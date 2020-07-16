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Реал Сосьедад
0:0
Перерыв

Стадион:
Севилья
0'
45' Желтая карточка
Кунде Жюль
13
Мойя
Мигель
2
Сальдуа
Хосеба
3
Льоренте
Диего
24
Ле
Норман
Робен
5
Субельдия
Игор
12
Муньос
Айхен
8
Мерино
Микель
36
Субименди
Мартин
7
Порту
Кристиан
9
Виллиан
Жозе
10
Оярсабаль
Микель
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
3
Серхи
Гомес
23
Регилон
Серхио
24
Хордан
Хоан
17
Гудель
Неманья
14
Сусо
Хесус
22
Васкес
Франко
21
Торрес
Оливер
15
Эн-Несири
Юссеф
Реал Сосьедад
5-3-2
Севилья
4-2-3-1

Ход матча

45'
 
Кунде Жюль

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Виллиан Жозе 11 0.29
2. Оярсабаль Микель 10 (4) 0.26
3. Исак Александр 9 0.24
4. Порту Кристиан 7 0.18
5. Мерино Микель 5 0.13
6. Эдегор Мартин 4 0.11
7. Янузай Аднан 3 0.08
8. Монреаль Начо 2 0.05
9. Льоренте Диего 1 0.03
10. Ле Норман Робен 1 0.03
11. Сальдуа Хосеба 0 0
12. Ариц Элустондо 0 0
13. Сангальи Лука 0 0
14. Субельдия Игор 0 0
15. Джуара Наис 0 0
16. Роберто Лопес III 0 0
Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Окампос Лукас 14 (5) 0.37
2. Де Йонг Люк 6 0.16
3. Мунир Эль-Хаддади 5 0.13
4. Банега Эвер 3 (2) 0.08
5. Торрес Оливер 3 0.08
6. Нолито Агудо 3 0.08
7. Васкес Франко 3 0.08
8. Фернандо Режес 2 0.05
9. Хордан Хоан 2 0.05
10. Карлос Диего Сантос 2 0.05
11. Регилон Серхио 1 0.03
12. Сусо Хесус 1 0.03
13. Кунде Жюль 1 0.03
14. Эскудеро Серхио 1 0.03
15. Чичарито 1 0.03
16. Навас Хесус 0 0
17. Буну Яссин 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Мерино Микель 9 0
2. Субельдия Игор 9 0
3. Сальдуа Хосеба 7 1
4. Льоренте Диего 6 1
5. Ле Норман Робен 6 0
6. Порту Кристиан 5 0
7. Виллиан Жозе 4 0
8. Ариц Элустондо 4 0
9. Оярсабаль Микель 4 0
10. Гевара Андер 4 0
11. Янузай Аднан 3 0
12. Эдегор Мартин 3 0
13. Исак Александр 3 0
14. Субименди Мартин 3 0
15. Монреаль Начо 2 0
16. Сурутуса Давид 1 0
17. Горосабел Андони 1 0
18. Муньос Айхен 1 0
Севилья
# Игрок      
1. Фернандо Режес 13 0
2. Окампос Лукас 9 1
3. Банега Эвер 9 0
4. Регилон Серхио 8 0
5. Хордан Хоан 7 0
6. Карлос Диего Сантос 7 0
7. Гудель Неманья 6 0
8. Кунде Жюль 6 0
9. Васкес Франко 5 0
10. Торрес Оливер 5 0
11. Навас Хесус 4 0
12. Серхи Гомес 4 0
13. Карришу Даниэль 3 0
14. Эскудеро Серхио 2 0
15. Хиль Бриан 2 0
16. Де Йонг Люк 1 0
17. Буну Яссин 1 0
18. Мунир Эль-Хаддади 1 0
19. Эн-Несири Юссеф 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Сосьедад 13.46% (7) 17.31% (9) 9.62% (5) 21.15% (11) 17.31% (9) 21.15% (11)
 Севилья 13.73% (7) 11.76% (6) 21.57% (11) 11.76% (6) 21.57% (11) 19.61% (10)

Предыдущие игры

Реал Сосьедад Последние 20 матчей: + = -
Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:3 Гранада Леванте 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол
Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Сельта Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Алавес 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Эйбар 1:2 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Реал Сосьедад Мирандес 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид Реал Сосьедад 3:0 Валенсия Реал Сосьедад 2:1 Мирандес Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад Леганес 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 3:0 Мальорка
Севилья Последние 20 матчей: + = -
Севилья 2:0 Мальорка Атлетик Б 1:2 Севилья Севилья 1:0 Эйбар Леганес 0:3 Севилья
Севилья 1:1 Вальядолид Вильярреал 2:2 Севилья Севилья 0:0 Барселона Леванте 1:1 Севилья Севилья 2:0 Бетис Атлетико М 2:2 Севилья Севилья 3:2 Осасуна Севилья 0:0 ЧФР Клуж Хетафе 0:3 Севилья ЧФР Клуж 1:1 Севилья Севилья 2:2 Эспаньол Сельта 2:1 Севилья Севилья 1:1 Алавес Мирандес 3:1 Севилья Севилья 2:0 Гранада Севилья 3:1 Леванте

Последние игры между собой

Реал Сосьедад: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 9
Севилья: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 7
Севилья 3:2 Реал Сосьедад Ла Лига Севилья 5:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:0 Севилья Примера Севилья 1:0 Реал Сосьедад Примера
Реал Сосьедад 3:1 Севилья Примера Севилья 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:4 Севилья Примера Севилья 1:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:0 Севилья Примера Реал Сосьедад 4:3 Севилья Примера Севилья 1:0 Реал Сосьедад Примера Севилья 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Севилья Примера Севилья 1:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:1 Севилья Примера Реал Сосьедад 2:0 Севилья Примера Севилья 1:0 Реал Сосьедад Примера Севилья 3:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:3 Севилья Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1:0 Заявка 37 26 8 3 67 - 22 86
2. Барселона 0:1 Заявка 37 24 7 6 80 - 37 79
3. Севилья 0:0 Заявка 37 18 13 6 53 - 34 67
4. Атлетико М 0:0 Заявка 37 17 16 4 48 - 26 67
5. Вильярреал 0:1 Заявка 37 17 6 14 58 - 48 57
6. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 37 16 7 14 55 - 47 55
7. Хетафе 0:0 Заявка 37 14 13 10 43 - 34 55
8. Валенсия 1:0 Заявка 37 14 11 12 46 - 52 53
9. Атлетик Б 0:0 Заявка 37 13 13 11 41 - 32 52
10. Гранада 1:1 Заявка 37 14 9 14 47 - 45 51
11. Осасуна 1:0 Заявка 37 13 12 12 43 - 51 51
12. Леванте 2:2 Заявка 37 12 8 17 45 - 53 44
13. Эйбар Заявка 37 11 9 17 39 - 52 42
14. Бетис 0:0 Заявка 37 10 12 15 47 - 56 42
15. Вальядолид Заявка 37 8 15 14 30 - 43 39
16. Алавес 0:0 Заявка 37 9 10 18 32 - 53 37
17. Сельта 2:2 Заявка 37 7 16 14 37 - 48 37
18. Мальорка 1:1 Заявка 37 9 6 22 38 - 62 33
19. Леганес 0:0 Заявка 37 7 12 18 26 - 49 33
20. Эспаньол 0:1 Заявка 37 5 9 23 27 - 58 24
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Появляются команды на поле. Арбитр дает сигнал о старте второго тайма. Поехали!
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья дает свисток на перерыв. Счет после первого тайма 0:0.
  • 45'
    И вновь длинная передача на Оярсабля, который мог убежать к чужим воротам, но сразу двое соперников оказалось перед ним.
  • Желтая карточка
    45'
    Первая жёлтая карточка в матче, это Кунде неосторожно сыграл локтем в верховой борьбе против Муньоса. 
  • Дополнительное время
    45'
    К основному времени первого тайма добавлено три минуты. 
  • 44'
    Почти каждая длинная передача в исполнении хозяев идёт в направлении Оярсабля, но извлечь из этого ничего не получается.
  • 43'
    Васкес выполнил заброс в штрафную хозяев на Сусо, не самая удобная передача была, не смог обработать мяч испанец. 
  • Угловой
    42'
    Оярсабль со стандарта выполнил подачу в чужую штрафную, не удалось никому из игроков атаки добраться до мяча в данном эпизоде. 
  • Опасный момент
    41'
    А вот и первый опасный момент в матче! Это Мерино перехватил мяч на чужой половине поля и мощно выстрелил по воротам, спасает свою команду Яссин.
  • 40'
    А вот и "Севилья" перешла в позиционную атаку, но как-то лениво катают они мяч на чужой половине поля, не обостряя ситуацию.
  • 39'
    Муньос со своей половины поля выполнил заброс вперёд на Порту, но опередил своего сопернику Гомес и не пустил того к мячу.
  • 38'
    Мойя долго готовился к выносу мяча от ворот, а в итоге сделал неточную передачу, непонятно, зачем терять столько времени. 
  • 37'
    Что-то с оборудованием у одного из боковых арбитров данной встречи, помогает ему сейчас настроить рацию главный судья. 
  • 36'
    Порту получил мяч на правом фланге и выполнил мягкую передачу в центр штрафной гостей, но до удара дело так и не дошло.
  • 35'
    Оярсабль завалился на газон на чужой половине поля, но сразу же поднялся, понимает он, что нарушения правил не было. 
  • 34'
    Эн-Несери пытался накрыть голкипера хозяев, но вовремя вышел из ворот Мойя и оказался первым на мяче.
  • 33'
    Вернулись команды на поле, оказали помощь Субельдии, сможет он продолжить игру. От ворот введёт мяч голкипер хозяев.
  • 31'
    Пауза на водопой у нас тем временем, двадцать градусов тепла в Сосьедаде, не самая жаркая погода, стоит признать.
  • 30'
    Гудель очень жёстко, но в рамках правил остановил Субельдию, не может самостоятельно поднять с газона полузащитник хозяев. 
  • 29'
    Три подряд подачи последовало сейчас в штрафную "Севильи", но до удара дело так и не дошло, отбились от этого штурма гости. 
  • 28'
    Длинная передача из глубины поля на Сусо, который выскочил на рандеву с голкипером, но арбитр зафиксировал положение "вне игры" у игрока атаки.
  • Офсайд
    27'
    С правого фланга пошла подача в штрафную на Оярсабля, но полузащитник "Реал Сосьедада" оказался в положении "вне игры".
  • 26'
    Невероятно важен матч для обеих команд, хозяева борются за пятую строчку, а гости за третью, никто не намерен уступать. 
  • Офсайд
    25'
    Торрес получил проникающую передачу в чужой штрафной, но арбитр зафиксировал положение "вне игры" у полузащитника гостей.
  • 24'
    Включились в прессинг на чужой половине поля футболисты хозяев, но никаких дивидендов это не принесло, спокойно выходит из обороны "Севилья".
  • 23'
    Не сказать, что низкие скорости в нашем матче, но вот моментов в первой половине первого тайма совсем нет.
  • Угловой
    22'
    Угловой заработали хозяева. Пошла подача от Оярсабля в центр штрафной, но здорово вышел из ворот Яссин и кулаком выбил мяч.
  • 21'
    Оярсабль здорово скинул мяч под удар Виллиану, но тот слишком долго подстраивался, успели заблокировать выстрел защитники.
  • 20'
    А теперь уже хозяева перешли в активное наступление, выполнял Сальдуа передачу в направлении Оярсабля, но последнему зацепиться за мяч не удалось.
  • Угловой
    19'
    Угловой заработали гости. Пошла подача в центр штрафной, но никто из игроков атаки до мяча не добрался.
  • 18'
    Гудель в центре поля грубовато принял на бедро Оярсабля, но арбитр решил не показывать жёлтую карточку в данном эпизоде.
  • 17'
    Хесус Навас протащил мяч по правому флангу, а затем решил остановиться и выполнил перевод на противоположную бровку. 
  • 16'
    Оярсабль активно боролся за мяч на чужой половине поля, но переусердствовал, нарушив правила на защитнике "Севильи". 
  • 15'
    А вот и первая за долгое время позиционная атака хозяев, почти вся команда находится на половине поля соперника. 
  • 14'
    Регилон оказался на газоне после единоборства с Сальдуа, но арбитр показывает, что нужно подниматься полузащитнику гостей.
  • 13'
    Сусо красиво обыграл двоих соперников на правом фланге, сместился в центр, но затем выполнил неточную передачу.
  • 12'
    Нацеленнее на ворота выглядят гости, но до опасных моментов дело пока не доходило, надёжно обороняются футболисты "Реал Сосьедада".
  • 11'
    Быстрая атака гостей в очередной раз завершилась неточной передачей в штрафную от Оливера Торреса, мяч в руках у голкипера. 
  • 10'
    Оливер Торрес на левом фланге выполнил неточную передачу на Регилона, который вынужден был нарушать правила в атаке.
  • 9'
    Заброс в штрафную хозяев на Эн-Несери, который в касание с отличной позиции пытался пробить по воротам, но по мячу не попал.
  • 8'
    Из-за боковой вбросил мяч Муньос в чужую штрафную, боролись там за эту передачу сразу трое игроков атаки, но до удара дело не дошло.
  • 7'
    Муньос подключился к атаке и с левого фланга пытался проникнуть в чужую штрафную, но в классном подкате останавливает его Кунде.
  • 6'
    На встречных курсах проходит у нас игра, вот и сейчас пошла передача в штрафную на Оярсабля, но лидер хозяев до мяча не добрался. 
  • 5'
    Длинная передача со своей половины поля в направлении Эн-Несири, но не пускает нападающего к мячу Ле Норман.
  • 4'
    А вот и "Севилья" провела свою атаку через левый фланг, но прострел Оливера Торреса был заблокирован одним из защитников.
  • 3'
    А вот и первый удар по воротам! Это Оярсабль пробил из-за пределов штрафной, но получилось несильно и точно в руки Яссину.
  • 2'
    Забрали мяч под свой контроль с первых минут хозяева, но к чужой штрафной они пока не приближаются, присматриваются к сопернику. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Команды появились на поле. Звучит стартовый свисток, матч начался!
  • До матча
  • Составы команд находятся в одноименной вкладке
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция матча 37-го тура чемпионата Испании "Реал Сосьедад" - "Севилья". Проведёт текстовую онлайн трансляцию Цимбалюк Руслан.
    • Прогнозы 148
    Реал Сосьедад 14.2% (21)
    X 46.6% (69)
    Севилья 39.2% (58)
    Все прогнозы
    1.91 Прогноз на матч от Liveresult
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Reale Seguros Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:0 Севилья

Исход игры
Реал Сосьедад
14.2% (21)
Ничья
46.6% (69)
Севилья
39.2% (58)
Тотал 2.5
Больше
50.36% (69)
Меньше
49.64% (68)
Обе команды забьют
Да
91.97% (126)
Нет
8.03% (11)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.5% (57)
1:2 Севилья
31.1% (46)
2:1 Реал Сосьедад
6.1% (9)
2:2 Ничья
6.1% (9)
1:0 Реал Сосьедад
3.4% (5)
0:2 Севилья
1.4% (2)
0:1 Севилья
1.4% (2)
1:3 Севилья
1.4% (2)
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