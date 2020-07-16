Эйбар
3:1
Конец матча
Стадион: Ипуруа
Вальядолид
17' Желтая карточкаЛуиш Рафаэл
1:0
21' ГолБигас Педро
24' Желтая карточкаАльварес Серхио
2:0
28' ГолИнуи Такаси
68' Желтая карточкаБургос Эстебан
2:0
71' Не забитый пенальтиГвардиола Серхи
2:1
71' ГолГвардиола Серхи
3:1
90' ПенальтиДе Бласис Пабло
90' Желтая карточкаДе Бласис Пабло
11
Луиш
Рафаэл
10
Эспозито
Эду
21
Педро
Леон
22
Инуи
Такаси
13
Чуррипи
Хосе
17
Мойано
Хави
11
Эрвиас
Пабло
19
Вилья
Тони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Луиш РафаэлЗащитник
- Полузащитник
-
10 Эспозито ЭдуПолузащитник
-
21 Педро ЛеонПолузащитник
-
22 Инуи ТакасиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Анхель ХосеЗащитник
-
20 Корреа РоберЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Шарлес ДиасНападающий
-
17 Кике ГарсияНападающий
-
Главный тренер: Хосе Луис Мендилибар
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Чуррипи ХосеВратарь
-
17 Мойано ХавиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Эрвиас ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Вилья ТониПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
30 Аленде ДиегоЗащитник
- Защитник
-
23 Рубио ВальдоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Оскар ПланоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
17'
21'
1:0
24'
28'
2:0
68'
71'
2:0
71'
2:1
90'
3:1
90'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
5 Удары по воротам 9
-
7 Удары в створ 10
-
3 Угловые 12
-
0 Офсайды 4
-
20 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Орельяна Фабиан
|8 (4)
|0.21
|2.
|Шарлес Диас
|6 (1)
|0.16
|3.
|Кике Гарсия
|5
|0.13
|4.
|Эспозито Эду
|4 (1)
|0.11
|5.
|Бигас Педро
|3
|0.08
|6.
|Инуи Такаси
|2
|0.05
|7.
|Де Бласис Пабло
|2 (1)
|0.05
|8.
|Энрич Серхи
|1
|0.03
|9.
|Педро Леон
|1
|0.03
|10.
|Анхель Хосе
|1
|0.03
|11.
|Рамис Иван
|1
|0.03
|12.
|Папа Диоп
|1
|0.03
|13.
|Паулу Оливейра
|1
|0.03
|14.
|Бургос Эстебан
|1
|0.03
|15.
|Арбилья Анайц
|1
|0.03
|16.
|Кике Гонсалес
|0
|0
|17.
|Эскаланте Гонсало
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гвардиола Серхи
|7
|0.18
|2.
|Унал Энес
|6 (2)
|0.16
|3.
|Оскар Плано
|3
|0.08
|4.
|Сандро Рамирес
|3
|0.08
|5.
|Алькарас Рубен
|2
|0.05
|6.
|Кико Франсиско
|2
|0.05
|7.
|Хоакин Фернандес
|2
|0.05
|8.
|Мичел Мигель
|1 (1)
|0.03
|9.
|Салису Мохаммед
|1
|0.03
|10.
|Эрвиас Пабло
|1
|0.03
|11.
|Гарсия Виктор
|1
|0.03
|12.
|Начо Мартинес
|0
|0
|13.
|Барба Федерико
|0
|0
|14.
|Вилья Тони
|0
|0
|15.
|Санчес Хавьер
|0
|0
|16.
|Рубио Вальдо
|0
|0
|17.
|Карнеро Рауль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Орельяна Фабиан
|9
|1
|2.
|Эскаланте Гонсало
|8
|1
|3.
|Шарлес Диас
|8
|0
|4.
|Паулу Оливейра
|6
|1
|5.
|Папа Диоп
|7
|0
|6.
|Энрич Серхи
|6
|0
|7.
|Альварес Серхио
|6
|0
|8.
|Арбилья Анайц
|5
|0
|9.
|Анхель Хосе
|4
|0
|10.
|Педро Леон
|4
|0
|11.
|Техеро Альваро
|4
|0
|12.
|Бургос Эстебан
|3
|0
|13.
|Корреа Робер
|3
|0
|14.
|Дмитрович Марко
|3
|0
|15.
|Эспозито Эду
|3
|0
|16.
|Инуи Такаси
|2
|0
|17.
|Бигас Педро
|2
|0
|18.
|Кике Гарсия
|2
|0
|19.
|Рамис Иван
|1
|0
|20.
|Де Бласис Пабло
|1
|0
|21.
|Кристофоро Себастьян
|1
|0
|22.
|Йоэл Родригес
|1
|0
|23.
|Луиш Рафаэл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Алькарас Рубен
|10
|0
|2.
|Хоакин Фернандес
|9
|0
|3.
|Мичел Мигель
|6
|0
|4.
|Гвардиола Серхи
|6
|0
|5.
|Рубио Вальдо
|6
|0
|6.
|Оскар Плано
|5
|0
|7.
|Унал Энес
|4
|0
|8.
|Вилья Тони
|4
|0
|9.
|Сан Эметерио Феде
|4
|0
|10.
|Салису Мохаммед
|4
|0
|11.
|Барба Федерико
|3
|0
|12.
|Мойано Хави
|3
|0
|13.
|Масип Хорди
|2
|0
|14.
|Начо Мартинес
|2
|0
|15.
|Сандро Рамирес
|2
|0
|16.
|Кико Франсиско
|2
|0
|17.
|Карнеро Рауль
|2
|0
|18.
|Бен Арфа Хатем
|1
|0
|19.
|Эрвиас Пабло
|1
|0
|20.
|Антонио Ангуло Хесус
|1
|0
|21.
|Тухами Ануар
|1
|0
|22.
|Санчес Хавьер
|1
|0
|23.
|Де ла Фуэнте Мигель
|1
|0
|24.
|Перес Кике
|1
|0
|25.
|Порро Педро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эйбар
|9.09% (3)
|30.3% (10)
|12.12% (4)
|18.18% (6)
|9.09% (3)
|21.21% (7)
|Вальядолид
|22.22% (6)
|7.41% (2)
|11.11% (3)
|18.52% (5)
|11.11% (3)
|29.63% (8)
Предыдущие игры
Эйбар Последние 20 матчей: + = -Эспаньол 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Леганес Севилья 1:0 Эйбар Эйбар 0:2 Осасуна
Гранада 1:2 Эйбар Эйбар 1:0 Валенсия Хетафе 1:1 Эйбар Эйбар 2:2 Атлетик Б Реал Мадрид 3:1 Эйбар Эйбар 1:2 Реал Сосьедад Эйбар 1:2 Мальорка Эйбар 3:0 Леванте Барселона 5:0 Эйбар Алавес 2:1 Эйбар Эйбар 1:1 Бетис Сельта 0:0 Эйбар Бадахос 3:1 Эйбар Эйбар 2:0 Атлетико М Какерено 1:2 Эйбар Валенсия 1:0 Эйбар
Вальядолид Последние 20 матчей: + = -Вальядолид 0:1 Барселона Валенсия 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:0 Алавес Вальядолид 0:0 Леванте
Севилья 1:1 Вальядолид Вальядолид 1:1 Хетафе Атлетико М 1:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Сельта Леганес 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:4 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:1 Эспаньол Гранада 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:1 Вильярреал Мальорка 0:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Тенерифе 2:1 Вальядолид Осасуна 0:0 Вальядолид Марбелья 1:1 Вальядолид Вальядолид 2:2 Леганес
Последние игры между собой
Эйбар: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Вальядолид: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|1:0 Заявка
|37
|26
|8
|3
|67 - 22
|86
|2.
|Барселона
|0:1 Заявка
|37
|24
|7
|6
|80 - 37
|79
|3.
|Севилья
|0:0 Заявка
|37
|18
|13
|6
|53 - 34
|67
|4.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|37
|17
|16
|4
|48 - 26
|67
|5.
|Вильярреал
|0:1 Заявка
|37
|17
|6
|14
|58 - 48
|57
|6.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|37
|16
|7
|14
|55 - 47
|55
|7.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|37
|14
|13
|10
|43 - 34
|55
|8.
|Валенсия
|1:0 Заявка
|37
|14
|11
|12
|46 - 52
|53
|9.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|37
|13
|13
|11
|41 - 32
|52
|10.
|Гранада
|1:1 Заявка
|37
|14
|9
|14
|47 - 45
|51
|11.
|Осасуна
|1:0 Заявка
|37
|13
|12
|12
|43 - 51
|51
|12.
|Леванте
|2:2 Заявка
|37
|12
|8
|17
|45 - 53
|44
|13.
|Эйбар
|Заявка
|37
|11
|9
|17
|39 - 52
|42
|14.
|Бетис
|0:0 Заявка
|37
|10
|12
|15
|47 - 56
|42
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|37
|8
|15
|14
|30 - 43
|39
|16.
|Алавес
|0:0 Заявка
|37
|9
|10
|18
|32 - 53
|37
|17.
|Сельта
|2:2 Заявка
|37
|7
|16
|14
|37 - 48
|37
|18.
|Мальорка
|1:1 Заявка
|37
|9
|6
|22
|38 - 62
|33
|19.
|Леганес
|0:0 Заявка
|37
|7
|12
|18
|26 - 49
|33
|20.
|Эспаньол
|0:1 Заявка
|37
|5
|9
|23
|27 - 58
|24
Прогнозы на матч Эйбар 3:1 Вальядолид
Исход игры
Эйбар
60.3% (85)
Ничья
31.2% (44)
Вальядолид
8.5% (12)
Тотал 2.5
Больше
31.85% (43)
Меньше
68.15% (92)
Обе команды забьют
Да
54.81% (74)
Нет
45.19% (61)
Популярный счёт
1:0 Эйбар
33.3% (47)
1:1 Ничья
22.7% (32)
2:1 Эйбар
18.4% (26)
1:2 Вальядолид
5% (7)
2:0 Эйбар
4.3% (6)
2:2 Ничья
3.5% (5)
0:0 Ничья
3.5% (5)
3:1 Эйбар
1.4% (2)
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