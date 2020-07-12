  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Валенсия
 
Позже

Стадион:
Эспаньол

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макси Гомес 9 0.24
2. Парехо Даниэль 8 (5) 0.21
3. Гамейро Кевин 5 0.13
4. Родриго Морено 4 0.11
5. Торрес Ферран 4 0.11
6. Гуэдеш Гонсалу 2 0.05
7. Солер Карлос 2 0.05
8. Вальехо Ману 2 0.05
9. Ли Кан Ин 2 0.05
10. Васс Даниэль 1 0.03
11. Черышев Денис 1 0.03
12. Кондогбия Жоффрей 1 0.03
13. Габриэль Паулиста 1 0.03
14. Собрино Рубен 1 0.03
15. Коста Хауме 0 0
16. Силессен Яспер 0 0
17. Гайя Хосе 0 0
Эспаньол
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Давид Лопес 4 0.11
2. Лэй У 4 0.11
3. Рауль де Томас 4 (1) 0.11
4. Бернардо Эспиноса 3 0.08
5. Эмбарба Адриан 2 (1) 0.05
6. Дардер Серхи 2 0.05
7. Рока Марк 2 (2) 0.05
8. Кальери Хонатан 1 0.03
9. Гранеро Эстебан 1 0.03
10. Феррейра Факундо 1 0.03
11. Педроса Адриа 1 0.03
12. Варгас Матиас 0 0
13. Кабрера Леандро 0 0
14. Санчес Виктор 0 0
15. Налдо Гомес 0 0

Карточки

Валенсия
# Игрок      
1. Коклен Франсис 6 1
2. Васс Даниэль 7 0
3. Парехо Даниэль 5 1
4. Кондогбия Жоффрей 5 0
5. Черышев Денис 5 0
6. Гайя Хосе 5 0
7. Габриэль Паулиста 5 0
8. Макси Гомес 5 0
9. Торрес Ферран 5 0
10. Ли Кан Ин 1 2
11. Дьякаби Муктар 4 0
12. Мангала Эльяким 2 1
13. Родриго Морено 2 1
14. Коста Хауме 3 0
15. Гуэдеш Гонсалу 3 0
16. Солер Карлос 3 0
17. Гильямон Уго 3 0
18. Флоренци Алессандро 1 1
19. Гарай Эсекиэль 2 0
20. Силессен Яспер 1 0
21. Хауме Доменек 1 0
22. Герреро Адрия 1 0
Эспаньол
# Игрок      
1. Санчес Виктор 9 1
2. Налдо Гомес 7 1
3. Рока Марк 8 0
4. Дидак Вилья 7 0
5. Кальери Хонатан 5 1
6. Лопес Диего 4 1
7. Хави Лопеc 4 1
8. Бернардо Эспиноса 4 1
9. Давид Лопес 4 1
10. Калеро Фернандо 4 1
11. Гранеро Эстебан 5 0
12. Рауль де Томас 4 0
13. Дардер Серхи 4 0
14. Лэй У 3 0
15. Эмбарба Адриан 3 0
16. Педроса Адриа 3 0
17. Феррейра Факундо 2 0
18. Гомес Виктор 2 0
19. Кабрера Леандро 2 0
20. Кампусано Виктор 2 0
21. Пипа 2 0
22. Лосано Поль 0 1
23. Итурраспе Андер 1 0
24. Коршья Себастьен 1 0
25. Андрес Прието 1 0
26. Варгас Матиас 1 0
27. Льюис Лопес 1 0
28. Рибаудо Нико 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Валенсия 5% (2) 17.5% (7) 17.5% (7) 17.5% (7) 12.5% (5) 30% (12)
 Эспаньол 8.7% (2) 21.74% (5) 30.43% (7) 21.74% (5) 4.35% (1) 13.04% (3)

Предыдущие игры

Валенсия Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Леганес 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вальядолид Гранада 2:2 Валенсия Валенсия 0:2 Атлетик Б
Вильярреал 2:0 Валенсия Эйбар 1:0 Валенсия Валенсия 2:0 Осасуна Реал Мадрид 3:0 Валенсия Валенсия 1:1 Леванте Валенсия 3:4 Аталанта Алавес 1:1 Валенсия Валенсия 2:1 Бетис Реал Сосьедад 3:0 Валенсия Аталанта 4:1 Валенсия Валенсия 2:2 Атлетико М Хетафе 3:0 Валенсия Гранада 2:1 Валенсия Валенсия 1:0 Сельта Леонеса 0:0 Валенсия Валенсия 2:0 Барселона
Эспаньол Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Эспаньол 0:2 Эйбар Барселона 1:0 Эспаньол Эспаньол 0:1 Леганес Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол
Эспаньол 0:1 Реал Мадрид Бетис 1:0 Эспаньол Эспаньол 1:3 Леванте Хетафе 0:0 Эспаньол Эспаньол 2:0 Алавес Осасуна 1:0 Эспаньол Эспаньол 1:1 Атлетико М Эспаньол 3:2 Вулверхэмптон Вальядолид 2:1 Эспаньол Вулверхэмптон 4:0 Эспаньол Севилья 2:2 Эспаньол Эспаньол 1:0 Мальорка Гранада 2:1 Эспаньол Эспаньол 1:1 Атлетик Б Реал Сосьедад 2:0 Эспаньол Вильярреал 1:2 Эспаньол

Последние игры между собой

Валенсия: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Эспаньол: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Эспаньол 1:2 Валенсия Ла Лига Валенсия 0:0 Эспаньол Примера Эспаньол 2:0 Валенсия Примера Валенсия 1:0 Эспаньол Примера
Эспаньол 0:2 Валенсия Примера Эспаньол 0:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Эспаньол Примера Валенсия 2:1 Эспаньол Примера Эспаньол 1:0 Валенсия Примера Эспаньол 1:2 Валенсия Примера Эспаньол 2:0 Валенсия Кубок Короля Валенсия 2:1 Эспаньол Кубок Короля Валенсия 3:1 Эспаньол Примера Валенсия 2:2 Эспаньол Примера Эспаньол 3:1 Валенсия Примера Эспаньол 3:3 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Эспаньол Примера Эспаньол 4:0 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Эспаньол Примера Эспаньол 2:2 Валенсия Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 36 25 8 3 66 - 22 83
2. Барселона Заявка 36 24 7 5 80 - 36 79
3. Севилья Заявка 36 18 12 6 53 - 34 66
4. Атлетико М Заявка 36 17 15 4 48 - 26 66
5. Вильярреал Заявка 36 17 6 13 58 - 47 57
6. Реал Сосьедад Заявка 36 16 6 14 55 - 47 54
7. Хетафе Заявка 36 14 12 10 43 - 34 54
8. Атлетик Б Заявка 36 13 12 11 41 - 32 51
9. Гранада Заявка 36 14 8 14 46 - 44 50
10. Валенсия Заявка 36 13 11 12 45 - 52 50
11. Осасуна Заявка 36 12 12 12 42 - 51 48
12. Леванте Заявка 36 12 7 17 43 - 51 43
13. Бетис Заявка 36 10 11 15 47 - 56 41
14. Эйбар Заявка 36 10 9 17 36 - 51 39
15. Вальядолид Заявка 36 8 15 13 29 - 40 39
16. Алавес Заявка 36 9 9 18 32 - 53 36
17. Сельта Заявка 36 7 15 14 35 - 46 36
18. Мальорка Заявка 36 9 5 22 37 - 61 32
19. Леганес Заявка 36 7 11 18 26 - 49 32
20. Эспаньол Заявка 36 5 9 22 27 - 57 24
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Эспаньол от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 июля 2020, осталось 2 дня 19 часов 44 минуты.


    • Прогнозы 53
    Валенсия 90.6% (48)
    X 7.5% (4)
    Эспаньол 1.9% (1)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Валенсия - Эспаньол

    Исход игры
    Валенсия
    90.6% (48)
    Ничья
    7.5% (4)
    Эспаньол
    1.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.17% (17)
    Меньше
    63.83% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    36.17% (17)
    Нет
    63.83% (30)
    Популярный счёт
    2:0 Валенсия
    34% (18)
    2:1 Валенсия
    26.4% (14)
    1:0 Валенсия
    18.9% (10)
    3:0 Валенсия
    3.8% (2)
    1:1 Ничья
    3.8% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Где смотреть матч Валенсия - Эспаньол онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Прямая трансляция матча после регистрации
    Как посмотреть матч бесплатно?

    1. Зарегистрироваться у букмекера
    2. Выбрать нужный матч в списке матчей, и выбрать видеотрансляцию.
    3. Смотреть и наслаждаться. Бесплатно. Без депозитов.

    Перейти к просмотру и регистрации

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

    Бонусы букмекеров
    КЭШБЭК 12,5% на все ставки


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный