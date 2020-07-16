  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Барселона
0:1
Перерыв

Стадион:
Осасуна
0'
0:1
16' Гол
Арнаис Хосе
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
2
Семеду
Нелсон
3
Пике
Херард
15
Ленгле
Клеман
24
Фирпо
Жуниор
20
Роберто
Серхи
4
Ракитич
Иван
28
Пуч
Рикард
10
Месси
Лионель
19
Брайтвайт Мартин
31
Ансу
Фати
1
Эррера
Серхио
II
2
Видаль
Начо
23
Умпьерез
Эридейн
3
Навас
Рауль
5
Гарсия
Давид
III
30
Эступиньян
Первис
20
Брашанац
Дарко
27
Монкайола
Хон
21
Перес
Иньиго
16
Арнаис
Хосе
22
Адриан
Лопес
Барселона
4-3-3
Осасуна
5-3-2

Ход матча

16'
0:1
Арнаис Хосе
(Эступиньян Первис)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 75 Владение мячом, % 25

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Месси Лионель 22 (5) 0.58
2. Суарес Луис 15 (1) 0.39
3. Гризманн Антуан 9 0.24
4. Видаль Артуро 8 0.21
5. Ансу Фати 6 0.16
6. Мело Артур 3 0.08
7. Альба Жорди 2 0.05
8. Бускетс Серхио 2 0.05
9. Де Йонг Френки 2 0.05
10. Ленгле Клеман 2 0.05
11. Ракитич Иван 1 0.03
12. Роберто Серхи 1 0.03
13. Перес Карлес 1 0.03
14. Фирпо Жуниор 1 0.03
15. Пике Херард 1 0.03
16. Брайтвайт Мартин 1 0.03
17. Дембеле Усман 1 0.03
18. Тер Штеген Марк-Андре 0 0
19. Семеду Нелсон 0 0
Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Авила Эсекьель 9 0.24
2. Гарсия Рубен 8 (1) 0.21
3. Торрес Роберто 6 (5) 0.16
4. Умпьерез Эридейн 3 0.08
5. Гальего Энрике 3 0.08
6. Ойер Санхурхо 2 0.05
7. Арнаис Хосе 2 0.05
8. Эступиньян Первис 1 0.03
9. Кардона Марк 1 0.03
10. Перес Иньиго 1 0.03
11. Лато Тони 1 0.03
12. Ронкалья Факундо 1 0.03
13. Унаи Гарсия 1 0.03
14. Роберт Ибаньес 1 0.03
15. Монкайола Хон 1 0.03
16. Вильяр Хуан 1 (1) 0.03
17. Адриан Лопес 1 (1) 0.03
18. Мерида Фран 0 0
19. Брашанац Дарко 0 0
20. Брэндон Льямас 0 0

Карточки

Барселона
# Игрок      
1. Пике Херард 14 0
2. Ленгле Клеман 9 2
3. Бускетс Серхио 10 0
4. Альба Жорди 7 0
5. Роберто Серхи 7 0
6. Юмтити Самуэль 6 0
7. Ракитич Иван 4 0
8. Месси Лионель 4 0
9. Видаль Артуро 4 0
10. Суарес Луис 4 0
11. Фирпо Жуниор 4 0
12. Де Йонг Френки 2 1
13. Ансу Фати 2 1
14. Дембеле Усман 1 1
15. Гризманн Антуан 2 0
16. Араухо Рональд 0 1
17. Брайтвайт Мартин 1 0
18. Тер Штеген Марк-Андре 1 0
19. Мело Артур 1 0
20. Семеду Нелсон 1 0
21. Пуч Рикард 1 0
Осасуна
# Игрок      
1. Ойер Санхурхо 12 1
2. Мерида Фран 8 1
3. Брашанац Дарко 8 0
4. Умпьерез Эридейн 8 0
5. Эступиньян Первис 8 0
6. Гарсия Давид III 7 0
7. Ронкалья Факундо 3 2
8. Гарсия Рубен 6 0
9. Авила Эсекьель 6 0
10. Видаль Начо 5 0
11. Гальего Энрике 5 0
12. Перес Иньиго 4 0
13. Брэндон Льямас 4 0
14. Монкайола Хон 4 0
15. Эррера Серхио II 2 1
16. Роберт Ибаньес 3 0
17. Лато Тони 2 0
18. Лильо Кастельяно 2 0
19. Навас Рауль 2 0
20. Арнаис Хосе 2 0
21. Вильяр Хуан 1 0
22. Торрес Роберто 1 0
23. Кардона Марк 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Барселона 15.58% (12) 9.09% (7) 25.97% (20) 18.18% (14) 12.99% (10) 18.18% (14)
 Осасуна 10.26% (4) 12.82% (5) 10.26% (4) 23.08% (9) 15.38% (6) 28.21% (11)

Предыдущие игры

Барселона Последние 20 матчей: + = -
Вальядолид 0:1 Барселона Барселона 1:0 Эспаньол Вильярреал 1:4 Барселона Барселона 2:2 Атлетико М
Сельта 2:2 Барселона Барселона 1:0 Атлетик Б Севилья 0:0 Барселона Барселона 2:0 Леганес Мальорка 0:4 Барселона Барселона 1:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 2:0 Барселона Наполи 1:1 Барселона Барселона 5:0 Эйбар Барселона 2:1 Хетафе Бетис 2:3 Барселона Атлетик Б 1:0 Барселона Барселона 2:1 Леванте Барселона 5:0 Леганес Валенсия 2:0 Барселона УД Ибица 1:2 Барселона
Осасуна Последние 20 матчей: + = -
Осасуна 2:1 Сельта Бетис 3:0 Осасуна Осасуна 0:0 Хетафе Эйбар 0:2 Осасуна
Осасуна 2:1 Леганес Алавес 0:1 Осасуна Валенсия 2:0 Осасуна Осасуна 0:5 Атлетико М Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Осасуна 1:0 Эспаньол Севилья 3:2 Осасуна Осасуна 0:3 Гранада Атлетик Б 0:1 Осасуна Осасуна 1:4 Реал Мадрид Вильярреал 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 3:1 Осасуна Осасуна 2:0 Леванте Рекреативо 2:3 Осасуна Осасуна 0:0 Вальядолид Аро Депортиво 1:2 Осасуна

Последние игры между собой

Барселона: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 2
Осасуна: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 13
Осасуна 2:2 Барселона Ла Лига Барселона 7:1 Осасуна Примера Осасуна 0:3 Барселона Примера Барселона 7:0 Осасуна Примера
Осасуна 0:0 Барселона Примера Барселона 5:1 Осасуна Примера Осасуна 1:2 Барселона Примера Осасуна 3:2 Барселона Примера Осасуна 1:2 Барселона Кубок Короля Барселона 4:0 Осасуна Кубок Короля Барселона 8:0 Осасуна Примера Барселона 2:0 Осасуна Примера Осасуна 0:3 Барселона Примера Барселона 2:0 Осасуна Примера Осасуна 1:1 Барселона Примера Барселона 0:1 Осасуна Примера Осасуна 2:3 Барселона Примера Барселона 1:0 Осасуна Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1:0 Заявка 37 26 8 3 67 - 22 86
2. Барселона 0:1 Заявка 37 24 7 6 80 - 37 79
3. Севилья 0:0 Заявка 37 18 13 6 53 - 34 67
4. Атлетико М 0:0 Заявка 37 17 16 4 48 - 26 67
5. Вильярреал 0:1 Заявка 37 17 6 14 58 - 48 57
6. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 37 16 7 14 55 - 47 55
7. Хетафе 0:0 Заявка 37 14 13 10 43 - 34 55
8. Валенсия 1:0 Заявка 37 14 11 12 46 - 52 53
9. Атлетик Б 0:0 Заявка 37 13 13 11 41 - 32 52
10. Гранада 1:1 Заявка 37 14 9 14 47 - 45 51
11. Осасуна 1:0 Заявка 37 13 12 12 43 - 51 51
12. Леванте 2:2 Заявка 37 12 8 17 45 - 53 44
13. Эйбар Заявка 37 11 9 17 39 - 52 42
14. Бетис 0:0 Заявка 37 10 12 15 47 - 56 42
15. Вальядолид Заявка 37 8 15 14 30 - 43 39
16. Алавес 0:0 Заявка 37 9 10 18 32 - 53 37
17. Сельта 2:2 Заявка 37 7 16 14 37 - 48 37
18. Мальорка 1:1 Заявка 37 9 6 22 38 - 62 33
19. Леганес 0:0 Заявка 37 7 12 18 26 - 49 33
20. Эспаньол 0:1 Заявка 37 5 9 23 27 - 58 24
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Незаметно пролетели пятнадцать минут перерыва. Пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали! 
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком отправил судья команды на перерыв. Минимальный перевес после первого тайма имеет "Осасуна".
  • 45'
    Пауза в матче. Получил повреждение в столкновении с соперником Брашанац. Потребуется ему помощь медиков.
  • 45'
    Длинный заброс исполнил Пике в штрафную, куда ворвался Месси и продлил на дальнюю штангу, но никто из партнеров не смог откликнуться на этот пас.
  • 45'
    Убежал от опеки по флангу Семеду и прострелил в штрафную, но здесь Месси нарушил правила в борьбе против Гарсии.
  • Дополнительное время
    45'
    Судья компенсировал к времени первого тайма целых три минуты.
  • 44'
    Фати накрутил соперника на фланге и покатил в штрафную на Брайтвайта, который пробил вторым касанием, но не попал в створ ворот.
  • Опасный момент
    43'
    С правого фланга Роберто сместился в штрафную и пробил по воротам. Мяч от головы Эступиньяна едва не залетел в девятку, но прошел рядом со штангой.
  • 42'
    С правого фланга навесил Семеду на дальнюю штангу, где пытался пробить Брайтвайт, но проиграл он борьбу за мяч Навасу.
  • 41'
    Обыгрался в стеночку Фирпо с Фати перед чужой штрафной, после чего пробил по воротам, но на пути мяча оказался защитник.
  • 40'
    Красиво пяткой отдал пас Фати в штрафную, куда ворвался Семеду, но пробить по воротам ему не позволил в подкате Гарсия.
  • 38'
    Забрасывал с правого фланга Брашанац, но в чужой штрафной не смог пробить головой Адриан в борьбе с Пике.
  • 37'
    Очередная подача с угла поля завершилась ничем. Прочитал эпизод Эррера и кулаками вынес мяч в аут.
  • 36'
    С угла поля навесил Месси на ближнюю штангу, но здесь Навас оказался самым проворным и вынес мяч головой.
  • Угловой
    35'
    Прорывался по флангу Роберто и прострелил вдоль ворот, но рикошетом от ноги защитника мяч полетел на угловой.
  • 34'
    Дальний заброс исполнял в штрафную Роберто на ход Фати, но мяч полетел слишком сильно и оказался за лицевой линией.
  • 32'
    А вот и долгожданная пауза на водопой, которая стала уже традицией для матчей Примеры после карантина.
  • 31'
    С дальней дистанции пробивал в очередной раз по воротам Перес. Немного выше перекладины полетела сфера.
  • 30'
    В контратаку убежал на скорости Перес и с тридцати метров пробил по воротам, но мяч стал легкой добычей голкипера.
  • 29'
    Вырезал Месси в штрафную, куда врывался Фати, но до него мяч не дошел. Хорошо на перехвате отыграл Навас.
  • 28'
    С угла поля Месси забросил на ближнюю штангу, но здесь пробить головой Ракитичу не позволил в верховой борьбе Эступиньян.
  • Угловой
    27'
    Убежал по флангу на скорости Семеду и низом прострелил в штрафную, но от ноги защитника сфера полетела на очередной угловой.
  • 26'
    Врывался в штрафную Фирпо и попытался пробить в падении после паса от Роберто, но махнул мимо мяча.
  • 25'
    С угла поля навесил Роберто в центр штрафной, но здесь выиграл верх Навас и головой вынес мяч на фланг.
  • Угловой
    24'
    Протащил мяч к штрафной соперника Фати и пробил по воротам, но от ноги защитника мяч полетел на угловой.
  • 23'
    Диагональ исполнял Пике на правый фланг, куда забегал Семеду, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.
  • Опасный момент
    22'
    Со штрафного Месси закручивал в ближнюю девятку, но мяч, перелетев стенку, угодил точно в крестовину. 
  • 21'
    Грамотно подставился перед чужой штрафной Брайтвайт и вынудил нарушить правила Гарсию. Штрафной удар исполнят каталонцы.
  • 20'
    С угла поля навесил на дальнюю штангу Видаль, но никто из партнеров так и не смог дотянуться до мяча.
  • Угловой
    19'
    Дальний заброс исполнил в штрафную соперника Перес. Здесь первым на мяче оказался Пике и выбил на угловой.
  • 18'
    Теперь уже Семеду попытался от лицевой линии прострелить в штрафную на Брайтвайта, но этот пас перехватил в подкате Гарсия.
  • Описание гола
    16'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Хосе Арнаис! Протащил мяч по левой бровке Эступиньян и от лицевой линии прострелил в штрафную. Здесь оторвался от опеки Арнаис и в касание с лету вколотил сферу точно в ближний нижний угол.
  • 15'
    Получил по ногам в центре поля Роберто от Манкайолы. Штрафной удар исполнят каталонцы.
  • 14'
    Долго катают мяч у чужой штрафной каталонцы, но пройти массированную оборону соперника им пока не удается.
  • 13'
    С левого фланга забросил Фати в штрафную на Брайтвайта, но тот в борьбе с Гарсией не смог пробить по воротам.
  • 12'
    Разыграли штрафной каталонцы, после чего с дальней дистанции пробил по воротам Ракитич, но мяч угодил в корпус защитнику.
  • 11'
    На фланге Видаль заехал сзади по ногам Фати. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Барселоны".
  • 10'
    Тонко вырезал в штрафную Роберто на ход Месси, но того опередил Умпьерез и вынес мяч далеко в центр поля.
  • 9'
    Убежал по левой бровке на скорости Эступиньян, но напоролся на Семеду, который в чистом подкате вынес мяч в аут.
  • 8'
    Забросил с правого фланга Семеду в штрафную на ход Месси, но от не смог добраться до мяча в борьбе против Гарсии.
  • 6'
    Перехватил мяч перед чужой штрафной Брашанац, прошел вперед и ударил по воротам, но из-под перекладины вытащил Тер Штеген.
  • 5'
    Со штрафного Месси мягко забросил на дальнюю штангу. Никто из партнеров так и не сумел дотянуться до мяча.
  • 4'
    Получил перед чужой штрафной сзади по ногам Роберто. Опасный стандарт будут исполнять футболисты "Барселоны".
  • 3'
    С правого фланга Семеду прострелил в центр штрафной низом, но здесь в борьбе с защитником не смог пробить Брайтвайт.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных сине-гранатовых цветах, гости выбрали себе бело-голубой комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты "Осасуны"!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Camp Nou. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Барселона 0:1 Осасуна

Исход игры
Барселона
96% (143)
Ничья
4% (6)
Осасуна
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
55.8% (77)
Меньше
44.2% (61)
Обе команды забьют
Да
27.54% (38)
Нет
72.46% (100)
Популярный счёт
2:0 Барселона
34.9% (52)
3:0 Барселона
20.8% (31)
3:1 Барселона
14.1% (21)
2:1 Барселона
6% (9)
4:0 Барселона
5.4% (8)
1:0 Барселона
3.4% (5)
4:1 Барселона
2.7% (4)
5:0 Барселона
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Где смотреть матч Барселона 0:1 Осасуна онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Прямая трансляция матча после регистрации
Как посмотреть матч бесплатно?

1. Зарегистрироваться у букмекера
2. Выбрать нужный матч в списке матчей, и выбрать видеотрансляцию.
3. Смотреть и наслаждаться. Бесплатно. Без депозитов.

Перейти к просмотру и регистрации

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный