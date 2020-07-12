Хетафе
Позже
Стадион: Колизеум Альфонсо Перес
Атлетико М
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мата Хайме
|11 (3)
|0.29
|2.
|Анхель Луис
|10 (1)
|0.26
|3.
|Видаль Молина
|5 (2)
|0.13
|4.
|Тимор Давид
|3
|0.08
|5.
|Кабрера Леандро
|2
|0.05
|6.
|Ньом Аллан
|2
|0.05
|7.
|Максимович Неманья
|2
|0.05
|8.
|Кукурелья Марк
|1
|0.03
|9.
|Дамиан Суарес
|1
|0.03
|10.
|Джейсон
|1
|0.03
|11.
|Кенеди Роберт
|1
|0.03
|12.
|Арамбарри Мауро
|1
|0.03
|13.
|Дуро Уго
|1
|0.03
|14.
|Этебо Огенекаро
|1
|0.03
|15.
|Портильо Франсиско
|0
|0
|16.
|Дейверсон Силва
|0
|0
|17.
|Оливера Матиас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мората Альваро
|12 (2)
|0.32
|2.
|Фелиш Жоау
|6
|0.16
|3.
|Ньигес Сауль
|6 (2)
|0.16
|4.
|Корреа Анхель
|5
|0.13
|5.
|Коста Диего
|5 (2)
|0.13
|6.
|Коке Хорхе
|3
|0.08
|7.
|Витоло Виктор
|3
|0.08
|8.
|Льоренте Маркос
|2
|0.05
|9.
|Томас Тейе
|2
|0.05
|10.
|Лоди Ренан
|1
|0.03
|11.
|Карраско Янник
|1
|0.03
|12.
|Фелипе Аугусто IV
|1
|0.03
|13.
|Триппьер Киран
|0
|0
|14.
|Эррера Эктор
|0
|0
|15.
|Врсалько Шиме
|0
|0
|16.
|Ариас Сантьяго
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дамиан Суарес
|14
|0
|2.
|Мата Хайме
|14
|0
|3.
|Ньом Аллан
|13
|0
|4.
|Арамбарри Мауро
|10
|1
|5.
|Кукурелья Марк
|9
|0
|6.
|Этчейта Хавьер
|7
|0
|7.
|Видаль Молина
|5
|1
|8.
|Оливера Матиас
|5
|1
|9.
|Дьене Даконам
|5
|0
|10.
|Джейсон
|5
|0
|11.
|Максимович Неманья
|5
|0
|12.
|Анхель Луис
|5
|0
|13.
|Чема Родригес
|4
|0
|14.
|Этебо Огенекаро
|4
|0
|15.
|Кабрера Леандро
|3
|0
|16.
|Портильо Франсиско
|3
|0
|17.
|Тимор Давид
|3
|0
|18.
|Дуро Уго
|3
|0
|19.
|Сория Давид
|2
|0
|20.
|Кенеди Роберт
|2
|0
|21.
|Бергара Маркель
|2
|0
|22.
|Фахир Файсал
|2
|0
|23.
|Дейверсон Силва
|2
|0
|24.
|Бруно Гонсалес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Томас Тейе
|12
|0
|2.
|Ньигес Сауль
|10
|0
|3.
|Фелипе Аугусто IV
|7
|0
|4.
|Мората Альваро
|5
|1
|5.
|Лоди Ренан
|5
|1
|6.
|Савич Стефан
|6
|0
|7.
|Фелиш Жоау
|6
|0
|8.
|Коста Диего
|5
|0
|9.
|Коке Хорхе
|5
|0
|10.
|Корреа Анхель
|5
|0
|11.
|Льоренте Маркос
|4
|0
|12.
|Эрмосо Марио
|2
|1
|13.
|Врсалько Шиме
|3
|0
|14.
|Витоло Виктор
|3
|0
|15.
|Триппьер Киран
|2
|0
|16.
|Лемар Тома
|2
|0
|17.
|Карраско Янник
|2
|0
|18.
|Эррера Эктор
|1
|0
|19.
|Ариас Сантьяго
|1
|0
|20.
|Хименес Хосе
|1
|0
|21.
|Санчес Мануэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хетафе
|11.9% (5)
|11.9% (5)
|19.05% (8)
|9.52% (4)
|23.81% (10)
|23.81% (10)
|Атлетико М
|8.89% (4)
|17.78% (8)
|17.78% (8)
|17.78% (8)
|24.44% (11)
|13.33% (6)
Предыдущие игры
Хетафе Последние 20 матчей: +7 =6 -7Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Осасуна 0:0 Хетафе Реал Мадрид 1:0 Хетафе
Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Вальядолид 1:1 Хетафе Хетафе 1:1 Эйбар Хетафе 0:0 Эспаньол Гранада 2:1 Хетафе Хетафе 0:0 Сельта Мальорка 0:1 Хетафе Аякс 2:1 Хетафе Хетафе 0:3 Севилья Хетафе 2:0 Аякс Барселона 2:1 Хетафе Хетафе 3:0 Валенсия Атлетик Б 0:2 Хетафе Хетафе 1:0 Бетис Леганес 0:3 Хетафе Бадалона 2:0 Хетафе
Атлетико М Последние 20 матчей: +10 =7 -3Атлетико М 1:0 Бетис Сельта 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:0 Мальорка Барселона 2:2 Атлетико М
Атлетико М 2:1 Алавес Леванте 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Вальядолид Осасуна 0:5 Атлетико М Атлетик Б 1:1 Атлетико М Ливерпуль 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:2 Севилья Эспаньол 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:1 Вильярреал Атлетико М 1:0 Ливерпуль Валенсия 2:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Гранада Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Атлетико М 0:0 Леганес Леонеса 2:1 Атлетико М Эйбар 2:0 Атлетико М
Последние игры между собой
Хетафе: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
Атлетико М: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Атлетико М 2:0 Хетафе Примера Хетафе 0:0 Атлетико М Товарищеские матчи Хетафе 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Хетафе Примера Атлетико М 2:0 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Атлетико М Примера Хетафе 0:2 Атлетико М Примера Атлетико М 7:0 Хетафе Примера Хетафе 0:0 Атлетико М Примера Хетафе 0:0 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 3:0 Хетафе Кубок Короля Атлетико М 2:0 Хетафе Примера Атлетико М 3:0 Хетафе Примера Хетафе 3:2 Атлетико М Примера Хетафе 1:1 Атлетико М Примера Атлетико М 2:0 Хетафе Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|36
|25
|8
|3
|66 - 22
|83
|2.
|Барселона
|Заявка
|36
|24
|7
|5
|80 - 36
|79
|3.
|Севилья
|Заявка
|36
|18
|12
|6
|53 - 34
|66
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|36
|17
|15
|4
|48 - 26
|66
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|36
|17
|6
|13
|58 - 47
|57
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|36
|16
|6
|14
|55 - 47
|54
|7.
|Хетафе
|Заявка
|36
|14
|12
|10
|43 - 34
|54
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|36
|13
|12
|11
|41 - 32
|51
|9.
|Гранада
|Заявка
|36
|14
|8
|14
|46 - 44
|50
|10.
|Валенсия
|Заявка
|36
|13
|11
|12
|45 - 52
|50
|11.
|Осасуна
|Заявка
|36
|12
|12
|12
|42 - 51
|48
|12.
|Леванте
|Заявка
|36
|12
|7
|17
|43 - 51
|43
|13.
|Бетис
|Заявка
|36
|10
|11
|15
|47 - 56
|41
|14.
|Эйбар
|Заявка
|36
|10
|9
|17
|36 - 51
|39
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|36
|8
|15
|13
|29 - 40
|39
|16.
|Алавес
|Заявка
|36
|9
|9
|18
|32 - 53
|36
|17.
|Сельта
|Заявка
|36
|7
|15
|14
|35 - 46
|36
|18.
|Мальорка
|Заявка
|36
|9
|5
|22
|37 - 61
|32
|19.
|Леганес
|Заявка
|36
|7
|11
|18
|26 - 49
|32
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|36
|5
|9
|22
|27 - 57
|24
Прогнозы на матч Хетафе - Атлетико М
Исход игры
Хетафе
3.7% (2)
Ничья
16.7% (9)
Атлетико М
79.6% (43)
Тотал 2.5
Больше
65.96% (31)
Меньше
34.04% (16)
Обе команды забьют
Да
76.6% (36)
Нет
23.4% (11)
Популярный счёт
1:2 Атлетико М
48.1% (26)
1:1 Ничья
13% (7)
0:1 Атлетико М
11.1% (6)
0:2 Атлетико М
5.6% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!