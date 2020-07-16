Второй тайм в Мадриде!

В перерыве в составе "Вильярреала" произошла двойная замена: вместо Рубена Пеньи и Саму Чуквезе на поле вышли Бруно Сориано и Хавьер Онтиверос.

Азару справа не удалось прорваться к штрафной площади. Эден сделал пас назад к центральному кругу.

Рамос у центрального круга в верховой борьбе ударил локтем по голове Чуквезе.

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45' 3 минуты добавил Эрнандес Эрнандес в первом тайме.

45' Кроос от углового флага навесил к ближней штанге, где располагались только соперники.

44' Марио Гаспар на фланге сбил Азара.

43' "Реал" откатился с мячом на свою половину поля.

41' Морено на чужой половине поля сбил Азара.

40' Кинтилья с Ману по левому флангу не смогли продвинуться вперёд.

39' Каземиро в центре поля опасно махнул ногой перед лицом Морено. Контакта не было, но арбитр справедливо свистнул.

38' Кроос от углового флага навесил к дальней штанге, откуда гости выбили мяч во фланг.

37' Азар слева не пошёл вперёд. У "Реала" становится много передач назад.

35' Гости в центре поля попадают под прессиенг и впереди пока не могут создать ничего опасного.

34' "Реал" старается подержать мяч на своей половине поля. Хозяева стараются сбить темп.

32' Пауза в матче. Игроки обеих команд отправились к скамейкам запасных попить воды.

31' "Вильярреал" сразу большими силами отправился вперёд. Пока без ударов по воротам.

29' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

БЕНЗЕМА!!! Модрич отличной передачей вывел справа к воротам Бензема. Карим переиграл Асенхо и открыл счёт в матче.

29' Каземиро в центральном круге наступил на ногу Морено.

28' Мойсес Гомес на чужой половине поля ударил по ногам Карвахаля.

27' Матчи продолжают проходить без зрителей. Пандемия наложила свой отпечаток на завершение почти всех европейских чемпионатов.

26' Карвахаль с Вараном не решились по правому флангу продвинуться вперёд. Мяч откатили назад до Куртуа.

25' Пенья справа прошёл вперёд и покатил мяч в цент на Чуквезе. Саму пройти трёх соперников на линии штрафной площади не смог.

24' Бензема опасно сыграл у центрального круга. Так высоко ноги поднимать опасно.

23' Бензема оказался в офсайде.

22' Родриго слева приблизился к штрафной площади, но Замбо-Ангисса не позволил нападающему "Реала" сделать передачу в центр.

21' Азар уже кружит на правом фланге. Удачно обыграться с Карвахалем не удалось.

20' Кроос слева со штрафного навесил к воротам. Борьбу вверху выигрывают гости и мяч выбивают к центральному кругу.

19' Шакла на фланге схватил руками убегавшего вперёд Азара и получил жёлтую карточку.

18' Варан после навеса Крооса от углового флага пробил рядом с воротами.

17' Модрич с двадцати восьми метров мощно пробил в правый угол. Асенхо в прыжке отвёл угрозу от ворот.

16' Морено слева навесил в штрафную площадь, где Менди всех опередил и выбил мяч вперёд.

15' После заброса Каземиро в штрафную площадь Бензема слева пробил в дальний угол неточно.

14' Родриго справа забежал в офсайд.

13' Каземиро с тридцати двух метров пробил выше ворот.

12' Гомес на фланге встретил Менди и аккуратно отобрал мяч.

11' Кроос справа со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке, где мадридские игроки борьбу вверху выиграть не смогли.

10' Шакла на фланге ударил по ногам Модрича.

9' Преимущество "Реала" в начале встреча выглядит впечатляющим. Гости очень редко оказываются на чужой половине поля, а ударов по воротам Куртуа и вовсе нет.

8' Модрич справа прострелил на Бензема, который в касание в дальний угол пробил слабо. Асенхо мяч поймал.

7' Карвахаль справа к воротам отправил Модрича, у которого не прошла передача пяткой на Бензема.

6' Чуквезе в стыке с Каземиро получил травму. Нападающему "Вильярреала" требуется помощь медиков.

5' Карвахаль справа в штрафной площади получил мяч и попытался перекинуть мяч в дальний угол через Асенхо. Голкипер "Вильяррела" сумел поймать футбольный снаряд.

4' Зброс на Азара налево у хозяев получился неудачным. Эден догнал мяч уже за боковой линией поля.

3' Сегодня "Реал" может стать чемпионом Испании. Для этого мадридскому клубу достаточно выиграть. Через пару часов мы будем знать, получится ли это.

2' "Реал" играет в белой форме, "Вильярреал" - в жёлтой.