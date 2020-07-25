0:1
17' ГолТареми Мехди
53' Желтая карточкаЗауэр Густаво
65' Желтая карточкаКассиано Диас
73' Желтая карточкаМатеус Рейс
90
Лейте
Элтон
88
Ака
Яу
- Основной состав
-
90 Лейте ЭлтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Ака ЯуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Сантос ЛуисНападающий
-
24 Tomas Reimao
-
Главный тренер: Рамуш Даниэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Пиазон ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Тареми МехдиНападающий
- Запасные игроки
-
88 Витор ПаулоВратарь
- Защитник
-
21 Мане КарлушЗащитник
-
33 МессиасЗащитник
- Полузащитник
-
24 Амарал ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
57 Желсон ДалаНападающий
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
Ход матча
17'
0:1
53'
65'
73'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тавареш Эриберту
|4
|0.12
|2.
|Буэно Альберто
|3 (2)
|0.09
|3.
|Карраса Моура
|2
|0.06
|4.
|Кассиано Диас
|2
|0.06
|5.
|Стоилькович Никола
|2
|0.06
|6.
|Рафаэл Коста
|2 (1)
|0.06
|7.
|Тальяпьетра Лукас
|2
|0.06
|8.
|Дуланто Густаво
|2
|0.06
|9.
|Хавьер Марлон
|1
|0.03
|10.
|Матеуш Галиану
|1
|0.03
|11.
|Нжие Юсуфа
|1
|0.03
|12.
|Кошта Рикарду
|1
|0.03
|13.
|Зауэр Густаво
|1
|0.03
|14.
|Нерис
|1
|0.03
|15.
|Фабиано Лейсманн
|0
|0
|16.
|Кардосо Фернандо
|0
|0
|17.
|Паулиньо Жозе
|0
|0
|18.
|Паулиньо III
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тареми Мехди
|17 (7)
|0.5
|2.
|Диего Лопес III
|6 (1)
|0.18
|3.
|Желсон Дала
|5
|0.15
|4.
|Филипе Аугусто
|4 (3)
|0.12
|5.
|Морейра Бруну
|3
|0.09
|6.
|Тарантини Рикардо
|3
|0.09
|7.
|Сантуш Нуну II
|2
|0.06
|8.
|Пиазон Лукас
|2
|0.06
|9.
|Ронан
|2 (1)
|0.06
|10.
|Мане Карлуш
|1
|0.03
|11.
|Матеус Рейс
|1
|0.03
|12.
|Фигейраш Диогу
|0
|0
|13.
|Ямбор Никола
|0
|0
|14.
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ака Яу
|13
|0
|2.
|Фабиано Лейсманн
|8
|2
|3.
|Кассиано Диас
|8
|0
|4.
|Обиора Нванкво
|8
|0
|5.
|Нерис
|8
|0
|6.
|Зауэр Густаво
|6
|1
|7.
|Хавьер Марлон
|5
|1
|8.
|Паулиньо Жозе
|4
|1
|9.
|Кошта Рикарду
|5
|0
|10.
|Стоилькович Никола
|5
|0
|11.
|Паулиньо III
|4
|0
|12.
|Рафаэл Коста
|4
|0
|13.
|Дуланто Густаво
|2
|1
|14.
|Матеуш Галиану
|3
|0
|15.
|Бракалли Рафаэл
|3
|0
|16.
|Карраса Моура
|3
|0
|17.
|Рейзиньо Мигель
|3
|0
|18.
|Нжие Юсуфа
|1
|1
|19.
|Кардосо Фернандо
|2
|0
|20.
|Буэно Альберто
|2
|0
|21.
|Лейте Элтон
|2
|0
|#
|Игрок
|1.
|Матеус Рейс
|11
|1
|2.
|Филипе Аугусто
|9
|0
|3.
|Сантос Адерлан
|9
|0
|4.
|Боревкович Тони
|7
|1
|5.
|Тарантини Рикардо
|6
|0
|6.
|Фигейраш Диогу
|4
|1
|7.
|Сантуш Нуну II
|4
|1
|8.
|Диего Лопес III
|4
|0
|9.
|Тареми Мехди
|2
|1
|10.
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|2
|1
|11.
|Жунио
|2
|0
|12.
|Пиазон Лукас
|2
|0
|13.
|Монте Нелсон
|2
|0
|14.
|Амарал Педру
|2
|0
|15.
|Мессиас
|0
|1
|16.
|Ронан
|1
|0
|17.
|Вито
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Боавишта
|34.78% (8)
|13.04% (3)
|13.04% (3)
|13.04% (3)
|17.39% (4)
|8.7% (2)
|Риу Аве
|10% (4)
|15% (6)
|35% (14)
|15% (6)
|12.5% (5)
|12.5% (5)
Предыдущие игры
Боавишта Последние 20 матчей: + = -Фамаликан 2:2 Боавишта Портимоненсе 2:1 Боавишта Боавишта 0:1 Маритиму Бенфика 3:1 Боавишта
Боавишта 1:0 Санта-Клара Порту 4:0 Боавишта Боавишта 3:1 Витория Сетубал Брага 0:1 Боавишта Боавишта 0:1 Морейренсе Тондела 1:1 Боавишта Боавишта 0:1 Жил Висенте Спортинг Л 2:0 Боавишта Боавишта 1:2 Белененсеш Пасуш де Феррейра 0:1 Боавишта Боавишта 2:0 Витория Гимарайнш Авеш 0:1 Боавишта Риу Аве 2:0 Боавишта Боавишта 0:1 Фамаликан Боавишта 1:1 Портимоненсе Маритиму 1:0 Боавишта
Риу Аве Последние 20 матчей: + = -Риу Аве 2:2 Санта-Клара Маритиму 0:0 Риу Аве Риу Аве 2:1 Портимоненсе Жил Висенте 1:0 Риу Аве
Риу Аве 4:3 Брага Витория Сетубал 1:2 Риу Аве Риу Аве 1:2 Бенфика Морейренсе 0:1 Риу Аве Риу Аве 2:3 Пасуш де Феррейра Порту 1:1 Риу Аве Риу Аве 0:0 Белененсеш Тондела 1:2 Риу Аве Риу Аве 1:1 Спортинг Л Авеш 0:4 Риу Аве Риу Аве 2:2 Фамаликан Витория Гимарайнш 1:2 Риу Аве Риу Аве 2:0 Боавишта Бенфика 3:2 Риу Аве Санта-Клара 0:1 Риу Аве Риу Аве 0:1 Маритиму
Последние игры между собой
Боавишта: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 9
Риу Аве: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|33
|26
|4
|3
|73 - 20
|82
|2.
|Бенфика
|Заявка
|33
|23
|5
|5
|69 - 25
|74
|3.
|Спортинг Л
|Заявка
|33
|18
|6
|9
|48 - 32
|60
|4.
|Брага
|Заявка
|33
|17
|6
|10
|59 - 39
|57
|5.
|Риу Аве
|1:0 Заявка
|34
|15
|10
|9
|47 - 36
|55
|6.
|Фамаликан
|1:2 Заявка
|34
|14
|11
|9
|51 - 50
|53
|7.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|34
|13
|11
|10
|53 - 38
|50
|8.
|Морейренсе
|Заявка
|33
|10
|13
|10
|41 - 42
|43
|9.
|Жил Висенте
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|40 - 44
|43
|10.
|Санта-Клара
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|36 - 41
|43
|11.
|Маритиму
|2:1 Заявка
|34
|10
|11
|13
|33 - 40
|41
|12.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|34
|11
|6
|17
|36 - 52
|39
|13.
|Боавишта
|0:1 Заявка
|34
|10
|9
|15
|28 - 38
|39
|14.
|Белененсеш
|Заявка
|33
|9
|8
|16
|27 - 52
|35
|15.
|Тондела
|Заявка
|33
|8
|9
|16
|28 - 43
|33
|16.
|Витория Сетубал
|Заявка
|33
|6
|13
|14
|25 - 43
|31
|17.
|Портимоненсе
|Заявка
|33
|6
|12
|15
|28 - 45
|30
|18.
|Авеш
|Заявка
|33
|5
|2
|26
|24 - 66
|17
Прогнозы на матч Боавишта 0:1 Риу Аве
Исход игры
Боавишта
25.5% (39)
Ничья
28.1% (43)
Риу Аве
46.4% (71)
Тотал 2.5
Больше
36.11% (52)
Меньше
63.89% (92)
Обе команды забьют
Да
58.33% (84)
Нет
41.67% (60)
Популярный счёт
1:2 Риу Аве
21.6% (33)
1:1 Ничья
20.9% (32)
0:1 Риу Аве
20.3% (31)
1:0 Боавишта
11.1% (17)
2:1 Боавишта
9.2% (14)
2:0 Боавишта
3.3% (5)
0:0 Ничья
3.3% (5)
2:2 Ничья
2% (3)
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