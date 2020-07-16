  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Эйбар
3:1
Конец матча

Стадион:
Вальядолид
0'
17' Желтая карточка
Луиш Рафаэл
1:0
21' Гол
Бигас Педро
24' Желтая карточка
Альварес Серхио
2:0
28' Гол
Инуи Такаси
68' Желтая карточка
Бургос Эстебан
2:0
71' Не забитый пенальти
Гвардиола Серхи
2:1
71' Гол
Гвардиола Серхи
3:1
90' Пенальти
Де Бласис Пабло
90' Желтая карточка
Де Бласис Пабло
90'+7
13
Йоэл
Родригес
24
Техеро
Альваро
12
Паулу
Оливейра
3
Бигас
Педро
11
Луиш
Рафаэл
6
Альварес
Серхио
10
Эспозито
Эду
21
Педро
Леон
22
Инуи
Такаси
16
Де
Бласис
Пабло
7
Кике
Гонсалес
13
Чуррипи
Хосе
17
Мойано
Хави
4
Кико
Франсиско
5
Санчес
Хавьер
22
Начо
Мартинес
11
Эрвиас
Пабло
8
Фернандес
Матеус
16
Сан
Эметерио
Феде
19
Вилья
Тони
20
Сандро
Рамирес
9
Унал
Энес
Эйбар
4-2-3-1
Вальядолид
4-4-2

Ход матча

17'
Луиш Рафаэл
 
21'
Бигас Педро
(Педро Леон)
1:0
24'
Альварес Серхио
 
28'
Инуи Такаси
2:0
32'
 
Антонио Ангуло Хесус
Кико Франсиско
46'
 
Гвардиола Серхи
Вилья Тони
46'
Папа Диоп
Альварес Серхио
 
48'
Бургос Эстебан
Паулу Оливейра
 
61'
 
Гарсия Виктор
Эрвиас Пабло
65'
Шарлес Диас
Инуи Такаси
 
65'
 
Перес Самуэль
Чуррипи Хосе
68'
Бургос Эстебан
 
71'
2:0
Гвардиола Серхи
71'
2:1
Гвардиола Серхи
79'
Энрич Серхи
Кике Гонсалес
 
80'
Кристофоро Себастьян
Педро Леон
 
90'
Де Бласис Пабло
3:1
90'
Де Бласис Пабло
 

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 9
  • 7 Удары в створ 10
  • 3 Угловые 12
  • 0 Офсайды 4
  • 20 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эйбар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Орельяна Фабиан 8 (4) 0.21
2. Шарлес Диас 6 (1) 0.16
3. Кике Гарсия 5 0.13
4. Эспозито Эду 4 (1) 0.11
5. Бигас Педро 3 0.08
6. Инуи Такаси 2 0.05
7. Де Бласис Пабло 2 (1) 0.05
8. Энрич Серхи 1 0.03
9. Педро Леон 1 0.03
10. Анхель Хосе 1 0.03
11. Рамис Иван 1 0.03
12. Папа Диоп 1 0.03
13. Паулу Оливейра 1 0.03
14. Бургос Эстебан 1 0.03
15. Арбилья Анайц 1 0.03
16. Кике Гонсалес 0 0
17. Эскаланте Гонсало 0 0
Вальядолид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гвардиола Серхи 7 0.18
2. Унал Энес 6 (2) 0.16
3. Оскар Плано 3 0.08
4. Сандро Рамирес 3 0.08
5. Алькарас Рубен 2 0.05
6. Кико Франсиско 2 0.05
7. Хоакин Фернандес 2 0.05
8. Мичел Мигель 1 (1) 0.03
9. Салису Мохаммед 1 0.03
10. Эрвиас Пабло 1 0.03
11. Гарсия Виктор 1 0.03
12. Начо Мартинес 0 0
13. Барба Федерико 0 0
14. Вилья Тони 0 0
15. Санчес Хавьер 0 0
16. Рубио Вальдо 0 0
17. Карнеро Рауль 0 0

Карточки

Эйбар
# Игрок      
1. Орельяна Фабиан 9 1
2. Эскаланте Гонсало 8 1
3. Шарлес Диас 8 0
4. Паулу Оливейра 6 1
5. Папа Диоп 7 0
6. Энрич Серхи 6 0
7. Альварес Серхио 6 0
8. Арбилья Анайц 5 0
9. Анхель Хосе 4 0
10. Педро Леон 4 0
11. Техеро Альваро 4 0
12. Бургос Эстебан 3 0
13. Корреа Робер 3 0
14. Дмитрович Марко 3 0
15. Эспозито Эду 3 0
16. Инуи Такаси 2 0
17. Бигас Педро 2 0
18. Кике Гарсия 2 0
19. Рамис Иван 1 0
20. Де Бласис Пабло 1 0
21. Кристофоро Себастьян 1 0
22. Йоэл Родригес 1 0
23. Луиш Рафаэл 1 0
Вальядолид
# Игрок      
1. Алькарас Рубен 10 0
2. Хоакин Фернандес 9 0
3. Мичел Мигель 6 0
4. Гвардиола Серхи 6 0
5. Рубио Вальдо 6 0
6. Оскар Плано 5 0
7. Унал Энес 4 0
8. Вилья Тони 4 0
9. Сан Эметерио Феде 4 0
10. Салису Мохаммед 4 0
11. Барба Федерико 3 0
12. Мойано Хави 3 0
13. Масип Хорди 2 0
14. Начо Мартинес 2 0
15. Сандро Рамирес 2 0
16. Кико Франсиско 2 0
17. Карнеро Рауль 2 0
18. Бен Арфа Хатем 1 0
19. Эрвиас Пабло 1 0
20. Антонио Ангуло Хесус 1 0
21. Тухами Ануар 1 0
22. Санчес Хавьер 1 0
23. Де ла Фуэнте Мигель 1 0
24. Перес Кике 1 0
25. Порро Педро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эйбар 9.09% (3) 30.3% (10) 12.12% (4) 18.18% (6) 9.09% (3) 21.21% (7)
 Вальядолид 22.22% (6) 7.41% (2) 11.11% (3) 18.52% (5) 11.11% (3) 29.63% (8)

Предыдущие игры

Эйбар Последние 20 матчей: + = -
Эспаньол 0:2 Эйбар Эйбар 0:0 Леганес Севилья 1:0 Эйбар Эйбар 0:2 Осасуна
Гранада 1:2 Эйбар Эйбар 1:0 Валенсия Хетафе 1:1 Эйбар Эйбар 2:2 Атлетик Б Реал Мадрид 3:1 Эйбар Эйбар 1:2 Реал Сосьедад Эйбар 1:2 Мальорка Эйбар 3:0 Леванте Барселона 5:0 Эйбар Алавес 2:1 Эйбар Эйбар 1:1 Бетис Сельта 0:0 Эйбар Бадахос 3:1 Эйбар Эйбар 2:0 Атлетико М Какерено 1:2 Эйбар Валенсия 1:0 Эйбар
Вальядолид Последние 20 матчей: + = -
Вальядолид 0:1 Барселона Валенсия 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:0 Алавес Вальядолид 0:0 Леванте
Севилья 1:1 Вальядолид Вальядолид 1:1 Хетафе Атлетико М 1:0 Вальядолид Вальядолид 0:0 Сельта Леганес 1:2 Вальядолид Вальядолид 1:4 Атлетик Б Реал Сосьедад 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:1 Эспаньол Гранада 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:1 Вильярреал Мальорка 0:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Тенерифе 2:1 Вальядолид Осасуна 0:0 Вальядолид Марбелья 1:1 Вальядолид Вальядолид 2:2 Леганес

Последние игры между собой

Эйбар: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Вальядолид: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Вальядолид 2:0 Эйбар Ла Лига Эйбар 1:2 Вальядолид Примера Вальядолид 0:0 Эйбар Примера Вальядолид 1:0 Эйбар Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1:0 Заявка 37 26 8 3 67 - 22 86
2. Барселона 0:1 Заявка 37 24 7 6 80 - 37 79
3. Севилья 0:0 Заявка 37 18 13 6 53 - 34 67
4. Атлетико М 0:0 Заявка 37 17 16 4 48 - 26 67
5. Вильярреал 0:1 Заявка 37 17 6 14 58 - 48 57
6. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 37 16 7 14 55 - 47 55
7. Хетафе 0:0 Заявка 37 14 13 10 43 - 34 55
8. Валенсия 1:0 Заявка 37 14 11 12 46 - 52 53
9. Атлетик Б 0:0 Заявка 37 13 13 11 41 - 32 52
10. Гранада 1:1 Заявка 37 14 9 14 47 - 45 51
11. Осасуна 1:0 Заявка 37 13 12 12 43 - 51 51
12. Леванте 2:2 Заявка 37 12 8 17 45 - 53 44
13. Эйбар Заявка 37 11 9 17 39 - 52 42
14. Бетис 0:0 Заявка 37 10 12 15 47 - 56 42
15. Вальядолид Заявка 37 8 15 14 30 - 43 39
16. Алавес 0:0 Заявка 37 9 10 18 32 - 53 37
17. Сельта 2:2 Заявка 37 7 16 14 37 - 48 37
18. Мальорка 1:1 Заявка 37 9 6 22 38 - 62 33
19. Леганес 0:0 Заявка 37 7 12 18 26 - 49 33
20. Эспаньол 0:1 Заявка 37 5 9 23 27 - 58 24
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Municipal de Ipurua. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Эйбар 60.3% (85)
X 31.2% (44)
Вальядолид 8.5% (12)
Все прогнозы
2.05 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Эйбар 3:1 Вальядолид

Исход игры
Эйбар
60.3% (85)
Ничья
31.2% (44)
Вальядолид
8.5% (12)
Тотал 2.5
Больше
31.85% (43)
Меньше
68.15% (92)
Обе команды забьют
Да
54.81% (74)
Нет
45.19% (61)
Популярный счёт
1:0 Эйбар
33.3% (47)
1:1 Ничья
22.7% (32)
2:1 Эйбар
18.4% (26)
1:2 Вальядолид
5% (7)
2:0 Эйбар
4.3% (6)
2:2 Ничья
3.5% (5)
0:0 Ничья
3.5% (5)
3:1 Эйбар
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Где смотреть матч Эйбар 3:1 Вальядолид онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Прямая трансляция матча после регистрации
Как посмотреть матч бесплатно?

1. Зарегистрироваться у букмекера
2. Выбрать нужный матч в списке матчей, и выбрать видеотрансляцию.
3. Смотреть и наслаждаться. Бесплатно. Без депозитов.

Перейти к просмотру и регистрации

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный