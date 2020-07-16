22' Красная карточкаУнай Симон
43' Желтая карточкаЭрасо Хави
43' Желтая карточкаБустинса Унаи
17
Юри
Берчиче
16
Весга
Микель
34
Сансет
Ойян
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
17
Эрасо
Хави
21
Перес
Рубен
26
Хиль
Бриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
- Полузащитник
-
16 Весга МикельПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Сансет ОйянПолузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
-
22 Гарсия РаульНападающий
- Запасные игроки
-
13 Эррерин ЯгоВратарь
- Защитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Ибай ГомесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Кодро КенанНападающий
-
Главный тренер: Гаритано Гаиска
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Эрасо ХавиПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Перес РубенПолузащитник
-
26 Хиль БрианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Ломбо ПаблоВратарь
-
13 Сориано ХуанВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Мурид АйманПолузащитник
-
36 Аморес ИванПолузащитник
-
28 Иви ЛопесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Ассале РожерНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
22'
43'
43'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарсия Рауль
|15 (7)
|0.39
|2.
|Уильямс Иньяки
|6 (1)
|0.16
|3.
|Муньяин Икер
|5
|0.13
|4.
|Капа Андер
|3
|0.08
|5.
|Вильялибре Асьер
|3
|0.08
|6.
|Юри Берчиче
|2
|0.05
|7.
|Лопес Унаи
|1
|0.03
|8.
|Кордоба Иньиго
|1
|0.03
|9.
|Иньиго Мартинес
|1
|0.03
|10.
|Сансет Ойян
|1
|0.03
|11.
|Адурис Ариц
|1
|0.03
|12.
|Кодро Кенан
|1
|0.03
|13.
|Де Маркос Оскар
|0
|0
|14.
|Гарсия Дани
|0
|0
|15.
|Весга Микель
|0
|0
|16.
|Лекуе Иньиго
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оскар Родригес
|9 (2)
|0.24
|2.
|Брайтвайт Мартин
|6
|0.16
|3.
|Эн-Несири Юссеф
|4
|0.11
|4.
|Роке Меса
|1
|0.03
|5.
|Кевин Родригес
|1
|0.03
|6.
|Каррильо Гидо
|1
|0.03
|7.
|Перес Рубен
|1 (1)
|0.03
|8.
|Сильва Хонатан
|1
|0.03
|9.
|Омеруо Кеннет
|1
|0.03
|10.
|Авилес Хавьер
|1
|0.03
|11.
|Росалес Роберто
|0
|0
|12.
|Бустинса Унаи
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гарсия Рауль
|10
|0
|2.
|Иньиго Мартинес
|10
|0
|3.
|Капа Андер
|10
|0
|4.
|Гарсия Дани
|10
|0
|5.
|Нуньес Унай
|7
|0
|6.
|Юри Берчиче
|6
|0
|7.
|Лопес Унаи
|6
|0
|8.
|Муньяин Икер
|3
|1
|9.
|Кордоба Иньиго
|4
|0
|10.
|Унай Симон
|2
|1
|11.
|Адурис Ариц
|3
|0
|12.
|Сан-Хосе Микель
|3
|0
|13.
|Уильямс Иньяки
|3
|0
|14.
|Весга Микель
|3
|0
|15.
|Йерай Альварес
|2
|0
|16.
|Баленсиага Микель
|1
|0
|17.
|Де Маркос Оскар
|1
|0
|18.
|Сансет Ойян
|1
|0
|19.
|Венседор Унай
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сильва Хонатан
|12
|1
|2.
|Роке Меса
|11
|0
|3.
|Ресио Хосе
|10
|0
|4.
|Авазьем Чидозье
|10
|0
|5.
|Перес Рубен
|8
|0
|6.
|Оскар Родригес
|6
|1
|7.
|Росалес Роберто
|7
|0
|8.
|Сиовас Димитрис
|7
|0
|9.
|Бустинса Унаи
|7
|0
|10.
|Кевин Родригес
|5
|1
|11.
|Омеруо Кеннет
|5
|0
|12.
|Куэльяр Иван
|3
|1
|13.
|Брайтвайт Мартин
|3
|0
|14.
|Эрасо Хави
|3
|0
|15.
|Ривера Кристиан
|3
|0
|16.
|Руибаль Айтор
|3
|0
|17.
|Каррильо Гидо
|2
|0
|18.
|Амаду Ибрагим
|2
|0
|19.
|Сориано Хуан
|2
|0
|20.
|Арнаис Хосе
|2
|0
|21.
|Эн-Несири Юссеф
|2
|0
|22.
|Тарин Родриго
|1
|0
|23.
|Ассале Рожер
|1
|0
|24.
|Наварро Марк
|1
|0
|25.
|Авилес Хавьер
|1
|0
|26.
|Гарридо Мануэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетик Б
|26.32% (10)
|21.05% (8)
|15.79% (6)
|10.53% (4)
|7.89% (3)
|18.42% (7)
|Леганес
|24% (6)
|4% (1)
|16% (4)
|32% (8)
|8% (2)
|16% (4)
Предыдущие игры
Атлетик Б Последние 20 матчей: + = -Леванте 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:2 Севилья Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Валенсия 0:2 Атлетик Б
Атлетик Б 3:1 Мальорка Барселона 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Бетис Эйбар 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Атлетико М Вальядолид 1:4 Атлетик Б Гранада 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Вильярреал Алавес 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Осасуна Атлетик Б 1:0 Гранада Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Барселона Атлетик Б 0:2 Хетафе Тенерифе 3:3 Атлетик Б Эспаньол 1:1 Атлетик Б
Леганес Последние 20 матчей: + = -Леганес 1:0 Валенсия Эйбар 0:0 Леганес Эспаньол 0:1 Леганес Леганес 0:3 Севилья
Осасуна 2:1 Леганес Леганес 0:0 Гранада Мальорка 1:1 Леганес Барселона 2:0 Леганес Леганес 1:2 Вальядолид Вильярреал 1:2 Леганес Леганес 1:1 Алавес Сельта 1:0 Леганес Леганес 0:0 Бетис Леванте 2:0 Леганес Леганес 2:1 Реал Сосьедад Барселона 5:0 Леганес Атлетико М 0:0 Леганес Эбро 0:1 Леганес Леганес 0:3 Хетафе Мурсия 0:4 Леганес
Последние игры между собой
Атлетик Б: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Леганес: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|1:0 Заявка
|37
|26
|8
|3
|67 - 22
|86
|2.
|Барселона
|0:1 Заявка
|37
|24
|7
|6
|80 - 37
|79
|3.
|Севилья
|0:0 Заявка
|37
|18
|13
|6
|53 - 34
|67
|4.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|37
|17
|16
|4
|48 - 26
|67
|5.
|Вильярреал
|0:1 Заявка
|37
|17
|6
|14
|58 - 48
|57
|6.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|37
|16
|7
|14
|55 - 47
|55
|7.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|37
|14
|13
|10
|43 - 34
|55
|8.
|Валенсия
|1:0 Заявка
|37
|14
|11
|12
|46 - 52
|53
|9.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|37
|13
|13
|11
|41 - 32
|52
|10.
|Гранада
|1:1 Заявка
|37
|14
|9
|14
|47 - 45
|51
|11.
|Осасуна
|1:0 Заявка
|37
|13
|12
|12
|43 - 51
|51
|12.
|Леванте
|2:2 Заявка
|37
|12
|8
|17
|45 - 53
|44
|13.
|Эйбар
|Заявка
|37
|11
|9
|17
|39 - 52
|42
|14.
|Бетис
|0:0 Заявка
|37
|10
|12
|15
|47 - 56
|42
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|37
|8
|15
|14
|30 - 43
|39
|16.
|Алавес
|0:0 Заявка
|37
|9
|10
|18
|32 - 53
|37
|17.
|Сельта
|2:2 Заявка
|37
|7
|16
|14
|37 - 48
|37
|18.
|Мальорка
|1:1 Заявка
|37
|9
|6
|22
|38 - 62
|33
|19.
|Леганес
|0:0 Заявка
|37
|7
|12
|18
|26 - 49
|33
|20.
|Эспаньол
|0:1 Заявка
|37
|5
|9
|23
|27 - 58
|24
Прогнозы на матч Атлетик Б 0:0 Леганес
Исход игры
Атлетик Б
91.5% (130)
Ничья
7.7% (11)
Леганес
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
29.2% (40)
Меньше
70.8% (97)
Обе команды забьют
Да
34.31% (47)
Нет
65.69% (90)
Популярный счёт
1:0 Атлетик Б
40.1% (57)
2:1 Атлетик Б
23.2% (33)
2:0 Атлетик Б
21.1% (30)
1:1 Ничья
4.9% (7)
3:1 Атлетик Б
3.5% (5)
0:0 Ничья
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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