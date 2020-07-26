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  3. Португалия
Морейренсе
0:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
Тондела
0'
28' Желтая карточка
Торо Хонатан
36'
14
Пасинато
Матеус
2
Аурелиу
Жоау
23
Халлиш
Рафик
19
Витория
Стивен
75
Конте
Абду
90
Габриэльзиньо
26
Алекс
Соареш
16
Мане
Сори
77
Сантуш
Нуну
III
22
Сингх
Лютер
29
Абреу
Фабиу
99
Ниассе
Бабакар
19
Алмейда
Тьягу
94
Сампайо
Филипе
23
Таварес
Йоан
18
Муфи
Фахд
15
Мурильо
Джон
5
Жаките
Жоау
14
Пепелу
8
Педру
Жоау
II
28
Штркаль
Томислав
70
Торо
Хонатан
Морейренсе
4-4-2
Тондела
4-4-2

Ход матча

28'
 
Торо Хонатан

Бомбардиры внутри турнира

Морейренсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абреу Фабиу 13 0.38
2. Витория Стивен 5 (3) 0.15
3. Соареш Филипе 4 0.12
4. Нене Андерсон Мигель 4 (1) 0.12
5. Сингх Лютер 3 0.09
6. Нуну Педру 2 0.06
7. Габриэльзиньо 2 0.06
8. Росич Лазар 2 0.06
9. Ауашерия Билель 1 0.03
10. Аурелиу Жоау 1 0.03
11. Пачеку Фабиу 1 0.03
12. Сантос Яго 1 0.03
13. Машаду Луиш 1 0.03
14. Сантуш Нуну III 1 0.03
15. Конте Абду 0 0
16. Д'Альберто Антони 0 0
17. Халлиш Рафик 0 0
18. Мане Сори 0 0
19. Пасинато Матеус 0 0
Тондела
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ронан 5 (1) 0.15
2. Денилсон VI 3 (1) 0.09
3. Таварес Йоан 3 0.09
4. Педру Жоау II 3 (2) 0.09
5. Сампайо Филипе 2 0.06
6. Мурильо Джон 2 0.06
7. Вилсон Бруно 2 0.06
8. Ричард II 2 0.06
9. Пепелу 1 0.03
10. Шавьер Антониу 1 0.03
11. Торо Хонатан 1 0.03
12. Пите Луиш 1 0.03
13. Рикарду Алвеш II 1 0.03
14. Валенте Рикарду 0 0
15. Алмейда Ричард 0 0
16. Муфи Фахд 0 0

Карточки

Морейренсе
# Игрок      
1. Пачеку Фабиу 7 0
2. Сантос Яго 5 1
3. Соареш Филипе 5 1
4. Аурелиу Жоау 6 0
5. Халлиш Рафик 2 2
6. Витория Стивен 5 0
7. Нене Андерсон Мигель 5 0
8. Алекс Соареш 5 0
9. Росич Лазар 4 0
10. Ауашерия Билель 4 0
11. Конте Абду 4 0
12. Пасинато Матеус 4 0
13. Нуну Педру 3 0
14. Машаду Луиш 3 0
15. Мане Сори 3 0
16. Камара Ибраима III 2 0
17. Абреу Фабиу 2 0
18. Энрике Луис 1 0
19. Джаван Феррейра 1 0
20. Сингх Лютер 1 0
21. Д'Альберто Антони 1 0
22. Габриэльзиньо 1 0
23. Бруно Силва V 1 0
Тондела
# Игрок      
1. Муфи Фахд 7 1
2. Педру Жоау II 8 0
3. Пепелу 8 0
4. Сампайо Филипе 5 1
5. Жаките Жоау 5 1
6. Шавьер Антониу 5 0
7. Феррейра Филипе 3 1
8. Таварес Йоан 4 0
9. Пите Луиш 4 0
10. Торо Хонатан 4 0
11. Вилсон Бруно 4 0
12. Рамош Клаудиу 3 0
13. Мурильо Джон 3 0
14. Рикарду Алвеш II 3 0
15. Алмейда Тьягу 2 0
16. Алмейда Ричард 2 0
17. Денилсон VI 2 0
18. Валенте Рикарду 1 0
19. Ронан 1 0
20. Штркаль Томислав 1 0
21. Ниассе Бабакар 1 0
22. Фонсека Рубен 1 0
23. Ричард II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Морейренсе 12.5% (5) 12.5% (5) 15% (6) 20% (8) 22.5% (9) 17.5% (7)
 Тондела 24% (6) 12% (3) 12% (3) 12% (3) 16% (4) 24% (6)

Предыдущие игры

Морейренсе Последние 20 матчей: + = -
Порту 6:1 Морейренсе Морейренсе 1:1 Пасуш де Феррейра Белененсеш 0:1 Морейренсе Морейренсе 0:0 Спортинг Л
Авеш 0:1 Морейренсе Морейренсе 1:1 Фамаликан Витория Гимарайнш 1:1 Морейренсе Морейренсе 0:1 Риу Аве Боавишта 0:1 Морейренсе Морейренсе 2:0 Маритиму Бенфика 1:1 Морейренсе Морейренсе 2:1 Санта-Клара Портимоненсе 1:1 Морейренсе Морейренсе 1:1 Витория Сетубал Жил Висенте 1:5 Морейренсе Морейренсе 1:2 Брага Тондела 1:1 Морейренсе Морейренсе 2:4 Порту Пасуш де Феррейра 1:0 Морейренсе Морейренсе 2:1 Белененсеш
Тондела Последние 20 матчей: + = -
Тондела 1:0 Брага Жил Висенте 3:2 Тондела Тондела 1:3 Порту Тондела 0:1 Фамаликан
Белененсеш 1:1 Тондела Тондела 1:3 Пасуш де Феррейра Спортинг Л 2:0 Тондела Тондела 2:0 Авеш Бенфика 0:0 Тондела Тондела 1:1 Боавишта Витория Гимарайнш 2:0 Тондела Тондела 1:2 Риу Аве Санта-Клара 1:0 Тондела Тондела 0:0 Маритиму Портимоненсе 0:1 Тондела Тондела 0:3 Витория Сетубал Тондела 1:1 Морейренсе Брага 2:1 Тондела Тондела 1:1 Жил Висенте Порту 3:0 Тондела

Последние игры между собой

Морейренсе: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 3
Тондела: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 5
Тондела 1:1 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 2:0 Тондела Примейра-лига Тондела 2:0 Морейренсе Примейра-лига Тондела 1:2 Морейренсе Примейра-лига
Морейренсе 0:3 Тондела Примейра-лига Морейренсе 1:1 Тондела Примейра-лига Тондела 1:2 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 1:2 Тондела Примейра-лига Тондела 1:1 Морейренсе Примейра-лига Морейренсе 1:0 Тондела Португальская вторая лига Тондела 0:1 Морейренсе Португальская вторая лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту Заявка 34 26 4 4 74 - 22 82
2. Бенфика Заявка 34 24 5 5 71 - 26 77
3. Брага Заявка 34 18 6 10 61 - 40 60
4. Спортинг Л Заявка 34 18 6 10 49 - 34 60
5. Риу Аве Заявка 34 15 10 9 48 - 36 55
6. Фамаликан Заявка 34 14 12 8 53 - 51 54
7. Витория Гимарайнш Заявка 34 13 11 10 53 - 38 50
8. Морейренсе 0:0 Заявка 34 10 14 10 41 - 42 44
9. Жил Висенте Заявка 34 11 10 13 40 - 44 43
10. Санта-Клара Заявка 34 11 10 13 36 - 41 43
11. Пасуш де Феррейра Заявка 34 11 6 17 36 - 52 39
12. Боавишта Заявка 34 10 9 15 28 - 39 39
13. Маритиму Заявка 34 9 12 13 34 - 42 39
14. Белененсеш 0:0 Заявка 34 9 9 16 27 - 52 36
15. Тондела 0:0 Заявка 34 8 10 16 28 - 43 34
16. Витория Сетубал 0:0 Заявка 34 6 14 14 25 - 43 32
17. Портимоненсе 0:0 Заявка 34 6 13 15 28 - 45 31
18. Авеш 0:0 Заявка 34 5 3 26 24 - 66 18
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    28'
    Торо Хонатан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio C. Joaquim de Almeida Freitas. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 156
Морейренсе 53.8% (84)
X 31.4% (49)
Тондела 14.7% (23)
Все прогнозы
1.85 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Морейренсе 0:0 Тондела

Исход игры
Морейренсе
53.8% (84)
Ничья
31.4% (49)
Тондела
14.7% (23)
Тотал 2.5
Больше
30.14% (44)
Меньше
69.86% (102)
Обе команды забьют
Да
57.53% (84)
Нет
42.47% (62)
Популярный счёт
1:1 Ничья
25.6% (40)
1:0 Морейренсе
21.2% (33)
2:1 Морейренсе
20.5% (32)
2:0 Морейренсе
7.7% (12)
0:1 Тондела
6.4% (10)
1:2 Тондела
4.5% (7)
0:0 Ничья
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.9% (3)
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