. Гамбург Заявка 34 14 12 8 62 - 46 54
5. Дармштадт Заявка 34 13 13 8 48 - 43 52
6. Ганновер 96 Заявка 34 13 9 12 54 - 49 48
7. Эрцгебирге Ауэ Заявка 34 13 8 13 46 - 48 47
8. Бохум Заявка 34 11 13 10 53 - 51 46
9. Гройтер Фюрт Заявка 34 11 11 12 46 - 45 44
10. Хольштайн Киль Заявка 34 11 10 13 53 - 56 43
11. Ян Заявка 34 11 10 13 50 - 56 43
12. Зандхаузен Заявка 34 10 13 11 43 - 45 43
13. Оснабрюк Заявка 34 9 13 12 46 - 48 40
14. Санкт-Паули Заявка 34 9 12 13 41 - 50 39
15. Карлсруэ Заявка 34 8 13 13 45 - 56 37
16. Нюрнберг Заявка 34 8 13 13 45 - 58 37
17. Веен Висбаден Заявка 34 9 7 18 45 - 65 34
18. Динамо Дрезден Заявка 34 8 8 18 32 - 58 32
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Дукш Марвин бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    25'
    Хорн Яннес получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Гвидетти Йон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на HDI-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Ганновер 96 2:0 Бохум онлайн

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