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Хетафе
 
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Стадион:
Атлетико М

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мата Хайме 11 (3) 0.29
2. Анхель Луис 10 (1) 0.26
3. Видаль Молина 5 (2) 0.13
4. Тимор Давид 3 0.08
5. Кабрера Леандро 2 0.05
6. Ньом Аллан 2 0.05
7. Максимович Неманья 2 0.05
8. Кукурелья Марк 1 0.03
9. Дамиан Суарес 1 0.03
10. Джейсон 1 0.03
11. Кенеди Роберт 1 0.03
12. Арамбарри Мауро 1 0.03
13. Дуро Уго 1 0.03
14. Этебо Огенекаро 1 0.03
15. Портильо Франсиско 0 0
16. Дейверсон Силва 0 0
17. Оливера Матиас 0 0
Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мората Альваро 12 (2) 0.32
2. Фелиш Жоау 6 0.16
3. Ньигес Сауль 6 (2) 0.16
4. Корреа Анхель 5 0.13
5. Коста Диего 5 (2) 0.13
6. Коке Хорхе 3 0.08
7. Витоло Виктор 3 0.08
8. Льоренте Маркос 2 0.05
9. Томас Тейе 2 0.05
10. Лоди Ренан 1 0.03
11. Карраско Янник 1 0.03
12. Фелипе Аугусто IV 1 0.03
13. Триппьер Киран 0 0
14. Эррера Эктор 0 0
15. Врсалько Шиме 0 0
16. Ариас Сантьяго 0 0

Карточки

Хетафе
# Игрок      
1. Дамиан Суарес 14 0
2. Мата Хайме 14 0
3. Ньом Аллан 13 0
4. Арамбарри Мауро 10 1
5. Кукурелья Марк 9 0
6. Этчейта Хавьер 7 0
7. Видаль Молина 5 1
8. Оливера Матиас 5 1
9. Дьене Даконам 5 0
10. Джейсон 5 0
11. Максимович Неманья 5 0
12. Анхель Луис 5 0
13. Чема Родригес 4 0
14. Этебо Огенекаро 4 0
15. Кабрера Леандро 3 0
16. Портильо Франсиско 3 0
17. Тимор Давид 3 0
18. Дуро Уго 3 0
19. Сория Давид 2 0
20. Кенеди Роберт 2 0
21. Бергара Маркель 2 0
22. Фахир Файсал 2 0
23. Дейверсон Силва 2 0
24. Бруно Гонсалес 1 0
Атлетико М
# Игрок      
1. Томас Тейе 12 0
2. Ньигес Сауль 10 0
3. Фелипе Аугусто IV 7 0
4. Мората Альваро 5 1
5. Лоди Ренан 5 1
6. Савич Стефан 6 0
7. Фелиш Жоау 6 0
8. Коста Диего 5 0
9. Коке Хорхе 5 0
10. Корреа Анхель 5 0
11. Льоренте Маркос 4 0
12. Эрмосо Марио 2 1
13. Врсалько Шиме 3 0
14. Витоло Виктор 3 0
15. Триппьер Киран 2 0
16. Лемар Тома 2 0
17. Карраско Янник 2 0
18. Эррера Эктор 1 0
19. Ариас Сантьяго 1 0
20. Хименес Хосе 1 0
21. Санчес Мануэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хетафе 11.9% (5) 11.9% (5) 19.05% (8) 9.52% (4) 23.81% (10) 23.81% (10)
 Атлетико М 8.89% (4) 17.78% (8) 17.78% (8) 17.78% (8) 24.44% (11) 13.33% (6)

Предыдущие игры

Хетафе Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Осасуна 0:0 Хетафе Реал Мадрид 1:0 Хетафе
Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Вальядолид 1:1 Хетафе Хетафе 1:1 Эйбар Хетафе 0:0 Эспаньол Гранада 2:1 Хетафе Хетафе 0:0 Сельта Мальорка 0:1 Хетафе Аякс 2:1 Хетафе Хетафе 0:3 Севилья Хетафе 2:0 Аякс Барселона 2:1 Хетафе Хетафе 3:0 Валенсия Атлетик Б 0:2 Хетафе Хетафе 1:0 Бетис Леганес 0:3 Хетафе Бадалона 2:0 Хетафе
Атлетико М Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Атлетико М 1:0 Бетис Сельта 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:0 Мальорка Барселона 2:2 Атлетико М
Атлетико М 2:1 Алавес Леванте 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Вальядолид Осасуна 0:5 Атлетико М Атлетик Б 1:1 Атлетико М Ливерпуль 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:2 Севилья Эспаньол 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:1 Вильярреал Атлетико М 1:0 Ливерпуль Валенсия 2:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Гранада Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Атлетико М 0:0 Леганес Леонеса 2:1 Атлетико М Эйбар 2:0 Атлетико М

Последние игры между собой

Хетафе: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
Атлетико М: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Атлетико М 1:0 Хетафе Ла Лига Атлетико М 2:0 Хетафе Примера Хетафе 0:2 Атлетико М Примера Хетафе 0:1 Атлетико М Примера
Атлетико М 2:0 Хетафе Примера Хетафе 0:0 Атлетико М Товарищеские матчи Хетафе 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Хетафе Примера Атлетико М 2:0 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Атлетико М Примера Хетафе 0:2 Атлетико М Примера Атлетико М 7:0 Хетафе Примера Хетафе 0:0 Атлетико М Примера Хетафе 0:0 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 3:0 Хетафе Кубок Короля Атлетико М 2:0 Хетафе Примера Атлетико М 3:0 Хетафе Примера Хетафе 3:2 Атлетико М Примера Хетафе 1:1 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Хетафе Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 36 25 8 3 66 - 22 83
2. Барселона Заявка 36 24 7 5 80 - 36 79
3. Севилья Заявка 36 18 12 6 53 - 34 66
4. Атлетико М Заявка 36 17 15 4 48 - 26 66
5. Вильярреал Заявка 36 17 6 13 58 - 47 57
6. Реал Сосьедад Заявка 36 16 6 14 55 - 47 54
7. Хетафе Заявка 36 14 12 10 43 - 34 54
8. Атлетик Б Заявка 36 13 12 11 41 - 32 51
9. Гранада Заявка 36 14 8 14 46 - 44 50
10. Валенсия Заявка 36 13 11 12 45 - 52 50
11. Осасуна Заявка 36 12 12 12 42 - 51 48
12. Леванте Заявка 36 12 7 17 43 - 51 43
13. Бетис Заявка 36 10 11 15 47 - 56 41
14. Эйбар Заявка 36 10 9 17 36 - 51 39
15. Вальядолид Заявка 36 8 15 13 29 - 40 39
16. Алавес Заявка 36 9 9 18 32 - 53 36
17. Сельта Заявка 36 7 15 14 35 - 46 36
18. Мальорка Заявка 36 9 5 22 37 - 61 32
19. Леганес Заявка 36 7 11 18 26 - 49 32
20. Эспаньол Заявка 36 5 9 22 27 - 57 24
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Хетафе - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 июля 2020, осталось 2 дня 19 часов 44 минуты.


    • Прогнозы 54
    Хетафе 3.7% (2)
    X 16.7% (9)
    Атлетико М 79.6% (43)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Хетафе - Атлетико М

    Исход игры
    Хетафе
    3.7% (2)
    Ничья
    16.7% (9)
    Атлетико М
    79.6% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.96% (31)
    Меньше
    34.04% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    76.6% (36)
    Нет
    23.4% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетико М
    48.1% (26)
    1:1 Ничья
    13% (7)
    0:1 Атлетико М
    11.1% (6)
    0:2 Атлетико М
    5.6% (3)
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