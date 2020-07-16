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Атлетик Б
0:0
Перерыв

Стадион:
Леганес
0'
22' Красная карточка
Унай Симон
43' Желтая карточка
Эрасо Хави
43' Желтая карточка
Бустинса Унаи
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
3
Нуньес
Унай
5
Йерай
Альварес
17
Юри
Берчиче
8
Лопес
Унаи
16
Весга
Микель
9
Уильямс
Иньяки
34
Сансет
Ойян
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
1
Куэльяр
Иван
19
Руибаль
Айтор
3
Бустинса
Унаи
15
Тарин
Родриго
22
Сиовас
Димитрис
16
Росалес
Роберто
17
Эрасо
Хави
23
Амаду
Ибрагим
21
Перес
Рубен
26
Хиль
Бриан
39
Гарридо
Мануэль
Атлетик Б
4-2-3-1
Леганес
5-4-1

Ход матча

22'
Унай Симон
 
26'
Эррерин Яго
Сансет Ойян
 
43'
 
Эрасо Хави
43'
 
Бустинса Унаи

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарсия Рауль 15 (7) 0.39
2. Уильямс Иньяки 6 (1) 0.16
3. Муньяин Икер 5 0.13
4. Капа Андер 3 0.08
5. Вильялибре Асьер 3 0.08
6. Юри Берчиче 2 0.05
7. Лопес Унаи 1 0.03
8. Кордоба Иньиго 1 0.03
9. Иньиго Мартинес 1 0.03
10. Сансет Ойян 1 0.03
11. Адурис Ариц 1 0.03
12. Кодро Кенан 1 0.03
13. Де Маркос Оскар 0 0
14. Гарсия Дани 0 0
15. Весга Микель 0 0
16. Лекуе Иньиго 0 0
Леганес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оскар Родригес 9 (2) 0.24
2. Брайтвайт Мартин 6 0.16
3. Эн-Несири Юссеф 4 0.11
4. Роке Меса 1 0.03
5. Кевин Родригес 1 0.03
6. Каррильо Гидо 1 0.03
7. Перес Рубен 1 (1) 0.03
8. Сильва Хонатан 1 0.03
9. Омеруо Кеннет 1 0.03
10. Авилес Хавьер 1 0.03
11. Росалес Роберто 0 0
12. Бустинса Унаи 0 0

Карточки

Атлетик Б
# Игрок      
1. Гарсия Рауль 10 0
2. Иньиго Мартинес 10 0
3. Капа Андер 10 0
4. Гарсия Дани 10 0
5. Нуньес Унай 7 0
6. Юри Берчиче 6 0
7. Лопес Унаи 6 0
8. Муньяин Икер 3 1
9. Кордоба Иньиго 4 0
10. Унай Симон 2 1
11. Адурис Ариц 3 0
12. Сан-Хосе Микель 3 0
13. Уильямс Иньяки 3 0
14. Весга Микель 3 0
15. Йерай Альварес 2 0
16. Баленсиага Микель 1 0
17. Де Маркос Оскар 1 0
18. Сансет Ойян 1 0
19. Венседор Унай 1 0
Леганес
# Игрок      
1. Сильва Хонатан 12 1
2. Роке Меса 11 0
3. Ресио Хосе 10 0
4. Авазьем Чидозье 10 0
5. Перес Рубен 8 0
6. Оскар Родригес 6 1
7. Росалес Роберто 7 0
8. Сиовас Димитрис 7 0
9. Бустинса Унаи 7 0
10. Кевин Родригес 5 1
11. Омеруо Кеннет 5 0
12. Куэльяр Иван 3 1
13. Брайтвайт Мартин 3 0
14. Эрасо Хави 3 0
15. Ривера Кристиан 3 0
16. Руибаль Айтор 3 0
17. Каррильо Гидо 2 0
18. Амаду Ибрагим 2 0
19. Сориано Хуан 2 0
20. Арнаис Хосе 2 0
21. Эн-Несири Юссеф 2 0
22. Тарин Родриго 1 0
23. Ассале Рожер 1 0
24. Наварро Марк 1 0
25. Авилес Хавьер 1 0
26. Гарридо Мануэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетик Б 26.32% (10) 21.05% (8) 15.79% (6) 10.53% (4) 7.89% (3) 18.42% (7)
 Леганес 24% (6) 4% (1) 16% (4) 32% (8) 8% (2) 16% (4)

Предыдущие игры

Атлетик Б Последние 20 матчей: + = -
Леванте 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:2 Севилья Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Валенсия 0:2 Атлетик Б
Атлетик Б 3:1 Мальорка Барселона 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Бетис Эйбар 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Атлетико М Вальядолид 1:4 Атлетик Б Гранада 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Вильярреал Алавес 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Осасуна Атлетик Б 1:0 Гранада Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Барселона Атлетик Б 0:2 Хетафе Тенерифе 3:3 Атлетик Б Эспаньол 1:1 Атлетик Б
Леганес Последние 20 матчей: + = -
Леганес 1:0 Валенсия Эйбар 0:0 Леганес Эспаньол 0:1 Леганес Леганес 0:3 Севилья
Осасуна 2:1 Леганес Леганес 0:0 Гранада Мальорка 1:1 Леганес Барселона 2:0 Леганес Леганес 1:2 Вальядолид Вильярреал 1:2 Леганес Леганес 1:1 Алавес Сельта 1:0 Леганес Леганес 0:0 Бетис Леванте 2:0 Леганес Леганес 2:1 Реал Сосьедад Барселона 5:0 Леганес Атлетико М 0:0 Леганес Эбро 0:1 Леганес Леганес 0:3 Хетафе Мурсия 0:4 Леганес

Последние игры между собой

Атлетик Б: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Леганес: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Леганес 1:1 Атлетик Б Ла Лига Леганес 0:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Леганес Примера Атлетик Б 2:0 Леганес Примера
Леганес 1:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Леганес Примера Леганес 0:0 Атлетик Б Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1:0 Заявка 37 26 8 3 67 - 22 86
2. Барселона 0:1 Заявка 37 24 7 6 80 - 37 79
3. Севилья 0:0 Заявка 37 18 13 6 53 - 34 67
4. Атлетико М 0:0 Заявка 37 17 16 4 48 - 26 67
5. Вильярреал 0:1 Заявка 37 17 6 14 58 - 48 57
6. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 37 16 7 14 55 - 47 55
7. Хетафе 0:0 Заявка 37 14 13 10 43 - 34 55
8. Валенсия 1:0 Заявка 37 14 11 12 46 - 52 53
9. Атлетик Б 0:0 Заявка 37 13 13 11 41 - 32 52
10. Гранада 1:1 Заявка 37 14 9 14 47 - 45 51
11. Осасуна 1:0 Заявка 37 13 12 12 43 - 51 51
12. Леванте 2:2 Заявка 37 12 8 17 45 - 53 44
13. Эйбар Заявка 37 11 9 17 39 - 52 42
14. Бетис 0:0 Заявка 37 10 12 15 47 - 56 42
15. Вальядолид Заявка 37 8 15 14 30 - 43 39
16. Алавес 0:0 Заявка 37 9 10 18 32 - 53 37
17. Сельта 2:2 Заявка 37 7 16 14 37 - 48 37
18. Мальорка 1:1 Заявка 37 9 6 22 38 - 62 33
19. Леганес 0:0 Заявка 37 7 12 18 26 - 49 33
20. Эспаньол 0:1 Заявка 37 5 9 23 27 - 58 24
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Атлетик Б 91.5% (130)
X 7.7% (11)
Леганес 0.7% (1)
Все прогнозы
1.91 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Атлетик Б 0:0 Леганес

Исход игры
Атлетик Б
91.5% (130)
Ничья
7.7% (11)
Леганес
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
29.2% (40)
Меньше
70.8% (97)
Обе команды забьют
Да
34.31% (47)
Нет
65.69% (90)
Популярный счёт
1:0 Атлетик Б
40.1% (57)
2:1 Атлетик Б
23.2% (33)
2:0 Атлетик Б
21.1% (30)
1:1 Ничья
4.9% (7)
3:1 Атлетик Б
3.5% (5)
0:0 Ничья
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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