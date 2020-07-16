Незаметно пролетели пятнадцать минут перерыва. Пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!

Убежал от опеки по флангу Семеду и прострелил в штрафную, но здесь Месси нарушил правила в борьбе против Гарсии.

Длинный заброс исполнил Пике в штрафную, куда ворвался Месси и продлил на дальнюю штангу, но никто из партнеров не смог откликнуться на этот пас.

Пауза в матче. Получил повреждение в столкновении с соперником Брашанац. Потребуется ему помощь медиков.

Своим свистком отправил судья команды на перерыв. Минимальный перевес после первого тайма имеет "Осасуна".

45' Судья компенсировал к времени первого тайма целых три минуты.

44' Фати накрутил соперника на фланге и покатил в штрафную на Брайтвайта, который пробил вторым касанием, но не попал в створ ворот.

43' С правого фланга Роберто сместился в штрафную и пробил по воротам. Мяч от головы Эступиньяна едва не залетел в девятку, но прошел рядом со штангой.

42' С правого фланга навесил Семеду на дальнюю штангу, где пытался пробить Брайтвайт, но проиграл он борьбу за мяч Навасу.

41' Обыгрался в стеночку Фирпо с Фати перед чужой штрафной, после чего пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.

40' Красиво пяткой отдал пас Фати в штрафную, куда ворвался Семеду, но пробить по воротам ему не позволил в подкате Гарсия.

38' Забрасывал с правого фланга Брашанац, но в чужой штрафной не смог пробить головой Адриан в борьбе с Пике.

37' Очередная подача с угла поля завершилась ничем. Прочитал эпизод Эррера и кулаками вынес мяч в аут.

36' С угла поля навесил Месси на ближнюю штангу, но здесь Навас оказался самым проворным и вынес мяч головой.

35' Прорывался по флангу Роберто и прострелил вдоль ворот, но рикошетом от ноги защитника мяч полетел на угловой.

34' Дальний заброс исполнял в штрафную Роберто на ход Фати, но мяч полетел слишком сильно и оказался за лицевой линией.

32' А вот и долгожданная пауза на водопой, которая стала уже традицией для матчей Примеры после карантина.

31' С дальней дистанции пробивал в очередной раз по воротам Перес. Немного выше перекладины полетела сфера.

30' В контратаку убежал на скорости Перес и с тридцати метров пробил по воротам, но мяч стал легкой добычей голкипера.

29' Вырезал Месси в штрафную, куда врывался Фати, но до него мяч не дошел. Хорошо на перехвате отыграл Навас.

28' С угла поля Месси забросил на ближнюю штангу, но здесь пробить головой Ракитичу не позволил в верховой борьбе Эступиньян.

27' Убежал по флангу на скорости Семеду и низом прострелил в штрафную, но от ноги защитника сфера полетела на очередной угловой.

26' Врывался в штрафную Фирпо и попытался пробить в падении после паса от Роберто, но махнул мимо мяча.

25' С угла поля навесил Роберто в центр штрафной, но здесь выиграл верх Навас и головой вынес мяч на фланг.

24' Протащил мяч к штрафной соперника Фати и пробил по воротам, но от ноги защитника мяч полетел на угловой.

23' Диагональ исполнял Пике на правый фланг, куда забегал Семеду, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.

22' Со штрафного Месси закручивал в ближнюю девятку, но мяч, перелетев стенку, угодил точно в крестовину.

21' Грамотно подставился перед чужой штрафной Брайтвайт и вынудил нарушить правила Гарсию. Штрафной удар исполнят каталонцы.

20' С угла поля навесил на дальнюю штангу Видаль, но никто из партнеров так и не смог дотянуться до мяча.

19' Дальний заброс исполнил в штрафную соперника Перес. Здесь первым на мяче оказался Пике и выбил на угловой.

18' Теперь уже Семеду попытался от лицевой линии прострелить в штрафную на Брайтвайта, но этот пас перехватил в подкате Гарсия.

16' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Хосе Арнаис! Протащил мяч по левой бровке Эступиньян и от лицевой линии прострелил в штрафную. Здесь оторвался от опеки Арнаис и в касание с лету вколотил сферу точно в ближний нижний угол.

15' Получил по ногам в центре поля Роберто от Манкайолы. Штрафной удар исполнят каталонцы.

14' Долго катают мяч у чужой штрафной каталонцы, но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.

13' С левого фланга забросил Фати в штрафную на Брайтвайта, но тот в борьбе с Гарсией не смог пробить по воротам.

12' Разыграли штрафной каталонцы, после чего с дальней дистанции пробил по воротам Ракитич, но мяч угодил в корпус защитнику.

11' На фланге Видаль заехал сзади по ногам Фати. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Барселоны".

10' Тонко вырезал в штрафную Роберто на ход Месси, но того опередил Умпьерез и вынес мяч далеко в центр поля.

9' Убежал по левой бровке на скорости Эступиньян, но напоролся на Семеду, который в чистом подкате вынес мяч в аут.

8' Забросил с правого фланга Семеду в штрафную на ход Месси, но от не смог добраться до мяча в борьбе против Гарсии.

6' Перехватил мяч перед чужой штрафной Брашанац, прошел вперед и ударил по воротам, но из-под перекладины вытащил Тер Штеген.

5' Со штрафного Месси мягко забросил на дальнюю штангу. Никто из партнеров так и не сумел дотянуться до мяча.

4' Получил перед чужой штрафной сзади по ногам Роберто. Опасный стандарт будут исполнять футболисты "Барселоны".

3' С правого фланга Семеду прострелил в центр штрафной низом, но здесь в борьбе с защитником не смог пробить Брайтвайт.

2' Хозяева будут играть в традиционных сине-гранатовых цветах, гости выбрали себе бело-голубой комплект формы.