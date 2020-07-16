0:1
16' ГолАрнаис Хосе
24
Фирпо
Жуниор
28
Пуч
Рикард
31
Ансу
Фати
21
Перес
Иньиго
16
Арнаис
Хосе
22
Адриан
Лопес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Фирпо ЖуниорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Пуч РикардПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Ансу ФатиНападающий
- Запасные игроки
-
13 Нето МурараВратарь
-
36 Тенас АрнауВратарь
- Защитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Сетьен Кике
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Перес ИньигоПолузащитник
-
16 Арнаис ХосеНападающий
-
22 Адриан ЛопесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Лато ТониЗащитник
-
34 Орос АймарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Уальде ХосеПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Барха ЭнрикеПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
16'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
6 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 3
-
8 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
75 Владение мячом, % 25
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Месси Лионель
|22 (5)
|0.58
|2.
|Суарес Луис
|15 (1)
|0.39
|3.
|Гризманн Антуан
|9
|0.24
|4.
|Видаль Артуро
|8
|0.21
|5.
|Ансу Фати
|6
|0.16
|6.
|Мело Артур
|3
|0.08
|7.
|Альба Жорди
|2
|0.05
|8.
|Бускетс Серхио
|2
|0.05
|9.
|Де Йонг Френки
|2
|0.05
|10.
|Ленгле Клеман
|2
|0.05
|11.
|Ракитич Иван
|1
|0.03
|12.
|Роберто Серхи
|1
|0.03
|13.
|Перес Карлес
|1
|0.03
|14.
|Фирпо Жуниор
|1
|0.03
|15.
|Пике Херард
|1
|0.03
|16.
|Брайтвайт Мартин
|1
|0.03
|17.
|Дембеле Усман
|1
|0.03
|18.
|Тер Штеген Марк-Андре
|0
|0
|19.
|Семеду Нелсон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Авила Эсекьель
|9
|0.24
|2.
|Гарсия Рубен
|8 (1)
|0.21
|3.
|Торрес Роберто
|6 (5)
|0.16
|4.
|Умпьерез Эридейн
|3
|0.08
|5.
|Гальего Энрике
|3
|0.08
|6.
|Ойер Санхурхо
|2
|0.05
|7.
|Арнаис Хосе
|2
|0.05
|8.
|Эступиньян Первис
|1
|0.03
|9.
|Кардона Марк
|1
|0.03
|10.
|Перес Иньиго
|1
|0.03
|11.
|Лато Тони
|1
|0.03
|12.
|Ронкалья Факундо
|1
|0.03
|13.
|Унаи Гарсия
|1
|0.03
|14.
|Роберт Ибаньес
|1
|0.03
|15.
|Монкайола Хон
|1
|0.03
|16.
|Вильяр Хуан
|1 (1)
|0.03
|17.
|Адриан Лопес
|1 (1)
|0.03
|18.
|Мерида Фран
|0
|0
|19.
|Брашанац Дарко
|0
|0
|20.
|Брэндон Льямас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пике Херард
|14
|0
|2.
|Ленгле Клеман
|9
|2
|3.
|Бускетс Серхио
|10
|0
|4.
|Альба Жорди
|7
|0
|5.
|Роберто Серхи
|7
|0
|6.
|Юмтити Самуэль
|6
|0
|7.
|Ракитич Иван
|4
|0
|8.
|Месси Лионель
|4
|0
|9.
|Видаль Артуро
|4
|0
|10.
|Суарес Луис
|4
|0
|11.
|Фирпо Жуниор
|4
|0
|12.
|Де Йонг Френки
|2
|1
|13.
|Ансу Фати
|2
|1
|14.
|Дембеле Усман
|1
|1
|15.
|Гризманн Антуан
|2
|0
|16.
|Араухо Рональд
|0
|1
|17.
|Брайтвайт Мартин
|1
|0
|18.
|Тер Штеген Марк-Андре
|1
|0
|19.
|Мело Артур
|1
|0
|20.
|Семеду Нелсон
|1
|0
|21.
|Пуч Рикард
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ойер Санхурхо
|12
|1
|2.
|Мерида Фран
|8
|1
|3.
|Брашанац Дарко
|8
|0
|4.
|Умпьерез Эридейн
|8
|0
|5.
|Эступиньян Первис
|8
|0
|6.
|Гарсия Давид III
|7
|0
|7.
|Ронкалья Факундо
|3
|2
|8.
|Гарсия Рубен
|6
|0
|9.
|Авила Эсекьель
|6
|0
|10.
|Видаль Начо
|5
|0
|11.
|Гальего Энрике
|5
|0
|12.
|Перес Иньиго
|4
|0
|13.
|Брэндон Льямас
|4
|0
|14.
|Монкайола Хон
|4
|0
|15.
|Эррера Серхио II
|2
|1
|16.
|Роберт Ибаньес
|3
|0
|17.
|Лато Тони
|2
|0
|18.
|Лильо Кастельяно
|2
|0
|19.
|Навас Рауль
|2
|0
|20.
|Арнаис Хосе
|2
|0
|21.
|Вильяр Хуан
|1
|0
|22.
|Торрес Роберто
|1
|0
|23.
|Кардона Марк
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Барселона
|15.58% (12)
|9.09% (7)
|25.97% (20)
|18.18% (14)
|12.99% (10)
|18.18% (14)
|Осасуна
|10.26% (4)
|12.82% (5)
|10.26% (4)
|23.08% (9)
|15.38% (6)
|28.21% (11)
Предыдущие игры
Барселона Последние 20 матчей: + = -Вальядолид 0:1 Барселона Барселона 1:0 Эспаньол Вильярреал 1:4 Барселона Барселона 2:2 Атлетико М
Сельта 2:2 Барселона Барселона 1:0 Атлетик Б Севилья 0:0 Барселона Барселона 2:0 Леганес Мальорка 0:4 Барселона Барселона 1:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 2:0 Барселона Наполи 1:1 Барселона Барселона 5:0 Эйбар Барселона 2:1 Хетафе Бетис 2:3 Барселона Атлетик Б 1:0 Барселона Барселона 2:1 Леванте Барселона 5:0 Леганес Валенсия 2:0 Барселона УД Ибица 1:2 Барселона
Осасуна Последние 20 матчей: + = -Осасуна 2:1 Сельта Бетис 3:0 Осасуна Осасуна 0:0 Хетафе Эйбар 0:2 Осасуна
Осасуна 2:1 Леганес Алавес 0:1 Осасуна Валенсия 2:0 Осасуна Осасуна 0:5 Атлетико М Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Осасуна 1:0 Эспаньол Севилья 3:2 Осасуна Осасуна 0:3 Гранада Атлетик Б 0:1 Осасуна Осасуна 1:4 Реал Мадрид Вильярреал 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 3:1 Осасуна Осасуна 2:0 Леванте Рекреативо 2:3 Осасуна Осасуна 0:0 Вальядолид Аро Депортиво 1:2 Осасуна
Последние игры между собой
Барселона: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 2
Осасуна: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 13
Осасуна 0:0 Барселона Примера Барселона 5:1 Осасуна Примера Осасуна 1:2 Барселона Примера Осасуна 3:2 Барселона Примера Осасуна 1:2 Барселона Кубок Короля Барселона 4:0 Осасуна Кубок Короля Барселона 8:0 Осасуна Примера Барселона 2:0 Осасуна Примера Осасуна 0:3 Барселона Примера Барселона 2:0 Осасуна Примера Осасуна 1:1 Барселона Примера Барселона 0:1 Осасуна Примера Осасуна 2:3 Барселона Примера Барселона 1:0 Осасуна Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|1:0 Заявка
|37
|26
|8
|3
|67 - 22
|86
|2.
|Барселона
|0:1 Заявка
|37
|24
|7
|6
|80 - 37
|79
|3.
|Севилья
|0:0 Заявка
|37
|18
|13
|6
|53 - 34
|67
|4.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|37
|17
|16
|4
|48 - 26
|67
|5.
|Вильярреал
|0:1 Заявка
|37
|17
|6
|14
|58 - 48
|57
|6.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|37
|16
|7
|14
|55 - 47
|55
|7.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|37
|14
|13
|10
|43 - 34
|55
|8.
|Валенсия
|1:0 Заявка
|37
|14
|11
|12
|46 - 52
|53
|9.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|37
|13
|13
|11
|41 - 32
|52
|10.
|Гранада
|1:1 Заявка
|37
|14
|9
|14
|47 - 45
|51
|11.
|Осасуна
|1:0 Заявка
|37
|13
|12
|12
|43 - 51
|51
|12.
|Леванте
|2:2 Заявка
|37
|12
|8
|17
|45 - 53
|44
|13.
|Эйбар
|Заявка
|37
|11
|9
|17
|39 - 52
|42
|14.
|Бетис
|0:0 Заявка
|37
|10
|12
|15
|47 - 56
|42
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|37
|8
|15
|14
|30 - 43
|39
|16.
|Алавес
|0:0 Заявка
|37
|9
|10
|18
|32 - 53
|37
|17.
|Сельта
|2:2 Заявка
|37
|7
|16
|14
|37 - 48
|37
|18.
|Мальорка
|1:1 Заявка
|37
|9
|6
|22
|38 - 62
|33
|19.
|Леганес
|0:0 Заявка
|37
|7
|12
|18
|26 - 49
|33
|20.
|Эспаньол
|0:1 Заявка
|37
|5
|9
|23
|27 - 58
|24
Прогнозы на матч Барселона 0:1 Осасуна
Исход игры
Барселона
96% (143)
Ничья
4% (6)
Осасуна
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
55.8% (77)
Меньше
44.2% (61)
Обе команды забьют
Да
27.54% (38)
Нет
72.46% (100)
Популярный счёт
2:0 Барселона
34.9% (52)
3:0 Барселона
20.8% (31)
3:1 Барселона
14.1% (21)
2:1 Барселона
6% (9)
4:0 Барселона
5.4% (8)
1:0 Барселона
3.4% (5)
4:1 Барселона
2.7% (4)
5:0 Барселона
1.3% (2)
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