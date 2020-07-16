  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Хетафе
0:0
Перерыв

Стадион:
Атлетико М
0'
45' Желтая карточка
Хименес Хосе
13
Сория
Давид
4
Кабако
Эрик
2
Дьене
Даконам
24
Тимор
Давид
17
Оливера
Матиас
12
Ньом
Аллан
18
Арамбарри
Мауро
20
Максимович
Неманья
15
Кукурелья
Марк
26
Дуро
Уго
7
Мата
Хайме
13
Облак
Ян
4
Ариас
Сантьяго
2
Хименес
Хосе
18
Фелипе
Аугусто
IV
35
Санчес
Мануэль
10
Корреа
Анхель
8
Ньигес
Сауль
6
Коке
Хорхе
21
Карраско
Янник
19
Коста
Диего
14
Льоренте
Маркос
Хетафе
4-4-2
Атлетико М
4-4-2

Ход матча

45'
 
Хименес Хосе

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мата Хайме 11 (3) 0.29
2. Анхель Луис 10 (1) 0.26
3. Видаль Молина 5 (2) 0.13
4. Тимор Давид 3 0.08
5. Кабрера Леандро 2 0.05
6. Ньом Аллан 2 0.05
7. Максимович Неманья 2 0.05
8. Кукурелья Марк 1 0.03
9. Дамиан Суарес 1 0.03
10. Джейсон 1 0.03
11. Кенеди Роберт 1 0.03
12. Арамбарри Мауро 1 0.03
13. Дуро Уго 1 0.03
14. Этебо Огенекаро 1 0.03
15. Портильо Франсиско 0 0
16. Дейверсон Силва 0 0
17. Оливера Матиас 0 0
Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мората Альваро 12 (2) 0.32
2. Фелиш Жоау 6 0.16
3. Ньигес Сауль 6 (2) 0.16
4. Корреа Анхель 5 0.13
5. Коста Диего 5 (2) 0.13
6. Коке Хорхе 3 0.08
7. Витоло Виктор 3 0.08
8. Льоренте Маркос 2 0.05
9. Томас Тейе 2 0.05
10. Лоди Ренан 1 0.03
11. Карраско Янник 1 0.03
12. Фелипе Аугусто IV 1 0.03
13. Триппьер Киран 0 0
14. Эррера Эктор 0 0
15. Врсалько Шиме 0 0
16. Ариас Сантьяго 0 0

Карточки

Хетафе
# Игрок      
1. Дамиан Суарес 14 0
2. Мата Хайме 14 0
3. Ньом Аллан 13 0
4. Арамбарри Мауро 10 1
5. Кукурелья Марк 9 0
6. Этчейта Хавьер 7 0
7. Видаль Молина 5 1
8. Оливера Матиас 5 1
9. Дьене Даконам 5 0
10. Джейсон 5 0
11. Максимович Неманья 5 0
12. Анхель Луис 5 0
13. Чема Родригес 4 0
14. Этебо Огенекаро 4 0
15. Кабрера Леандро 3 0
16. Портильо Франсиско 3 0
17. Тимор Давид 3 0
18. Дуро Уго 3 0
19. Сория Давид 2 0
20. Кенеди Роберт 2 0
21. Бергара Маркель 2 0
22. Фахир Файсал 2 0
23. Дейверсон Силва 2 0
24. Бруно Гонсалес 1 0
Атлетико М
# Игрок      
1. Томас Тейе 12 0
2. Ньигес Сауль 10 0
3. Фелипе Аугусто IV 7 0
4. Мората Альваро 5 1
5. Лоди Ренан 5 1
6. Савич Стефан 6 0
7. Фелиш Жоау 6 0
8. Коста Диего 5 0
9. Коке Хорхе 5 0
10. Корреа Анхель 5 0
11. Льоренте Маркос 4 0
12. Эрмосо Марио 2 1
13. Врсалько Шиме 3 0
14. Витоло Виктор 3 0
15. Триппьер Киран 2 0
16. Лемар Тома 2 0
17. Карраско Янник 2 0
18. Хименес Хосе 2 0
19. Эррера Эктор 1 0
20. Ариас Сантьяго 1 0
21. Санчес Мануэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хетафе 11.9% (5) 11.9% (5) 19.05% (8) 9.52% (4) 23.81% (10) 23.81% (10)
 Атлетико М 8.89% (4) 17.78% (8) 17.78% (8) 17.78% (8) 24.44% (11) 13.33% (6)

Предыдущие игры

Хетафе Последние 20 матчей: + = -
Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Осасуна 0:0 Хетафе Реал Мадрид 1:0 Хетафе
Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Вальядолид 1:1 Хетафе Хетафе 1:1 Эйбар Хетафе 0:0 Эспаньол Гранада 2:1 Хетафе Хетафе 0:0 Сельта Мальорка 0:1 Хетафе Аякс 2:1 Хетафе Хетафе 0:3 Севилья Хетафе 2:0 Аякс Барселона 2:1 Хетафе Хетафе 3:0 Валенсия Атлетик Б 0:2 Хетафе Хетафе 1:0 Бетис Леганес 0:3 Хетафе Бадалона 2:0 Хетафе
Атлетико М Последние 20 матчей: + = -
Атлетико М 1:0 Бетис Сельта 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:0 Мальорка Барселона 2:2 Атлетико М
Атлетико М 2:1 Алавес Леванте 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Вальядолид Осасуна 0:5 Атлетико М Атлетик Б 1:1 Атлетико М Ливерпуль 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:2 Севилья Эспаньол 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:1 Вильярреал Атлетико М 1:0 Ливерпуль Валенсия 2:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Гранада Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Атлетико М 0:0 Леганес Леонеса 2:1 Атлетико М Эйбар 2:0 Атлетико М

Последние игры между собой

Хетафе: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
Атлетико М: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Атлетико М 1:0 Хетафе Ла Лига Атлетико М 2:0 Хетафе Примера Хетафе 0:2 Атлетико М Примера Хетафе 0:1 Атлетико М Примера
Атлетико М 2:0 Хетафе Примера Хетафе 0:0 Атлетико М Товарищеские матчи Хетафе 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Хетафе Примера Атлетико М 2:0 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Атлетико М Примера Хетафе 0:2 Атлетико М Примера Атлетико М 7:0 Хетафе Примера Хетафе 0:0 Атлетико М Примера Хетафе 0:0 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 3:0 Хетафе Кубок Короля Атлетико М 2:0 Хетафе Примера Атлетико М 3:0 Хетафе Примера Хетафе 3:2 Атлетико М Примера Хетафе 1:1 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Хетафе Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1:0 Заявка 37 26 8 3 67 - 22 86
2. Барселона 0:1 Заявка 37 24 7 6 80 - 37 79
3. Севилья 0:0 Заявка 37 18 13 6 53 - 34 67
4. Атлетико М 0:0 Заявка 37 17 16 4 48 - 26 67
5. Вильярреал 0:1 Заявка 37 17 6 14 58 - 48 57
6. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 37 16 7 14 55 - 47 55
7. Хетафе 0:0 Заявка 37 14 13 10 43 - 34 55
8. Валенсия 1:0 Заявка 37 14 11 12 46 - 52 53
9. Атлетик Б 0:0 Заявка 37 13 13 11 41 - 32 52
10. Гранада 1:1 Заявка 37 14 9 14 47 - 45 51
11. Осасуна 1:0 Заявка 37 13 12 12 43 - 51 51
12. Леванте 2:2 Заявка 37 12 8 17 45 - 53 44
13. Эйбар Заявка 37 11 9 17 39 - 52 42
14. Бетис 0:0 Заявка 37 10 12 15 47 - 56 42
15. Вальядолид Заявка 37 8 15 14 30 - 43 39
16. Алавес 0:0 Заявка 37 9 10 18 32 - 53 37
17. Сельта 2:2 Заявка 37 7 16 14 37 - 48 37
18. Мальорка 1:1 Заявка 37 9 6 22 38 - 62 33
19. Леганес 0:0 Заявка 37 7 12 18 26 - 49 33
20. Эспаньол 0:1 Заявка 37 5 9 23 27 - 58 24
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв главного арбитра.
  • Желтая карточка
    45'
    Первая жёлтая карточка в матче на последней минуте первого тайма. Хименес притормозил, убегающего вперёд, Уго Дуро.
  • 45'
    Пытаются подальше выбивать игровой снаряд из своих штрафной, что игроки "Атлетико", что "Хетафе".
  • 45'
    Кукурелья выполнил подачу в центр штрафной, откуда Даконам головой пробил по воротам, выиграв верховое единоборство, но мяч пролетел над каркасом.
  • Дополнительное время
    45'
    Четыре минуты компенсирует главный арбитр к первому тайму.
  • 44'
    Карраско теперь попробовал сам нанести удар по воротам, но мяч пролетел в нескольких метрах от каркаса.
  • Фол, нарушение
    43'
    Льоренте после верхового единоборства в центре поля оказывается на газоне.
  • 42'
    Оливера отбросил мяч назад на линию штрафной Кукурелья, который в касание пробил по воротам и вышло намного выше перекладины.
  • 41'
    Теперь защитники "Хетафе" перекатывают игровой снаряд на своей половине поля.
  • 40'
    В первом тайме у нас совсем низкие скорости, видимо команды уже чувствуют окончание сезона.
  • 39'
    Санчес подключился в атаку, нанёс удар по воротам с линии штрафной и мяч пролетел над перекладиной.
  • 38'
    Снова мадридцы взяли игровой снаряд под свой контроль, по-хорошему подопечные Симеоне сегодня пока не создали ни одного опасного момента.
  • 37'
    Кукурелья теперь после быстрой атаки выполнил подачу в штрафную и Хименес в падении выбивает сферу за пределы штрафной.
  • 36'
    Продолжают контролировать игровой снаряд футболисты "Атлетико" на половине поля соперника.
  • 35'
    Продолжают "Атлетико" организовывать свои атаки, после заброса на край штрафной Коста головой хотел переправить мяч дальше на Льоренте, но хозяева перехватили сферу.
  • 34'
    Ариас головой сбросил игровой снаряд вперёд по правому флангу на Корреа, который от углового флажка пытался прострелить в центр, но мяч от соперника вылетел в аут.
  • 33'
    Льоренте набрал сумасшедшую скорость по правому флангу, прострелил на угол вратарской, откуда Коста переправлял мяч дальше, но там никого из партнёров не оказалось.
  • 32'
    Арамбарри шёл с мячом по центру вперёд и против него были нарушены правила неподалёку от центрального круга.
  • 31'
    Минутку от главного арбитра получают игроки, чтобы попить воды.
  • 30'
    Ариас уже в падении играл назад на Хименеса, его в прямом смысле затоптали на газоне.
  • Видеоповтор
    29'
    Пересмотрели видео повтор эпизода с моментом забитого гола на предмет правильного фиксирования офсайда.
  • Офсайд
    28'
    Кукурелья бьёт по воротам, Уго Дуро выставляет ногу, мяч летит на дальнюю штангу и Хайме Мата переправляет сферу в сетку ворот, но арбитр фиксирует офсайд у Уго Дуро.
  • 27'
    Диего Коста после подбора в центре поля мяча пробросил его себе на ход, но вышло слишком сильно и игровой снаряд прилетел к Сории.
  • Угловой
    26'
    Максимович после подачи с углового сумел нанести удар по воротам, но Сауль смог заблокировать игровой снаряд.
  • 25'
    Кукурелья выполнил подачу в центр штрафной, где на мяч выпрыгивал Дуро, но защитники "Атлетико" смогли выбить сферу за пределы поля.
  • 24'
    Ньом нанёс удар из-за пределов штрафной по воротам и Облак в прыжке переводит круглого за пределы поля на угловой.
  • 23'
    Снова игроки "Атлетико" после ввода мяча Сория взяли игровой снаряд под свой контроль.
  • 22'
    Льоренте на правом фланге обыграл соперника и выполнил подачу в центр штрафной, откуда Диего Коста головой пробил по воротам, но вышло выше перекладины.
  • 21'
    Ньигес перевисел в воздухе соперника в центральном круге и послал сферу в сторону штрафной "Хетафе".
  • 20'
    Корреа на правой бровке сохранил мяч в борьбе против двух соперников и после этого сыграл в центральный круг.
  • 19'
    Максимович сыграл на перехвате после передачи Коке на Диего Косты и выбил сферу за боковую линию.
  • 18'
    Не спешат организовывать атаки футболисты "Атлетико" и пока больше контролируют игровой снаряд на своей половине поля.
  • 17'
    Ариас подключился в атаку, сместился к углу штрафной и выполнил подачу в центр, где Сория спокойно фиксирует сферу.
  • 16'
    Сория сделал длинную передачу вперёд из своей штрафной площади, но получилось слишком сильно и мяч прилетел к Облаку.
  • 15'
    Уго Дуро пробежал по левому флангу, ушёл в угловой флаг и прострелил в штрафную, где были только игроки из Мадрида.
  • Офсайд
    14'
    Корреа выполнил передачу с правого фланга вперёд за спины защитникам "Хетафе", но Льоренте оказался в офсайде.
  • 13'
    Карраско в центре поля перехватил мяч, сыграл на Коке, который выполнил заброс вперёд, но вышло неточно.
  • 12'
    Кукурелья простреливает в центр штрафной, откуда Ньом пяткой пытался переправить мяч в дальний угол, но защитник "Атлетико" блокировал сферу!
  • 11'
    Продолжают защитники "Атлетико" пока перекатывать игровой снаряд на своей половине поля, но хозяева прессингуют очень высоко.
  • 10'
    Кукурелья сделал передачу в центр на Максимовича, который побил с 11-метровой отметки и круглый пролетел выше перекладины.
  • 9'
    Ньом выполнил прострел по правой бровке вперёд, но Облак был первым на мяче и взглядом проводил сферу за линию ворот.
  • 8'
    Арамбарри выполнил заброс на левую бровку Карраско, но вышло слишком сильно и мяч снова вылетает в аут.
  • 7'
    Карраско теперь побежал по левому флангу вперёд за мячом, но его опередил Кабако и выбил игровой снаряд за боковую линию.
  • 6'
    Коке и Ариас не поняли друг друга при розыгрыше углового и мяч выкатился за пределы поля.
  • 5'
    Льоренте пробежал по правому флангу, ушёл в лицевую и прострелил в центр и мяч от соперника вылетел за пределы поля.
  • 4'
    Карраско нанёс удар по воротам метров с тридцати и игровой снаряд от стенки полетел в сторону центрального круга.
  • Травма, повреждение
    3'
    Мяч попал в лицо Максимовичу, у которого после этого пошла кровь из носа. Потребовалась ему медицинская помощь.
  • Фол, нарушение
    2'
    Уго Дуро пошёл в прессинг на правом фланге, Аугусто выбивал мяч через себя и попал в руку игроку "Хетафе", арбитр зафиксировал фол.
  • 1'
    Кабако решил пойти вперёд по правому флангу, но под прессингом соперника пришлось ему сыграть назад.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • С составами "Хетафе" и "Атлетико" вы можете ознакомиться в соответствующей вкладке "Составы". Также приглашаем вас оставить прогнозы к этой игре, пройдя по вкладке "Комментарии".
  • Доброго времени суток вам, уважаемые болельщики. Сегодня в программе спортивного портала LiveResult.Ru матч 37-го тура испанской Ла Лиги. В рамках этой игры на стадионе "Колизеум Альфонсо Перес" в Хетафе, вместимостью 17000 мест, лицом к лицу сойдутся "Хетафе" и "Атлетико". Обслужит этот матч бригада арбитров во главе с Матеу Лаосом. Помощники судьи - Пау Себрьян Девис, Икер Де Франсиско Грихальба; резервный арбитр - Абрахам Домингес Сервантес. Проведёт эту текстовую онлайн-трансляцию - Евгений Банмиллер.
    • Прогнозы 150
    Хетафе 4.7% (7)
    X 18.7% (28)
    Атлетико М 76.7% (115)
    0
    матч окончится ничьей
    хозяева не подарок
    Vasilij #
    Все прогнозы
    2.37 Прогноз на матч от Liveresult
    Новости
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Хетафе 0:0 Атлетико М

Исход игры
Хетафе
4.7% (7)
Ничья
18.7% (28)
Атлетико М
76.7% (115)
Тотал 2.5
Больше
44.93% (62)
Меньше
55.07% (76)
Обе команды забьют
Да
57.25% (79)
Нет
42.75% (59)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
32% (48)
0:1 Атлетико М
29.3% (44)
1:1 Ничья
14% (21)
0:2 Атлетико М
4% (6)
2:3 Атлетико М
2% (3)
1:3 Атлетико М
2% (3)
2:1 Хетафе
2% (3)
0:0 Ничья
2% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Где смотреть матч Хетафе 0:0 Атлетико М онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Прямая трансляция матча после регистрации
Как посмотреть матч бесплатно?

1. Зарегистрироваться у букмекера
2. Выбрать нужный матч в списке матчей, и выбрать видеотрансляцию.
3. Смотреть и наслаждаться. Бесплатно. Без депозитов.

Перейти к просмотру и регистрации

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный