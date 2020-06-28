Веен Висбаден
5:3
Конец матча
Стадион: Брита-Арена
Санкт-Паули
1:0
11' ГолАйгнер Штефан
2:0
12' ГолТитц Филлип
2:1
25' ГолОэстигор Лео
2:2
32' ГолВерман Хенк
3:2
38' ГолАйгнер Штефан
4:2
61' ПенальтиТитц Филлип
5:2
66' ГолТитц Филлип
69' Желтая карточкаБеккер Финн
5:3
73' ГолВерман Хенк
24
Лорх
Еремиас
20
Кун
Моритц
36
Кордес
Луис
41
Фит
Кристиан
37
Беккер
Финн
25
Верман
Хенк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Лорх ЕремиасПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Кун МоритцПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Медич ЯковЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Аяни МарвинПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Гюл ГёкханПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Ruediger Rehm
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Кордес ЛуисПолузащитник
-
41 Фит КристианПолузащитник
-
37 Беккер ФиннПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Верман ХенкНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Пенни МэттьюЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Луукай Йош
Ход матча
11'
12'
2:0
25'
32'
38'
3:2
61'
4:2
66'
5:2
69'
73'
5:3
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 5
-
15 Удары в створ 7
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
63 Владение мячом, % 37
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шаффлер Мануэль
|19 (2)
|0.56
|2.
|Киере Даниэль-Кофи
|6
|0.18
|3.
|Айгнер Штефан
|5
|0.15
|4.
|Титц Филлип
|5 (2)
|0.15
|5.
|Диттген Макс
|3
|0.09
|6.
|Кнёлль Тёрлес
|2
|0.06
|7.
|Кун Моритц
|1
|0.03
|8.
|Рёкер Бенедикт
|1
|0.03
|9.
|Дамс Никлас
|1
|0.03
|10.
|Шато Патерсон
|1
|0.03
|11.
|Лорх Еремиас
|1
|0.03
|12.
|Франке Доминик
|0
|0
|13.
|Мокенхаупт Саша
|0
|0
|14.
|Мровца Себастьян
|0
|0
|15.
|Шведе Тобиас
|0
|0
|16.
|Аяни Марвин
|0
|0
|17.
|Нимайер Михел
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Верман Хенк
|11
|0.32
|2.
|Диамантакос Димитрис
|11 (2)
|0.32
|3.
|Дьёкереш Виктор
|7
|0.21
|4.
|Собота Вальдемар
|3
|0.09
|5.
|Конте Кристиан
|2
|0.06
|6.
|Дели Матс Мёллер
|1
|0.03
|7.
|Мияичи Рио
|1
|0.03
|8.
|Пенни Мэттью
|1
|0.03
|9.
|Лоуренс Джеймс
|1
|0.03
|10.
|Оэстигор Лео
|1
|0.03
|11.
|Беккер Финн
|1
|0.03
|12.
|Кнолль Марвин
|0
|0
|13.
|Тащи Борис
|0
|0
|14.
|Ольссон Себастьян
|0
|0
|15.
|Цандер Лука-Милан
|0
|0
|16.
|Ланкфорд Кевин
|0
|0
|17.
|Францке Максимилиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шаффлер Мануэль
|10
|0
|2.
|Мровца Себастьян
|8
|1
|3.
|Айгнер Штефан
|6
|1
|4.
|Рёкер Бенедикт
|5
|1
|5.
|Киере Даниэль-Кофи
|5
|1
|6.
|Диттген Макс
|6
|0
|7.
|Шато Патерсон
|4
|1
|8.
|Мокенхаупт Саша
|5
|0
|9.
|Шведе Тобиас
|3
|1
|10.
|Аяни Марвин
|4
|0
|11.
|Кун Моритц
|3
|0
|12.
|Дамс Никлас
|3
|0
|13.
|Лорх Еремиас
|3
|0
|14.
|Схипноски Никлас
|3
|0
|15.
|Титш-Риверо Марсель
|2
|0
|16.
|Титц Филлип
|2
|0
|17.
|Швадорф Юлес
|1
|0
|18.
|Франке Доминик
|1
|0
|19.
|Гюл Гёкхан
|1
|0
|20.
|Нимайер Михел
|1
|0
|21.
|Кнёлль Тёрлес
|1
|0
|22.
|Медич Яков
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Оэстигор Лео
|8
|0
|2.
|Ольссон Себастьян
|7
|0
|3.
|Собота Вальдемар
|5
|0
|4.
|Пенни Мэттью
|3
|1
|5.
|Флюм Йоханнес
|4
|0
|6.
|Мияичи Рио
|4
|0
|7.
|Цирайс Филипп
|2
|1
|8.
|Диарра Юба
|2
|1
|9.
|Бубалла Даниэль
|3
|0
|10.
|Цандер Лука-Милан
|3
|0
|11.
|Бенателли Рико
|2
|0
|12.
|Диамантакос Димитрис
|2
|0
|13.
|Дели Матс Мёллер
|2
|0
|14.
|Дьёкереш Виктор
|2
|0
|15.
|Карстенс Флориан
|2
|0
|16.
|Беккер Финн
|2
|0
|17.
|Калла Ян-Филипп
|1
|0
|18.
|Тащи Борис
|1
|0
|19.
|Верман Хенк
|1
|0
|20.
|Лоуренс Джеймс
|1
|0
|21.
|Хоффман Никлас
|1
|0
|22.
|Кордес Луис
|1
|0
|23.
|Куюджу Мерт
|1
|0
|24.
|Зенгер Марвин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Веен Висбаден
|32.5% (13)
|20% (8)
|15% (6)
|17.5% (7)
|10% (4)
|5% (2)
|Санкт-Паули
|12.82% (5)
|35.9% (14)
|15.38% (6)
|20.51% (8)
|7.69% (3)
|7.69% (3)
Предыдущие игры
Веен Висбаден Последние 20 матчей: + = -Дармштадт 3:1 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:6 Нюрнберг Хольштайн Киль 1:2 Веен Висбаден Веен Висбаден 2:3 Динамо Дрезден
Гамбург 3:2 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:1 Зандхаузен Хайденхайм 1:0 Веен Висбаден Веен Висбаден 2:1 Штуттгарт Оснабрюк 2:6 Веен Висбаден Арминия 1:0 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:1 Гройтер Фюрт Ян 1:0 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:1 Бохум Ганновер 96 2:2 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:0 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 5:2 Веен Висбаден Карлсруэ 0:1 Веен Висбаден Санкт-Паули 3:1 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:0 Дармштадт Нюрнберг 0:2 Веен Висбаден
Санкт-Паули Последние 20 матчей: + = -Санкт-Паули 1:1 Ян Ганновер 96 4:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:1 Эрцгебирге Ауэ Бохум 2:0 Санкт-Паули
Карлсруэ 1:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Хайденхайм Дармштадт 4:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:0 Нюрнберг Зандхаузен 2:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 3:1 Оснабрюк Гамбург 0:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Динамо Дрезден Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Штуттгарт Гройтер Фюрт 3:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 3:4 Арминия Санкт-Паули 5:2 Веен Висбаден Санкт-Паули 3:0 Арминия Санкт-Паули 3:1 Веен Висбаден Ян 1:0 Санкт-Паули
Последние игры между собой
Веен Висбаден: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Санкт-Паули: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арминия
|Заявка
|34
|18
|14
|2
|65 - 30
|68
|2.
|Штуттгарт
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|62 - 41
|58
|3.
|Хайденхайм
|Заявка
|34
|15
|10
|9
|45 - 36
|55
|4.
|Гамбург
|Заявка
|34
|14
|12
|8
|62 - 46
|54
|5.
|Дармштадт
|Заявка
|34
|13
|13
|8
|48 - 43
|52
|6.
|Ганновер 96
|Заявка
|34
|13
|9
|12
|54 - 49
|48
|7.
|Эрцгебирге Ауэ
|Заявка
|34
|13
|8
|13
|46 - 48
|47
|8.
|Бохум
|Заявка
|34
|11
|13
|10
|53 - 51
|46
|9.
|Гройтер Фюрт
|Заявка
|34
|11
|11
|12
|46 - 45
|44
|10.
|Хольштайн Киль
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|53 - 56
|43
|11.
|Ян
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|50 - 56
|43
|12.
|Зандхаузен
|Заявка
|34
|10
|13
|11
|43 - 45
|43
|13.
|Оснабрюк
|Заявка
|34
|9
|13
|12
|46 - 48
|40
|14.
|Санкт-Паули
|Заявка
|34
|9
|12
|13
|41 - 50
|39
|15.
|Карлсруэ
|Заявка
|34
|8
|13
|13
|45 - 56
|37
|16.
|Нюрнберг
|Заявка
|34
|8
|13
|13
|45 - 58
|37
|17.
|Веен Висбаден
|Заявка
|34
|9
|7
|18
|45 - 65
|34
|18.
|Динамо Дрезден
|Заявка
|34
|8
|8
|18
|32 - 58
|32