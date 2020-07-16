Эйбар
0:0
Первый тайм: 14'
Стадион: Ипуруа
Вальядолид
11
Луиш
Рафаэл
10
Эспозито
Эду
21
Педро
Леон
22
Инуи
Такаси
13
Чуррипи
Хосе
17
Мойано
Хави
11
Эрвиас
Пабло
19
Вилья
Тони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Луиш РафаэлЗащитник
- Полузащитник
-
10 Эспозито ЭдуПолузащитник
-
21 Педро ЛеонПолузащитник
-
22 Инуи ТакасиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Анхель ХосеЗащитник
-
20 Корреа РоберЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Шарлес ДиасНападающий
-
17 Кике ГарсияНападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Чуррипи ХосеВратарь
-
17 Мойано ХавиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Эрвиас ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Вилья ТониПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
30 Аленде ДиегоЗащитник
- Защитник
-
23 Рубио ВальдоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Оскар ПланоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Орельяна Фабиан
|8 (4)
|0.21
|2.
|Шарлес Диас
|6 (1)
|0.16
|3.
|Кике Гарсия
|5
|0.13
|4.
|Эспозито Эду
|4 (1)
|0.11
|5.
|Бигас Педро
|2
|0.05
|6.
|Энрич Серхи
|1
|0.03
|7.
|Инуи Такаси
|1
|0.03
|8.
|Де Бласис Пабло
|1
|0.03
|9.
|Анхель Хосе
|1
|0.03
|10.
|Педро Леон
|1
|0.03
|11.
|Рамис Иван
|1
|0.03
|12.
|Папа Диоп
|1
|0.03
|13.
|Паулу Оливейра
|1
|0.03
|14.
|Бургос Эстебан
|1
|0.03
|15.
|Арбилья Анайц
|1
|0.03
|16.
|Кике Гонсалес
|0
|0
|17.
|Эскаланте Гонсало
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гвардиола Серхи
|6
|0.16
|2.
|Унал Энес
|6 (2)
|0.16
|3.
|Оскар Плано
|3
|0.08
|4.
|Сандро Рамирес
|3
|0.08
|5.
|Алькарас Рубен
|2
|0.05
|6.
|Кико Франсиско
|2
|0.05
|7.
|Хоакин Фернандес
|2
|0.05
|8.
|Мичел Мигель
|1 (1)
|0.03
|9.
|Салису Мохаммед
|1
|0.03
|10.
|Эрвиас Пабло
|1
|0.03
|11.
|Гарсия Виктор
|1
|0.03
|12.
|Начо Мартинес
|0
|0
|13.
|Барба Федерико
|0
|0
|14.
|Вилья Тони
|0
|0
|15.
|Санчес Хавьер
|0
|0
|16.
|Рубио Вальдо
|0
|0
|17.
|Карнеро Рауль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Орельяна Фабиан
|9
|1
|2.
|Эскаланте Гонсало
|8
|1
|3.
|Шарлес Диас
|8
|0
|4.
|Паулу Оливейра
|6
|1
|5.
|Папа Диоп
|7
|0
|6.
|Энрич Серхи
|6
|0
|7.
|Альварес Серхио
|5
|0
|8.
|Арбилья Анайц
|5
|0
|9.
|Анхель Хосе
|4
|0
|10.
|Педро Леон
|4
|0
|11.
|Техеро Альваро
|4
|0
|12.
|Корреа Робер
|3
|0
|13.
|Дмитрович Марко
|3
|0
|14.
|Эспозито Эду
|3
|0
|15.
|Инуи Такаси
|2
|0
|16.
|Бигас Педро
|2
|0
|17.
|Бургос Эстебан
|2
|0
|18.
|Кике Гарсия
|2
|0
|19.
|Рамис Иван
|1
|0
|20.
|Кристофоро Себастьян
|1
|0
|21.
|Йоэл Родригес
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Алькарас Рубен
|10
|0
|2.
|Хоакин Фернандес
|9
|0
|3.
|Мичел Мигель
|6
|0
|4.
|Гвардиола Серхи
|6
|0
|5.
|Рубио Вальдо
|6
|0
|6.
|Оскар Плано
|5
|0
|7.
|Унал Энес
|4
|0
|8.
|Вилья Тони
|4
|0
|9.
|Сан Эметерио Феде
|4
|0
|10.
|Салису Мохаммед
|4
|0
|11.
|Барба Федерико
|3
|0
|12.
|Мойано Хави
|3
|0
|13.
|Масип Хорди
|2
|0
|14.
|Начо Мартинес
|2
|0
|15.
|Сандро Рамирес
|2
|0
|16.
|Кико Франсиско
|2
|0
|17.
|Карнеро Рауль
|2
|0
|18.
|Бен Арфа Хатем
|1
|0
|19.
|Эрвиас Пабло
|1
|0
|20.
|Антонио Ангуло Хесус
|1
|0
|21.
|Тухами Ануар
|1
|0
|22.
|Санчес Хавьер
|1
|0
|23.
|Де ла Фуэнте Мигель
|1
|0
|24.
|Перес Кике
|1
|0
|25.
|Порро Педро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эйбар
|9.68% (3)
|25.81% (8)
|12.9% (4)
|19.35% (6)
|9.68% (3)
|22.58% (7)
|Вальядолид
|23.08% (6)
|7.69% (2)
|11.54% (3)
|19.23% (5)
|7.69% (2)
|30.77% (8)
Предыдущие игры
Эйбар Последние 20 матчей: + = -Эспаньол 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Леганес Севилья 1:0 Эйбар Эйбар 0:2 Осасуна
Гранада 1:2 Эйбар Эйбар 1:0 Валенсия Хетафе 1:1 Эйбар Эйбар 2:2 Атлетик Б Реал Мадрид 3:1 Эйбар Эйбар 1:2 Реал Сосьедад Эйбар 1:2 Мальорка Эйбар 3:0 Леванте Барселона 5:0 Эйбар Алавес 2:1 Эйбар Эйбар 1:1 Бетис Сельта 0:0 Эйбар Бадахос 3:1 Эйбар Эйбар 2:0 Атлетико М Какерено 1:2 Эйбар Валенсия 1:0 Эйбар
Вальядолид Последние 20 матчей: + = -Вальядолид 0:1 Барселона Валенсия 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:0 Алавес Вальядолид 0:0 Леванте
Севилья 1:1 Вальядолид Вальядолид 1:1 Хетафе Атлетико М 1:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Сельта Леганес 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:4 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:1 Эспаньол Гранада 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:1 Вильярреал Мальорка 0:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Тенерифе 2:1 Вальядолид Осасуна 0:0 Вальядолид Марбелья 1:1 Вальядолид Вальядолид 2:2 Леганес
Последние игры между собой
Эйбар: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Вальядолид: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|36
|25
|8
|3
|66 - 22
|83
|2.
|Барселона
|Заявка
|36
|24
|7
|5
|80 - 36
|79
|3.
|Севилья
|Заявка
|36
|18
|12
|6
|53 - 34
|66
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|36
|17
|15
|4
|48 - 26
|66
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|36
|17
|6
|13
|58 - 47
|57
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|36
|16
|6
|14
|55 - 47
|54
|7.
|Хетафе
|Заявка
|36
|14
|12
|10
|43 - 34
|54
|8.
|Атлетик Б
|Заявка
|36
|13
|12
|11
|41 - 32
|51
|9.
|Гранада
|Заявка
|36
|14
|8
|14
|46 - 44
|50
|10.
|Валенсия
|Заявка
|36
|13
|11
|12
|45 - 52
|50
|11.
|Осасуна
|Заявка
|36
|12
|12
|12
|42 - 51
|48
|12.
|Леванте
|Заявка
|36
|12
|7
|17
|43 - 51
|43
|13.
|Бетис
|Заявка
|36
|10
|11
|15
|47 - 56
|41
|14.
|Эйбар
|0:0 Заявка
|37
|10
|10
|17
|36 - 51
|40
|15.
|Вальядолид
|0:0 Заявка
|37
|8
|16
|13
|29 - 40
|40
|16.
|Алавес
|Заявка
|36
|9
|9
|18
|32 - 53
|36
|17.
|Сельта
|Заявка
|36
|7
|15
|14
|35 - 46
|36
|18.
|Мальорка
|Заявка
|36
|9
|5
|22
|37 - 61
|32
|19.
|Леганес
|Заявка
|36
|7
|11
|18
|26 - 49
|32
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|36
|5
|9
|22
|27 - 57
|24
Прогнозы на матч Эйбар 0:0 Вальядолид
Исход игры
Эйбар
60.3% (85)
Ничья
31.2% (44)
Вальядолид
8.5% (12)
Тотал 2.5
Больше
31.85% (43)
Меньше
68.15% (92)
Обе команды забьют
Да
54.81% (74)
Нет
45.19% (61)
Популярный счёт
1:0 Эйбар
33.3% (47)
1:1 Ничья
22.7% (32)
2:1 Эйбар
18.4% (26)
1:2 Вальядолид
5% (7)
2:0 Эйбар
4.3% (6)
2:2 Ничья
3.5% (5)
0:0 Ничья
3.5% (5)
3:1 Эйбар
1.4% (2)
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