Рауль Гарсия - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

53' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

52' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Безумный фол. Рауль Гарсия грубо играет против соперника. Пострадал Тарин Родриго

50' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

50' Удар от ворот произведет Леганес

50' Уильямс Иньяки оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Росалес Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Муньяин Икер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

48' Плохо сыграл Нуньес Унай - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

47' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

46' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

46' Лопес Унаи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Атлетик Б пробьет пенальти!

46' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

45' Лопес Унаи пробил со штрафного прямо в стенку

43' Судья подбегает и показывает Бустинса Унаи из команды Леганес отложенную желтую карточку за фол.

43' Эрасо Хави - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

43' Нуньес Унай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Эррерин Яго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Нуньес Унай выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.

40' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

40' Эррерин Яго взял и забрал мяч на выходе

39' О, нет. Из многообещающей позиции Амаду Ибрагим из команды Леганес наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

39' Росалес Роберто из команды Леганес навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

39' Тарин Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Отличный пас сделал Хиль Бриан из команды Леганес . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

36' Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе

35' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Матч возобновлен

32' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

32' Гарридо Мануэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

32' Леганес имеет хороший шанс забить.

31' Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Бустинса Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Росалес Роберто пробил со штрафного прямо в стенку

23' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

22' Гарридо Мануэль разрезает оборону соперника отличным пасом

22' Росалес Роберто выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Тарин Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Руибаль Айтор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Рауль Гарсия нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета

14' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Тарин Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

13' Бустинса Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Руибаль Айтор из команды Леганес сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

11' Росалес Роберто навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе

10' Тарин Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Тарин Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

9' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Удар от ворот произведет Леганес

6' Эрасо Хави оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Леганес имеет хороший шанс забить.

5' Рауль Гарсия из команды Атлетик Б в офсайде

3' Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Эрасо Хави решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

1' Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Леганес начинает с центра поля