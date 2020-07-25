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  2. Матчи
  3. Португалия
Боавишта
0:1
Второй тайм: 80'

Стадион:
Риу Аве
0'
0:1
17' Гол
Тареми Мехди
53' Желтая карточка
Зауэр Густаво
65' Желтая карточка
Кассиано Диас
73' Желтая карточка
Матеус Рейс
80'
90
Лейте
Элтон
18
Фабиано
Лейсманн
3
Тальяпьетра
Лукас
22
Кошта
Рикарду
17
Карраса
Моура
88
Ака
Яу
39
Кассиано
Диас
9
Матеуш
Галиану
30
Паулиньо
Жозе
8
Зауэр
Густаво
14
Буэно
Альберто
1
Кишек
Павел
4
Монте
Нелсон
6
Боревкович
Тони
15
Сантос
Адерлан
2
Матеус
Рейс
11
Сантуш
Нуну
II
18
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
14
Пиазон
Лукас
5
Филипе
Аугусто
10
Диего
Лопес
III
99
Тареми
Мехди
Боавишта
4-1-4-1
Риу Аве
4-5-1

Ход матча

17'
0:1
Тареми Мехди
53'
Зауэр Густаво
 
65'
Кассиано Диас
 
73'
Кардосо Фернандо
Матеуш Галиану
 
73'
 
Матеус Рейс

Бомбардиры внутри турнира

Боавишта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тавареш Эриберту 4 0.12
2. Буэно Альберто 3 (2) 0.09
3. Карраса Моура 2 0.06
4. Кассиано Диас 2 0.06
5. Стоилькович Никола 2 0.06
6. Рафаэл Коста 2 (1) 0.06
7. Тальяпьетра Лукас 2 0.06
8. Дуланто Густаво 2 0.06
9. Хавьер Марлон 1 0.03
10. Матеуш Галиану 1 0.03
11. Нжие Юсуфа 1 0.03
12. Кошта Рикарду 1 0.03
13. Зауэр Густаво 1 0.03
14. Нерис 1 0.03
15. Фабиано Лейсманн 0 0
16. Кардосо Фернандо 0 0
17. Паулиньо Жозе 0 0
18. Паулиньо III 0 0
Риу Аве
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тареми Мехди 17 (7) 0.5
2. Диего Лопес III 6 (1) 0.18
3. Желсон Дала 5 0.15
4. Филипе Аугусто 4 (3) 0.12
5. Морейра Бруну 3 0.09
6. Тарантини Рикардо 3 0.09
7. Сантуш Нуну II 2 0.06
8. Пиазон Лукас 2 0.06
9. Ронан 2 (1) 0.06
10. Мане Карлуш 1 0.03
11. Матеус Рейс 1 0.03
12. Фигейраш Диогу 0 0
13. Ямбор Никола 0 0
14. Али Мохамед Альмоатасембеллах 0 0

Карточки

Боавишта
# Игрок      
1. Ака Яу 13 0
2. Фабиано Лейсманн 8 2
3. Кассиано Диас 8 0
4. Обиора Нванкво 8 0
5. Нерис 8 0
6. Зауэр Густаво 6 1
7. Хавьер Марлон 5 1
8. Паулиньо Жозе 4 1
9. Кошта Рикарду 5 0
10. Стоилькович Никола 5 0
11. Паулиньо III 4 0
12. Рафаэл Коста 4 0
13. Дуланто Густаво 2 1
14. Матеуш Галиану 3 0
15. Бракалли Рафаэл 3 0
16. Карраса Моура 3 0
17. Рейзиньо Мигель 3 0
18. Нжие Юсуфа 1 1
19. Кардосо Фернандо 2 0
20. Буэно Альберто 2 0
21. Лейте Элтон 2 0
Риу Аве
# Игрок      
1. Матеус Рейс 11 1
2. Филипе Аугусто 9 0
3. Сантос Адерлан 9 0
4. Боревкович Тони 7 1
5. Тарантини Рикардо 6 0
6. Фигейраш Диогу 4 1
7. Сантуш Нуну II 4 1
8. Диего Лопес III 4 0
9. Тареми Мехди 2 1
10. Али Мохамед Альмоатасембеллах 2 1
11. Жунио 2 0
12. Пиазон Лукас 2 0
13. Монте Нелсон 2 0
14. Амарал Педру 2 0
15. Мессиас 0 1
16. Ронан 1 0
17. Вито 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боавишта 34.78% (8) 13.04% (3) 13.04% (3) 13.04% (3) 17.39% (4) 8.7% (2)
 Риу Аве 10% (4) 15% (6) 35% (14) 15% (6) 12.5% (5) 12.5% (5)

Предыдущие игры

Боавишта Последние 20 матчей: + = -
Фамаликан 2:2 Боавишта Портимоненсе 2:1 Боавишта Боавишта 0:1 Маритиму Бенфика 3:1 Боавишта
Боавишта 1:0 Санта-Клара Порту 4:0 Боавишта Боавишта 3:1 Витория Сетубал Брага 0:1 Боавишта Боавишта 0:1 Морейренсе Тондела 1:1 Боавишта Боавишта 0:1 Жил Висенте Спортинг Л 2:0 Боавишта Боавишта 1:2 Белененсеш Пасуш де Феррейра 0:1 Боавишта Боавишта 2:0 Витория Гимарайнш Авеш 0:1 Боавишта Риу Аве 2:0 Боавишта Боавишта 0:1 Фамаликан Боавишта 1:1 Портимоненсе Маритиму 1:0 Боавишта
Риу Аве Последние 20 матчей: + = -
Риу Аве 2:2 Санта-Клара Маритиму 0:0 Риу Аве Риу Аве 2:1 Портимоненсе Жил Висенте 1:0 Риу Аве
Риу Аве 4:3 Брага Витория Сетубал 1:2 Риу Аве Риу Аве 1:2 Бенфика Морейренсе 0:1 Риу Аве Риу Аве 2:3 Пасуш де Феррейра Порту 1:1 Риу Аве Риу Аве 0:0 Белененсеш Тондела 1:2 Риу Аве Риу Аве 1:1 Спортинг Л Авеш 0:4 Риу Аве Риу Аве 2:2 Фамаликан Витория Гимарайнш 1:2 Риу Аве Риу Аве 2:0 Боавишта Бенфика 3:2 Риу Аве Санта-Клара 0:1 Риу Аве Риу Аве 0:1 Маритиму

Последние игры между собой

Боавишта: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 9
Риу Аве: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 2
Риу Аве 2:0 Боавишта Примейра-лига Риу Аве 3:0 Боавишта Товарищеские матчи Боавишта 1:0 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 2:1 Боавишта Примейра-лига
Риу Аве 2:0 Боавишта Примейра-лига Боавишта 1:2 Риу Аве Примейра-лига Боавишта 0:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:2 Боавишта Примейра-лига Боавишта 1:2 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:0 Боавишта Примейра-лига Боавишта 1:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 4:0 Боавишта Примейра-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 33 26 4 3 73 - 20 82
2. Бенфика Заявка 33 23 5 5 69 - 25 74
3. Спортинг Л Заявка 33 18 6 9 48 - 32 60
4. Брага Заявка 33 17 6 10 59 - 39 57
5. Риу Аве 1:0 Заявка 34 15 10 9 47 - 36 55
6. Фамаликан 1:2 Заявка 34 14 11 9 51 - 50 53
7. Витория Гимарайнш Заявка 34 13 11 10 53 - 38 50
8. Морейренсе Заявка 33 10 13 10 41 - 42 43
9. Жил Висенте Заявка 34 11 10 13 40 - 44 43
10. Санта-Клара Заявка 34 11 10 13 36 - 41 43
11. Маритиму 2:1 Заявка 34 10 11 13 33 - 40 41
12. Пасуш де Феррейра Заявка 34 11 6 17 36 - 52 39
13. Боавишта 0:1 Заявка 34 10 9 15 28 - 38 39
14. Белененсеш Заявка 33 9 8 16 27 - 52 35
15. Тондела Заявка 33 8 9 16 28 - 43 33
16. Витория Сетубал Заявка 33 6 13 14 25 - 43 31
17. Портимоненсе Заявка 33 6 12 15 28 - 45 30
18. Авеш Заявка 33 5 2 26 24 - 66 17
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Тареми Мехди бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Bessa XXI. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Боавишта 25.5% (39)
X 28.1% (43)
Риу Аве 46.4% (71)
Все прогнозы
1.7 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Боавишта 0:1 Риу Аве

Исход игры
Боавишта
25.5% (39)
Ничья
28.1% (43)
Риу Аве
46.4% (71)
Тотал 2.5
Больше
36.11% (52)
Меньше
63.89% (92)
Обе команды забьют
Да
58.33% (84)
Нет
41.67% (60)
Популярный счёт
1:2 Риу Аве
21.6% (33)
1:1 Ничья
20.9% (32)
0:1 Риу Аве
20.3% (31)
1:0 Боавишта
11.1% (17)
2:1 Боавишта
9.2% (14)
2:0 Боавишта
3.3% (5)
0:0 Ничья
3.3% (5)
2:2 Ничья
2% (3)
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