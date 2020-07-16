Реал Мадрид
1:0
Перерыв
Стадион: Альфредо ди Стефано
Вильярреал
18' Желтая карточкаШакла Софьян
1:0
29' ГолБензема Карим
13
Куртуа
Тибо
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
27
Родриго
22
Шакла
Софьян
20
Пенья
Рубен
11
Чуквезе
Саму
23
Гомес
Мойсес
- Основной состав
-
13 Куртуа ТибоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Менди ФерланЗащитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 РодригоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Васкес ЛукасЗащитник
- Защитник
-
21 Диас БрахимПолузащитник
-
11 Бэйл ГаретПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Диас МарианоНападающий
-
22 Иско АларконНападающий
-
18 Йович ЛукаНападающий
-
Главный тренер: Зидан Зинедин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Шакла СофьянЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Пенья РубенПолузащитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
-
23 Гомес МойсесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Ратиу АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Кальеха Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
18'
29'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 0
-
3 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бензема Карим
|20 (4)
|0.53
|2.
|Рамос Серхио
|10 (6)
|0.26
|3.
|Кроос Тони
|4
|0.11
|4.
|Каземиро Карлос
|4
|0.11
|5.
|Модрич Лука
|3
|0.08
|6.
|Винисиус Жуниор
|3
|0.08
|7.
|Вальверде Федерико
|2
|0.05
|8.
|Бэйл Гарет
|2
|0.05
|9.
|Варан Рафаэль
|2
|0.05
|10.
|Асенсио Марко
|2
|0.05
|11.
|Йович Лука
|2
|0.05
|12.
|Васкес Лукас
|2
|0.05
|13.
|Родриго
|2
|0.05
|14.
|Карвахаль Даниэль
|1
|0.03
|15.
|Азар Эден
|1
|0.03
|16.
|Марсело Виера
|1
|0.03
|17.
|Менди Ферлан
|1
|0.03
|18.
|Родригес Хамес
|1
|0.03
|19.
|Иско Аларкон
|1
|0.03
|20.
|Начо Игнасио
|1
|0.03
|21.
|Диас Мариано
|1
|0.03
|22.
|Одриосола Альваро
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Морено Херард
|16 (1)
|0.42
|2.
|Касорла Санти
|11 (8)
|0.29
|3.
|Экамби Карл Токо
|6
|0.16
|4.
|Гомес Мойсес
|4
|0.11
|5.
|Алькасер Пако
|4
|0.11
|6.
|Чуквезе Саму
|3
|0.08
|7.
|Тригерос Мануэль
|2 (1)
|0.05
|8.
|Пенья Рубен
|2
|0.05
|9.
|Бакка Карлос
|2
|0.05
|10.
|Торрес Пау
|2
|0.05
|11.
|Онтиверос Хавьер
|2
|0.05
|12.
|Альбиоль Рауль
|1
|0.03
|13.
|Фернандо Нино
|1
|0.03
|14.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|1
|0.03
|15.
|Иборра Висенте
|0
|0
|16.
|Кинтилья Хави
|0
|0
|17.
|Марио Гаспар
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каземиро Карлос
|12
|0
|2.
|Рамос Серхио
|10
|0
|3.
|Карвахаль Даниэль
|10
|0
|4.
|Менди Ферлан
|7
|1
|5.
|Модрич Лука
|6
|1
|6.
|Бэйл Гарет
|3
|1
|7.
|Винисиус Жуниор
|4
|0
|8.
|Одриосола Альваро
|2
|1
|9.
|Начо Игнасио
|3
|0
|10.
|Милитао Эдер
|3
|0
|11.
|Кроос Тони
|2
|0
|12.
|Марсело Виера
|2
|0
|13.
|Варан Рафаэль
|2
|0
|14.
|Йович Лука
|2
|0
|15.
|Куртуа Тибо
|1
|0
|16.
|Ареола Альфонс
|1
|0
|17.
|Иско Аларкон
|1
|0
|18.
|Родригес Хамес
|1
|0
|19.
|Васкес Лукас
|1
|0
|20.
|Диас Мариано
|1
|0
|21.
|Вальверде Федерико
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Иборра Висенте
|10
|0
|2.
|Альбиоль Рауль
|9
|0
|3.
|Морено Альберто
|6
|0
|4.
|Тригерос Мануэль
|6
|0
|5.
|Торрес Пау
|6
|0
|6.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|6
|0
|7.
|Кинтилья Хави
|5
|0
|8.
|Пенья Рубен
|5
|0
|9.
|Морено Херард
|4
|0
|10.
|Касорла Санти
|3
|0
|11.
|Асенхо Серхио
|2
|0
|12.
|Марио Гаспар
|2
|0
|13.
|Онтиверос Хавьер
|2
|0
|14.
|Чуквезе Саму
|2
|0
|15.
|Андрес Фернандес
|1
|0
|16.
|Бруно Сориано
|1
|0
|17.
|Фернандо Нино
|1
|0
|18.
|Фунес Мори
|1
|0
|19.
|Бакка Карлос
|1
|0
|20.
|Гомес Мойсес
|1
|0
|21.
|Алькасер Пако
|1
|0
|22.
|Шакла Софьян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Мадрид
|11.86% (7)
|13.56% (8)
|20.34% (12)
|15.25% (9)
|25.42% (15)
|13.56% (8)
|Вильярреал
|23.53% (12)
|11.76% (6)
|11.76% (6)
|17.65% (9)
|19.61% (10)
|15.69% (8)
Предыдущие игры
Реал Мадрид Последние 20 матчей: + = -Гранада 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Алавес Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Хетафе
Эспаньол 0:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Мальорка Реал Сосьедад 1:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:0 Валенсия Реал Мадрид 3:1 Эйбар Бетис 2:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:0 Барселона Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Леванте 1:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:2 Сельта Осасуна 1:4 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:4 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Сарагоса 0:4 Реал Мадрид Вальядолид 0:1 Реал Мадрид Унионистас 1:3 Реал Мадрид
Вильярреал Последние 20 матчей: + = -Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Хетафе 1:3 Вильярреал Вильярреал 1:4 Барселона Бетис 0:2 Вильярреал
Вильярреал 2:0 Валенсия Вильярреал 2:2 Севилья Гранада 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:0 Мальорка Сельта 0:1 Вильярреал Вильярреал 1:2 Леганес Атлетик Б 1:0 Вильярреал Атлетико М 3:1 Вильярреал Вильярреал 2:1 Леванте Вальядолид 1:1 Вильярреал Мирандес 4:2 Вильярреал Вильярреал 3:1 Осасуна Райо Вальекано 0:2 Вильярреал Алавес 1:2 Вильярреал Жирона 0:3 Вильярреал Вильярреал 1:2 Эспаньол
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 10, ничьи: 7, поражения: 3
Вильярреал: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 10
Реал Мадрид 0:1 Вильярреал Примера Вильярреал 2:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:1 Вильярреал Примера Реал Мадрид 3:0 Вильярреал Примера Вильярреал 1:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:1 Вильярреал Примера Вильярреал 0:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:2 Вильярреал Примера Вильярреал 2:2 Реал Мадрид Примера Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:0 Вильярреал Примера Вильярреал 1:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:2 Вильярреал Примера Реал Мадрид 6:2 Вильярреал Примера Вильярреал 0:2 Реал Мадрид Примера Вильярреал 3:2 Реал Мадрид Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|1:0 Заявка
|37
|26
|8
|3
|67 - 22
|86
|2.
|Барселона
|0:1 Заявка
|37
|24
|7
|6
|80 - 37
|79
|3.
|Севилья
|0:0 Заявка
|37
|18
|13
|6
|53 - 34
|67
|4.
|Атлетико М
|0:0 Заявка
|37
|17
|16
|4
|48 - 26
|67
|5.
|Вильярреал
|0:1 Заявка
|37
|17
|6
|14
|58 - 48
|57
|6.
|Реал Сосьедад
|0:0 Заявка
|37
|16
|7
|14
|55 - 47
|55
|7.
|Хетафе
|0:0 Заявка
|37
|14
|13
|10
|43 - 34
|55
|8.
|Валенсия
|1:0 Заявка
|37
|14
|11
|12
|46 - 52
|53
|9.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|37
|13
|13
|11
|41 - 32
|52
|10.
|Гранада
|1:1 Заявка
|37
|14
|9
|14
|47 - 45
|51
|11.
|Осасуна
|1:0 Заявка
|37
|13
|12
|12
|43 - 51
|51
|12.
|Леванте
|2:2 Заявка
|37
|12
|8
|17
|45 - 53
|44
|13.
|Эйбар
|Заявка
|37
|11
|9
|17
|39 - 52
|42
|14.
|Бетис
|0:0 Заявка
|37
|10
|12
|15
|47 - 56
|42
|15.
|Вальядолид
|Заявка
|37
|8
|15
|14
|30 - 43
|39
|16.
|Алавес
|0:0 Заявка
|37
|9
|10
|18
|32 - 53
|37
|17.
|Сельта
|2:2 Заявка
|37
|7
|16
|14
|37 - 48
|37
|18.
|Мальорка
|1:1 Заявка
|37
|9
|6
|22
|38 - 62
|33
|19.
|Леганес
|0:0 Заявка
|37
|7
|12
|18
|26 - 49
|33
|20.
|Эспаньол
|0:1 Заявка
|37
|5
|9
|23
|27 - 58
|24
Прогнозы на матч Реал Мадрид 1:0 Вильярреал
Исход игры
Реал Мадрид
92.1% (139)
Ничья
5.3% (8)
Вильярреал
2.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
61.87% (86)
Меньше
38.13% (53)
Обе команды забьют
Да
63.31% (88)
Нет
36.69% (51)
Популярный счёт
2:1 Реал Мадрид
37.1% (56)
2:0 Реал Мадрид
23.8% (36)
3:1 Реал Мадрид
14.6% (22)
1:0 Реал Мадрид
7.3% (11)
1:1 Ничья
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
3:0 Реал Мадрид
1.3% (2)
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