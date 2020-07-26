  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
Портимоненсе
0:0
Первый тайм: 35'

Стадион:
Авеш
0'
3' Желтая карточка
Диаките Умар
22' Желтая карточка
Боа Морте Аилтон
35'
1
Рикарду
Абел
22
Андзаи
Коки
3
Поссиньоло
Лукас
28
Виллиан
II
23
Жуниор
Таварес
77
Боа
Морте
Аилтон
88
Кошта
Бруну
7
Денер
Клементе
10
Бруно
Табата
9
Мартинес
Джексон
36
Канде
Фали
99
Dimitar
Sheytanov
98
Таварес
Клаудио
44
Мораис
Бруно
15
Диаките
Умар
19
Мангаш
Рикарду
25
Фигейреду
Афоншу
20
Банжаки
Зидан
7
Оливейра
Гомес
21
Гонсалвес
14
Муандилмаджи
Мариус
79
Туре
Мохамед
II
Портимоненсе
4-4-2
Авеш
5-3-2

Ход матча

3'
 
Диаките Умар
22'
Боа Морте Аилтон
 

Бомбардиры внутри турнира

Портимоненсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Денер Клементе 5 0.15
2. Боа Морте Аилтон 4 0.12
3. Жадсон II 3 0.09
4. Ваш Те Рикарду 2 0.06
5. Фернандес Лукас IV 2 0.06
6. Виллиан II 2 0.06
7. Поссиньоло Лукас 2 (2) 0.06
8. Бруно Табата 1 0.03
9. Хакмен Эммануэль 1 0.03
10. Андзаи Коки 1 0.03
11. Ромуло III 1 (1) 0.03
12. Мартинес Джексон 1 0.03
13. Иури Фрейтас 1 0.03
14. Жуниор Таварес 1 0.03
15. Энрике XXII 0 0
16. Рикарду Абел 0 0
Авеш
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мохаммади Мехрдад 8 (3) 0.24
2. Велинтон Жуниор 7 (1) 0.21
3. Зидан Энцо 2 0.06
4. Банжаки Зидан 1 0.03
5. Гонсалвес 1 0.03
6. Мехремич Ади 1 0.03
7. Маседу Рубен 1 0.03
8. Ямга Кевин 1 0.03
9. Кахраба 1 0.03
10. Мангаш Рикарду 1 0.03
11. Джигала Адам 0 0
12. Оливейра Гомес 0 0
13. Фигейреду Афоншу 0 0
14. Фалькао Клаудио 0 0

Карточки

Портимоненсе
# Игрок      
1. Са Педру 9 0
2. Виллиан II 7 1
3. Энрике XXII 6 1
4. Поссиньоло Лукас 6 0
5. Денер Клементе 5 0
6. Хакмен Эммануэль 5 0
7. Фернандес Лукас IV 5 0
8. Кошта Бруну 4 0
9. Боа Морте Аилтон 4 0
10. Жадсон II 4 0
11. Бруно Табата 3 0
12. Мартинес Джексон 3 0
13. Оливейро Андерсон II 3 0
14. Фрейтас Родригу 3 0
15. Иури Фрейтас 2 0
16. Канде Фали 2 0
17. Ваш Те Рикарду 1 0
18. Рикарду Абел 1 0
19. Гонда Сюити 1 0
20. Жуниор Таварес 1 0
21. Марлос Морено 1 0
22. Ромуло III 1 0
23. Гомеш Бету 1 0
Авеш
# Игрок      
1. Мангаш Рикарду 6 1
2. Фалькао Клаудио 6 1
3. Фернандо Луис II 5 1
4. Оливейра Гомес 6 0
5. Велинтон Жуниор 6 0
6. Жаилсон 6 0
7. Мораис Бруно 4 1
8. Бёнардо Квентин 5 0
9. Ямга Кевин 5 0
10. Диаките Умар 3 1
11. Маседу Рубен 3 1
12. Джигала Адам 4 0
13. Гонсалвес 3 0
14. Буату-Мананга Жонатан 3 0
15. Милош Мато 3 0
16. Банжаки Зидан 3 0
17. Фигейреду Афоншу 1 1
18. Мехремич Ади 2 0
19. Эстрела 2 0
20. Мохаммади Мехрдад 2 0
21. Зидан Энцо 2 0
22. Варела Хосе 1 0
23. Дельгаду Педру 1 0
24. Шимонек Фабио 1 0
25. Хавьер Бруно 1 0
26. Таварес Мигел 1 0
27. Лоуренсу Бруну II 1 0
28. Соареш Педру 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Портимоненсе 12% (3) 20% (5) 28% (7) 8% (2) 16% (4) 16% (4)
 Авеш 21.74% (5) 17.39% (4) 26.09% (6) 13.04% (3) 13.04% (3) 8.7% (2)

Предыдущие игры

Портимоненсе Последние 20 матчей: + = -
Пасуш де Феррейра 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 2:1 Боавишта Риу Аве 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:1 Витория Гимарайнш
Фамаликан 0:1 Портимоненсе Портимоненсе 3:2 Маритиму Санта-Клара 1:1 Портимоненсе Портимоненсе 2:2 Бенфика Портимоненсе 1:0 Жил Висенте Брага 3:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:0 Витория Сетубал Порту 1:0 Портимоненсе Портимоненсе 1:1 Морейренсе Спортинг Л 2:1 Портимоненсе Портимоненсе 0:1 Тондела Белененсеш 2:1 Портимоненсе Авеш 3:0 Портимоненсе Портимоненсе 0:0 Пасуш де Феррейра Портимоненсе 3:2 Дуйсбург Боавишта 1:1 Портимоненсе
Авеш Последние 20 матчей: + = -
Авеш 0:4 Бенфика Санта-Клара 3:0 Авеш Авеш 1:0 Витория Сетубал Брага 4:0 Авеш
Авеш 0:1 Морейренсе Жил Висенте 3:0 Авеш Авеш 0:0 Порту Тондела 2:0 Авеш Авеш 0:2 Белененсеш Спортинг Л 2:0 Авеш Авеш 1:3 Пасуш де Феррейра Авеш 0:2 Витория Гимарайнш Фамаликан 1:1 Авеш Авеш 0:4 Риу Аве Маритиму 1:2 Авеш Авеш 0:1 Боавишта Авеш 3:0 Портимоненсе Бенфика 2:1 Авеш Авеш 0:1 Санта-Клара Витория Сетубал 1:0 Авеш

Последние игры между собой

Портимоненсе: победы: 4, ничьи: 10, поражения: 6
Авеш: победы: 6, ничьи: 10, поражения: 4
Авеш 3:0 Портимоненсе Примейра-лига Портимоненсе 1:1 Авеш Примейра-лига Авеш 3:0 Портимоненсе Примейра-лига Авеш 3:0 Портимоненсе Примейра-лига
Портимоненсе 2:2 Авеш Примейра-лига Портимоненсе 2:1 Авеш Португальская вторая лига Авеш 1:0 Портимоненсе Португальская вторая лига Портимоненсе 0:1 Авеш Португальская вторая лига Авеш 1:1 Портимоненсе Португальская вторая лига Портимоненсе 3:0 Авеш Кубок лиги Портимоненсе 1:1 Авеш Португальская вторая лига Авеш 0:0 Портимоненсе Португальская вторая лига Авеш 0:0 Портимоненсе Португальская вторая лига Портимоненсе 1:0 Авеш Португальская вторая лига Авеш 0:0 Портимоненсе Португальская вторая лига Портимоненсе 1:0 Авеш Португальская вторая лига Авеш 1:1 Портимоненсе Главная лига Портимоненсе 1:1 Авеш Главная лига Портимоненсе 1:1 Авеш Кубок лиги Авеш 3:2 Портимоненсе Кубок лиги
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 34 26 4 4 74 - 22 82
2. Бенфика Заявка 34 24 5 5 71 - 26 77
3. Брага Заявка 34 18 6 10 61 - 40 60
4. Спортинг Л Заявка 34 18 6 10 49 - 34 60
5. Риу Аве Заявка 34 15 10 9 48 - 36 55
6. Фамаликан Заявка 34 14 12 8 53 - 51 54
7. Витория Гимарайнш Заявка 34 13 11 10 53 - 38 50
8. Морейренсе 0:0 Заявка 34 10 14 10 41 - 42 44
9. Жил Висенте Заявка 34 11 10 13 40 - 44 43
10. Санта-Клара Заявка 34 11 10 13 36 - 41 43
11. Пасуш де Феррейра Заявка 34 11 6 17 36 - 52 39
12. Боавишта Заявка 34 10 9 15 28 - 39 39
13. Маритиму Заявка 34 9 12 13 34 - 42 39
14. Белененсеш 0:0 Заявка 34 9 9 16 27 - 52 36
15. Тондела 0:0 Заявка 34 8 10 16 28 - 43 34
16. Витория Сетубал 0:0 Заявка 34 6 14 14 25 - 43 32
17. Портимоненсе 0:0 Заявка 34 6 13 15 28 - 45 31
18. Авеш 0:0 Заявка 34 5 3 26 24 - 66 18
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio do Portimonense. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 157
Портимоненсе 86% (135)
X 11.5% (18)
Авеш 2.5% (4)
Все прогнозы
1.58 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Портимоненсе 0:0 Авеш

Исход игры
Портимоненсе
86% (135)
Ничья
11.5% (18)
Авеш
2.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
31.97% (47)
Меньше
68.03% (100)
Обе команды забьют
Да
36.05% (53)
Нет
63.95% (94)
Популярный счёт
1:0 Портимоненсе
31.2% (49)
2:0 Портимоненсе
21% (33)
2:1 Портимоненсе
19.7% (31)
1:1 Ничья
8.9% (14)
3:0 Портимоненсе
5.1% (8)
3:1 Портимоненсе
2.5% (4)
1:2 Авеш
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Где смотреть матч Портимоненсе 0:0 Авеш онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный