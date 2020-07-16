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Реал Мадрид
1:0
Перерыв

Стадион:
Вильярреал
0'
18' Желтая карточка
Шакла Софьян
1:0
29' Гол
Бензема Карим
13
Куртуа
Тибо
2
Карвахаль
Даниэль
5
Варан
Рафаэль
4
Рамос
Серхио
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
14
Каземиро
Карлос
8
Кроос
Тони
27
Родриго
9
Бензема
Карим
7
Азар
Эден
1
Асенхо
Серхио
2
Марио
Гаспар
22
Шакла
Софьян
4
Торрес
Пау
16
Кинтилья
Хави
15
Ману
Морланес
19
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
20
Пенья
Рубен
11
Чуквезе
Саму
23
Гомес
Мойсес
7
Морено
Херард
Реал Мадрид
4-3-3
Вильярреал
4-2-3-1

Ход матча

18'
 
Шакла Софьян
29'
Бензема Карим
(Модрич Лука)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 20 (4) 0.53
2. Рамос Серхио 10 (6) 0.26
3. Кроос Тони 4 0.11
4. Каземиро Карлос 4 0.11
5. Модрич Лука 3 0.08
6. Винисиус Жуниор 3 0.08
7. Вальверде Федерико 2 0.05
8. Бэйл Гарет 2 0.05
9. Варан Рафаэль 2 0.05
10. Асенсио Марко 2 0.05
11. Йович Лука 2 0.05
12. Васкес Лукас 2 0.05
13. Родриго 2 0.05
14. Карвахаль Даниэль 1 0.03
15. Азар Эден 1 0.03
16. Марсело Виера 1 0.03
17. Менди Ферлан 1 0.03
18. Родригес Хамес 1 0.03
19. Иско Аларкон 1 0.03
20. Начо Игнасио 1 0.03
21. Диас Мариано 1 0.03
22. Одриосола Альваро 0 0
Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Морено Херард 16 (1) 0.42
2. Касорла Санти 11 (8) 0.29
3. Экамби Карл Токо 6 0.16
4. Гомес Мойсес 4 0.11
5. Алькасер Пако 4 0.11
6. Чуквезе Саму 3 0.08
7. Тригерос Мануэль 2 (1) 0.05
8. Пенья Рубен 2 0.05
9. Бакка Карлос 2 0.05
10. Торрес Пау 2 0.05
11. Онтиверос Хавьер 2 0.05
12. Альбиоль Рауль 1 0.03
13. Фернандо Нино 1 0.03
14. Замбо-Ангисса Андре-Франк 1 0.03
15. Иборра Висенте 0 0
16. Кинтилья Хави 0 0
17. Марио Гаспар 0 0

Карточки

Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 12 0
2. Рамос Серхио 10 0
3. Карвахаль Даниэль 10 0
4. Менди Ферлан 7 1
5. Модрич Лука 6 1
6. Бэйл Гарет 3 1
7. Винисиус Жуниор 4 0
8. Одриосола Альваро 2 1
9. Начо Игнасио 3 0
10. Милитао Эдер 3 0
11. Кроос Тони 2 0
12. Марсело Виера 2 0
13. Варан Рафаэль 2 0
14. Йович Лука 2 0
15. Куртуа Тибо 1 0
16. Ареола Альфонс 1 0
17. Иско Аларкон 1 0
18. Родригес Хамес 1 0
19. Васкес Лукас 1 0
20. Диас Мариано 1 0
21. Вальверде Федерико 1 0
Вильярреал
# Игрок      
1. Иборра Висенте 10 0
2. Альбиоль Рауль 9 0
3. Морено Альберто 6 0
4. Тригерос Мануэль 6 0
5. Торрес Пау 6 0
6. Замбо-Ангисса Андре-Франк 6 0
7. Кинтилья Хави 5 0
8. Пенья Рубен 5 0
9. Морено Херард 4 0
10. Касорла Санти 3 0
11. Асенхо Серхио 2 0
12. Марио Гаспар 2 0
13. Онтиверос Хавьер 2 0
14. Чуквезе Саму 2 0
15. Андрес Фернандес 1 0
16. Бруно Сориано 1 0
17. Фернандо Нино 1 0
18. Фунес Мори 1 0
19. Бакка Карлос 1 0
20. Гомес Мойсес 1 0
21. Алькасер Пако 1 0
22. Шакла Софьян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Мадрид 11.86% (7) 13.56% (8) 20.34% (12) 15.25% (9) 25.42% (15) 13.56% (8)
 Вильярреал 23.53% (12) 11.76% (6) 11.76% (6) 17.65% (9) 19.61% (10) 15.69% (8)

Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: + = -
Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Алавес Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Хетафе
Эспаньол 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Валенсия Реал Мадрид 3:1 Эйбар Бетис 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Барселона Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Леванте 1:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 Сельта Осасуна 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Сарагоса 0:4 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Унионистас 1:3 Реал Мадрид
Вильярреал Последние 20 матчей: + = -
Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Хетафе 1:3 Вильярреал Вильярреал 1:4 Барселона Бетис 0:2 Вильярреал
Вильярреал 2:0 Валенсия Вильярреал 2:2 Севилья Гранада 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:0 Мальорка Сельта 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:2 Леганес Атлетик Б 1:0 Вильярреал Атлетико М 3:1 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте Вальядолид 1:1 Вильярреал Мирандес 4:2 Вильярреал Вильярреал 3:1 Осасуна Райо Вальекано 0:2 Вильярреал Алавес 1:2 Вильярреал Жирона 0:3 Вильярреал Вильярреал 1:2 Эспаньол

Последние игры между собой

Реал Мадрид: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Вильярреал: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 3:2 Вильярреал Примера Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Примера Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Примера
Реал Мадрид 0:1 Вильярреал Примера Вильярреал 2:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:1 Вильярреал Примера Реал Мадрид 3:0 Вильярреал Примера Вильярреал 1:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:1 Вильярреал Примера Вильярреал 0:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:2 Вильярреал Примера Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Примера Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Вильярреал Примера Вильярреал 1:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:2 Вильярреал Примера Реал Мадрид 6:2 Вильярреал Примера Вильярреал 0:2 Реал Мадрид Примера Вильярреал 3:2 Реал Мадрид Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид 1:0 Заявка 37 26 8 3 67 - 22 86
2. Барселона 0:1 Заявка 37 24 7 6 80 - 37 79
3. Севилья 0:0 Заявка 37 18 13 6 53 - 34 67
4. Атлетико М 0:0 Заявка 37 17 16 4 48 - 26 67
5. Вильярреал 0:1 Заявка 37 17 6 14 58 - 48 57
6. Реал Сосьедад 0:0 Заявка 37 16 7 14 55 - 47 55
7. Хетафе 0:0 Заявка 37 14 13 10 43 - 34 55
8. Валенсия 1:0 Заявка 37 14 11 12 46 - 52 53
9. Атлетик Б 0:0 Заявка 37 13 13 11 41 - 32 52
10. Гранада 1:1 Заявка 37 14 9 14 47 - 45 51
11. Осасуна 1:0 Заявка 37 13 12 12 43 - 51 51
12. Леванте 2:2 Заявка 37 12 8 17 45 - 53 44
13. Эйбар Заявка 37 11 9 17 39 - 52 42
14. Бетис 0:0 Заявка 37 10 12 15 47 - 56 42
15. Вальядолид Заявка 37 8 15 14 30 - 43 39
16. Алавес 0:0 Заявка 37 9 10 18 32 - 53 37
17. Сельта 2:2 Заявка 37 7 16 14 37 - 48 37
18. Мальорка 1:1 Заявка 37 9 6 22 38 - 62 33
19. Леганес 0:0 Заявка 37 7 12 18 26 - 49 33
20. Эспаньол 0:1 Заявка 37 5 9 23 27 - 58 24
  • Второй тайм
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе "Вильярреала" произошла двойная замена: вместо Рубена Пеньи и Саму Чуквезе на поле вышли Бруно Сориано и Хавьер Онтиверос.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Мадриде!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Реал" (Мадрид) - "Вильярреал" - 1:0.
  • Фол, нарушение
    45'
    Рамос у центрального круга в верховой борьбе ударил локтем по голове Чуквезе.
  • 45'
    Азару справа не удалось прорваться к штрафной площади. Эден сделал пас назад к центральному кругу.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавил Эрнандес Эрнандес в первом тайме.
  • Угловой
    45'
    Кроос от углового флага навесил к ближней штанге, где располагались только соперники.
  • Фол, нарушение
    44'
    Марио Гаспар на фланге сбил Азара.
  • 43'
    "Реал" откатился с мячом на свою половину поля.
  • Фол, нарушение
    41'
    Морено на чужой половине поля сбил Азара.
  • 40'
    Кинтилья с Ману по левому флангу не смогли продвинуться вперёд.
  • Фол, нарушение
    39'
    Каземиро в центре поля опасно махнул ногой перед лицом Морено. Контакта не было, но арбитр справедливо свистнул.
  • Угловой
    38'
    Кроос от углового флага навесил к дальней штанге, откуда гости выбили мяч во фланг.
  • 37'
    Азар слева не пошёл вперёд. У "Реала" становится много передач назад.
  • 35'
    Гости в центре поля попадают под прессиенг и впереди пока не могут создать ничего опасного.
  • 34'
    "Реал" старается подержать мяч на своей половине поля. Хозяева стараются сбить темп.
  • 32'
    Пауза в матче. Игроки обеих команд отправились к скамейкам запасных попить воды.
  • 31'
    "Вильярреал" сразу большими силами отправился вперёд. Пока без ударов по воротам.
  • Описание гола
    29'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    БЕНЗЕМА!!! Модрич отличной передачей вывел справа к воротам Бензема. Карим переиграл Асенхо и открыл счёт в матче.
  • Фол, нарушение
    29'
    Каземиро в центральном круге наступил на ногу Морено.
  • Фол, нарушение
    28'
    Мойсес Гомес на чужой половине поля ударил по ногам Карвахаля.
  • 27'
    Матчи продолжают проходить без зрителей. Пандемия наложила свой отпечаток на завершение почти всех европейских чемпионатов.
  • 26'
    Карвахаль с Вараном не решились по правому флангу продвинуться вперёд. Мяч откатили назад до Куртуа.
  • 25'
    Пенья справа прошёл вперёд и покатил мяч в цент на Чуквезе. Саму пройти трёх соперников на линии штрафной площади не смог.
  • Фол, нарушение
    24'
    Бензема опасно сыграл у центрального круга. Так высоко ноги поднимать опасно.
  • Офсайд
    23'
    Бензема оказался в офсайде.
  • 22'
    Родриго слева приблизился к штрафной площади, но Замбо-Ангисса не позволил нападающему "Реала" сделать передачу в центр.
  • 21'
    Азар уже кружит на правом фланге. Удачно обыграться с Карвахалем не удалось.
  • 20'
    Кроос слева со штрафного навесил к воротам. Борьбу вверху выигрывают гости и мяч выбивают к центральному кругу.
  • Желтая карточка
    19'
    Шакла на фланге схватил руками убегавшего вперёд Азара и получил жёлтую карточку.
  • Угловой
    18'
    Варан после навеса Крооса от углового флага пробил рядом с воротами.
  • Опасный момент
    17'
    Модрич с двадцати восьми метров мощно пробил в правый угол. Асенхо в прыжке отвёл угрозу от ворот.
  • 16'
    Морено слева навесил в штрафную площадь, где Менди всех опередил и выбил мяч вперёд.
  • 15'
    После заброса Каземиро в штрафную площадь Бензема слева пробил в дальний угол неточно.
  • Офсайд
    14'
    Родриго справа забежал в офсайд.
  • 13'
    Каземиро с тридцати двух метров пробил выше ворот.
  • 12'
    Гомес на фланге встретил Менди и аккуратно отобрал мяч.
  • 11'
    Кроос справа со штрафного навесил к одиннадцатиметровой отметке, где мадридские игроки борьбу вверху выиграть не смогли.
  • Фол, нарушение
    10'
    Шакла на фланге ударил по ногам Модрича.
  • 9'
    Преимущество "Реала" в начале встреча выглядит впечатляющим. Гости очень редко оказываются на чужой половине поля, а ударов по воротам Куртуа и вовсе нет.
  • 8'
    Модрич справа прострелил на Бензема, который в касание в дальний угол пробил слабо. Асенхо мяч поймал.
  • 7'
    Карвахаль справа к воротам отправил Модрича, у которого не прошла передача пяткой на Бензема.
  • Травма, повреждение
    6'
    Чуквезе в стыке с Каземиро получил травму. Нападающему "Вильярреала" требуется помощь медиков.
  • 5'
    Карвахаль справа в штрафной площади получил мяч и попытался перекинуть мяч в дальний угол через Асенхо. Голкипер "Вильяррела" сумел поймать футбольный снаряд.
  • 4'
    Зброс на Азара налево у хозяев получился неудачным. Эден догнал мяч уже за боковой линией поля.
  • 3'
    Сегодня "Реал" может стать чемпионом Испании. Для этого мадридскому клубу достаточно выиграть. Через пару часов мы будем знать, получится ли это.
  • 2'
    "Реал" играет в белой форме, "Вильярреал" -  в жёлтой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Альфредо ди Стефано"!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alfredo Di Stefano. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Реал Мадрид 1:0 Вильярреал

Исход игры
Реал Мадрид
92.1% (139)
Ничья
5.3% (8)
Вильярреал
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
61.87% (86)
Меньше
38.13% (53)
Обе команды забьют
Да
63.31% (88)
Нет
36.69% (51)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
37.1% (56)
2:0 Реал Мадрид
23.8% (36)
3:1 Реал Мадрид
14.6% (22)
1:0 Реал Мадрид
7.3% (11)
1:1 Ничья
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
3:0 Реал Мадрид
1.3% (2)
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