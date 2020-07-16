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Эйбар
0:0
Первый тайм: 14'

Стадион:
Вальядолид
0' 14'
13
Йоэл
Родригес
24
Техеро
Альваро
12
Паулу
Оливейра
3
Бигас
Педро
11
Луиш
Рафаэл
6
Альварес
Серхио
10
Эспозито
Эду
21
Педро
Леон
22
Инуи
Такаси
16
Де
Бласис
Пабло
7
Кике
Гонсалес
13
Чуррипи
Хосе
17
Мойано
Хави
4
Кико
Франсиско
5
Санчес
Хавьер
22
Начо
Мартинес
11
Эрвиас
Пабло
8
Фернандес
Матеус
16
Сан
Эметерио
Феде
19
Вилья
Тони
20
Сандро
Рамирес
9
Унал
Энес
Эйбар
4-2-3-1
Вальядолид
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эйбар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Орельяна Фабиан 8 (4) 0.21
2. Шарлес Диас 6 (1) 0.16
3. Кике Гарсия 5 0.13
4. Эспозито Эду 4 (1) 0.11
5. Бигас Педро 2 0.05
6. Энрич Серхи 1 0.03
7. Инуи Такаси 1 0.03
8. Де Бласис Пабло 1 0.03
9. Анхель Хосе 1 0.03
10. Педро Леон 1 0.03
11. Рамис Иван 1 0.03
12. Папа Диоп 1 0.03
13. Паулу Оливейра 1 0.03
14. Бургос Эстебан 1 0.03
15. Арбилья Анайц 1 0.03
16. Кике Гонсалес 0 0
17. Эскаланте Гонсало 0 0
Вальядолид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гвардиола Серхи 6 0.16
2. Унал Энес 6 (2) 0.16
3. Оскар Плано 3 0.08
4. Сандро Рамирес 3 0.08
5. Алькарас Рубен 2 0.05
6. Кико Франсиско 2 0.05
7. Хоакин Фернандес 2 0.05
8. Мичел Мигель 1 (1) 0.03
9. Салису Мохаммед 1 0.03
10. Эрвиас Пабло 1 0.03
11. Гарсия Виктор 1 0.03
12. Начо Мартинес 0 0
13. Барба Федерико 0 0
14. Вилья Тони 0 0
15. Санчес Хавьер 0 0
16. Рубио Вальдо 0 0
17. Карнеро Рауль 0 0

Карточки

Эйбар
# Игрок      
1. Орельяна Фабиан 9 1
2. Эскаланте Гонсало 8 1
3. Шарлес Диас 8 0
4. Паулу Оливейра 6 1
5. Папа Диоп 7 0
6. Энрич Серхи 6 0
7. Альварес Серхио 5 0
8. Арбилья Анайц 5 0
9. Анхель Хосе 4 0
10. Педро Леон 4 0
11. Техеро Альваро 4 0
12. Корреа Робер 3 0
13. Дмитрович Марко 3 0
14. Эспозито Эду 3 0
15. Инуи Такаси 2 0
16. Бигас Педро 2 0
17. Бургос Эстебан 2 0
18. Кике Гарсия 2 0
19. Рамис Иван 1 0
20. Кристофоро Себастьян 1 0
21. Йоэл Родригес 1 0
Вальядолид
# Игрок      
1. Алькарас Рубен 10 0
2. Хоакин Фернандес 9 0
3. Мичел Мигель 6 0
4. Гвардиола Серхи 6 0
5. Рубио Вальдо 6 0
6. Оскар Плано 5 0
7. Унал Энес 4 0
8. Вилья Тони 4 0
9. Сан Эметерио Феде 4 0
10. Салису Мохаммед 4 0
11. Барба Федерико 3 0
12. Мойано Хави 3 0
13. Масип Хорди 2 0
14. Начо Мартинес 2 0
15. Сандро Рамирес 2 0
16. Кико Франсиско 2 0
17. Карнеро Рауль 2 0
18. Бен Арфа Хатем 1 0
19. Эрвиас Пабло 1 0
20. Антонио Ангуло Хесус 1 0
21. Тухами Ануар 1 0
22. Санчес Хавьер 1 0
23. Де ла Фуэнте Мигель 1 0
24. Перес Кике 1 0
25. Порро Педро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эйбар 9.68% (3) 25.81% (8) 12.9% (4) 19.35% (6) 9.68% (3) 22.58% (7)
 Вальядолид 23.08% (6) 7.69% (2) 11.54% (3) 19.23% (5) 7.69% (2) 30.77% (8)

Предыдущие игры

Эйбар Последние 20 матчей: + = -
Эспаньол 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Леганес Севилья 1:0 Эйбар Эйбар 0:2 Осасуна
Гранада 1:2 Эйбар Эйбар 1:0 Валенсия Хетафе 1:1 Эйбар Эйбар 2:2 Атлетик Б Реал Мадрид 3:1 Эйбар Эйбар 1:2 Реал Сосьедад Эйбар 1:2 Мальорка Эйбар 3:0 Леванте Барселона 5:0 Эйбар Алавес 2:1 Эйбар Эйбар 1:1 Бетис Сельта 0:0 Эйбар Бадахос 3:1 Эйбар Эйбар 2:0 Атлетико М Какерено 1:2 Эйбар Валенсия 1:0 Эйбар
Вальядолид Последние 20 матчей: + = -
Вальядолид 0:1 Барселона Валенсия 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:0 Алавес Вальядолид 0:0 Леванте
Севилья 1:1 Вальядолид Вальядолид 1:1 Хетафе Атлетико М 1:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Сельта Леганес 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:4 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:1 Эспаньол Гранада 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:1 Вильярреал Мальорка 0:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Тенерифе 2:1 Вальядолид Осасуна 0:0 Вальядолид Марбелья 1:1 Вальядолид Вальядолид 2:2 Леганес

Последние игры между собой

Эйбар: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Вальядолид: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Вальядолид 2:0 Эйбар Ла Лига Эйбар 1:2 Вальядолид Примера Вальядолид 0:0 Эйбар Примера Вальядолид 1:0 Эйбар Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 36 25 8 3 66 - 22 83
2. Барселона Заявка 36 24 7 5 80 - 36 79
3. Севилья Заявка 36 18 12 6 53 - 34 66
4. Атлетико М Заявка 36 17 15 4 48 - 26 66
5. Вильярреал Заявка 36 17 6 13 58 - 47 57
6. Реал Сосьедад Заявка 36 16 6 14 55 - 47 54
7. Хетафе Заявка 36 14 12 10 43 - 34 54
8. Атлетик Б Заявка 36 13 12 11 41 - 32 51
9. Гранада Заявка 36 14 8 14 46 - 44 50
10. Валенсия Заявка 36 13 11 12 45 - 52 50
11. Осасуна Заявка 36 12 12 12 42 - 51 48
12. Леванте Заявка 36 12 7 17 43 - 51 43
13. Бетис Заявка 36 10 11 15 47 - 56 41
14. Эйбар 0:0 Заявка 37 10 10 17 36 - 51 40
15. Вальядолид 0:0 Заявка 37 8 16 13 29 - 40 40
16. Алавес Заявка 36 9 9 18 32 - 53 36
17. Сельта Заявка 36 7 15 14 35 - 46 36
18. Мальорка Заявка 36 9 5 22 37 - 61 32
19. Леганес Заявка 36 7 11 18 26 - 49 32
20. Эспаньол Заявка 36 5 9 22 27 - 57 24
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Ipurua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Эйбар 60.3% (85)
X 31.2% (44)
Вальядолид 8.5% (12)
Все прогнозы
2.05 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Эйбар 0:0 Вальядолид

Исход игры
Эйбар
60.3% (85)
Ничья
31.2% (44)
Вальядолид
8.5% (12)
Тотал 2.5
Больше
31.85% (43)
Меньше
68.15% (92)
Обе команды забьют
Да
54.81% (74)
Нет
45.19% (61)
Популярный счёт
1:0 Эйбар
33.3% (47)
1:1 Ничья
22.7% (32)
2:1 Эйбар
18.4% (26)
1:2 Вальядолид
5% (7)
2:0 Эйбар
4.3% (6)
2:2 Ничья
3.5% (5)
0:0 Ничья
3.5% (5)
3:1 Эйбар
1.4% (2)
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