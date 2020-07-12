Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макси Гомес
|9
|0.24
|2.
|Парехо Даниэль
|8 (5)
|0.21
|3.
|Гамейро Кевин
|5
|0.13
|4.
|Родриго Морено
|4
|0.11
|5.
|Торрес Ферран
|4
|0.11
|6.
|Гуэдеш Гонсалу
|2
|0.05
|7.
|Солер Карлос
|2
|0.05
|8.
|Вальехо Ману
|2
|0.05
|9.
|Ли Кан Ин
|2
|0.05
|10.
|Васс Даниэль
|1
|0.03
|11.
|Черышев Денис
|1
|0.03
|12.
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0.03
|13.
|Габриэль Паулиста
|1
|0.03
|14.
|Собрино Рубен
|1
|0.03
|15.
|Коста Хауме
|0
|0
|16.
|Силессен Яспер
|0
|0
|17.
|Гайя Хосе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Давид Лопес
|4
|0.11
|2.
|Лэй У
|4
|0.11
|3.
|Рауль де Томас
|4 (1)
|0.11
|4.
|Бернардо Эспиноса
|3
|0.08
|5.
|Эмбарба Адриан
|2 (1)
|0.05
|6.
|Дардер Серхи
|2
|0.05
|7.
|Рока Марк
|2 (2)
|0.05
|8.
|Кальери Хонатан
|1
|0.03
|9.
|Гранеро Эстебан
|1
|0.03
|10.
|Феррейра Факундо
|1
|0.03
|11.
|Педроса Адриа
|1
|0.03
|12.
|Варгас Матиас
|0
|0
|13.
|Кабрера Леандро
|0
|0
|14.
|Санчес Виктор
|0
|0
|15.
|Налдо Гомес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Коклен Франсис
|6
|1
|2.
|Васс Даниэль
|7
|0
|3.
|Парехо Даниэль
|5
|1
|4.
|Кондогбия Жоффрей
|5
|0
|5.
|Черышев Денис
|5
|0
|6.
|Гайя Хосе
|5
|0
|7.
|Габриэль Паулиста
|5
|0
|8.
|Макси Гомес
|5
|0
|9.
|Торрес Ферран
|5
|0
|10.
|Ли Кан Ин
|1
|2
|11.
|Дьякаби Муктар
|4
|0
|12.
|Мангала Эльяким
|2
|1
|13.
|Родриго Морено
|2
|1
|14.
|Коста Хауме
|3
|0
|15.
|Гуэдеш Гонсалу
|3
|0
|16.
|Солер Карлос
|3
|0
|17.
|Гильямон Уго
|3
|0
|18.
|Флоренци Алессандро
|1
|1
|19.
|Гарай Эсекиэль
|2
|0
|20.
|Силессен Яспер
|1
|0
|21.
|Хауме Доменек
|1
|0
|22.
|Герреро Адрия
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Санчес Виктор
|9
|1
|2.
|Налдо Гомес
|7
|1
|3.
|Рока Марк
|8
|0
|4.
|Дидак Вилья
|7
|0
|5.
|Кальери Хонатан
|5
|1
|6.
|Лопес Диего
|4
|1
|7.
|Хави Лопеc
|4
|1
|8.
|Бернардо Эспиноса
|4
|1
|9.
|Давид Лопес
|4
|1
|10.
|Калеро Фернандо
|4
|1
|11.
|Гранеро Эстебан
|5
|0
|12.
|Рауль де Томас
|4
|0
|13.
|Дардер Серхи
|4
|0
|14.
|Лэй У
|3
|0
|15.
|Эмбарба Адриан
|3
|0
|16.
|Педроса Адриа
|3
|0
|17.
|Феррейра Факундо
|2
|0
|18.
|Гомес Виктор
|2
|0
|19.
|Кабрера Леандро
|2
|0
|20.
|Кампусано Виктор
|2
|0
|21.
|Пипа
|2
|0
|22.
|Лосано Поль
|0
|1
|23.
|Итурраспе Андер
|1
|0
|24.
|Коршья Себастьен
|1
|0
|25.
|Андрес Прието
|1
|0
|26.
|Варгас Матиас
|1
|0
|27.
|Льюис Лопес
|1
|0
|28.
|Рибаудо Нико
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Валенсия
|5% (2)
|17.5% (7)
|17.5% (7)
|17.5% (7)
|12.5% (5)
|30% (12)
|Эспаньол
|8.7% (2)
|21.74% (5)
|30.43% (7)
|21.74% (5)
|4.35% (1)
|13.04% (3)
Предыдущие игры
Валенсия Последние 20 матчей: +6 =4 -10Леганес 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вальядолид Гранада 2:2 Валенсия Валенсия 0:2 Атлетик Б
Вильярреал 2:0 Валенсия Эйбар 1:0 Валенсия Валенсия 2:0 Осасуна Реал Мадрид 3:0 Валенсия Валенсия 1:1 Леванте Валенсия 3:4 Аталанта Алавес 1:1 Валенсия Валенсия 2:1 Бетис Реал Сосьедад 3:0 Валенсия Аталанта 4:1 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетико М Хетафе 3:0 Валенсия Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 1:0 Сельта Леонеса 0:0 Валенсия Валенсия 2:0 Барселона
Эспаньол Последние 20 матчей: +4 =4 -12Эспаньол 0:2 Эйбар Барселона 1:0 Эспаньол Эспаньол 0:1 Леганес Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол
Эспаньол 0:1 Реал Мадрид Бетис 1:0 Эспаньол Эспаньол 1:3 Леванте Хетафе 0:0 Эспаньол Эспаньол 2:0 Алавес Осасуна 1:0 Эспаньол Эспаньол 1:1 Атлетико М Эспаньол 3:2 Вулверхэмптон Вальядолид 2:1 Эспаньол Вулверхэмптон 4:0 Эспаньол Севилья 2:2 Эспаньол Эспаньол 1:0 Мальорка Гранада 2:1 Эспаньол Эспаньол 1:1 Атлетик Б Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол Вильярреал 1:2 Эспаньол
Последние игры между собой
Валенсия: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Эспаньол: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Эспаньол 0:2 Валенсия Примера Эспаньол 0:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Эспаньол Примера Валенсия 2:1 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Валенсия Примера Эспаньол 1:2 Валенсия Примера Эспаньол 2:0 Валенсия Кубок Короля Валенсия 2:1 Эспаньол Кубок Короля Валенсия 3:1 Эспаньол Примера Валенсия 2:2 Эспаньол Примера Эспаньол 3:1 Валенсия Примера Эспаньол 3:3 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Эспаньол Примера Эспаньол 4:0 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Эспаньол Примера Эспаньол 2:2 Валенсия Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|36
|25
|8
|3
|66 - 22
|83
|2.
|Барселона
|Заявка
|36
|24
|7
|5
|80 - 36
|79
|3.
|Севилья
|Заявка
|36
|18
|12
|6
|53 - 34
|66
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|36
|17
|15
|4
|48 - 26
|66
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|36
|17
|6
|13
|58 - 47
|57
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|36
|16
|6
|14
|55 - 47
|54
|7.
|Хетафе
|Заявка
|36
|14
|12
|10
|43 - 34
|54
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|36
|13
|12
|11
|41 - 32
|51
|9.
|Гранада
|Заявка
|36
|14
|8
|14
|46 - 44
|50
|10.
|Валенсия
|Заявка
|36
|13
|11
|12
|45 - 52
|50
|11.
|Осасуна
|Заявка
|36
|12
|12
|12
|42 - 51
|48
|12.
|Леванте
|Заявка
|36
|12
|7
|17
|43 - 51
|43
|13.
|Бетис
|Заявка
|36
|10
|11
|15
|47 - 56
|41
|14.
|Эйбар
|Заявка
|36
|10
|9
|17
|36 - 51
|39
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|36
|8
|15
|13
|29 - 40
|39
|16.
|Алавес
|Заявка
|36
|9
|9
|18
|32 - 53
|36
|17.
|Сельта
|Заявка
|36
|7
|15
|14
|35 - 46
|36
|18.
|Мальорка
|Заявка
|36
|9
|5
|22
|37 - 61
|32
|19.
|Леганес
|Заявка
|36
|7
|11
|18
|26 - 49
|32
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|36
|5
|9
|22
|27 - 57
|24
Прогнозы на матч Валенсия - Эспаньол
Исход игры
Валенсия
90.6% (48)
Ничья
7.5% (4)
Эспаньол
1.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
36.17% (17)
Меньше
63.83% (30)
Обе команды забьют
Да
36.17% (17)
Нет
63.83% (30)
Популярный счёт
2:0 Валенсия
34% (18)
2:1 Валенсия
26.4% (14)
1:0 Валенсия
18.9% (10)
3:0 Валенсия
3.8% (2)
1:1 Ничья
3.8% (2)
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