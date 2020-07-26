Морейренсе
0:0
Первый тайм: 36'
Стадион: Жоаким Алмейда Фрейтас
Тондела
28' Желтая карточкаТоро Хонатан
23
Халлиш
Рафик
75
Конте
Абду
26
Алекс
Соареш
16
Мане
Сори
22
Сингх
Лютер
29
Абреу
Фабиу
23
Таварес
Йоан
18
Муфи
Фахд
15
Мурильо
Джон
14
Пепелу
70
Торо
Хонатан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Халлиш РафикЗащитник
- Защитник
-
75 Конте АбдуЗащитник
- Полузащитник
-
26 Алекс СоарешПолузащитник
-
16 Мане СориПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Сингх ЛютерНападающий
-
29 Абреу ФабиуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Машаду ЛуишПолузащитник
-
27 Нуну ПедруПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Соариш Рикарду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Таварес ЙоанЗащитник
-
18 Муфи ФахдЗащитник
-
15 Мурильо ДжонПолузащитник
- Полузащитник
-
14 ПепелуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Торо ХонатанНападающий
- Запасные игроки
-
13 Силва ДиогуВратарь
-
17 Рейш ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 РонанНападающий
-
-
Главный тренер: Natxo Gonzalez
Ход матча
28'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Абреу Фабиу
|13
|0.38
|2.
|Витория Стивен
|5 (3)
|0.15
|3.
|Соареш Филипе
|4
|0.12
|4.
|Нене Андерсон Мигель
|4 (1)
|0.12
|5.
|Сингх Лютер
|3
|0.09
|6.
|Нуну Педру
|2
|0.06
|7.
|Габриэльзиньо
|2
|0.06
|8.
|Росич Лазар
|2
|0.06
|9.
|Ауашерия Билель
|1
|0.03
|10.
|Аурелиу Жоау
|1
|0.03
|11.
|Пачеку Фабиу
|1
|0.03
|12.
|Сантос Яго
|1
|0.03
|13.
|Машаду Луиш
|1
|0.03
|14.
|Сантуш Нуну III
|1
|0.03
|15.
|Конте Абду
|0
|0
|16.
|Д'Альберто Антони
|0
|0
|17.
|Халлиш Рафик
|0
|0
|18.
|Мане Сори
|0
|0
|19.
|Пасинато Матеус
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ронан
|5 (1)
|0.15
|2.
|Денилсон VI
|3 (1)
|0.09
|3.
|Таварес Йоан
|3
|0.09
|4.
|Педру Жоау II
|3 (2)
|0.09
|5.
|Сампайо Филипе
|2
|0.06
|6.
|Мурильо Джон
|2
|0.06
|7.
|Вилсон Бруно
|2
|0.06
|8.
|Ричард II
|2
|0.06
|9.
|Пепелу
|1
|0.03
|10.
|Шавьер Антониу
|1
|0.03
|11.
|Торо Хонатан
|1
|0.03
|12.
|Пите Луиш
|1
|0.03
|13.
|Рикарду Алвеш II
|1
|0.03
|14.
|Валенте Рикарду
|0
|0
|15.
|Алмейда Ричард
|0
|0
|16.
|Муфи Фахд
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пачеку Фабиу
|7
|0
|2.
|Сантос Яго
|5
|1
|3.
|Соареш Филипе
|5
|1
|4.
|Аурелиу Жоау
|6
|0
|5.
|Халлиш Рафик
|2
|2
|6.
|Витория Стивен
|5
|0
|7.
|Нене Андерсон Мигель
|5
|0
|8.
|Алекс Соареш
|5
|0
|9.
|Росич Лазар
|4
|0
|10.
|Ауашерия Билель
|4
|0
|11.
|Конте Абду
|4
|0
|12.
|Пасинато Матеус
|4
|0
|13.
|Нуну Педру
|3
|0
|14.
|Машаду Луиш
|3
|0
|15.
|Мане Сори
|3
|0
|16.
|Камара Ибраима III
|2
|0
|17.
|Абреу Фабиу
|2
|0
|18.
|Энрике Луис
|1
|0
|19.
|Джаван Феррейра
|1
|0
|20.
|Сингх Лютер
|1
|0
|21.
|Д'Альберто Антони
|1
|0
|22.
|Габриэльзиньо
|1
|0
|23.
|Бруно Силва V
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Муфи Фахд
|7
|1
|2.
|Педру Жоау II
|8
|0
|3.
|Пепелу
|8
|0
|4.
|Сампайо Филипе
|5
|1
|5.
|Жаките Жоау
|5
|1
|6.
|Шавьер Антониу
|5
|0
|7.
|Феррейра Филипе
|3
|1
|8.
|Таварес Йоан
|4
|0
|9.
|Пите Луиш
|4
|0
|10.
|Торо Хонатан
|4
|0
|11.
|Вилсон Бруно
|4
|0
|12.
|Рамош Клаудиу
|3
|0
|13.
|Мурильо Джон
|3
|0
|14.
|Рикарду Алвеш II
|3
|0
|15.
|Алмейда Тьягу
|2
|0
|16.
|Алмейда Ричард
|2
|0
|17.
|Денилсон VI
|2
|0
|18.
|Валенте Рикарду
|1
|0
|19.
|Ронан
|1
|0
|20.
|Штркаль Томислав
|1
|0
|21.
|Ниассе Бабакар
|1
|0
|22.
|Фонсека Рубен
|1
|0
|23.
|Ричард II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Морейренсе
|12.5% (5)
|12.5% (5)
|15% (6)
|20% (8)
|22.5% (9)
|17.5% (7)
|Тондела
|24% (6)
|12% (3)
|12% (3)
|12% (3)
|16% (4)
|24% (6)
Предыдущие игры
Морейренсе Последние 20 матчей: + = -Порту 6:1 Морейренсе Морейренсе 1:1 Пасуш де Феррейра Белененсеш 0:1 Морейренсе Морейренсе 0:0 Спортинг Л
Авеш 0:1 Морейренсе Морейренсе 1:1 Фамаликан Витория Гимарайнш 1:1 Морейренсе Морейренсе 0:1 Риу Аве Боавишта 0:1 Морейренсе Морейренсе 2:0 Маритиму Бенфика 1:1 Морейренсе Морейренсе 2:1 Санта-Клара Портимоненсе 1:1 Морейренсе Морейренсе 1:1 Витория Сетубал Жил Висенте 1:5 Морейренсе Морейренсе 1:2 Брага Тондела 1:1 Морейренсе Морейренсе 2:4 Порту Пасуш де Феррейра 1:0 Морейренсе Морейренсе 2:1 Белененсеш
Тондела Последние 20 матчей: + = -Тондела 1:0 Брага Жил Висенте 3:2 Тондела Тондела 1:3 Порту Тондела 0:1 Фамаликан
Белененсеш 1:1 Тондела Тондела 1:3 Пасуш де Феррейра Спортинг Л 2:0 Тондела Тондела 2:0 Авеш Бенфика 0:0 Тондела Тондела 1:1 Боавишта Витория Гимарайнш 2:0 Тондела Тондела 1:2 Риу Аве Санта-Клара 1:0 Тондела Тондела 0:0 Маритиму Портимоненсе 0:1 Тондела Тондела 0:3 Витория Сетубал Тондела 1:1 Морейренсе Брага 2:1 Тондела Тондела 1:1 Жил Висенте Порту 3:0 Тондела
Последние игры между собой
Морейренсе: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Тондела: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|Заявка
|34
|26
|4
|4
|74 - 22
|82
|2.
|Бенфика
|Заявка
|34
|24
|5
|5
|71 - 26
|77
|3.
|Брага
|Заявка
|34
|18
|6
|10
|61 - 40
|60
|4.
|Спортинг Л
|Заявка
|34
|18
|6
|10
|49 - 34
|60
|5.
|Риу Аве
|Заявка
|34
|15
|10
|9
|48 - 36
|55
|6.
|Фамаликан
|Заявка
|34
|14
|12
|8
|53 - 51
|54
|7.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|34
|13
|11
|10
|53 - 38
|50
|8.
|Морейренсе
|0:0 Заявка
|34
|10
|14
|10
|41 - 42
|44
|9.
|Жил Висенте
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|40 - 44
|43
|10.
|Санта-Клара
|Заявка
|34
|11
|10
|13
|36 - 41
|43
|11.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|34
|11
|6
|17
|36 - 52
|39
|12.
|Боавишта
|Заявка
|34
|10
|9
|15
|28 - 39
|39
|13.
|Маритиму
|Заявка
|34
|9
|12
|13
|34 - 42
|39
|14.
|Белененсеш
|0:0 Заявка
|34
|9
|9
|16
|27 - 52
|36
|15.
|Тондела
|0:0 Заявка
|34
|8
|10
|16
|28 - 43
|34
|16.
|Витория Сетубал
|0:0 Заявка
|34
|6
|14
|14
|25 - 43
|32
|17.
|Портимоненсе
|0:0 Заявка
|34
|6
|13
|15
|28 - 45
|31
|18.
|Авеш
|0:0 Заявка
|34
|5
|3
|26
|24 - 66
|18
Прогнозы на матч Морейренсе 0:0 Тондела
Исход игры
Морейренсе
53.8% (84)
Ничья
31.4% (49)
Тондела
14.7% (23)
Тотал 2.5
Больше
30.14% (44)
Меньше
69.86% (102)
Обе команды забьют
Да
57.53% (84)
Нет
42.47% (62)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25.6% (40)
1:0 Морейренсе
21.2% (33)
2:1 Морейренсе
20.5% (32)
2:0 Морейренсе
7.7% (12)
0:1 Тондела
6.4% (10)
1:2 Тондела
4.5% (7)
0:0 Ничья
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.9% (3)
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