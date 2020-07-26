Портимоненсе
0:0
Первый тайм: 35'
Стадион: Мунисипал-ди-Портиман
Авеш
3' Желтая карточкаДиаките Умар
22' Желтая карточкаБоа Морте Аилтон
22
Андзаи
Коки
28
Виллиан
II
88
Кошта
Бруну
10
Бруно
Табата
36
Канде
Фали
44
Мораис
Бруно
15
Диаките
Умар
21
Гонсалвес
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Андзаи КокиЗащитник
- Защитник
-
28 Виллиан IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Кошта БрунуПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Бруно ТабатаПолузащитник
- Нападающий
-
36 Канде ФалиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Са ПедруПолузащитник
- Нападающий
-
14 Гомеш БетуНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Мораис БруноЗащитник
-
15 Диаките УмарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 ГонсалвесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
97 Хесус БруноЗащитник
-
6 БруниньоЗащитник
-
13 ЖаилсонЗащитник
-
45 Варела ХосеПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Соареш ПедруНападающий
-
Главный тренер: Nuno Manta Santos
Ход матча
3'
22'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Денер Клементе
|5
|0.15
|2.
|Боа Морте Аилтон
|4
|0.12
|3.
|Жадсон II
|3
|0.09
|4.
|Ваш Те Рикарду
|2
|0.06
|5.
|Фернандес Лукас IV
|2
|0.06
|6.
|Виллиан II
|2
|0.06
|7.
|Поссиньоло Лукас
|2 (2)
|0.06
|8.
|Бруно Табата
|1
|0.03
|9.
|Хакмен Эммануэль
|1
|0.03
|10.
|Андзаи Коки
|1
|0.03
|11.
|Ромуло III
|1 (1)
|0.03
|12.
|Мартинес Джексон
|1
|0.03
|13.
|Иури Фрейтас
|1
|0.03
|14.
|Жуниор Таварес
|1
|0.03
|15.
|Энрике XXII
|0
|0
|16.
|Рикарду Абел
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мохаммади Мехрдад
|8 (3)
|0.24
|2.
|Велинтон Жуниор
|7 (1)
|0.21
|3.
|Зидан Энцо
|2
|0.06
|4.
|Банжаки Зидан
|1
|0.03
|5.
|Гонсалвес
|1
|0.03
|6.
|Мехремич Ади
|1
|0.03
|7.
|Маседу Рубен
|1
|0.03
|8.
|Ямга Кевин
|1
|0.03
|9.
|Кахраба
|1
|0.03
|10.
|Мангаш Рикарду
|1
|0.03
|11.
|Джигала Адам
|0
|0
|12.
|Оливейра Гомес
|0
|0
|13.
|Фигейреду Афоншу
|0
|0
|14.
|Фалькао Клаудио
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Са Педру
|9
|0
|2.
|Виллиан II
|7
|1
|3.
|Энрике XXII
|6
|1
|4.
|Поссиньоло Лукас
|6
|0
|5.
|Денер Клементе
|5
|0
|6.
|Хакмен Эммануэль
|5
|0
|7.
|Фернандес Лукас IV
|5
|0
|8.
|Кошта Бруну
|4
|0
|9.
|Боа Морте Аилтон
|4
|0
|10.
|Жадсон II
|4
|0
|11.
|Бруно Табата
|3
|0
|12.
|Мартинес Джексон
|3
|0
|13.
|Оливейро Андерсон II
|3
|0
|14.
|Фрейтас Родригу
|3
|0
|15.
|Иури Фрейтас
|2
|0
|16.
|Канде Фали
|2
|0
|17.
|Ваш Те Рикарду
|1
|0
|18.
|Рикарду Абел
|1
|0
|19.
|Гонда Сюити
|1
|0
|20.
|Жуниор Таварес
|1
|0
|21.
|Марлос Морено
|1
|0
|22.
|Ромуло III
|1
|0
|23.
|Гомеш Бету
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мангаш Рикарду
|6
|1
|2.
|Фалькао Клаудио
|6
|1
|3.
|Фернандо Луис II
|5
|1
|4.
|Оливейра Гомес
|6
|0
|5.
|Велинтон Жуниор
|6
|0
|6.
|Жаилсон
|6
|0
|7.
|Мораис Бруно
|4
|1
|8.
|Бёнардо Квентин
|5
|0
|9.
|Ямга Кевин
|5
|0
|10.
|Диаките Умар
|3
|1
|11.
|Маседу Рубен
|3
|1
|12.
|Джигала Адам
|4
|0
|13.
|Гонсалвес
|3
|0
|14.
|Буату-Мананга Жонатан
|3
|0
|15.
|Милош Мато
|3
|0
|16.
|Банжаки Зидан
|3
|0
|17.
|Фигейреду Афоншу
|1
|1
|18.
|Мехремич Ади
|2
|0
|19.
|Эстрела
|2
|0
|20.
|Мохаммади Мехрдад
|2
|0
|21.
|Зидан Энцо
|2
|0
|22.
|Варела Хосе
|1
|0
|23.
|Дельгаду Педру
|1
|0
|24.
|Шимонек Фабио
|1
|0
|25.
|Хавьер Бруно
|1
|0
|26.
|Таварес Мигел
|1
|0
|27.
|Лоуренсу Бруну II
|1
|0
|28.
|Соареш Педру
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Портимоненсе
|12% (3)
|20% (5)
|28% (7)
|8% (2)
|16% (4)
|16% (4)
|Авеш
|21.74% (5)
|17.39% (4)
|26.09% (6)
|13.04% (3)
|13.04% (3)
|8.7% (2)
Предыдущие игры
Портимоненсе Последние 20 матчей: + = -Пасуш де Феррейра 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 2:1 Боавишта Риу Аве 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:1 Витория Гимарайнш
Фамаликан 0:1 Портимоненсе Портимоненсе 3:2 Маритиму Санта-Клара 1:1 Портимоненсе Портимоненсе 2:2 Бенфика Портимоненсе 1:0 Жил Висенте Брага 3:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:0 Витория Сетубал Порту 1:0 Портимоненсе Портимоненсе 1:1 Морейренсе Спортинг Л 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:1 Тондела Белененсеш 2:1 Портимоненсе Авеш 3:0 Портимоненсе Портимоненсе 0:0 Пасуш де Феррейра Портимоненсе 3:2 Дуйсбург Боавишта 1:1 Портимоненсе
Авеш Последние 20 матчей: + = -Авеш 0:4 Бенфика Санта-Клара 3:0 Авеш Авеш 1:0 Витория Сетубал Брага 4:0 Авеш
Авеш 0:1 Морейренсе Жил Висенте 3:0 Авеш Авеш 0:0 Порту Тондела 2:0 Авеш Авеш 0:2 Белененсеш Спортинг Л 2:0 Авеш Авеш 1:3 Пасуш де Феррейра Авеш 0:2 Витория Гимарайнш Фамаликан 1:1 Авеш Авеш 0:4 Риу Аве Маритиму 1:2 Авеш Авеш 0:1 Боавишта Авеш 3:0 Портимоненсе Бенфика 2:1 Авеш Авеш 0:1 Санта-Клара Витория Сетубал 1:0 Авеш
Последние игры между собой
Портимоненсе: победы: 4, ничьи: 10, поражения: 6
Авеш: победы: 6, ничьи: 10, поражения: 4
Портимоненсе 2:2 Авеш Примейра-лига Портимоненсе 2:1 Авеш Португальская вторая лига Авеш 1:0 Портимоненсе Португальская вторая лига Портимоненсе 0:1 Авеш Португальская вторая лига Авеш 1:1 Портимоненсе Португальская вторая лига Портимоненсе 3:0 Авеш Кубок лиги Портимоненсе 1:1 Авеш Португальская вторая лига Авеш 0:0 Портимоненсе Португальская вторая лига Авеш 0:0 Портимоненсе Португальская вторая лига Портимоненсе 1:0 Авеш Португальская вторая лига Авеш 0:0 Портимоненсе Португальская вторая лига Портимоненсе 1:0 Авеш Португальская вторая лига Авеш 1:1 Портимоненсе Главная лига Портимоненсе 1:1 Авеш Главная лига Портимоненсе 1:1 Авеш Кубок лиги Авеш 3:2 Портимоненсе Кубок лиги
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|34
|26
|4
|4
|74 - 22
|82
|2.
|Бенфика
|Заявка
|34
|24
|5
|5
|71 - 26
|77
|3.
|Брага
|Заявка
|34
|18
|6
|10
|61 - 40
|60
|4.
|Спортинг Л
|Заявка
|34
|18
|6
|10
|49 - 34
|60
|5.
|Риу Аве
|Заявка
|34
|15
|10
|9
|48 - 36
|55
|6.
|Фамаликан
|Заявка
|34
|14
|12
|8
|53 - 51
|54
|7.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|34
|13
|11
|10
|53 - 38
|50
|8.
|Морейренсе
|0:0 Заявка
|34
|10
|14
|10
|41 - 42
|44
|9.
|Жил Висенте
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|40 - 44
|43
|10.
|Санта-Клара
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|36 - 41
|43
|11.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|34
|11
|6
|17
|36 - 52
|39
|12.
|Боавишта
|Заявка
|34
|10
|9
|15
|28 - 39
|39
|13.
|Маритиму
|Заявка
|34
|9
|12
|13
|34 - 42
|39
|14.
|Белененсеш
|0:0 Заявка
|34
|9
|9
|16
|27 - 52
|36
|15.
|Тондела
|0:0 Заявка
|34
|8
|10
|16
|28 - 43
|34
|16.
|Витория Сетубал
|0:0 Заявка
|34
|6
|14
|14
|25 - 43
|32
|17.
|Портимоненсе
|0:0 Заявка
|34
|6
|13
|15
|28 - 45
|31
|18.
|Авеш
|0:0 Заявка
|34
|5
|3
|26
|24 - 66
|18
Прогнозы на матч Портимоненсе 0:0 Авеш
Исход игры
Портимоненсе
86% (135)
Ничья
11.5% (18)
Авеш
2.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
31.97% (47)
Меньше
68.03% (100)
Обе команды забьют
Да
36.05% (53)
Нет
63.95% (94)
Популярный счёт
1:0 Портимоненсе
31.2% (49)
2:0 Портимоненсе
21% (33)
2:1 Портимоненсе
19.7% (31)
1:1 Ничья
8.9% (14)
3:0 Портимоненсе
5.1% (8)
3:1 Портимоненсе
2.5% (4)
1:2 Авеш
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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