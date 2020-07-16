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  3. Испания
Атлетик Б
0:2
Конец матча

Стадион:
Леганес
0'
22' Красная карточка
Унай Симон
43' Желтая карточка
Эрасо Хави
43' Желтая карточка
Бустинса Унаи
53' Желтая карточка
Гарсия Рауль
63' Желтая карточка
Муньяин Икер
76' Желтая карточка
Перес Рубен
0:1
79' Гол
Герреро Мигель
0:2
90' Гол
Ассале Рожер
90'+6
1
Унай
Симон
18
Де
Маркос
Оскар
3
Нуньес
Унай
5
Йерай
Альварес
17
Юри
Берчиче
8
Лопес
Унаи
16
Весга
Микель
9
Уильямс
Иньяки
34
Сансет
Ойян
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
1
Куэльяр
Иван
19
Руибаль
Айтор
3
Бустинса
Унаи
15
Тарин
Родриго
22
Сиовас
Димитрис
16
Росалес
Роберто
17
Эрасо
Хави
23
Амаду
Ибрагим
21
Перес
Рубен
26
Хиль
Бриан
39
Гарридо
Мануэль
Атлетик Б
4-2-3-1
Леганес
5-4-1

Ход матча

22'
Унай Симон
 
26'
Эррерин Яго
Сансет Ойян
 
43'
 
Эрасо Хави
43'
 
Бустинса Унаи
53'
Гарсия Рауль
 
60'
 
Роке Меса
Эрасо Хави
60'
 
Герреро Мигель
Гарридо Мануэль
63'
Муньяин Икер
 
69'
Вильялибре Асьер
Уильямс Иньяки
 
69'
Капа Андер
Де Маркос Оскар
 
72'
 
Ассале Рожер
Росалес Роберто
75'
 
Авилес Хавьер
Амаду Ибрагим
76'
 
Перес Рубен
79'
0:1
Герреро Мигель
(Ассале Рожер)
83'
Кодро Кенан
Гарсия Рауль
 
83'
Гарсия Дани
Весга Микель
 
90'
0:2
Ассале Рожер
(Авилес Хавьер)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 10
  • 3 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарсия Рауль 15 (7) 0.39
2. Уильямс Иньяки 6 (1) 0.16
3. Муньяин Икер 5 0.13
4. Капа Андер 3 0.08
5. Вильялибре Асьер 3 0.08
6. Юри Берчиче 2 0.05
7. Лопес Унаи 1 0.03
8. Кордоба Иньиго 1 0.03
9. Иньиго Мартинес 1 0.03
10. Сансет Ойян 1 0.03
11. Адурис Ариц 1 0.03
12. Кодро Кенан 1 0.03
13. Де Маркос Оскар 0 0
14. Гарсия Дани 0 0
15. Весга Микель 0 0
16. Лекуе Иньиго 0 0
Леганес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оскар Родригес 9 (2) 0.24
2. Брайтвайт Мартин 6 0.16
3. Эн-Несири Юссеф 4 0.11
4. Роке Меса 1 0.03
5. Кевин Родригес 1 0.03
6. Каррильо Гидо 1 0.03
7. Ассале Рожер 1 0.03
8. Авилес Хавьер 1 0.03
9. Перес Рубен 1 (1) 0.03
10. Сильва Хонатан 1 0.03
11. Омеруо Кеннет 1 0.03
12. Герреро Мигель 1 0.03
13. Росалес Роберто 0 0
14. Бустинса Унаи 0 0

Карточки

Атлетик Б
# Игрок      
1. Гарсия Рауль 11 0
2. Иньиго Мартинес 10 0
3. Капа Андер 10 0
4. Гарсия Дани 10 0
5. Нуньес Унай 7 0
6. Юри Берчиче 6 0
7. Лопес Унаи 6 0
8. Муньяин Икер 4 1
9. Кордоба Иньиго 4 0
10. Унай Симон 2 1
11. Адурис Ариц 3 0
12. Сан-Хосе Микель 3 0
13. Уильямс Иньяки 3 0
14. Весга Микель 3 0
15. Йерай Альварес 2 0
16. Баленсиага Микель 1 0
17. Де Маркос Оскар 1 0
18. Сансет Ойян 1 0
19. Венседор Унай 1 0
Леганес
# Игрок      
1. Сильва Хонатан 12 1
2. Роке Меса 11 0
3. Ресио Хосе 10 0
4. Авазьем Чидозье 10 0
5. Перес Рубен 9 0
6. Оскар Родригес 6 1
7. Росалес Роберто 7 0
8. Сиовас Димитрис 7 0
9. Бустинса Унаи 7 0
10. Кевин Родригес 5 1
11. Омеруо Кеннет 5 0
12. Куэльяр Иван 3 1
13. Брайтвайт Мартин 3 0
14. Эрасо Хави 3 0
15. Ривера Кристиан 3 0
16. Руибаль Айтор 3 0
17. Каррильо Гидо 2 0
18. Амаду Ибрагим 2 0
19. Сориано Хуан 2 0
20. Арнаис Хосе 2 0
21. Эн-Несири Юссеф 2 0
22. Тарин Родриго 1 0
23. Ассале Рожер 1 0
24. Наварро Марк 1 0
25. Авилес Хавьер 1 0
26. Гарридо Мануэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетик Б 26.32% (10) 21.05% (8) 15.79% (6) 10.53% (4) 7.89% (3) 18.42% (7)
 Леганес 23.08% (6) 3.85% (1) 15.38% (4) 30.77% (8) 7.69% (2) 19.23% (5)

Предыдущие игры

Атлетик Б Последние 20 матчей: + = -
Леванте 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:2 Севилья Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Валенсия 0:2 Атлетик Б
Атлетик Б 3:1 Мальорка Барселона 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Бетис Эйбар 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Атлетико М Вальядолид 1:4 Атлетик Б Гранада 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Вильярреал Алавес 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Осасуна Атлетик Б 1:0 Гранада Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Барселона Атлетик Б 0:2 Хетафе Тенерифе 3:3 Атлетик Б Эспаньол 1:1 Атлетик Б
Леганес Последние 20 матчей: + = -
Леганес 1:0 Валенсия Эйбар 0:0 Леганес Эспаньол 0:1 Леганес Леганес 0:3 Севилья
Осасуна 2:1 Леганес Леганес 0:0 Гранада Мальорка 1:1 Леганес Барселона 2:0 Леганес Леганес 1:2 Вальядолид Вильярреал 1:2 Леганес Леганес 1:1 Алавес Сельта 1:0 Леганес Леганес 0:0 Бетис Леванте 2:0 Леганес Леганес 2:1 Реал Сосьедад Барселона 5:0 Леганес Атлетико М 0:0 Леганес Эбро 0:1 Леганес Леганес 0:3 Хетафе Мурсия 0:4 Леганес

Последние игры между собой

Атлетик Б: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Леганес: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Леганес 1:1 Атлетик Б Ла Лига Леганес 0:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Леганес Примера Атлетик Б 2:0 Леганес Примера
Леганес 1:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Леганес Примера Леганес 0:0 Атлетик Б Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 37 26 8 3 68 - 23 86
2. Барселона Заявка 37 24 7 6 81 - 38 79
3. Атлетико М Заявка 37 18 15 4 50 - 26 69
4. Севилья Заявка 37 18 13 6 53 - 34 67
5. Вильярреал Заявка 37 17 6 14 59 - 49 57
6. Реал Сосьедад Заявка 37 16 7 14 55 - 47 55
7. Хетафе Заявка 37 14 12 11 43 - 36 54
8. Гранада Заявка 37 15 8 14 48 - 45 53
9. Валенсия Заявка 37 14 11 12 46 - 52 53
10. Атлетик Б Заявка 37 13 12 12 41 - 34 51
11. Осасуна Заявка 37 13 12 12 44 - 52 51
12. Леванте Заявка 37 13 7 17 46 - 53 46
13. Эйбар Заявка 37 11 9 17 39 - 52 42
14. Бетис Заявка 37 10 11 16 48 - 58 41
15. Алавес Заявка 37 10 9 18 34 - 54 39
16. Вальядолид Заявка 37 8 15 14 30 - 43 39
17. Сельта Заявка 37 7 15 15 37 - 49 36
18. Леганес Заявка 37 8 11 18 28 - 49 35
19. Мальорка Заявка 37 9 5 23 38 - 63 32
20. Эспаньол Заявка 37 5 9 23 27 - 58 24
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 142
Атлетик Б 91.5% (130)
X 7.7% (11)
Леганес 0.7% (1)
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1.91 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Атлетик Б 0:2 Леганес

Исход игры
Атлетик Б
91.5% (130)
Ничья
7.7% (11)
Леганес
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
29.2% (40)
Меньше
70.8% (97)
Обе команды забьют
Да
34.31% (47)
Нет
65.69% (90)
Популярный счёт
1:0 Атлетик Б
40.1% (57)
2:1 Атлетик Б
23.2% (33)
2:0 Атлетик Б
21.1% (30)
1:1 Ничья
4.9% (7)
3:1 Атлетик Б
3.5% (5)
0:0 Ничья
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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