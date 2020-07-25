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  2. Матчи
  3. Португалия
Боавишта
0:2
Конец матча

Стадион:
Риу Аве
0'
0:1
17' Гол
Тареми Мехди
51' Желтая карточка
Зауэр Густаво
65' Желтая карточка
Кассиано Диас
73' Желтая карточка
Матеус Рейс
76' Желтая карточка
Кошта Рикарду
0:2
84' Гол
Тареми Мехди
89' Желтая карточка
Филипе Аугусто
90'+5
90
Лейте
Элтон
18
Фабиано
Лейсманн
3
Тальяпьетра
Лукас
22
Кошта
Рикарду
17
Карраса
Моура
88
Ака
Яу
39
Кассиано
Диас
9
Матеуш
Галиану
30
Паулиньо
Жозе
8
Зауэр
Густаво
14
Буэно
Альберто
1
Кишек
Павел
4
Монте
Нелсон
6
Боревкович
Тони
15
Сантос
Адерлан
2
Матеус
Рейс
11
Сантуш
Нуну
II
18
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
14
Пиазон
Лукас
5
Филипе
Аугусто
10
Диего
Лопес
III
99
Тареми
Мехди
Боавишта
4-1-4-1
Риу Аве
4-5-1

Ход матча

17'
0:1
Тареми Мехди
51'
Зауэр Густаво
 
65'
Кассиано Диас
 
71'
Кардосо Фернандо
Матеуш Галиану
 
73'
 
Матеус Рейс
76'
Кошта Рикарду
 
79'
 
Мане Карлуш
Пиазон Лукас
83'
Сантос Луис
Карраса Моура
 
84'
0:2
Тареми Мехди
86'
Хавьер Марлон
Ака Яу
 
86'
Рейзиньо Мигель
Кошта Рикарду
 
89'
 
Филипе Аугусто
89'
 
Тарантини Рикардо
Диего Лопес III
90'
 
Амарал Педру
Сантуш Нуну II

Бомбардиры внутри турнира

Боавишта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тавареш Эриберту 4 0.12
2. Буэно Альберто 3 (2) 0.09
3. Карраса Моура 2 0.06
4. Кассиано Диас 2 0.06
5. Стоилькович Никола 2 0.06
6. Рафаэл Коста 2 (1) 0.06
7. Тальяпьетра Лукас 2 0.06
8. Дуланто Густаво 2 0.06
9. Хавьер Марлон 1 0.03
10. Матеуш Галиану 1 0.03
11. Нжие Юсуфа 1 0.03
12. Кошта Рикарду 1 0.03
13. Зауэр Густаво 1 0.03
14. Нерис 1 0.03
15. Фабиано Лейсманн 0 0
16. Кардосо Фернандо 0 0
17. Паулиньо Жозе 0 0
18. Паулиньо III 0 0
Риу Аве
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тареми Мехди 18 (7) 0.53
2. Диего Лопес III 6 (1) 0.18
3. Желсон Дала 5 0.15
4. Филипе Аугусто 4 (3) 0.12
5. Морейра Бруну 3 0.09
6. Тарантини Рикардо 3 0.09
7. Сантуш Нуну II 2 0.06
8. Пиазон Лукас 2 0.06
9. Ронан 2 (1) 0.06
10. Мане Карлуш 1 0.03
11. Матеус Рейс 1 0.03
12. Фигейраш Диогу 0 0
13. Ямбор Никола 0 0
14. Али Мохамед Альмоатасембеллах 0 0

Карточки

Боавишта
# Игрок      
1. Ака Яу 13 0
2. Фабиано Лейсманн 8 2
3. Кассиано Диас 8 0
4. Обиора Нванкво 8 0
5. Нерис 8 0
6. Зауэр Густаво 6 1
7. Хавьер Марлон 5 1
8. Кошта Рикарду 6 0
9. Паулиньо Жозе 4 1
10. Стоилькович Никола 5 0
11. Паулиньо III 4 0
12. Рафаэл Коста 4 0
13. Дуланто Густаво 2 1
14. Матеуш Галиану 3 0
15. Бракалли Рафаэл 3 0
16. Карраса Моура 3 0
17. Рейзиньо Мигель 3 0
18. Нжие Юсуфа 1 1
19. Кардосо Фернандо 2 0
20. Буэно Альберто 2 0
21. Лейте Элтон 2 0
Риу Аве
# Игрок      
1. Матеус Рейс 12 1
2. Филипе Аугусто 10 0
3. Сантос Адерлан 9 0
4. Боревкович Тони 7 1
5. Тарантини Рикардо 6 0
6. Фигейраш Диогу 4 1
7. Сантуш Нуну II 4 1
8. Диего Лопес III 4 0
9. Тареми Мехди 2 1
10. Али Мохамед Альмоатасембеллах 2 1
11. Жунио 2 0
12. Пиазон Лукас 2 0
13. Монте Нелсон 2 0
14. Амарал Педру 2 0
15. Мессиас 0 1
16. Ронан 1 0
17. Вито 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Боавишта 34.78% (8) 13.04% (3) 13.04% (3) 13.04% (3) 17.39% (4) 8.7% (2)
 Риу Аве 9.52% (4) 16.67% (7) 33.33% (14) 14.29% (6) 11.9% (5) 14.29% (6)

Предыдущие игры

Боавишта Последние 20 матчей: + = -
Фамаликан 2:2 Боавишта Портимоненсе 2:1 Боавишта Боавишта 0:1 Маритиму Бенфика 3:1 Боавишта
Боавишта 1:0 Санта-Клара Порту 4:0 Боавишта Боавишта 3:1 Витория Сетубал Брага 0:1 Боавишта Боавишта 0:1 Морейренсе Тондела 1:1 Боавишта Боавишта 0:1 Жил Висенте Спортинг Л 2:0 Боавишта Боавишта 1:2 Белененсеш Пасуш де Феррейра 0:1 Боавишта Боавишта 2:0 Витория Гимарайнш Авеш 0:1 Боавишта Риу Аве 2:0 Боавишта Боавишта 0:1 Фамаликан Боавишта 1:1 Портимоненсе Маритиму 1:0 Боавишта
Риу Аве Последние 20 матчей: + = -
Риу Аве 2:2 Санта-Клара Маритиму 0:0 Риу Аве Риу Аве 2:1 Портимоненсе Жил Висенте 1:0 Риу Аве
Риу Аве 4:3 Брага Витория Сетубал 1:2 Риу Аве Риу Аве 1:2 Бенфика Морейренсе 0:1 Риу Аве Риу Аве 2:3 Пасуш де Феррейра Порту 1:1 Риу Аве Риу Аве 0:0 Белененсеш Тондела 1:2 Риу Аве Риу Аве 1:1 Спортинг Л Авеш 0:4 Риу Аве Риу Аве 2:2 Фамаликан Витория Гимарайнш 1:2 Риу Аве Риу Аве 2:0 Боавишта Бенфика 3:2 Риу Аве Санта-Клара 0:1 Риу Аве Риу Аве 0:1 Маритиму

Последние игры между собой

Боавишта: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 9
Риу Аве: победы: 9, ничьи: 1, поражения: 2
Риу Аве 2:0 Боавишта Примейра-лига Риу Аве 3:0 Боавишта Товарищеские матчи Боавишта 1:0 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 2:1 Боавишта Примейра-лига
Риу Аве 2:0 Боавишта Примейра-лига Боавишта 1:2 Риу Аве Примейра-лига Боавишта 0:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:2 Боавишта Примейра-лига Боавишта 1:2 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 1:0 Боавишта Примейра-лига Боавишта 1:1 Риу Аве Примейра-лига Риу Аве 4:0 Боавишта Примейра-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 1:0 Заявка 34 27 4 3 74 - 20 85
2. Бенфика 1:0 Заявка 34 24 5 5 70 - 25 77
3. Спортинг Л 0:1 Заявка 34 18 6 10 48 - 33 60
4. Брага 0:1 Заявка 34 17 6 11 59 - 40 57
5. Риу Аве Заявка 34 15 10 9 48 - 36 55
6. Фамаликан Заявка 34 14 12 8 53 - 51 54
7. Витория Гимарайнш Заявка 34 13 11 10 53 - 38 50
8. Морейренсе Заявка 33 10 13 10 41 - 42 43
9. Жил Висенте Заявка 34 11 10 13 40 - 44 43
10. Санта-Клара Заявка 34 11 10 13 36 - 41 43
11. Пасуш де Феррейра Заявка 34 11 6 17 36 - 52 39
12. Боавишта Заявка 34 10 9 15 28 - 39 39
13. Маритиму Заявка 34 9 12 13 34 - 42 39
14. Белененсеш Заявка 33 9 8 16 27 - 52 35
15. Тондела Заявка 33 8 9 16 28 - 43 33
16. Витория Сетубал Заявка 33 6 13 14 25 - 43 31
17. Портимоненсе Заявка 33 6 12 15 28 - 45 30
18. Авеш Заявка 33 5 2 26 24 - 66 17
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Тареми Мехди бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Bessa XXI. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Боавишта 25.5% (39)
X 28.1% (43)
Риу Аве 46.4% (71)
Все прогнозы
1.7 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Боавишта 0:2 Риу Аве

Исход игры
Боавишта
25.5% (39)
Ничья
28.1% (43)
Риу Аве
46.4% (71)
Тотал 2.5
Больше
36.11% (52)
Меньше
63.89% (92)
Обе команды забьют
Да
58.33% (84)
Нет
41.67% (60)
Популярный счёт
1:2 Риу Аве
21.6% (33)
1:1 Ничья
20.9% (32)
0:1 Риу Аве
20.3% (31)
1:0 Боавишта
11.1% (17)
2:1 Боавишта
9.2% (14)
2:0 Боавишта
3.3% (5)
0:0 Ничья
3.3% (5)
2:2 Ничья
2% (3)
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