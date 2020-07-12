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Реал Сосьедад
 
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Стадион:
Севилья

Бомбардиры внутри турнира

Реал Сосьедад
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Виллиан Жозе 11 0.29
2. Оярсабаль Микель 10 (4) 0.26
3. Исак Александр 9 0.24
4. Порту Кристиан 7 0.18
5. Мерино Микель 5 0.13
6. Эдегор Мартин 4 0.11
7. Янузай Аднан 3 0.08
8. Монреаль Начо 2 0.05
9. Льоренте Диего 1 0.03
10. Ле Норман Робен 1 0.03
11. Сальдуа Хосеба 0 0
12. Ариц Элустондо 0 0
13. Сангальи Лука 0 0
14. Субельдия Игор 0 0
15. Джуара Наис 0 0
16. Роберто Лопес III 0 0
Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Окампос Лукас 14 (5) 0.37
2. Де Йонг Люк 6 0.16
3. Мунир Эль-Хаддади 5 0.13
4. Банега Эвер 3 (2) 0.08
5. Торрес Оливер 3 0.08
6. Нолито Агудо 3 0.08
7. Васкес Франко 3 0.08
8. Фернандо Режес 2 0.05
9. Хордан Хоан 2 0.05
10. Карлос Диего Сантос 2 0.05
11. Регилон Серхио 1 0.03
12. Сусо Хесус 1 0.03
13. Кунде Жюль 1 0.03
14. Эскудеро Серхио 1 0.03
15. Чичарито 1 0.03
16. Навас Хесус 0 0
17. Буну Яссин 0 0

Карточки

Реал Сосьедад
# Игрок      
1. Мерино Микель 9 0
2. Субельдия Игор 9 0
3. Сальдуа Хосеба 7 1
4. Льоренте Диего 6 1
5. Ле Норман Робен 6 0
6. Порту Кристиан 5 0
7. Виллиан Жозе 4 0
8. Ариц Элустондо 4 0
9. Оярсабаль Микель 4 0
10. Гевара Андер 4 0
11. Янузай Аднан 3 0
12. Эдегор Мартин 3 0
13. Исак Александр 3 0
14. Субименди Мартин 3 0
15. Монреаль Начо 2 0
16. Сурутуса Давид 1 0
17. Горосабел Андони 1 0
18. Муньос Айхен 1 0
Севилья
# Игрок      
1. Фернандо Режес 13 0
2. Окампос Лукас 9 1
3. Банега Эвер 9 0
4. Регилон Серхио 8 0
5. Хордан Хоан 7 0
6. Карлос Диего Сантос 7 0
7. Гудель Неманья 6 0
8. Васкес Франко 5 0
9. Торрес Оливер 5 0
10. Кунде Жюль 5 0
11. Навас Хесус 4 0
12. Серхи Гомес 4 0
13. Карришу Даниэль 3 0
14. Эскудеро Серхио 2 0
15. Хиль Бриан 2 0
16. Де Йонг Люк 1 0
17. Буну Яссин 1 0
18. Мунир Эль-Хаддади 1 0
19. Эн-Несири Юссеф 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Сосьедад 13.46% (7) 17.31% (9) 9.62% (5) 21.15% (11) 17.31% (9) 21.15% (11)
 Севилья 13.73% (7) 11.76% (6) 21.57% (11) 11.76% (6) 21.57% (11) 19.61% (10)

Предыдущие игры

Реал Сосьедад Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:3 Гранада Леванте 1:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 2:1 Эспаньол
Хетафе 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 0:1 Сельта Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Алавес 2:0 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:1 Осасуна Эйбар 1:2 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Реал Сосьедад Мирандес 0:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид Реал Сосьедад 3:0 Валенсия Реал Сосьедад 2:1 Мирандес Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад Леганес 2:1 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3:1 Осасуна Реал Сосьедад 3:0 Мальорка
Севилья Последние 20 матчей: +9 =9 -2
Севилья 2:0 Мальорка Атлетик Б 1:2 Севилья Севилья 1:0 Эйбар Леганес 0:3 Севилья
Севилья 1:1 Вальядолид Вильярреал 2:2 Севилья Севилья 0:0 Барселона Леванте 1:1 Севилья Севилья 2:0 Бетис Атлетико М 2:2 Севилья Севилья 3:2 Осасуна Севилья 0:0 ЧФР Клуж Хетафе 0:3 Севилья ЧФР Клуж 1:1 Севилья Севилья 2:2 Эспаньол Сельта 2:1 Севилья Севилья 1:1 Алавес Мирандес 3:1 Севилья Севилья 2:0 Гранада Севилья 3:1 Леванте

Последние игры между собой

Реал Сосьедад: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 9
Севилья: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 7
Севилья 3:2 Реал Сосьедад Ла Лига Севилья 5:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:0 Севилья Примера Севилья 1:0 Реал Сосьедад Примера
Реал Сосьедад 3:1 Севилья Примера Севилья 1:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 0:4 Севилья Примера Севилья 1:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:0 Севилья Примера Реал Сосьедад 4:3 Севилья Примера Севилья 1:0 Реал Сосьедад Примера Севилья 1:0 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 1:1 Севилья Примера Севилья 1:2 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:1 Севилья Примера Реал Сосьедад 2:0 Севилья Примера Севилья 1:0 Реал Сосьедад Примера Севилья 3:1 Реал Сосьедад Примера Реал Сосьедад 2:3 Севилья Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 36 25 8 3 66 - 22 83
2. Барселона Заявка 36 24 7 5 80 - 36 79
3. Севилья Заявка 36 18 12 6 53 - 34 66
4. Атлетико М Заявка 36 17 15 4 48 - 26 66
5. Вильярреал Заявка 36 17 6 13 58 - 47 57
6. Реал Сосьедад Заявка 36 16 6 14 55 - 47 54
7. Хетафе Заявка 36 14 12 10 43 - 34 54
8. Атлетик Б Заявка 36 13 12 11 41 - 32 51
9. Гранада Заявка 36 14 8 14 46 - 44 50
10. Валенсия Заявка 36 13 11 12 45 - 52 50
11. Осасуна Заявка 36 12 12 12 42 - 51 48
12. Леванте Заявка 36 12 7 17 43 - 51 43
13. Бетис Заявка 36 10 11 15 47 - 56 41
14. Эйбар Заявка 36 10 9 17 36 - 51 39
15. Вальядолид Заявка 36 8 15 13 29 - 40 39
16. Алавес Заявка 36 9 9 18 32 - 53 36
17. Сельта Заявка 36 7 15 14 35 - 46 36
18. Мальорка Заявка 36 9 5 22 37 - 61 32
19. Леганес Заявка 36 7 11 18 26 - 49 32
20. Эспаньол Заявка 36 5 9 22 27 - 57 24
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Сосьедад - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 июля 2020, осталось 2 дня 19 часов 44 минуты.


    • Прогнозы 51
    Реал Сосьедад 11.8% (6)
    X 39.2% (20)
    Севилья 49% (25)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Реал Сосьедад - Севилья

    Исход игры
    Реал Сосьедад
    11.8% (6)
    Ничья
    39.2% (20)
    Севилья
    49% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.82% (25)
    Меньше
    43.18% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    95.45% (42)
    Нет
    4.55% (2)
    Популярный счёт
    1:2 Севилья
    37.3% (19)
    1:1 Ничья
    33.3% (17)
    2:1 Реал Сосьедад
    5.9% (3)
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