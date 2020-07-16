22' Красная карточкаУнай Симон
43' Желтая карточкаЭрасо Хави
43' Желтая карточкаБустинса Унаи
53' Желтая карточкаГарсия Рауль
63' Желтая карточкаМуньяин Икер
76' Желтая карточкаПерес Рубен
0:1
79' ГолГерреро Мигель
0:2
90' ГолАссале Рожер
17
Юри
Берчиче
16
Весга
Микель
34
Сансет
Ойян
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
17
Эрасо
Хави
21
Перес
Рубен
26
Хиль
Бриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
- Полузащитник
-
16 Весга МикельПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Сансет ОйянПолузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
-
22 Гарсия РаульНападающий
- Запасные игроки
-
13 Эррерин ЯгоВратарь
- Защитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Ибай ГомесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Кодро КенанНападающий
-
Главный тренер: Гаритано Гаиска
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Эрасо ХавиПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Перес РубенПолузащитник
-
26 Хиль БрианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Ломбо ПаблоВратарь
-
13 Сориано ХуанВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Мурид АйманПолузащитник
-
36 Аморес ИванПолузащитник
-
28 Иви ЛопесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Ассале РожерНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
22'
43'
43'
53'
60'
63'
76'
79'
0:1
90'
0:2
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
4 Удары по воротам 10
-
3 Удары в створ 4
-
3 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарсия Рауль
|15 (7)
|0.39
|2.
|Уильямс Иньяки
|6 (1)
|0.16
|3.
|Муньяин Икер
|5
|0.13
|4.
|Капа Андер
|3
|0.08
|5.
|Вильялибре Асьер
|3
|0.08
|6.
|Юри Берчиче
|2
|0.05
|7.
|Лопес Унаи
|1
|0.03
|8.
|Кордоба Иньиго
|1
|0.03
|9.
|Иньиго Мартинес
|1
|0.03
|10.
|Сансет Ойян
|1
|0.03
|11.
|Адурис Ариц
|1
|0.03
|12.
|Кодро Кенан
|1
|0.03
|13.
|Де Маркос Оскар
|0
|0
|14.
|Гарсия Дани
|0
|0
|15.
|Весга Микель
|0
|0
|16.
|Лекуе Иньиго
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оскар Родригес
|9 (2)
|0.24
|2.
|Брайтвайт Мартин
|6
|0.16
|3.
|Эн-Несири Юссеф
|4
|0.11
|4.
|Роке Меса
|1
|0.03
|5.
|Кевин Родригес
|1
|0.03
|6.
|Каррильо Гидо
|1
|0.03
|7.
|Ассале Рожер
|1
|0.03
|8.
|Авилес Хавьер
|1
|0.03
|9.
|Перес Рубен
|1 (1)
|0.03
|10.
|Сильва Хонатан
|1
|0.03
|11.
|Омеруо Кеннет
|1
|0.03
|12.
|Герреро Мигель
|1
|0.03
|13.
|Росалес Роберто
|0
|0
|14.
|Бустинса Унаи
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гарсия Рауль
|11
|0
|2.
|Иньиго Мартинес
|10
|0
|3.
|Капа Андер
|10
|0
|4.
|Гарсия Дани
|10
|0
|5.
|Нуньес Унай
|7
|0
|6.
|Юри Берчиче
|6
|0
|7.
|Лопес Унаи
|6
|0
|8.
|Муньяин Икер
|4
|1
|9.
|Кордоба Иньиго
|4
|0
|10.
|Унай Симон
|2
|1
|11.
|Адурис Ариц
|3
|0
|12.
|Сан-Хосе Микель
|3
|0
|13.
|Уильямс Иньяки
|3
|0
|14.
|Весга Микель
|3
|0
|15.
|Йерай Альварес
|2
|0
|16.
|Баленсиага Микель
|1
|0
|17.
|Де Маркос Оскар
|1
|0
|18.
|Сансет Ойян
|1
|0
|19.
|Венседор Унай
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сильва Хонатан
|12
|1
|2.
|Роке Меса
|11
|0
|3.
|Ресио Хосе
|10
|0
|4.
|Авазьем Чидозье
|10
|0
|5.
|Перес Рубен
|9
|0
|6.
|Оскар Родригес
|6
|1
|7.
|Росалес Роберто
|7
|0
|8.
|Сиовас Димитрис
|7
|0
|9.
|Бустинса Унаи
|7
|0
|10.
|Кевин Родригес
|5
|1
|11.
|Омеруо Кеннет
|5
|0
|12.
|Куэльяр Иван
|3
|1
|13.
|Брайтвайт Мартин
|3
|0
|14.
|Эрасо Хави
|3
|0
|15.
|Ривера Кристиан
|3
|0
|16.
|Руибаль Айтор
|3
|0
|17.
|Каррильо Гидо
|2
|0
|18.
|Амаду Ибрагим
|2
|0
|19.
|Сориано Хуан
|2
|0
|20.
|Арнаис Хосе
|2
|0
|21.
|Эн-Несири Юссеф
|2
|0
|22.
|Тарин Родриго
|1
|0
|23.
|Ассале Рожер
|1
|0
|24.
|Наварро Марк
|1
|0
|25.
|Авилес Хавьер
|1
|0
|26.
|Гарридо Мануэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетик Б
|26.32% (10)
|21.05% (8)
|15.79% (6)
|10.53% (4)
|7.89% (3)
|18.42% (7)
|Леганес
|23.08% (6)
|3.85% (1)
|15.38% (4)
|30.77% (8)
|7.69% (2)
|19.23% (5)
Предыдущие игры
Атлетик Б Последние 20 матчей: + = -Леванте 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:2 Севилья Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Валенсия 0:2 Атлетик Б
Атлетик Б 3:1 Мальорка Барселона 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Бетис Эйбар 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:1 Атлетико М Вальядолид 1:4 Атлетик Б Гранада 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Вильярреал Алавес 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Осасуна Атлетик Б 1:0 Гранада Реал Сосьедад 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 1:0 Барселона Атлетик Б 0:2 Хетафе Тенерифе 3:3 Атлетик Б Эспаньол 1:1 Атлетик Б
Леганес Последние 20 матчей: + = -Леганес 1:0 Валенсия Эйбар 0:0 Леганес Эспаньол 0:1 Леганес Леганес 0:3 Севилья
Осасуна 2:1 Леганес Леганес 0:0 Гранада Мальорка 1:1 Леганес Барселона 2:0 Леганес Леганес 1:2 Вальядолид Вильярреал 1:2 Леганес Леганес 1:1 Алавес Сельта 1:0 Леганес Леганес 0:0 Бетис Леванте 2:0 Леганес Леганес 2:1 Реал Сосьедад Барселона 5:0 Леганес Атлетико М 0:0 Леганес Эбро 0:1 Леганес Леганес 0:3 Хетафе Мурсия 0:4 Леганес
Последние игры между собой
Атлетик Б: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Леганес: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|37
|26
|8
|3
|68 - 23
|86
|2.
|Барселона
|Заявка
|37
|24
|7
|6
|81 - 38
|79
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|37
|18
|15
|4
|50 - 26
|69
|4.
|Севилья
|Заявка
|37
|18
|13
|6
|53 - 34
|67
|5.
|Вильярреал
|Заявка
|37
|17
|6
|14
|59 - 49
|57
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|37
|16
|7
|14
|55 - 47
|55
|7.
|Хетафе
|Заявка
|37
|14
|12
|11
|43 - 36
|54
|8.
|Гранада
|Заявка
|37
|15
|8
|14
|48 - 45
|53
|9.
|Валенсия
|Заявка
|37
|14
|11
|12
|46 - 52
|53
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|37
|13
|12
|12
|41 - 34
|51
|11.
|Осасуна
|Заявка
|37
|13
|12
|12
|44 - 52
|51
|12.
|Леванте
|Заявка
|37
|13
|7
|17
|46 - 53
|46
|13.
|Эйбар
|Заявка
|37
|11
|9
|17
|39 - 52
|42
|14.
|Бетис
|Заявка
|37
|10
|11
|16
|48 - 58
|41
|15.
|Алавес
|Заявка
|37
|10
|9
|18
|34 - 54
|39
|16.
|Вальядолид
|Заявка
|37
|8
|15
|14
|30 - 43
|39
|17.
|Сельта
|Заявка
|37
|7
|15
|15
|37 - 49
|36
|18.
|Леганес
|Заявка
|37
|8
|11
|18
|28 - 49
|35
|19.
|Мальорка
|Заявка
|37
|9
|5
|23
|38 - 63
|32
|20.
|Эспаньол
|Заявка
|37
|5
|9
|23
|27 - 58
|24
Прогнозы на матч Атлетик Б 0:2 Леганес
Исход игры
Атлетик Б
91.5% (130)
Ничья
7.7% (11)
Леганес
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
29.2% (40)
Меньше
70.8% (97)
Обе команды забьют
Да
34.31% (47)
Нет
65.69% (90)
Популярный счёт
1:0 Атлетик Б
40.1% (57)
2:1 Атлетик Б
23.2% (33)
2:0 Атлетик Б
21.1% (30)
1:1 Ничья
4.9% (7)
3:1 Атлетик Б
3.5% (5)
0:0 Ничья
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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