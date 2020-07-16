Реал Сосьедад
0:0
Перерыв
Стадион: Reale Seguros Stadium
Севилья
45' Желтая карточкаКунде Жюль
13
Мойя
Мигель
12
Муньос
Айхен
13
Буну
Яссин
16
Навас
Хесус
12
Кунде
Жюль
24
Хордан
Хоан
14
Сусо
Хесус
- Основной состав
-
13 Мойя МигельВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Муньос АйхенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Пачеко ХонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Джуара НаисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
35 Лобете ХуленНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
-
16 Навас ХесусЗащитник
-
12 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Хордан ХоанПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Сусо ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Диас ХавьерВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Банега ЭверПолузащитник
- Нападающий
-
28 Алонсо ХосеНападающий
- Нападающий
-
19 Де Йонг ЛюкНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
45'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Виллиан Жозе
|11
|0.29
|2.
|Оярсабаль Микель
|10 (4)
|0.26
|3.
|Исак Александр
|9
|0.24
|4.
|Порту Кристиан
|7
|0.18
|5.
|Мерино Микель
|5
|0.13
|6.
|Эдегор Мартин
|4
|0.11
|7.
|Янузай Аднан
|3
|0.08
|8.
|Монреаль Начо
|2
|0.05
|9.
|Льоренте Диего
|1
|0.03
|10.
|Ле Норман Робен
|1
|0.03
|11.
|Сальдуа Хосеба
|0
|0
|12.
|Ариц Элустондо
|0
|0
|13.
|Сангальи Лука
|0
|0
|14.
|Субельдия Игор
|0
|0
|15.
|Джуара Наис
|0
|0
|16.
|Роберто Лопес III
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Окампос Лукас
|14 (5)
|0.37
|2.
|Де Йонг Люк
|6
|0.16
|3.
|Мунир Эль-Хаддади
|5
|0.13
|4.
|Банега Эвер
|3 (2)
|0.08
|5.
|Торрес Оливер
|3
|0.08
|6.
|Нолито Агудо
|3
|0.08
|7.
|Васкес Франко
|3
|0.08
|8.
|Фернандо Режес
|2
|0.05
|9.
|Хордан Хоан
|2
|0.05
|10.
|Карлос Диего Сантос
|2
|0.05
|11.
|Регилон Серхио
|1
|0.03
|12.
|Сусо Хесус
|1
|0.03
|13.
|Кунде Жюль
|1
|0.03
|14.
|Эскудеро Серхио
|1
|0.03
|15.
|Чичарито
|1
|0.03
|16.
|Навас Хесус
|0
|0
|17.
|Буну Яссин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мерино Микель
|9
|0
|2.
|Субельдия Игор
|9
|0
|3.
|Сальдуа Хосеба
|7
|1
|4.
|Льоренте Диего
|6
|1
|5.
|Ле Норман Робен
|6
|0
|6.
|Порту Кристиан
|5
|0
|7.
|Виллиан Жозе
|4
|0
|8.
|Ариц Элустондо
|4
|0
|9.
|Оярсабаль Микель
|4
|0
|10.
|Гевара Андер
|4
|0
|11.
|Янузай Аднан
|3
|0
|12.
|Эдегор Мартин
|3
|0
|13.
|Исак Александр
|3
|0
|14.
|Субименди Мартин
|3
|0
|15.
|Монреаль Начо
|2
|0
|16.
|Сурутуса Давид
|1
|0
|17.
|Горосабел Андони
|1
|0
|18.
|Муньос Айхен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фернандо Режес
|13
|0
|2.
|Окампос Лукас
|9
|1
|3.
|Банега Эвер
|9
|0
|4.
|Регилон Серхио
|8
|0
|5.
|Хордан Хоан
|7
|0
|6.
|Карлос Диего Сантос
|7
|0
|7.
|Гудель Неманья
|6
|0
|8.
|Кунде Жюль
|6
|0
|9.
|Васкес Франко
|5
|0
|10.
|Торрес Оливер
|5
|0
|11.
|Навас Хесус
|4
|0
|12.
|Серхи Гомес
|4
|0
|13.
|Карришу Даниэль
|3
|0
|14.
|Эскудеро Серхио
|2
|0
|15.
|Хиль Бриан
|2
|0
|16.
|Де Йонг Люк
|1
|0
|17.
|Буну Яссин
|1
|0
|18.
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0
|19.
|Эн-Несири Юссеф
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Сосьедад
|13.46% (7)
|17.31% (9)
|9.62% (5)
|21.15% (11)
|17.31% (9)
|21.15% (11)
|Севилья
|13.73% (7)
|11.76% (6)
|21.57% (11)
|11.76% (6)
|21.57% (11)
|19.61% (10)
Предыдущие игры
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: + = -Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:3 Гранада Леванте 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол
Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Сельта Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Алавес 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Эйбар 1:2 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Реал Сосьедад Мирандес 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид Реал Сосьедад 3:0 Валенсия Реал Сосьедад 2:1 Мирандес Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад Леганес 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 3:0 Мальорка
Севилья Последние 20 матчей: + = -Севилья 2:0 Мальорка Атлетик Б 1:2 Севилья Севилья 1:0 Эйбар Леганес 0:3 Севилья
Севилья 1:1 Вальядолид Вильярреал 2:2 Севилья Севилья 0:0 Барселона Леванте 1:1 Севилья Севилья 2:0 Бетис Атлетико М 2:2 Севилья Севилья 3:2 Осасуна Севилья 0:0 ЧФР Клуж Хетафе 0:3 Севилья ЧФР Клуж 1:1 Севилья Севилья 2:2 Эспаньол Сельта 2:1 Севилья Севилья 1:1 Алавес Мирандес 3:1 Севилья Севилья 2:0 Гранада Севилья 3:1 Леванте
Последние игры между собой
Реал Сосьедад: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 9
Севилья: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 7
Реал Сосьедад 3:1 Севилья Примера Севилья 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:4 Севилья Примера Севилья 1:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:0 Севилья Примера Реал Сосьедад 4:3 Севилья Примера Севилья 1:0 Реал Сосьедад Примера Севилья 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Севилья Примера Севилья 1:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:1 Севилья Примера Реал Сосьедад 2:0 Севилья Примера Севилья 1:0 Реал Сосьедад Примера Севилья 3:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:3 Севилья Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|1:0 Заявка
|37
|26
|8
|3
|67 - 22
|86
|2.
|Барселона
|0:1 Заявка
|37
|24
|7
|6
|80 - 37
|79
|3.
|Севилья
|0:0 Заявка
|37
|18
|13
|6
|53 - 34
|67
|4.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|37
|17
|16
|4
|48 - 26
|67
|5.
|Вильярреал
|0:1 Заявка
|37
|17
|6
|14
|58 - 48
|57
|6.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|37
|16
|7
|14
|55 - 47
|55
|7.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|37
|14
|13
|10
|43 - 34
|55
|8.
|Валенсия
|1:0 Заявка
|37
|14
|11
|12
|46 - 52
|53
|9.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|37
|13
|13
|11
|41 - 32
|52
|10.
|Гранада
|1:1 Заявка
|37
|14
|9
|14
|47 - 45
|51
|11.
|Осасуна
|1:0 Заявка
|37
|13
|12
|12
|43 - 51
|51
|12.
|Леванте
|2:2 Заявка
|37
|12
|8
|17
|45 - 53
|44
|13.
|Эйбар
|Заявка
|37
|11
|9
|17
|39 - 52
|42
|14.
|Бетис
|0:0 Заявка
|37
|10
|12
|15
|47 - 56
|42
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|37
|8
|15
|14
|30 - 43
|39
|16.
|Алавес
|0:0 Заявка
|37
|9
|10
|18
|32 - 53
|37
|17.
|Сельта
|2:2 Заявка
|37
|7
|16
|14
|37 - 48
|37
|18.
|Мальорка
|1:1 Заявка
|37
|9
|6
|22
|38 - 62
|33
|19.
|Леганес
|0:0 Заявка
|37
|7
|12
|18
|26 - 49
|33
|20.
|Эспаньол
|0:1 Заявка
|37
|5
|9
|23
|27 - 58
|24
Прогнозы на матч Реал Сосьедад 0:0 Севилья
Исход игры
Реал Сосьедад
14.2% (21)
Ничья
46.6% (69)
Севилья
39.2% (58)
Тотал 2.5
Больше
50.36% (69)
Меньше
49.64% (68)
Обе команды забьют
Да
91.97% (126)
Нет
8.03% (11)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.5% (57)
1:2 Севилья
31.1% (46)
2:1 Реал Сосьедад
6.1% (9)
2:2 Ничья
6.1% (9)
1:0 Реал Сосьедад
3.4% (5)
0:2 Севилья
1.4% (2)
0:1 Севилья
1.4% (2)
1:3 Севилья
1.4% (2)
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