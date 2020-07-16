За фол в центре поля Пипа получает карточку желтого цвета от главного арбитра встречи.

Считанные минуты до конца первого тайма остаются, и что-то мне подсказывает, что до перерыва голов мы уже не увидим. Да и будут ли они во втором тайме?

Угловой у ворот соперника подали сейчас гости, но подача с левого фланга оставляла желать лучшего. На выходе Силессен добрался до мяча.

Прозвучал свисток на перерыв. После 45 минут игры счет на табло - 1:0.

42' Увязла игра в центре поля сейчас. "Валенсия", во многом, является инициатором такой игры, при которой соперник практически мячом не владеет на поле.

41' Пять минут остается играть соперникам в первом тайме. Пока что "Валенсия" не уверенно по счету, но уверенно по игре одолевает "Эспаньол", который следующий свой сезон проведет в Сегунде.

39' Торресу. судя по всему, защитник в прошлом эпизоде помешал пробить. Иначе я не могу объяснить грамотным языком тот промах, который допустил игрок.

38' МОМЕНТ! Могли второй гол хозяева забивать. Классная передача в штрафную от Гамейро сейчас последовала на Феррана Торреса, который из центра выполнял удар в ближний угол, но умудрился не попасть по воротам!!!

37' СИЛЕССЕН! Как же спасает он свою команду сейчас! Рауль де Томас с близкого расстояния буквально расстреливал рамку "Валенсии", но кипер "летучих мышей" умудрился среагировать на мяч и спасти свой коллектив от неминуемой участи!

35' Угловой удар на левом фланге заработал "Эспаньол". Последовала подача с левого фланга в центр штрафной, где до снаряда первым добрался вратарь.

34' В центре поля увязла игра. Почему-то совсем не двигают мяч по газону футболисты "Валенсии". Видимо, они просто дорожат сферой и временем, проведенным в компании с ней.

33' Мадридский "Реал" отправил мяч в сетку ворот "Вильярреала", и это не добавляет "Барселоне" позитивных эмоций, потому как после 33-х минут игры она сама теряет очки, уступая "Осасуне" - 0:1.

32' Гол Гамейро нам еще раз показали режиссеры со всех ракурсов. А следом эпизод, который был у У Лэя, когда игрок "Эспаньола" не реализовал фактически 100%-ный момент своей команды.

31' А сейчас минутная пауза на поле, связанная с водопоем. Самое время соперникам немного перевести дух, чтобы продолжить игру отдохнувшими.

29' Практически полчаса отыграли у нас соперники. Удастся ли соперникам еще до перерыва хотя бы гол забить в чьи-либо ворота?

28' Кондогбия сейчас получил удар по ногам на подступах к своей штрафной. Достаточно болезненный удар ему прилетел. Судья свистнул фол в атаке.

27' Солер проверил реакцию голкипера "Эспаньола" в воротах. Среагировал он на выстрел и мяч забрал в свои перчатки. Просто, зато надежно.

25' МОМЕНТ! Кондогбия! Классно к мячу он сейчас приложился. Под перекладину сфера летела, но подставил руки под сферу Лопес, который перевел мяч на угловой.

24' Дардер, видимо, пытался мяч в ворота "Валенсии" с правого фланга закрутить, поскольку, выполняя подачу в штрафную, едва он не закинул снаряд за шиворот киперу.

23' Как-то робко играет в первом тайме "Эспаньол". С трудом "попугаи" центр поля переходят с мячом. А ведь ситуация требует решительный действий.

22' Еще раз момент с голом в исполнении Гамейро показали нам режиссеры. Все просто здорово сделал Кевин, когда отправлял мяч в ворота соперника. Этот как раз тот эпизод, про который говорят, что не придерешься.

21' Любопытно, что прямо сейчас на "Камп Ноу" "Барселона" проигрывает со счетом 0:1 "Осасуне", а такие расклады помогут "Реалу" стать чемпионом Испании даже в том случае, если он уступит в Мадриде "Вильярреалу".

19' Важный и нужный для себя гол забили футболисты "Валенсии". Посмотрим, чем теперь ответит сопернику "Эспаньол", который по окончанию нынешнего сезона вылетает из чемпионата Испании в Сегунду.

18' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ГАМЕЙРО! 1:0!

И открывают счет в матче хозяева. Передача из глубины поля на Гамейро, который по центру выходит на ворота и уверенно пробивает сферу в правый от себя угол!

17' Эмбарба с правого фланга сейчас подачу в штрафную выполнял, но никто из партнеров его не поддержал. Мяч был выбит подальше от опасной зоны.

16' Увязла сейчас игра в центре поля у нас. Никуда не форсируют события в игре команды, хотя уже давно им следовало проснуться.

14' МОМЕНТ! Неудачно разыграли стандартное положение "летучие мыши". В итоге в контратаку убегали "попугаи". Справа в центр последовала передача на Лэя, который из выгодной позиции умудрился выстрелить в "молоко"!

13' Ин нанес мощный удар по воротам соперника сейчас, но попал в пробегающего мимо футболиста, что привело к назначению углового удара!

12' Дидак слева на фланге оказался. Пошла передача в сторону игрока "Эспаньола", который избежал офсайда, однако, обрабатывая сферу, умудрился отпустить ее от себя слишком далеко. В итоге сфера покинула пределы поля. Удар от ворот назначен.

10' Первая 10-ка позади. Гуэдеш вновь с левого фланга выполнял прострел, но в центре никого из партнеров не оказалось. В итоге не замкнули подачу партнера хозяева.

9' Честно говоря, пока что "Валенсия" впечатляет своим стартом. "Летучие мыши" показывают желание играть и забивать. Сфера постоянно в ногах хозяев поля находится.

8' Навесная подача с левого фланга оставляла желать лучшего. Диего Лопес уверенно справился с этим навесом. Заранее вышел из рамки голкипер "Эспаньола", который рассчитал траекторию полета сферы и сыграл по ней кулаком, отбив в сторону от ворот.

7' Пробивает Гамейро сейчас по воротам своего соперника, но попадает в защитника, после чего сфера улетает за пределы газона. Первый в матче угловой подадут валенсийцы.

6' Недоволен уже чем-то наставник "Эспаньола", который требует от своего коллектива более жесткого прессинга, но пока что "попугаи" играют только в обороне.

5' Гамейро сыграл впереди на Ина, который, несмотря на ускорение по центру, до снаряда добежать не сумел. Потеря футбольный снаряд "летучие мыши" на ровном месте.

4' В очень неспешном темпе начали эту встречу соперники, которые, судя по всему, присматриваются друг к другу и совершенно не форсируют события на газоне.

3' Гуэдеш перестарался на левом фланге, играя в отборе. Против своего соперника играет он довольно грубо, заваливая его на свежий газон домашнего для "Валенсии" стадиона.

2' Игроки "Валенсии" сегодня вышли на газон в своем традиционном черно-белом обмундировании, а вот игроки "Эспаньола" предстали перед нами в зелено-белых цветах. Ворота хозяев в первом тайме будут слева по ТВ-картинке, а рамка гостей - справа.