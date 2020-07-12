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Барселона
 
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Стадион:
Осасуна

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Месси Лионель 22 (5) 0.58
2. Суарес Луис 15 (1) 0.39
3. Гризманн Антуан 9 0.24
4. Видаль Артуро 8 0.21
5. Ансу Фати 6 0.16
6. Мело Артур 3 0.08
7. Альба Жорди 2 0.05
8. Бускетс Серхио 2 0.05
9. Де Йонг Френки 2 0.05
10. Ленгле Клеман 2 0.05
11. Ракитич Иван 1 0.03
12. Роберто Серхи 1 0.03
13. Перес Карлес 1 0.03
14. Фирпо Жуниор 1 0.03
15. Пике Херард 1 0.03
16. Брайтвайт Мартин 1 0.03
17. Дембеле Усман 1 0.03
18. Тер Штеген Марк-Андре 0 0
19. Семеду Нелсон 0 0
Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Авила Эсекьель 9 0.24
2. Гарсия Рубен 8 (1) 0.21
3. Торрес Роберто 6 (5) 0.16
4. Умпьерез Эридейн 3 0.08
5. Гальего Энрике 3 0.08
6. Ойер Санхурхо 2 0.05
7. Эступиньян Первис 1 0.03
8. Кардона Марк 1 0.03
9. Перес Иньиго 1 0.03
10. Лато Тони 1 0.03
11. Ронкалья Факундо 1 0.03
12. Унаи Гарсия 1 0.03
13. Роберт Ибаньес 1 0.03
14. Арнаис Хосе 1 0.03
15. Монкайола Хон 1 0.03
16. Вильяр Хуан 1 (1) 0.03
17. Адриан Лопес 1 (1) 0.03
18. Мерида Фран 0 0
19. Брашанац Дарко 0 0
20. Брэндон Льямас 0 0

Карточки

Барселона
# Игрок      
1. Пике Херард 14 0
2. Ленгле Клеман 9 2
3. Бускетс Серхио 10 0
4. Альба Жорди 7 0
5. Роберто Серхи 7 0
6. Юмтити Самуэль 6 0
7. Ракитич Иван 4 0
8. Месси Лионель 4 0
9. Видаль Артуро 4 0
10. Суарес Луис 4 0
11. Фирпо Жуниор 4 0
12. Де Йонг Френки 2 1
13. Ансу Фати 2 1
14. Дембеле Усман 1 1
15. Гризманн Антуан 2 0
16. Араухо Рональд 0 1
17. Брайтвайт Мартин 1 0
18. Тер Штеген Марк-Андре 1 0
19. Мело Артур 1 0
20. Семеду Нелсон 1 0
21. Пуч Рикард 1 0
Осасуна
# Игрок      
1. Ойер Санхурхо 12 1
2. Мерида Фран 8 1
3. Брашанац Дарко 8 0
4. Умпьерез Эридейн 8 0
5. Эступиньян Первис 8 0
6. Гарсия Давид III 7 0
7. Ронкалья Факундо 3 2
8. Гарсия Рубен 6 0
9. Авила Эсекьель 6 0
10. Видаль Начо 5 0
11. Гальего Энрике 5 0
12. Перес Иньиго 4 0
13. Брэндон Льямас 4 0
14. Монкайола Хон 4 0
15. Эррера Серхио II 2 1
16. Роберт Ибаньес 3 0
17. Лато Тони 2 0
18. Лильо Кастельяно 2 0
19. Навас Рауль 2 0
20. Арнаис Хосе 2 0
21. Вильяр Хуан 1 0
22. Торрес Роберто 1 0
23. Кардона Марк 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Барселона 15.58% (12) 9.09% (7) 25.97% (20) 18.18% (14) 12.99% (10) 18.18% (14)
 Осасуна 10.26% (4) 12.82% (5) 10.26% (4) 23.08% (9) 15.38% (6) 28.21% (11)

Предыдущие игры

Барселона Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Вальядолид 0:1 Барселона Барселона 1:0 Эспаньол Вильярреал 1:4 Барселона Барселона 2:2 Атлетико М
Сельта 2:2 Барселона Барселона 1:0 Атлетик Б Севилья 0:0 Барселона Барселона 2:0 Леганес Мальорка 0:4 Барселона Барселона 1:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 2:0 Барселона Наполи 1:1 Барселона Барселона 5:0 Эйбар Барселона 2:1 Хетафе Бетис 2:3 Барселона Атлетик Б 1:0 Барселона Барселона 2:1 Леванте Барселона 5:0 Леганес Валенсия 2:0 Барселона УД Ибица 1:2 Барселона
Осасуна Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Осасуна 2:1 Сельта Бетис 3:0 Осасуна Осасуна 0:0 Хетафе Эйбар 0:2 Осасуна
Осасуна 2:1 Леганес Алавес 0:1 Осасуна Валенсия 2:0 Осасуна Осасуна 0:5 Атлетико М Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Осасуна 1:0 Эспаньол Севилья 3:2 Осасуна Осасуна 0:3 Гранада Атлетик Б 0:1 Осасуна Осасуна 1:4 Реал Мадрид Вильярреал 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 3:1 Осасуна Осасуна 2:0 Леванте Рекреативо 2:3 Осасуна Осасуна 0:0 Вальядолид Аро Депортиво 1:2 Осасуна

Последние игры между собой

Барселона: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 2
Осасуна: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 13
Осасуна 2:2 Барселона Ла Лига Барселона 7:1 Осасуна Примера Осасуна 0:3 Барселона Примера Барселона 7:0 Осасуна Примера
Осасуна 0:0 Барселона Примера Барселона 5:1 Осасуна Примера Осасуна 1:2 Барселона Примера Осасуна 3:2 Барселона Примера Осасуна 1:2 Барселона Кубок Короля Барселона 4:0 Осасуна Кубок Короля Барселона 8:0 Осасуна Примера Барселона 2:0 Осасуна Примера Осасуна 0:3 Барселона Примера Барселона 2:0 Осасуна Примера Осасуна 1:1 Барселона Примера Барселона 0:1 Осасуна Примера Осасуна 2:3 Барселона Примера Барселона 1:0 Осасуна Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 36 25 8 3 66 - 22 83
2. Барселона Заявка 36 24 7 5 80 - 36 79
3. Севилья Заявка 36 18 12 6 53 - 34 66
4. Атлетико М Заявка 36 17 15 4 48 - 26 66
5. Вильярреал Заявка 36 17 6 13 58 - 47 57
6. Реал Сосьедад Заявка 36 16 6 14 55 - 47 54
7. Хетафе Заявка 36 14 12 10 43 - 34 54
8. Атлетик Б Заявка 36 13 12 11 41 - 32 51
9. Гранада Заявка 36 14 8 14 46 - 44 50
10. Валенсия Заявка 36 13 11 12 45 - 52 50
11. Осасуна Заявка 36 12 12 12 42 - 51 48
12. Леванте Заявка 36 12 7 17 43 - 51 43
13. Бетис Заявка 36 10 11 15 47 - 56 41
14. Эйбар Заявка 36 10 9 17 36 - 51 39
15. Вальядолид Заявка 36 8 15 13 29 - 40 39
16. Алавес Заявка 36 9 9 18 32 - 53 36
17. Сельта Заявка 36 7 15 14 35 - 46 36
18. Мальорка Заявка 36 9 5 22 37 - 61 32
19. Леганес Заявка 36 7 11 18 26 - 49 32
20. Эспаньол Заявка 36 5 9 22 27 - 57 24
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Барселона - Осасуна от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 июля 2020, осталось 2 дня 19 часов 44 минуты.


    • Прогнозы 53
    Барселона 94.3% (50)
    X 5.7% (3)
    Осасуна 0% (0)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Барселона - Осасуна

    Исход игры
    Барселона
    94.3% (50)
    Ничья
    5.7% (3)
    Осасуна
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (23)
    Меньше
    50% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    26.09% (12)
    Нет
    73.91% (34)
    Популярный счёт
    2:0 Барселона
    37.7% (20)
    3:0 Барселона
    18.9% (10)
    2:1 Барселона
    9.4% (5)
    3:1 Барселона
    7.5% (4)
    4:0 Барселона
    3.8% (2)
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