VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Чуррипи Хосе взял и забрал мяч на выходе

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Чуррипи Хосе взял и забрал мяч на выходе

45' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Удар от ворот произведет Эйбар

44' Техеро Альваро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

42' Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Удар от ворот произведет Эйбар

39' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Хорошую попытку сделал Эспозито Эду . Удар в створ, но вратарь начеку

38' Отличная возможность! Педро Леон упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!

37' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Де Бласис Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

33' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' Матч возобновлен

30' Кико Франсиско на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

29' Кике Гонсалес из команды Эйбар сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

29' Эйбар имеет хороший шанс забить.

29' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' ШАНС! Инуи Такаси вышел один на один с голкипером...

27' Чуррипи Хосе взял и забрал мяч на выходе

26' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Матч возобновлен

26' Ох, нехорошо это выглядит. Кико Франсиско получил травму и медбригада забирает его с поля.

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

25' Бигас Педро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Альварес Серхио получает желтую карточку за неспортивное поведение

24' Кико Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

23' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

21' Игрок команды Эйбар головой возвращает мяч партнеру по команде.

21' Кико Франсиско предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

21' Инуи Такаси из команды Эйбар сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

21' Йоэл Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

20' Матч возобновлен

20' Ох, нехорошо это выглядит. Бигас Педро получил травму и медбригада забирает его с поля.

20' Бигас Педро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Альварес Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Унал Энес из команды Вальядолид сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

19' Игрок из команды Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

18' Альварес Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Начо Мартинес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

17' Луиш Рафаэл совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

17' Эспозито Эду выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Отличные скиллы показывает Вилья Тони , обводя своих соперников

16' Паулу Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота

16' Техеро Альваро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Альварес Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Отличные скиллы показывает Сандро Рамирес , обводя своих соперников

14' Вальядолид имеет хороший шанс забить.

13' Удар от ворот произведет Вальядолид

13' Инуи Такаси не смог попасть в створ ударом издали

12' Удар от ворот произведет Эйбар

11' О, нет. Из многообещающей позиции Мойано Хави из команды Вальядолид наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

11' Йоэл Родригес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

11' Де Бласис Пабло выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Удар от ворот произведет Вальядолид

9' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Матч возобновится спорным мячом

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Эйбар имеет хороший шанс забить.

7' Техеро Альваро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Чуррипи Хосе взял и забрал мяч на выходе

4' Кико Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Кико Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота

3' Плохо сыграл Кико Франсиско - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

2' Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Удар от ворот произведет Эйбар

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Вальядолид начинает с центра поля