Появляются команды на поле. Арбитр дает сигнал о старте второго тайма. Поехали!

К основному времени первого тайма добавлено три минуты.

Первая жёлтая карточка в матче, это Кунде неосторожно сыграл локтем в верховой борьбе против Муньоса.

И вновь длинная передача на Оярсабля, который мог убежать к чужим воротам, но сразу двое соперников оказалось перед ним.

Судья дает свисток на перерыв. Счет после первого тайма 0:0.

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44' Почти каждая длинная передача в исполнении хозяев идёт в направлении Оярсабля, но извлечь из этого ничего не получается.

43' Васкес выполнил заброс в штрафную хозяев на Сусо, не самая удобная передача была, не смог обработать мяч испанец.

42' Оярсабль со стандарта выполнил подачу в чужую штрафную, не удалось никому из игроков атаки добраться до мяча в данном эпизоде.

41' А вот и первый опасный момент в матче! Это Мерино перехватил мяч на чужой половине поля и мощно выстрелил по воротам, спасает свою команду Яссин.

40' А вот и "Севилья" перешла в позиционную атаку, но как-то лениво катают они мяч на чужой половине поля, не обостряя ситуацию.

39' Муньос со своей половины поля выполнил заброс вперёд на Порту, но опередил своего сопернику Гомес и не пустил того к мячу.

38' Мойя долго готовился к выносу мяча от ворот, а в итоге сделал неточную передачу, непонятно, зачем терять столько времени.

37' Что-то с оборудованием у одного из боковых арбитров данной встречи, помогает ему сейчас настроить рацию главный судья.

36' Порту получил мяч на правом фланге и выполнил мягкую передачу в центр штрафной гостей, но до удара дело так и не дошло.

35' Оярсабль завалился на газон на чужой половине поля, но сразу же поднялся, понимает он, что нарушения правил не было.

34' Эн-Несери пытался накрыть голкипера хозяев, но вовремя вышел из ворот Мойя и оказался первым на мяче.

33' Вернулись команды на поле, оказали помощь Субельдии, сможет он продолжить игру. От ворот введёт мяч голкипер хозяев.

31' Пауза на водопой у нас тем временем, двадцать градусов тепла в Сосьедаде, не самая жаркая погода, стоит признать.

30' Гудель очень жёстко, но в рамках правил остановил Субельдию, не может самостоятельно поднять с газона полузащитник хозяев.

29' Три подряд подачи последовало сейчас в штрафную "Севильи", но до удара дело так и не дошло, отбились от этого штурма гости.

28' Длинная передача из глубины поля на Сусо, который выскочил на рандеву с голкипером, но арбитр зафиксировал положение "вне игры" у игрока атаки.

27' С правого фланга пошла подача в штрафную на Оярсабля, но полузащитник "Реал Сосьедада" оказался в положении "вне игры".

26' Невероятно важен матч для обеих команд, хозяева борются за пятую строчку, а гости за третью, никто не намерен уступать.

25' Торрес получил проникающую передачу в чужой штрафной, но арбитр зафиксировал положение "вне игры" у полузащитника гостей.

24' Включились в прессинг на чужой половине поля футболисты хозяев, но никаких дивидендов это не принесло, спокойно выходит из обороны "Севилья".

23' Не сказать, что низкие скорости в нашем матче, но вот моментов в первой половине первого тайма совсем нет.

22' Угловой заработали хозяева. Пошла подача от Оярсабля в центр штрафной, но здорово вышел из ворот Яссин и кулаком выбил мяч.

21' Оярсабль здорово скинул мяч под удар Виллиану, но тот слишком долго подстраивался, успели заблокировать выстрел защитники.

20' А теперь уже хозяева перешли в активное наступление, выполнял Сальдуа передачу в направлении Оярсабля, но последнему зацепиться за мяч не удалось.

19' Угловой заработали гости. Пошла подача в центр штрафной, но никто из игроков атаки до мяча не добрался.

18' Гудель в центре поля грубовато принял на бедро Оярсабля, но арбитр решил не показывать жёлтую карточку в данном эпизоде.

17' Хесус Навас протащил мяч по правому флангу, а затем решил остановиться и выполнил перевод на противоположную бровку.

16' Оярсабль активно боролся за мяч на чужой половине поля, но переусердствовал, нарушив правила на защитнике "Севильи".

15' А вот и первая за долгое время позиционная атака хозяев, почти вся команда находится на половине поля соперника.

14' Регилон оказался на газоне после единоборства с Сальдуа, но арбитр показывает, что нужно подниматься полузащитнику гостей.

13' Сусо красиво обыграл двоих соперников на правом фланге, сместился в центр, но затем выполнил неточную передачу.

12' Нацеленнее на ворота выглядят гости, но до опасных моментов дело пока не доходило, надёжно обороняются футболисты "Реал Сосьедада".

11' Быстрая атака гостей в очередной раз завершилась неточной передачей в штрафную от Оливера Торреса, мяч в руках у голкипера.

10' Оливер Торрес на левом фланге выполнил неточную передачу на Регилона, который вынужден был нарушать правила в атаке.

9' Заброс в штрафную хозяев на Эн-Несери, который в касание с отличной позиции пытался пробить по воротам, но по мячу не попал.

8' Из-за боковой вбросил мяч Муньос в чужую штрафную, боролись там за эту передачу сразу трое игроков атаки, но до удара дело не дошло.

7' Муньос подключился к атаке и с левого фланга пытался проникнуть в чужую штрафную, но в классном подкате останавливает его Кунде.

6' На встречных курсах проходит у нас игра, вот и сейчас пошла передача в штрафную на Оярсабля, но лидер хозяев до мяча не добрался.

5' Длинная передача со своей половины поля в направлении Эн-Несири, но не пускает нападающего к мячу Ле Норман.

4' А вот и "Севилья" провела свою атаку через левый фланг, но прострел Оливера Торреса был заблокирован одним из защитников.

3' А вот и первый удар по воротам! Это Оярсабль пробил из-за пределов штрафной, но получилось несильно и точно в руки Яссину.

2' Забрали мяч под свой контроль с первых минут хозяева, но к чужой штрафной они пока не приближаются, присматриваются к сопернику.