Четыре минуты компенсирует главный арбитр к первому тайму.

Кукурелья выполнил подачу в центр штрафной, откуда Даконам головой пробил по воротам, выиграв верховое единоборство, но мяч пролетел над каркасом.

Пытаются подальше выбивать игровой снаряд из своих штрафной, что игроки "Атлетико", что "Хетафе".

Первая жёлтая карточка в матче на последней минуте первого тайма. Хименес притормозил, убегающего вперёд, Уго Дуро.

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44' Карраско теперь попробовал сам нанести удар по воротам, но мяч пролетел в нескольких метрах от каркаса.

43' Льоренте после верхового единоборства в центре поля оказывается на газоне.

42' Оливера отбросил мяч назад на линию штрафной Кукурелья, который в касание пробил по воротам и вышло намного выше перекладины.

41' Теперь защитники "Хетафе" перекатывают игровой снаряд на своей половине поля.

40' В первом тайме у нас совсем низкие скорости, видимо команды уже чувствуют окончание сезона.

39' Санчес подключился в атаку, нанёс удар по воротам с линии штрафной и мяч пролетел над перекладиной.

38' Снова мадридцы взяли игровой снаряд под свой контроль, по-хорошему подопечные Симеоне сегодня пока не создали ни одного опасного момента.

37' Кукурелья теперь после быстрой атаки выполнил подачу в штрафную и Хименес в падении выбивает сферу за пределы штрафной.

36' Продолжают контролировать игровой снаряд футболисты "Атлетико" на половине поля соперника.

35' Продолжают "Атлетико" организовывать свои атаки, после заброса на край штрафной Коста головой хотел переправить мяч дальше на Льоренте, но хозяева перехватили сферу.

34' Ариас головой сбросил игровой снаряд вперёд по правому флангу на Корреа, который от углового флажка пытался прострелить в центр, но мяч от соперника вылетел в аут.

33' Льоренте набрал сумасшедшую скорость по правому флангу, прострелил на угол вратарской, откуда Коста переправлял мяч дальше, но там никого из партнёров не оказалось.

32' Арамбарри шёл с мячом по центру вперёд и против него были нарушены правила неподалёку от центрального круга.

31' Минутку от главного арбитра получают игроки, чтобы попить воды.

30' Ариас уже в падении играл назад на Хименеса, его в прямом смысле затоптали на газоне.

29' Пересмотрели видео повтор эпизода с моментом забитого гола на предмет правильного фиксирования офсайда.

28' Кукурелья бьёт по воротам, Уго Дуро выставляет ногу, мяч летит на дальнюю штангу и Хайме Мата переправляет сферу в сетку ворот, но арбитр фиксирует офсайд у Уго Дуро.

27' Диего Коста после подбора в центре поля мяча пробросил его себе на ход, но вышло слишком сильно и игровой снаряд прилетел к Сории.

26' Максимович после подачи с углового сумел нанести удар по воротам, но Сауль смог заблокировать игровой снаряд.

25' Кукурелья выполнил подачу в центр штрафной, где на мяч выпрыгивал Дуро, но защитники "Атлетико" смогли выбить сферу за пределы поля.

24' Ньом нанёс удар из-за пределов штрафной по воротам и Облак в прыжке переводит круглого за пределы поля на угловой.

23' Снова игроки "Атлетико" после ввода мяча Сория взяли игровой снаряд под свой контроль.

22' Льоренте на правом фланге обыграл соперника и выполнил подачу в центр штрафной, откуда Диего Коста головой пробил по воротам, но вышло выше перекладины.

21' Ньигес перевисел в воздухе соперника в центральном круге и послал сферу в сторону штрафной "Хетафе".

20' Корреа на правой бровке сохранил мяч в борьбе против двух соперников и после этого сыграл в центральный круг.

19' Максимович сыграл на перехвате после передачи Коке на Диего Косты и выбил сферу за боковую линию.

18' Не спешат организовывать атаки футболисты "Атлетико" и пока больше контролируют игровой снаряд на своей половине поля.

17' Ариас подключился в атаку, сместился к углу штрафной и выполнил подачу в центр, где Сория спокойно фиксирует сферу.

16' Сория сделал длинную передачу вперёд из своей штрафной площади, но получилось слишком сильно и мяч прилетел к Облаку.

15' Уго Дуро пробежал по левому флангу, ушёл в угловой флаг и прострелил в штрафную, где были только игроки из Мадрида.

14' Корреа выполнил передачу с правого фланга вперёд за спины защитникам "Хетафе", но Льоренте оказался в офсайде.

13' Карраско в центре поля перехватил мяч, сыграл на Коке, который выполнил заброс вперёд, но вышло неточно.

12' Кукурелья простреливает в центр штрафной, откуда Ньом пяткой пытался переправить мяч в дальний угол, но защитник "Атлетико" блокировал сферу!

11' Продолжают защитники "Атлетико" пока перекатывать игровой снаряд на своей половине поля, но хозяева прессингуют очень высоко.

10' Кукурелья сделал передачу в центр на Максимовича, который побил с 11-метровой отметки и круглый пролетел выше перекладины.

9' Ньом выполнил прострел по правой бровке вперёд, но Облак был первым на мяче и взглядом проводил сферу за линию ворот.

8' Арамбарри выполнил заброс на левую бровку Карраско, но вышло слишком сильно и мяч снова вылетает в аут.

7' Карраско теперь побежал по левому флангу вперёд за мячом, но его опередил Кабако и выбил игровой снаряд за боковую линию.

6' Коке и Ариас не поняли друг друга при розыгрыше углового и мяч выкатился за пределы поля.

5' Льоренте пробежал по правому флангу, ушёл в лицевую и прострелил в центр и мяч от соперника вылетел за пределы поля.

4' Карраско нанёс удар по воротам метров с тридцати и игровой снаряд от стенки полетел в сторону центрального круга.

3' Мяч попал в лицо Максимовичу, у которого после этого пошла кровь из носа. Потребовалась ему медицинская помощь.

2' Уго Дуро пошёл в прессинг на правом фланге, Аугусто выбивал мяч через себя и попал в руку игроку "Хетафе", арбитр зафиксировал фол.

1' Кабако решил пойти вперёд по правому флангу, но под прессингом соперника пришлось ему сыграть назад.