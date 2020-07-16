1:0
17' ГолГамейро Кевин
40' Желтая карточкаПипа
33
Гильямон
Уго
16
Ли
Кан
Ин
13
Лопес
Диего
2
Пипа
17
Дидак
Вилья
10
Дардер
Серхи
15
Давид
Лопес
21
Рока
Марк
7
Лэй
У
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Гильямон УгоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Ли Кан ИнНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Васс ДаниэльЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Макси ГомесНападающий
-
Главный тренер: Воро Сальвадор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
13 Лопес ДиегоВратарь
-
2 ПипаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Дидак ВильяЗащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
-
15 Давид ЛопесПолузащитник
-
21 Рока МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
7 Лэй УНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
-
26 Лосано ПольПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Рибаудо НикоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Francisco Rufete
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Ход матча
17'
1:0
40'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 2
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макси Гомес
|9
|0.24
|2.
|Парехо Даниэль
|8 (5)
|0.21
|3.
|Гамейро Кевин
|6
|0.16
|4.
|Родриго Морено
|4
|0.11
|5.
|Торрес Ферран
|4
|0.11
|6.
|Гуэдеш Гонсалу
|2
|0.05
|7.
|Солер Карлос
|2
|0.05
|8.
|Вальехо Ману
|2
|0.05
|9.
|Ли Кан Ин
|2
|0.05
|10.
|Васс Даниэль
|1
|0.03
|11.
|Черышев Денис
|1
|0.03
|12.
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0.03
|13.
|Габриэль Паулиста
|1
|0.03
|14.
|Собрино Рубен
|1
|0.03
|15.
|Коста Хауме
|0
|0
|16.
|Силессен Яспер
|0
|0
|17.
|Гайя Хосе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Давид Лопес
|4
|0.11
|2.
|Лэй У
|4
|0.11
|3.
|Рауль де Томас
|4 (1)
|0.11
|4.
|Бернардо Эспиноса
|3
|0.08
|5.
|Эмбарба Адриан
|2 (1)
|0.05
|6.
|Дардер Серхи
|2
|0.05
|7.
|Рока Марк
|2 (2)
|0.05
|8.
|Кальери Хонатан
|1
|0.03
|9.
|Гранеро Эстебан
|1
|0.03
|10.
|Феррейра Факундо
|1
|0.03
|11.
|Педроса Адриа
|1
|0.03
|12.
|Варгас Матиас
|0
|0
|13.
|Кабрера Леандро
|0
|0
|14.
|Санчес Виктор
|0
|0
|15.
|Налдо Гомес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Коклен Франсис
|6
|1
|2.
|Васс Даниэль
|7
|0
|3.
|Парехо Даниэль
|5
|1
|4.
|Кондогбия Жоффрей
|5
|0
|5.
|Черышев Денис
|5
|0
|6.
|Гайя Хосе
|5
|0
|7.
|Габриэль Паулиста
|5
|0
|8.
|Макси Гомес
|5
|0
|9.
|Торрес Ферран
|5
|0
|10.
|Ли Кан Ин
|1
|2
|11.
|Дьякаби Муктар
|4
|0
|12.
|Мангала Эльяким
|2
|1
|13.
|Родриго Морено
|2
|1
|14.
|Коста Хауме
|3
|0
|15.
|Гуэдеш Гонсалу
|3
|0
|16.
|Солер Карлос
|3
|0
|17.
|Гильямон Уго
|3
|0
|18.
|Флоренци Алессандро
|1
|1
|19.
|Гарай Эсекиэль
|2
|0
|20.
|Силессен Яспер
|1
|0
|21.
|Хауме Доменек
|1
|0
|22.
|Герреро Адрия
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Санчес Виктор
|9
|1
|2.
|Налдо Гомес
|7
|1
|3.
|Рока Марк
|8
|0
|4.
|Дидак Вилья
|7
|0
|5.
|Кальери Хонатан
|5
|1
|6.
|Лопес Диего
|4
|1
|7.
|Хави Лопеc
|4
|1
|8.
|Бернардо Эспиноса
|4
|1
|9.
|Давид Лопес
|4
|1
|10.
|Калеро Фернандо
|4
|1
|11.
|Гранеро Эстебан
|5
|0
|12.
|Рауль де Томас
|4
|0
|13.
|Дардер Серхи
|4
|0
|14.
|Лэй У
|3
|0
|15.
|Эмбарба Адриан
|3
|0
|16.
|Педроса Адриа
|3
|0
|17.
|Пипа
|3
|0
|18.
|Феррейра Факундо
|2
|0
|19.
|Гомес Виктор
|2
|0
|20.
|Кабрера Леандро
|2
|0
|21.
|Кампусано Виктор
|2
|0
|22.
|Лосано Поль
|0
|1
|23.
|Итурраспе Андер
|1
|0
|24.
|Коршья Себастьен
|1
|0
|25.
|Андрес Прието
|1
|0
|26.
|Варгас Матиас
|1
|0
|27.
|Льюис Лопес
|1
|0
|28.
|Рибаудо Нико
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Валенсия
|5% (2)
|17.5% (7)
|17.5% (7)
|17.5% (7)
|12.5% (5)
|30% (12)
|Эспаньол
|8.7% (2)
|21.74% (5)
|30.43% (7)
|21.74% (5)
|4.35% (1)
|13.04% (3)
Предыдущие игры
Валенсия Последние 20 матчей: + = -Леганес 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вальядолид Гранада 2:2 Валенсия Валенсия 0:2 Атлетик Б
Вильярреал 2:0 Валенсия Эйбар 1:0 Валенсия Валенсия 2:0 Осасуна Реал Мадрид 3:0 Валенсия Валенсия 1:1 Леванте Валенсия 3:4 Аталанта Алавес 1:1 Валенсия Валенсия 2:1 Бетис Реал Сосьедад 3:0 Валенсия Аталанта 4:1 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетико М Хетафе 3:0 Валенсия Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 1:0 Сельта Леонеса 0:0 Валенсия Валенсия 2:0 Барселона
Эспаньол Последние 20 матчей: + = -Эспаньол 0:2 Эйбар Барселона 1:0 Эспаньол Эспаньол 0:1 Леганес Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол
Эспаньол 0:1 Реал Мадрид Бетис 1:0 Эспаньол Эспаньол 1:3 Леванте Хетафе 0:0 Эспаньол Эспаньол 2:0 Алавес Осасуна 1:0 Эспаньол Эспаньол 1:1 Атлетико М Эспаньол 3:2 Вулверхэмптон Вальядолид 2:1 Эспаньол Вулверхэмптон 4:0 Эспаньол Севилья 2:2 Эспаньол Эспаньол 1:0 Мальорка Гранада 2:1 Эспаньол Эспаньол 1:1 Атлетик Б Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол Вильярреал 1:2 Эспаньол
Последние игры между собой
Валенсия: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Эспаньол: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Эспаньол 0:2 Валенсия Примера Эспаньол 0:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Эспаньол Примера Валенсия 2:1 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Валенсия Примера Эспаньол 1:2 Валенсия Примера Эспаньол 2:0 Валенсия Кубок Короля Валенсия 2:1 Эспаньол Кубок Короля Валенсия 3:1 Эспаньол Примера Валенсия 2:2 Эспаньол Примера Эспаньол 3:1 Валенсия Примера Эспаньол 3:3 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Эспаньол Примера Эспаньол 4:0 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Эспаньол Примера Эспаньол 2:2 Валенсия Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|1:0 Заявка
|37
|26
|8
|3
|67 - 22
|86
|2.
|Барселона
|0:1 Заявка
|37
|24
|7
|6
|80 - 37
|79
|3.
|Севилья
|0:0 Заявка
|37
|18
|13
|6
|53 - 34
|67
|4.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|37
|17
|16
|4
|48 - 26
|67
|5.
|Вильярреал
|0:1 Заявка
|37
|17
|6
|14
|58 - 48
|57
|6.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|37
|16
|7
|14
|55 - 47
|55
|7.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|37
|14
|13
|10
|43 - 34
|55
|8.
|Валенсия
|1:0 Заявка
|37
|14
|11
|12
|46 - 52
|53
|9.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|37
|13
|13
|11
|41 - 32
|52
|10.
|Гранада
|1:1 Заявка
|37
|14
|9
|14
|47 - 45
|51
|11.
|Осасуна
|1:0 Заявка
|37
|13
|12
|12
|43 - 51
|51
|12.
|Леванте
|2:2 Заявка
|37
|12
|8
|17
|45 - 53
|44
|13.
|Эйбар
|Заявка
|37
|11
|9
|17
|39 - 52
|42
|14.
|Бетис
|0:0 Заявка
|37
|10
|12
|15
|47 - 56
|42
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|37
|8
|15
|14
|30 - 43
|39
|16.
|Алавес
|0:0 Заявка
|37
|9
|10
|18
|32 - 53
|37
|17.
|Сельта
|2:2 Заявка
|37
|7
|16
|14
|37 - 48
|37
|18.
|Мальорка
|1:1 Заявка
|37
|9
|6
|22
|38 - 62
|33
|19.
|Леганес
|0:0 Заявка
|37
|7
|12
|18
|26 - 49
|33
|20.
|Эспаньол
|0:1 Заявка
|37
|5
|9
|23
|27 - 58
|24
Прогнозы на матч Валенсия 1:0 Эспаньол
Исход игры
Валенсия
94.6% (139)
Ничья
4.1% (6)
Эспаньол
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
34.06% (47)
Меньше
65.94% (91)
Обе команды забьют
Да
34.06% (47)
Нет
65.94% (91)
Популярный счёт
2:0 Валенсия
35.4% (52)
2:1 Валенсия
24.5% (36)
1:0 Валенсия
23.8% (35)
3:1 Валенсия
4.8% (7)
1:1 Ничья
1.4% (2)
3:0 Валенсия
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!