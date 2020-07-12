Реал Сосьедад
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Стадион: Reale Seguros Stadium
Севилья
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Виллиан Жозе
|11
|0.29
|2.
|Оярсабаль Микель
|10 (4)
|0.26
|3.
|Исак Александр
|9
|0.24
|4.
|Порту Кристиан
|7
|0.18
|5.
|Мерино Микель
|5
|0.13
|6.
|Эдегор Мартин
|4
|0.11
|7.
|Янузай Аднан
|3
|0.08
|8.
|Монреаль Начо
|2
|0.05
|9.
|Льоренте Диего
|1
|0.03
|10.
|Ле Норман Робен
|1
|0.03
|11.
|Сальдуа Хосеба
|0
|0
|12.
|Ариц Элустондо
|0
|0
|13.
|Сангальи Лука
|0
|0
|14.
|Субельдия Игор
|0
|0
|15.
|Джуара Наис
|0
|0
|16.
|Роберто Лопес III
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Окампос Лукас
|14 (5)
|0.37
|2.
|Де Йонг Люк
|6
|0.16
|3.
|Мунир Эль-Хаддади
|5
|0.13
|4.
|Банега Эвер
|3 (2)
|0.08
|5.
|Торрес Оливер
|3
|0.08
|6.
|Нолито Агудо
|3
|0.08
|7.
|Васкес Франко
|3
|0.08
|8.
|Фернандо Режес
|2
|0.05
|9.
|Хордан Хоан
|2
|0.05
|10.
|Карлос Диего Сантос
|2
|0.05
|11.
|Регилон Серхио
|1
|0.03
|12.
|Сусо Хесус
|1
|0.03
|13.
|Кунде Жюль
|1
|0.03
|14.
|Эскудеро Серхио
|1
|0.03
|15.
|Чичарито
|1
|0.03
|16.
|Навас Хесус
|0
|0
|17.
|Буну Яссин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мерино Микель
|9
|0
|2.
|Субельдия Игор
|9
|0
|3.
|Сальдуа Хосеба
|7
|1
|4.
|Льоренте Диего
|6
|1
|5.
|Ле Норман Робен
|6
|0
|6.
|Порту Кристиан
|5
|0
|7.
|Виллиан Жозе
|4
|0
|8.
|Ариц Элустондо
|4
|0
|9.
|Оярсабаль Микель
|4
|0
|10.
|Гевара Андер
|4
|0
|11.
|Янузай Аднан
|3
|0
|12.
|Эдегор Мартин
|3
|0
|13.
|Исак Александр
|3
|0
|14.
|Субименди Мартин
|3
|0
|15.
|Монреаль Начо
|2
|0
|16.
|Сурутуса Давид
|1
|0
|17.
|Горосабел Андони
|1
|0
|18.
|Муньос Айхен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фернандо Режес
|13
|0
|2.
|Окампос Лукас
|9
|1
|3.
|Банега Эвер
|9
|0
|4.
|Регилон Серхио
|8
|0
|5.
|Хордан Хоан
|7
|0
|6.
|Карлос Диего Сантос
|7
|0
|7.
|Гудель Неманья
|6
|0
|8.
|Васкес Франко
|5
|0
|9.
|Торрес Оливер
|5
|0
|10.
|Кунде Жюль
|5
|0
|11.
|Навас Хесус
|4
|0
|12.
|Серхи Гомес
|4
|0
|13.
|Карришу Даниэль
|3
|0
|14.
|Эскудеро Серхио
|2
|0
|15.
|Хиль Бриан
|2
|0
|16.
|Де Йонг Люк
|1
|0
|17.
|Буну Яссин
|1
|0
|18.
|Мунир Эль-Хаддади
|1
|0
|19.
|Эн-Несири Юссеф
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Сосьедад
|13.46% (7)
|17.31% (9)
|9.62% (5)
|21.15% (11)
|17.31% (9)
|21.15% (11)
|Севилья
|13.73% (7)
|11.76% (6)
|21.57% (11)
|11.76% (6)
|21.57% (11)
|19.61% (10)
Предыдущие игры
Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +11 =2 -7Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:3 Гранада Леванте 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол
Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Сельта Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Алавес 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Эйбар 1:2 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Реал Сосьедад Мирандес 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид Реал Сосьедад 3:0 Валенсия Реал Сосьедад 2:1 Мирандес Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад Леганес 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 3:0 Мальорка
Севилья Последние 20 матчей: +9 =9 -2Севилья 2:0 Мальорка Атлетик Б 1:2 Севилья Севилья 1:0 Эйбар Леганес 0:3 Севилья
Севилья 1:1 Вальядолид Вильярреал 2:2 Севилья Севилья 0:0 Барселона Леванте 1:1 Севилья Севилья 2:0 Бетис Атлетико М 2:2 Севилья Севилья 3:2 Осасуна Севилья 0:0 ЧФР Клуж Хетафе 0:3 Севилья ЧФР Клуж 1:1 Севилья Севилья 2:2 Эспаньол Сельта 2:1 Севилья Севилья 1:1 Алавес Мирандес 3:1 Севилья Севилья 2:0 Гранада Севилья 3:1 Леванте
Последние игры между собой
Реал Сосьедад: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 9
Севилья: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 7
Реал Сосьедад 3:1 Севилья Примера Севилья 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:4 Севилья Примера Севилья 1:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:0 Севилья Примера Реал Сосьедад 4:3 Севилья Примера Севилья 1:0 Реал Сосьедад Примера Севилья 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Севилья Примера Севилья 1:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:1 Севилья Примера Реал Сосьедад 2:0 Севилья Примера Севилья 1:0 Реал Сосьедад Примера Севилья 3:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:3 Севилья Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|36
|25
|8
|3
|66 - 22
|83
|2.
|Барселона
|Заявка
|36
|24
|7
|5
|80 - 36
|79
|3.
|Севилья
|Заявка
|36
|18
|12
|6
|53 - 34
|66
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|36
|17
|15
|4
|48 - 26
|66
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|36
|17
|6
|13
|58 - 47
|57
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|36
|16
|6
|14
|55 - 47
|54
|7.
|Хетафе
|Заявка
|36
|14
|12
|10
|43 - 34
|54
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|36
|13
|12
|11
|41 - 32
|51
|9.
|Гранада
|Заявка
|36
|14
|8
|14
|46 - 44
|50
|10.
|Валенсия
|Заявка
|36
|13
|11
|12
|45 - 52
|50
|11.
|Осасуна
|Заявка
|36
|12
|12
|12
|42 - 51
|48
|12.
|Леванте
|Заявка
|36
|12
|7
|17
|43 - 51
|43
|13.
|Бетис
|Заявка
|36
|10
|11
|15
|47 - 56
|41
|14.
|Эйбар
|Заявка
|36
|10
|9
|17
|36 - 51
|39
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|36
|8
|15
|13
|29 - 40
|39
|16.
|Алавес
|Заявка
|36
|9
|9
|18
|32 - 53
|36
|17.
|Сельта
|Заявка
|36
|7
|15
|14
|35 - 46
|36
|18.
|Мальорка
|Заявка
|36
|9
|5
|22
|37 - 61
|32
|19.
|Леганес
|Заявка
|36
|7
|11
|18
|26 - 49
|32
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|36
|5
|9
|22
|27 - 57
|24
Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Севилья
Исход игры
Реал Сосьедад
11.8% (6)
Ничья
39.2% (20)
Севилья
49% (25)
Тотал 2.5
Больше
56.82% (25)
Меньше
43.18% (19)
Обе команды забьют
Да
95.45% (42)
Нет
4.55% (2)
Популярный счёт
1:2 Севилья
37.3% (19)
1:1 Ничья
33.3% (17)
2:1 Реал Сосьедад
5.9% (3)
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