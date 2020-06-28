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Веен Висбаден
5:3
Конец матча

Стадион:
Санкт-Паули
0'
1:0
11' Гол
Айгнер Штефан
2:0
12' Гол
Титц Филлип
2:1
25' Гол
Оэстигор Лео
2:2
32' Гол
Верман Хенк
3:2
38' Гол
Айгнер Штефан
4:2
61' Пенальти
Титц Филлип
5:2
66' Гол
Титц Филлип
69' Желтая карточка
Беккер Финн
5:3
73' Гол
Верман Хенк
90'+1
1
Ватковяк
Лукас
27
Гутхёрль
Михаэль
4
Мокенхаупт
Саша
10
Мровца
Себастьян
2
Франке
Доминик
24
Лорх
Еремиас
15
Шато
Патерсон
20
Кун
Моритц
32
Айгнер
Штефан
17
Киере
Даниэль-Кофи
8
Титц
Филлип
40
Мюллер
Корбиниан
19
Цандер
Лука-Милан
3
Оэстигор
Лео
42
Зенгер
Марвин
43
Ольссон
Себастьян
36
Кордес
Луис
41
Фит
Кристиан
37
Беккер
Финн
9
Дьёкереш
Виктор
22
Францке
Максимилиан
25
Верман
Хенк
Веен Висбаден
4-2-3-1
Санкт-Паули
4-4-2

Ход матча

11'
Айгнер Штефан
(Киере Даниэль-Кофи)
1:0
12'
Титц Филлип
(Айгнер Штефан)
2:0
25'
2:1
Оэстигор Лео
(Цандер Лука-Милан)
32'
2:2
Верман Хенк
(Францке Максимилиан)
38'
Айгнер Штефан
3:2
56'
 
Ланкфорд Кевин
Кордес Луис
61'
 
Бенателли Рико
Фит Кристиан
61'
Титц Филлип
4:2
66'
Титц Филлип
(Кун Моритц)
5:2
69'
 
Беккер Финн
72'
Аяни Марвин
Кун Моритц
 
72'
Кнёлль Тёрлес
Гутхёрль Михаэль
 
73'
5:3
Верман Хенк
(Дьёкереш Виктор)
73'
 
Флюм Йоханнес
Беккер Финн
73'
 
Лоуренс Джеймс
Францке Максимилиан
73'
 
Пенни Мэттью
Ольссон Себастьян
82'
Шёнфелд Патрик
Айгнер Штефан
 
82'
Нимайер Михел
Франке Доминик
 
87'
Диттген Макс
Киере Даниэль-Кофи
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 5
  • 15 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 63 Владение мячом, % 37

Бомбардиры внутри турнира

Веен Висбаден
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шаффлер Мануэль 19 (2) 0.56
2. Киере Даниэль-Кофи 6 0.18
3. Айгнер Штефан 5 0.15
4. Титц Филлип 5 (2) 0.15
5. Диттген Макс 3 0.09
6. Кнёлль Тёрлес 2 0.06
7. Кун Моритц 1 0.03
8. Рёкер Бенедикт 1 0.03
9. Дамс Никлас 1 0.03
10. Шато Патерсон 1 0.03
11. Лорх Еремиас 1 0.03
12. Франке Доминик 0 0
13. Мокенхаупт Саша 0 0
14. Мровца Себастьян 0 0
15. Шведе Тобиас 0 0
16. Аяни Марвин 0 0
17. Нимайер Михел 0 0
Санкт-Паули
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Верман Хенк 11 0.32
2. Диамантакос Димитрис 11 (2) 0.32
3. Дьёкереш Виктор 7 0.21
4. Собота Вальдемар 3 0.09
5. Конте Кристиан 2 0.06
6. Дели Матс Мёллер 1 0.03
7. Мияичи Рио 1 0.03
8. Пенни Мэттью 1 0.03
9. Лоуренс Джеймс 1 0.03
10. Оэстигор Лео 1 0.03
11. Беккер Финн 1 0.03
12. Кнолль Марвин 0 0
13. Тащи Борис 0 0
14. Ольссон Себастьян 0 0
15. Цандер Лука-Милан 0 0
16. Ланкфорд Кевин 0 0
17. Францке Максимилиан 0 0

Карточки

Веен Висбаден
# Игрок      
1. Шаффлер Мануэль 10 0
2. Мровца Себастьян 8 1
3. Айгнер Штефан 6 1
4. Рёкер Бенедикт 5 1
5. Киере Даниэль-Кофи 5 1
6. Диттген Макс 6 0
7. Шато Патерсон 4 1
8. Мокенхаупт Саша 5 0
9. Шведе Тобиас 3 1
10. Аяни Марвин 4 0
11. Кун Моритц 3 0
12. Дамс Никлас 3 0
13. Лорх Еремиас 3 0
14. Схипноски Никлас 3 0
15. Титш-Риверо Марсель 2 0
16. Титц Филлип 2 0
17. Швадорф Юлес 1 0
18. Франке Доминик 1 0
19. Гюл Гёкхан 1 0
20. Нимайер Михел 1 0
21. Кнёлль Тёрлес 1 0
22. Медич Яков 1 0
Санкт-Паули
# Игрок      
1. Оэстигор Лео 8 0
2. Ольссон Себастьян 7 0
3. Собота Вальдемар 5 0
4. Пенни Мэттью 3 1
5. Флюм Йоханнес 4 0
6. Мияичи Рио 4 0
7. Цирайс Филипп 2 1
8. Диарра Юба 2 1
9. Бубалла Даниэль 3 0
10. Цандер Лука-Милан 3 0
11. Бенателли Рико 2 0
12. Диамантакос Димитрис 2 0
13. Дели Матс Мёллер 2 0
14. Дьёкереш Виктор 2 0
15. Карстенс Флориан 2 0
16. Беккер Финн 2 0
17. Калла Ян-Филипп 1 0
18. Тащи Борис 1 0
19. Верман Хенк 1 0
20. Лоуренс Джеймс 1 0
21. Хоффман Никлас 1 0
22. Кордес Луис 1 0
23. Куюджу Мерт 1 0
24. Зенгер Марвин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Веен Висбаден 32.5% (13) 20% (8) 15% (6) 17.5% (7) 10% (4) 5% (2)
 Санкт-Паули 12.82% (5) 35.9% (14) 15.38% (6) 20.51% (8) 7.69% (3) 7.69% (3)

Предыдущие игры

Веен Висбаден Последние 20 матчей: + = -
Дармштадт 3:1 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:6 Нюрнберг Хольштайн Киль 1:2 Веен Висбаден Веен Висбаден 2:3 Динамо Дрезден
Гамбург 3:2 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:1 Зандхаузен Хайденхайм 1:0 Веен Висбаден Веен Висбаден 2:1 Штуттгарт Оснабрюк 2:6 Веен Висбаден Арминия 1:0 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:1 Гройтер Фюрт Ян 1:0 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:1 Бохум Ганновер 96 2:2 Веен Висбаден Веен Висбаден 1:0 Эрцгебирге Ауэ Санкт-Паули 5:2 Веен Висбаден Карлсруэ 0:1 Веен Висбаден Санкт-Паули 3:1 Веен Висбаден Веен Висбаден 0:0 Дармштадт Нюрнберг 0:2 Веен Висбаден
Санкт-Паули Последние 20 матчей: + = -
Санкт-Паули 1:1 Ян Ганновер 96 4:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 2:1 Эрцгебирге Ауэ Бохум 2:0 Санкт-Паули
Карлсруэ 1:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Хайденхайм Дармштадт 4:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:0 Нюрнберг Зандхаузен 2:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 3:1 Оснабрюк Гамбург 0:2 Санкт-Паули Санкт-Паули 0:0 Динамо Дрезден Хольштайн Киль 2:1 Санкт-Паули Санкт-Паули 1:1 Штуттгарт Гройтер Фюрт 3:0 Санкт-Паули Санкт-Паули 3:4 Арминия Санкт-Паули 5:2 Веен Висбаден Санкт-Паули 3:0 Арминия Санкт-Паули 3:1 Веен Висбаден Ян 1:0 Санкт-Паули

Последние игры между собой

Веен Висбаден: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 4
Санкт-Паули: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 2
Санкт-Паули 5:2 Веен Висбаден Товарищеские матчи Санкт-Паули 3:1 Веен Висбаден Бундеслига 2 Веен Висбаден 3:2 Санкт-Паули Кубок Веен Висбаден 3:1 Санкт-Паули Бундеслига 2
Санкт-Паули 2:0 Веен Висбаден Бундеслига 2 Веен Висбаден 1:3 Санкт-Паули Бундеслига 2 Санкт-Паули 1:1 Веен Висбаден Бундеслига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арминия Заявка 34 18 14 2 65 - 30 68
2. Штуттгарт Заявка 34 17 7 10 62 - 41 58
3. Хайденхайм Заявка 34 15 10 9 45 - 36 55
4. Гамбург Заявка 34 14 12 8 62 - 46 54
5. Дармштадт Заявка 34 13 13 8 48 - 43 52
6. Ганновер 96 Заявка 34 13 9 12 54 - 49 48
7. Эрцгебирге Ауэ Заявка 34 13 8 13 46 - 48 47
8. Бохум Заявка 34 11 13 10 53 - 51 46
9. Гройтер Фюрт Заявка 34 11 11 12 46 - 45 44
10. Хольштайн Киль Заявка 34 11 10 13 53 - 56 43
11. Ян Заявка 34 11 10 13 50 - 56 43
12. Зандхаузен Заявка 34 10 13 11 43 - 45 43
13. Оснабрюк Заявка 34 9 13 12 46 - 48 40
14. Санкт-Паули Заявка 34 9 12 13 41 - 50 39
15. Карлсруэ Заявка 34 8 13 13 45 - 56 37
16. Нюрнберг Заявка 34 8 13 13 45 - 58 37
17. Веен Висбаден Заявка 34 9 7 18 45 - 65 34
18. Динамо Дрезден Заявка 34 8 8 18 32 - 58 32
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