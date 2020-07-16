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  3. Испания
Валенсия
1:0
Перерыв

Стадион:
Эспаньол
0'
1:0
17' Гол
Гамейро Кевин
40' Желтая карточка
Пипа
13
Силессен
Яспер
2
Корреа
Тьерри
12
Дьякаби
Муктар
33
Гильямон
Уго
3
Коста
Хауме
20
Торрес
Ферран
8
Солер
Карлос
6
Кондогбия
Жоффрей
7
Гуэдеш
Гонсалу
16
Ли
Кан
Ин
9
Гамейро
Кевин
13
Лопес
Диего
2
Пипа
18
Кабрера
Леандро
20
Бернардо
Эспиноса
17
Дидак
Вилья
10
Дардер
Серхи
15
Давид
Лопес
21
Рока
Марк
23
Эмбарба
Адриан
11
Рауль
де
Томас
7
Лэй
У
Валенсия
4-4-2
Эспаньол
4-4-2

Ход матча

17'
Гамейро Кевин
(Торрес Ферран)
1:0
40'
 
Пипа

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макси Гомес 9 0.24
2. Парехо Даниэль 8 (5) 0.21
3. Гамейро Кевин 6 0.16
4. Родриго Морено 4 0.11
5. Торрес Ферран 4 0.11
6. Гуэдеш Гонсалу 2 0.05
7. Солер Карлос 2 0.05
8. Вальехо Ману 2 0.05
9. Ли Кан Ин 2 0.05
10. Васс Даниэль 1 0.03
11. Черышев Денис 1 0.03
12. Кондогбия Жоффрей 1 0.03
13. Габриэль Паулиста 1 0.03
14. Собрино Рубен 1 0.03
15. Коста Хауме 0 0
16. Силессен Яспер 0 0
17. Гайя Хосе 0 0
Эспаньол
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Давид Лопес 4 0.11
2. Лэй У 4 0.11
3. Рауль де Томас 4 (1) 0.11
4. Бернардо Эспиноса 3 0.08
5. Эмбарба Адриан 2 (1) 0.05
6. Дардер Серхи 2 0.05
7. Рока Марк 2 (2) 0.05
8. Кальери Хонатан 1 0.03
9. Гранеро Эстебан 1 0.03
10. Феррейра Факундо 1 0.03
11. Педроса Адриа 1 0.03
12. Варгас Матиас 0 0
13. Кабрера Леандро 0 0
14. Санчес Виктор 0 0
15. Налдо Гомес 0 0

Карточки

Валенсия
# Игрок      
1. Коклен Франсис 6 1
2. Васс Даниэль 7 0
3. Парехо Даниэль 5 1
4. Кондогбия Жоффрей 5 0
5. Черышев Денис 5 0
6. Гайя Хосе 5 0
7. Габриэль Паулиста 5 0
8. Макси Гомес 5 0
9. Торрес Ферран 5 0
10. Ли Кан Ин 1 2
11. Дьякаби Муктар 4 0
12. Мангала Эльяким 2 1
13. Родриго Морено 2 1
14. Коста Хауме 3 0
15. Гуэдеш Гонсалу 3 0
16. Солер Карлос 3 0
17. Гильямон Уго 3 0
18. Флоренци Алессандро 1 1
19. Гарай Эсекиэль 2 0
20. Силессен Яспер 1 0
21. Хауме Доменек 1 0
22. Герреро Адрия 1 0
Эспаньол
# Игрок      
1. Санчес Виктор 9 1
2. Налдо Гомес 7 1
3. Рока Марк 8 0
4. Дидак Вилья 7 0
5. Кальери Хонатан 5 1
6. Лопес Диего 4 1
7. Хави Лопеc 4 1
8. Бернардо Эспиноса 4 1
9. Давид Лопес 4 1
10. Калеро Фернандо 4 1
11. Гранеро Эстебан 5 0
12. Рауль де Томас 4 0
13. Дардер Серхи 4 0
14. Лэй У 3 0
15. Эмбарба Адриан 3 0
16. Педроса Адриа 3 0
17. Пипа 3 0
18. Феррейра Факундо 2 0
19. Гомес Виктор 2 0
20. Кабрера Леандро 2 0
21. Кампусано Виктор 2 0
22. Лосано Поль 0 1
23. Итурраспе Андер 1 0
24. Коршья Себастьен 1 0
25. Андрес Прието 1 0
26. Варгас Матиас 1 0
27. Льюис Лопес 1 0
28. Рибаудо Нико 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Валенсия 5% (2) 17.5% (7) 17.5% (7) 17.5% (7) 12.5% (5) 30% (12)
 Эспаньол 8.7% (2) 21.74% (5) 30.43% (7) 21.74% (5) 4.35% (1) 13.04% (3)

Предыдущие игры

Валенсия Последние 20 матчей: + = -
Леганес 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вальядолид Гранада 2:2 Валенсия Валенсия 0:2 Атлетик Б
Вильярреал 2:0 Валенсия Эйбар 1:0 Валенсия Валенсия 2:0 Осасуна Реал Мадрид 3:0 Валенсия Валенсия 1:1 Леванте Валенсия 3:4 Аталанта Алавес 1:1 Валенсия Валенсия 2:1 Бетис Реал Сосьедад 3:0 Валенсия Аталанта 4:1 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетико М Хетафе 3:0 Валенсия Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 1:0 Сельта Леонеса 0:0 Валенсия Валенсия 2:0 Барселона
Эспаньол Последние 20 матчей: + = -
Эспаньол 0:2 Эйбар Барселона 1:0 Эспаньол Эспаньол 0:1 Леганес Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол
Эспаньол 0:1 Реал Мадрид Бетис 1:0 Эспаньол Эспаньол 1:3 Леванте Хетафе 0:0 Эспаньол Эспаньол 2:0 Алавес Осасуна 1:0 Эспаньол Эспаньол 1:1 Атлетико М Эспаньол 3:2 Вулверхэмптон Вальядолид 2:1 Эспаньол Вулверхэмптон 4:0 Эспаньол Севилья 2:2 Эспаньол Эспаньол 1:0 Мальорка Гранада 2:1 Эспаньол Эспаньол 1:1 Атлетик Б Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол Вильярреал 1:2 Эспаньол

Последние игры между собой

Валенсия: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Эспаньол: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Эспаньол 1:2 Валенсия Ла Лига Валенсия 0:0 Эспаньол Примера Эспаньол 2:0 Валенсия Примера Валенсия 1:0 Эспаньол Примера
Эспаньол 0:2 Валенсия Примера Эспаньол 0:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Эспаньол Примера Валенсия 2:1 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Валенсия Примера Эспаньол 1:2 Валенсия Примера Эспаньол 2:0 Валенсия Кубок Короля Валенсия 2:1 Эспаньол Кубок Короля Валенсия 3:1 Эспаньол Примера Валенсия 2:2 Эспаньол Примера Эспаньол 3:1 Валенсия Примера Эспаньол 3:3 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Эспаньол Примера Эспаньол 4:0 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Эспаньол Примера Эспаньол 2:2 Валенсия Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1:0 Заявка 37 26 8 3 67 - 22 86
2. Барселона 0:1 Заявка 37 24 7 6 80 - 37 79
3. Севилья 0:0 Заявка 37 18 13 6 53 - 34 67
4. Атлетико М 0:0 Заявка 37 17 16 4 48 - 26 67
5. Вильярреал 0:1 Заявка 37 17 6 14 58 - 48 57
6. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 37 16 7 14 55 - 47 55
7. Хетафе 0:0 Заявка 37 14 13 10 43 - 34 55
8. Валенсия 1:0 Заявка 37 14 11 12 46 - 52 53
9. Атлетик Б 0:0 Заявка 37 13 13 11 41 - 32 52
10. Гранада 1:1 Заявка 37 14 9 14 47 - 45 51
11. Осасуна 1:0 Заявка 37 13 12 12 43 - 51 51
12. Леванте 2:2 Заявка 37 12 8 17 45 - 53 44
13. Эйбар Заявка 37 11 9 17 39 - 52 42
14. Бетис 0:0 Заявка 37 10 12 15 47 - 56 42
15. Вальядолид Заявка 37 8 15 14 30 - 43 39
16. Алавес 0:0 Заявка 37 9 10 18 32 - 53 37
17. Сельта 2:2 Заявка 37 7 16 14 37 - 48 37
18. Мальорка 1:1 Заявка 37 9 6 22 38 - 62 33
19. Леганес 0:0 Заявка 37 7 12 18 26 - 49 33
20. Эспаньол 0:1 Заявка 37 5 9 23 27 - 58 24
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут игры счет на табло - 1:0.
  • Угловой
    45'
    Угловой у ворот соперника подали сейчас гости, но подача с левого фланга оставляла желать лучшего. На выходе Силессен добрался до мяча.
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавляет главный арбитр встречи.
  • 44'
    Считанные минуты до конца первого тайма остаются, и что-то мне подсказывает, что до перерыва голов мы уже не увидим. Да и будут ли они во втором тайме?
  • Желтая карточка
    43'
    За фол в центре поля Пипа получает карточку желтого цвета от главного арбитра встречи.
Футбольный тест из 100 вопросов
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  • 42'
    Увязла игра в центре поля сейчас. "Валенсия", во многом, является инициатором такой игры, при которой соперник практически мячом не владеет на поле.
  • 41'
    Пять минут остается играть соперникам в первом тайме. Пока что "Валенсия" не уверенно по счету, но уверенно по игре одолевает "Эспаньол",  который следующий свой сезон проведет в Сегунде.
  • 39'
    Торресу. судя по всему, защитник в прошлом эпизоде помешал пробить. Иначе я не могу объяснить грамотным языком тот промах, который допустил игрок.
  • Опасный момент
    38'
    МОМЕНТ! Могли второй гол хозяева забивать. Классная передача в штрафную от Гамейро сейчас последовала на Феррана Торреса, который из центра выполнял удар в ближний угол, но умудрился не попасть по воротам!!!
  • Опасный момент
    37'
    СИЛЕССЕН! Как же спасает он свою команду сейчас! Рауль де Томас с близкого расстояния буквально расстреливал рамку "Валенсии", но кипер "летучих мышей" умудрился среагировать на мяч и спасти свой коллектив от неминуемой участи!
  • Угловой
    35'
    Угловой удар на левом фланге заработал "Эспаньол". Последовала подача с левого фланга в центр штрафной, где до снаряда первым добрался вратарь.
  • 34'
    В центре поля увязла игра. Почему-то совсем не двигают мяч по газону футболисты "Валенсии". Видимо, они просто дорожат сферой и временем, проведенным в компании с ней.
  • 33'
    Мадридский "Реал" отправил мяч в сетку ворот "Вильярреала", и это не добавляет "Барселоне" позитивных эмоций, потому как после 33-х минут игры она сама теряет очки, уступая "Осасуне" - 0:1.
  • 32'
    Гол Гамейро нам еще раз показали режиссеры со всех ракурсов. А следом эпизод, который был у У Лэя, когда игрок "Эспаньола" не реализовал фактически 100%-ный момент своей команды.
  • 31'
    А сейчас минутная пауза на поле, связанная с водопоем. Самое время соперникам немного перевести дух, чтобы продолжить игру отдохнувшими.
  • 29'
    Практически полчаса отыграли у нас соперники. Удастся ли соперникам еще до перерыва хотя бы гол забить в чьи-либо ворота?
  • Фол, нарушение
    28'
    Кондогбия сейчас получил удар по ногам на подступах к своей штрафной. Достаточно болезненный удар ему прилетел. Судья свистнул фол в атаке.
  • 27'
    Солер проверил реакцию голкипера "Эспаньола" в воротах. Среагировал он на выстрел и мяч забрал в свои перчатки. Просто, зато надежно.
  • Опасный момент
    25'
    МОМЕНТ! Кондогбия! Классно к мячу он сейчас приложился. Под перекладину сфера летела, но подставил руки под сферу Лопес, который перевел мяч на угловой.
  • Опасный момент
    24'
    Дардер, видимо, пытался мяч в ворота "Валенсии" с правого фланга закрутить, поскольку, выполняя подачу в штрафную, едва он не закинул снаряд за шиворот киперу.
  • 23'
    Как-то робко играет в первом тайме "Эспаньол". С трудом "попугаи" центр поля переходят с мячом. А ведь ситуация требует решительный действий.
  • 22'
    Еще раз момент с голом в исполнении Гамейро показали нам режиссеры. Все просто здорово сделал Кевин, когда отправлял мяч в ворота соперника. Этот как раз тот эпизод, про который говорят, что не придерешься.
  • 21'
    Любопытно, что прямо сейчас на "Камп Ноу" "Барселона" проигрывает со счетом 0:1 "Осасуне", а такие расклады помогут "Реалу" стать чемпионом Испании даже в том случае, если он уступит в Мадриде "Вильярреалу".
  • 19'
    Важный и нужный для себя гол забили футболисты "Валенсии". Посмотрим, чем теперь ответит сопернику "Эспаньол", который по окончанию нынешнего сезона вылетает из чемпионата Испании в Сегунду.
  • Описание гола
    18'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ГАМЕЙРО! 1:0!
    И открывают счет в матче хозяева. Передача из глубины поля на Гамейро, который по центру выходит на ворота и уверенно пробивает сферу в правый от себя угол!
  • 17'
    Эмбарба с правого фланга сейчас подачу в штрафную выполнял, но никто из партнеров его не поддержал. Мяч был выбит подальше от опасной зоны.
  • 16'
    Увязла сейчас игра в центре поля у нас. Никуда не форсируют события в игре команды, хотя уже давно им следовало проснуться.
  • Опасный момент
    14'
    МОМЕНТ! Неудачно разыграли стандартное положение "летучие мыши". В итоге в контратаку убегали "попугаи". Справа в центр последовала передача на Лэя, который из выгодной позиции умудрился выстрелить в "молоко"!
  • Угловой
    13'
    Ин нанес мощный удар по воротам соперника сейчас, но попал в пробегающего мимо футболиста, что привело к назначению углового удара!
  • 12'
    Дидак слева на фланге оказался. Пошла передача в сторону игрока "Эспаньола", который избежал офсайда, однако, обрабатывая сферу, умудрился отпустить ее от себя слишком далеко. В итоге сфера покинула пределы поля. Удар от ворот назначен.
  • 10'
    Первая 10-ка позади. Гуэдеш вновь с левого фланга выполнял прострел, но в центре никого из партнеров не оказалось. В итоге не замкнули подачу партнера хозяева.
  • 9'
    Честно говоря, пока что "Валенсия" впечатляет своим стартом. "Летучие мыши" показывают желание играть и забивать. Сфера постоянно в ногах хозяев поля находится.
  • Угловой
    8'
    Навесная подача с левого фланга оставляла желать лучшего. Диего Лопес уверенно справился с этим навесом. Заранее вышел из рамки голкипер "Эспаньола", который рассчитал траекторию полета сферы и сыграл по ней кулаком, отбив в сторону от ворот.
  • Опасный момент
    7'
    Пробивает Гамейро сейчас по воротам своего соперника, но попадает в защитника, после чего сфера улетает за пределы газона. Первый в матче угловой подадут валенсийцы.
  • 6'
    Недоволен уже чем-то наставник "Эспаньола", который требует от своего коллектива более жесткого прессинга, но пока что "попугаи" играют только в обороне.
  • 5'
    Гамейро сыграл впереди на Ина, который, несмотря на ускорение по центру, до снаряда добежать не сумел. Потеря футбольный снаряд "летучие мыши" на ровном месте.
  • 4'
    В очень неспешном темпе начали эту встречу соперники, которые, судя по всему, присматриваются друг к другу и совершенно не форсируют события на газоне.
  • Фол, нарушение
    3'
    Гуэдеш перестарался на левом фланге, играя в отборе. Против своего соперника играет он довольно грубо, заваливая его на свежий газон домашнего для "Валенсии" стадиона.
  • 2'
    Игроки "Валенсии" сегодня вышли на газон в своем традиционном черно-белом обмундировании, а вот игроки "Эспаньола" предстали перед нами в зелено-белых цветах. Ворота хозяев в первом тайме будут слева по ТВ-картинке, а рамка гостей - справа.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, дамы и господа, встреча на "Месталье" со свистком главного арбитра встречи стартовала! Пожелаем удачи соперникам, и пусть в этом матче победит сильнейший! Поехали!
  • До матча
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров, которая будет работать на матче:
    Главный судья: Прието Иглесиас (Наварра, Испания);
    Ассистент: Роберто Диас Перес Дель Паломар (Витория-Гастейс, Испания);
    Ассистент: Айтор Вильяте Мартинес (Испания);
    Резервный: Давид Камбронеро Гонсалес (Испания).

  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к испанскому футболу. В рамках очередного по счету поединка 37-го тура Ла Лиги лицом к лицу сойдутся футболисты «Валенсии» и «Эспаньола». Встреча состоится в Валенсии, на стадионе «Месталья», без участия зрителей. Для вас текстовую трансляцию игры проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на матч, дамы и господа!

    • Прогнозы 147
    Валенсия 94.6% (139)
    X 4.1% (6)
    Эспаньол 1.4% (2)
    Все прогнозы
    1.95 Прогноз на матч от Liveresult
    Новости
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mestalla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Валенсия 1:0 Эспаньол

Исход игры
Валенсия
94.6% (139)
Ничья
4.1% (6)
Эспаньол
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
34.06% (47)
Меньше
65.94% (91)
Обе команды забьют
Да
34.06% (47)
Нет
65.94% (91)
Популярный счёт
2:0 Валенсия
35.4% (52)
2:1 Валенсия
24.5% (36)
1:0 Валенсия
23.8% (35)
3:1 Валенсия
4.8% (7)
1:1 Ничья
1.4% (2)
3:0 Валенсия
1.4% (2)
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